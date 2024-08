Die 10 besten Speedwrite-Alternativen und Konkurrenten 2024

Speedwrite ist ein KI-gestütztes Tool zur Erstellung einzigartiger Inhalte. Es paraphrasiert einen beliebigen Text zu einem beliebigen Thema und erstellt so einen 100 Prozent einzigartigen Text. Es folgt bewährten Schreibmethoden, um leserfreundliche Inhalte zu erstellen.

Seit seiner Einführung hat Speedwrite viele Nutzer unter Studenten, Forschern, Content-Autoren, Textern, SEO- und Marketing-Experten gewonnen.

Obwohl Speedwrite ein hervorragendes Tool ist, hat es doch seine Grenzen und ist nicht für jeden geeignet. Deshalb ist es eine gute Idee, sich mit einigen der besten Speedwrite-Alternativen und -Konkurrenten vertraut zu machen, sie zu vergleichen und ein Tool zu finden, das vielleicht besser zu Ihren Bedürfnissen passt.

Worauf sollten Sie bei Speedwrite-Alternativen achten?

Es gibt so viele AI-Inhaltsgeneratoren gibt es und sie alle scheinen die gleichen oder ähnliche Funktionen zu bieten. Wenn Sie sich die Landing Pages ansehen, kann es verwirrend werden, denn alle versprechen viel und es kann schwierig sein, herauszufinden, was wirklich wichtig ist und was nicht. Sollten Sie nach Geschwindigkeit, Originalität oder Tools für die Zusammenarbeit suchen? Ist eine mobile App ein wesentliches Merkmal? Es gibt auch kostenlose Speedwrite-Alternativen, aber taugen sie etwas? Lassen Sie uns herausfinden, auf welche Funktionen Sie achten sollten.

Benutzerfreundlichkeit: Wenn Sie sich nach Speedwrite-Alternativen umsehen, sollten Sie sich auf jeden Fall für eine benutzerfreundliche Lösung entscheiden. AI schreibwerkzeuge sollte mühelos sein und Spaß machen, und eine intuitive und saubere Benutzeroberfläche ist eine der Voraussetzungen dafür.

Grammatik- und Rechtschreibprüfung: Der ganze Zweck von KI-Schreibwerkzeuge ist es, sie die Arbeit für Sie erledigen zu lassen. Wenn Sie Ihre Zeit damit verschwenden müssen, die Grammatik und die Rechtschreibung der Ausgabe zu kontrollieren, können Sie sie genauso gut selbst schreiben.

Erweiterte Bearbeitungsfunktionen: Idealerweise sollte der Textgenerator, den Sie auswählen, nicht nur Text ausgeben können. Er sollte Funktionen bieten, die das Schreiben so effizient wie möglich machen. Diese Funktionen können die Verarbeitung natürlicher Sprache, einen Wortzähler, eine Lesbarkeitsbewertung mit Analyse und Vorschlägen, Synonyme, Tonfall- und Sprachformate und so weiter umfassen.

Integration und Exportieren: Wenn Sie Ihren Textgenerator für die Arbeit verwenden, sei es für Marketing, Vertrieb oder produktentwicklung benötigen Sie möglicherweise einige Tools für die Zusammenarbeit sowie Exportoptionen, mit denen Sie den generierten Text nahtlos in das von Ihnen verwendete Kollaborationstool oder Textverarbeitungsprogramm integrieren können. Die Integration mit Cloud-Speicherdiensten ist ebenfalls von Vorteil.

Die 10 besten Speedwrite-Alternativen für das Jahr 2024

Jetzt ist es an der Zeit, Sie durch die besten Content Spinner, AI Rewriter und andere Speedwrite-Alternativen auf dem Markt zu führen.

Nutzen Sie ClickUp AI, um schneller zu schreiben und Ihre Texte, E-Mail-Antworten und vieles mehr zu verfeinern

Sie haben wahrscheinlich schon viel über ClickUp gehört, aber wussten Sie, dass diese umfassende Produktivitätsplattform auch ein KI-Schreibwerkzeug enthält? ClickUp KI ist eine Funktion, die entwickelt wurde, um die Anforderungen aller Ihrer Teams zu erfüllen - vom Vertrieb über das Marketing und den Kundensupport bis hin zum Produktmanagement. Sie können es nutzen für projektdokumentation fallstudien, Berichte, E-Mails, PRDs, Tagesordnungen für Sitzungen und vieles mehr.

Noch besser: Das Tool verwendet sorgfältig recherchierte und sorgfältig erstellte KI-Prompts für praktisch jede Rolle und jeden Zweck, die in praktischen Vorlagen organisiert sind.

Wenn Sie zum Beispiel Ihre technisches Schreiben spiel, hat ClickUp eine ausgezeichnete ChatGPT Prompts for Technical Writing Vorlage um Ihnen dabei zu helfen, und es gibt eine Reihe von vorlagen für Forschungspläne besonders nützlich für Teams.

ClickUp beste Eigenschaften

Ideal für Projektbeschreibungen, Berichte, Produktbeschreibungen, Werbe-E-Mails, Website-Inhalte, etc

ClickUp-Automatisierungen helfen Ihnen, schneller zu arbeiten, indem sie viele der mühsamsten Aufgaben automatisieren

Ein reichhaltigesVorlagen-Bibliothek mit vorgefertigten Eingabeaufforderungen für eine breite Palette von Prozessen und Aufgaben

Erstellung von Projektzusammenfassungen für Kommentare, Notizen oder jeden anderen Inhalt, der zusammengefasst werden muss

Vorstrukturierter Inhalt mit Überschriften, Aufzählungszeichen, Tabellen usw

ClickUp Einschränkungen

Eingeschränkte Konversationsmöglichkeiten mit der KI, d.h. man kann nicht mit ihr diskutieren oder hin- und hergehen, wie es bei einigen anderen Tools möglich ist

Der Einstieg in ClickUp kann etwas schwierig sein, weil es so viele Funktionen hat; es gibt eine gewisse Lernkurve (aber es lohnt sich!)

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $5/Monat pro Benutzer

$5/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Business Plus: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontaktieren Sie ClickUp für Preise

Kontaktieren Sie ClickUp für Preise ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (8.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (8.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,500+ Bewertungen)

2. Kopie.ai

über Kopieren.aiCopy.ai ist ein weiterer ausgezeichneter AI-Textgenerator der eine würdige Alternative zu Speedwrite sein kann.

Copy.ai wurde in erster Linie für das Schreiben von Texten und die Erstellung von Inhalten entwickelt. Copy.ai verarbeitet Benutzereingaben (die für optimale Ergebnisse mit etwas Kontext versehen werden sollten), um einzigartige Blogbeiträge, E-Mails, Verkaufstexte, Werbetexte und Social-Media-Inhalte zu erstellen, die konvertieren.

Im eCommerce kann es eine den Online-Verkauf ankurbeln durch die Erstellung aussagekräftiger Produktbeschreibungen.

Wie ClickUp bietet es auch vorgefertigte Inhaltsvorlagen, allerdings nicht so viele und nicht so reichhaltige wie ClickUp.

Copy.ai ist ein mehrsprachiges Tool, das derzeit Texte in über 29 Sprachen erstellt.

Copy.ai beste Eigenschaften

Kann Inhalte in verschiedenen Stilen und Tönen erstellen

über 90 Werkzeuge und Vorlagen

Ausgezeichneter Support und Hilfecenter

Saubere und intuitive Benutzeroberfläche

Copy.ai Einschränkungen

Erfordert möglicherweise eine Faktenüberprüfung

Gelegentliche Verlangsamung

Nicht ideal für lange Inhalte

Die Qualität der ausgegebenen Inhalte ist nicht einheitlich

Copy.ai Preise

Kostenlos

Pro : $36/Monat pro Benutzer

: $36/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontaktieren Sie Copy.ai für Preise

Copy.ai Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5 (170+ Bewertungen)

: 4.8/5 (170+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (55+ Bewertungen)

3. Writesonic

über Writesonic Wenn Sie auf der Suche nach einem automatischen Textgenerator für Marketingzwecke sind, sind Sie bei WriteSonic an der richtigen Adresse.

Dieses KI-gesteuerte Copywriting-Tool erstellt SEO-gerechte und plagiatsfreie Inhalte für Blogs, Werbe- und Outreach-E-Mails, Social-Media-Beiträge, Anzeigen und Produktbeschreibungen. Es wird von GPT-4 angetrieben und unterstützt derzeit 24 Sprachen.

Dank der Surfer SEO-Integration wird Ihr Output automatisch keyword-optimiert und kann bei Bedarf leicht angepasst werden. Und wenn Ihnen die Ideen für Inhalte ausgehen, bietet Writesonic ein Tool, das Sie inspiriert und Ihnen den Einstieg erleichtert.

Writesonic beste Eigenschaften

Leistungsstarkes Paraphrasierungstool für Umschreibungen, die einzigartig und besser als das Original sind

Text-Expander-Tool, wenn Sie Schwierigkeiten haben, die geforderte Wortzahl zu erreichen

Vorlagen für Facebook- und Google-Anzeigen

Inhaltszusammenfassung für das sofortige Zusammenfassen langer Artikel

Nahtlose Zapier-Integration

Einschränkungen von Writesonic

Text erfordert möglicherweise eine Grammatikprüfung

Wissensabschneidung verhindert, dass über die neuesten Themen geschrieben wird

Nicht zu den billigsten Tools, verglichen mit vielen anderenAlternativen zu Writesonic Writesonic Preise

Kostenlose Testversion

Pro: Zwischen $12,67/Monat und $666/Monat, abhängig von der Anzahl der Benutzer und der Anzahl der generierten Wörter pro Monat

Zwischen $12,67/Monat und $666/Monat, abhängig von der Anzahl der Benutzer und der Anzahl der generierten Wörter pro Monat Unternehmen: Kontaktieren Sie Writesonic für Preise

Writesonic Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1,810+ Bewertungen)

4.7/5 (1,810+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1,790+ Bewertungen)

4. Narrato

über Narrato Für Werbetexter und Inhaltsersteller ist Narrato ein Name, der keiner besonderen Vorstellung bedarf. Diese Plattform für freiberufliche Autoren und ihr Marktplatz haben sich kürzlich der künstlichen Intelligenz zugewandt und einen Inhaltsgenerator in ihre Funktionspalette aufgenommen.

Neben dem KI-Content-Assistenten können Teams und Einzelpersonen ihren gesamten Workflow an einem Ort direkt auf der Plattform verwalten und verfügen über umfangreiche Tools für die Teamverwaltung und Zusammenarbeit, um den Prozess der Inhaltserstellung so effizient wie möglich zu gestalten. Die KI-Tools sorgen für eine enorme Zeitersparnis, indem sie Content-Briefs erstellen, die die Manager dann den Autoren zuweisen können, und den gesamten Workflow über die Plattform verwalten. Eine große Bereicherung für jedes Team, das produktiver sein will .

Narrato beste Eigenschaften

Einfache Aufgabenzuweisung und -verfolgung, mit Benachrichtigungen, Massenaktionen und Content-Repository

KI-Tool generiert Content-Ideen und Briefs

Narrato generiert SEO-gerechte und leistungsstarke Inhalte

Integrierte Plagiatsprüfung

Vorschläge zur Lesbarkeit, Grammatik und Textstruktur

Einschränkungen von Narrato

Die Funktionen für soziale Medien sind recht einfach

Das Berichtswesen muss verbessert werden

Narrato könnte mehr Integrationen haben, um wirklich eine One-Stop-Lösung zu werden

Preise von Narrato

Pro: $45/Monat

$45/Monat Business : $95/Monat

: $95/Monat Kunden: Kontaktieren Sie Narrato für Preise

Narrato Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (30 Rezensionen)

4.8/5 (30 Rezensionen) Capterra: 4.9/5 (15 Kritiken)

5. WordAi

über WordAi Hier ist ein einfaches und unkompliziertes Tool zur Optimierung Ihrer Inhaltsausgabe, das maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz einsetzt, um Texte zu erstellen, die genauso gut wie von Menschenhand geschriebene sind, wenn nicht sogar besser. Es basiert auf Funktionen zur Neuformulierung, Umschreibung und Umstrukturierung, d. h. es funktioniert am besten, wenn Sie einen ganzen Text zur Bearbeitung erhalten.

Dieses Tool kann auch Ihre ursprünglichen Inhalte verbessern, indem es Vorschläge für eine bessere Lesbarkeit und Klarheit macht und den Text in kürzere, prägnantere Sätze aufteilt.

WordAi beste Eigenschaften

Garantiert keine Erkennung von doppeltem Inhalt oder AI

Hervorragende Durchlaufzeit

Dank der nativen API können Sie Ihre Rewrites einfach in Ihren Workflow integrieren

WordAi-Einschränkungen

Es handelt sich um ein Tool zum Spinnen von Inhalten, das nicht für die Erstellung hochwertiger, origineller Inhalte geeignet ist

Sehr grundlegende Funktionen zur Bearbeitung von Inhalten

WordAi Preise

Monatlich: $57/Monat

$57/Monat Jährlich: $27/Monat

$27/Monat Unternehmen: Fragen Sie Word.Ai nach den Preisen

WordAi Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.8/5 (18 Bewertungen)

3.8/5 (18 Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (13 Bewertungen)

6. QuillBot

über QuillBot QuillBot ist ein weiteres Tool, das Ihnen nicht dabei helfen wird, neue, einzigartige Inhalte zu erstellen, aber wenn Sie nach einer Lösung suchen, um Ihr Rewriting zu beschleunigen oder ähnliche Inhalte zu produzieren, könnte es eine interessante Speedwrite-Alternative sein, die Ihre Aufmerksamkeit verdient.

Neben dem Paraphraser-Tool bietet dieser Artikelumschreiber auch eine Grammatikprüfung, eine Plagiatsprüfung, ein Co-Writing-Tool und eine Inhaltszusammenfassung. Der Zitiergenerator ist eine interessante Funktion, die Ihnen dabei helfen kann, im Handumdrehen genaue, verifizierte Zitate hinzuzufügen.

QuillBot ist ein webbasiertes Tool und verfügt über eine Chrome-Erweiterung, die definitiv praktisch ist. Die farbliche Kennzeichnung des paraphrasierten Inhalts hilft dabei, den Überblick über Ihre Änderungen zu behalten, damit Sie sich während des Schreibprozesses nicht wiederholen.

QuillBot beste Eigenschaften

Verfügt über eine Vielzahl von Modi, von formell bis kreativ, einschließlich fließend

Funktioniert in mehr als 23 Sprachen

Eingebauter Thesaurus, um mit Synonymen für Abwechslung zu sorgen

Unterstützt mehrere Sprachen

Chrome-Erweiterung funktioniert mit Google Docs

QuillBot Einschränkungen

Wie vieleQuillBot Alternativenerstellt es keine originären Inhalte

Begrenzter Output selbst bei kostenpflichtigen Tarifen (z. B. 6.000 Wörter im Summarizer, 4 Synonyme)

Kann fehlerhaft sein

Eines der wenigen kostenlosen Tools auf dieser Liste

QuillBot Preise

Basic: Kostenloser Plan

Kostenloser Plan Premium: $9.95/Monat

QuillBot Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.6/5 (118 Bewertungen)

4.6/5 (118 Bewertungen) Trustpilot: 3.2/5 (96 Bewertungen)

7. Paraphraser.io

über Paraphraser.io Paraphraser.io ist eine weitere einfache, unkomplizierte Lösung, um originelle, plagiatsfreie Inhalte zu erstellen, die auf dem basieren, was Sie eingeben. Diese kostenlose Speedwrite-Alternative kann jede Art von Text in Sekundenschnelle genau paraphrasieren und kann sich als nützlich erweisen, wenn Sie einen einfachen und schnellen Content Spinner benötigen.

Es ist sehr einfach zu bedienen, hat eine intuitive Online-Schnittstelle und verspricht, doppelte Inhalte zu vermeiden.

Der Paraphrasengenerator verfügt über sechs Modi: Fluency, Standard, Creative, Word Changer, Shorten und Smarter, was eine große Flexibilität in Bezug auf den Ton der Ausgabe ermöglicht.

Paraphraser.io beste Eigenschaften

Schnelles, günstiges und einfaches Tool zum Paraphrasieren von Inhalten, um einzigartige Texte zu erstellen

Hat APIs ohne Datenspeicherung auf ihrer Seite und 24/7-Support

Verspricht Paraphrasierung auf menschlichem Niveau

Eine der wenigen kostenlosen Speedwrite-Alternativen auf dieser Liste

Paraphraser.io Einschränkungen

Anzeigenlastige Benutzeroberfläche

Nicht immer zuverlässig in Bezug auf die Originalität

Sehr begrenzter kostenloser Plan für seine Schreibwerkzeuge

Nicht genügend Benutzer-Feedback oder Bewertungen

Preise von Paraphraser.io

Gratis

Wöchentlich : $7/Woche

: $7/Woche Monatlich : $20/Monat

: $20/Monat Jährlich: $60/Jahr

Paraphraser.io Bewertungen und Rezensionen

Trustpilot: 3.7/5 (8 Bewertungen)

3.7/5 (8 Bewertungen) Keine G2 oder Capterra Bewertungen verfügbar

8. SpinBot

über SpinBot Unter den kostenlosen Speedwrite-Alternativen hebt sich SpinBot durch seine schiere Einfachheit von der Konkurrenz ab. SpinBot wurde entwickelt, um genau das zu tun, was sein Name andeutet, und hilft Ihnen, Ihren Output schnell zu steigern, indem es Ihren Text umformuliert oder spinnt.

Es ist eine gute Wahl für Marken und Unternehmen, die versuchen, ihre Sichtbarkeit im Internet durch Content Marketing zu erhöhen, und es kann auch für Studenten und Forscher hilfreich sein.

SpinBot beste Eigenschaften

Kürzlich hinzugefügte Summarizer-Funktion

Verfügt über ein separates Grammatikprüfungs-Tool sowie über Synonym-Vorschläge

Arbeitet sehr schnell und kann mehrere Sprachen verarbeiten

Der kostenlose Tarif unterscheidet es von einigen anderen Speedwrite-Umschreibungsprogrammen

SpinBot Einschränkungen

Das Tool ist sehr einfach im Vergleich zuden meisten Spinbot-Alternativen und kann keine kreativen oder originellen Inhalte produzieren

Der generierte Text muss möglicherweise mit den Tools der künstlichen Intelligenz auf Plagiate überprüft werden

Obwohl es keine Begrenzung für Sitzungen gibt, sollte der bereitgestellte Text 10.000 Wörter nicht überschreiten

Preise für SpinBot

Kostenlos

SpinBot Bewertungen und Rezensionen

Trustpilot: 4/5 (6 Bewertungen)

4/5 (6 Bewertungen) Keine G2 oder Capterra Bewertungen verfügbar

9. Überschreiben Sie

über Outwrite Es ist zwar nicht gerade ein Werkzeug zur Texterzeugung, sondern eher ein mit künstlicher Intelligenz ausgestatteter Schreibassistent outwrite ist eine solide kostenpflichtige oder kostenlose Alternative zu Speedwrite für alle, die maschinelles Lernen zur Verbesserung ihres Schreibens nutzen möchten.

Diese Grammarly-ähnliche Lösung bietet ein Paraphrasierungs-Tool sowie eine Grammatik- und Rechtschreibprüfung und kann auch bei Stil und Strukturierung helfen. Die kostenlose Version ist recht einfach und hilft nur bei Grammatik und Rechtschreibung, während die kostenpflichtigen Versionen mehr Funktionen bieten, einschließlich Struktur- und Stilvorschlägen und Plagiatsprüfungswerkzeugen.

Outwrite beste Eigenschaften

Lässt sich in jedes Textverarbeitungsprogramm integrieren (Google Docs, Microsoft Word, Outlook, WordPress, LinkedIn)

Unterstützung für Englisch, Französisch und Spanisch

Einblicke und Statistiken zur Lesbarkeit und zum Stil

Paraphrasierungstools in dieser Speedwrite-Alternative verfügbar

Outwrite Einschränkungen

Premium-Funktionen sind recht teuer

Einige Probleme mit der Inkonsistenz

Beschwerden über den Kundenservice

Preise ausschreiben

Gratis

Pro: $8.95/Monat pro Benutzer

$8.95/Monat pro Benutzer Teams: $7.95/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen ausschreiben

G2: 4.3/5 (15 Bewertungen)

4.3/5 (15 Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (22 Bewertungen)

10. Frase

Über Frase Frase.io ist eine innovatives KI-Werkzeug zur Optimierung der Inhaltserstellung und der Strategie zur Suchmaschinenoptimierung. Es bietet ausführliche Content Briefs, beantwortet Fragen zu Ihren Inhalten und liefert Ihnen verwertbare Erkenntnisse zur Verbesserung Ihres SEO-Rankings.

Mit seiner Fähigkeit, leistungsstarke Webinhalte zu analysieren, ist Frase.io ein unschätzbarer paraphrasierungstool und Artikelumschreiber zur Erstellung von Inhalten, die bei Ihrer Zielgruppe Anklang finden. Es verfügt über einen Grammatik-Checker und wird zu einer der beliebtesten Speedwrite-Alternativen.

Frase beste Eigenschaften

Eingebautes Paraphrasierungstool, das drei verschiedene Stile zum Schreiben von Inhalten verwendet

Seine KI-Schreibwerkzeuge können auch Abschnitte oder Fragmente von Texten generieren, die alles enthalten können vonprojektvorschläge bis hin zu FAQ-Abschnitten auf Ihrer Website

Einfache Freigabe eines PDF-Dokuments mit Lesefunktion oder eines vollständigen Dokuments über die Plattform (kein Microsoft Word oder Google Docs erforderlich)

Frase Einschränkungen

Für die Erstellung von mehr als 4.000 Wörtern ist das Pro Add-On mit einem monatlichen Abonnement von $35 verbunden

Das Tool könnte seine Genauigkeit bei der Erstellung von SEO-Keywords und SERP-basierten Empfehlungen verbessern

Im Gegensatz zu einigen anderen AI-Tools gibt es keine wirklich kostenlose Version

Der Article Rewriter kann zwar in mehreren Sprachen arbeiten, funktioniert aber am besten in Englisch

Frase Preise

Solo: $14.99 pro Benutzer und Monat

$14.99 pro Benutzer und Monat Basic: $44.99 pro Benutzer pro Monat

$44.99 pro Benutzer pro Monat Team: $114.99 (3 Benutzer und $25 pro Monat für zusätzliche Teammitglieder)

Frase Kundenrezensionen

G2: 4.9/5 (280+ Bewertungen)

4.9/5 (280+ Bewertungen) Capterra: N/A

ClickUp: Das ultimative Paraphrasierungs- und Umschreibungswerkzeug

Zum Abschluss unserer Erkundung von Speedwrite-Alternativen hebt sich ein Tool deutlich von den anderen ab: ClickUp.

ClickUp ist die beste Speedwrite-Alternative, denn es macht es Content-Autoren leicht, frische Ideen zu generieren, mit dem Content-Output größerer Konkurrenten Schritt zu halten und dennoch ihre Content-Kalender zu organisieren und am Laufen zu halten. Vorbei sind die Zeiten, in denen Sie sich mit Redundanzen und Wiederholungen herumschlagen mussten. Mit ClickUp AI produzieren Sie immer wieder neue, ansprechende Inhalte.

Testen Sie ClickUp und finden Sie heraus, warum es nicht nur eine Alternative zu Speedwrite ist, sondern Ihr nächster Schritt in Richtung einer überragenden Effizienz und Effektivität von Inhalten.