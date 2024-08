Wir haben die 10 besten KI-Erkennungstools und -Prüfer im Jahr 2024 getestet

Der zunehmend verbreitete Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) bei der Erstellung von Inhalten hat zwei Seiten. Auf der einen Seite ist KI wie ein Zauberer, der im Handumdrehen hochwertige Inhalte erstellt und Ihnen viel Zeit spart, die Sie in andere wertvolle Projekte investieren können. Aber es ist nicht alles Gold, was glänzt - die Erstellung von Inhalten mit KI hat auch ihre Tücken.

Abgesehen davon, dass sie potenziell unethisch sind, können KI-generierte Inhalte unzuverlässig und schlichtweg ungenau sein.

Wie AI-Werkzeuge immer fortschrittlicher werden, wird die Identifizierung der von ihnen erstellten Inhalte immer schwieriger. Hier kommen KI-Erkennungstools ins Spiel: Sie analysieren Texte und Bilder, um festzustellen, ob sie von einem Menschen oder einer KI erstellt wurden. 🕵️

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die 10 besten KI-Inhaltsdetektoren auf dem Markt vor, die Ihnen helfen, zwischen von Menschen erstellten und KI-Inhalten zu unterscheiden.

Was ist KI-Erkennungssoftware?

Ein KI-Erkennungstool analysiert Inhalte, um Trends und Muster zu erkennen, die sie als von Menschen oder von KI generiert qualifizieren. Bei der Analyse von Texten suchen KI-Inhaltsdetektoren nach einem Mangel an Tiefe und Kreativität, der Wiederholung bestimmter Wörter und Phrasen, bestimmten Satzlängen oder ungenauen oder veralteten Informationen.

Bei Bildern oder Videos scannen KI-Erkennungstools Elemente wie Objekte, Posen oder Schriftzeichen, um deren Ursprung zu bestimmen. 🔎

Die für die KI-Erkennung verwendeten Tools werden durch leistungsstarke Technologie unterstützt, aber es ist wichtig zu erwähnen, dass sie nicht immer genau sind. Sie können sich irren, daher sollten Sie nicht vorschnell handeln und einem Tool blind vertrauen.

Wie Sie den besten KI-Erkennungschecker für Ihre Bedürfnisse auswählen

Es gibt viele KI-Erkennungsprogramme - wie kann man ein gutes finden? Wenn Sie ein Tool suchen, das den goldenen Mittelweg zwischen Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit findet, sollten Sie auf die folgenden Merkmale achten:

Unterstützung mehrerer Sprachmodelle: Es sollte in der Lage sein, KI-generierten Text zu erkennen, der in GPT-3, GPT-4, Bard, Claude und anderen Modellen erstellt wurde Genauigkeit: Der richtige KI-Detektor sollte nur wenige falsch-positive und -negative Ergebnisse liefern und einigermaßen zuverlässig sein Skalierbarkeit: Er sollte in der Lage sein, große Datenmengen zu analysieren, ohne die Genauigkeit zu beeinträchtigen Anpassungsfähigkeit: Der KI-Detektor sollte es Ihnen ermöglichen, den Analyseprozess an Ihre Bedürfnisse anzupassen und sich auf bestimmte Kriterien zu konzentrieren Berichtsoptionen: Der KI-Inhaltsdetektor sollte Ihnen einen Überblick über Ihren Analyseverlauf geben und es Ihnen ermöglichen, Trends zu erkennen, die möglicherweise zur Verbesserung Ihrer Inhalte beitragen können Plattformübergreifende Kompatibilität: Er sollte auf mehreren Betriebssystemen und Geräten gleichermaßen gut funktionieren

Wir haben Dutzende von KI-Erkennungstools analysiert und die 10 besten ausgewählt, die sich durch ihre Zuverlässigkeit, gute Bewertungen und fantastischen Funktionen auszeichnen. Schauen Sie sich diese an und finden Sie heraus, welches Tool Ihren Anforderungen entspricht und die meisten Vorteile bietet.

1. Copyleaks - Am besten für die Nutzung auf Unternehmensebene

Über: Copyleaks Suchen Sie nach einer KI-Detektorlösung für Ihr Unternehmen? Copyleaks ist genau das, was Sie brauchen - das Tool bietet Analyse auf Satzebene, vollständige Modellabdeckung (einschließlich Bard und GPT-4) und beeindruckende Zuverlässigkeit.

Tatsächlich hat dieser KI-Detektor nach eigenen Angaben eine Genauigkeit von 99,1 % und eine Falsch-Positiv-Rate von 0,2 % bei KI-generierten Inhalten!

Da Copyleaks Texte Satz für Satz analysiert, gibt es Ihnen genaue Informationen darüber, welche Teile von Menschen geschrieben wurden und welche möglicherweise von KI geschrieben wurden. Sie können sogar die KI-umformulierten Abschnitte sehen.

Copyleaks versteht 30 Sprachen, ist also ein hervorragendes Tool für multinationale Unternehmen. Außerdem kann es den Quellcode analysieren, was es zu einer fantastischen Option für Programmier- und Softwareentwicklungsteams macht.

Copyleaks beste Eigenschaften

Analyse auf Satzebene

Vollständige Modellabdeckung

99,1% Genauigkeit (nach eigenen Angaben)

Unterstützt 30 Sprachen

Copyleaks Einschränkungen

Die Anzeige der Ergebnisse kann im Vergleich zu anderen KI-Inhaltserkennungsprogrammen verzögert sein

Keine Option, um bestimmte Teile eines Textes auszuschließen

Copyleaks Preise

$9,16/Monat für 1.200 Seiten (jede Seite umfasst bis zu 250 Wörter gescannter Inhalte)

*Der angegebene Preis bezieht sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Copyleaks Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5 (weniger als 5 Bewertungen)

: 4.8/5 (weniger als 5 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (80+ Bewertungen)

2. ZeroGPT - Das Beste für Mehrsprachenunterstützung

Über: ZeroGPT Wenn Sie Wert auf Bequemlichkeit und Einfachheit legen, ist ZeroGPT vielleicht die richtige Wahl für KI-Detektoren.

Die Plattform bietet zahlreiche Vorteile, die sie attraktiv machen. Zum Beispiel unterstützt ZeroGPT mehrere Sprachen, darunter Englisch, Französisch, Indonesisch, Deutsch und Hindi. Dadurch eignet es sich für Pädagogen und Content-Teams weltweit, um KI-generierten Text zu erkennen und andere KI-Inhalte zu verstehen.

Ein weiteres spannendes Feature dieser Plattform ist die ZeroGPT API, mit der Sie das Tool in andere Apps und Programme einbinden und die Erkennung von KI-Inhalten in Echtzeit genießen können.

Wenn Sie einen Inhalt mit dem Tool scannen, erhalten Sie die Prozentsätze, die die Wahrscheinlichkeit darstellen, dass er von einem Menschen geschrieben oder von KI/GPT erzeugt wurde. Wenn Sie nach unten scrollen, werden Teile des Textes, die anscheinend von KI generiert wurden, gelb hervorgehoben.

ZeroGPT beste Eigenschaften

ZeroGPT API kann ähnlich verwendet werden wie andereAI-Schreibwerkzeuge* Unterstützung mehrerer Sprachen für KI-generierte Inhalte

Keine versteckten Kosten oder Beschränkungen für die Textmenge, die Sie analysieren können

ZeroGPT-Einschränkungen

Keine Möglichkeit, Dateien zur Analyse an den Inhaltsdetektor anzuhängen

Die Benutzeroberfläche kann für manche Benutzer veraltet erscheinen

ZeroGPT Preise

Kostenlos

ZeroGPT Bewertungen und Rezensionen

Keine Bewertungen

3. Winston AI - Das Beste für optische Zeichenerkennung

Über: Gowinston Winston AI ist ein einfach zu bedienender KI-Inhaltsdetektor mit einem intuitiven Dashboard. Es analysiert Ihren Text eingehend und zeigt die prozentuale Wahrscheinlichkeit an, dass es sich um KI-generierten Inhalt handelt.

Die Plattform unterstützt mehrere Dateitypen - Sie können Ihren Text kopieren und einfügen oder eine docx-, .jpg- oder .png-Datei hochladen. Winston AI verfügt über eine hochmoderne optische Zeichenerkennung (OCR), die es ermöglicht, Text aus Bildern zu lesen und sogar handschriftliche Texte problemlos zu verarbeiten.

Der KI-Detektor hat nach eigenen Angaben eine Trefferquote von 99,6 %. Winston AI zeigt nicht nur die Gesamtwahrscheinlichkeit an, dass es sich bei einem Text um KI-generierten Inhalt handelt, sondern gibt auch eine satzweise Bewertung ab, so dass Sie tiefer in den Text eindringen und problematische Bereiche ausfindig machen können.

Winston AI unterstützt derzeit die Sprachen Englisch, Deutsch, Spanisch und Französisch.

Winston AI beste Eigenschaften

Verfügt über OCR-Technologie

Verarbeitet handschriftliche Texte

Satz-für-Satz-Bewertung

Einfach zu bedienende AI-Detektor-Schnittstelle

Mehrsprachige Unterstützung

Eine der wenigen kostenlosen AI-Inhaltserkennungsoptionen auf dieser Liste

Winston AI Einschränkungen

Die Berichtsoption könnte von Verbesserungen profitieren

Relativ wenige unterstützte Sprachen im Vergleich zur Konkurrenz

Preise für Winston AI

Kostenlos

Essential : $12/Monat für bis zu 80.000 Wörter

: $12/Monat für bis zu 80.000 Wörter Erweitert: $19/Monat für bis zu 200.000 Wörter

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Winston AI Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4/5 (weniger als fünf Bewertungen)

4. Crossplag - Das Beste für Plagiatserkennung

Über: Crossplag Crossplag ist ein beliebtes Tool zur Plagiatserkennung. Eine der neueren Funktionen ist der KI-Inhaltsdetektor, der mithilfe von Algorithmen des maschinellen Lernens den Ursprung eines Textes genau identifiziert und Ihnen mitteilt, ob er von einer KI oder einem Menschen erstellt wurde.

Der KI-Detektor ist darauf trainiert, die in von Menschen geschriebenen Texten vorhandenen Muster zu erkennen. Crossplag erkennt Abweichungen von diesen Mustern und zeigt Prozentsätze an, die die Wahrscheinlichkeit angeben, dass Ihr Text von einer KI erstellt wurde.

Die Verwendung des Tools ist ein Kinderspiel - Sie müssen nur Ihren Text kopieren und einfügen, auf "Prüfen" klicken und Crossplag seine Arbeit machen lassen. 🪄

Crossplag beste Eigenschaften

Einfach zu benutzen

Schnell

Trainiert mit über 1,5B Parametern für maximale Genauigkeit

Crossplag Einschränkungen

Fehlen von Grafiken in der Benutzeroberfläche

Englisch ist die einzige unterstützte Sprache

Crossplag Preise

Kontakt für Preisgestaltung

Crossplag Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (weniger als 5 Bewertungen)

5. GLTR - Das Beste für technisch versierte Nutzer:

Über: GLTR GLTR (kurz für Giant Language Model Test Room) ist ein KI-Erkennungstool, das vom MIT-IBM Watson AI Lab und HarvardNLP entwickelt wurde. Mit ihm können Sie eine forensische Analyse eines Textes durchführen, um festzustellen, ob er von einer KI erstellt wurde.

Auf der Grundlage der GPT-2-Technologie analysiert das Tool jedes Wort, um festzustellen, wie wahrscheinlich es ist, dass KI es vorhersagen würde. Dabei konzentriert es sich auf den Kontext vor dem fraglichen Wort und auf die Wahrscheinlichkeit, dass die KI eine bestimmte Wortfolge erzeugen würde.

Wenn GLTR also schätzt, dass KI-Tools das Wort, an dem Sie interessiert sind, häufig zusammen mit dem Wort davor generieren, wird es dieses markieren.

Wenn das von Ihnen analysierte Wort zu den 10 besten KI-Vorhersagen gehört, färbt GLTR es grün. Bei den 100 besten Vorhersagen ist es gelb, und bei den 1.000 besten Vorhersagen ist das Wort rot. Alles über 1.000 ist violett.

Einfach ausgedrückt: Wenn ein Text überwiegend grün ist, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er von einer KI generiert wurde.

GLTR beste Eigenschaften

Bietet eine eingehende Textanalyse in seiner KIschreibwerkzeuge* Farbcodierung des Textes zur leichteren Navigation

Bewertet die Position von Wörtern, um festzustellen, ob AI verwendet wurde

GLTR-Einschränkungen

Aus dem Jahr 2019, daher möglicherweise nicht effizient für neuere Technologien

Die Interpretation der Ergebnisse kann für Erstnutzer schwierig sein

GLTR-Preise

Kostenlos

GLTR Bewertungen und Rezensionen

Keine Bewertungen

6. Content at Scale - Das Beste für Content Marketer

Über: Contentatscale.ai Der KI-Detektor von Content at Scale bietet eine einfache, schnörkellose Möglichkeit, einen Text zu bewerten und festzustellen, ob er von Menschen, KI oder einer Mischung aus beidem erstellt wurde.

Das Tool wurde mit Blogposts, Essays, Wikipedia-Einträgen und Tausenden von Artikeln trainiert, um zuverlässige und präzise Ergebnisse zu liefern. Es kann erkennen, ob ein Text von ChatGPT, Bard, Claude und anderen Tools erstellt wurde.

Wenn Sie die Analyse durchführen, markiert das Tool Ihren Text mit einem Farbcode, um anzuzeigen, welche Teile höchstwahrscheinlich von einer künstlichen Intelligenz generiert und welche von Menschen geschrieben wurden. Die Farbe Grün bedeutet, dass Ihr Text menschlichen Ursprungs ist, während Rot alarmierend ist und darauf hindeutet, dass die KI den Text geschrieben hat Gelb und Orange zeigen an, dass Ihr Text möglicherweise umgeschrieben werden muss, um nicht roboterhaft zu klingen und auf der sicheren Seite zu sein.

Inhalt in großem Maßstab beste Eigenschaften

Leicht zu interpretierende Ergebnisse

Bietet die Möglichkeit, AI-Text umzuschreiben, damit er menschlich klingt

Analysiert jeden Satz

Inhalt im Maßstab Einschränkungen

KI-Umschreibungen sind nicht immer zuverlässig

Ergebnisse können unklar sein

Preise für Content at Scale

Kostenlos

Pro-Version: $49/Monat

Content at Scale Bewertungen und Rezensionen

Keine Bewertungen

7. Originality.ai - Beste Zwei-in-Eins-Lösung

Über: Originalität.ai Originality.ai ist eine Zwei-in-Eins-Lösung - sie bietet einen KI-Detektor UND einen Plagiatsprüfer. Es kann Texte, die von ChatGPT, Bard und anderen bekannten KI-Tools erstellt wurden, mit bemerkenswerter Genauigkeit erkennen.

Originality.ai ist ideal für Teams, dank seiner innovativen Optionen wie dem Hinzufügen von Mitarbeitern zur Plattform, der Anzeige des Scanverlaufs und der gemeinsamen Nutzung von Ergebnissen. Originality.ai richtet sich in erster Linie an Content-Marketing- und SEO-Agenturen, aber jeder, der sicherstellen möchte, dass seine Inhalte frei von KI sind, kann es nutzen.

Neben dem KI-Detektor und der Plagiatsprüfung bietet Originality.ai kostenlose Lesbarkeitstests, die Ihnen helfen, leicht verdauliche und ansprechende Inhalte zu erstellen.

Originality.ai beste Eigenschaften

Kombinierter KI-Detektor und Plagiatsprüfer

Freigegebene Berichte

Optionen für die Zusammenarbeit

Lesbarkeitstests

Einschränkungen von Originality.ai

Begrenzte Optionen für das Preismodell "Pay-as-you-go

Zahlreiche Benutzer berichteten über ungenaue Ergebnisse

Preise von Originality.ai

Abrechnung nach Aufwand : Einmalige Zahlung von $30 für 3.000 Credits (ein Credit scannt 100 Wörter)

: Einmalige Zahlung von $30 für 3.000 Credits (ein Credit scannt 100 Wörter) Basisabonnement: $14,95/Monat für 2.000 Credits (jeder weitere Credit kostet $0,01)

Originalität.ai Bewertungen und Rezensionen

Produkt Hunt: 2.9/5 (20+ Bewertungen)

8. Undetectable.ai - Das Beste für die Vermenschlichung von KI-Inhalten

Über: Unauffindbar.ai Undetectable.ai ist ein einzigartiges Tool mit zwei wichtigen Funktionen. Es ermöglicht Ihnen, Ihren Text zu scannen und KI-Inhalte zu identifizieren, aber es erlaubt Ihnen auch, KI-generierte Teile zu "vermenschlichen" und zu vermeiden, dass Ihr Inhalt markiert wird. 🚩

Die Verwendung der Plattform ist ein Kinderspiel: Fügen Sie den Text in das vorgesehene Feld ein und drücken Sie auf die Schaltfläche Auf KI prüfen. Sie können die angestrebte Lesbarkeit und den Zweck anpassen, um sicherzustellen, dass das Tool Ihre Absicht versteht.

Wenn die Ergebnisse darauf hindeuten, dass einige Teile Ihres Textes KI-generiert sind, klicken Sie auf Humanisieren, um sie in Inhalte zu verwandeln, die möglicherweise andere KI-Detektoren umgehen können.

Undetectable.ai beste Eigenschaften

Erkennung von KI-Inhalten und Humanisierung von Text

Unterstützt bis zu 10.000 Zeichen auf einmal

Einfach zu benutzen

Erkennt Text aus GPT-3, GPT-4, Bard, Claude, etc.

Undetectable.ai Einschränkungen

Einige Benutzer finden den Preis zu hoch

Die Schnittstelle kann veraltet wirken

Undetectable.ai Preise

Kostenlos (begrenzte Optionen, kein Text Humanizer)

(begrenzte Optionen, kein Text Humanizer) Jährlich : $5/Monat für 10.000 Wörter - kann angepasst werden

: $5/Monat für 10.000 Wörter - kann angepasst werden Für Unternehmen: Kontakt für Preise

Unauffindbar.ai Bewertungen und Rezensionen

Produkt Hunt : 5/5 (weniger als 10 Bewertungen)

: 5/5 (weniger als 10 Bewertungen) G2: 5/5 (weniger als 5 Bewertungen)

9. Writer - am besten für Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit

Über: Writer.com Suchen Sie einen kostenlosen, einfachen KI-Inhaltsdetektor ohne Schnickschnack? Writer erfüllt alle Anforderungen und kombiniert eine schnörkellose Benutzeroberfläche mit leistungsstarken Funktionen.

Ihre einzige Aufgabe besteht darin, den zu überprüfenden Text zu kopieren und einzufügen und "Text analysieren" auszuwählen Writer bewertet den Inhalt und zeigt einen Prozentsatz an, der angibt, ob Ihr Text von einem Menschen oder einer künstlichen Intelligenz erstellt wurde.

Es gibt auch eine Option, um eine URL hinzuzufügen und den Ursprung des Inhalts zu analysieren.

Denken Sie daran, dass die maximale Zeichenzahl, die dieses praktische Tool unterstützt, 1.500 beträgt, so dass Sie möglicherweise mehrere aufeinanderfolgende Analysen durchführen müssen, um einen umfangreichen Text zu prüfen.

Writer beste Eigenschaften

Einfach zu bedienen

Kann Inhalte über URLs analysieren

Bietet einen kostenlosen Grammatik-Checker

Writer Einschränkungen

Färbt nicht-KI-Code- und von Menschen erzeugte Sätze

Keine Option zum Hochladen von Textdateien oder Bildern zur Analyse

Writer Preise

Kostenlos

Writer Bewertungen und Rezensionen

Keine Bewertungen

10. Hugging Face - Best for Community Support

Über: Gesicht umarmen Hugging Face ist eine KI-Community, in der Benutzer gemeinsam an Modellen, Datensätzen und Anwendungen arbeiten und darüber diskutieren. Es ist keine Überraschung, dass die Plattform einen hochwertigen KI-Inhaltsdetektor anbietet, mit dem Sie Ihre Texte scannen und auf ihre Originalität überprüfen können.

Der Detektor klassifiziert den Inhalt als echt (von Menschen erstellt) oder gefälscht (von KI erstellt) und zeigt die Ergebnisse in Dezimalpunkten an, was für technisch versierte Nutzer lustig und erfrischend ist.

Wenn Ihnen dieses Format nicht gefällt, scrollen Sie zum Ende der Seite des Hugging Face AI-Inhaltsdetektors und klicken Sie auf die Empfehlung, um eine bessere Benutzererfahrung zu erhalten.

Hugging Face beste Eigenschaften

Ausgezeichnet für technisch versierte Benutzer

Community-Unterstützung

Offene Quelle

Einschränkungen von Hugging Face

Nicht-technisch versierte Benutzer finden es möglicherweise nicht nützlich

Die Ergebnisse sind nicht so eindeutig wie bei anderen AI-Inhaltsdetektoren

Preise für Hugging Face

Kostenlos

Hugging Face Bewertungen und Rezensionen

Keine Bewertungen

Die von uns vorgestellten KI-Tools verhindern den Missbrauch von KI, während andere sich bemühen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen, um Sie produktiver zu machen. Ein perfektes Beispiel für die letztere Gruppe ist ClickUp, mit dem Sie arbeitsabläufe rationalisieren dokumente zu verwalten, die Zusammenarbeit zu fördern und Ihre kreative Seite zu wecken. Mal sehen, wie das geht! 🖌️

Verwendung von ClickUp AI zur Erstellung eines Blogbeitrags in ClickUp Docs anhand einer einfachen Eingabeaufforderung, um Details und andere wichtige Aspekte hinzuzufügen

ClickUp ist ein beliebtes projekt- und Aufgabenmanagement Plattform mit Dutzenden von Optionen für nahtlose Teamzusammenarbeit, Fortschrittsüberwachung, Dokumentenmanagement und Arbeitsorganisation. Aber lassen wir das beiseite und konzentrieren wir uns auf die Erstklassigkeit der Plattform schreibassistent - ClickUp AI .

ClickUp AI ist der mächtige Verbündete, den Sie brauchen, wenn Ihnen die Inspiration (oder die Zeit) fehlt, um eine E-Mail, einen Blogbeitrag, einen Vertrag, ein Angebot, einen Zeitungsartikel oder irgendeine Art von Text zu verfassen. Es ist Ihre Eintrittskarte in das Land der perfekt gestalteten Inhalte!

Um die beeindruckenden Funktionen des Schreibassistenten zu verstehen, müssen wir eine weitere herausragende Funktion von ClickUp erwähnen - ClickUp Docs . Damit können Sie Ihre Dokumente an einem Ort erstellen, bearbeiten, freigeben und verwalten. Betrachten Sie es als einen virtuellen Aktenschrank, in dem alles sorgfältig organisiert und leicht zu finden ist. 🗄️

ClickUp AI und ClickUp Docs in Aktion

Verwenden Sie ClickUp AI, um schneller zu schreiben und Ihre Texte, E-Mail-Antworten und vieles mehr zu verbessern

ClickUp AI und ClickUp Docs arbeiten zusammen, um Ihnen die bestmögliche Benutzererfahrung zu bieten. Nehmen wir an, Sie müssen eine E-Mail an einen Kunden schreiben. Sie öffnen ein ClickUp Docs und geben "/ai" ein Dann drücken Sie auf "KI-Tools" und wählen die erste Eingabeaufforderung: E-Mail schreiben. Sie müssen nur den Namen Ihres Kunden, den Zweck, die Stichpunkte und den gewünschten Tonfall eingeben, und ClickUp generiert in Sekundenschnelle die perfekte E-Mail.

ClickUp AI ist nicht nur ein inhaltsgenerator -er kann Ihnen helfen:

Nicht sicher, wie Sie die Vorteile dieser Funktion nutzen können AI-Schreibwerkzeug ? KlickUp-Vorlagen kommen zur Rettung! 🦸

Die Plattform bietet 1.000+ Vorlagen für verschiedene Zwecke, von verwaltung von Arbeitsabläufen zu verfolgungszeit . Sie werden besonders die vorlagen mit rollenspezifischen KI-Eingabeaufforderungen -mit vorgefertigten Anweisungen, die Sie in Tools wie ChatGPT einfügen, um die gewünschten Antworten zu generieren.

ClickUp beste Eigenschaften

KI-Schreibassistent

Macht Brainstorming, Inhaltserstellung, Zusammenfassung und Bearbeitung zum Kinderspiel

ClickUp Docs-azentralisierte Dokumentenverwaltung drehscheibe und der perfekte Ort, um die Funktionen von ClickUp AI zu erkunden

Hohe Anpassungsfähigkeit - geben Sie die Richtlinien vor, die ClickUp AI effizienter und zielgerichteter machen

Bietet eine umfangreiche Vorlagenbibliothek

ClickUp-Einschränkungen

Die zahlreichen Optionen der Plattform können anfangs überwältigend wirken

KI-Unterstützung für die mobile App ist (noch) nicht verfügbar

ClickUp-Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise *ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat verfügbar

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (8.900+ Bewertungen)

: 4.7/5 (8.900+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Inhalte mit AI Writing Detectors

Ob Sie nun Tools zur Erkennung von KI-Inhalten verwenden oder eine Plattform, die einen robusten KI-Schreibassistenten anbietet, Sie übernehmen die Kontrolle und stellen sicher, dass Ihre Inhalte originell, relevant, ansprechend und leicht zu lesen sind.

Mit ClickUp erhalten Sie viel mehr als ein Schreibwerkzeug - Sie erhalten ein Projekt und aufgabenmanagement-Plattform und fantastische Zeiterfassung, zusammenarbeit im Team organisation, und dokumentenverwaltung optionen, um nur einige zu nennen. Anmeldung für ClickUp und entdecken Sie alles, was es zu bieten hat!