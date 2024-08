10 beste AI SEO Software Tools im Jahr 2024

Wenn die prädiktive KI in die Geschichtsbücher eingeht, könnte das Jahr 2024 als das Jahr markiert werden, in dem generative künstliche Intelligenz zum Mainstream wurde und die Menschen begannen, sie in der Wirtschaft einzusetzen.

Während viele Leute darüber debattieren, wo diese neuen Fähigkeiten am besten eingesetzt werden können, haben sich SEO-Experten kopfüber in die Nutzung von KI-SEO gestürzt, um das Suchmaschinenranking zu verbessern.

Die Frage ist, welches sind die besten KI-SEO-Tools zur Erstellung hochwertiger Inhalte? Nun, wir haben die Antworten. Schauen wir uns die 10 besten KI-SEO-Tools an, einschließlich ihrer Vor- und Nachteile, Preise und was Tausende von Nutzern zu sagen haben.

Die meisten SEO-Tools verfügen über eine Fülle von Funktionen zur Ermittlung von Möglichkeiten für eine bessere Platzierung auf den Bing- oder Google-Suchmaschinenergebnisseiten (SERPs). Aber sie sollten mehr können als das.

Was KI-gestützte SEO-Tools mitbringen, ist:

Das maschinelle Lernen nutzt Daten und Metriken in mehreren Iterationen, um zu ermitteln, welche Inhalte von Suchmaschinenalgorithmen höher bewertet werden

Natürliche Sprachverarbeitung (NLP), um Ihre Inhalte zu "lesen" und dann Vorschläge zu deren Verbesserung zu machen

KI-Texterzeugung die SEO berücksichtigt und suchmaschinenfreundliche Inhalte erstellt

KI-gestützte Keyword-Recherche um Ihnen zu helfen, Themen zu finden, die in den Suchmaschinen gut platziert werden können

KI-SEO-Tools nehmen Ihnen den Großteil des Rätselraten ab und ersetzen es durch fundierte Inhaltsideen. Sie können ihre SEO-Aufgaben automatisieren und verbessern Sie Ihre organischen Suchergebnisse, während Sie gleichzeitig hochwertige Inhalte erstellen, die Ihre digitale Marketingstrategie unterstützen.

Berücksichtigen Sie diese Funktionen bei der Suche nach AI SEO-Tools :

Wie gut lassen sich die AI SEO-Tools in Ihre aktuelleerstellung von Inhalten arbeitsablauf,produktivitätund Projektmanagement-Lösungen

Die Datensätze, auf die die KI-SEO-Tools zurückgreifen, um Vorschläge zu machen und Inhalte zu generieren

Ob das SEO-Tool zeitaufwändige und sich wiederholende Aufgaben automatisiert

Wie die Plattform Sie durch den Prozess führt, um eine steile Lernkurve oder Versuch und Irrtum zu vermeiden

Ob die AI SEO-Tools in einekollaborative Arbeitsumgebung ## Die 10 besten AI SEO-Tools für das Jahr 2024

Die Nutzer brauchen KI-SEO-Tools, die nicht nur das Content-Marketing unterstützen, sondern auch eine effiziente Software, die sich leicht in ihre bestehenden Arbeitsabläufe integrieren lässt. Die meisten der KI-Tools auf unserer Liste verwenden dieselben Modelle und Algorithmen von OpenAI, dem bibliotheken hinter ChatGPT .

Achten Sie darauf, wie die Modelle und Algorithmen den Nutzern zur Verfügung gestellt werden. KI zu haben, bedeutet an sich nicht viel - es kommt darauf an, wie die Plattform KI einsetzt.

Verwenden Sie ClickUp AI, um Inhalte in Docs zu bearbeiten, zusammenzufassen, die Rechtschreibung zu prüfen oder die Länge anzupassen

Wäre es nicht großartig, wenn Sie eine leistungsstarke Reihe von SEO-zentrierten KI-Tools zur Erstellung von Inhalten hätten, die direkt in eine einheitliche und flexible Projektmanagement- und Kollaborationsplattform integriert sind? Das ist genau das, was ClickUp AI liefert.

Neben ständigen Upgrades, die die neuesten Verbesserungen der künstlichen Intelligenz nutzen, erhalten Sie alles, was Sie für die Erstellung von Inhalten und das Projektmanagement benötigen. Was ClickUp AI von anderen KI-SEO-Tools abhebt, sind die Eingabeaufforderungen für verschiedene Abteilungen, die sich nicht nur auf die SEO-Optimierung beschränken.

ClickUp verfügt jedoch über spezifische Abfragen, die Teams bei ihrer allgemeinen SEO-Strategie durch Tools für die Erstellung von Kurzbeschreibungen, die Keyword-Recherche, die Optimierung und Zusammenfassung von Inhalten sowie die Analyse von Wettbewerbern unterstützen.

Die besten Funktionen von ClickUp

KI-SEO-Tools, integriert in eine leistungsstarke All-in-One-Plattform für Zusammenarbeit und Projektmanagement

Nutzung der neuesten Erkenntnisse der natürlichen Sprachverarbeitung für KI-generierte Inhalte, die die Suchabsicht des Lesers vorwegnehmen

KI-Autoren, die die Anforderungen der SEO-Optimierung verstehen, sind direkt in ein umfassendes Set vontexterstellung und Inhaltoptimierungswerkzeuge SEO-Keyword-Recherche-Tool für Vorschläge und eineSEO-Projekt-Vorlage Große Bibliothek mit SEO-Vorschlägen, die den Einsatz künstlicher Intelligenz effizienter macht

Ermöglicht die einfache Einbeziehung der Suchmaschinenoptimierung in Ihrmarketingplan* Lässt sich mit branchenführenden Programmen integrieren, einschließlich anderer SEO-Tools

ClickUp Einschränkungen

Traditionelle SEO-Aufgaben erfordern möglicherweise andere SEO-Content-Tools

Begrenzte spezialisierte Tools für die Verfolgung der Suchmaschinenleistung im Zeitverlauf und für den Linkaufbau

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (6,800+ Bewertungen)

4.7/5 (6,800+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,600+ Bewertungen)

2. Surfer SEO

Über SurferSEO Surfer SEO bezeichnet sich selbst als ein Content Intelligence Tool. Es kombiniert Content-Strategie, -Erstellung und -Optimierung in einem einzigen Toolset, um den organischen Traffic zu erhöhen und Marken zu stärken. Die Plattform verfügt über die neuesten generativen KI-SEO-Tools, die den Nutzern helfen, Inhalte zu entwerfen, zu erstellen und zu optimieren.

Surfer SEO beste Eigenschaften

Fokussiert auf SEO-Strategien für Keyword-Platzierung und Content-Optimierung

Starke Tools für Suchmaschinen-Ergebnisseiten

KI-Inhalts- und Gliederungsgeneratoren zur Unterstützung der Platzierung in Suchmaschinen

KI-generierte Aufgaben zur Verbesserung Ihrer SEO-Strategie

Vollständige Suite traditioneller SEO-Tools

Surfer SEO Einschränkungen

Steile Lernkurve für SEO-Neulinge

Es fehlen vordefinierte Eingabeaufforderungen, um das SEO-Tool effektiver zu nutzen

Einige Benutzer haben die Keyword-Recherche-Funktion im Vergleich zu anderen SEO-Tools als begrenzt empfunden

Begrenzte Tools für die Zusammenarbeit oder Projektverwaltung

Preise für Surfer SEO

Lite: $29/Monat für einen Benutzer

$29/Monat für einen Benutzer Essential: $89/Monat für zwei Benutzer

$89/Monat für zwei Benutzer Erweitert: $179/Monat für fünf Benutzer

$179/Monat für fünf Benutzer Maximal: 299 $/Monat für 10 Benutzer, inklusive aller Add-ons

299 $/Monat für 10 Benutzer, inklusive aller Add-ons Zusätzliche Gebühren für Add-ons

Surfer SEO Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (450+ Bewertungen)

4.8/5 (450+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (375+ Bewertungen)

3. WordLift

Über WordLift WordLift ist ein relativ neues SEO-Tool, das mit künstlicher Intelligenz arbeitet. Es behauptet, die Zukunft der SEO zu sein und generiert strukturierte Daten mit einem KI-aktivierten, benutzerdefinierten Wissensgraphen-Tool.

Mit anderen Worten: WordLift fügt Text zu den Meta-Beschreibungen in der HTML-Datei hinzu, die von Suchmaschinen gecrawlt werden. Außerdem schlägt es inhaltliche Änderungen vor, die den Besuchern Ihrer Website ein besseres Nutzererlebnis bieten.

WordLift beste Eigenschaften

Abgestimmt auf die Verbesserung der Platzierung von E-Commerce-Websites in Suchmaschinen

Konzentriert sich auf die Erstellung strukturierter Daten für Suchmaschinen, um den organischen Traffic zu erhöhen

Hilft Nutzern, Inhalte so zu organisieren, dass sie in Google Shopping besser angezeigt werden

Eines der besten KI-SEO-Tools in dieser Liste, da es auf mehreren KI-Plattformen aufgebaut ist, nicht nur auf OpenAI

Verwendet maschinelles Lernen zusätzlich zu den Funktionen des natürlichen Sprachprozessors und der generativen KI, die die meisten Lösungen bieten

Bietet eine kostenlose Testoption, damit Sie mit anderen AI SEO-Tools vergleichen können

WordLift Einschränkungen

Es fehlen Schreibwerkzeuge für die Erstellung allgemeiner Inhalte

Die Einrichtung kann kompliziert werden, wenn komplexe Websites mit vielen internen Links verbunden werden

Es werden nicht alle Arten von strukturierten Daten unterstützt

Keine einfache Integration in Nicht-WordPress-Websites

WordLift-Preise

Starter: ~$63 ( €59)/Monat für eine Website

~$63 €59)/Monat für eine Website Professionell: ~$106 ( €99)/Monat für zwei Websites

~$106 €99)/Monat für zwei Websites Business + E-commerce: ~$266 ( €249)/Monat für fünf Websites

~$266 €249)/Monat für fünf Websites Enterprise: Kontakt für Preise

WordLift Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (30+ Bewertungen)

4.8/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (mehr als 20 Bewertungen)

4. Jaspis

Über JaspisJaspis ist ein Werkzeug zur Erstellung von Inhalten mit einer KI-Engine, die darauf trainiert ist, kreative und originelle Inhalte für Website-Texte, Beiträge in sozialen Medien und Blog-Artikel zu erstellen. Das KI-generierte Inhaltssystem produziert Inhalte, die die Marke Ihres Unternehmens widerspiegeln und gleichzeitig das Ranking Ihrer Website verbessern.

Darüber hinaus ist Jasper das beste KI-SEO-Tool für die Erstellung von Content Prompts, sodass Ihr Text speziell auf Ihre Branche und Ihr Zielpublikum zugeschnitten ist.

Jasper beste Eigenschaften

Die KI-Engine kann auf die Markenstimme eines Unternehmens trainiert werden, um die Markenbotschaft zu verstärken

Unterstützt die Erstellung von Kurz- und Langtexten, von Beiträgen für soziale Medien bis hin zu Büchern

Bietet Voreinstellungen namens Copywriting Skills, die bestimmte Arten von Inhalten wie Einführungen oder Storytelling produzieren

Integriert mit SurferSEO für die Suchmaschinenoptimierung

Unterstützt AI-Schreiben in 25 verschiedenen Sprachen

Jasper-Einschränkungen

Volle SEO-Funktionen erfordern ein Drittanbieter-Tool

Keine starken Tools für Zusammenarbeit oder Projektmanagement

Kein eingebauter Plagiats-Checker

Kann sich wiederholende Inhalte produzieren

Preise für Jasper

7-tägige kostenlose Testversion

Ersteller: $49/Monat für einen Arbeitsplatz

$49/Monat für einen Arbeitsplatz Teams: $125/Monat für drei Plätze

$125/Monat für drei Plätze Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Jasper Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1,200+ Bewertungen)

4.7/5 (1,200+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1,700+ Bewertungen)

5. NitroPack

Über NitroPack NitroPack verbessert die Suchergebnisse einer Website, indem es die Geschwindigkeit der Website erhöht. Es enthält einen fortschrittlichen Caching-Mechanismus und Tools zur Beschleunigung des Ladens von Bildern. Es kann auch die HTML-, CSS- und JavaScript-Leistung verbessern und unterstützt WordPress-, OpenCart-, WooCommerce- und Magento-Websites.

NitroPack beste Eigenschaften

Reduziert die Seitenladezeiten auf branchenführende Geschwindigkeiten

Umfassende Bildoptimierungstools, einschließlich automatischer Konvertierung in das WebP-Format

Plugins machen die Implementierung einfach

Nähert sich der Geschwindigkeitsoptimierung mit mehreren Funktionen

NitroPack-Einschränkungen

Verbessert nur die Ladegeschwindigkeit von Webseiten, keine anderen Aspekte von SEO

Unterstützt eine begrenzte Anzahl von Web Content Management Systemen

Inkompatibel mit einigen Plugins

NitroPack-Preise

Geschäftskunden: $21/Monat für eine Website

$21/Monat für eine Website Wachstum: $51/Monat für eine Website

$51/Monat für eine Website Skala: $176/Monat für eine Website

$176/Monat für eine Website Benutzerdefiniert: Kontakt für Preisgestaltung

NitroPack Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Alli AI

Über Alli AI Alli AI bietet eine Lösung für die Optimierung, Automatisierung und Bereitstellung auf einer einzigen Plattform. Sie ist für Agenturen, Unternehmen und größere E-Commerce-Websites konzipiert.

Alli AI überwacht und bietet Vorschläge für den Code und den Inhalt größerer Websites, indem es der Website eine Software hinzufügt, die On-Page-SEO ermöglicht und somit eine Bereitstellung in Echtzeit ermöglicht. Künstliche Intelligenz überwacht und verbessert Ihre Website ständig automatisch.

Die besten Eigenschaften von Alli AI

Automatisierungscode wird in Ihre Webseiten eingebettet

Implementierung von Codeänderungen auf einer gesamten Website oder auf einzelnen Seiten

Die Bearbeitung der Inhalte erfolgt direkt auf der Seite und nicht in einem separaten Tool

Automatische Generierung von Seitentiteln für die gesamte Website mit automatisierten A/B-Tests

Enthält Optimierung der Website-Geschwindigkeit

Einschränkungen von Alli AI

Optimierungsvorschläge können überwältigend sein, wenn es keine Tools gibt, um sie zu verwalten

Die Analyse einer Website kann viel Zeit in Anspruch nehmen

Es fehlen einige wichtige Funktionen, die andere SEO-Tools bieten, wie z. B. Keyword-Recherche und Wettbewerbsanalyse

Einige Vorschläge verbessern die SEO, können sich aber negativ auf die Benutzerfreundlichkeit auswirken

Alli AI Preise

Berater: $249/Monat für 10 Websites und Benutzer

$249/Monat für 10 Websites und Benutzer Agentur: $499/Monat für 25 Websites und Nutzer

$499/Monat für 25 Websites und Nutzer Unternehmen: $999/Monat für unbegrenzte Websites und Nutzer

$999/Monat für unbegrenzte Websites und Nutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

Alli AI Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (5+ Bewertungen)

4.3/5 (5+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (10+ Bewertungen)

7. Stichwort

Über Stichwort Byword ist ein AI-Inhaltsgenerator konzentriert sich auf die Erstellung von SEO-Artikeln. Die Nutzer geben ihm Zielkeywords und einen Schreibstil vor, und das Programm erledigt den Rest. Es verwendet natürliche Sprachverarbeitung und Algorithmen für maschinelles Lernen, um Inhalte zu erstellen.

Byword beste Eigenschaften

Entwickelt, um informative Artikel zu erstellen, die für die Platzierung in Suchmaschinen optimiert sind

Hochmoderne Algorithmen umgehen die meisten KI-Detektoren

Unterstützt neun Sprachen

Erlaubt dem Benutzer, einen eigenen Schreibstil zu definieren

Unterstützt Hintergrundprozesse, um mehrere Artikel gleichzeitig zu erstellen

Byword Einschränkungen

Die Erstellung eines kurzen Social-Media-Posts kostet genauso viel wie ein langer Artikel

Keine weiteren Tools für SEO über die AI-Texterstellung hinaus

Keine gute Lösung für nicht-faktische Inhalte

Keine Tools für Zusammenarbeit oder Projektmanagement

Byword Preise

Die Erstellung einer Geschichte kostet einen Credit.

Starter: $99 für 25 Credits/Monat

$99 für 25 Credits/Monat Standard: 299 $ für 80 Credits/Monat

299 $ für 80 Credits/Monat Scale: $999 für 300 Credits/Monat

$999 für 300 Credits/Monat Unbegrenzt: 2.499 $ für unbegrenzte Credits

Byword Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Kapitelra: N/A

8. MarketMuse

Über MarketMuse MarketMuse bietet eine Reihe von Tools für Content Intelligence und SEO-Strategiemanagement. Es liefert Input für einzelne Seiten und für "Inhaltscluster", indem es die Qualität der Inhalte und die thematische Autorität von Seitengruppen bewertet.

Benutzer können MarketMuse verwenden, um Inhalte zu planen, Inhalte in Clustern zu gruppieren, Wettbewerbsanalysen durchzuführen, Content Briefs zu überprüfen und Inhalte zu optimieren.

MarketMuse beste Eigenschaften

Umfassende SERP-Analyse

Content Brief Generator liefert Vorschläge zur Verbesserung der Suchqualität bestehender Artikel oder als Anleitung für neue Artikel

Tools zur Planung von Inhalten schlagen Prioritäten für die vorgeschlagenen Änderungen vor und ermöglichen die Nachverfolgung

MarketMuse Einschränkungen

Die Implementierung kann für neue Benutzer schwierig sein

Steile Lernkurve

Inhaltseditor ist einfach

Begrenzte Tools für die Zusammenarbeit und das Projektmanagement über die Planung hinaus

MarketMuse Preise

Kostenlos: $0 für 10 Abfragen/Monat

$0 für 10 Abfragen/Monat Standard: $149/Monat pro Benutzer

$149/Monat pro Benutzer Team: $399/Monat drei Benutzer

$399/Monat drei Benutzer Premium: Kontakt für Preise

MarketMuse Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (200+ Bewertungen)

4.6/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (25+ Bewertungen)

9. Frase

Über Frase Frase wirbt damit, dass es mithilfe intelligenter KI die einfachste und schnellste Möglichkeit bietet, das Ranking Ihrer Inhalte bei Google zu verbessern. Es bietet Tools zur Erstellung von Content-Briefs und zum anschließenden Schreiben, Optimieren und Analysieren von Inhalten. Die Tools von Frase zur Inhaltserstellung nutzen KI-Vorlagen um Text an bestimmte Anforderungen anzupassen.

Frase beste Eigenschaften

Leicht zugängliche SEO-Analyse

Einfachtools zur Analyse von Wettbewerbern* Starke Funktionen zur Erstellung von Inhalten

Die Benutzeroberfläche ist gut durchdacht und intuitiv

Einschränkungen von Frase

Begrenzte Keyword-Recherche-Tools

Fehlende Integration mit gängigen Content-Management-Systemen

Keine Projektmanagement-Tools

Der Prozess der Inhaltsvorgabe und der Gliederung kann mühsam zu erlernen sein

Preise von Frase

Solo: $14.99/Monat pro Benutzer, vier Artikel

$14.99/Monat pro Benutzer, vier Artikel Basic: $44.99/Monat pro Benutzer, 30 Artikel

$44.99/Monat pro Benutzer, 30 Artikel Team: $114.99/Monat drei Benutzer, unbegrenzte Artikel

$114.99/Monat drei Benutzer, unbegrenzte Artikel Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Frase Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.9/5 (275+ Bewertungen)

4.9/5 (275+ Bewertungen) Capterra: 4.8./5 (300+ Bewertungen)

10. WriterZen

Über WriterZen WriterZen ist eine workflow-zentrierte Plattform zur Erstellung von Website-Inhalten, die für Suchmaschinen-Rankings optimiert ist. Sie umfasst Module für die Themenfindung, das Keyword-Ranking und die Bearbeitung von Inhalten, einschließlich KI-Texterstellung und Plagiatsprüfung.

WriterZen beste Eigenschaften

Das Tool zur Themenfindung erstellt Themencluster, um die Erstellung mehrerer verlinkter Seiten zu unterstützen

Umfassende Keyword-Recherche und -Empfehlung, einschließlich Keyword-Schwierigkeitsbewertungen

Content-Editor mit Daten zu Konkurrenzseiten

Tools für die Zusammenarbeit im Team

Einschränkungen von WriterZen

Die Benutzeroberfläche des Keyword-Tools kann für einige SEO-Strategien umständlich sein

Die Benutzeroberfläche des Content-Editors ist überladen und schwierig bei der Erstellung von Content-Ideen

Einige SEO-Tool-Funktionen wie Linkaufbau und Backlink-Überprüfung fehlen

Begrenzte Projektmanagement- und Kollaborationstools, um Ihre SEO-Bemühungen zu begleiten

WriterZen Preise

Lite: $23/Monat pro Benutzer

$23/Monat pro Benutzer Plus: $89/Monat pro Benutzer

$89/Monat pro Benutzer Pro: 219 $/Monat pro Benutzer

219 $/Monat pro Benutzer Ultra: $399/Monat pro Benutzer

WriterZen Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (200+ Bewertungen)

4.7/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (mehr als 200 Bewertungen)

Die Zeiten, in denen man eine Checkliste mit kleinen SEO-Änderungen abarbeitete, sind vorbei. Das Einfügen von Schlüsselwörtern in Überschriften wird Ihr Suchvolumen oder Ihren organischen Traffic nicht erhöhen, und jemanden für den Linkaufbau zu bezahlen, wird Sie nicht auf den Suchmaschinenergebnisseiten nach oben bringen.

Ob Sie ein Blogger, ein kleines Unternehmen, ein globaler Konzern oder ein Großunternehmen sind marketing-Agentur clickUp ist eine umfassende Produktivitätsplattform mit KI-Verbesserungen, die Ihre Leistung jetzt steigern kann.

Wenn Sie das beste KI-SEO-Tool mit endlosen Produktivitäts- und Kollaborationsfunktionen suchen, ist ClickUp eine fantastische Option. Es lässt sich in Ihre anderen Marketing-Tools integrieren, damit Sie Ihre Arbeit schneller und besser erledigen können - und das alles bei gleichzeitiger Zusammenarbeit und Projektverwaltung. ✍️

Loggen Sie sich nicht mehr in die Google-Suchkonsole ein, um zu sehen, ob Ihre Konkurrenten Ihnen den Rang ablaufen. Es ist an der Zeit, die Kontrolle über Ihre Prozesse zu übernehmen und Ihr Spiel zu verbessern. Legen Sie los, indem Sie sich für eine kostenlose Testversion von ClickUp AI anmelden oder registrieren Sie sich für unsere kostenlose Forever-Version jetzt!