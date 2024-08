10 beste AI-Tools für die Keyword-Recherche im Jahr 2024 (Bewertungen & Preisgestaltung)

Früher war die Keyword-Recherche voller Geheimnisse, Rätselraten und der Hoffnung, dass man eine versteckte Chance findet, die noch niemand entdeckt hat. Jetzt gibt es Tools mit künstlicher Intelligenz (KI) für die Keyword-Recherche, die den Prozess einfacher, schneller und effektiver machen.

In diesem Leitfaden stellen wir einige der besten KI-Tools für die Keyword-Recherche vor, die es gibt, und geben Empfehlungen, welche Sie 2024\ nutzen sollten. 🔍

Worauf sollten Sie bei einem KI-Tool für die Keyword-Recherche achten?

KI-Tools für die Keyword-Recherche vereinfachen diesen zeitaufwändigen Prozess, decken Keyword-Möglichkeiten auf und erleichtern Ihnen das Planen, Schreiben und Veröffentlichen von Inhalten, die so konzipiert sind, dass sie in den Suchergebnissen gut erledigt werden.

Wenn Sie verschiedene KI-Tools für die Keyword-Recherche in Betracht ziehen, sollten Sie auf Folgendes achten:

Funktionalität: Hilft das Tool bei der Keyword-Recherche, oder ist es besser für einen anderen Teil des Inhaltsprozesses geeignet?

Hilft das Tool bei der Keyword-Recherche, oder ist es besser für einen anderen Teil des Inhaltsprozesses geeignet? Daten und Einblicke: Liefert Ihnen das tool nützliche Daten wie Suchvolumen, Kosten pro Klick (CPC) und Keyword-Schwierigkeitswerte?

Liefert Ihnen das tool nützliche Daten wie Suchvolumen, Kosten pro Klick (CPC) und Keyword-Schwierigkeitswerte? Ruf: Handelt es sich um ein bekanntes Tool? Hat es einen guten Ruf in der SEO-Community?

Handelt es sich um ein bekanntes Tool? Hat es einen guten Ruf in der SEO-Community? Bonus-Features: Erledigt das Tool mehr als nur die Keyword-Recherche?

Erledigt das Tool mehr als nur die Keyword-Recherche? Benutzerfreundlichkeit: Ist das tool einfach zu navigieren, zu benutzen und zu verstehen? Können alle Mitglieder Ihres Teams es problemlos nutzen?

Ist das tool einfach zu navigieren, zu benutzen und zu verstehen? Können alle Mitglieder Ihres Teams es problemlos nutzen? Preisgestaltung: Ist das Tool für die Keyword-Recherche kostenlos? Ist das tool erschwinglich? Ist die Funktion in der kostenlosen Version limitiert?

Jedes Team und jede Organisation hat ein etwas anderes Ziel. Überlegen Sie also, was Ihr Hauptziel ist und welche Metriken für Sie am wichtigsten sind, und wählen Sie ein Tool, mit dem Sie es erreichen können.

Sie wissen, wonach Sie suchen müssen, aber wer hat schon die Zeit, Hunderte von verschiedenen KI-Tools für die Keyword-Recherche zu recherchieren, zu prüfen und zu testen? Wir haben die harte Arbeit für Sie erledigt und diese Liste der besten Tools für die Keyword-Recherche zusammengestellt, die Sie im Jahr 2024 ausprobieren sollten 🤓

1.

ClickUp

Das Beste für umfassendes SEO-Projektmanagement

Verwenden Sie ClickUp Brain, um einen Blogbeitrag in ClickUp Docs aus einer einfachen Eingabeaufforderung zu generieren

ClickUp bietet Marketing-Teams etwas, was andere Tools nicht haben: einen KI-gestützten Assistenten, der auf Ihre Rolle, Ziele und Bedürfnisse zugeschnitten ist.

ClickUp Gehirn

übernimmt eine Vielzahl von Aufgaben im gesamten Content-Marketing-Prozess, einschließlich der Keyword-Recherche.

Verwenden Sie ClickUp Brain innerhalb von

ClickUp Dokumente

um Ideen für verwandte Schlüsselwörter zu generieren und Schlüsselwort-Cluster zu erstellen. Arbeiten Sie mit Teammitgliedern innerhalb Ihrer Dokumente zusammen, um Ideen zu diskutieren und Ihre Liste zu vervollständigen, und setzen Sie diese Ideen dann mit

ClickUp Aufgaben

.

ClickUp erledigt mehr, als nur hochwertige Keyword-Ideen zu liefern. Es ist ein leistungsstarkes tool für

SEO-Projekt-Management

auch. Visualisieren Sie Themencluster mit

ClickUp Whiteboards

verwenden

ClickUp Benutzerdefinierte Felder

um Ihre Datenbank und Workflows zu benutzerdefinieren, und verwenden Sie

ClickUp Wiederkehrende Checklisten

um sicherzustellen, dass Sie nie wieder einen Schritt im SEO-Prozess verpassen. ✅

ClickUp beste Features

Setzen Sie Fristen und verfolgen und verwalten Sie Ihre Rankings mit der ClickUp Vorlage für SEO-Recherche und -Management

ClickUp Beschränkungen

ClickUp ist eine All-in-One-Plattform mit einem riesigen Bereich von Features und benutzerdefinierten Optionen, die auf den ersten Blick überwältigend sein können

ClickUp Brain generiert zwar Keyword-Ideen, ist aber kein traditionelles Keyword-Recherche-Tool mit Suchdaten

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Verfügbar in allen kostenpflichtigen Plänen für $5/Workspace Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,200+ Bewertungen)

4.7/5 (9,200+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3,900+ Bewertungen)

2. Semrush

Am besten geeignet für die Analyse konkurrierender Schlüsselwörter und die Kartierung von Lücken im Inhalt

über

Semrush

Semrush

ist eine Plattform für digitales Marketing und Suchmaschinenoptimierung (SEO) mit einer Sammlung von SEO-spezifischen Tools und Features, einschließlich Keyword-Recherche und Wettbewerbsanalyse. Mit den Tools für die Keyword-Recherche von Semrush können Sie im Handumdrehen Keyword-Lücken erkennen, Keywords der Konkurrenz recherchieren und Keyword-Listen erstellen. 🙌

Semrush beste Features

Erstellen von Listen mit Tausenden von Long-Tail-Keywords aus einem einzigen Startkeyword

Auffinden von konkurrierenden Schlüsselwörtern und Lücken im Inhalt durch die Analyse von Mitbewerbern

Erhalten Sie wertvolle Einblicke in den Suchalgorithmus, Keyword-Rankings und Querverweisdaten mit Google Analytics

Semrush-Einschränkungen

Die Preispläne von Semrush können für kleinere Geschäfte und Agenturen unerschwinglich sein

Einige Benutzer weisen darauf hin, dass der Bereich der Features eine Lernkurve erfordert, um zu verstehen, wie man die Software effektiv nutzen kann

Semrush Preise

Pro: $129,95/Monat pro Benutzer

$129,95/Monat pro Benutzer Guru: $249.95/Monat pro Benutzer

$249.95/Monat pro Benutzer Business: $499,95/Monat pro Benutzer

Semrush Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1,800+ Bewertungen)

4.5/5 (1,800+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,100+ Bewertungen)

3. Google Keyword-Planer

Am besten für Geschäfte mit Einzelzielen in Google-Anzeigenkampagnen

über

Google Schlüsselwort-Planer

Der Google Ads Keyword Planner ist ein unverzichtbares Tool, wenn Sie Google Ads-Kampagnen durchführen, aber er ist auch für sich selbst nützlich. Nutzen Sie das Tool, um neue Keywords zu finden, Einblicke und Empfehlungen zu erhalten und dieses Wissen in Ihre Anzeigenkampagnen einfließen zu lassen. 📊

Google Keyword-Planer beste Features

Erstellen Sie Ihren eigenen Keyword-Plan für Google Ads

Sehen Sie den voraussichtlichen Suchverkehr und die Anzahl der voraussichtlichen Klicks, Impressionen oder Konversionen, die Sie erhalten könnten

Verwandeln Sie Ihren Plan mit ein paar Klicks in eine funktionierende Google Ads-Kampagne

Google Keyword-Planer Limits

Da es sich bei diesem Tool um einen Google Keyword Explorer handelt, können Sie nur die voraussichtlichen organischen Suchdaten für Google-Suchbegriffe anzeigen

Wenn Sie keine Google Ads-Kampagnen planen, kann ein anderes Tool mit einem größeren Feature-Set von Vorteil sein

Google Keyword-Planer Preise

Free

Google Keyword Planner Bewertungen und Rezensionen

Die folgenden Bewertungen beziehen sich auf die gesamte Google Ads-Plattform:

G2: 4.3/5 (1,900+ Bewertungen)

4.3/5 (1,900+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (800+ Bewertungen)

4. Surfer

Das Beste für die Erstellung und Prüfung von Inhalten mit SEO-Optimierung

über

Surfer

Surfer ist eine Suchmaschinenoptimierung und

Tool zur Erstellung von KI-Inhalten

das Teams die Möglichkeit gibt, nicht nur Schlüsselwörter zu recherchieren, sondern auch Inhalte zu erstellen und bestehende Inhalte zu überprüfen. Sowie eine KI-gestützte

copywriting tool

surfer bietet auch eine kostenlose Erweiterung für Chrome an, mit der Sie alle benötigten Keywords recherchieren können, ohne Google zu verlassen. 🏄

Surfer beste Features

Entdecken Sie relevante Themencluster auf der Grundlage Ihrer Nische

Analysieren Sie die Suchabsicht, sehen Sie den Schwierigkeitsgrad von Schlüsselwörtern und prüfen Sie das monatliche Suchvolumen

Erledigen Sie Ihre Keyword-Recherche im Handumdrehen mit der Keyword Surfer-Erweiterung

Surfer Beschränkungen

Benutzer weisen darauf hin, dass Sie einmal erstellte Themencluster nicht mehr ändern können

Einige Benutzer berichten, dass die Funktionen zur Keyword-Recherche einfacher sind als bei anderen Alternativen

Preise für Surfer

Essential: $69/Monat für bis zu 2 Benutzer

$69/Monat für bis zu 2 Benutzer Essential KI: $119/Monat für bis zu 2 Benutzer

$119/Monat für bis zu 2 Benutzer Erweitert: $149/Monat für bis zu 5 Benutzer

$149/Monat für bis zu 5 Benutzer Erweiterte KI: $239/Monat für bis zu 5 Benutzer

$239/Monat für bis zu 5 Benutzer Max: $249/Monat für bis zu 10 Benutzer

$249/Monat für bis zu 10 Benutzer Max KI: $419/Monat für bis zu 10 Benutzer

$419/Monat für bis zu 10 Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Surfer Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (400+ Bewertungen)

4.8/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (300+ Bewertungen)

5. Doppelwort-Ideen

Am besten geeignet für Einzelziele in Nischen und Trendanalysen

über

Doppelwort-Ideen

Twinword Ideas ist ein KI-Tool für die Keyword-Recherche, das nach Trends sucht und Ihnen nur die besten Keywords liefert. Anstatt lange Listen von Schlüsselwörtern manuell zu überprüfen, verwenden Sie diesen KI-Schlüsselwortgenerator, um eine relevantere Auswahl von potenziellen Einzelzielen zu erhalten. 💡

Twinword Ideas beste Features

Genaue Keyword-Daten, einschließlich Suchvolumen, organischer Traffic und Kosten pro Klick (CPC)

Sparen Sie Zeit bei der Erstellung Ihrer Liste von verwandten Keywords mit automatischer Keyword-Gruppierung

Ansicht der Keyword-Scores und Aufbau Ihrer Kampagne auf Basis der besten SEO-Ranking-Möglichkeiten

Twinword Ideas Einschränkungen

Es handelt sich hierbei um ein reines Keyword-Recherche-Tool. Teams, die eine Plattform mit anderen Inhalten oder SEO-Features suchen, sollten daher eine Alternative in Betracht ziehen

Das Keyword-Such-Tool ist im Vergleich zu anderen verfügbaren Tools für die Keyword-Recherche eher einfach gehalten

Preise für Twinword Ideas

Free

Plus: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Pro: $24/Monat pro Benutzer

$24/Monat pro Benutzer Agentur: $59/Monat für bis zu 5 Benutzer

Twinword Ideas Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1 Bewertung)

4.5/5 (1 Bewertung) Kapitelra: n/a

6. ChatGPT

Beste KI-unterstützte Keyword-Recherche in der Unterhaltung

über

ChatGPT

ChatGPT

ist ein KI-System, das den Benutzern Zugang zu einem großen Lernmodell (LLM) gibt, das fast alles erledigen kann - einschließlich der Erstellung einer Liste relevanter Schlüsselwörter für einen Inhalt oder ein Website-Projekt. 🤖

ChatGPT beste Features

Entdeckung von Schlüsselwortvorschlägen basierend auf Ihren Aufforderungen und Eingaben

Stellen Sie dem KI-Chatbot Fragen auf natürlichere Art und Weise

Nutzen Sie das Tool, um Listen mit Schlüsselwörtern zu erstellen, vorlagen für Marketingpläne und Strategien für den Inhalt

ChatGPT Beschränkungen

Benutzer, die ein traditionelleres Recherche-Tool ohne Chatbot-ähnliche Oberfläche bevorzugen, sind möglicherweise besser für eine Alternative geeignet

Es kann schwierig sein, die Genauigkeit des ChatGPT-Outputs zu bestimmen, so dass Teams es vorziehen könnten, ein zusätzliches Tool zur Überprüfung der Fakten zu verwenden, bevor sie eine SEO-Strategie bestätigen

ChatGPT Preise

Free

ChatGPT Plus: $20/Monat pro Benutzer

ChatGPT Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (400+ Bewertungen)

4.7/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (30+ Bewertungen)

7. Kopie.ai

Beste Lösung für den Einsatz von KI-generierten Inhalten und Keyword-Recherche in großem Umfang

über

Kopie.ai

Kopieren.ai

ist eine

KI marketing tool

wurde für Vertriebs- und Marketing Teams entwickelt, die generative KI zur Erstellung und Bereitstellung von Inhalten in großem Umfang nutzen möchten. Wie die meisten KI-Schlüsselwortgeneratoren erstellt Copy.ai eine Liste potenzieller Schlüsselwörter mit den richtigen Eingabeaufforderungen, so dass Teams eine Vielzahl von Schlüsselwörtern für Website-Projekte verwenden können. 💻

Copy.ai beste Features

Erstellen von Keyword-Clustern und Ideen für potenzielle Einzelziele

Brainstorming von Inhalten und Erstellung eines Formulars für den Inhalt

Erstellen Sie mit Copy.ai einen Inhalt, der auf Ihren Schlüsselwörtern basiert

Copy.ai Limitierungen

Da es sich in erster Linie um ein KI-Tool zur Erstellung von Inhalten handelt, könnten einige Teams feststellen, dass es diesem Tool an spezifischen Funktionen zur Keyword-Recherche mangelt

Einige Benutzer empfinden den Kauf von Guthaben für die Erstellung von Inhalten als frustrierend

Copy.ai Preise

Free für 1 Benutzer (200 Guthaben)

für 1 Benutzer (200 Guthaben) Pro: $36/Monat für bis zu 5 Benutzer (500 Guthaben)

$36/Monat für bis zu 5 Benutzer (500 Guthaben) Team: 186$/Monat für bis zu 20 Benutzer (3.000 Guthaben)

186$/Monat für bis zu 20 Benutzer (3.000 Guthaben) Wachstum: 1.000 $/Monat für bis zu 75 Benutzer (20.000 Guthaben)

1.000 $/Monat für bis zu 75 Benutzer (20.000 Guthaben) Skala: 3.000 $/Monat für bis zu 200 Benutzer (75.000 Guthaben)

Copy.ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

4.7/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (60+ Bewertungen)

8. Jaspis

Das Beste für die Wahrung der Markenkonsistenz bei der Erstellung von Inhalten

über

Jaspis

Jaspis

beschreibt sich selbst als KI-Kopilot für Marketing-Teams bei der Keyword-Recherche und bietet eine Sammlung von Tools und Features, die künstliche Intelligenz nutzen, um die Erstellung von Inhalten und die Markenkonsistenz zu unterstützen. Jaspers

KI-Tools zum Schreiben

rationalisieren den Prozess der Inhaltserstellung für Teams. 📝

Jasper beste Features

Erstellung von Inhalten und ersten Entwürfen auf der Grundlage der von Ihnen vorgegebenen Schlüsselwörter

Analysieren Sie Ihre Inhalte im Vergleich zu Wettbewerbern auf den Ergebnisseiten der Suchmaschinen (SERP)

Nutzen Sie die Surfer-Integration, um Inhalte auf der Grundlage Ihrer Erkenntnisse zu optimieren

Jasper Beschränkungen

Obwohl es möglich ist, mit Jasper Ideen zu generieren, verfügt es nicht über ein traditionelles SEO-Keyword-Recherche-Tool. Teams, die Suchdaten und Einblicke erwarten, sollten daher eine Alternative in Betracht ziehen

Die Optimierung von SEO-Inhalten ist nicht als Feature enthalten - dazu benötigen Sie ein Surfer Abonnement

Preise für Jasper

Ersteller: $39/Monat pro Benutzer

$39/Monat pro Benutzer Pro: 59 $/Monat für bis zu 5 Benutzer

59 $/Monat für bis zu 5 Benutzer Business: Kontakt für Preisgestaltung

Jasper Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1,200+ Bewertungen)

4.7/5 (1,200+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1,800+ Bewertungen)

9. Rahmenwerk

Die beste Hilfe für Autoren bei ersten Entwürfen und Skizzen

über

Rahmenwerk

Bramework ist eine KI-Schreibplattform, die Autoren und Teams für Inhalte bei der Erstellung des ersten Entwurfs unterstützt. Sie können damit eine Überschrift, eine Gliederung und die ersten Absätze erstellen, damit Sie nicht mit einer leeren Seite arbeiten müssen. ✏️

Bramework beste Features

Geben Sie Ihre Schlüsselwörter ein, und die Plattform wird relevante Inhalte generieren

Erstellen Sie mit Hilfe von KI ein Briefing, eine Gliederung oder einen ersten Entwurf Ihres Inhalts

Nutzen Sie die Semrush-Integration, um Funktionen für die Keyword-Recherche hinzuzufügen

Bramework Beschränkungen

Bramework verfügt nicht über eine eigene KI SEO tool -Benutzer benötigen ein separates Semrush Abonnement für dieses Feature

Einige Benutzer berichten, dass die Benutzeroberfläche (UI) verbessert werden könnte

Preisgestaltung von Bramework

Grow: $19/Monat für bis zu 2 Benutzer

$19/Monat für bis zu 2 Benutzer Pro: 99 $/Monat für bis zu 8 Benutzer

Bramework Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.7/5 (3+ Bewertungen)

3.7/5 (3+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (10+ Bewertungen)

10. Narrato

Das Beste für die Zusammenarbeit bei SEO-Inhalten

über

Narrato

Narrato ist eine KI-Plattform für die Zusammenarbeit und Erstellung von Inhalten, die sich an Marketing Teams richtet, die den Prozess der Erstellung von Inhalten zentralisieren möchten. Als Teil der Plattform bietet Narrato zusätzliche Planungs- und SEO-Tools, einschließlich Keyword-Recherche. 🔎

Narrato beste Features

Erstellen Sie eine Liste relevanter Keywords mit dem KI-Writer von Narrato

Geben Sie Ihre eigenen Keywords ein, um relevante Vorschläge und Inhalte zu generieren

Nutzen Sie den KI-Content-Assistenten, um Ihre Keywords in einen SEO-Brief zu verwandeln

Narrato Limitierungen

Narrato gibt Listen für die Keyword-Recherche als Nur-Text in einem Dokument aus, was es Teams erschweren kann, sie zu exportieren und effizient zu nutzen

Der Schwerpunkt der Plattform liegt auf der Zusammenarbeit und Erstellung von Inhalten und nicht auf SEO-Keywords

Preise für Narrato

Einzelbenutzer: Ab $19/Monat pro Benutzer

Ab $19/Monat pro Benutzer Pro: $36/Monat für bis zu 4 Benutzer

$36/Monat für bis zu 4 Benutzer Business: $76/Monat für bis zu 4 Benutzer

$76/Monat für bis zu 4 Benutzer Benutzerdefiniert: Kontakt für Preisgestaltung

Narrato Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (70+ Bewertungen)

4.8/5 (70+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (10+ Rezensionen)

Im SEO Space sind wir immer auf der Suche nach Möglichkeiten, innovativ zu sein, schneller zu werden und bessere Ergebnisse zu erzielen. Eine der besten Möglichkeiten, dies zu erledigen, ist die Verwendung von KI-Tools für die Keyword-Recherche, um Ihren Prozess zu optimieren, unglaubliche Möglichkeiten zu entdecken und Ihre Recherche noch schneller in veröffentlichbare Inhalte zu verwandeln.

Wenn es Ihr Ziel ist, nicht nur die richtigen Keywords zu finden, sondern auch ein Content-Imperium aufzubauen und zu verwalten, sollten Sie ClickUp zu Ihrer bevorzugten Plattform für Keyword-Recherche und SEO-Management machen. Unsere anpassbare Plattform bietet Ihnen einen zentralen Ort, um Ideen zu finden, optimierte Inhalte zu erstellen und Ihre Fortschritte zu überwachen.

Testen Sie ClickUp noch heute kostenlos

. 🌻