10 beste Semrush-Alternativen, um Ihr SEO im Jahr 2024 zu verbessern

Wenn Sie Ihr Unternehmen vergrößern wollen, können Sie die Suchmaschinenoptimierung (SEO) nicht ignorieren.

Die Entwicklung einer leistungsfähigen SEO-Strategie kann dazu beitragen, dass Ihre Website bei Google auf den vorderen Plätzen erscheint. Wann immer ein potenzieller Kunde Wörter oder Phrasen im Zusammenhang mit Ihren Produkten oder Dienstleistungen in eine Suchmaschine eingibt, wird Ihr Unternehmen auf einer der ersten Listen erscheinen.

Übersetzung: Wenn Sie nicht in eine SEO-Strategie investieren, könnten Sie qualifizierte Leads auf der Tabelle liegen lassen. 😬

Um eine SEO-Strategie zu starten, brauchen Sie die richtige Software. Semrush ist ein SEO-Tool, das beim Linkaufbau helfen kann, inhaltliches Marketing , Keyword-Recherche und Wettbewerber-Recherche. Wenn Sie Semrush in Betracht ziehen, um Ihre Suchergebnisse zu verbessern oder es ersetzen möchten, lesen Sie weiter. Im Folgenden stellen wir Ihnen die 10 besten Semrush-Alternativen für SEO vor. 🤩

Worauf sollten Sie bei einer Semrush-Alternative achten?

Semrush ist eine leistungsstarke SEO- und content marketing tool hilft Unternehmen, ihre Sichtbarkeit in Suchmaschinen zu verbessern. Wenn Sie auf der Suche nach einem Ersatz sind, sollten Sie ein Auge auf andere SEO tools werfen, die mit den folgenden Funktionen abgeschlossen sind:

Tiefgreifende Keyword-Recherche-Tool : Die richtige Plattform sollte Ihnen helfen, herauszufinden, welche Keywords Sie im Einzelnen anvisieren sollten, um neue Kunden zu gewinnen 👏

Die richtige Plattform sollte Ihnen helfen, herauszufinden, welche Keywords Sie im Einzelnen anvisieren sollten, um neue Kunden zu gewinnen 👏 KI Erstellung von Inhalten : Fortgeschrittene SEO-Tools optimieren nicht nur bestehende Inhalte, sondern helfen auch dabei, neue Artikel zu schreiben und potenzielle Kunden zu gewinnen

Fortgeschrittene SEO-Tools optimieren nicht nur bestehende Inhalte, sondern helfen auch dabei, neue Artikel zu schreiben und potenzielle Kunden zu gewinnen Integration mit bezahltem Traffic: Wenn möglich, suchen Sie nach einer Plattform, auf der Sie Ihren organischen und bezahlten Traffic verwalten können. Viele Plattformen ermöglichen es Ihnen, Anzeigen in sozialen Medien und Google Ads von einem Ort aus zu verwalten

Wenn möglich, suchen Sie nach einer Plattform, auf der Sie Ihren organischen und bezahlten Traffic verwalten können. Viele Plattformen ermöglichen es Ihnen, Anzeigen in sozialen Medien und Google Ads von einem Ort aus zu verwalten Backlink-Checker: Backlinks sind Links im Internet, die auf Ihre Website verweisen (d. h. Referral Traffic). Je mehr Backlinks Sie haben, desto schneller können Sie Ihre Autorität bei Google ausbauen. Ein All-in-One-SEO-Tool hilft Ihnen, defekte Links zu reparieren und bietet eine Backlink-Analyse, um neue Link-Möglichkeiten zu identifizieren

Backlinks sind Links im Internet, die auf Ihre Website verweisen (d. h. Referral Traffic). Je mehr Backlinks Sie haben, desto schneller können Sie Ihre Autorität bei Google ausbauen. Ein All-in-One-SEO-Tool hilft Ihnen, defekte Links zu reparieren und bietet eine Backlink-Analyse, um neue Link-Möglichkeiten zu identifizieren Wettbewerbsforschung : Denken Sie daran, dass auch Ihre Konkurrenten auf die begehrten Spitzenplätze bei Google abzielen. Die richtige Semrush-Alternative hilft Ihnen bei der Nachverfolgung der Rankings Ihrer Konkurrenten, beim Verständnis ihrer Top-Keywords und bei der Analyse ihrer Backlinks

Die 10 besten Semrush-Alternativen zur Verwendung im Jahr 2024

Sind Sie bereit, die Leistung Ihres Unternehmens in Suchmaschinen zu verbessern? Wenn Sie in eine bewährte SEO-Strategie investieren möchten, sollten Sie diese Top-Alternativen zu Semrush in Betracht ziehen:

1. SE-Ranking

über SE-Ranking SE Ranking ist ein All-in-One-SEO-Toolkit und eine Semrush-Alternative, die Ihnen hilft, in den Suchmaschinen aufzusteigen. Mit SE Ranking können Sie Ihre Rankings nachverfolgen, Backlinks zu Ihrer Website überwachen, ein vollständiges Website-Audit durchführen oder jede einzelne Seite auf SEO überprüfen.

Außerdem erhalten Sie Zugang zu einer vollständigen Analyse-Suite, so dass Sie verstehen können, welche Art von Traffic (organisch oder bezahlt) auf Ihre Website fließt, Nachverfolgung Ihrer Top-Keywords und Vorschläge, wie Sie die SEO für jede Seite oder jeden Blogbeitrag verbessern können.

SE Ranking Beste Features

Holen Sie sichKI-gestützte Optimierungstipps für jede Seite oder jeden Blogbeitrag

Nachverfolgung der Keyword-Rankings für Ihr Unternehmen und Ihre Wettbewerber

Einfache Keyword-Recherche und Entdeckung verwandter Long-Tail-Keywords

Analysieren Sie den bestehenden Verweisverkehr und spionieren Sie die Verweise Ihrer Konkurrenten aus, um herauszufinden, woher sie Backlinks erhalten

Führen Sie ein vollständiges Website-Audit durch, um jedes (größere oder kleinere) Problem zu verstehen, das die Platzierung in den Suchergebnissen beeinträchtigen könnte

SE Ranking Einschränkungen

Für den Zugang zu einigen tools müssen Sie extra bezahlen

Die meisten Metriken berichten nur über den organischen Verkehr, was frustrierend sein kann, wenn Sie soziale Medien oder PPC (Pay-per-Click)-Anzeigen schalten

SE Ranking Preise

Essential: $44/Monat

$44/Monat Pro: $87.20/Monat

$87.20/Monat Business: $191.20/Monat

SE Ranking Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (1,200+ Bewertungen)

4.8/5 (1,200+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (200+ Bewertungen)

2. Similarweb

über Ähnlichesweb Similarweb ist eine Plattform für Suchmaschinenoptimierung und digitales Marketing, die Unternehmen hilft, ihr Publikum besser zu verstehen und die Konkurrenz auszustechen. Sie bietet zahlreiche kostenlose Tools, darunter einen Website-Auditor, eine Liste der bestplatzierten Websites und einen Website-gegen-Mobiles-Checker.

Mit der kostenpflichtigen Plattform können Benutzer Käufer-Personas besser verstehen, die digitale Leistung im Vergleich zur Konkurrenz überwachen und Marktforschung in mehr als 210 Branchen betreiben.

Die besten Features von Similarweb

Steigerung der Konversionen durch Ad Intelligence Tools

Nutzen Sie über 50 Metriken zu Traffic und Engagement für eine gründliche Wettbewerbsanalyse

Analysieren Sie über 100 Millionen Websites, um Ihr Einzelziel besser zu verstehen

Bleiben Sie auf dem Laufenden über kommende Markttrends, um Ihre digitale Marketingstrategie zu optimieren

Einschränkungen durch Similarweb

Die Preisstruktur kann für einige Unternehmen, insbesondere für kleine Geschäfte, ein Limit darstellen

Das Dashboard kann überwältigend sein und es kann schwierig sein, das zu finden, wonach Sie suchen

Similarweb Preise

Starter: $125/Monat für einen Benutzer

$125/Monat für einen Benutzer Professionell: 333 $/Monat für einen Benutzer

333 $/Monat für einen Benutzer Team: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Similarweb

G2: 4.5/5 (900+ Bewertungen)

4.5/5 (900+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (95+ Bewertungen)

3. Serpstat

über Serpstat Serpstat ist eine Semrush-Alternative, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre Rankings in den Suchergebnissen zu verbessern. Mit Serpstat können Sie Keyword-Recherchen für organischen und bezahlten Traffic durchführen, eine Backlink-Analyse vornehmen und die Rankings Ihrer Wettbewerber nachverfolgen.

Darüber hinaus ist Serpstat mit Tools zur Analyse von KI-Inhalten abgeschlossen, mit denen Sie Artikel schreiben, Titel und Meta-Beschreibungen generieren und Ideen für Social-Media-Posts erhalten können.

Serpstat Beste Features

Verwenden Sie dieKI Schreib-Tools um ganze Artikel aus einem einzigen Satz zu verfassen

Führen Sie eine Konkurrenzanalyse durch, um deren erfolgreichste Keywords zu verstehen (und ins Einzelziel zu bringen)

Laden Sie bis zu 50.000 Keywords in das Clustering tool hoch, um sie nach der Ähnlichkeit der Ergebnisse auf der Seite der Suchmaschinen (SERP) zu gruppieren

Führen Sie ein Website-Audit durch, um entscheidende SEO-Fehler zu finden, die sich auf Ihr Ranking auswirken könnten

Serpstat Einschränkungen

Es kann schwierig sein, Berichte zu benutzerdefinieren

Einige Tutorials sind veraltet, da die Plattform neue Features veröffentlicht hat

Serpstat Preise

Einzelperson: $45/Monat

$45/Monat Team: $85/Monat

$85/Monat Agentur: $335/Monat

$335/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Serpstat Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (400+ Bewertungen)

4.6/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

4. CognitiveSEO

über CognitiveSEO CognitiveSEO ist eine Cloud-basierte Plattform, die es Unternehmen und digitalen Agenturen ermöglicht, den Website-Traffic zu analysieren, On-Page-SEO durchzuführen und das Suchvolumen für Wettbewerber nachzuverfolgen. Mit CognitiveSEO können Sie Backlink-Möglichkeiten finden, Schwankungen im Google-Algorithmus erkennen und Keyword-Vorschläge für Ihren inhaltlichen Plan finden.

Außerdem durchsucht der On-Page-SEO-Checker Ihre Seite nach Fehlern, die sich negativ auf das Suchranking auswirken könnten.

Die besten Features von CognitiveSEO

Aggregieren Sie Backlink-Daten, um Ihre besten Verweisquellen zu entdecken

Nutzen Sie das SERP Checker Tool zur Nachverfolgung von Keyword-Rankings auf universeller, lokaler und mobiler Ebene

Benutzerdefiniertes Dashboard mit über 35 Metriken, um SEO-Daten in Echtzeit zu verstehen

Nutzen Sie das Tool zur Inhaltsoptimierung, um Keyword-Möglichkeiten für jeden Inhalt zu finden

CognitiveSEO Limitierungen

Die schiere Menge an Daten und verfügbaren Features kann für Anfänger überwältigend sein

Die Plattform bietet nicht so viele benutzerdefinierte Anpassungen wie einige Konkurrenten

CognitiveSEO Preise

Starter: $129.99/Monat

$129.99/Monat Premium: $199/Monat

$199/Monat Elite: $499/Monat

CognitiveSEO Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (70+ Bewertungen)

4.4/5 (70+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2 Bewertungen)

5. Ahrefs

über Ahrefs Ahrefs bietet eine benutzerfreundliche Schnittstelle, um Ihren SEO- und Marketing-Aufwand zu steigern. Mit Ahrefs können Sie sehen, wie viel Suchverkehr Ihre Konkurrenten erhalten, untersuchen, was Ihre Kunden in Google eingeben, kritische SEO-Probleme finden, die die Leistung Ihrer Website beeinträchtigen, und Ihre Rankings für Tausende von Keywords überwachen.

Ahrefs Beste Features

Nutzen Sie den Site-Explorer, um eine umfassende Analyse Ihres SEO-Gesamtergebnisses und aller möglichen SEO-Fehler zu erhalten

Holen Sie sich Tausende von Keyword-Ideen, einschließlich ihrer Ranking-Schwierigkeit und wie sie Ihren Traffic am meisten steigern

KI-Keyword-Recherche-Software zur Optimierung Ihres Keyword-Rechercheprozesses

Entdecken Sie leistungsstarke Inhalte und Tausende von Möglichkeiten zum Linkaufbau

Erhalten Sie ein detailliertes Such- und Backlink-Profil jeder Website, auch von Wettbewerbern

Ahrefs Einschränkungen

Die Lernkurve kann für Anfänger steil sein

Derzeit gibt es keineKI-Tools die für die Generierung von Inhalten verwendet werden können

Ahrefs Preise

Lite : $99/Monat

$99/Monat Standard: $199/Monat

$199/Monat Erweitert : $399/Monat

: $399/Monat Enterprise: $999/Monat

Ahrefs Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (500+ Bewertungen)

4.5/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (mehr als 500 Bewertungen)

über Raven tools Raven Tools ist eine SEO- und Berichterstattungsplattform, die für SEO- und Content-Marketing-Agenturen . Es ist mit einer Reihe von fortgeschrittenen Features abgeschlossen, darunter Backlink-Tools, Keyword-Explorer, Marketing-Berichte und ein Toolset zur Wettbewerbsanalyse.

Berichterstellung über den gesamten bezahlten und organischen Traffic an einem Ort, wobei Daten von Moz, Facebook Ads, Instagram Ads, Bing Ads, Google Search Console und mehr herangezogen werden

Recherchieren Sie die Domains Ihrer Mitbewerber anhand von vier SEO-Datenquellen und identifizieren Sie über 20 Datenpunkte

Überprüfen Sie Ihre SERPs monatlich, wöchentlich oder sogar täglich

Verwalten Sie Social-Media-Kampagnen für mehrere Clients an einem Ort

Die Plattform ist in erster Linie für Agenturen konzipiert, nicht für einzelne Geschäfte

Die schiere Menge an Daten kann für neue Benutzer überwältigend sein

Kleines Unternehmen: $39/Monat

$39/Monat Start: $79/Monat

$79/Monat Wachstum: $139/Monat

$139/Monat Erfolgreich: $249/Monat

$249/Monat Führen: $399/Monat

G2: 4.2/5 (100+ Bewertungen)

4.2/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (mehr als 100 Bewertungen)

7. Moz Pro

über Moz Pro Moz Pro ist eine der bekanntesten Semrush-Alternativen, die es Unternehmen ermöglicht, den Web-Traffic zu erhöhen und letztendlich in den Suchmaschinen aufzusteigen. Mit dem Keyword-Explorer können Sie eine beliebige URL eingeben, um genau zu verstehen, welche Einzelziele am besten zu den Keywords passen. Außerdem können Sie Ihre Domain-Autorität durch eine gründliche Backlink-Recherche aufbauen, um neue Möglichkeiten zu erkennen.

Moz Pro Beste Features

Führen Sie wöchentliche Website-Audits durch, um technische SEO-Probleme zu verstehen, die das Ranking beeinträchtigen könnten

Erhalten Sie eine SERP-Analyse der Schlüsselwörter, um zu verstehen, warum Seiten so ranken, wie sie ranken

Verwenden Sie die On-Pagewebsite-Optimierungstool erhalten Sie Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Verbesserung der Rankings

Erstellen Sie einekalender für den Inhalt indem Sie Ideen zu ähnlichen Themen von hochrangigen Websites sammeln

Moz Pro Einschränkungen

Die Keyword-Analyse konzentriert sich auf hochvolumige, stark umkämpfte Suchbegriffe

Die Preise sind höher als die einiger direkter Konkurrenten

Moz Pro Preise

Standard: $69/Monat

$69/Monat Medium: $129/Monat

$129/Monat Groß: $209/Monat

$209/Monat Premium: $419/Monat

Moz Pro Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (300+ Bewertungen)

4.3/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (300+ Bewertungen)

8. SEO PowerSuite

über SEO-PowerSuite SEO PowerSuite ist eine leistungsstarke SEO-Software, die Unternehmen hilft, ihre Sichtbarkeit im Internet zu verbessern. Die Software ist in vier Lösungen unterteilt: Rank Tracker, WebSite Auditor, SEO SpyGlass und LinkAssistant. Mit allen vier Lösungen können Unternehmen die Schwierigkeit von Schlüsselwörtern messen, einen Inhalt entwickeln marketing Plan und führen Link-Prospektion durch, um die Domain-Autorität zu erhöhen.

SEO PowerSuite Beste Features

Führen Sie ein SEO-Audit durch, um Ihre gesamte Website nach technischen Problemen zu durchsuchen

Identifizieren Sie spammige Backlinks, um die Platzierung Ihres Inhalts zu verbessern

Überprüfen und Nachverfolgen von Rankings für lokale Suchergebnisse und Google Karten

SEO PowerSuite Einschränkungen

Die Plattform ist in vier separate Lösungen aufgeteilt und nicht in eine kombinierte Plattform

Es handelt sich nicht um eine Cloud-basierte Plattform

SEO PowerSuite Preise

Kostenlose Version : $0

$0 Professional: $299/Jahr

$299/Jahr Enterprise: $499/Jahr

SEO PowerSuite Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (400+ Bewertungen)

4.5/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (200+ Bewertungen)

9. SpyFu

über SpyFu SpyFu ist eine All-in-One-Alternative zu Semrush, mit der Sie CPC-Kampagnen (Cost per Click) verwalten, in Verlaufsdaten eintauchen und SEO-Berichte erstellen können. Mit SpyFu können Sie eine Wettbewerbsanalyse durchführen, Backlink-Möglichkeiten recherchieren, unbegrenzte Keyword- und Domain-Projekte verwalten und Berichte benutzerdefiniert an Ihre individuellen SEO-Anforderungen anpassen.

SpyFu Beste Features

Erhalten Sie Zugang zu Verlaufsdaten für die Ranking-Historie und Backlinks

Einsicht in die Google Ads-Keywords und -Anzeigen Ihrer Konkurrenten durch PPC-Tools

Vereinfachen Sie IhreSEO-Projekt-Management durch die Erstellung von Schlüsselwortgruppen und die Einstellung von Benachrichtigungen

SpyFu Einschränkungen

Die Daten für Schlüsselwörter mit geringem Volumen können limitiert sein

Es gab Berichterstattungen, dass die Daten nicht immer zu 100 % korrekt waren

SpyFu Preise

Basic Plan : $39/Monat

$39/Monat Professioneller Plan: $79/Monat

SpyFu Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (500+ Bewertungen)

4.6/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

10. Ubersuggest

über Ubersuggest Ubersuggest ist eine einfach zu bedienende SEO- und Content-Management-Plattform, auf die über ein persönliches Dashboard oder eine Chrome-Erweiterung zugegriffen werden kann. Über die Plattform können Sie die besten Keyword-Möglichkeiten für Ihre Website identifizieren, ein technisches Website-Audit durchführen und neue Backlink-Möglichkeiten aufdecken.

Ubersuggest Beste Features

Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über Ranking-Updates und kritische SEO-Probleme auf Ihrer Website über Ihr Dashboard

Laden Sie die Chrome-Erweiterung herunter, um SEO-Daten für jede von Ihnen besuchte Website zu analysieren

Finden Sie genau die Seiten, die den besten SEO-Traffic generieren

Ubersuggest Einschränkungen

Derzeit gibt es keine mobile App

Es bezieht Daten aus limitierten Quellen, hauptsächlich Google Analytics

Ubersuggest Preise

Einzelperson: $29/Monat

$29/Monat Geschäft: $49/Monat

$49/Monat Unternehmen: $99/Monat

Ubersuggest Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (100+ Bewertungen)

4.2/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (80+ Bewertungen)

Möchten Sie Ihren digitalen Marketing-Aufwand auf die nächste Stufe bringen? Mit den richtigen Marketing-Tools können Sie Ideen für neue Inhalte entwickeln, das Projektmanagement vereinfachen und letztendlich neue Kunden gewinnen. 🎉

ClickUp AI kann endlose Dokumenttypen wie Projektbeschreibungen, Unterrichtspläne und andere Dokumente erstellen, um Ihren Workflow zu beschleunigen.

ClickUp ist die All-in-One-Plattform für Produktivität, auf der SEO-Agenturen und marketing Teams können Kampagnen organisieren, Ideen sammeln, neue Inhalte entwerfen und Aufgaben zuweisen. Mit ClickUp AI können Vermarkter marketing-Kampagnen blitzschnell, entwirft Briefings für Inhalte, arbeitet gemeinsam an neuen Ideen und veröffentlicht neue Inhalte.

Und mit der umfangreichen Vorlagenbibliothek von ClickUp müssen Sie nie wieder eine Marketing-Kampagne starten von Grund auf. 👊

ClickUp beste Features

Arbeiten Sie an allen schriftlichen Materialien wie E-Mails, Blogbeiträgen und Beiträgen in sozialen Medien mitClickUp Dokumente Vereinfachen Sie das Projektmanagement und verpassen Sie keine Aufgabe mehr mit Benachrichtigungen, Kommentaren undClickUp Aufgaben Generieren Sie Projekt-Workflows und stellen Sie sich neue Kampagnen vor mitClickUp Whiteboards ClickUp Beschränkungen

Einige Features sind auf dem Handy noch nicht verfügbar

Die Plattform kann für neue Benutzer überwältigend sein

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäft: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Verfügbar in allen kostenpflichtigen Plänen für $5/Workspace Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

Verbessern Sie Ihre Sichtbarkeit in der Suche mit Semrush-Alternativen

SEO tools helfen bei der Keyword-Recherche, bei der Erstellung von Registerkarten für Ihre Konkurrenten, bei der Ausarbeitung von Inhalten und schließlich bei der Verbesserung der Platzierung durch Suchmaschinenoptimierung. Die richtige Semrush-Alternative wird Ihnen helfen, Ihren Web-Traffic zu steigern und letztendlich mehr Verkäufe online zu erzielen.

Verwenden Sie ClickUp Docs, um wichtige Dokumente zu verwalten und die Zusammenarbeit im Team zu fördern

Wenn Sie auf der Suche nach einer allumfassenden, KI-gestützten Marketingplattform sind, die Ihre SEO-Bemühungen unterstützt, sollten Sie ClickUp ausprobieren. ClickUp bietet eine abschließende Suite von Tools wie Docs, Whiteboards und Verwaltung von Aufgaben um das Projektmanagement zu vereinfachen und Ihre nächste Kampagne zu starten.

Um loszulegen, testen Sie ClickUp noch heute . 🙌