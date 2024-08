Die 10 besten Tools für den Kundensupport im Jahr 2024

Ein prompter Kundenservice ist für Ihr Geschäft von entscheidender Bedeutung. Die richtige Software für den Kundenservice hilft Ihnen, den Kundensupport zu optimieren, einen positiven Unterschied zu machen und sich für den Erfolg zu positionieren.

Wir haben eine Liste mit einigen der besten Lösungen zusammengestellt tools zur Unterstützung des Kundensupports um Ihnen die Suche nach einem solchen zu erleichtern.

Diese tools haben alles, von der Ticketverwaltung bis zum Live-Chat und wissensdatenbank verwaltung. Egal, ob Sie ein kleines Geschäft oder ein großes Unternehmen sind, Sie brauchen ein Tool für den Kundensupport, das Sie bei Ihren individuellen Anforderungen unterstützt.

Die Liste der Software-Tools für den Kundenservice, die wir zusammengestellt haben, macht Ihnen die Wahl leicht. Entscheiden Sie sich für ein Tool, das Ihnen hilft, einen hervorragenden Kundenservice zu bieten, die Leistung Ihres Teams nachzuverfolgen und dauerhafte Beziehungen zu Ihren geschätzten Kunden aufzubauen.

Wenn Sie nach Tools für den Kundensupport suchen, finden Sie eine große Auswahl an Tools, die auf bestimmte Funktionen oder Marktsegmente zugeschnitten sind. Um die beste Kundendienstsoftware für Ihr Geschäft zu finden, sollten Sie zunächst verstehen, worauf Sie bei einem Tool zur Unterstützung des Kundensupports achten sollten.

Benutzerfreundlichkeit: Das von Ihnen gewählte Tool für den Kundensupport sollte intuitiv und benutzerfreundlich für Support-Mitarbeiter und Kunden sein. Eine einfache und intuitive Schnittstelle hilft Ihnen, die Reaktionszeit zu verkürzen und die Effizienz Ihres Teams zu verbessern

Kundensupport-Software bietet Automatisierungsfunktionen, Chatbots undKI-gesteuerte Featuresdie Routineaufgaben erledigen, sofortige Antworten liefern und Abfragen an die richtige Abteilung oder den richtigen Agenten weiterleiten. Dies wird die Effizienz des Supports verbessern und die Antwortzeiten verkürzen Ticketing: Eine robusteticketing-System hilft bei der Organisation und Priorisierung von Kundenanfragen. Das von Ihnen gewählte tool sollte Features wie Ticket-Kategorisierung, -Zuweisung, -Nachverfolgung und -Eskalation bieten

: Wählen Sie ein Tool für den Kundensupport, das sich nahtlos in Ihr bestehendes CRM, Ihre Helpdesk-Software und andere wichtige Apps, die Sie täglich nutzen, integrieren lässt Berichterstattung und Analysen: : Suchen Sie nach Tools, die eine zuverlässige Berichterstellung und Analyse bieten. Einblicke in Kundeninteraktionen, Antwortzeiten, Lösungsraten und Metriken zur Kundenzufriedenheit helfen Ihnen, Trends und Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen

: Entscheiden Sie sich für benutzerdefinierte Tools, die sich an Ihre spezifischen Geschäftsanforderungen anpassen und mit dem Wachstum Ihres Kundenstamms skalieren lassen Sicherheit und Einhaltung von Vorschriften: Datensicherheit und die Einhaltung von Vorschriften (z. B. GDPR) sind von entscheidender Bedeutung. Stellen Sie sicher, dass das tool die branchenüblichen Sicherheitsprotokolle einhält und sensible Kundendaten sicher behandelt

Prüfen Sie, ob das Tool über Features zur Erfassung vonkundenfeedback und die Durchführung von Umfragen, da diese Daten wertvolle Erkenntnisse zur Verbesserung Ihrer Dienstleistungen und Produkte liefern Kosten und Support: Berücksichtigen Sie die Kosten des Tools für den Kundensupport im Vergleich zu seinen Features und dem vom Anbieter angebotenen Support. Stellen Sie sicher, dass bei Problemen oder Abfragen ein zuverlässiger Kundensupport zur Verfügung steht

Die 10 besten Tools zur Unterstützung des Kundensupports im Jahr 2024

Hier ist die Liste der 10 besten Tools für den Kundensupport im Jahr 2024. Wir gehen auf ihre besten Features, Einschränkungen, Preise und Bewertungen ein.

1. ClickUp

Entdecken Sie ClickUp, um Ihren Kundensupport mit der Kraft der KI, 15+ Ansichten und Automatisierung von Aufgaben zu unterstützen

ClickUp ist eine beliebte all-in-One-Software für das Projektmanagement . Sie bietet alles, was ein Unternehmen braucht, um Projekte effektiv zu verwalten und Teams bei der nahtlosen Zusammenarbeit zu unterstützen, einschließlich einer Lösung für den Kundensupport. ClickUp's Kundenservice-Software ist eine ganzheitliche Lösung für den Kundensupport, die robuste Funktionen zur Verwaltung des Kundensupports von Anfang bis Ende bietet. Das Feature des Tools ermöglicht es Ihnen, mehrere Mitarbeiter einer Aufgabe zuzuweisen, wenn Sie zur Lösung eines Problems den Input von mehr als einer Person benötigen.

Diskutieren Sie Tickets zwischen Kundendienstmitarbeitern in verschiedenen Teams, um die Lösungszeit zu verkürzen. Beispiel: Sie sind ein Geschäft für Bauzubehör und erhalten eine Kundenbeschwerde über die Qualität des Materials, Lieferverzögerungen und falsche Rechnungen.

Mit ClickUp können Sie die betreffenden Mitglieder des Teams - das Produktionsteam bei Qualitätsproblemen, die Logistik bei Lieferverzögerungen und die Finanzabteilung bei Abfragen - schnell mit Tags versehen, um das Problem zu lösen.

Das ClickUp Tool zur Unterstützung des Kundensupports verfügt über benutzerdefinierte Felder zur Nachverfolgung von Aufgaben, die auf Problemen basieren, sowie über eine native CRM-Lösung (Customer Relationship Management) zur Verbesserung der verwaltung von Kundenbeziehungen .

Erfassen Sie wichtige Informationen von Ihren Kunden mit einem integrierten Formular zur Nachverfolgung von Feedback ClickUp's Vorlage für den Kundensupport hilft bei der Qualität der Kundenerfahrung. Die Vorlage reduziert die Kosten für den Kundensupport und bietet schnellere Reaktionszeiten mit Features wie Organisation und Priorisierung von Kundenabfragen.

Mit Elementen wie benutzerdefinierten Status, benutzerdefinierten Feldern, benutzerdefinierten Ansichten und Projektmanagement verbessert die Vorlage für den Support den Kundenservice.

ClickUp beste Features

Erstellen Sie benutzerdefinierte Automatisierungen für konsistente Aktionen

Hinzufügen mehrerer Mitarbeiter zu Aufgaben für eine schnelle Lösung

Benutzerdefinierte Felder nach Ihren Bedürfnissen einstellen, z. B. Hinzufügen von Kundeninformationen und numerischen Feldern zur einfachen Berechnung

Schnelles Einstellen der Priorität von Aufgaben innerhalb einer Aufgabe, um zu kommunizieren, was zuerst erledigt werden muss

Sortieren Sie Aufgaben mit ClickUp Prioritäten mit vier Flaggen - dringend, hoch, normal und niedrig - und konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche

Organisieren Sie Aufgaben mit benutzerdefinierten Tags und wenden Sie Filter an, um den Überblick zu behalten

ClickUp Limitierungen

Steile Lernkurve am Anfang

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7 pro Benutzer pro Monat

$7 pro Benutzer pro Monat Business: $12 pro Benutzer pro Monat

$12 pro Benutzer pro Monat Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Verfügbar in allen kostenpflichtigen Plänen für $5/Workspace Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

4.7/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. LiveAgent

über LiveAgent LiveAgent begann als Live-Chat-Software und hat sich zu einem Multi-Channel-Produkt zur Unterstützung des Kundensupports entwickelt.

Die Plattform bietet einen Omnichannel-Posteingang, mit dem Sie Kundenunterhaltungen aus verschiedenen Kanälen an einem Ort finden können. LiveAgent bietet außerdem Automatisierungs- und Integrationsoptionen, um die Produktivität zu steigern und das Kundenerlebnis zu verbessern.

Verwalten Sie E-Mail-, Chat-, Telefon- und Social-Media-Support-Kanäle mit LiveAgent.

LiveAgent beste Features

130+ Ticketing-Features, 200+ Integrationen

Verbessert die Produktivität der Agenten

Einheitliche kundenspezifische Ansicht von Chats und Tickets

LiveAgent-Einschränkungen

Verfügt nicht über einen Chatbot

Benutzer berichten über häufige Störungen

Preise für LiveAgent

kostenlose Testversion verfügbar

verfügbar Klein: $9 pro Benutzer pro Monat

$9 pro Benutzer pro Monat Mittel: 29 $ pro Benutzer pro Monat

29 $ pro Benutzer pro Monat Groß: 49 $ pro Benutzer pro Monat

49 $ pro Benutzer pro Monat Enterprise: 69 $ pro Benutzer pro Monat

LiveAgent Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1400+ Bewertungen)

4.5/5 (1400+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1500+ Bewertungen)

3. Dokument360

über Dokument360 Document 360 ist eine Wissensdatenbank-Software zur Selbstbedienung, die den Prozess der Erstellung, Organisation und des Freigebens von Wissen in Ihrem Unternehmen rationalisiert. Es handelt sich um eine benutzerfreundliche Plattform, die den Schwerpunkt auf die Unterstützung des Kundensupports durch Selbstbedienung legt.

Implementieren Sie eine Kundendienstsoftware wie Document 360, um den Workload der Kundendienstteams zu reduzieren, den Website-Verkehr zu verbessern und die Selbstbedienung der Kunden zu optimieren.

Document360 beste Features

Filtert Inhalte, um relevante Informationen anzuzeigen

Hinzufügen von Domains für mehr Sicherheit

Bietet kontextbezogene Hilfe für Kunden auf Abruf

Versionskontrolle zur effektiven Verwaltung von Inhalten

Document360 Beschränkungen

Die Integration mit anderen Tools ist schwierig

Schwierig einzurichten

Keine mobile App

Dokument 360 Preise

Free Forever

Standard: $199 pro Projekt pro Monat

$199 pro Projekt pro Monat Professional: $399 pro Projekt pro Monat

$399 pro Projekt pro Monat Business: 529 $ pro Projekt pro Monat

529 $ pro Projekt pro Monat Enterprise: 799 $ pro Projekt pro Monat

Dokument 360 Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (300+ Bewertungen)

4.7/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (190+ Bewertungen)

4. Zendesk

über Zendesk Zendesk bietet Support-Lösungen für Geschäfte jeder Größe. Das Support-Angebot von Zendesk ist in grundlegende Support-Pläne und Zendesk-Suite-Pläne unterteilt.

Die grundlegenden Support-Pläne umfassen einen freigegebenen Posteingang und grundlegende Tools für die Zusammenarbeit. Die Suite-Pläne von Zendesk bieten zusätzliche Kanäle wie Voice, Live-Chat, Self-Service, Automatisierungsfunktionen, Produktivitätstools und erweiterte Features wie Chatbots.

Mit Zendesk können Sie Kundeninteraktionen effektiv verwalten, Workflows automatisieren und personalisierten Support anbieten.

Zendesk beste Features

100+ sofort einsatzbereite Integrationen

Multi-Channel-Support

Helpdesk und eine CRM-Lösung

Berichterstellung und Analytik

Zendesk-Einschränkungen

Primitive Schnittstelle

Erweiterte Features sind nur in höheren Plänen verfügbar

Zendesk Preise

kostenlose Testversion verfügbar

verfügbar Support-Team: $19 pro Agent/Monat

$19 pro Agent/Monat Support Professional: $55 pro Agent/Monat

$55 pro Agent/Monat Support Enterprise: $115 pro Mitarbeiter/Monat

Zendesk Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (5500+ Bewertungen)

4.3/5 (5500+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5(3500+ Bewertungen)

5. Hootsuite

über Hootsuite Hootsuite ist eine Marketingplattform für soziale Medien, mit der Sie einen sozialen Kundendienst anbieten können. Mit Hootsuite können Sie über mehrere soziale Kanäle mit Kunden in Kontakt treten, die Leistung von Kampagnen nachverfolgen und einen guten Kundenservice bieten.

Beantworten Sie Kundenanfragen, lösen Sie Probleme und bauen Sie starke Beziehungen zu Ihren Kunden auf, indem Sie Ihren Aufwand für soziale Medien optimieren.

Hootsuite beste Features

Universeller Posteingang für soziale Medien

Planen Sie Beiträge für mehrere Social-Media-Profile von einem einzigen Ort aus

Unbegrenzte Beiträge mit allen Plänen

Hootsuite Einschränkungen

Unübersichtliche Schnittstelle

Social Listening könnte tiefgreifender sein

Limitierter Kundenservice

Preise von Hootsuite

kostenlose Testversion verfügbar

verfügbar Professionell: $99 pro Monat

$99 pro Monat Team: $249 pro Monat

$249 pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Hootsuite Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (4000+ Bewertungen)

4.1/5 (4000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (3500+ Bewertungen)

6. HiverHQ

über Hiver HiverHQ ist ein Gmail-basierter Helpdesk, ein Tool zur Unterstützung des Kundensupports, das E-Mail, Live-Chat, Helpdesk und Sprachkommunikation in Ihrem Posteingang von Gmail kombiniert.

HiverHQ ist in Google Mail integriert und hilft Ihnen, Kundenanfragen schneller und präziser zu beantworten. Ihre Kundenservice-Teams müssen keine Zeit mit dem Wechsel zwischen verschiedenen Apps verschwenden, um Ihre Kunden zu unterstützen. HiverHQ verfügt auch über eine WhatsApp-Integration.

HiverHQ beste Features

Automatische Zuweisung von Live-Chats

Integration mit Asana, Slack, Zapier, QuickBooks, Jira und Salesforce

Planen Sie Datenexporte

HiverQ-Einschränkungen

Könnte für kleine Geschäfte zu teuer sein

Einige Benutzer berichten über häufige Probleme mit Verzögerungen

Preise von HiverHQ

kostenlose Testversion verfügbar

verfügbar Lite: $15 pro Monat

$15 pro Monat Pro: $39 pro Monat

$39 pro Monat Elite: 59 $ pro Monat

59 $ pro Monat Benutzerdefinierte Preise auf Anfrage für Geschäfte mit mehr als 50 Benutzern erhältlich

HiverHQ-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5(800+ Bewertungen)

4.6/5(800+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5(150+ Bewertungen)

7. Freshdesk

über FreshDesk Freshdesk ist eine Cloud-basierte Kundendienstsoftware von Freshworks, die einen Omnichannel-Support unterstützt. Sie verfügt über Features für Ticketing, Automatisierung, Self-Service, benutzerdefinierte Anpassung und Zusammenarbeit.

Nutzen Sie Freshdesk, um Ihre Kunden über den Kanal ihrer Wahl zu unterstützen.

Freshdesk beste Features

KI-gestützter Kundensupport

Round-Robin-Routing

Robuste Automatisierung und Berichterstellung

1000+ Integrationen

Freshdesk Einschränkungen

Analysen sind nur in den höherwertigen Plänen verfügbar

Freshdesk-Preise

Free Forever

Wachstum: $15 pro Agent/Monat

$15 pro Agent/Monat Pro: 49 $ pro Agent/Monat

49 $ pro Agent/Monat Enterprise: $79 pro Agent/Monat

Freshdesk Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4(3000+ Bewertungen)

4.4(3000+ Bewertungen) Capterra: 4.5(3000+ Bewertungen)

8. Sprout Social

über Sprout Social Sprout Social ist ein Kundenservice-Tool für Geschäfte, die Support-Anfragen über soziale Medienkanäle erhalten. Mit Sprout Social können Sie Kundenanfragen aus allen Ihren sozialen Kanälen an einem Ort verwalten.

Die Plattform bietet Planungsfunktionen, mit denen Sie Inhalte auf verschiedenen Social-Media-Plattformen planen und veröffentlichen können.

Die besten Features von Sprout Social

KI-Hilfe für Ton und Länge der Antworten

Zeitplanung für optimale Sendezeiten verfügbar

Analyse und Berichterstellung

Sprout Social Beschränkungen

Teuer

Limitierte Social Media Profile pro Plan

Steile Lernkurve

Sprout Social Preise

kostenlose Testversion verfügbar

verfügbar Standard: $249 pro Monat

$249 pro Monat Professional: $399 pro Monat

$399 pro Monat Erweitert: $499 pro Monat

$499 pro Monat Enterprise: Preise auf Anfrage

Sprout Social Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5(2600+ Bewertungen)

4.4/5(2600+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5(500+ Bewertungen)

9. Hilfe Scout

über Hilfe Pfadfinder Help Scout bietet einen freigegebenen Posteingang, ein Hilfe-Center, einen Live-Chat, KI-Features und mehr. Es bietet Features wie Workflows und gespeicherte Antworten, um manuelle Aufgaben zu automatisieren und Ihrem Team Zeit zu ersparen.

Self-Service-Tools wie Beacon ermöglichen es Kunden, selbständig Antworten zu finden und so das Support-Aufkommen zu reduzieren. Help Scout bietet auch eine robuste Berichterstellung, um Einblicke in die Leistung zu erhalten und die allgemeine Kunden- und Agentenerfahrung zu verbessern.

Help Scout beste Features

Kundenservice-Lösungen zum Speichern undverwaltung von Kundendaten* 10 Wissensdatenbanken zur Organisation von Hilfeinhalten

Automatisierter Workflow

Native mobile Apps

Help Scout Einschränkungen

Die Berichterstellung ist umständlich und schwer zu navigieren

Schlechte Spam-Filter und Suchoptionen

Fehlender telefonischer Support

Help Scout Preise

kostenlose Testversion verfügbar

verfügbar Standard: $20 pro Benutzer/Monat

$20 pro Benutzer/Monat Plus: $40 pro Benutzer/Monat

$40 pro Benutzer/Monat Pro: $65 pro Benutzer/Monat

Help Scout Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (300+ Bewertungen)

4.4/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (200+ Bewertungen)

10. Intercom

über Intercom Intercom vereint Live-Chat, KI-Chatbot, Helpdesk, proaktiven Support und eine Omnichannel-Lösung in einer einzigen Plattform.

Intercom hilft Ihnen, Kundenabfragen über verschiedene Kanäle von einem einzigen Ort aus zu verwalten und mehreren Kunden gleichzeitig zu helfen. Seine robusten Automatisierungsfunktionen helfen Ihnen, sich wiederholende Aufgaben zu rationalisieren und Kunden mit benutzerdefinierten Nachrichten anzusprechen.

Intercom beste Features

KI-Assistent zum Zusammenfassen von Unterhaltungen, Ändern des Tons und Erweitern von Antworten

Robuste Automatisierung und Analytik

Self-Service-Support in mehreren Sprachen

Verwalten Sie allekundenkommunikation von einer einzigen App aus

Intercom Einschränkungen

Preise pro Platz machen es für kleine Geschäfte und mehrere Add-Ons teurer

Produkttouren sind knifflig

Intercom-Preise

kostenlose Testversion verfügbar

verfügbar Essential: $39 pro Platz/Monat

$39 pro Platz/Monat Erweitert: $99 pro Platz/Monat

$99 pro Platz/Monat Experte: $139 pro Platz/Monat

Intercom Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (2800+ Bewertungen)

4.5/5 (2800+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (1000+ Bewertungen)

Die obige Liste der Kundendienst-Tools ist nicht vollständig, sondern konzentriert sich auf ein Array von Tools, die für Geschäfte jeder Größe geeignet sind. Wir haben diesen Leitfaden zusammengestellt, um Ihnen bei der Auswahl von Tools für den Kundensupport zu helfen, die am besten für Ihr Team und Ihre Anforderungen an den Kundensupport geeignet sind.

Bevor Sie sich für ein Tool entscheiden, sollten Sie es zunächst ausprobieren. Nutzen Sie kostenlose Testversionen oder Demos und prüfen Sie, ob das Tool den Anforderungen Ihres Geschäfts entspricht. Sprechen Sie mit Ihrem Support-Team, um dessen Bedürfnisse und Präferenzen zu verstehen und eine fundierte Entscheidung zu treffen.

Wenn Sie eine Lösung suchen, die Ihnen bei Projektmanagement, Zusammenarbeit und Kundensupport hilft, ist ClickUp die beste Wahl. Die ClickUp Kundensoftware ist intuitiv und intelligent und ermöglicht eine hervorragende Zusammenarbeit in Teams.

Mit Features wie Automatisierung, KI und gebrauchsfertigen Vorlagen versetzt ClickUp Ihr Kundensupport-Team in die Lage, noch mehr zu leisten und Kundenabfragen schneller zu lösen.

ClickUp bietet zahlreiche Features, um Ihre Kunden und Ihr Support-Team zu unterstützen, und eine Plattform, auf der jedes Team in Ihrem Unternehmen effizient zusammenarbeiten kann. Melden Sie sich an, um weitere Vorteile zu entdecken .