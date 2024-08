10 kostenlose Scrum-Vorlagen zur Verfolgung Ihres Workflows

Mit dem technologischen Fortschritt nimmt auch die Komplexität vieler Projekte zu. Im Laufe der Jahre haben mehrere projektmanagement rahmenwerke entstanden, die es den Projektmanagern ermöglichen, ihre Projekte zu überwachen und den Fortschritt zu verwalten ihrer Projekte mehr.

Und scrum ist ein solches Rahmenwerk, das in den folgenden Bereichen an Popularität gewinnt agiles Projektmanagement . Es erleichtert die Aufteilung großer Projekte in kleinere, leichter zu verwaltende Aufgaben und die Nachverfolgung des Fortschritts bei diesen Aufgaben.

Die korrekte Umsetzung von Scrum kann den Mitgliedern des Teams helfen, ihre Aufgaben zu erfüllen und Projekte schneller und mit weniger Fehlern abzuschließen. Projektleiter können Vorlagen verwenden, um sicherzustellen, dass ihre scrum Workflow folgt genau dem Rahmenwerk.

In diesem Beitrag stellen wir zehn Scrum-Vorlagen vor, die für eine Vielzahl von Anwendungsfällen und Workflows geeignet sind.

Was ist eine Scrum-Vorlage?

Eine Scrum-Vorlage ist ein vorformatiertes Dokument oder Tool, das Teams bei der Organisation und Planung ihrer Arbeit im Rahmen von Scrum unterstützt. Scrum-Vorlagen bieten einen konsistenten, strukturierten Ansatz für die Verwaltung von Aufgaben und Fortschritten und können Teams dabei helfen, auf Kurs zu bleiben und ihre Ziele im Rahmen des agilen Projektmanagements zu erreichen.

Einige Beispiele für Scrum-Vorlagen sind Sprint Backlogs, die alle Aufgaben auflisten, die während eines bestimmten Sprints fertiggestellt werden müssen, und Product Backlogs, die alle Aufgaben auflisten, die für ein bestimmtes Projekt oder Produkt abgeschlossen werden müssen. Andere Vorlagen können Meeting-Agenden, Burndown-Diagramme und retrospektive Berichte umfassen.

Diese Vorlagen sollen den Scrum-Prozess unterstützen und sicherstellen, dass Ihr Software-Entwicklungsteam ein gemeinsames Verständnis der zu erledigenden Arbeit hat und weiß, wie diese erledigt werden soll.

Warum sind Scrum-Vorlagen für ein agiles Geschäft so wichtig?

Scrum-Vorlagen sind für ein Geschäft, das sich der agiler Workflow da sie für Struktur und Konsistenz bei der Organisation und Planung der Arbeit sorgen. Dies hilft einem Scrum-Master, das agile Softwareentwicklungsteam zu managen, damit alle auf dem richtigen Weg bleiben und ihre Ziele effizienter erreichen.

Das Scrum-Punkt-Dropdown in ClickUp macht es Teams leicht, die Komplexität der abgeschlossenen Arbeit nachzuverfolgen und zu überwachen

Ein Team mag denken, dass es den Scrum-Prozess versteht und die Definitionen aller Scrum-Punkte kennt Agile Scrum Begriffe auswendig kennen, aber trotzdem nicht die nötige Konzentration aufbringen können, um eine Scrum-Aufgabe richtig auszuführen.

Eine Scrum-Vorlage löst dieses Problem für agile Teams:

Es stellt sicher, dass alle autonomen Teams ein gemeinsames Verständnis der zu erledigenden Arbeit haben und verbessert gleichzeitig die Sichtbarkeit von projekt Plan fortschritt. Dadurch wird der Prozess rationalisiert und der Aufwand für die Organisation und Planung der Arbeit minimiert. Sie ermöglichen Software oder agiles Marketing teams können schnell auf Veränderungen reagieren und sich an neue Herausforderungen anpassen, was in einem sich ständig verändernden Umfeld von entscheidender Bedeutung ist.

Was macht eine gute Scrum-Vorlage aus?

Eine gute Scrum-Vorlage ist einfach zu verwenden und klar zu verstehen. Sie wird häufig in den agilen Tools eines Teams verwendet und bietet einen soliden Rahmen für die Einhaltung des Scrum-Prozesses. Im Folgenden finden Sie einige Faktoren, die eine gute Scrum-Vorlage ausmachen:

Einfach zu benutzen : Die Vorlage sollte einfach zu verstehen, auszufüllen und zu aktualisieren sein. Sie sollte ein intuitives Design haben, das es den Mitarbeitern ermöglicht, schnell loszulegen und sich dabei an die agile Methodik zu halten

: Die Vorlage sollte einfach zu verstehen, auszufüllen und zu aktualisieren sein. Sie sollte ein intuitives Design haben, das es den Mitarbeitern ermöglicht, schnell loszulegen und sich dabei an die agile Methodik zu halten Gelöscht : Die Vorlage sollte Informationen über den Scrum-Prozess und den aktuellen Status des Projekts innerhalb dieses Prozesses vermitteln. Es reicht nicht aus, dass sie einfach zu verstehen ist, sie muss den Scrum Workflow hervorheben.

: Die Vorlage sollte Informationen über den Scrum-Prozess und den aktuellen Status des Projekts innerhalb dieses Prozesses vermitteln. Es reicht nicht aus, dass sie einfach zu verstehen ist, sie muss den Scrum Workflow hervorheben. Unterstützt den Scrum-Prozess : Viele Vorlagen können einen kurzen Überblick über Scrum-Konzepte geben, aber eine gute Vorlage geht noch einen Schritt weiter. Sie erleichtert die Nachverfolgung, wer woran arbeitet, welche Rolle er hat und wie weit er mit den ihm zugewiesenen Aufgaben ist.

: Viele Vorlagen können einen kurzen Überblick über Scrum-Konzepte geben, aber eine gute Vorlage geht noch einen Schritt weiter. Sie erleichtert die Nachverfolgung, wer woran arbeitet, welche Rolle er hat und wie weit er mit den ihm zugewiesenen Aufgaben ist. Anpassbar : Nicht jedes Projekt ist gleich. Der Scrum-Prozess ist zwar einfach, aber seine wahre Stärke liegt in seiner Anpassungsfähigkeit. Obwohl einige Scrum-Vorlagen für bestimmte Aufgaben innerhalb des Scrum-Frameworks oder für bestimmte Arten von Projekten konzipiert sind, sollte jede Vorlage genügend Anpassungsmöglichkeiten bieten, um allen erforderlichen Anwendungsfällen gerecht zu werden.

: Nicht jedes Projekt ist gleich. Der Scrum-Prozess ist zwar einfach, aber seine wahre Stärke liegt in seiner Anpassungsfähigkeit. Obwohl einige Scrum-Vorlagen für bestimmte Aufgaben innerhalb des Scrum-Frameworks oder für bestimmte Arten von Projekten konzipiert sind, sollte jede Vorlage genügend Anpassungsmöglichkeiten bieten, um allen erforderlichen Anwendungsfällen gerecht zu werden. Automatisiert : Die Automatisierung einiger Vorlagen kannzeit sparen und die Genauigkeit erhöhen. Die Vorlage sollte so weit automatisiert sein, dass sie eine einfache Aktualisierung und Überwachung des Fortschritts ermöglicht.

: Die Automatisierung einiger Vorlagen kannzeit sparen und die Genauigkeit erhöhen. Die Vorlage sollte so weit automatisiert sein, dass sie eine einfache Aktualisierung und Überwachung des Fortschritts ermöglicht. Bietet Sichtbarkeit : Eine gute Scrum-Vorlage sollte die Sichtbarkeit des Fortschritts des Projekts gewährleisten, so dass die Mitglieder des Teams leicht erkennen können, was bereits erledigt wurde, woran gerade gearbeitet wird und was noch zu tun ist.

: Eine gute Scrum-Vorlage sollte die Sichtbarkeit des Fortschritts des Projekts gewährleisten, so dass die Mitglieder des Teams leicht erkennen können, was bereits erledigt wurde, woran gerade gearbeitet wird und was noch zu tun ist. Datengesteuert : Die Vorlage sollte datengesteuert sein, d. h. sie sollte in der Lage sein, Daten zu sammeln, zu speichern und zu analysieren. Sie sollte auch eine einfache Extraktion von Daten und Berichterstellung ermöglichen.

: Die Vorlage sollte datengesteuert sein, d. h. sie sollte in der Lage sein, Daten zu sammeln, zu speichern und zu analysieren. Sie sollte auch eine einfache Extraktion von Daten und Berichterstellung ermöglichen. Aktionsfähig: Die Vorlage sollte klare, umsetzbare nächste Schritte enthalten und dazu beitragen, die Arbeit des Teams auf den gesamten Plan des Projekts zu konzentrieren.

Wenn diese Richtlinien befolgt werden, kann eine gute Scrum-Vorlage Teams dabei helfen, auf Kurs zu bleiben, effizienter zu arbeiten und ihre Ziele zu erreichen - und das alles mit den richtigen agilen Tools.

10 Scrum-Vorlagen, die Sie für Ihr Team im Jahr 2024 in Betracht ziehen sollten

Diese Vorlagen sind für die Planungs- und Ausführungsphasen des Scrum Workflows gedacht. Wir haben eine separate Liste mit Vorlagen, die Ihrem Team bei der Organisation der Sprint-Retrospektive .

1. ClickUp Agile Scrum Management Vorlage

ClickUp Agile Scrum Management Vorlage

Unser Agile Scrum Management Vorlage enthält alle wesentlichen Elemente des Scrum Workflows. Sie hilft Projektmanagern bei der Nachverfolgung von Backlogs, Sprints, Testmanagement und Retrospektiven. Diese Vorlage deckt das Scrum-Management auf breiter Ebene ab und wurde entwickelt, um Teams zu unterstützen, die den Überblick über komplexe Projekte behalten und die festgelegten Scrum-Ziele einhalten müssen.

Die Vorlage bietet einen klaren und einheitlichen Ansatz für die Organisation und Planung der Arbeit. Zusätzlich enthält diese Scrum-Vorlage ein Dokument mit dem Titel "How to get started". Darin finden Projektleiter und Mitglieder des Teams gleichermaßen detaillierte Informationen zur effektiven Nutzung der Vorlage.

Der Leitfaden stellt sicher, dass Teams die Features und benutzerdefinierten Felder der Vorlage schnell verstehen und implementieren können, so dass Sie die Vorlage sofort in Ihrem agilen Projektmanagement-Prozess einsetzen können.

2. ClickUp Agile Scrum Bugs Liste Vorlage

ClickUp Agile Scrum Bugs List Vorlage

Unser Agile Scrum Bugs Liste Vorlage bietet einen zusätzlichen Einblick in die oben erwähnte Basisvorlage für Agile Scrum Management. Die Ansicht der Liste der Fehler erleichtert die Nachverfolgung und Verwaltung von Fehlern, sobald sie auftauchen, unter Verwendung des Scrum Workflows. Wenn Sie diese Vorlage verwenden, finden Sie eine klare und konsistente Schnittstelle, die Tools zur Identifizierung, Priorisierung und Behebung von Fehlern bietet.

Sie ermöglicht es Mitgliedern des Teams, alle wichtigen Informationen zu erfassen, die für die Dokumentation und Behebung von Fehlern benötigt werden, mit Abschnitten für die Beschreibung des Fehlers, die Priorität, die für die Behebung verantwortliche Person und den aktuellen Status. Diese Vorlage kann in Verbindung mit anderen Scrum-Vorlagen auf dieser Liste verwendet werden, um sicherzustellen, dass Fehler identifiziert und zeitnah behoben werden.

Mit der Verwendung dieser Vorlage kann Ihr scrum Team kann seine Fähigkeit verbessern, Fehler zu identifizieren, sie nach ihrer Auswirkung auf das Endprodukt oder seine aktuelle Phase zu priorisieren und den Fortschritt bei ihrer Behebung zu verfolgen.

3. ClickUp Scrum Board Vorlage

ClickUp Scrum Board Vorlage

Diese Scrum Board Vorlage ist eine weitere Ansicht unserer Vorlage für agiles Management. Innerhalb des Scrum Workflows ist das Scrum Board eine effektive Möglichkeit für Teams, ihre Arbeit zu visualisieren und zu organisieren - egal ob es sich um Benutzer-Stories oder die Nachverfolgung von Fehlern handelt.

A scrum Board bietet eine visuelle Darstellung der abzuschließenden Aufgaben, eine Nachverfolgung des Fortschritts und einen einfachen Überblick über den Status der einzelnen Aufgaben. Diese Ansicht der Management-Vorlage ist in Spalten unterteilt, die auf einen Blick zeigen, wo jede Aufgabe im Prozess steht.

Sie finden Spalten für Aufgaben, die zu erledigen sind, und solche, die angenommen oder abgelehnt wurden. Es gibt auch Spalten für Aufgaben, die noch nicht erledigt sind oder auf ihre Genehmigung warten.

Im Gegensatz zu physischen Scrum Boards lässt sich das Board in dieser Vorlage leicht aktualisieren und automatisieren. Es lässt sich problemlos mit anderen Tools in Ihrem Tech-Stack integrieren, so dass die Informationen über den Fortschritt Ihres Projekts immer genau dort sind, wo Sie sie brauchen. Storyboarding-Vorlagen !

4. ClickUp Agile Scrum Backlog Vorlage

ClickUp Agile Scrum Backlog Vorlage

Die Agile Scrum Backlog Vorlage gibt einen weiteren Einblick in unsere Agile Scrum Management Vorlage und bietet eine Ansicht des Scrum Backlogs. Backlogs sind ein wichtiger Teil des Scrum Workflows. Diese Ansicht befasst sich mit dem sprint-Backlog und nicht das Produkt-Backlog.

Das Sprint Backlog wird vom Entwicklungsteam verwendet, um den Fortschritt eines Sprints nachzuverfolgen. Die Aufgaben des Backlogs (wiederum nicht unbedingt das Product Backlog) werden in der Planungsphase des Sprints ausgefüllt.

Mit dieser Vorlage können sie leicht nachverfolgen, welche Aufgaben im aktuellen Sprint fertiggestellt wurden und in welcher Phase der Fertigstellung sich diejenigen befinden, die noch nicht abgeschlossen sind.

5. ClickUp Agile Scrum Bugs Priorität Vorlage

ClickUp Agile Scrum Bugs Priorität Vorlage

So wie ein Krankenhaus die Patienten in der Notaufnahme nach der Schwere ihres Leidens priorisieren muss, müssen Entwicklungsteams Bugs nach ihrer Auswirkung auf das Projekt priorisieren. Die Agile Scrum Vorlage für die Priorität von Fehlern stellt ihnen die Tools zur Verfügung, um genau das zu erledigen.

Mit dieser Ansicht der ursprünglichen Vorlage für das Agile Scrum Management können Entwickler Fehler nach ihrem Schweregrad beschreiben und sie in diesem Format anzeigen. So haben sie einen Überblick darüber, wie viele Fehler welcher Art noch übrig sind, und die Mitglieder des Teams können schnell erkennen, an welchen Fehlern zuerst gearbeitet werden sollte.

Durch die richtige Verwendung der Ansicht für die Priorität von Fehlern können Entwicklungsmanager Folgendes vermeiden oder richtig verwalten technische Schulden und verringern die Wahrscheinlichkeit negativer Auswirkungen von Fehlern mit falscher Priorität.

6. ClickUp Scrum Sprint Planungs Vorlage

ClickUp Scrum Sprint Planungsvorlage

Nun ist es an der Zeit, zu einer anderen Vorlage überzugehen und einen Blick auf einige der Ansichten zu werfen, die sie bietet.

Unser Scrum Sprint-Planungsvorlage zu erledigen für die sprint planung phase, was die Vorlage für die Ausführungsphase zu erledigen hatte. Vor jedem Sprint muss eine sorgfältige Planung erfolgen, um sicherzustellen, dass die abzuschließenden Aufgaben das Projekt auf die produktivste Weise seinen Zielen näher bringen.

Diese vorlage erlaubt Sprint-Planern die Nachverfolgung der Aufgaben, die während des Sprints fertiggestellt werden müssen, das Ziel des aktuellen Sprints und andere Informationen, die die Einstellung von Scrum Teams für einen erfolgreichen Sprint unterstützen.

7. ClickUp Scrum Aktive Sprint Vorlage

ClickUp Scrum Aktive Sprint Vorlage

Das ClickUp Scrum Active Sprint Vorlage innerhalb der zuvor erwähnten Scrum-Planungsvorlage zeigt Ihnen Informationen über die derzeit aktiven Sprints. Die Sprint sind in Spalten unterteilt, die zeigen, was sich in der Entwicklung befindet, was zur Überprüfung bereit ist, was auf die Bereitstellung wartet und mehr.

Für jede Aufgabe in einer Spalte sind wichtige Informationen über ihre Kategorie, den Status der Entwicklung, den Zeitrahmen und das Ziel ohne zusätzliche Schritte einsehbar.

8. ClickUp Scrum Meeting Vorlage

ClickUp Scrum Meeting Vorlage

Scrum Meetings sind ein weiteres Schlüsselelement des Workflows. Diese Meetings finden in der Regel täglich statt. Sie ermöglichen es dem Team, die bereits fertiggestellte Arbeit zu bewerten und festzustellen, was noch vor ihm liegt.

Sie sind wichtig für die agile Natur von Scrum, da hier Straßensperren und andere neu entdeckte Hindernisse berücksichtigt und in den Sprint-Zeitplan eingepasst werden. Unser Scrum Meeting Vorlage macht die Planung und Durchführung dieser Meetings einfach.

Mit dieser Vorlage können die Mitglieder des Teams auf einfache Weise zum Meeting beitragen, indem sie angeben, was sie seit dem letzten Meeting erreicht haben, mit welchen Blockaden sie derzeit konfrontiert sind und was sie für den Tag zu erledigen gedenken.

9. ClickUp Sprint Ereignisse Vorlage

ClickUp Sprint Ereignisse Vorlage

Unsere letzte Vorlage der Liste ist die Vorlage für agile Sprint Ereignisse . Diese Vorlage bietet einen zentralen Speicherort für die Dokumentation von Details über den gesamten Sprint-Prozess. Scrum Teams können damit alle Notizen zu Meetings, Entscheidungen, Ereignissen und Erkenntnissen, die während des Sprints aufgetreten sind, nachverfolgen.

Dies macht es zu einem praktischen Dokument, das für alle Beteiligten freigegeben werden kann, um einen schnellen Überblick über den Verlauf des gesamten Prozesses zu erhalten oder um für künftige Sprints daraus zu lernen.

10. ClickUp Agile Scrum Management Vorlage

ClickUp Agile Scrum Management Vorlage

Wenn Sie Teil eines agilen Teams oder ein Scrum Master sind, ist Ihr Hauptziel, das bestmögliche Produkt zu produzieren. Bei all den komplexen Projekten und zeitaufwändigen Prozessen, die mit dieser Aufgabe verbunden sind, kann es schwierig sein, den Überblick über alles zu behalten. ClickUp's Agile Scrum Management Vorlage bietet Erleichterung! Unser Ziel ist es, Ihrem Team wertvolle Zeit und Aufwand zu ersparen und gleichzeitig überragende Ergebnisse zu erzielen - unsere Agile Scrum Vorlage erledigt genau das! Stellen Sie sicher, dass Ihr Agile Team mit ClickUp noch heute neue Höhen erreicht!

Optimieren Sie Ihren Scrum-Prozess mit ClickUp

Scrum-Vorlagen sind ein leistungsfähiges tool für die Organisation und Planung von Projekten, die das Scrum-Framework nutzen werden. Mit den Vorlagen, die wir in diesem Leitfaden vorstellen, kann Ihr Team wertvolle Einblicke in Ihre Projekt-Workflows gewinnen und sich für eine höhere Produktivität positionieren.

Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass eine Vorlage nur ein Aspekt des Scrum-Prozesses ist. Um das Beste aus einer Vorlage herauszuholen, müssen auch die Tools, mit denen Sie sie umsetzen, von hoher Qualität sein.

ClickUp bietet eine zentrale Plattform, auf der Teams Aufgaben organisieren, den Fortschritt verfolgen und miteinander kommunizieren können. ClickUp bietet eine Vielzahl von Integrations- und benutzerdefinierten Optionen, die eine flexible Anpassung an die spezifischen Anforderungen Ihres Teams ermöglichen. Testen Sie ClickUp und sehen Sie, wie es Ihnen helfen kann, die Produktivität Ihres Teams zu verbessern und in Ihren Projekten Erfolg zu haben.