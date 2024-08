Was ist agiles Marketing? Überblick und Frameworks zum Ausleihen

Marketing Teams stehen heute unter großem Druck, mit weniger Mitteln mehr zu erledigen, schneller zu arbeiten und frühzeitig Werte zu liefern. Sie wissen das bereits. Unternehmen wollen sich rasend schnell bewegen, Wettbewerbsvorteile erzielen und in den Köpfen ihrer Kunden ganz oben stehen.

Um sich darauf einzustellen, haben viele Marketingfachleute Legacy-Marketingtechniken durch agile Methoden ersetzt. Traditionelles Marketing mit Jahresplänen, groß angelegten Kampagnen und langen Zyklen ist nicht mehr zeitgemäß.

Agiles Marketing holt schnell auf, denn mehr als fünfzig Prozent der State of Agile Marketing Bericht 2023 der Befragten waren bereit, agiles Marketing in ihre nachhaltigen Marketingstrategien aufzunehmen.

Marketingfachleute auf der ganzen Welt setzen zunehmend agile Methoden ein, um die Effizienz und Effektivität des Marketings zu verbessern.

Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Sie mit agilen Marketingprozessen Ihre Marketingergebnisse verbessern können.

Was ist agiles Marketing?

Agiles Marketing basiert auf dem Prinzip der agilen Methodik. Es handelt sich um einen strategischen Ansatz und eine veränderte Denkweise, bei der die Arbeit in kleinere Segmente aufgeteilt und als unabhängige Projekte in Sprints verwaltet wird.

Die Arbeit an kleinen Projekten gibt Vermarktern reichlich Gelegenheit zur Iteration und Korrektur ihrer Vorgehensweise. Es erhöht auch den Spielraum für die Aufnahme und Umsetzung von Feedback durch funktionsübergreifendes Team zusammenarbeit. Nach einem Sprint bewerten die Teams die Ergebnisse und machen sich Notizen über Verbesserungsmöglichkeiten.

Im Folgenden werden einige Unterschiede zwischen agilem Marketing und traditionellem Marketing aufgezeigt:

Häufige, iterative Kampagnen anstelle einiger weniger großer Einsätze

Verlassen auf Experimente und Daten statt auf Meinungen

Kundenorientierte Zusammenarbeit anstelle von Arbeit in Silos

Schnelles Reagieren auf Veränderungen, anstatt langfristigen Plänen zu folgen

Geschichte und Entwicklung des agilen Marketings

Um die Geschichte des agilen Marketings zu kennen, müssen wir die Geschichte der agilen Methoden in der Softwareentwicklung kennen.

In den 90er Jahren folgten Softwareentwickler einem beliebten Arbeitsstil, der als ' Wasserfall-Modell .' Es handelt sich um einen sequentiellen Prozess, der von einer Phase zur nächsten geht, wie ein Wasserfall, der vom Rand einer Klippe fließt.

Zu Beginn des Prozesses sammelten die Manager Informationen und stellten sie in einem Dokument mit funktionalen Spezifikationen zusammen. Dieses Dokument diente den Entwicklern als Referenz für die Softwareentwicklung.

Es war jedoch eine schwierige Aufgabe, da sie mit Unwägbarkeiten konfrontiert waren und mit sehr wenig Beteiligung des Clients die Lösung selbständig finden sollten. Sie konnten die Fristen nicht einhalten, und zu allem Überfluss blieb die Qualität des endgültigen Projekts weit hinter den Erwartungen des Kunden zurück.

Veteranen der Softwarebranche entwickelten ein Brainstorming, um einen Ausweg zu finden. Im Februar 2001 trafen sich siebzehn Softwareentwicklungsexperten und schrieben die Agiles Manifest für die Softwareentwicklung .

Nach einem Jahrzehnt des Durchbruchs der agilen Methodik in der Softwareentwicklung haben die Vordenker des Marketings Das Agile Marketing Manifest . Das Dokument "Sprint Zero" wurde nach zahlreichen Diskussionen und Brainstorming-Runden zum idealen Manifest für Marketing-Teams.

Das Manifest definiert die neuen Wege des agilen Marketings in fünf Schlüsselpunkten:

Konzentration auf den Wert für den Kunden und die Ergebnisse des Geschäfts statt auf Aktivität und Output

Frühzeitige und häufige Bereitstellung von Werten statt Warten auf Perfektion

Lernen durch Experimente und Daten statt durch Meinungen und Unterhaltungen

Funktionsübergreifende Zusammenarbeit statt Silos und Hierarchien

Reagieren auf Veränderungen statt Befolgen eines statischen Plans

Grundsätze des Agilen Marketing Manifests

Es wäre nachlässig, die zehn Leitprinzipien des Agilen Manifests für Marketing Teams nicht zu erwähnen. Diese Prinzipien sind Leitplanken für Ihr Marketing Team, um täglich in einer agilen Umgebung zu funktionieren:

Großartiges Marketing erfordert enge Abstimmung, Transparenz und hochwertige Interaktionen mit internen und externen Kunden

Suche nach unterschiedlichen und vielfältigen Ansichten

Umfassen Sie Veränderungen und reagieren Sie darauf, um den Wert für den Kunden zu steigern

Planen Sie nur so weit, dass eine effektive Priorisierung und Ausführung gewährleistet ist

Gehen Sie Risiken ein und lernen Sie aus Ihren Fehlern

Organisieren Sie in kleinen Gruppen,funktionsübergreifenden Teams wo möglich

Bauen Sie Marketingprogramme um motivierte Personen herum auf und vertrauen Sie ihnen, dass sie die Aufgabe zu erledigen wissen

Langfristiger Erfolg im Marketing profitiert von einem nachhaltigen Arbeitstempo

Agiles Marketing ist nicht genug. Spitzenleistungen im Marketing erfordern auch eine kontinuierliche Beachtung der Marketinggrundlagen

Streben Sie nach Einfachheit

Merkmale des agilen Marketings

Agiles Marketing zeichnet sich durch fünf Merkmale aus: Teamarbeit, Vertrauen auf Daten, schnelle Iteration, Kundenzentrierung und das Bekenntnis zum agilen Marketingmanifest.

Funktionsübergreifende Teams

Agile Marketing- und Kreativteams leben von der funktionsübergreifenden Zusammenarbeit. Nachhaltiges Marketing erfordert, dass Mitglieder von Teams mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Fachkenntnissen gemeinsam an einem Projekt arbeiten, anstatt in Silos und Hierarchien zu arbeiten.

Stand-up-Calls und Sprint-Besprechungen stellen sicher, dass jeder über die Fortschritte, Herausforderungen und Ziele Bescheid weiß.

Daten sind für agile Vermarkter das A und O. Sie nutzen Daten, um neue Experimente durchzuführen und bestehende zu überarbeiten. Ihre Entscheidungen werden durch Schlüssel-Performance-Indikatoren (KPIs) gestützt, die ihnen helfen, die Auswirkungen ihres Aufwands zu bewerten.

Häufige und schnelle datengestützte Entscheidungen unterscheiden moderne Marketing Teams von traditionellen Teams, die sich mehr auf Meinungen konzentrieren.

Kundenzentriertheit

Agile Marketing Teams stellen die Bedürfnisse und Präferenzen der Kunden in den Vordergrund. Die agile Denkweise nutzt Kundenfeedback und Discovery Calls, um Strategien zu verfeinern und kontinuierlich relevante Kampagnen zu starten.

Ihre Markteinführungszeit ist kurz, weil die agiles Team ist sich darüber im Klaren, welche Prioritäten es setzen will, und wählt einige wenige Aktivitäten mit hoher Wirkung aus, anstatt mehrere Dinge auf einmal in Angriff zu nehmen.

Adaptive und iterative Kampagnen

In einem agilen Marketing Team liegt der Schwerpunkt auf der Arbeit in Sprints, um einen inkrementellen Wert zu schaffen. Eine große Aufgabe wird in kleinere, schnell realisierbare Aufgaben aufgeteilt.

Es ist einfacher, Iterationen für diese kleinen Aufgaben zu erstellen und sich alle zwei bis sechs Wochen an die sich ändernden Märkte, Trends oder Prioritäten des Geschäfts anzupassen, anstatt Änderungen am Ende des Monats/Quartals/Jahres vorzunehmen.

Verpflichtung zum Agilen Marketing Manifest

Die zentralen Werte und Prinzipien des Agilen Marketing Manifests sind so etwas wie der Heilige Gral für agile Marketing Teams. Tägliche Marketingaktivitäten wie Stand-up Meetings und die Nachverfolgung von Sprints basieren auf den Werten und Prinzipien des Manifests.

Agile Marketing-Frameworks: Scrum, Kanban und Scrumban

Agile Frameworks setzen die Grundsätze der agilen Methodik in die Praxis um. Frameworks erleichtern agilen Marketing-Teams den Aufbau eines kollaborativen Ansatzes in der Marketing-Abteilung und schaffen eine Grundlage für schnelle Iterationen ihrer Arbeit.

Schauen wir uns die drei beliebtesten agilen Marketing-Frameworks an: Scrum, Kanban und Scrumban.

Scrum

Scrum ist das beliebteste agile Framework, mit 87% der Organisationen verwenden die Scrum-Methodik. Der Scrum-Rahmen für agiles Marketing beginnt mit dem Verständnis des Backlogs.

Das Marketing Team unterteilt das Backlog in kleinere Sprint, stellt eine Priorität ein und beschließt einstimmig eine Zeitleiste für die Erledigung dieser Sprint. Die Dauer der Sprints kann je nach Organisation zwischen einigen Tagen und 2-3 Wochen variieren.

Der Scrum Master unterstützt das Team in Meetings und stellt sicher, dass alle den agilen Marketingansatz befolgen. In einem Marketing Team ist der Marketingleiter normalerweise der Scrum Master.

Das Scrum-Framework ist in drei Teile unterteilt - Scrum-Planung, Daily Scrum und Post-Scrum-Meetings. Dadurch wird eine kontinuierliche Kommunikationsschleife zwischen den Mitgliedern des Scrum-Teams aufgebaut.

Scrum-Planung

Ein agiles Team nimmt sich in der Regel jede Woche eine Stunde Zeit, um seinen Sprint zu planen. Während der Planungsphase weisen die Mitglieder des Teams sprint-Punkte für jedes Projekt, um den erforderlichen Aufwand zu schätzen. Diese Schätzungstechnik teilt dem Team mit, wie viel Arbeit es in einem Sprint abschließen muss.

Daily Scrum

Nach der Planungsphase wird die Marketingabteilung in den Sprint eingeteilt. Die Mitglieder des Teams treffen sich täglich zu Stand-ups (oder Daily Scrum), um individuelle Updates freizugeben. Diese Meetings sind kurz und befassen sich hauptsächlich mit drei wichtigen Dingen: den Aktualisierungen der Arbeit vom Vortag, dem Plan für den heutigen Tag und den Problemen, mit denen sie konfrontiert sind.

Post-Scrum Meeting

Das Meeting nach dem Scrum gliedert sich in eine Scrum-Besprechung und einen Rückblick auf den Sprint. Im Scrum-Review stellt das Marketing Team seine Arbeit den Stakeholdern vor, um deren Feedback einzuholen.

Das Scrum-Team führt die Sprint-Retrospektive durch, um die Leistung der Sprint-Ergebnisse zu bewerten und Verbesserungen vorzuschlagen.

Kanban

Im Vergleich zu Scrum ist Kanban ein flexiblerer agiler Rahmen. Es basiert auf dem Prinzip von Kaizen, dem japanischen Konzept der kontinuierlichen Verbesserung.

Das Kanban Board ist eine visuelle Darstellung der Marketingprogramme und der verschiedenen Phasen, in denen sie sich befinden. Dank des Single Point of Truth haben die Marketingexperten einen Überblick über alle Aktivitäten und können sie für eine rechtzeitige Lieferung rationalisieren.

Ein Kanban Board lässt sich am besten nutzen, indem der gesamte Marketingprozess in verschiedene Phasen unterteilt wird. Zu den Phasen auf einem Marketing-Kanban Board könnten zum Beispiel 'Zu erledigen', 'In Bearbeitung', 'Erledigt' und 'Auf nächsten Sprint verschoben' gehören.

Rationalisieren Sie die Aktivitäten für die kommenden Wochen und vermeiden Sie Burnout oder Überlastung der Mitarbeiter, indem Sie die Aufgaben in jeder Phase sowie den Aufwand und die Ressourcen, die jede Aufgabe in Anspruch nehmen würde, visualisieren.

Es gibt sechs zentrale Kanban-Praktiken, die Marketing-Teams befolgen müssen, um Marketing-Agilität zu praktizieren:

Visualisieren Sie den Flow der Arbeit: Schreiben Sie die Schritte auf, die Sie gerade befolgen, um eine Aufgabe abzuschließen

Schreiben Sie die Schritte auf, die Sie gerade befolgen, um eine Aufgabe abzuschließen Begrenzen Sie die In Bearbeitung befindliche Arbeit (IB): Indem Sie die IB begrenzen, motivieren Sie Ihr Team, die anstehende Aufgabe abzuschließen, bevor Sie sich neuen Aufgaben zuwenden

Indem Sie die IB begrenzen, motivieren Sie Ihr Team, die anstehende Aufgabe abzuschließen, bevor Sie sich neuen Aufgaben zuwenden Flow managen: Auf der Grundlage Ihrer Visualisierung und Ihrer Fähigkeit, IB zu limitieren, sollten Sie in der Lage sein, das Kanban-System zu analysieren und Anpassungen vorzunehmen, um den Flow zu verbessern

Auf der Grundlage Ihrer Visualisierung und Ihrer Fähigkeit, IB zu limitieren, sollten Sie in der Lage sein, das Kanban-System zu analysieren und Anpassungen vorzunehmen, um den Flow zu verbessern Prozessrichtlinien explizit machen: Richtlinien sind Leitlinien für das Abschließen der Aufgaben; wenn sie explizit genannt werden, ist sichergestellt, dass jedes Mitglied des Teams die Erwartungen kennt

Richtlinien sind Leitlinien für das Abschließen der Aufgaben; wenn sie explizit genannt werden, ist sichergestellt, dass jedes Mitglied des Teams die Erwartungen kennt Feedbackschleifen einführen: Mehrere Phasen der Überprüfung innerhalb des Kanban Boards einrichten, um kontinuierliches Feedback zum Prozess zu erhalten

Mehrere Phasen der Überprüfung innerhalb des Kanban Boards einrichten, um kontinuierliches Feedback zum Prozess zu erhalten Gemeinsam verbessern, experimentell weiterentwickeln: Arbeiten Sie mit Ihren Teammitgliedern zusammen, um den Prozess zu bewerten und kontinuierlich zu verbessern

Scrumban

Scrumban ist ein hybrider agiler Ansatz, der die agilen Praktiken von Scrum und Kanban kombiniert. Es ermutigt Marketingabteilungen, an Kanban-Boards zu arbeiten und gleichzeitig die Arbeit in Sprint freizugeben.

Dieser agile Marketingansatz gibt dem Marketing Team die völlige Freiheit zu entscheiden, wie es seine agilen Operationen planen möchte.

Scrumban eignet sich ideal für große Marketingteams oder solche, die mit externen Agenturen zusammenarbeiten, bei denen der Workflow an die Arbeitsweise der verschiedenen Teams angepasst werden muss.

ClickUp: Das Go-To-Tool für die Implementierung von agilem Marketing

clickUp's Scrum Board Vorlagen mit wenigen Klicks einrichten_

Um ein agiles Marketing-Team aufzubauen, benötigen Sie das richtige Tool, das es ihnen ermöglicht, den Workflow zu visualisieren, effizient zu dokumentieren, Aufgaben zu automatisieren und die Leistung nachzuverfolgen und zu bewerten.

ClickUp, ein fortschrittliches Cloud-basiertes Tool, wurde für agile Teams entwickelt, um Marketingkampagnen zu rationalisieren. Werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Features, die Ihnen helfen, Ihren agilen Marketingprozess kontinuierlich zu verbessern.

Sprint ClickApp

Die Sprint ClickApp hilft Ihnen beim Einrichten und Anpassen Ihrer Sprint in ClickUp. Organisieren Sie Ihren Sprint in Aufgaben, Unteraufgaben und Checklisten für eine einfache Verwaltung. Verwenden Sie die Listenansicht, um Aufgaben zu gruppieren, zu filtern und in großen Mengen zu bearbeiten. In der Teamansicht können Sie den Fortschritt des Teams nach Status, Zeitschätzung, Sprint-Punkten oder jedem anderen benutzerdefinierten Feld verfolgen.

mit ClickUp Sprints Ihre Tools und Teams auf den Erfolg von Agile ausrichten

ClickUp Board Ansicht

Die ClickUp Kanban Board ist ein anpassbares System für Marketing Teams. Teammitglieder können Aufgaben einfach per Drag & Drop verschieben und das Board nach Status, Mitarbeitern, Prioritäten etc. anordnen. Der Scrum-Master kann alle Arbeitsabläufe mit einem Klick auf eine Schaltfläche einsehen und mit Hilfe von Bulk Action mehrere Änderungen an einer Aufgabe vornehmen.

überblick über Aufgaben und Projekte auf einen Blick und müheloses Ziehen und Ablegen von Aufgaben, Sortieren und Filtern mit einer vollständig anpassbaren Kanban Board-Ansicht

ClickUp Dokumente

Agiles Marketing beginnt mit einer tadellosen Dokumentation, und ClickUp hilft Ihnen dabei, dies zu erledigen mit ClickUp Dokumente . Docs sind der perfekte Helfer bei der Erstellung von Wikis, Referenzdokumenten, SOPs und Workflows, da sie dem Ersteller völlige Freiheit beim Hinzufügen von Lesezeichen, Tabellen und anderen Optionen zur beliebigen Formatierung lassen.

in ClickUp Docs verknüpfte Richtlinien, SOPs und Wikidokumente

Die Zusammenarbeit mit Echtzeit-Bearbeitung, In-Thread-Kommentierung, Zuweisung von Elementen und Umwandlung von Texten in verfolgbare Aufgaben ist ein Kinderspiel.

Sie können auch alle Ihre marketing-Workflows mit Hilfe von ClickUp AI das alles von E-Mail-Skripten und Blog-Gliederungen bis hin zu meeting-Notizen und Kampagnenstrategien.

ClickUp Automatisierungen

Automatisieren Sie Routineaufgaben, indem Sie aus über 100 ClickUp Automatisierungen und konzentrieren Sie den Aufwand Ihres Teams auf wichtigere Bereiche. Sie können die Workflows an Ihre Anforderungen benutzerdefiniert anpassen oder sie so verwenden, wie sie sind.

ClickUp Dashboards

Moderne Marketing Teams haben eine gemeinsame Anforderung: ein Tool zur Nachverfolgung und Visualisierung ihrer Leistung. Anpassbar ClickUp Dashboards helfen Ihnen bei der Ansicht des Fortschritts Ihrer Marketing-Workflows, der Identifizierung von Blockierern, der Verwaltung von Ressourcen und der Nachverfolgung von Zeitleisten. Verteilen Sie Scrum-Punkte, weisen Sie Ressourcen effektiv zu, und betrachten und bewerten Sie Ihre Quartalspläne für die zukünftige Planung.

Vorteile von Agilem Marketing

Agile Methoden bringen viele Vorteile mit sich, aber der beste Weg, diese für Ihr Marketing Team zu realisieren, ist, ein Ziel vor Augen zu haben.

Hohe Produktivität

Agile Teams sind 25% produktiver im Vergleich zu traditionellen Teams. Agile Teams arbeiten funktionsübergreifend zusammen, was bedeutet, dass die Teams aus Spezialisten bestehen. Solche Teams können arbeit schneller erledigen und effizienter mit weniger Abhängigkeiten, und das Unternehmen profitiert von einer kürzeren Time-to-Value.

Verbesserte Flexibilität

Frühzeitige und kontinuierliche Bereitstellung und schnelle Iterationen bilden die Grundlage für agile Marketing Teams. Der wichtigste Vorteil dieses Ansatzes ist die Nutzung kurzfristiger Erkenntnisse für die Gestaltung des langfristigen Plans. Agile Marketingfachleute konzentrieren sich auf langfristige Ziele, halten aber ihre kurzfristigen Aktivitäten flexibel.

So können sie sich besser an veränderte Umstände anpassen. Die Ergebnisse aus den Experimenten werden auf einige große Wetten angewendet, wobei die sich entwickelnde Geschäftslandschaft und die Bedingungen des Marktes berücksichtigt werden.

Erhöhte Transparenz

Agile Marketing Teams verwenden visuelle Elemente wie ein Kanban Board, um Workflows zu definieren, anstatt sich auf archaische Ideen wie Tabellenkalkulationen zu verlassen. Der Scrum Master legt die Liste der Aufgaben, Prioritäten und Fristen fest, was die Transparenz erhöht.

Regelmäßige Stand-up-Calls und Meetings halten die Mitglieder des Teams über die neuesten Fortschritte und Entwicklungen auf dem Laufenden.

Einer der wichtigsten Werte und Grundsätze des agilen Marketings ist die Nutzung von Daten zur Messung der Leistung von marketing-Kampagnen und Korrekturmaßnahmen zu ergreifen. Die Entscheidungen sind daher objektiver und konkreter und treiben das Team zur kontinuierlichen Verbesserung an.

Glücklichere Teams

Durch eine klare Priorisierung, offene Zusammenarbeit und häufige Kommunikation sind agile Marketing Teams engagierter als traditionelle Teams. Der agile Rahmen gibt den Mitgliedern des Teams die Eigentümerschaft über die Aufgaben und die Autonomie, sie auszuführen.

Da jedes Mitglied des Teams selbst entscheiden kann, wie es auf die ihm zugewiesenen Ziele hinarbeiten möchte, sind sie glücklicher und zufriedener mit ihrer Arbeit.

Größere Wettbewerbsfähigkeit

Echtzeit-Feedback und ständige Iterationen stehen an der Spitze der priorität-Liste für agile Vermarkter. Dies gibt ihnen die Möglichkeit, auf aktuelle Trends und Marktschwankungen zu reagieren und die Erwartungen ihrer Kunden zu erfüllen.

Außerdem sind die Entscheidungen datengestützt, was ihnen einen Vorteil gegenüber ihren Konkurrenten verschafft, die Legacy-Marketingmethoden verwenden.

Herausforderungen bei der Einführung von agilem Marketing

Es gibt zahlreiche Beispiele für Unternehmen mit erfolgreichen und nachhaltigen agilen Teams.

Allerdings sind nur 41% der Vermarkter stimmten zu, dass sie in ihrer täglichen Arbeit ein Formular für agile Marketingpraktiken verwenden. Was hält die verbleibenden 59 % der Vermarkter davon ab, agiles Marketing einzuführen? Hier sind einige der Herausforderungen:

Mangelnde Ausbildung und Wissen

Agiles Marketing ist ein Paradigmenwechsel. Aufgrund mangelnder Schulung sind die Vermarkter von den Feinheiten dieser Methode abgekoppelt. Unternehmen müssen in umfassende Schulungsprogramme investieren, um die Vorteile des agilen Marketings am Arbeitsplatz voll auszuschöpfen.

Schwierigkeiten bei der Bewältigung ungeplanter Arbeit

Viele traditionelle Marketing-Teams können sich nicht auf neue Herausforderungen einlassen und ungeplante Arbeit akzeptieren. Die dynamische Natur des agilen Marketings erfordert jedoch, dass Marketer flexibel und offen für Zusammenarbeit sind, um ungeplante Elemente in Angriff zu nehmen.

Der Schlüssel zur Lösung dieser Herausforderung liegt in der Entwicklung einer agilen Denkweise bei den Mitgliedern des Teams.

Nicht bereit, sich zu ändern

Eine Veränderung des Arbeitsstils kann als Herausforderung empfunden werden. Es kann verschiedene Gründe für die Ablehnung geben; zum Beispiel könnte das Team nicht bereit sein, seine Komfortzone zu verlassen.

Um dieses Problem anzugehen, müssen die Führungskräfte des Business eine Unterhaltung von Herz zu Herz mit dem Marketing Team führen, die Bedenken ansprechen und ihnen helfen, die Vorteile des agilen Marketings zu verdeutlichen.

Mangel an den richtigen Talenten

Dies ist eine der größten Herausforderungen für Marketing Teams, die bereit sind, agiles Marketing einzuführen. Um die richtigen Talente aufzubauen, brauchen Unternehmen einen Agile Coach, der den Prozess leitet und das Team schult

Fehlender Support durch das höhere Management

Der Erfolg des agilen Marketings hängt weitgehend von der Bereitschaft der Führungsebene ab, es auf das Ziel der gesamten Organisation abzustimmen. Sie müssen sich zunächst für die agile Sache einsetzen und Ressourcen bereitstellen, um die Umsetzung erfolgreich zu gestalten.

Wie agiles Marketing in der Praxis funktioniert

Hier sind die Schritte, die beim agilen Marketing in der Praxis befolgt werden:

Einstellung der Erwartungen

Das agile Marketing Team setzt sich mit dem Führungsteam zusammen, um alle auf das Ziel auszurichten. Anschließend hält das Marketing-Team ein internes Meeting ab, um die Strategie für den neuen Arbeitsstil festzulegen und die Maßnahmen zur Einführung der agilen Kultur zu besprechen.

Identifizieren von Chancen

Das agile Marketing Team analysiert die Daten, um Chancen in der Customer Journey zu identifizieren. Jedes Mitglied des Teams stellt seine Erkenntnisse in den täglichen StandUps vor und skizziert die geplanten Schritte.

Tests planen

Sobald die Chancen identifiziert sind, plant das Team Tests und legt die wichtigsten Leistungsindikatoren (KPIs) fest. Danach werden die Tests priorisiert, die sich am ehesten auf die Leistung des Geschäfts auswirken werden.

Verbesserung der Business-Prozesse

Die Leistung der einzelnen Tests wird gesammelt und ausgewertet, um zu entscheiden, welche Tests ausgeweitet und welche eingestellt werden sollten. Die gewonnenen Erkenntnisse werden dem Führungsteam mitgeteilt, um weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Geschäftsprozesse zu ergreifen

Um agiles Marketing in die Praxis umzusetzen, empfehlen wir Ihnen diese Vorlagen, mit denen Sie sofort loslegen können:

ClickUp's Agile Marketing Vorlage

Die Agile Marketing Vorlage von ClickUp ermöglicht es Ihnen, Aufgaben entsprechend Ihrer Marketingstrategien zu erstellen und zu organisieren, Sprints zu planen und Aufgaben einfach nach Priorität anzupassen. Führen Sie Kampagnen mit dieser Plug-and-Play-Vorlage für agile Teams schneller und mit kürzerer Durchlaufzeit durch.

Verwenden Sie ClickUp Agile Marketing Template Vorlagen für agile Marketing Workflows

Digitale Marketing Teams können damit Kampagnen und Budgets flexibel anpassen und die Sichtbarkeit der Performance von bezahlten und organischen Kampagnen erhöhen.

ClickUp's Scrum Management Vorlage ClickUp's Scrum Management Vorlage ermöglicht es Ihnen, Aufgaben von Anfang bis Ende zu verwalten. Sie hilft Ihnen bei der schnellen Nachverfolgung von Aufgaben und der Erstellung umsetzbarer Visualisierungen. Laden Sie Ihr Team zur Zusammenarbeit ein und sorgen Sie für eine schnelle Lieferung mit weniger Fehlern.

Nutzen Sie die Vorlage für agiles Scrum-Management von ClickUp, damit Ihre Produkt-, Entwicklungs- und QA-Teams besser zusammenarbeiten können

ClickUp's Vorlage für die Sprint Planung

Die Sprint-Planungsvorlage von ClickUp hilft, Sprints zu planen, Aufgaben und Abhängigkeiten zu visualisieren und den Fortschritt zu verfolgen. Mit dieser Vorlage erhält jeder Beteiligte im Team ein klares Verständnis des Projekts. Manager können auch Fristen zuweisen und potenzielle Risiken in einem Projekt identifizieren.

Sprints benutzerdefinieren mit ClickUp's Scrum Planning Template

Agiles Marketing mit ClickUp umsetzen

Um agiles Marketing zu implementieren und Erfolg zu haben, verlassen sich Teams weltweit auf Tools wie ClickUp, um Aufgaben zu planen, zu organisieren, zu visualisieren und zu verfolgen, während sie mit verschiedenen Teams zusammenarbeiten.

