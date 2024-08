Wie man Story Points in Agile entwickelt und nutzt: Ein Leitfaden zur Leistungsoptimierung

Wenn man Punkte sagt, denkt man sofort an ein Rennen oder ein Spiel. Aber Agile Story Points haben eine andere Hintergrundgeschichte 😊

In der agilen Methodik sind Benutzergeschichten ein zuverlässiges Tool, um zu beschreiben, was ein Benutzer mit dem Produkt erreichen möchte. Die Idee ist, Teams dazu zu ermutigen, darüber nachzudenken, wie und warum ein Feature genutzt wird. Ein Beispiel: Für eine Aufgabe, bei der es darum geht, der Homepage eine Schaltfläche zum Anmelden hinzuzufügen, würde die User Story wie folgt lauten: Als regelmäßiger Besucher möchte ich mich einfach von der Homepage aus anmelden, damit ich schnell auf mein Konto zugreifen kann.

Aber wie verwalten und planen Sie die Arbeit, die mit der Umsetzung dieser Geschichten verbunden ist? Zu erledigen ist das am einfachsten, indem man ihnen Story Points zuweist.

In diesem Leitfaden erfahren Sie alles über die Verwendung von Story-Points im agilen Projektmanagement und decken dabei Folgendes ab:

Schritte bei der Schätzung von Story Points

Häufige Fallstricke, die während des Prozesses zu vermeiden sind

Software, die jede agile Schätzung zu einem Kinderspiel macht

Was sind Story Points in Agile?

Story Points sind eine Maßeinheit, die den Gesamtaufwand für das Abschließen einer Benutzer-Story in einem Projekt schätzt

produkt-Backlog

oder einem vorgeplanten Workflow.

Es ist keine obligatorische Metrik, um Mitarbeiter zu binden oder Manager zu drängen, die Entwicklung zu überwachen, sondern eher ein optionales Punktesystem, um die relative Größe der Arbeit oder des Risikos zu messen, die mit dem Abschließen einer Benutzer-Story verbunden sind.

Die Punkte werden in der Regel kurz vor der

meeting zur Planung des Sprints

. Die Schätzung der Story-Punkte in dieser Phase hilft dem gesamten Team, fundierte Entscheidungen darüber zu treffen, welche Storys in der nächsten Phase priorisiert werden sollen

sprint Backlog

. In den meisten Fällen haben Teams ein Meeting zur Punktschätzung, oder sie weisen den Stories asynchron Werte zu, die auf Parametern wie Priorität und Workload-Kapazität beruhen.

3 Schlüsselkriterien für die Schätzung von Agile Story Points

Wenn es darum geht, zu bestimmen, wie viele Story Points einer Benutzer-Story zugewiesen werden sollen, gibt es drei Faktoren, die agilen Teams helfen, die Arbeit genau einzuschätzen: Aufwand, Risiko und Komplexität.

1. Aufwand: Erforderlicher Umfang und Intensität der Arbeit

Der Aufwand bezieht sich auf die Menge an Arbeit, die erforderlich ist, um verschiedene Benutzer-Stories abzuschließen. Der Prozess der relativen Schätzung umfasst die Beantwortung von Fragen wie:

Wie viele Aufgaben sind damit verbunden?

Welche Vorbereitungs- und Folgeaktivitäten sind zu erwarten?

Wie viel Aufwand wird jede Aufgabe und jede Vorbereitungsaktivität erfordern?

Je größer der Aufwand in diesen Phasen ist, desto mehr Punkte wird eine Geschichte wahrscheinlich haben. Hier können Sie einen Vergleich anstellen, der darauf basiert, wie viele Stunden die vorgeschlagenen Aufgaben in Anspruch nehmen - ein Beispiel:

Weniger als 3 Stunden für die Gestaltung eines weihnachtlichen Zeichens: 0,5 Story-Punkte Ein Tag Arbeit für die Entwicklung eines neuen Features für eine App: 2 Story-Punkte

Ein häufiger Fehler bei der Berechnung von Story Points ist, sie nur als direktes Maß für die Zeit zu betrachten. Zeitschätzungen geben zwar in absoluten Zahlen an, wie lange eine Aufgabe abzuschließen ist, aber sie bieten kein geeignetes relatives Maß dafür, wie anspruchsvoll eine Aufgabe im Vergleich zu anderen Aufgaben ist.

2. Risiko: Ungewissheit und mögliche Hindernisse

Bei diesem Kriterium geht es um die Berücksichtigung von Prozessrisiken,

abhängigkeiten von internen Aufgaben

oder externen Faktoren und den Unbekannten im Entwicklungsprozess. Jeder Wert der Story-Punkte erhöht die Risikobewertung.

Geschichten mit hohem Risiko gewährleisten also mehr Story-Punkte, da sie einen zusätzlichen Zeitraum benötigen, um unvorhergesehene Herausforderungen abzufedern. Agile Teams können die Punkte verwenden, um bestimmte Stories abzulehnen oder zu verwalten und

risiken abzumildern

effektiver.

3. Kompliziertheit: Technische Schwierigkeiten und Verwicklungen

Bei der Komplexität geht es nicht nur darum, wie schwierig die Aufgabe ist, sondern auch darum, wie kompliziert und aufwändig die Lösung sein muss. Dazu gehören der Einsatz neuer oder ungewohnter Technologien, die Notwendigkeit, auf innovative oder unerprobte Lösungen zurückzugreifen, und der Grad der intellektuellen Herausforderung.

Komplexere Geschichten erfordern in der Regel mehr Überlegungen, Planungen und Problemlösungen, was sich in einer höheren Punktzahl niederschlägt.💡

Pro-Tipp: Verwenden Sie die

ClickUp Backlogs und Sprint Vorlage

zur Unterstützung agiler und

scrum Teams

zu den Story-Punkten auf einer gemeinsamen Leinwand beitragen. Es wird mit vorgefertigten Listen für Sprints geliefert, die mit benutzerdefinierten Feldern abgeschlossen sind, um Informationen über die verschiedenen Kriterien für den Vergleich von Story-Punkten zu erhalten.

Genießen Sie eine zusammenhängende Ansicht Ihrer Backlog-Elemente und der zugehörigen Story Points mit dieser durchdachten Vorlage

Vorteile der Verwendung von Story Points in Agile

Der Prozess der Schätzung von Story Points erfordert eine Diskussion und einen Konsens zwischen den Mitgliedern des agilen oder Scrum Teams,

förderung der Zusammenarbeit

und ein gemeinsames Verständnis der Aufgaben. Hier sind einige weitere bemerkenswerte Vorteile:

Wie man Story Points in Agile berechnet: 6 einfache Schritte

Eine Story-Point-Schätzung ist dann effektiv, wenn sie ein gründliches Verständnis der Arbeit fördert und eine bessere Planung und Prioritätensetzung ermöglicht. Die Berechnung der Punkte und ihre Umwandlung in Stunden ist jedoch nicht ganz einfach.

Um die Arbeit zu erleichtern, haben wir die Standard Best Practices aus

Agile Methodologien

mit umsetzbaren Erkenntnissen, um Ihnen sechs Schritte zur Berechnung Agiler Story Points effektiv zu vermitteln. ✨

Schritt 1: Verstehen des Gesamtaufwands für jede Benutzer-Story

Ein wichtiger erster Schritt ist es, sicherzustellen, dass das Team die Benutzer-Storys oder Features versteht, die implementiert werden müssen. **Dazu gehört die Diskussion der Ziele für das Abschließen, der vorbereitenden Anforderungen und aller potenziellen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Story

Damit dieser Schritt erfolgreich ist, müssen Sie die Kommunikation im Team rund um die Storys mit Hilfe von Qualitätssoftware auf produktive Weise strukturieren. Wir haben die perfekte Lösung:

ClickUp

eine All-in-One-Plattform für Produktivität und Zusammenarbeit.

Planen Sie regelmäßige Besprechungen zur Backlog-Verfeinerung oder Story Grooming mit der

ClickUp Kalender-Ansicht

und nutzen Sie diese Sitzungen für die gemeinsame Überprüfung und Diskussion von Beiträgen. Sie können die Details jeder Geschichte erstellen und gemeinsam bearbeiten, indem Sie

ClickUp Dokumente

. Mitglieder des Teams können

gleichzeitig beitragen

und machen die Schätzung zu einem dynamischen und interaktiven Prozess.

Einfaches Formatieren und gemeinsames Bearbeiten von Dokumenten mit dem Team ohne Überschneidungen in ClickUp

Die

ClickUp Chat-Ansicht

ermöglicht nahtlose Diskussionen sowohl vor als auch nach Sprints. Für asynchrone Teams sind Features wie

Kommentare

und

Erwähnungen

kann verwendet werden, um Fragen zu stellen und um Erläuterungen zu bitten.

Fügen Sie Teammitglieder zu Diskussionen hinzu und arbeiten Sie mit ClickUp Chat in einem Space zusammen, ohne zwischen verschiedenen Programmen hin- und herzuwechseln

Tipp: Sie können jetzt die

KI-fähigen User Story Generator

in ClickUp 3.0, um klare und konsistente Benutzergeschichten mit einfachen Anweisungen zu erstellen und den Prozess der Punktschätzung zu beschleunigen.

Schritt 2: Wählen Sie eine Basisstory

Wählen Sie eine einfache, gut verstandene Benutzer-Story als Basis oder Referenzpunkt. In der Regel weist ein Projektleiter oder ein leitendes Mitglied des Teams Werte zu, oft einen einzelnen Story-Punkt, der als Vergleichsmaßstab für andere Stories dient.

Für die meisten

agilen Teams

die Verwendung einer Referenzstory hält den Prozess einfach. Einige Teams begrüßen jedoch mehrere Baseline Stories für eine genauere relative Schätzung, vor allem, wenn das Projekt verschiedene Aufgabentypen umfasst. **Jede Baseline Story kann eine andere Aufgabenkategorie oder einen anderen Komplexitätsgrad repräsentieren und so einen differenzierteren Rahmen für die Schätzung bieten

ClickUp bietet eine Vielzahl von Tools zum Einrichten und Vergleichen von Baseline Stories. Verwenden Sie

Benutzerdefinierte Felder

können Sie die Messparameter für jede Baseline-Story zuweisen und anzeigen. Sie können die Stories sogar in Aufgaben umwandeln und sie auf der

ClickUp Board-Ansicht

. Die Idee ist, diese relativen Werte oder Anforderungen auf einen Blick in Bezug auf Komplexität, Aufwand und Risiko zu überprüfen.

Überwachen Sie Aufgaben und Projekte auf einen Blick und sortieren und filtern Sie Aufgaben mühelos per Drag-and-Drop in einer vollständig anpassbaren Ansicht des Kanban Boards

Schritt 3: Bestimmen Sie die Reihenfolge, bevor Sie einen numerischen Wert zuweisen

Sobald Sie Ihre Basis-Storys haben, besprechen Sie, wie viele Story-Punkte Sie für verschiedene Aufwandsstufen verwenden wollen. Sie können die folgenden Sequenzen anwenden:

Lineare Skala : 1, 2, 3, 4, 5, 6..

: 1, 2, 3, 4, 5, 6.. Fibonacci-Skala: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13..

Viele Teams verwenden für die Vergabe von Story-Punkten eine Fibonacci-Folge, bei der jeder Punkt die Summe der beiden Zahlen vor ihm darstellt. Verglichen mit dem linearen Punktesystem spiegelt diese Reihenfolge die inhärente Ungewissheit in größeren Storys besser wider - je größer die Story, desto größer die Ungewissheit, daher der größere Sprung in den Punkten. Die Nummern 1-8 werden meist für präzise Aufgaben verwendet, während die Nummern 13, 21, 34, 55 und darüber hinaus für Aufgaben mit größerem Umfang verwendet werden können.

Tipp: Verwenden Sie die

ClickUp Ansicht der Tabelle

können Sie die Punkte für jede Benutzer-Story in einer kalkulationsähnlichen Arbeitsfläche notieren. Sie können Farben für den Code verwenden, um den Vergleich schnell und ansprechend zu gestalten.

Erstellen einer vergleichbaren Ansicht von Story Points, abgeschlossen mit Mitarbeitern und farblich kodierten Komplexitätsstufen

Denken Sie daran, es einfach zu halten! Wenn Sie sich in dieser Phase zu viele Gedanken über Story-Points machen oder den Schätzungsprozess zu detailliert gestalten, kann das Ihre Arbeit verlangsamen. Vereinfachen Sie den Prozess und machen Sie ihn nicht zu kompliziert.

Schritt 4: Konsens des Teams registrieren

Verwenden Sie eine konsensbasierte Schätzungstechnik wie Planning Poker.

Bei dieser Methode

verwendet ein leitendes Teammitglied einen Kartensatz mit Nummern, die für die einzelnen Punkte der Geschichte stehen, und jedes jüngere Mitglied des Teams wählt eine Karte aus, die seine Schätzung für die Geschichte darstellt.

Alle Mitglieder des Teams decken gleichzeitig ihre gewählten Karten auf. Wenn die Schätzungen stark voneinander abweichen, diskutieren die Teilnehmer ihre Überlegungen, revidieren ihre Schätzungen und wählen neue Karten aus. Dieser Vorgang wird so lange wiederholt, bis das Team einen Konsens oder eine Annäherung erreicht hat.

ClickUp Whiteboards

bieten eine hervorragende Plattform für die Durchführung von Zeitschätzungen von Story Points in Echtzeit, insbesondere für

remote Teams

. Verwenden Sie die unendliche Leinwand, um eine Matrix zur Schätzung von Story-Points zu erstellen, und die Mitglieder des Teams können ihre virtuellen "Karten" aufdecken, indem sie Haftnotizen mit ihren geschätzten Punkten hinzufügen. Sie können Kommentare hinzufügen, Fragen stellen oder zusätzliche Details angeben, um ihre Schätzungen zu begründen.

Brainstorming mit Ihrem Team in Echtzeit auf einfach zu bedienenden ClickUp Whiteboards

Schritt 5: Story-Point-Schätzungen aufzeichnen

Sobald ein Konsens erreicht ist, erfassen Sie die Story-Punkte für jede Benutzer-Story. In ClickUp können Sie Folgendes verwenden Sprint-Punkte um Storys Punkte zuzuweisen und zu planen, was das Team während eines Sprints erreichen kann. Fügen Sie sie zu jeder Aufgabe hinzu, oder teilen Sie sie sogar auf

mehrere Mitarbeiter

!

Sie können auch Folgendes verwenden Sprint-Karten zum Bauen

benutzerdefinierte Dashboards

die eine übersichtliche Ansicht des Fortschritts im Sprint, der Leistung des Teams und der Verteilung des Workloads auf der Grundlage der Nachverfolgung von Story Points bieten. Zu unseren Favoriten gehören:

Velocity-Karten zeigen die Anzahl der in den vergangenen Sprints fertiggestellten Story-Points. Die Velocity eines Teams bietet eine historische Perspektive, die dem Projektmanager hilft, zukünftige Kapazitäten für Sprints zu prognostizieren

Burndown-Karten zeigen die verbleibende Arbeit im Verhältnis zur verbleibenden Zeit im Sprint. Sie helfen Teams bei der Nachverfolgung, ob sie ihre Sprint-Verpflichtungen auf der Grundlage der den Aufgaben zugewiesenen Story-Points abschließen können

Burn up Karten verfolgen die insgesamt erledigte Arbeit im Vergleich zur gesamten für den Sprint vorgesehenen Arbeit, dargestellt in Story-Points. Dies kann nützlich sein, um den Fortschritt und Änderungen des Umfangs zu visualisieren

Nachverfolgung von Fortschritten und Visualisierung von Meilensteinen mit Burnup Cards in ClickUp Dashboards

Schritt 6: Verfeinern der Storypoint-Schätzung mit Erfahrung

Je mehr Sprints das Team abschließt und je besser es seine Kapazität und die Komplexität der verschiedenen Story-Typen versteht, desto besser kann es diskutieren, was über- oder unterschätzt wurde und warum, und aus Diskrepanzen lernen. Projektmanager sollten offen dafür sein, Story-Punkte zu überarbeiten und anzupassen, wenn sie mehr Erkenntnisse gewinnen oder wenn ganze

anforderungen an das Projekt

ändern.

Die Durchsicht früherer Schätzungen und das Notieren von Abweichungen kann jedoch sehr zeitaufwändig sein. Glücklicherweise können Sie folgende Einstellungen vornehmen

ClickUp-Automatisierungen

um automatisch alle Aufgaben zu markieren, die in den Schätzungen deutlich abgewichen sind, um sie weiter zu überprüfen.

Außerdem,

ClickUp Ziele

ermöglichen es Teams, sich bestimmte Ziele zu setzen, den Fortschritt nachzuverfolgen und sich an Verbesserungsbemühungen zu orientieren. Ein Beispiel: Sie könnten sich das Ziel setzen, die Korrelation zwischen geschätztem und tatsächlichem Aufwand um einen bestimmten Prozentsatz zu verbessern.

Verfolgen Sie Ihre Ziele bis hin zu den wichtigsten KPIs und erhalten Sie automatisch detaillierte Ansichten über Ihren Fortschritt

ClickUp's native Features zur Berichterstellung

können Teams auch dabei helfen zu beurteilen, ob sie ihre Schätzungsprozesse im Laufe der Zeit verbessern.

3 Herausforderungen für eine präzisere agile Story-Point-Schätzung

Die

übergangsprozess

von der traditionellen Bearbeitung des Product Backlogs zur Schätzung von Story Points in Agile ist eine Herausforderung. Wenn dann noch andere Faktoren hinzukommen, die mit der menschlichen Psychologie und der Organisationskultur zusammenhängen, hat man ein echtes Problem vor sich. Hier sind drei häufige Herausforderungen und was man zu erledigen hat:

1. Vorliebe für zeitbasierte Schätzungen

Teams, die von traditionellen zeitbasierten Schätzungen auf die Schätzung von Story-Points umsteigen, haben oft Schwierigkeiten. Es besteht die Tendenz, den Wert von Story Points in Form von Zeit zu betrachten - z. B. indem man einen Story Point mit der Anzahl der benötigten Stunden oder Tage gleichsetzt -, was den Zweck dieser abstrakteren Einheit verfehlt.

Lösung

Zeitschätzungen sind in vielen Unternehmenskulturen und -praktiken tief verwurzelt. Dies zu ändern, erfordert nicht nur das Erlernen einer neuen Technik, sondern auch eine grundlegende Änderung

der Ansicht von Arbeit und Produktivität

.

Kombinieren Sie anfangs Zeitschätzungen mit Story-Points, um Ihrem Team die Anpassung zu erleichtern, und nehmen Sie dann schrittweise Zeitschätzungen heraus, wenn sich das Team mit Story-Points vertraut gemacht hat.

2. Verankerung und Bestätigungsfehler

Auch psychologische Verzerrungen können den Schätzungsprozess beeinflussen:

Anchoring tritt auf, wenn sich Einzelpersonen bei ihren Entscheidungen zu sehr auf eine anfängliche Information, den symbolischen _Anker, verlassen - so kann beispielsweise die erste geäußerte Schätzung den Rest des Teams übermäßig beeinflussen, was zu verzerrten Ergebnissen führt ⚓

tritt auf, wenn sich Einzelpersonen bei ihren Entscheidungen zu sehr auf eine anfängliche Information, den symbolischen _Anker, verlassen - so kann beispielsweise die erste geäußerte Schätzung den Rest des Teams übermäßig beeinflussen, was zu verzerrten Ergebnissen führt ⚓ Confirmation bias kann dazu führen, dass Mitglieder des Teams Schätzungen zustimmen, die ihre vorgefassten Meinungen bestätigen, die nicht unbedingt wahr sind

Lösung

Der erste Schritt zur Abschwächung psychologischer Verzerrungen und ihrer Auswirkungen ist die Sensibilisierung. Lassen Sie die Teammitglieder ihre Schätzungen unabhängig voneinander aufschreiben, bevor sie sie freigeben, oder erzwingen Sie das gleichzeitige Aufdecken von Karten mit anderen beim Planungspoker, um den Einfluss aufgedeckter Meinungen zu verringern.

3. Druck zur Anpassung

In Einstellungen von Teams kann ein impliziter Druck entstehen, sich der Mehrheitsmeinung oder den Ansichten der dominanteren oder ranghöheren Mitglieder des Teams anzupassen. Dies kann individuelle Meinungen unterdrücken und zu weniger genauen oder ehrlichen Einschätzungen führen, insbesondere in Umgebungen, in denen Meinungsverschiedenheiten entmutigt und Harmonie und Konsens überbewertet werden.

Lösung

Fördern Sie ein Umfeld, in dem sich die Mitglieder des Teams wohl fühlen, wenn sie ihre Argumente ohne Angst vor Verurteilung oder Konflikten diskutieren können. Suchen Sie aktiv nach anderen Standpunkten und berücksichtigen Sie diese, insbesondere von Mitgliedern des Teams, die eine andere Sichtweise oder einen anderen Hintergrund haben könnten. Der Schlüssel dazu ist eine kooperative Einschätzung, zu der alle Mitglieder des Teams beitragen.

Navigieren in Story Points und agilen Projekten mit ClickUp

Wenn Sie zur Story-Point-Schätzung übergehen, erledigen Sie es richtig mit ClickUp 🌸

Die Plattform bietet eine ganze Reihe von Funktionen für

die Verwaltung agiler Projekte

und Sprints. Instanzen wie Aufgaben, Unteraufgaben und Checklisten bieten eine hierarchische Struktur für die Organisation der Arbeit, die für alle Techniken zur Schätzung von Story Points unerlässlich ist. So geht's:

ClickUp Aufgaben stellen einzelne Einheiten der Arbeit dar, die in agilen Projektmanagement-Methoden mit Stories oder Features gleichgesetzt werden können Unteraufgaben ermöglichen die Unterteilung komplexer Aufgaben in detailliertere Komponenten, was eine feinere Verwaltung und Schätzung der Arbeit ermöglicht Checklisten innerhalb von Aufgaben oder Unteraufgaben bieten eine Möglichkeit, die Akzeptanzkriterien für Story-Punkte aufzulisten. Sie können auch Elemente für Aktionen hinzufügen, die klare Schritte zum Abschließen vorgeben und sicherstellen, dass kein Aspekt einer Aufgabe übersehen wird ✅

Hinzufügen von Sprint-Punkten innerhalb einer ClickUp Aufgabe, um Projekte in Bewegung zu halten

ClickUp bietet Dutzende von

Agile Vorlagen

die so vorkonfiguriert sind, dass sie den gängigen

workflows innerhalb der Methodik

. Diese Vorlagen enthalten Set-Strukturen, die sich an folgenden Punkten orientieren

Agile Praktiken

wie Sprint Planung, Backlog Verfeinerung, und

tägliche Stand-ups

.

Vorlagen können den Setup-Prozess für neue agile Projekte beschleunigen und sicherstellen, dass Best Practices eingehalten werden und das Team schnell mit einer vertrauten Struktur arbeiten kann. Instanz zum Beispiel, die kostenlose ClickUp Agile Story Vorlage hilft Ihnen bei der mühelosen Erstellung und Verwaltung von Benutzer-Storys in einem agilen Rahmen und reduziert den Arbeitsaufwand für Teamleiter.

Von der Geschichte zum Ruhm: Implementierung von Story Points in Agile mit ClickUp

Die ClickUp-Plattform hilft bei der Organisation agiler Methoden, indem sie einen intuitiven Rahmen für die Verwaltung von Stories und Story Points bietet, die effektive Planung von Sprints unterstützt und die Zusammenarbeit im Team verbessert.

Erledigen Sie Ihren nächsten Sprint mit ClickUp und überzeugen Sie sich selbst von dem Unterschied. 🥰 Melden Sie sich jetzt für ClickUp an und testen Sie es kostenlos !