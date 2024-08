Jira Review 2024 (Funktionen, Pro, Contra, Preisgestaltung)

sie fragen sich, ob Jira das richtige Tool für Ihr Team ist?

Es ist ein äußerst beliebtes projektmanagement-Tool

wird von 65.000 Teams auf der ganzen Welt genutzt!

Aber ist es das, was Sie brauchen?

Wir gehen auf die Funktionen, Vorteile, Einschränkungen, Nachteile und Preise von Jira ein, so dass Sie am Ende dieses Jira-Software-Tests einige gute Erkenntnisse haben, um zu entscheiden, ob es die perfekte Lösung für Sie ist kostenlose Projektmanagementsoftware für Ihre spezifischen Bedürfnisse.

Lassen Sie uns anfangen..

Was ist Jira?

Jira ist ein software zur Fehlerverfolgung und Projektverwaltung . Ihr Hauptzweck ist es, Sie bei den folgenden Aufgaben zu unterstützen:

Agile und Scrum-Teams zu managen

Organisieren Sie Ihre Projektaufgaben

Erfassen und Aufzeichnen von Softwarefehlern

Haben Sie schon einmal vom Software-Giganten Atlassian gehört? Atlassian ist das Unternehmen, das Jira im Jahr 2002 aus der Taufe gehoben hat, und bietet seine Software derzeit in drei verschiedenen Paketen an:

Jira Core: Die grundlegenden Jira-Projekt- und Aufgabenverwaltungsfunktionen für nichttechnische Benutzer

Jira Software: Eine spezialisierte Version des Tools, die speziell für Softwareentwickler entwickelt wurde

JiraServicedesk: Eine Plattform für Kundensupport und IT-Experten. Service Desk ist zwar ein wichtiges JIRA-Paket, aber kein Projektmanagement-Tool

Kommende Änderungen an Services

In den kommenden Jahren wird Jira jedoch einige wesentliche Änderungen an seinen Services vornehmen. Jira wird nämlich seine serverbasierten Lizenzen abschaffen und den Support für diese Dienste am 2. Februar 2024 einstellen.

Der Verkauf von Serverlizenzen wurde bereits eingestellt, so dass nur noch Cloud-basierte Dienste angeboten werden.

okay, aber was bedeutet das für den Verbraucher?

Gute Frage! Jira behauptet zwar, dass dies die Gesamtleistung, den Support und den Service verbessern wird, aber diese große Veränderung wird unweigerlich mit einigen großen Wachstumsschmerzen für Jira und wahrscheinlich auch für die Kunden einhergehen.

Jeder, der eine serverbasierte Lizenz verwendet, muss seine gesamte Arbeit in die Jira Cloud migrieren. Leider lässt sich dies nicht mit einem Mausklick bewerkstelligen. Vielmehr müssen serverbasierte Jira-Benutzer ihre Infrastruktur von Grund auf in der Jira-Cloud neu aufbauen.

Und da die Einrichtung und Wartung von Jira nicht gerade ein Kinderspiel ist (eher ein Spaziergang zum Gipfel des Everest, wenn wir ehrlich sind), stellt sich die Frage: Warum nicht einfach zu einer anderen Projektmanagementlösung wechseln?

Doch bevor wir uns selbst ein Bein stellen, werfen wir einen Blick auf den typischen Jira-Benutzer und einige wichtige Jira-Funktionen.

Wer kann es benutzen?

Jira war schon immer ein Grundnahrungsmittel für erfahrene Experten der agilen Softwareentwicklung und Produktentwickler. Im Grunde genommen konzentriert sich das Produkt auf die Unterstützung der eher "technisch" orientierten Leute... Im Laufe der Jahre hat sich Jira jedoch zu einer Projektmanagement-Software entwickelt, die von allen Arten von Teams und Unternehmen verwendet werden kann

Im Folgenden finden Sie einige der häufigsten Anwendungsfälle, in denen Teams und Unternehmen Jira einsetzen:

Softwareentwicklung : Entwickler nutzen die Funktionen von Jira, um ihre Projekte mit Scrum- oder Kanban-Boards zu verwalten

: Entwickler nutzen die Funktionen von Jira, um ihre Projekte mit Scrum- oder Kanban-Boards zu verwalten Marketing: Marketingexperten nutzen Jira zur Verwaltung komplexer Projekte wie Veranstaltungen und Produkteinführungen (die die Zusammenarbeit mit mehreren Teams erfordern)

HR: Personalverantwortliche können ihre Einstellungs- und Onboarding-Prozesse rationalisieren, indem sie mit Jira benutzerdefinierte Workflows erstellen

Bonus: Jira vs. Monday.com & Linear vs. Jira

Was sind die wichtigsten Projektmanagement-Funktionen von Jira?

Jira verfügt über leistungsstarke agile Ansichten, benutzerdefinierte Workflows und genaue agile Berichte. Jira hat einige sehr schöne Komponenten, aus denen die Software besteht... hier sind Details zu einigen dieser Schlüsselfunktionen:

1. Leistungsstarke agile Ansichten

A. Scrum-Boards

Das Scrum-Board von Jira ist ein Tool, das Teams aus dem Ingenieurwesen zusammenführt, um auf ihre Ziele hinzuarbeiten. Es ermöglicht Ingenieurteams, alle ihre Sprint-Aufgaben in einem konsolidierten Bereich zu erledigen.

Mit Scrum Boards können Teams ihr Arbeitspensum so organisieren, dass es in einen bestimmten Sprint passt. Sie helfen Ihnen auch, den Überblick über Ihre Projektphasen zu behalten, um die Dinge voranzutreiben.

B.Kanban-Tafeln Kanban-Tafeln sind eine praktische Methode, um Ihren Arbeitsablauf zu visualisieren. Hier werden Ihre Aufgaben auf einer Tafel wie Klebezettel angeordnet (weg mit den Post-It's, Jim!):

Jeder Klebezettel zeigt den Status einer einzelnen Projektaufgabe an.

Dieser Status umfasst "zu tun", "in Arbeit" und "erledigt"

Sie geben Ihnen einen Überblick über das Jira-Projekt aus der Vogelperspektive und helfen Ihnen, schnell zu erkennen:

Welche Aufgaben reibungslos ablaufen

Welche Aufgaben die Prozesse belasten

Sie können diese Ansicht nutzen, um Fehlerkorrekturen zu verfolgen, Code-Reviews durchzuführen und andere Aufgaben zu überwachen, die mit der Technik zu tun haben können oder auch nicht.

Das Kanban-Board von Jira basiert auf einem Drag-and-Drop System, wodurch dieses Tool sehr einfach zu bedienen ist. Alles, was Sie tun müssen, ist, eine Aufgabe zu ziehen und sie in die nächste Phase zu verschieben, damit alle auf dem Laufenden bleiben!

2. Benutzerdefinierte Arbeitsabläufe

Ein Jira-Workflow ist ein Satz von Prozessen, die befolgt werden müssen, um eine Aufgabe zu erledigen oder ein Problem zu lösen..

In einem Jira-Workflow stellen farbige Blöcke die Prozesse dar, und Pfeile zeigen die Übergänge an. Diese Workflows helfen Ihnen dabei, den Überblick darüber zu behalten, wie Ihre Softwareentwicklungsprojekte und -aufgaben voranschreiten.

Was diese Funktion noch leistungsfähiger macht, ist die Tatsache, dass Sie bei Null anfangen und auch Ihre eigenen benutzerdefinierten Workflows erstellen können. Sie können sogar kostenlos Workflow-Vorlagen aus dem Atlassian Marketplace importieren!

3. Roadmaps

A projektfahrplan ermöglicht es Ihnen, eine klare Vision für das Produkt, das Sie entwickeln, zu entwerfen. Dies gibt Ihrem Team eine bestimmte Richtung und einen bestimmten Weg vor, dem es folgen kann.

Jira Portfolio, eine spezielle Integration, wurde entwickelt, um Ihre Projektpläne zu verwalten und sie mit Ihren Stakeholdern zu teilen. Ein Portfolio-Plan enthält in der Regel einen Zeitplan, ein Produkt-Backlog (Liste der Aufgaben) sowie kurz- und langfristige Ziele.

Hier sehen Sie, wie verschiedene Teams Portfolio verwenden:

Team-Manager : zur Verfolgung von Aufgaben und des Fortschritts ihres Entwicklungsteams

: zur Verfolgung von Aufgaben und des Fortschritts ihres Entwicklungsteams Agile Entwicklungsteams : um dem Plan zu folgen, der den Prozess für die Fertigstellung eines Projekts beschreibt

: um dem Plan zu folgen, der den Prozess für die Fertigstellung eines Projekts beschreibt Vertriebsteams: um den Benutzern neue Funktionen und Vorteile vor der Freigabe vorzustellen

4. Detaillierte Berichte

Jira kann auch Berichte zur agilen Softwareentwicklung erstellen, die Ihnen helfen, den Fortschritt Ihrer technischen Projekte zu verfolgen... Hier sind einige der angebotenen Berichte:

Arbeitsauslastung : Zeigt an, wie viel Arbeit einem Teammitglied zugewiesen wurde und wie lange es dafür brauchen sollte

: Zeigt an, wie viel Arbeit einem Teammitglied zugewiesen wurde und wie lange es dafür brauchen sollte Durchschnittsalter : Zeigt das durchschnittliche Alter (in Tagen) der ungelösten Probleme oder Aufgaben in Ihrem Backlog an

: Zeigt das durchschnittliche Alter (in Tagen) der ungelösten Probleme oder Aufgaben in Ihrem Backlog an Kürzlich erstellte Probleme: Zeigt an, wie schnell neue Probleme (Softwarefehlerberichte) erstellt werden

Die Vorteile von Jira

Wie kann Jira die Produktivität Ihres Teams steigern? Lassen Sie es uns herausfinden..

1. Entwickelt für Agile und Scrum Management

Jira Software konzentriert sich hauptsächlich auf Agiles Projektmanagement

bietet Funktionen, die sich an Scrum und Kanban-Methoden .

Verwenden Sie es für die Verfolgung von Agile-Projektdaten wie:

User Stories : Jede Software-Produktfunktion, die entwickelt werden muss

Jede Software-Produktfunktion, die entwickelt werden muss Story Points : Der Aufwand, den Sie für die Fertigstellung Ihrer User Stories benötigen

: Der Aufwand, den Sie für die Fertigstellung Ihrer User Stories benötigen Sprints: Die Zeit, die für die Fertigstellung eines Projektabschnitts benötigt wird. Ein Sprint kann zwischen 1 und 4 Wochen dauern

Mit der intuitiven Drag-and-Drop-Funktion des Tools können Sie die Elemente in Ihrem Product Backlog, wie z. B. Bugs, Softwareprobleme und User Stories, ganz einfach neu anordnen.

2. Hervorragend geeignet für das Problemmanagement

Als Jira noch in den Kinderschuhen von Atlassian steckte, war es ursprünglich als Software zur Fehlerverfolgung gedacht, und das ist es auch, was es auszeichnet.

was ist ein Fehlerverfolgungswerkzeug?

Es hilft Ihren Software-Teams, Fehler in ihrer Software zu finden, zu verfolgen und aufzuzeichnen. Ein gutes Bug- oder fehlerverfolgung tool wie Jira gibt Ihrem Team einen Überblick über alle Elemente in Ihrem Backlog, einschließlich Bugs und Projektaufgaben.

Mit einer einzigen Ansicht können Teams Prioritäten setzen, an welchen Funktionen oder Fehlern sie in der nächsten Version arbeiten sollten.

3. Hochgradig anpassbar

Ganz gleich, ob es sich um eine Projektmanagement-Software, ein Issue-Tracking-Tool oder ein Aufgabenmanagement-Tool handelt, Jira lässt sich an jede Anforderung anpassen. Sie können sogar Workflows, Berichte, Scrum Boards und mehr anpassen.

Jira integriert sich mit einer Vielzahl beliebter Software von Drittanbietern, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern.

möchten Sie die Kommunikation im Team verbessern?

Integrieren Sie mit der Slack App

Wollen Sie ein Zeiterfassungstool haben?

Integration mit der Toggl-App.

sie möchten mehrere Instanzen von Jira verbinden?

richten Sie eine *[jira zu Jira synchronisieren](https://www.idalko.com/jira-to-jira-sync/)* .

Sie können Ihre Jira-Software um weitere Funktionen erweitern, indem Sie aus über 3.000 Anwendungen im Atlassian Marketplace (dem guten alten Atlassian!) wählen.

Was sind die Grenzen von Jira?

Jira ist schwierig einzurichten und kompliziert zu bedienen. Es verfügt nicht über Funktionen für die Zusammenarbeit und wurde hauptsächlich für Ingenieur- und Softwareentwicklungsteams entwickelt. Vielleicht haben Sie jetzt einige Zweifel an Jira... und keine Sorge, Sie sind nicht allein auf der Welt!

Hier sind einige Einschränkungen, die es davon abhalten, ein großartiges Management-Tool zu sein:

Das Tool ist schwer einzurichten und gewöhnungsbedürftig

Seine komplizierte Benutzeroberfläche kann die Verwaltung von Aufgaben erschweren

Keine integrierte Zeitleiste zur Verfolgung des Projektfortschritts

Keine Kollaborationsfunktionen für die Kommunikation mit Ihrem Team

Es ist hauptsächlich für Ingenieur- und Softwareentwicklungsteams konzipiert

Keine Ideenmanagement-Funktionen, um Ihre Ideen und Pläne im Auge zu behalten

Das Tool kann teuer sein

Es ist bekannt dafür, ein langsames Tool mit langen Ladezeiten für Abfragen zu sein

Vielleicht denken Sie jetzt: "Mist, ich habe mir diesen Artikel durchgelesen und stelle erst jetzt fest, dass Jira absolut nicht das ist, was ich brauche."

Oder vielleicht gehören Sie zu einem Team, das derzeit einen serverbasierten Jira-Dienst nutzt und gezwungen sein wird, Jira mühsam neu einzurichten, wenn es in den kommenden Jahren in die Cloud wechselt.

Keine Sorge! Wir lassen Sie in diesem Jira-Review nicht hängen wie der Freund, den Sie in der High School hatten, der sich nie an den geheimen Handschlag erinnern konnte... ClickUp kann alle Probleme lösen Probleme, auf die Sie bei der Verwendung von Jira stoßen können .

Was ist die beste Jira Software Alternative?

ClickUp ist das leistungsfähigste agile Projektmanagement-Tool, das von über 200.000 Teams genutzt wird. Es hat alles, was Sie für ein effizientes, kollaboratives Arbeitsmanagement brauchen und ist eine der höchstbewerteten Tools auf dem Markt.

Von der Erstellung Ihres Projektplans über die Verwaltung von Projekten bis hin zur Zeiterfassung bietet ClickUp alle Projektmanagement-Lösungen, die Sie jemals brauchen werden, egal ob Sie ein Team von 2 oder 2.000 Personen sind!

Jira Con #1: Schwer einzurichten

ClickUp's Lösung: Einfache Einrichtung

A. Einfaches Onboarding

ClickUp ist eine einfache software zur Aufgabenverwaltung die praktisch keine Lernkurve hat und absolut keinen Code zur Einrichtung erfordert. Vergessen Sie die umfangreichen Handbücher und das mühsame Hinzufügen Ihrer Teammitglieder zur Plattform.

ClickUp macht es einfach, die Aufgaben, an denen Sie arbeiten, zu suchen, zu finden und zu kommentieren - und macht das Onboarding zu einem Kinderspiel (oder Kuchen, wenn Sie Kuchen bevorzugen).

Hier ist unser schnellstart-Leitfaden für das Onboarding die alle Informationen enthält, die Sie benötigen, um ClickUp im Handumdrehen zu nutzen!

B. Schrägstrich-Befehle ClickUp verfügt auch über integrierte Schrägstrich-Befehle, so dass Sie Ihre Tastatur nie verlassen müssen!

Wenn Sie eine einfache Tätigkeit ausführen müssen, verwenden Sie einfach diese Befehle:

/ me = sich selbst Aufgaben zuweisen

/ a = einer anderen Person aus Ihrem Team zuweisen

/ d = Fälligkeitsdatum

/ s = Status ändern

/ - = eine Teilaufgabe erstellen und sie dann während des Tippens aufklappen

Jira Contra #2: Komplizierte Benutzeroberfläche

ClickUp's Lösungen

A. Einfache Aufgabenhierarchie

Die vereinfachte Aufgabenhierarchie von ClickUp bietet Ihnen eine schnelle und einfache Möglichkeit zur Navigation und Organisation der Aktivitäten Ihres Teams.

Sie folgt einer intuitiv einfachen Struktur:

Arbeitsplatz > Bereich > Ordner > Liste > Aufgabe > Unteraufgaben > Checkliste

Arbeitsplatz : Hier können Sie Ihr Unternehmen in einzelne Teams aufteilen

: Hier können Sie Ihr Unternehmen in einzelne Teams aufteilen Räume : Sie können eine Gruppe für verschiedene Teams erstellen, z. B. "Operations" oder "HR"

: Sie können eine Gruppe für verschiedene Teams erstellen, z. B. "Operations" oder "HR" Ordner : Hier können Sie projektbezogene Listen speichern

: Hier können Sie projektbezogene Listen speichern Listen : Sie können eine Liste mit einzelnen Aufgaben erstellen, die erledigt werden müssen

: Sie können eine Liste mit einzelnen Aufgaben erstellen, die erledigt werden müssen Aufgaben : Jede Aufgabe hat ihre Unteraufgaben, Beschreibung, Kommentare und vieles mehr

: Jede Aufgabe hat ihre Unteraufgaben, Beschreibung, Kommentare und vieles mehr Unteraufgaben : Zerlegen Sie jede Aufgabe in kleinere Komponenten, die Unteraufgaben genannt werden

: Zerlegen Sie jede Aufgabe in kleinere Komponenten, die Unteraufgaben genannt werden Checklisten: Checklisten werden innerhalb von Aufgaben oder Unteraufgaben geführt. Sie könnten zum Beispiel Checklisten für die Qualitätskontrolle während Ihrer Softwareentwicklungsaufgaben haben

B. Mehrere Ansichten

ClickUp bietet Ihnen auch mehrere Projektansichten, um verschiedenen Arbeitsstilen gerecht zu werden.

der beste Teil an ClickUp Views ?_

Mit ClickUp können Sie zwischen verschiedenen Ansichten im Gleichen Projekt wechseln

Hier ein genauerer Blick auf diese Ansichten:

A. Erforderliche Aufgabenansichten

ClickUp hat zwei erforderliche Aufgabenansichten:

Board-Ansicht - Die Board-Ansicht ist die perfekte Ansicht für Kanban-Benutzer. Mit ihr können Sie ganz einfach mehrere Projekte in verschiedene Kategorien ziehen und ablegen, um sie reibungslos von Aufgabe zu Aufgabe und von Projekt zu Projekt zu verschieben.

Listenansicht - Die Listenansicht ist ideal für Benutzer, die einfach nur schnell arbeiten wollen. Hier werden Ihre Aufgaben der Reihe nach aufgelistet (wie eine Checkliste), und Sie können sie nach und nach abhaken.

B. Box-Ansicht

Die Box-Ansicht ist eine großartige Möglichkeit, den Fortschritt Ihres Teams aus der Vogelperspektive zu sehen. Da die Aufgaben nach Zuweisungsempfängern sortiert sind, können Sie die Aufgaben aller Beteiligten verfolgen und ihren Fortschritt überwachen.

C. Kalenderansicht

Es ist an der Zeit, Papier zu sparen und den Planer, den Sie vor drei Jahren bei Walmart gekauft haben, wegzuwerfen.

Die Kalenderansicht von ClickUp ist der perfekte Weg, um Ihren Zeitplan einfach zu verwalten. Und weil sich Pläne ändern, ist eine digitalen Planer macht es einfach, Fälligkeitstermine zu verschieben.

Sie können sogar zwischen verschiedenen Ansichten Ihres Kalenders hin- und herschalten, z. B:

Tage: Ansicht der geplanten Projektaufgaben für ein bestimmtes Datum

Ansicht der geplanten Projektaufgaben für ein bestimmtes Datum 4 Tage : Zeigen Sie Ihren Projektplan über einen Zeitraum von vier Tagen an

: Zeigen Sie Ihren Projektplan über einen Zeitraum von vier Tagen an Woche: Sehen Sie sich Ihren wöchentlichen Projektplan an

Sehen Sie sich Ihren wöchentlichen Projektplan an Monatlich: Überblick über die anstehenden Aufgaben

D. Ich-Modus

Wir sind alle ein wenig egozentrisch, ob wir es zugeben wollen oder nicht! Jetzt können Sie sich selbst ein bisschen Produktivität gönnen... ohne Schuldgefühle.

Mit dem "Ich"-Modus ist es ganz einfach, nur die Ihnen zugewiesenen Aufgaben zu sehen. Sie können sich jetzt darauf konzentrieren, ihre Aufgaben zu verwalten, anstatt die Aufgabenlisten Ihrer Teammitglieder durchzugehen.

Mit all diesen Ansichten ist ClickUp ein Projektmanagement-Tool, das sich an den bevorzugten Arbeitsablauf Ihres Teams anpasst - es zwingt Sie nicht, sich daran anzupassen!

Jira Contra #3: Keine integrierten Zeitleistenansichten

ClickUp's Lösungen

A. Gantt-Diagramme ClickUp's Gantt-Diagramme sind perfekt, um den Fortschritt Ihres Projekts zu verfolgen, Aufgaben zu planen und Termine zu verwalten.

Diese Zeitleisten geben Ihnen einen Überblick über alle Projekte, Listen und Aufgaben, wobei jedes Element zur leichteren Identifizierung farblich gekennzeichnet ist.

Das Beste an diesen Gantt-Diagrammen? Sie liefern Ihnen automatisch Aktualisierungen in Echtzeit

Hier sehen Sie, was sie automatisch verarbeiten können:

Sie können die Abhängigkeiten zwischen den Aufgaben automatisch anpassen, wenn Änderungen in der Planung vorgenommen werden

Sie können automatisch den prozentualen Anteil Ihres Projektfortschritts berechnen, basierend auf den abgeschlossenen Aufgaben im Vergleich zu den gesamten Projektaufgaben

Sie können Ihren aktuellen Projektfortschritt mit dem erwarteten Fortschritt vergleichen, um festzustellen, wie die Aufgaben vorankommen

Sie können Ihrekritischen Pfad um die wichtigsten Projektaufgaben zu ermitteln, damit Sie Ihre Termine einhalten können

B. Dashboards

ClickUp verfügt auch über leistungsstarke Dashboards zur Visualisierung Ihrer Projekt- und Sprintdaten. Dashboards in ClickUp sind vollgepackt mit nützlichen Widgets wie:

Velocity Chart: Ermitteln Sie die Erledigungsrate Ihrer Aufgaben

Ermitteln Sie die Erledigungsrate Ihrer Aufgaben Burndown-Diagramm: Sehen Sie, wie gut Ihr Team im Vergleich zu einer Ziellinie vorankommt und visualisieren Sie die verbleibende Arbeit

Sehen Sie, wie gut Ihr Team im Vergleich zu einer Ziellinie vorankommt und visualisieren Sie die verbleibende Arbeit Burnup-Diagramm : Sehen Sie, wie viel Sie bereits im Rahmen Ihres Aufgabenbereichs erledigt haben

Jira Con #4: Keine Funktionen zur Zusammenarbeit

ClickUps Lösungen

A. Kommentare

Jede ClickUp-Aufgabe verfügt über einen eigenen Kommentarbereich für die sofortige Zusammenarbeit im Team.

Sie brauchen Klarheit über eine Projektaufgabe? Markieren Sie einfach ein Teammitglied und hinterlassen Sie einen Kommentar zu der Projektaufgabe. Sie erhalten eine ClickUp-Benachrichtigung, wenn Ihre Frage beantwortet wurde.

Und das ist nur der Anfang... Organisieren Sie Ihre Unterhaltungen, indem Sie Text markieren, um auf bestimmte Teile eines Kommentars zu antworten. Formatieren und bearbeiten Sie Kommentare mit Rich Text Editing. Sie können sogar Links einbetten, Dateien anhängen, andere Dokumente und Aufgaben erwähnen und Ihre Kommentare mit Emojis aufpeppen!

Keine Sorge, wir sorgen dafür, dass Sie in Ihrem Team gehört werden - die zugewiesenen Kommentare machen ClickUp zu einem der besten Kollaborationstools der Welt.

Mit zugewiesenen Kommentaren können Sie einen Kommentar sofort in eine Aufgabe umwandeln und sie Ihren Teammitgliedern (oder sich selbst) zuweisen!

Das Tool sendet ihnen dann eine Benachrichtigung darüber, und die Aufgabe wird sogar in ihrer Aufgabenliste angezeigt.

Sie können die Aufgabe sogar als erledigt markieren, wenn sie fertig sind, um unnötige Nachfassaktionen zu vermeiden!

ClickUp's Lösungen

A. Notizblock-App

Die Notepad von ClickUp ist eine Chrome-Erweiterung, die Sie herunterladen und im gesamten Web verwenden können.

Sie bleibt in der unteren Ecke Ihres Bildschirms und macht es Ihnen leicht, Erinnerungen aufzuschreiben oder Links zu kopieren, während Sie im Internet surfen. Und wenn Sie fertig sind, können Sie diese To-Do-Listen in Aufgaben umwandeln und sie mit Ihrem Team teilen.

Kein anderes Projektmanagement-Tool bietet Ihnen diese Art von Flexibilität!

B. Docs ClickUp's Dokumente ist eine eingebaute

wiki-Werkzeug für Ihr Team. Nutzen Sie es, um detaillierte projekt- und unternehmensbezogene Dokumente zu erstellen. Da Ihre Dokumente zusammen mit Ihren Projekten gespeichert werden, können Sie auch leicht auf sie zugreifen.

Darüber hinaus verfügen die ClickUp Docs über diese wichtigen Funktionen:

Sie können Seiten innerhalb der Dokumente verschachteln, um sie noch individueller zu gestalten

Sie können die Zugriffsrechte für Ihre Dokumente bearbeiten

Sie können Ihre Dokumente von Google indizieren lassen, damit sie in den Suchergebnissen erscheinen

C. ClickUp-Ziele ClickUp bietet Ihnen auch eine leistungsstarke Lösung zur Verfolgung Ihrer Ziele und Vorgaben. Mit ClickUp werden Sie nie wieder Probleme haben, auf dem richtigen Weg zu bleiben oder sich auf Ihre Pläne zu konzentrieren.

ClickUp bietet Ihnen sogar eine Menge Anpassungsmöglichkeiten für die Art der Ziele, die Sie erstellen.

Sie können Ziele basierend auf:

Zahl: Erhöhungen oder Verminderungen zwischen Zahlenbereichen verfolgen

Erhöhungen oder Verminderungen zwischen Zahlenbereichen verfolgen Wahr/Falsch: Dies sind Optionen für "erledigt" oder "nicht erledigt"

Dies sind Optionen für "erledigt" oder "nicht erledigt" Währung: Dieses Ziel hilft Ihnen, Ihr Finanzmanagement zu verfolgen

Dieses Ziel hilft Ihnen, Ihr Finanzmanagement zu verfolgen Aufgaben: Hier können Sie Ihre Aufgaben und/oder Aufgabenlisten in ClickUp verfolgen

Sie können erstellen verzeichnisse für Ihre Ziele, um sie effektiv zu kategorisieren und zu speichern. Um die Einbeziehung von Kunden zu erleichtern, können Sie auch festlegen, wer auf Ihren Zielordner zugreifen darf. Auf diese Weise können sie Ihre Ziele einsehen und Vorschläge dazu machen.

Jira Nachteil Nr. 6: Jira ist teuer

ClickUp's Lösung

ClickUp bietet Ihnen unbegrenzte Nutzer und unbegrenzte Aufgaben in der kostenlosen Version.

Mit einem Upgrade erhalten Sie unbegrenzten Speicherplatz und sind zudem deutlich günstiger als Jira.

Werfen wir einen Blick auf die Preispläne von ClickUp:

Kostenloser Plan: Unbegrenzte Aufgaben und unbegrenzte Benutzer

Unbegrenzte Aufgaben und unbegrenzte Benutzer Unbegrenzt ($5 pro Benutzer pro Monat): Unbegrenzte Integrationen, Ziele, Dashboards und benutzerdefinierte Felder

Unbegrenzte Integrationen, Ziele, Dashboards und benutzerdefinierte Felder Business ($9 pro Benutzer pro Monat): SMS-basierte 2-Faktor-Authentifizierung + Zielordner + zusätzliche Gäste

haben Sie Angst, dass der Wechsel zu einem neuen Tool schwierig ist? Möchten Sie von Jira wechseln, aber Ihr Unternehmen oder Team hängt daran fest?_

Wir haben wieder alles für Sie!

Wenn Sie mit Jira, Service Desk oder Confluence nicht zufrieden sind, ist die Migration zu ClickUp einfach! ClickUp bietet ein einfach zu bedienendes Schritt-für-Schritt-Migrationswerkzeug für die meisten gängigen Projektmanagement-Tools. Sie können auch einen Blick auf andere Jira-Alternativen .

Schlussfolgerung

Obwohl Jira im Jahr 2002 ein großartiges Tool war, hat es viele Nachteile - vor allem die schwierige Einrichtung und Konfiguration.

Und da Tausende von Teams gezwungen sind, Jira von Grund auf neu einzurichten, wenn sie von einem server- zu einem cloudbasierten Jira-Dienst wechseln, könnte sich dieser Nachteil als der sprichwörtliche Tropfen erweisen, der das Fass zum Überlaufen bringt.

Glücklicherweise ist ClickUp hier, um jeden Aspekt Ihrer Arbeit, von der Einrichtung über die Projektplanung bis hin zum Aufgabenmanagement und vielem mehr, so schmerzlos und effizient wie möglich zu machen!

Glücklicherweise können Sie Aufgabenmanagement-Software wie ClickUp verwenden, um all diese Probleme zu lösen!

ClickUp verfügt nicht nur über alle Jira-Funktionen, die in diesem Jira-Testbericht beschrieben werden, sondern bietet Ihnen auch noch viel mehr zu einem viel günstigeren Preis. Und vergessen Sie nicht - Sie erhalten viele dieser Funktionen für immer kostenlos! Melden Sie sich noch heute für ClickUp an und erleben Sie die Magie einer höheren Teamproduktivität, verbesserter Zusammenarbeit und weniger Walmart-Planer, die Sie nie benutzen!