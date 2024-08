Top 10 Cloud Collaboration Tools für Teams im Jahr 2024

Speichert Ihr Team wichtige Dateien immer noch in seinen E-Mail-Posteingängen oder auf seinen Festplatten? Lokale Speicher isolieren die Informationen Ihres Unternehmens und erschweren die Zusammenarbeit mit Ihrem Team.

Nutzen Sie stattdessen die Cloud-Zusammenarbeit, um Ihre Arbeit sicher zu speichern und freizugeben.

Höchstwahrscheinlich speichern Sie zumindest einen Teil Ihrer vertraulichen Daten in einer Art Cloud-Software - ob Sie sich dessen bewusst sind oder nicht. Zum Glück,

online collaboration tools

eignen sich hervorragend für das Freigeben von Dateien und das Brainstorming neuer Ideen in der Gruppe. Mit einem Cloud-basierten Tool können Sie alles auf einer gemeinsamen und sicheren Plattform speichern, sodass Ihr gesamtes Team Zugriff auf Chats, Dokumente, Bilder und mehr hat. ⭐

Natürlich sind nicht alle Cloud-Collaboration-Tools erstklassig. Deshalb haben wir die Recherche für Sie erledigt - um die besten Tools für Speicher-Software ans Licht zu bringen.

In diesem Leitfaden erläutern wir Ihnen die besten Features, auf die Sie bei einem Cloud Collaboration Tool achten sollten. Wir stellen Ihnen die 10 besten Cloud Collaboration tools 2024 vor, die die Teamarbeit verbessern und die Produktivität steigern.

Cloud-Collaboration-Tools sind eine Art von Software, die es Ihren Teammitgliedern ermöglicht, online zusammenzuarbeiten, unabhängig von ihrem Gerät oder Speicherort. Diese Tools enthalten

zusammenarbeit in Echtzeit

features, die die Verwaltung von Aufgaben, das Freigeben von Dateien und die Kommunikation an einem Ort erleichtern. 📚

Cloud-basierte Tools für die Zusammenarbeit waren schon vor der Pandemie auf dem Vormarsch, aber dieses seismische Ereignis führte zu einer Renaissance des Cloud Collab Space. Da immer mehr Unternehmen hybride Arbeitsformen und Remote-Arbeit anbieten, sind Cloud tools ein Muss für

team-Zusammenarbeit

und Produktivität - vor allem, wenn Sie ein externes Team leiten.

Die besten Online

software für die Zusammenarbeit

ist abhängig von Ihrer

projektmanagement

stil und Workflow. Dennoch empfehlen wir, nach einer Software für die Zusammenarbeit zu suchen, die diese Schlüssel-Features bietet:

Freigeben von Dateien: Niemand hat die Zeit (oder den Space), große Dateien per E-Mail zu versenden. Legen Sie stattdessen alles in einem Tool für die Zusammenarbeit in der Cloud ab. Mit einem Cloud-Speicher ist es ein Kinderspiel, große Dateien zwischen Teammitgliedern freizugeben, ohne dass Anhänge oder Größen-Limits zum Problem werden

Niemand hat die Zeit (oder den Space), große Dateien per E-Mail zu versenden. Legen Sie stattdessen alles in einem Tool für die Zusammenarbeit in der Cloud ab. Mit einem Cloud-Speicher ist es ein Kinderspiel, große Dateien zwischen Teammitgliedern freizugeben, ohne dass Anhänge oder Größen-Limits zum Problem werden Zusammenarbeit aus der Ferne: Gute Cloud-basierte Tools für die Zusammenarbeit verfügen über Features, die Remote-Arbeit zum Kinderspiel machen. Achten Sie auf Features wie Instant Messaging, Bildschirmfreigabe und Videokonferenzen, um einen starken virtuellen Workspace für Ihr Team aufzubauen

Gute Cloud-basierte Tools für die Zusammenarbeit verfügen über Features, die Remote-Arbeit zum Kinderspiel machen. Achten Sie auf Features wie Instant Messaging, Bildschirmfreigabe und Videokonferenzen, um einen starken virtuellen Workspace für Ihr Team aufzubauen Analytik: Sind Sie neugierig auf die Leistung Ihres Teams? Solide Cloud Collaboration tools sollten Folgendes beinhalten dashboards für das Projektmanagement die das Team, den Client und die projektüberwachung

Sind Sie neugierig auf die Leistung Ihres Teams? Solide Cloud Collaboration tools sollten Folgendes beinhalten dashboards für das Projektmanagement die das Team, den Client und die projektüberwachung Gerätekompatibilität: Ihre Mitarbeiter verwenden wahrscheinlich unterschiedliche Geräte. Suchen Sie nach einem Tool mit einer mobilen App für iOS und Android. Bonuspunkte gibt es, wenn es auch eine Mac App für eingefleischte Apple-Fans gibt

Ihre Mitarbeiter verwenden wahrscheinlich unterschiedliche Geräte. Suchen Sie nach einem Tool mit einer mobilen App für iOS und Android. Bonuspunkte gibt es, wenn es auch eine Mac App für eingefleischte Apple-Fans gibt Anpassbarkeit: Jedes Geschäft ist anders, daher sollten Sie sich für ein anpassbares Cloud Collaboration tool entscheiden. Ob über APIs oder Integrationen, Ihre Software sollte Ihre gesamte Arbeit an einem Ort bündeln

Sind Sie bereit, Ihr Verantwortungsbewusstsein zu stärken, Ihre Produktivität zu steigern und eine Menge Zeit zu sparen? Entdecken Sie unsere Auswahl der 10 besten Tools für die Online-Zusammenarbeit in verteilten Teams:

1.

ClickUp

Arbeiten Sie gemeinsam an Ideen und erstellen Sie beeindruckende Dokumente oder Wikis mit verschachtelten Seiten und benutzerdefinierten Formatierungsoptionen für Roadmaps, Wissensdatenbanken und mehr

ClickUp ist ein All-in-One

projektmanagement und Zusammenarbeit

tool für Teams aller Branchen, um ihre Arbeit zu speichern, zusammenzuarbeiten und weiterzuentwickeln - alles über eine einzige, sichere Plattform. Mit Hunderten von umfangreichen Features für das Arbeitsmanagement, über 1.000 Integrationen und einer umfangreichen Vorlagenbibliothek ist ClickUp die ideale Ressource für Projektmanager, die Wert auf Organisation, schlanke Prozesse und klare Kommunikation legen.

Kollaboration ist die Grundlage jedes ClickUp Features. Mit über 15 verschiedenen Workload-Ansichten und einem dynamischen In-App-Chat-Feature können Teams Informationen, Medien, Dokumente und Daten mit anderen Mitgliedern in Echtzeit austauschen. Außerdem können zugewiesene Kommentare jeden Gedanken sofort in ein Element verwandeln, während jede Unterhaltung in organisierten Threads innerhalb Ihrer Aufgaben gruppiert wird.

Einfaches Formatieren und gemeinsames Bearbeiten von Dokumenten im Team ohne Überschneidungen in ClickUp

Kollaborative Live-Erkennung

in Aufgaben, ClickUp Dokumenten, Whiteboards und mehr macht die Zusammenarbeit in Echtzeit zu einem Kinderspiel. Sehen Sie bei der Bearbeitung von Texten oder Diagrammen, welche Mitglieder sich wo befinden, damit Ihr Team buchstäblich auf derselben Seite steht. 📃

Wenn Sie die Zusammenarbeit in der Cloud und das Freigeben von Dateien auf höchst visuelle und sichere Weise verbessern möchten, sollten Sie

ClickUp Whiteboards

vor Ihrem nächsten großen Projekt. Dieses

tool für die visuelle Zusammenarbeit

ist das weltweit einzige

digitales Whiteboard

software, die die großen Ideen Ihres Teams in umsetzbare Aufgaben umwandelt. Brainstorming in Echtzeit in einer virtuellen Umgebung - abgeschlossen mit Haftnotizen, Kritzeleien, Bildern und Farben, um Ihre Ideen zu verdeutlichen.

ClickUp beste Features

ClickUp bietet integrierte Sicherheitsfeatures mit 256-Bit-SSL, Sicherheit im physischen Rechenzentrum, Zwei-Faktor-Authentifizierung sowie benutzerdefinierte Berechtigungen und Rollen. Es ist außerdem GDPR- und SOC-2-konform

ClickUp hat eine wahnsinnige Nummer von Integrationen. Verknüpfung ClickUp zum Zoom für Online Meetings, Slack, Dropbox und über 1.000 andere Tools, um Ihre gesamte Arbeit auf einer Plattform zu bündeln

Sie können eine ClickUp Vorlage für so ziemlich alles verwenden, von der Erstellung von Markenrichtlinien bis zur Nachverfolgung von Metriken für den Erfolg eines Clients

Nachvollziehbar ClickUp Ziele support von Remote-Teams mit automatischer Zeitleiste und Nachverfolgung des Fortschritts

ClickUp Limitierungen

Cloud-Speicher und KI sind nur für kostenpflichtige Konten verfügbar

Sie können nur auf Cloud-Speicher zugreifen in einem Web Browser, nicht in der ClickUp App

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,900+ Bewertungen)

4.7/5 (8,900+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,800+ Bewertungen)

2. Microsoft 365

Über

Microsoft 365

Microsoft 365 ist eine aufgepeppte, Cloud-basierte Version von Microsoft Office. Es ist mehr als nur eine Software für die Zusammenarbeit in der Cloud: Es ist eine abschließende Suite zum Erstellen von Dokumenten, Speichern von Dateien, Chatten mit Ihrem Team und mehr. Das Beste daran ist, dass Benutzer des Business-Plans jeweils ein Terabyte Speicher sowie Versionen von Word, Excel, PowerPoint und Outlook für mobile Geräte erhalten.

Microsoft 365 beste Features

Microsoft 365 ist ein vollwertiges Geschäft produktivität-Suite mit einer Reihe von Features - Sie müssen die Plattform nicht wirklich verlassen, um Ihre Arbeit zu erledigen

Melden Sie sich bei Microsoft Teams an, um zu chatten oder einen Videoanruf zu starten

Verwalten Sie Ihre E-Mails, Ihren Kalender und Ihre Aufgaben in Microsoft Outlook

OneDrive verfügt über benutzerdefinierte Berechtigungen und reichlich Cloud-Speicher

Microsoft 365 Limits

Microsoft 365 kann einige Aufgaben verwalten, aber die Features für das Projektmanagement sind nicht sehr fortschrittlich

Benutzer berichten häufig, dass Microsoft 365 unhandlich und nicht sehr intuitiv ist

Andere Benutzer wünschen sich, dass Teams mehr benutzerdefinierte Berechtigungen hat

Microsoft 365 Preise

Microsoft 365 Business Basic: $6/Monat pro Benutzer

$6/Monat pro Benutzer Microsoft 365 Business Standard: $12,50/Monat pro Benutzer

$12,50/Monat pro Benutzer microsoft 365 Business Premium: $19,80/Monat pro Benutzer Microsoft 365 Business Premium: $19,80/Monat pro Benutzer

365 Business Premium: Microsoft 365 Business Premium: $19,80/Monat pro Benutzer Microsoft 365 Apps für Business: $8,25/Monat pro Benutzer

Microsoft 365 Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (4,900+ Bewertungen)

4.6/5 (4,900+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (13,300+ Bewertungen)

3. Synchronisierung

Über Synchronisierung Müssen Sie sich mit Ihren Kollegen auf dieselbe Seite stellen? Melden Sie sich bei Sync an, um Dateien zu speichern und gemeinsam mit Ihrem Team in der Cloud an Dokumenten zu arbeiten. ☁️

Es handelt sich um eine relativ neue Software für die Cloud-Zusammenarbeit, aber Sync verfügt über großartige Features für die Berechtigungen. Sie können sogar externe Partner und Clients zur Nutzung von Sync einladen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass diese auf Ihre internen Dokumente zugreifen.

Sync beste Features

Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Client-Dateiportal

Genießen Sie unbegrenzten Speicher für Dokumente, auch für große Dateien

Synchronisierung bietet Offline-Zugriff

Außerdem bietet es Echtzeit-Aktivitätsprotokolle und Benachrichtigungen

Limitierungen der Synchronisierung

Es gibt nicht viele Bewertungen

Synchronisierung enthält keine Features zur Projektmanagement für die Online-Zusammenarbeit

Preise für Synchronisierung

Teams Standard: $6/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$6/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Teams+ Unlimited: $15/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$15/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Enterprise: Preise auf Anfrage

Synchronisierung Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (35+ Bewertungen)

4/5 (35+ Bewertungen) Capterra: N/A

4. Notion

Über Notion Notion hat vielleicht als App zum Notizen machen angefangen, aber heute ist es eine solide Plattform für projektentwicklung , Dokumente und sogar Wissensdatenbank-Wikis.

Anstatt Wissen in den Gehirnen oder Posteingängen Ihres Teams zu verstecken, dokumentieren Sie alles mit den Wikis von Notion. Mit Dokumenten können Sie auch in Echtzeit mit Ihrem Team zusammenarbeiten, ohne die Notion-Plattform zu verlassen.

Beste Features von Notion

Nutzen Sie Notion KI, um Notizen zu Meetings zusammenzufassen, Elemente für Aktionen zu generieren und Texte zu schreiben

Notion wird mit verschiedenen visuellen Filtern geliefert, so dass Sie Ihre Aufgaben auf die für Sie am besten geeignete Weise visualisieren können

Alles ist per Drag-and-Drop möglich, so dass die Notion-Plattform unglaublich benutzerfreundlich ist

Notion Docs enthalten Code-Schnipsel, zusammenklappbare Abschnitte, Multimedia-Links und mehr

Notion Limits

Einige Benutzer berichten, dass Notion einfriert, wenn sie die App wechseln

Andere Benutzer wünschen sich, dass Notion über erweiterte Suchfunktionen verfügt

Notion Preise

Free

Plus: $8/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$8/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Business: $15/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$15/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Notion Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (4,800+ Bewertungen)

4.7/5 (4,800+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,900+ Bewertungen)

5. Wrike

Über Wrike Wrike ist ein beliebtes Tool für die Zusammenarbeit in der Cloud, sowohl für Unternehmen als auch für kleine Geschäfte. Es ist vor allem für seine Genehmigungsfeatures bekannt. Wenn Ihr Team also QA/QC-Workflows durchläuft, könnte Wrike genau das Richtige für Sie sein. Ansicht Ihrer Arbeit auf einer

Kanban Board

oder Gantt-Diagramm, um eine übersichtliche Ansicht dessen zu erhalten, was Ihr Team zu tun hat.

Wrike beste Features

Wrike enthält eine auf Auslösern basierende Automatisierung, um den manuellen Aufwand zu reduzieren

Integrationen mit über 400 anderen Tools

Visualisieren Sie Ihre berichte über den Status von Projekten und Aufgaben in einem Wrike Dashboard

Das tool ermöglicht das abteilungsübergreifende Taggen, wenn Sie mehrere Teams haben

Wrike Limitierungen

Wrike-Benutzer sagen, die Plattform könnte benutzerfreundlicher sein

Andere Benutzer mit der Plattform hatten mehr visuelle tools

Wrike Preise

Free

Team: $9.80/Monat pro Benutzer

$9.80/Monat pro Benutzer Business: $24.80/Monat pro Benutzer

$24.80/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Pinnacle: Kontakt für Preise

Wrike Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (3,400+ Bewertungen)

4.2/5 (3,400+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (2,400+ Bewertungen)

6. Lucidspark

Über

Lucidspark

Lucidspark ist Teil des größeren Lucid-Software-Ökosystems. Es handelt sich in erster Linie um eine visuelle Cloud-Kollaborationssoftware, die Sie als Whiteboard verwenden können. Sie verfügt jedoch über viele hilfreiche Features wie Chatten, Taggen, Umfragen, Timer und mehr. ⏲️

Lucidspark beste Features

Lucidspark bietet ein paar Vorlagen für Mind Maps

Lucidspark lässt sich mit einer Reihe von Tools integrieren, darunter Microsoft und Google

Sie können Lucid-Diagramme in andere Dienste exportieren oder Dateien in Lucid importieren

Lucidspark Beschränkungen

Lucidspark ist Teil einer Suite von Tools, so dass es sinnvoller ist, die gesamte Lucid-Suite zu kaufen, anstatt sich einzelne Lösungen herauszupicken

Mehrere Benutzer wünschen sich bessere Tutorials für Lucidspark

Lucidspark-Preise

Free-Plan

Einzelperson: $7.95/Monat pro Benutzer

$7.95/Monat pro Benutzer Team: $9/Monat pro Benutzer

$9/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Lucidspark Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (10+ Bewertungen)

4.3/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 9350+ Bewertungen)

7. Blinzeln

Über

Blinken

Blink bezeichnet sich selbst als "Super-App", die Sie für die Mitarbeiterbindung, die Kommunikation im Team und für Analysen nutzen können. Blink ist vielleicht das neue Kind im Block, aber es bietet viele Features, darunter einen Content Hub, Umfragen, digitale Formulare und einen Chat. 💬

Blink beste Features

Blink funktioniert auf jedem Gerät

Verbinden Sie alle Mitarbeiter mit einem unternehmensweiten Newsfeed

Senden Sie Blink Kudos, um Mitarbeiter und Teams auszuzeichnen

Erstellen Sie ein Single-Sign-On-Portal, über das Mitarbeiter schnell auf Unternehmensinformationen zugreifen können

Blink Beschränkungen

Blink ist eher ein Kommunikationstool - für Projektmanagement und Cloud-Speicher benötigen Sie weiterhin eine separate Plattform

Einige Benutzer berichten von Problemen bei der Nutzung der App ohne Internetverbindung

Preise für Blink

Business: $6,18/Monat pro Benutzer

$6,18/Monat pro Benutzer Unternehmen: Preise auf Anfrage

Blink Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (130+ Bewertungen)

4.6/5 (130+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (110+ Bewertungen)

8. Google Workspace

Über

Google Workspace

Google Workspace ist ein wahrer Moloch in der Welt der Produktivität. Es vereint E-Mail, Cloud-Speicher, Kalender, Meetings, Chats, Dokumente, Tabellenkalkulationen und Präsentationen an einem Ort. Es funktioniert mit so gut wie jedem Gerät und verfügt auch über robuste Offline-Features. 🌐

Google Workspace beste Features

Verwenden Sie Jamboard, um Whiteboards mit Ihrem Team in Echtzeit zu erstellen

Testen Sie Apps Script, um benutzerdefinierte Lösungen ohne Code für Ihr Workspace-Konto zu erstellen

Google Keep ist eine einfache App für Notizen unterwegs

Google Meeting funktioniert in bestimmten Browsern, ohne dass Sie Software oder Erweiterungen installieren müssen

Google Workspace Limits

Google Workspace fehlt es an hilfreichen Tools für das Projektmanagement

Einige Benutzer sagen, es sei schwierig, Kundensupport zu erhalten

Preise für Google Workspace

Business Starter: $6/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$6/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Business Standard: 12 US-Dollar/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

12 US-Dollar/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Business Plus: $18/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$18/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Unternehmen: Preise auf Anfrage

Google Workspace Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (40,600+ Bewertungen)

4.6/5 (40,600+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (15,100+ Bewertungen)

9. Dropbox

Über

Dropbox

Dropbox mag als einfache Cloud-Speicher-Plattform begonnen haben, aber heute ist sie ein echtes Kraftpaket. Dieses Cloud-Tool für die Zusammenarbeit umfasst Produkte für die Aufzeichnung von Video-Nachrichten, das Schreiben von Unternehmens-Wikis und die Nachverfolgung von Dokumentenaktivitäten.

Dropbox beste Features

Nachverfolgbare Links mit Analysefunktionen, die Aufschluss darüber geben, wie jemand einen Link verknüpft hat (und wie lange)

Bearbeiten Sie PDFs direkt in Dropbox

Sparen Sie Zeit mit Dropbox eSignatur-Vorlagen

Dropbox verfügt über robuste Features für die Sicherheit von Dokumenten wie Passwortschutz, Verlauf, Wiederherstellung von Dateien und vieles mehr

Dropbox Limits

Dropbox enthält keine Tools für das Projektmanagement

Viele Benutzer sagen, dass es schwierig ist, Kundensupport zu erhalten

Dropbox-Preise

Basic: Free

Free Plus: $9,99/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$9,99/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Essentials: $18/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$18/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung business: $20/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Business: $20/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

Business: $20/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Business Plus: 26 US-Dollar/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

26 US-Dollar/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Enteprise: Preise auf Anfrage

Dropbox-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (20,700+ Bewertungen)

4.4/5 (20,700+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (21,400+ Bewertungen)

10. Miro

Über

Miro

Miro ist eine visuelle, Cloud-basierte Software für die Zusammenarbeit. Sie unterstützt virtuelle Whiteboards, aber sie ist viel mehr als das. Diese Plattform umfasst Datenvisualisierung, Projektmanagement, Prozessabbildung, Workflows und Integrationen zur Rationalisierung Ihres Arbeitsalltags. 🌼

Miro beste Features

Erstellen Sie Diagramme und geben Sie sie über einen Link für Ihr Team frei

Bitten Sie die KI von Miro, in Sekundenschnelle Ideen für Sie zu sammeln

Fügen Sie jedem Miro-Inhalt Kommentare, Haftnotizen und Talktracks hinzu

Erstellen Sie ein persönliches Dashboard oder ein Dashboard für Ihr Team, um die Miro-Analysen an einem Ort zu sehen

Miro-Einschränkungen

Einige Nutzer berichten von Leistungseinbußen bei der Arbeit mit größeren Whiteboards

Miro hat viele Features, aber einige Benutzer sagen, dass der Mangel an Dokumentation sie daran hindert, die Plattform effektiv zu nutzen

Preise für Miro

Kostenlose Version

Starter: $8/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$8/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Business: $16/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$16/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Miro Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (5,100+ Bewertungen)

4.8/5 (5,100+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,300+ Bewertungen)

Sagen Sie Hallo zu Ihrer All-In-One Collaboration Plattform

Es gibt viele Lösungen für die Zusammenarbeit in der Cloud, aber warum sollten Sie Ihren Speicher, Ihre Nachrichten und Ihre Projektmanagement-Software voneinander trennen? ClickUp bietet all das und mehr in einem praktischen Ökosystem. ✨

Von der Aufgabenverwaltung über Remote-Brainstorming bis hin zu Analysen - Geschäfte verlassen sich auf ClickUp, um bessere Arbeit schneller zu erledigen. Verbessern Sie die Zusammenarbeit im Team, auch wenn Ihr Team meilenweit voneinander entfernt ist, mit einer anpassbaren App für die Zusammenarbeit, die dafür entwickelt wurde, wie Sie Ihr Geschäft erledigen.

Erstellen Sie jetzt Ihren kostenlosen ClickUp-Workspace

-keine Kreditkarte erforderlich.