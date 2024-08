die 10 besten Software-Dokumentationstools im Jahr 2024

Ihre Software-Dokumentation ist ein Fahrplan für zukünftige Entwickler, die an einem Projekt arbeiten, und ein Leitfaden für Benutzer, die lernen, die Software in ihren Arbeitsablauf zu integrieren. Die Dokumentation kann Entwicklern auch dabei helfen, aus Fehlern der Vergangenheit zu lernen, so dass künftige Projekte leichter zu entstören sind.

Softwaredokumentation muss nicht unbedingt auf Ihrer Liste der zu erledigenden Aufgaben stehen. Mit den richtigen Tools können Sie schnell eine Dokumentation erstellen, die einfach zu lesen, zu verwenden und freizugeben ist. Wir stellen Ihnen 10 der besten Tools für die Software-Dokumentation im Jahr 2024 vor, die Sie in Ihrem Unternehmen einsetzen sollten nächsten Projekt verwenden sollten .

In der Software-Dokumentation wird beschrieben, wie die Entwickler die Software erstellt haben und wie der Endbenutzer sie verwenden sollte. Sie kann Benutzerhandbücher, API-Dokumentation (Application Programming Interface) und technische Spezifikationen enthalten.

Das richtige Wissensmanagement-Tool sollte die Erstellung, Verwaltung und das Freigeben von technischer Dokumentation erleichtern. Mit solchen Tools können Sie Dokumente schneller und mit minimalem Aufwand erstellen. Die Software-Dokumentationsplattform kann die Dokumentation aus dem Code generieren, eine wissensdatenbank , Versionskontrollsysteme pflegen oder Anleitungen für Benutzer bereitstellen.

Wenn Sie sich auf die Suche nach dem richtigen Software-Dokumentationstool begeben, sollten Sie nach einem Tool suchen, das Folgendes bietet:

Benutzerfreundlichkeit: Ihr Software-Dokumentationstool sollte über die erforderlichen Funktionen in einer benutzerfreundlichen Oberfläche verfügen

Automatisierung: Je mehr Automatisierung, desto besser. Suchen Sie nach einem Tool, das Ihren Code zur Generierung der Dokumentation verwendet und automatisch aktuelle Informationen erstellt

Kollaborative Features: Die Entwicklung ist selten ein Einzelprojekt. Die beste Software-Dokumentation ermöglicht es mehreren Mitgliedern eines Teams, gleichzeitig an derselben Seite zu arbeiten

Suchfunktionen: Eine Software-Dokumentation ist nur dann hilfreich, wenn Sie mit ihr die benötigten Informationen finden können. Suchen Sie nach einem Tool mit leistungsstarken Suchfunktionen und Filterfunktionen, die Ihnen helfen, bestimmte Informationen zu finden

Integrationsmöglichkeiten: Die besten Tools lassen sich in Ihre technische Umgebung integrieren, um den Prozess der Softwaredokumentation zu beschleunigen

Das Tool für die Software-Dokumentation, das Sie auswählen, sollte mit den Zielen Ihres Projekts übereinstimmen. Sie wollen etwas, das zum Workflow und zum Budget Ihres Teams passt. Viele der Tools auf dieser Liste bieten kostenlose Testversionen an - eine gute Möglichkeit, einige Optionen zu testen und herauszufinden, welches Tool den Anforderungen Ihres Teams am besten entspricht.

Rationalisieren Sie Ihren Entwicklungsprozess mit ClickUp's All-in-One Arbeit Hub für Planung, Bau und Versand

Das Projektmanagement-Tool, das bei Teams weltweit bevorzugt wird, kann auch Ihr bester Freund sein, wenn es um die Dokumentation von Software geht. ClickUp ist eine großartige Lösung für software-Entwickler die eine wissensmanagement-Tool oder Space, um ihre Software-Dokumentation zu erstellen. Es gibt sogar eine vorlage für die Softwareentwicklung um Ihren Prozess zu beschleunigen und sicherzustellen, dass Sie an alles gedacht haben.

Features wie ClickUp Dokumente ermöglichen das Erstellen von Dokumentationen und das Verknüpfen verwandter Dokumente zum Aufbau software-Wikis . Sie können sogar verfolgbare Aufgaben im Text des Dokuments erstellen, um sicherzustellen, dass Sie kein Element auf Ihrer Liste zu erledigen übersehen.

ClickUp hat vor kurzem auch seine leistungsstarke ClickUp AI feature, mit dem Sie Webseiten generieren, ein Inhaltsverzeichnis für Ihr Benutzerhandbuch erstellen oder Ihre technischen Texte überarbeiten können. Die KI-Tools können Ihnen sogar dabei helfen, komplizierten Fachjargon in leicht verständliche Prosa zu verwandeln.

Wenn Sie eine All-in-One-Plattform suchen, mit der Sie Ihr Softwareentwicklungsprojekt planen und verwalten und das Ganze in eine einfach zu verwendende Dokumentation umwandeln können, ist ClickUp einen Blick wert.

ClickUp beste Features

KI-Tools können Sie bei der Erstellung Ihrer Software-Dokumentation unterstützen, einschließlich Dokumentzusammenfassungen und Tabellen mit Inhalten

Integrationsoptionen ermöglichen Ihnen die Arbeit mit über 1.000 Apps und Plattformen, darunter Google Drive, GitHub und Slack

Tausende von kostenlosen Vorlagen helfen Ihnen, Ihr Projekt schnell zu beginnen und Ihre Dokumentation schneller abzuschließen

Dank zahlreicher Möglichkeiten zur Automatisierung Ihrer Aufgaben verbringen Sie weniger Zeit mit der Dokumentation und mehr Zeit mit der Entwicklung Ihrer nächsten großen Software-Innovation

Großartige kollaborative Features ermöglichen Teammitgliedern die gleichzeitige Arbeit an einem Dokument für einen besseren Wissensaustausch

ClickUp Limits

ClickUp AI ist nur auf kostenpflichtigen Konten verfügbar, so dass Sie dieses fantastische, einfach zu bedienende Tool nicht nutzen können, wenn Sie bei der kostenlosen Version bleiben

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

Business: $12/Monat pro Benutzer

Enterprise: Preise auf Anfrage

ClickUp AI: Kann in allen kostenpflichtigen Plänen zum Preis von 5 US-Dollar pro Workspace-Mitglied und internem Gast pro Monat erworben werden

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,900+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (3,800+ Bewertungen)

Über ProProfs Wissensdatenbank ProProfs Knowledge Base ist eine Cloud-basierte Plattform für die Erstellung von Software-Dokumentation. Mit diesem einfach zu bedienenden Tool können Benutzer umfassende Wissensdatenbanken erstellen und diese öffentlich und privat freigeben. Es sind auch einige hervorragende benutzerdefinierte Optionen verfügbar.

Eines der besten Features dieses Software-Dokumentationstools ist, dass Sie es in Ihre Helpdesk- oder Live-Chat-Plattform integrieren können, wodurch es für Ihre Support-Teams und Endbenutzer noch hilfreicher wird.

ProProfs Knowledge Base beste Features

Die Integrationsfähigkeit mit Ihren Helpdesk- und Live-Chat-Plattformen macht Ihre Software-Dokumentation noch nützlicher

Benutzerfreundliche Tools zur Erstellung von Inhalten ermöglichen Ihnen die mühelose Erstellung von Artikeln, Anleitungen, FAQs und anderen Software-Dokumentationen

Hervorragende Suchfunktion hilft Ihnen, schnell die benötigten Informationen innerhalb der Datenbank zu findenwissensdatenbank-Software ProProfs Knowledge Base Beschränkungen

Es stehen weniger Integrationsmöglichkeiten zur Verfügung als bei anderen Software-Dokumentationstools auf dem Markt

Preise für ProProfs Knowledge Base

Free: bis zu 25 Artikel

Business: $29.99/Monat für bis zu 100 Artikel

Benutzerdefinierte Domain und White Label: $30/Monat

ProProfs Knowledge Base Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (25+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (mehr als 25 Bewertungen)

3. Dokument360

Über Dokument360 Document360 ist ein Software-Dokumentationstool mit einer intuitiven Drag-and-Drop-Benutzeroberfläche. Dies macht die Erstellung interner und externer Dokumentation einfach und ermöglicht es Ihnen, Links, Bilder, Videos, Code-Blöcke und mehr hinzuzufügen, um praktische Anleitungen zu erstellen.

Die Plattform bietet ein robustes Versionskontrollsystem, mit dem Sie jederzeit zu früheren Versionen zurückkehren können. Praktische analytische tools helfen Ihnen außerdem bei der Nachverfolgung der Interaktion der Benutzer mit Ihrer Dokumentation.

Document360 beste Features

Gute Auswahl an Integrationen und Erweiterungen, um den Dokumentationsprozess zu vereinfachen

Großartige Versionskontrolle, mit der Sie Informationen mit wenigen Klicks wiederherstellen können

Vorlagen, die Ihnen helfen, konsistente Dokumentationsstile anzuwenden und Formate und Designs zu pflegen

Document360 Beschränkungen

Die Integrationsoptionen sind zwar innerhalb des Dokumentationstools verfügbar, aber einige Benutzer beklagen, dass die Einstellung schwierig sein kann

Document360 Preise

Free Forever

Standard: $199/pro Projekt pro Monat

Professional: $399/pro Projekt pro Monat

Business: $529/pro Projekt pro Monat

Enterprise: $599/pro Projekt pro Monat

Document360 Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (360+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (190+ Bewertungen)

4. Dropbox Papier

Über Dropbox Papier Dropbox Paper ist eine kollaboratives Dokument plattform zum Bearbeiten und Freigeben von Dokumenten des beliebten Anbieters für Cloud-Speicher. Dropbox Paper ermöglicht es mehreren Mitgliedern eines Teams, an Dokumenten, Notizen und projektpläne in einer benutzerfreundlichen Oberfläche. Auch wenn es sich bei der Plattform nicht um ein vollwertiges Software-Dokumentationstool handelt, ist sie dennoch nützlich für den Dokumentationsprozess, vor allem für kleinere Teams, die sich robustere Plattformen möglicherweise nicht leisten können.

Dropbox Paper beste Features

Das Dokumentations-Tool ist kostenlos im Abonnement von Dropbox enthalten und eignet sich daher hervorragend für die Erstellung von Softwaredokumentation, wenn Sie sich kein anderes Tool im technischen Bereich leisten können

Großartige Features für die Zusammenarbeit ermöglichen es Teams, gemeinsam an der Softwaredokumentation zu arbeiten, auch wenn sie aus der Ferne oder asynchron arbeiten

Dank der benutzerfreundlichen Oberfläche können Sie schnell mit der Erstellung von Softwaredokumentation beginnen

Dropbox Paper Limits

Da das Programm nicht speziell für die Softwaredokumentation konzipiert ist, fehlen einige der Features zur Automatisierung, die Sie in anderen Tools finden

Preise für Dropbox Paper

Free mit Ihrem Dropbox Plan

Pläne beginnen bei 9,99 $/Monat für die private Nutzung und 19,99 $/Monat für die professionelle Nutzung

Dropbox Paper Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (4.400+ Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (200+ Bewertungen)

5. GitBook

Über GitBook GitBook ist eine beliebte Online-Plattform für die Dokumentation von Softwareprojekten, die die Zusammenarbeit in den Vordergrund stellt. Es ermöglicht Teams die Zusammenarbeit bei der Erstellung und Pflege von Software-Dokumentation über eine benutzerfreundliche Plattform, die Markdown-Dateien verwendet.

GitBook beste Features

Robuste Import- und Integrationsoptionen ermöglichen es Ihnen, bestehende Dokumentationen in die Plattform einzubringen, so dass Sie nicht bei Null anfangen müssen

Nette Features für die Zusammenarbeit sorgen dafür, dass technische und nicht-technische Mitglieder des Teams zur Softwaredokumentation beitragen können

Leistungsstarke Suchfunktionen sorgen dafür, dass Sie die benötigten Informationen über eine intuitive Benutzeroberfläche finden können

GitBook Beschränkungen

Es gibt nicht viele benutzerdefinierte Optionen, so dass Sie möglicherweise nicht in der Lage sind, ein gewünschtes Aussehen zu erstellen oder sich an das Unternehmen anzupassenbranding-Richtlinien Preise für GitBook

Personal: Free Forever für immer

Plus: $6,70/Monat pro Benutzer

Pro: $12,50/Monat pro Benutzer

Enterprise: Kontakt für einen benutzerdefinierten Preis

GitBook-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (130+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (15+ Bewertungen)

6. Tettra

Über Tettra Tettra ist eines der besten Software-Dokumentationstools für die interne Dokumentation. Es bietet Ihnen einen zentralen Space, in dem Sie Ihre gesamte Dokumentation zusammenführen, organisieren und dann zur Erstellung einer umfassenden Wissensdatenbank nutzen können.

Tettra beste Features

Möglichkeit zur schnellen Erstellung von Wissensdatenbanken im Wiki-Stil, in denen Sie interne Dokumentation erstellen, organisieren und bearbeiten können

Hervorragendes Überwachungssystem, das Sie auf unbenutzte oder veraltete Seiten hinweist, damit Sie die Informationen auf dem neuesten Stand halten können

Möglichkeit, Fragen an Experten zu stellen, die sie später beantworten können, wenn Sie mit der leistungsstarken Suchfunktion keine Antworten finden

Tettra Beschränkungen

Es gibt nicht viele Integrationsmöglichkeiten, so dass es für Sie enttäuschend sein könnte, wenn Sie es in ein großes technisches System einbinden möchten

Preise für Tettra

Basic: $5/Monat pro Benutzer

Skalierung: $10/Monat pro Benutzer

Professional: $15/Monat pro Benutzer

Tettra Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (85+ Bewertungen)

Capterra: 4.1/5 (5+ Bewertungen)

7. Whatfix

Über Whatfix Whatfix ist kein klassisches Dokumentationstool, sondern eine Plattform für die digitale Einführung. Es ist eine hervorragende Plattform für das Onboarding von Benutzern und eine natürliche Erweiterung Ihrer technischen Dokumentation. Es verfügt über einen Bereich von Tools, die die Arbeit mit Ihrer Software erleichtern, darunter auch die Möglichkeit, interaktive Walkthroughs zu erstellen.

Whatfix beste Features

Möglichkeit zur Erstellung von Benutzerhandbüchern für bestimmte Aufgaben, damit Sie genau sehen können, wie Sie Ihre Software bei der Arbeit einsetzen können

Automatisierung sich wiederholender Aufgaben innerhalb der Plattform, so dass Sie mit einem einzigen Klick mehr erledigen können und das Risiko von Fehlern minimiert wird

Analysen, die Ihnen zeigen, in welchen Bereichen Ihrer Software die Benutzer am meisten Hilfe benötigen

Whatfix-Einschränkungen

Diese Plattform eignet sich zwar hervorragend für die Erstellung von Benutzerhandbüchern und interaktiven Benutzeranleitungen, nicht aber für die Erstellung anderer Arten von technischer Dokumentation

Whatfix-Preise

Kontakt für einen benutzerdefinierten Preis

Whatfix Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (290+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (75+ Bewertungen)

8. Ritzen

Über Schreiber Scribe ist ein Dokumentationstool, das die Schritte eines Prozesses automatisch erfasst und in leicht verständliche Anweisungen umwandelt. Es ist eine mühelose Möglichkeit, Software-Dokumentation zu erstellen. Anschließend können Sie die Dokumentation nach Bedarf ändern und freigeben.

Scribe beste Features

Viele vorgefertigte Vorlagen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Dokumentation mit minimalem Aufwand visuell konsistent zu halten

Möglichkeit, das Tool als Chrome-Erweiterung oder Desktop-Anwendung zu nutzen, um Ihre Prozesse zu erfassen

Möglichkeit, die erstellte Dokumentation einfach zu exportieren und die Anweisungen in Ihre Wissensdatenbank, Ihr Wiki oder andere technische Dokumentationen einzubetten

Scribe Einschränkungen

Einige der besten Features dieses Dokumentationstools befinden sich hinter einer Paywall

Scribe Preise

Basic: Free

Pro Personal: $23/Monat pro Platz

Pro Team: $12/Monat pro Platz mit einem Minimum von fünf Plätzen

Enterprise: Planen Sie eine Demo für einen benutzerdefinierten Preis

Scribe Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.9/5 (5+ Bewertungen)

9. Bit.ai

Über Bit.ai Beim Design von Bit.ai steht die Zusammenarbeit im Vordergrund. Die Dokumentationstools der Plattform ermöglichen Teams die Erstellung, Organisation und Verwaltung von Dokumentationen über vielseitige Workspaces innerhalb der App. Die Co-Editing- und Kommentar-Features erleichtern die Zusammenstellung von Wissen und stellen sicher, dass jeder im Prozess zu Wort kommt.

Bit beste Features

Benachrichtigungen informieren Mitglieder des Teams über neue Inhalte, die sie überprüfen oder zu denen sie beitragen müssen

Gute Integrationsoptionen ermöglichen die Verbindung mit Apps wie Slack, Trello und Google Docs

Zugriffskontrollen helfen Ihnen, sensible Dokumente privat zu halten

Bit.ai Limits:

Es stehen nur begrenzte Formatierungsoptionen zur Verfügung, daher müssen Sie das Aussehen der Arten von Softwaredokumentation mögen, die Bit.ai für Sie erstellt

Bit.ai Preise

Free

Pro Plan: $8/Monat pro Mitglied

Business-Plan: $15/Monat pro Mitglied

Bit.ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (20+ Bewertungen)

Capterra: 5/5 (5+ Bewertungen)

10. Nuclino

Über Nuclino Nuclino ist ein Software-Dokumentationstool mit vielen Features, das die Zusammenarbeit unterstützt, Versionskontrolle bietet und über eine benutzerfreundliche, intuitive Oberfläche verfügt. Die Plattform macht es sehr einfach, benutzerdefinierte Dokumentstrukturen zu erstellen, so dass Sie Ihre interne Dokumentation auf eine Weise einrichten können, die für Ihr Team sinnvoll ist.

Nuclino beste Features

Die übersichtliche Benutzeroberfläche erleichtert die Erstellung von Dokumentationen, ohne dass dafür viel technisches Wissen erforderlich ist

Zusammenarbeit in Echtzeit ermöglicht Teams die schnelle Erstellung und Bearbeitung von Informationen

Durch die Verknüpfung von Dokumenten lassen sich leicht umfassende Software-Wikis erstellen

Nuclino Grenzen

Einige Benutzer berichten über Probleme mit großen Dokumentationsmengen, so dass sich Nuclino am besten für kleine bis mittelgroße Software Teams eignet

Preise für Nuclino

Free

Standard: $5/Monat pro Benutzer

Premium: $10/Monat pro Benutzer

Nuclino Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (20+ Bewertungen)

Capterra: 4.8/5 (60+ Bewertungen)

Optimieren Sie Ihren Software-Dokumentationsprozess mit ClickUp

Eine gute Software-Dokumentation ist die Grundlage für eine verbesserte zukünftige Entwicklung. Die richtigen Tools für die Software-Dokumentation können Ihnen helfen, eine effektive Dokumentation zu erstellen, die Zusammenarbeit zu fördern und eine bessere Erfahrung für den Benutzer zu schaffen.

Im Jahr 2024 gibt es einige hervorragende Tools für die Software-Dokumentation, aber ClickUp sticht als Komplettlösung heraus. ClickUp vereinfacht jeden Aspekt des Entwicklungsprozesses, einschließlich der Erstellung umfassender Benutzerhandbücher und der Nachverfolgung des Fortschritts im Projekt. Registrieren Sie sich noch heute für ClickUp und machen Sie Ihren Softwareentwicklungsprozess einfacher als je zuvor.