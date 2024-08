Die 10 besten Software-Tools für die Dokumentenzusammenarbeit im Jahr 2024

sie sind auf der Suche nach der perfekten Software für die Zusammenarbeit an Dokumenten?

Als Content Manager war die Suche nach der besten Software für die Zusammenarbeit an Dokumenten für die Verbesserung meiner Arbeitsabläufe von entscheidender Bedeutung. Mit der richtigen Software ist mein Team in der Lage, produktiv zu arbeiten und in Echtzeit zusammenzuarbeiten, wodurch Kreativität und Innovation gefördert werden. Aber bei der Vielzahl der heute verfügbaren Tools für die Zusammenarbeit an Dokumenten war es eine ziemliche Herausforderung, das richtige für die Anforderungen meines Teams zu finden.

Um allen Content-Managern das Leben leichter zu machen, haben wir beschlossen, alles, was Sie über Software für die Zusammenarbeit an Dokumenten wissen müssen, auszupacken. Außerdem stellen wir die 10 besten Tools für die Zusammenarbeit an Dokumenten vor, um Ihnen den Entscheidungsprozess zu erleichtern.

Was ist Software für die Zusammenarbeit an Dokumenten?

Software für die Zusammenarbeit an Dokumenten bietet Teams die richtige Plattform, um

effektiv zusammenzuarbeiten

.

Egal, ob es sich um ein Google-Dokument, eine PDF-Datei, eine Kalkulationstabelle oder etwas anderes handelt, Sie können sich auf Tools für die Dokumentenzusammenarbeit verlassen, die Ihnen und Ihrem Team dabei helfen, alles sinnvoll zu nutzen.

Die Schaffung einer kollaborativen Arbeitsumgebung hat viele Vorteile. Die Zusammenarbeit an Dokumenten kann Teams dabei helfen, die Entscheidungsfindung und die Abstimmung im Team zu verbessern und das Vertrauen der Beteiligten zu stärken.

10 beste Software für die Dokumentenkollaboration im Jahr 2024

1. ClickUp - Das Beste für kollaborative Docs

ClickUp Docs für die Dokumentation und den Austausch wichtiger Informationen mit dem Team

ClickUp ist ein robustes Tool für die Zusammenarbeit an Dokumenten, das die Kommunikation im Team, das Projektmanagement und den Informationsaustausch vereinfacht. Es ermöglicht Benutzern das Erstellen, Bearbeiten und Freigeben von Dokumenten in Echtzeit und fördert so die nahtlose Zusammenarbeit.

Mit Funktionen wie Aufgaben, Kommentare und Versionshistorie sorgt es für Transparenz und Verantwortlichkeit. Die Integrationsmöglichkeiten mit anderen Anwendungen und Tools erweitern die Funktionalität und machen es zu einer All-in-One-Lösung für effiziente

teamzusammenarbeit

.

ClickUp Hauptmerkmale

ClickUp-Dokumente

sind eine integrierte Lösung für die Zusammenarbeit an Dokumenten für Ihr Team. Hier ist ein genauerer Blick auf das, was Sie mit ClickUp Docs bekommen:

ClickUp Brain und sogar aus einem Microsoft Word-Dokument

ClickUp Brain](https://clickup.com/ai) und sogar aus einem Microsoft Word-Dokument Die Möglichkeit, Ihre Dokumente von Google indizieren zu lassen, damit sie in den Suchergebnissen erscheinen

Bringen Sie Ihre Dokumente auf die nächste Stufe, indem Sie diese Formatierungsfunktionen nutzen:

Dokumentenstil: Wählen Sie den Stil, der Ihr Dokument und Ihre Arbeit am besten repräsentiert - klassischer, Blog- oder wissensbasierter Stil

Wählen Sie den Stil, der Ihr Dokument und Ihre Arbeit am besten repräsentiert - klassischer, Blog- oder wissensbasierter Stil Untertitel: Fügen Sie einen Untertitel hinzu, um den Kontext für Ihr Team zu verdeutlichen

Fügen Sie einen Untertitel hinzu, um den Kontext für Ihr Team zu verdeutlichen Typografie: Wählen Sie zwischen einfachem und erweitertem Modus

Wählen Sie zwischen einfachem und erweitertem Modus Rich Text Formatierung ***Anpassen der Schriftgröße (klein, mittel, groß) und Auswahl verschiedener Schrift- und Hervorhebungsfarben, um wichtige Details zu betonen oder sogar jedem Teammitglied eine bestimmte Schriftfarbe zuzuweisen für nahtlose Zusammenarbeit innerhalb von Docs

Zusammenarbeiten und Zuweisen eines Kommentars an ein Teammitglied in ClickUp Docs

ClickUp-Profis

Leistungsstarke kostenlose Version mit unbegrenzter Benutzerzahl

Zugang zu Videokonferenzen und Bildschirmfreigabe mit ClickUp's Zoom-Integration

Einstellen Aufgabenprioritäten in ClickUp um dringende Aufgaben zuerst zu erledigen

Unterstützt die Plattformen Apple, Windows, iOS, Android und Linux

Einfach zu bedienende Benutzeroberfläche mit Online- und Offline-Modus

Ausgezeichneter Kundensupport

Angepasste ClickUp-Task-Status für Ihre Projektanforderungen

Integriert in verschiedene Software von Drittanbietern wie Evernote , Zeit-Doktor , Vertriebsmitarbeiter , und mehr

Hotkeys und Tastaturkürzel zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit

Drag & Drop-Funktion zur Neuordnung von Aufgaben

ClickUp Nachteile

Es kann eine Lernkurve für neue Benutzer geben (siehe unsere detaillierte Hilfe-Center , webinare , Vorlagen, Leitfäden, und unterstützung um Ihnen zu helfen, die Plattform optimal zu nutzen)

ClickUp-Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7 pro Benutzer pro Monat

: $7 pro Benutzer pro Monat Business : $12 pro Benutzer pro Monat

: $12 pro Benutzer pro Monat Unternehmen :

Kontakt ClickUp für individuelle Preise

: Kontakt ClickUp für individuelle Preise ClickUp Brain ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat verfügbar

ClickUp-Benutzerbewertungen

G2: 4.7/5 (1400+ Bewertungen)

Capterra: 5.7/5 (2000+ Bewertungen)

2. Confluence - Am besten für kollaborative Meeting-Notizen

Über

Zusammenfluss

Confluence ist ein Werkzeug für die Online-Zusammenarbeit

das sich darauf konzentriert, Teams auf dem Laufenden zu halten und effizient zu arbeiten. Aber wie konfluent ist diese Plattform für die Zusammenarbeit?

Finden wir es heraus.

Vergleich Notion Vs Confluence !

Confluence Hauptmerkmale

Besprechungsnotizen damit Ihr Team organisiert bleibt

Unterteilung von Kundeninformationen für einfachen Zugriff

Kommentare und Erwähnungen für die Zusammenarbeit im Team

Versionskontrolle stellt sicher, dass Informationen nicht verloren gehen

Automatisierung von Dokumenten funktionen

Confluence Vorteile

Festgelegte Kunden-Infobereiche

Mitarbeiter werden bei jeder Änderung informiert

Integrierbar mit Tools wie Jira und Trello

Exportieren in verschiedene Formate, wie PDF und EPUB

Confluence Nachteile

Starke Abhängigkeit von Plug-ins und nicht von integrierten Funktionen

Mehrere Benutzer müssen sich ein Konto teilen, was die Verfolgung von Änderungen erschweren kann

Unterstützt keine Offline-Nutzung

Confluence-Preise

Der Preisplan für diese Kollaborationsanwendung beginnt bei $5/Benutzer pro Monat.

Confluence Benutzerbewertungen

G2: 4.4/5 (1600+ Bewertungen)

Capterra: 4.1/5 (4000+ Bewertungen)

sie sind sich nicht sicher über Confluence? Hier sind einige *[_top alternatives](https://clickup.com/de/blog/6092/alternativen-zum-zusammenfluss/)* .

3. Google Docs - Am besten für Google Workspace-Nutzer

Über

Google-Dokumente

Google-Dokumente

ist eine kostenlose Software für die Zusammenarbeit an Dokumenten, die wegen ihrer automatischen Speicherfunktion sehr beliebt ist. Diese Plattform für die Zusammenarbeit bietet auch intelligente Bearbeitungs- und Formatierungsoptionen für

informationen einfach zu organisieren

.

Google Docs Hauptmerkmale

Vorgefertigte Vorlagen ermöglichen Teams eine schnelle Formatierung

Zugriff auf mehrere verschiedene Freigabeberechtigungen für Ihr Google-Dokument

Mit der Zeichenfunktion können Sie einzigartige Zeichnungen zu Ihrem Dokument hinzufügen

Die Funktion zum automatischen Speichern stellt sicher, dass Ihr Team keine wichtigen Informationen verliert

Die Funktion zum Suchen und Ersetzen hilft beim schnellen Auffinden von Begriffen

Google Docs-Profis

Einfach zu bedienende Schnittstelle

Verfügt über Funktionen zur Bearbeitung von Rich-Text

Lässt sich gut mit anderen Google-Anwendungen integrieren

Import/Export-Flexibilität für die gemeinsame Nutzung von Dokumenten

Google Docs Nachteile

Erfordert eine Internetverbindung, es sei denn, Sie verwenden die Chrome-Erweiterung

Unterstützt keine PDF-Anmerkungen

Schwierig zu verwenden als wissensdatenbank-System

Google Docs Preise

Die wesentlichen Funktionen für dieses

tool für die Zusammenarbeit im Team

sind kostenlos erhältlich. Für zusätzliche Funktionen gibt es kostenpflichtige Pläne ab 6 $/Benutzer pro Monat.

Google Docs Nutzerbewertungen

G2: 4.7/5 (5000+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (22000+ Bewertungen)

Hier ist unser Google Docs vs. Confluence Vergleich !

4. Microsoft OneDrive - Das Beste für Microsoft-Benutzer

Über Microsoft OneDrive OneDrive ist eine Cloud-Speicher-App von Microsoft, mit der Teams zusammenarbeiten können, indem sie Dateien in der Cloud speichern und freigeben.

Aber wird dieses Tool Ihr Team tatsächlich zum Erfolg führen? Schauen wir uns das mal an:

Die wichtigsten Funktionen von Microsoft OneDrive

Cloud-Speicherplatz für die gemeinsame Nutzung von Dateien

Versionskontrolle hilft Ihrem Team bei der Verwaltung von Entwürfen und Revisionen

Kommentar-Benachrichtigungen für Echtzeit-Warnungen

Funktionen zur Verwaltung von Berechtigungen

Funktionen für die Überprüfung von Dokumenten und die Sammlung von Feedback

Microsoft OneDrive-Profis

Einfaches Onboarding

Bietet 5 GB kostenlosen Speicherplatz für Dateien und Teams können durch den Empfehlungsanreiz mehr Speicherplatz erhalten

Kompatibel mit iOS-, Chromium-, Android- und Mac-Geräten

Integrierbar mit anderen Microsoft Office-Anwendungen wie Microsoft Teams

Microsoft OneDrive Nachteile

Schwierigkeiten beim Prüfen, Bearbeiten und Teilen von Dokumenten außerhalb von Microsoft365

Keine integrierte Notizblockfunktion

Datenschutzbedenken, da gespeicherte Dateien auf "anstößige Inhalte" überprüft werden

Preise für Microsoft OneDrive

Die Team-Pläne für dieses Tool zur Zusammenarbeit mit Dokumenten beginnen bei 5 $/Nutzer pro Monat.

Microsoft OneDrive Benutzerbewertungen

G2: 4.2/5 (7000+ Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (8000+ Bewertungen)

5. Dropbox Paper - Am besten für gemeinsame To-Do-Listen

Über Dropbox Dropbox Paper ist ein Online-Zusammenarbeitstool, das die Zusammenarbeit im Team durch die gemeinsame Nutzung von Dateien fördert.

Aber gibt es einen Grund, warum wir diese Software für die Zusammenarbeit an das Ende unserer Liste gesetzt haben?

Schauen wir mal.

Die wichtigsten Funktionen von Dropbox Paper

Aufgabenlisten mit Fälligkeitsterminen zur Unterstützung Ihres Teams bei der Planung

Zeitleisten mitprojekt-Meilensteinen um jeden Schritt eines Projekts abzubilden

Mit der Rich-Media-Integration können Sie dynamische Dokumente erstellen

Die Notizfunktion bietet Ihrem Team einen persönlichen Planungsbereich

Team @mentions erhöht die Sichtbarkeit von Kommentaren für die Zusammenarbeit

Dropbox Paper-Profis

Sie können in Zeitleisten hinein- und herauszoomen, um Wochen- und Jahrespläne anzuzeigen

Das Zeitleisten-Tool ist anpassbar, was die Organisation im Team verbessert

Geeignetes Tool für Autoren, die inhaltliche Zusammenarbeit * Bietet Vorlagen für einen schnellen Einstieg

Dropbox Paper Nachteile

Kein Offline-Modus verfügbar

Es wird jedes Mal eine neue Datei erstellt, wenn mehrere Benutzer eine Datei anzeigen und jemand Änderungen speichert

Begrenzte Formatierungsoptionen

Preise für Dropbox Paper

Dieses Tool für die Zusammenarbeit an Dokumenten ist kostenlos und kostet ab 15 US-Dollar pro Benutzer und Monat.

Dropbox Paper Benutzerbewertungen

G2: 4.1/5 (4400+ Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (100+ Bewertungen)

Sehen Sie sich diese an *Dropbox Papier Alternativen* !

6. ONLYOFFICE - Bestes Open-Source-Dokument für die Zusammenarbeit

Über ONLYOFFICEONLYOFFICE ist ein quelloffenes, kollaboratives Büro, das es in allen Formen und Größen gibt: vor Ort und in der Cloud, als Full-Stack Workspace oder als separate ONLYOFFICE Docs, Desktop- und mobile Editoren, für Unternehmen jeder Größenordnung und für den privaten Gebrauch.

ONLYOFFICE Hauptmerkmale

Gemeinsame Editoren für Textdokumente, Tabellenkalkulationen und Präsentationen

Möglichkeit, PDF-Formulare online zu erstellen

Verfolgung von Änderungen, Erwähnungen, Versionsgeschichte, Dokumentenvergleich

Integrierter Dokumenten-Chat, Telegram- und Jitsi-Plugins

Erweiterte Freigabeberechtigungen (Kommentieren, Überprüfen, Ausfüllen von Formularen, benutzerdefinierte Filterung) und Zugriff auf externe Links

Private Räume für Ende-zu-Ende-verschlüsselte Dokumentenzusammenarbeit

Verwaltung von Dokumenten zusammen mit Projekten, E-Mail, CRM, Kalender

ONLYOFFICE Vorteile

Maximale MS Office-Kompatibilität sowohl mit Cloud- als auch mit selbst gehosteten Versionen

Erweiterte Sicherheitsfunktionen und Integration von Drittanbieterdiensten

Kostenloser persönlicher Plan sowie Desktop- und mobile Anwendungen

Offene Quelle

ONLYOFFICE Nachteile

Falls Sie es vorziehen, mit ODF-Formaten zu arbeiten, werden diese Dateien in OOXML konvertiert

ONLYOFFICE Preise

Die Cloud-Version von ONLYOFFICE Workspace ist für kleine Teams mit bis zu 5 Benutzern kostenlos. Ein Business-Plan beginnt bei $4 pro Benutzer/Monat.

ONLYOFFICE Benutzerbewertungen

G2: 4.3/5 (30+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (300+ Bewertungen)

7. Document360 - Das Beste für Wissensmanagement

Über Dokument360 Document360 ist ein Wissensmanagement-Tool, mit dem Teams selbstverwaltete Wissensdatenbanken erstellen, ändern und veröffentlichen können. Diese Plattform ist ideal für Unternehmen, die Prozesse und Produkte für Kunden oder den internen Gebrauch dokumentieren müssen.

Hauptmerkmale von Document360

Nahtlose Zusammenarbeit in Echtzeit: Mehrere Teammitglieder können gleichzeitig Dokumente beitragen, bearbeiten und überprüfen.

Erweiterte Analysefunktionen: Ermöglicht das Verständnis, welche Artikel am häufigsten angesehen werden, und hilft, Lücken in der Dokumentation zu erkennen.

Versionierung und Rollback: Teams können Änderungen nachverfolgen, Versionen vergleichen und bei Bedarf zu einem früheren Stand zurückkehren.

Integrationen: Mit gängigen Tools wie Google Analytics, Intercom und Disqus.

Document360 Vorteile

API für Erweiterbarkeit

Zugriffskontrollfunktionen ermöglichen Unternehmen die Verwaltung von Berechtigungen, um sicherzustellen, dass die richtigen Personen über die entsprechenden Zugriffsebenen verfügen

Document360 Nachteile

Erfordert eine gewisse Einrichtung, um die Funktionen optimal nutzen zu können.

Kein Offline-Modus fürdokumente bearbeiten was ein Nachteil für Teams mit entfernten Mitgliedern mit instabilen Internetverbindungen sein könnte.

Document360 Preise

Startup: $119/Monat (bei monatlicher Abrechnung)

$119/Monat (bei monatlicher Abrechnung) Business: 299 $/Monat (bei monatlicher Abrechnung)

299 $/Monat (bei monatlicher Abrechnung) Enterprise: $599/Monat (bei monatlicher Abrechnung)

Document360-Benutzerbewertungen

G2: 4.7/5 (200+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (11+ Bewertungen)

8. Notion - Das Beste für Wikis

Über Begriff Notion vereint verschiedene Funktionen wie Notizen, Aufgaben, Wikis und Datenbanken in einem vielseitigen Tool. Dieser All-in-One-Arbeitsbereich ermöglicht es Ihnen, gemeinsam mit Ihrem Team zu schreiben, zu planen und zu organisieren.

Notion AI kann zu jedem Notion-Plan hinzugefügt werden. Es ist eine KI schreibwerkzeug das verschiedene KI-Tools integriert, um Ihnen zu helfen produktivität zu verbessern und die Projektlaufzeit.

Notion Hauptmerkmale

Anpassbare Vorlagen: Für alle Arten von Inhalten wie Roadmaps, Design-Spezifikationen und mehr.

Kollaborative Arbeitsbereiche: Ermöglichen es Teams, gleichzeitig an derselben Seite zu arbeiten, zu kommentieren und Beiträge hinzuzufügen.

Flexibel: Notion kann alles sein, was Sie wollen - von einem Projektmanagement-Board bis hin zu einer umfassenden Datenbank.

Integration: Mit über 50+ Tools, einschließlich Slack, Google Drive und ähnlichen.

Notion Vorteile

Erhalten Sie Einblicke und Zusammenfassungen durch die Autofill-Funktion, die viele Dokumente scannt

Greifen Sie von überall auf Ihr Dashboard zu, da das Tool online auf jedem Gerät Ihrer Wahl verfügbar ist

Notion Nachteile

Das breite Spektrum an Möglichkeiten kann für neue Nutzer überwältigend sein.

Fehlen einer traditionellen Kalender- und E-Mail-Integration.

Notion Preise

Kostenlos

Plus: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Business: $18/Monat pro Benutzer

$18/Monat pro Benutzer Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Fügen Sie Notion AI zu einem beliebigen kostenpflichtigen Plan für $8 pro Mitglied/Monat hinzu, der jährlich abgerechnet wird. $10 pro Mitglied/Monat bei monatlicher Abrechnung und kostenlosen Tarifen.

Notion Benutzerbewertungen

G2: 4.7/5 (5000+ Bewertungen)

4.7/5 (5000+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

9. Microsoft Word - Am besten geeignet für die Verfolgung von Dokumentänderungen

über Microsoft Als Teil der Microsoft Office-Suite wird Microsoft Word häufig für die Erstellung schriftlicher Materialien verwendet. Es bietet großartige Funktionen für die Zusammenarbeit an Dokumenten, die die gemeinsame Nutzung, die Zusammenarbeit und die Verfolgung von Änderungen an Word-Dokumenten erleichtern.

Die wichtigsten Funktionen von Microsoft Word

Zusammenarbeit in Echtzeit: Personen können effizient zusammenarbeiten, indem sie gleichzeitig an demselben Dokument arbeiten.

Kommentieren und Überarbeiten: Funktionen ermöglichen es Teammitgliedern, Notizen hinzuzufügen, Überarbeitungen vorzunehmen und Text zu markieren.

Integration: Mit anderen Microsoft Office-Anwendungen wie Excel, PowerPoint und OneDrive.

Barrierefreiheit: Zugriff auf Dokumente überall und jederzeit von jedem Gerät mit Internetverbindung.

Microsoft Word Profis

Zusammenarbeitsfreundliche Funktionen wie Änderungsverfolgung, Kommentare und Co-Authoring in Echtzeit

Sichern Sie Ihre Dokumente mit einem Kennwortschutz, so dass Sie sich keine Sorgen um unbefugten Zugriff machen müssen

Nachteile von Microsoft Word

Schwierig zu handhaben, wenn eine große Anzahl von Personen das Dokument gleichzeitig bearbeitet.

Begrenzte Möglichkeiten der Zusammenarbeit für komplexe Bearbeitungsanforderungen.

Preise für Microsoft Word

Zeitlich begrenzte kostenlose Version

Individuelle Lizenzen für Einzelpersonen und Unternehmen

Microsoft Word-Benutzerbewertungen

G2: 4.7/5 (1700+ Bewertungen)

4.7/5 (1700+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (mehr als 2000 Bewertungen)

10. Zoho WorkDrive - Das Beste für die Dokumentenverwaltung

Über Zoho WorkDrive Zoho WorkDrive ist ein Online-Arbeitsbereich für Teams, der für Dokumentenmanagement und Zusammenarbeit entwickelt wurde. Es bietet einen sicheren Raum für Teams, um Dateien mühelos zu speichern, zu teilen und zu verwalten.

Hauptmerkmale von Zoho WorkDrive

Team-Ordner: Erstellen Sie Ordner für bestimmte Teams, um ihre Arbeit zu organisieren und zusammenzuarbeiten.

Eingebaute Zoho Office Suite: Ermöglicht das Erstellen und Bearbeiten von Dokumenten, Tabellenkalkulationen und Präsentationen.

Rollenbasierter Zugriff: Stellt sicher, dass die richtigen Personen den richtigen Zugriff auf Dokumente erhalten.

Integration: Mit anderen Zoho-Anwendungen und Anwendungen von Drittanbietern.

Zoho WorkDrive Vorteile

Android- und iOS-Apps erleichtern das Arbeiten von überall aus

Granulare Berechtigungen zur Steuerung des Benutzerzugriffs auf Inhalte

Zoho WorkDrive Nachteile

Die Oberfläche ist im Vergleich zu anderen Tools für die Zusammenarbeit mit Dokumenten nicht so benutzerfreundlich.

Es werden nur wenige Dateiformate für die Vorschau von Dateien unterstützt.

Preise für Zoho WorkDrive

Kostenlose Version

Standard : $4/Monat pro Benutzer

: $4/Monat pro Benutzer Premium: $6,40/Monat pro Benutzer

Zoho WorkDrive Benutzerbewertungen

G2 : 4.4/5 (200+ Bewertungen)

: 4.4/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (170+ Bewertungen)

Worauf sollte man bei einer Software für die Dokumentenzusammenarbeit achten?

Neben der Echtzeit-Bearbeitungsfunktionalität gibt es sieben wichtige Funktionen, die Ihre Software für die Zusammenarbeit an Dokumenten haben sollte:

1. Automatisches Speichern

Die meisten Projektmanagement-Anwendungen verfügen über eine Autospeicherfunktion, die sicherstellt, dass Teams keine wichtigen Informationen verlieren. Außerdem müssen Sie das Dokument nicht jedes Mal manuell speichern, wenn Sie eine Änderung vornehmen. Schließlich wissen wir alle, wie vergesslich wir werden können!

2. Versionskontrolle

**Die Versionskontrolle ist eine Funktion für die Zusammenarbeit an Dokumenten, die es Teammitgliedern ermöglicht, auf frühere Versionen eines Dokuments zurückzugreifen. Sie stellt sicher, dass Ihr Team keine wichtigen Informationen verliert, insbesondere bei der Online-Zusammenarbeit.

3. Verfolgung der Bearbeitung

Das hier ist ziemlich offensichtlich 😉

Ein Tool für die Zusammenarbeit sollte es Ihnen und Ihrem Team ermöglichen, alle Änderungen oder Bearbeitungen, die an einem Dokument vorgenommen wurden, zusammen mit den Personen, die sie vorgenommen haben, zu verfolgen.

4. Mehrere Formate

Ihre Software für die Zusammenarbeit an Dokumenten sollte verschiedene Dateiformate unterstützen, um sicherzustellen, dass Sie nicht nur auf eine Sorte von Dokumenten beschränkt sind. Stellen Sie sich vor, Sie wären gezwungen, immer über Tabellenkalkulationen zusammenzuarbeiten - der Horror!

5. Kommentare

Kommentare ist eine Funktion des Collaboration-Tools, mit der Sie und Ihre Teammitglieder Fragen stellen und Feedback geben können, ohne das Dokument zu verändern. Sie können Kommentare auch verwenden, um sich gegenseitig Aufgaben zuzuweisen.

6. Mobilfreundlich

Mobile Zugänglichkeit ist ein wesentliches Merkmal jeder Collaboration-App. Sie stellt sicher, dass die Teammitglieder Zugriff auf die online-Zusammenarbeitswerkzeug für fernarbeit .

Stellen Sie sich vor, Sie könnten Ihre Kollegen in einem Notfall nicht erreichen! 😧

7. Großer Stauraum

Da an der Zusammenarbeit mit Dokumenten mehrere Personen und Dokumente beteiligt sind, muss das von Ihnen gewählte Collaboration-Tool natürlich über viel Speicherplatz verfügen.

sie müssen all diese großartigen Ideen doch irgendwo speichern, oder?

Ein hervorragendes Tool für die Zusammenarbeit an Dokumenten hilft Teams bei der Kommunikation und Zusammenarbeit in einem zentralen Arbeitsbereich. Außerdem ermutigt es die Teams, mehr Ideen auszutauschen und so ein besseres Arbeitsumfeld zu schaffen.

Im Folgenden finden Sie einige der besten Tools für die Dokumentenkollaboration, die Sie nutzen können:

1. Spart Zeit

Software für die Zusammenarbeit an Dokumenten hilft Ihnen, den Überblick zu behalten, indem sie Ihnen zeitraubende Verwaltungsaufgaben abnimmt. Sie können problemlos nach relevanten Dokumenten suchen, ohne in Papierkram zu ertrinken! #endlich

2. Verbessert die Kommunikation

haben Sie schon einmal eine E-Mail mit der Bitte um Feedback mit einer langen CC-Liste erhalten?

und Sie dachten: "Eh, jemand anders wird schon Feedback geben."

In Wirklichkeit denken wahrscheinlich alle dasselbe und niemand antwortet auf die E-Mail.

aber was ist ein Team ohne _Teamkommunikation?

Mit einer Software für die Zusammenarbeit an Dokumenten können alle Teammitglieder Kommentare in Echtzeit sehen, und sobald eine Person einen Kommentar hinzufügt, ist es wahrscheinlich, dass andere Teammitglieder diesem Beispiel folgen.

Suchen Sie nach anderen Möglichkeiten, Ihr Team zu motivieren?_

Lesen Sie unsere kuratierte Liste mit inspirierenden Zitaten

3. Fernzugriff

Tools für die Zusammenarbeit ermöglichen Ihren Mitarbeitern und

virtuelles Team

mitglieder können über ihr mobiles Gerät jederzeit und überall auf Dateien, Medien und Dokumente zugreifen. Ähnlich wie ein

virtuelle Abteilung

für die Zusammenarbeit aus der Ferne.

Schwierige Arbeit von zu Hause aus? Keine Sorge,

hier sind einige einfache WFH-Tipps

Zusammenarbeit in Docs beginnen

Die Software für die Zusammenarbeit an Dokumenten bietet Ihrem Team eine Plattform für mehr Engagement und Kommunikation.

Natürlich könnten Sie sich mit langen E-Mail-Ketten, hohen Verwaltungskosten und unmotivierten Teammitgliedern abfinden, aber wir wissen beide, dass das nicht ideal ist 🙅

Mit Funktionen, die von

zusammenarbeit in Echtzeit

bis hin zu Instant Messaging bietet die Software für die Zusammenarbeit an Dokumenten Teams und Projektmanagern alles, was sie für die Zusammenarbeit im Team benötigen.

Und während Google Docs und Dropbox Paper großartige kostenlose Tools für die Zusammenarbeit mit Dokumenten sind, bietet ClickUp erweiterte Zusammenarbeit mit Teamdokumenten und innovatives Aufgabenmanagement Funktionen, die komplette Veränderungen mit sich bringen.

Worauf warten Sie also noch? ClickUp kostenlos erhalten und beginnen Sie noch heute mit der Zusammenarbeit mit Ihrem Team!