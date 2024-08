Die 7 wichtigsten Vorteile von virtuellen Teams (2024)

Bereit, die Vorteile virtueller Teams kennenzulernen?

Es ist kein Geheimnis, dass das Management virtuelle Teams ist die neue Norm.

Mit der COVID-19-Pandemie, die den Geschäftsbetrieb unterbricht, sind die meisten Teams gezwungen, aus der Ferne zu arbeiten.

Wir haben festgestellt, dass die Verwaltung eines globalen virtuellen Teams tatsächlich eine Reihe von Vorteilen mit sich bringt!

Wir gehen auf die Vorteile virtueller Teams ein und zeigen sogar einige einfache Lösungen für einige häufige Herausforderungen von Remote-Teams auf!

Was ist ein virtuelles Team?

Ein virtuelles Team ist ein Team, das... (Trommelwirbel)... aus der Ferne arbeitet!

**Aber im Ernst, was ist es?

Es handelt sich um eine Gruppe von Fachleuten, die aus der Ferne arbeiten und online zusammenarbeiten.

Wie unterscheiden sie sich von normalen Teams?

Virtuelle Teams und normale Teams im Büro unterscheiden sich nicht allzu sehr.

Sie können virtuelle Agil , Scrum und Kanban teams!

Es sind immer noch die gleichen talentierten Leute, die die meisten der gleichen Tätigkeiten wie im Büro erledigen können. Der einzige Unterschied ist, dass sie nicht mehr physisch am selben Arbeitsplatz anwesend sind.

Was können virtuelle Teams tun?

Virtuelle Teams können das meiste tun, was Teams im Büro tun, und das mit der gleichen Effizienz.

Das deckt zwar das meiste ab - aber nicht alles.

Die 7 Vorteile von virtuellen Teams

Was sind die Vorteile und Herausforderungen von virtuellen Teams?

1. Sie können eine Menge Geld sparen

Als remote-Teams von ihren eigenen Standorten aus arbeiten, sind sie für ihren:

Arbeitsbereich

Ausrüstung

Dienstprogramme

**Aber halt, nicht nur die Unternehmen sparen Kosten!

Fernarbeitskräfte sparen auch eine Menge Geld, da sie nicht für ihren täglichen Arbeitsweg und andere arbeitsbezogene Ausgaben wie brandneue Anzüge und Kantinenessen aufkommen müssen.

2. Ihr Team wird eine bessere Work-Life-Balance haben

Niemand mag das tägliche Pendeln und das Feststecken im Büro den ganzen Tag lang.

Vor allem nicht, wenn dieser Typ dein Chef ist.

warum die ganze Zeit und Energie damit verschwenden, zur Arbeit zu kommen, wenn man auch gleich nach dem Aufstehen arbeiten könnte?

Auf diese Weise können Ihre Mitarbeiter eine gesündere Work-Life-Balance aufrechterhalten, die sie glücklicher machen wird.

Und wenn sie glücklicher sind, werden sie zufriedener mit ihrer Arbeit!

3. Ihr Team wird produktiver sein

virtuelle Mitarbeiter können produktiver sein als Mitarbeiter im Büro

Unwahrscheinlich, oder?

schließlich könnten sie damit beschäftigt sein, zu Hause Wiederholungen von "The Office" zu sehen, anstatt zu arbeiten!

Vergessen Sie nicht, dass Remote-Mitarbeiter wählen können, wann sie arbeiten können.

warum sollte man gezwungen sein, von 9 bis 5 zu arbeiten, wenn man zu anderen Tageszeiten produktiver ist?

Durch Fernarbeit können Ihre Mitarbeiter dann arbeiten, wenn sie sich besser konzentrieren können, um die Arbeit schneller zu erledigen!

das Ergebnis?

Es wird die Produktivität erhöhen!

und wissen Sie, was das bedeutet?

Ein gesünderes Endergebnis für Ihr Unternehmen. Es gibt wirklich so viele Vorteile eines virtuellen Teams!

4. Sie können auf einen globalen Talentpool zugreifen

Sie wollen Ihre Ideen in die ganze Welt tragen.

aber haben Sie auch genug Leute aus der ganzen Welt in Ihrem Team?

Wenn Ihr Unternehmen schnell wächst und hoch hinaus will, brauchen Sie alle Sorten von Menschen an Bord.

Aber wenn Sie von einem physischen Büro aus arbeiten, haben Sie ein Problem.

Sie können nur Talente in derselben Stadt wie Sie einstellen!

Das bedeutet, dass Sie gezwungen sein könnten, sich mit dem zu begnügen, der gerade verfügbar ist, anstatt die perfekte Besetzung für Ihr virtuelles Team zu finden.

Mit globalen virtuellen Teams haben Sie dieses Problem jedoch nicht.

Da Ihre Mitarbeiter aus der Ferne arbeiten, können Sie sie von überall auf der Welt einstellen!

Sie können auf einen globalen Talentpool zugreifen und aus einer Vielzahl von Bewerbern denjenigen herausfiltern, der am besten zu Ihren Anforderungen passt!

5. Sie können 24×7 Support anbieten

Wenn Sie ein virtuelles Team aufbauen, können Sie eine vielfältigere Belegschaft einstellen.

Da Ihre Remote-Mitarbeiter nun weltweit verteilt sind und über Zeitzonen hinweg arbeiten, können Sie sich auch um Klienten und Kunden über Zeitzonen hinweg kümmern!

Ihr virtuelles Team in Australien kann die Arbeit übernehmen, wenn Ihr Team in England Feierabend macht. Auf diese Weise ist Ihr Unternehmen in der Lage, einen 24×7-Support zu bieten, ohne jemanden zu überlasten!

Da Ihre Mitarbeiter auf der ganzen Welt tätig sind, sind kulturelle Unterschiede kein Problem, da Sie Mitarbeiter haben, die Ihre internationalen Kunden und Auftraggeber wirklich verstehen.

6. Sie können leicht skalieren

Um zu wachsen, brauchen Sie mehr Talente!

Wenn Sie ein Team vor Ort haben, müssen Sie zusätzliche Büroräume anmieten, diese einrichten, in Computer, Werkzeuge und zusätzliche Technologie investieren usw.

Das ist nicht nur kostspielig, sondern auch zeitaufwändig!

Glücklicherweise helfen Ihnen effektive virtuelle Teams dabei, diese Fallstricke zu vermeiden, während Sie Ihre Belegschaft trotzdem vergrößern.

Alles, was Sie brauchen, ist ein rationalisierter Einführungsprozess, die die richtige Software für Fernarbeit und Sie sind bereit!

Auf diese Weise können Sie schnell wachsen und Ihre Konkurrenz wie Kevin fühlen lassen:

7. Ihre Kommunikation wird transparenter sein

Informelle Diskussionen können besonders problematisch sein in Agile und Scrum-Projektmanagement

wo projektanforderungen können sich wöchentlich ändern.

Erfolgreiche virtuelle Teams sind mit diesem Problem jedoch nicht konfrontiert.

Warum?

Weil die Schaffung gemeinsamer kommunikationskanäle ist ein wesentlicher Bestandteil der virtuellen Teamarbeit. Denken Sie daran, dass Sie nicht mehr einfach auf jemanden zugehen können, um ihn nach Neuigkeiten zu fragen.

Deshalb muss Ihr Team einen gemeinsamen Kommunikationskanal einrichten, über den alle Aktualisierungen immer für alle verfügbar sind - damit jeder alle Informationen erhält und niemand aus Ihrem virtuellen Teamraum außen vor gelassen wird!

Die 3 Nachteile virtueller Teams und wie man sie löst (mit Lösungen)

Virtuelle Teams haben viele Vorteile, aber sie sind nicht perfekt - es gibt Vor- und Nachteile.

Der heutige Arbeitsplatz kann leicht auf all diese Fragen reagieren herausforderungen von virtuellen Teams !

Sie brauchen nur die richtigen Werkzeuge

Hier eine Übersicht über die 3 wichtigsten Nachteile virtueller Teams und wie man sie beseitigt:

Fernkoordination kann schwierig sein

Fortschrittsberichte kann eine Herausforderung sein

Probleme bei der Überwachung der Produktivität

Herausforderung Nr. 1: Fernkoordination kann schwierig sein

Virtuelle Kommunikation ist nichts Neues in der Welt.

Aber es gibt ein Problem dabei.

Ihr virtuelles Team wird den ganzen Tag über verkabelt sein und eine Flut von Nachrichten verarbeiten müssen. Und wenn verstreute Teams sich über mehrere Kommunikationsanwendungen koordinieren müssen, wird genau das passieren:

Da alle Ihre Nachrichten über mehrere Anwendungen und Tools verstreut sind, können Kommentare durch die Maschen fallen.

Ohne persönliche Kommunikation, um die Lücken zu schließen, werden Sie einen riesigen Rückstau an unbeantworteten, ungeöffneten und unbeachteten Nachrichten haben, der Ihren Fortschritt aufhält!

Es sei denn, Sie verwenden ClickUp!

ClickUp ist der weltweit führende werkzeug zur Fernverwaltung von Projekten das von virtuellen Teams in Unternehmen von Start-ups bis hin zu Giganten wie Google, Netflix und Airbnb verwendet wird. Es bietet alle Funktionen, die Sie brauchen, damit Ihr virtuelles Team an einem Strang zieht!

ClickUp-Lösung: Nutzen Sie eine einheitliche Kommunikationsplattform für alle Ihre Nachrichten!

Es ist nichts falsch, virtuell zu kommunizieren.

Das Problem besteht darin, die richtige Art und Weise und die richtigen Werkzeuge dafür zu finden.

Das größte Problem für ein virtuelles Team ist die Protokollierung von Gesprächen über bestimmte Projekte.

Da sich Ihre Diskussionen über E-Mail, Slack und videokonferenzen wenn Sie das alles verstehen, werden Sie verrückt!

ClickUp hat eine Lösung, die Ihren Kopf (und Fuß) in Sicherheit bringt.

Jede ClickUp-Aufgabe wird mit einem eigenen kommentarabschnitt für eine effektive Kommunikation.

Sie können es verwenden, um:

Nachrichten und Updates über das Projekt austauschen

Freigabe relevanter Dateien und Dokumente

Markieren Sie einen Teammitglied

Und vieles mehr!

aber Moment mal, ist es nicht trotzdem möglich, dass Ihr virtuelles Team mit diesen Kommentaren überfordert ist und sie manchmal übersieht?

Doch, ist es!

Deshalb hat ClickUp eine zugeordnete Kommentare mit der Sie einen Kommentar sofort einem Mitarbeiter zuweisen können, der ihn bearbeiten muss. Die Mitarbeiter werden darüber benachrichtigt, und der Kommentar erscheint sogar in ihrer Aufgabenablage.

Auf diese Weise müssen Sie sich nie wieder Sorgen machen, dass dringende Kommentare unbeantwortet bleiben!

ClickUp kann sogar integriert werden mit apps wieSlack und Zoomen um sicherzustellen, dass Ihre gesamte projektbezogene Kommunikation einheitlich bleibt. Auf diese Weise können Sie schnell eine virtuelle Scrum-Besprechung über Zoom, ohne ClickUp! zu verlassen

Herausforderung #2: Fortschrittsverfolgung kann schwierig sein

erinnern Sie sich noch an die Zeit, als Manager einfach zum Schreibtisch eines Teammitglieds gehen konnten, um ihm eine Frage zu stellen?

Ja, mit einem virtuellen Team kann man das nicht tun.

Aber ohne persönliche Besprechungen und die richtigen Tools gibt es keine einfache Möglichkeit, den Projektfortschritt zu verfolgen, ohne sich die Haare auszureißen! Niemand will unnötige Meetings, aber Kommunikation und die richtigen Tools sind der Schlüssel zum Projekterfolg!

Sicher, Sie könnten endlos mit Ihrem virtuellen Team kommunizieren, indem Sie es jede Sekunde nach Updates fragen - aber dann fühlen sie sich wie Andy hier:

ClickUp Virtual Solutions:

Keine Sorge, Sie müssen Ihr Team nicht ständig anschreiben, um den Projektfortschritt festzuhalten.

ClickUp bietet Ihnen mehrere Funktionen zur Vereinfachung des Projektaufgabenmanagements - und keine davon beinhaltet, dass Sie Ihr Team alle fünf Minuten nerven müssen!

A. Verwenden Sie detaillierte Diagramme, um den Projektfortschritt sofort zu verfolgen

ClickUp kommt mit leistungsstarken Gantt-Diagramme für schnelle und detaillierte visuelle Übersichten über den Fortschritt Ihres Projekts. Ein kurzer Blick auf Ihr Gantt-Diagramm genügt, um zu wissen, wie es um Ihr Projekt steht und um mögliche Probleme zu erkennen!

Gantt-Diagramme sind jedoch nicht die einzigen virtuellen projektberichte funktion, die Sie mit ClickUp-Tools erhalten.

Sie erhalten auch diese leistungsstarken Diagramme, die besonders nützlich sind für Agile Teams :

Burndown-Tabellen : um zu verfolgen, wie viel Arbeit noch übrig ist

Abbrandtabellen : um zu sehen, was man bisher erreicht hat

Kumulative Flussdiagramme : um den Projektabschluss zu verfolgen

Geschwindigkeitsdiagramme : zur Schätzung der durchschnittlichen Erledigungsrate einer Aufgabe

diese Diagramme sind besser als die Streiche, die Jim Dwight gespielt hat!

B. Verwenden Sie benutzerdefinierte Status, um den Status eines Projekts leicht zu erkennen

ClickUp kommt auch mit benutzerdefinierte Zustände damit Sie sofort wissen, in welchem Stadium sich ein Projekt befindet. Da diese Status anpassbar sind, können sie alles sein, was Sie wollen!

"In Arbeit", "Probleme gefunden", "Das hat sie gesagt"_ - Sie entscheiden!

Auf diese Weise brauchen Sie sich nur den Status eines Projekts anzusehen, um sofort zu wissen, wo es sich befindet.

Außerdem, wenn Sie kein Fan von der Kanban-Tafel schnittstelle haben und Ihre Aufgaben in einer Liste anzeigen möchten, wechseln Sie einfach zur Listenansicht !

Herausforderung #3: Probleme bei der Überwachung der Mitarbeiterproduktivität

haben Sie Angst, dass Ihr virtuelles Team während der Arbeit durch soziale Medien scrollt?

oder haben Sie Albträume über _Fremdfirmenmitarbeiter die während der Arbeitszeit naschen?

Sie sind nicht allein.

Davor haben die meisten Arbeitgeber Angst, wenn es um die Verwaltung von Remote-Teams geht.

und kann man es ihnen verdenken?

Schließlich gibt es in der virtuellen Umgebung jede Menge Ablenkungen. Von unvorhergesehenen Einkäufen bis hin zu täglich neuen Netflix-Sendungen - Ihr Remote-Team kann sich durch alles ablenken lassen!

ClickUp Solutions

Machen Sie sich keine Sorgen.

Nur weil Ihr Team virtuell arbeitet, heißt das nicht, dass Sie nicht sicherstellen können, dass es produktiv arbeitet

Hier erfahren Sie, wie ClickUp bei der Teamverwaltung hilft:

A. Verwenden Sie die Box-Ansicht, um einen Überblick über alle Vorgänge zu erhalten

ClickUp's Box-Ansicht ist die perfekte Ansicht für Teamleiter, da sie die Aufgaben auf der Grundlage der zugewiesenen Personen sortiert. So können Sie sich schnell einen Überblick über die Aufgaben aller Beteiligten verschaffen und sie entsprechend neu zuweisen.

B. Ein tieferer Einblick in die Aufgaben der einzelnen Teammitglieder mit Profilen und Pulse

Mit ClickUp's Profile können Sie sich einen Überblick darüber verschaffen, was jedes virtuelle Teammitglied auf dem Herzen hat. Sie können sehen, woran sie gearbeitet haben, woran sie gerade arbeiten und was sie noch vorhaben!

ClickUp hat auch eine neue virtuelle Impuls eine Funktion, die sich perfekt für die Verwaltung Ihrer externen Mitarbeiter eignet.

Pulse nutzt maschinelles Lernen, um automatische Aktivitätsberichte zu erstellen, die aufzeigen, worauf sich Ihr virtuelles Team gerade am meisten konzentriert.

Sie können damit überprüfen:

Wer online und offline ist

Welche Aufgaben die einzelnen Teammitglieder in letzter Zeit am aktivsten bearbeitet haben

Wer gerade aktiv an etwas arbeitet, um in Echtzeit zusammenzuarbeiten

Das Aktivitätsniveau Ihres Teams im Laufe des Tages

C. Überwachung der Zeitverwendung mit Chrome-Erweiterungen und App-Integrationen

Ihr Team kann mit ClickUp's Chrome-Erweiterung um die virtuelle Arbeitszeit zu erfassen. Auf diese Weise haben Sie eine bessere Vorstellung davon, wie lange Projekte dauern und wo Ihr Team im Rückstand ist.

![Virtuelle Zeiterfassung | Zeiterfassung mit Clickup]( https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/05/image20.png )

Wenn Sie jedoch bereits ein Zeiterfassungssystem wie Time Doctor clickUp kann damit integriert werden, um Ihnen zu helfen, aus der Ferne zu erfassen, wie lange Ihre Projekte dauern!

Für weitere Ideen können Sie unsere liste der besten Chrome-Erweiterungen .

D. Bewertung der Teamleistung mit detaillierten virtuellen Berichten

ClickUp kann eine Vielzahl von detaillierten Arbeitsplatzberichten erstellen berichte damit Sie einen besseren Überblick über die Leistung Ihres virtuellen Teams erhalten.

Hier finden Sie Berichte zu Themen wie:

Wer hat am meisten gearbeitet

Wer hat die meisten unvollständigen Aufgaben

Wie viel Zeit hat Ihr Team für Aufgaben aufgewendet und vieles mehr!

Wir wetten, dass Dwight diese Einblicke in seine Mitarbeiter gerne gehabt hätte, als er noch bei Dunder-Mifflin arbeitete!

Fazit

Die COVID-19-Pandemie hat die Unternehmen zwar dazu gezwungen, jetzt auf Fernarbeit umzustellen, aber es ist klar, dass die Unternehmen auch noch lange nach dem Ende der Pandemie mit globalen Teams arbeiten werden.

Und es ist nicht mehr eine Frage des "ob", sondern des "wie" man sich auf diese neue Realität einstellt.

Sicherlich gibt es Vorteile und Nachteile, wenn man ein virtuelles Team leitet, aber die Vorteile, die Sie genießen werden, überwiegen bei weitem die Nachteile!

Und es ist ja nicht so, dass diese Nachteile unüberwindbar wären!

Mit den richtigen Werkzeugen und Technologien ist es ein Kinderspiel, diese Herausforderungen zu meistern.

schauen Sie sich nur ClickUp an:_

Ob es Ihnen hilft:

Kommunizieren Sie effektiv mit Kommentaren

Verfolgen Sie den Projektfortschritt mit detaillierten Diagrammen

Verwalten Sie Ihr virtuelles Team mit der Box-Ansicht und den Profilen

Behalten Sie die Leistung Ihres virtuellen Teams mit Berichten im Auge

ClickUp kann alles verwalten!

Und da kein virtuelles Team ohne das richtige Tool für Fernprojekte funktionieren kann, warum nicht melden Sie sich noch heute für ClickUp an ?

So sieht Ihr Remote-Team garantiert aus: