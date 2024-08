Die besten Confluence-Alternativen & Konkurrenten im Jahr 2024

Während meiner Arbeit spreche ich mit unseren neuen und bestehenden Kunden über ihre Bedürfnisse und Herausforderungen im Projektmanagement.

Ein Thema, das dabei immer wieder zur Sprache kommt, ist die Tatsache, wie sehr sich die Zusammenarbeit von Teams in den letzten Jahren entwickelt hat. Die Unternehmen setzen auf eine Kultur der Fernarbeit, bei der Teams auf derselben Seite stehen müssen, auch wenn sie sich nicht unbedingt am selben Speicherort befinden.

Tools wie Confluence waren 2014 großartig, aber heute haben die Geschäfte nicht mehr das gleiche Vertrauen in Legacy-Software.

Deshalb habe ich eine Liste mit Confluence-Alternativen für Projektmanagement und Team-Zusammenarbeit zusammengestellt. Mein Team und ich haben diese Tools gründlich getestet, um zu sehen, wie sie sich im Vergleich zu Confluence für verschiedene Anwendungsfälle schlagen.

Legen wir los!

Confluence Limits

Bei der Verwendung von Confluence für meine Arbeit bin ich auf eine Reihe von Problemen gestoßen. Einige der wichtigsten davon sind

Verzögerter Kundensupport: Ich habe oft länger als erwartet auf Unterstützung durch das Support-Team von Confluence gewartet. Das ist ein Problem, wenn sofortige Hilfe benötigt wird, um ein zeitkritisches Problem zu lösen

Ich habe oft länger als erwartet auf Unterstützung durch das Support-Team von Confluence gewartet. Das ist ein Problem, wenn sofortige Hilfe benötigt wird, um ein zeitkritisches Problem zu lösen Steile Lernkurve: Die Navigation durch die Features und das Verständnis der Terminologie waren eine ziemliche Herausforderung, vor allem für Neulinge in meinem Team. Confluence erfordert eine beträchtliche Investition von Zeit und Aufwand, um sich mit der Plattform vollständig vertraut zu machen

Die Navigation durch die Features und das Verständnis der Terminologie waren eine ziemliche Herausforderung, vor allem für Neulinge in meinem Team. Confluence erfordert eine beträchtliche Investition von Zeit und Aufwand, um sich mit der Plattform vollständig vertraut zu machen Langsame Suchfunktion: Die Suche nach bestimmten Informationen oder Ressourcen in meinem Workspace dauert oft länger als sie sollte, was meinen Flow unterbricht und die Effizienz behindert

Die Suche nach bestimmten Informationen oder Ressourcen in meinem Workspace dauert oft länger als sie sollte, was meinen Flow unterbricht und die Effizienz behindert Komplexe Verwaltung von Berechtigungen: Es ist schwer herauszufinden, wer bestimmte Seiten bearbeiten oder zu ihnen beitragen darf, oder die Berechtigungen so zu konfigurieren, dass sie mit den Bedürfnissen meines Teams übereinstimmen

Es ist schwer herauszufinden, wer bestimmte Seiten bearbeiten oder zu ihnen beitragen darf, oder die Berechtigungen so zu konfigurieren, dass sie mit den Bedürfnissen meines Teams übereinstimmen Probleme bei der gemeinsamen Entwicklung von Inhalten: Wenn mehrere Personen gleichzeitig dasselbe Dokument bearbeiten, ist es schwierig, die Bearbeitungen zu koordinieren, was zu Versionskonflikten führt

Mit diesen immer wiederkehrenden Problemen im Hinterkopf, habe ich eine kurze Liste erstellt Confluence-Alternativen die eine nahtlose Zusammenarbeit ermöglichen, schnellen Zugriff auf Wissen bieten und die Produktivität von Teams aufrechterhalten.

Confluence-Alternativen auf einen Blick

Die 10 besten Confluence-Alternativen für das Jahr 2024

1. ClickUp - Am besten für die Bearbeitung und Zusammenarbeit in Echtzeit

Beginnen wir mit dem hausinternen Favoriten ClickUp. Die Funktionen für die Zusammenarbeit in diesem Projektmanagement-Tool bringen funktionsübergreifende Teams unter ein Dach und bieten eine einzige Quelle der Wahrheit, um die Konsistenz in großem Umfang zu gewährleisten.

Ich verwende ClickUp Dokumente zu wikis erstellen , SOPs, technische Dokumentationen, Produkt-Roadmaps oder jede andere Art von Inhalt. Für Dokumente, die ausführliche Erklärungen benötigen, verwende ich verschachtelte Seiten, um relevante Inhalte zu verknüpfen, füge Tabellen für schnelle Übersichten hinzu oder bette Lesezeichen zum Nachschlagen ein, alles in einem zentralen Space.

Dank des Features zur Bearbeitung in Echtzeit kann ich mit meinem Remote-Team zusammenarbeiten, um ehrgeizige Ideen zu verwirklichen. Falls ich etwas ergänzen oder klären muss, markiere ich meine Teammitglieder in den Kommentaren und sie werden sofort benachrichtigt.

Die Erstellung von Aufgaben dauert in Docs nur ein paar Sekunden - ich kann einfach einen Teil eines Textes auswählen und ihn in ein Element für eine Aktion umwandeln, mit den relevanten Details wie Mitarbeiter und Frist.

Zusammenarbeit mit Teammitgliedern in Echtzeit mit ClickUp Docs

Ich muss oft an detaillierten Firmen-Wikis arbeiten und sie von Zeit zu Zeit aktualisieren. ClickUp's umfangreiche Bibliothek mit anpassbaren Vorlagen für Wikis und Dokumentationsanforderungen ist für diese Aufgaben sehr nützlich. Mein bevorzugtes Framework ist das ClickUp Wiki Vorlage -eine schnelle Möglichkeit, Informationen zu kuratieren, zu organisieren und freizugeben.

Erstellen Sie Wikis, bearbeiten Sie sie gemeinsam mit Ihrem Team, passen Sie sie an und halten Sie interne Teams mit den neuesten Unternehmens-SOPs auf dem Laufenden - mit der Wiki-Vorlage von ClickUp

Ich verwende diese Vorlage um:

Erstellung interner Wissensdatenbanken für wichtige Unternehmensressourcen wie Verhaltenskodex, SOPs, Anleitungen für häufig verwendete Tools usw.

Mit Mitgliedern des Teams in Echtzeit zusammenzuarbeiten, um die Inhalte zu bearbeiten und zu aktualisieren

Meinem Team helfen, Antworten auf häufige Fragen zu finden, ohne Zeit zu verschwenden

Speichern Sie alle Dokumente an einem zentralen Speicherort und arbeiten Sie gemeinsam daran

Dokumentation durch rechtzeitige Bearbeitung auf dem neuesten Stand halten

Die Vorlage bietet zahlreiche Optionen zur Anpassung von Design, Status, Feldern und Ansichten und hilft mir, eine einheitliche Struktur für alle offiziellen Dokumente zu erhalten. Außerdem steigert sie die Effizienz und Geschwindigkeit, da ich die Wiki-Strukturen nicht mehr von Grund auf neu entwickeln muss.

Apropos Geschwindigkeit: ClickUp hat ein Superhelden-Tool in seinem Arsenal ClickUp Gehirn ! Diese /AI Wissensmanager* schnellere Nachverfolgung meines Schreibprozesses, sei es beim Erstellen eines Produktanforderungsdokuments, eines internen Schulungsmoduls, einer E-Mail oder eines Blogbeitrags.

polieren Sie Ihre Kommunikation auf und sparen Sie Zeit mit ClickUp Brain

Brain informiert mich über Aufgaben, Dokumente und Mitglieder des Teams, erstellt Vorlagen für bestimmte Anwendungsfälle und analysiert Wikis (und den gesamten Workspace), um schnell Antworten auf meine Fragen zu finden. Wahrlich der beste Co-Pilot, den ich mir wünschen kann!

ClickUp beste Features

Halten Sie Ablenkungen in Schach und konzentrieren Sie sich auf eine Zeile und eine Idee zur gleichen Zeit mit dem Fokusmodus von ClickUp Dokumenten

Anpassen von Dokumenten mit umfangreicher Formatierung - Hinzufügen von Anhängen, Widgets, Trennlinien, Code-Blöcken und Zugriff auf die Sprache Markdown

Schützen Sie die Unternehmensdokumentation, indem Sie unterschiedliche Berechtigungen für Teams, Gäste oder den öffentlichen Zugriff einstellen

Speichern Sie häufig verwendete Dokumente als Vorlagen und greifen Sie schnell auf sie zu

Integrieren Sie ClickUp mit über 1000 Apps von Drittanbietern, darunter HubSpot, Salesforce, OneDrive, Microsoft Teams, Figma, GitHub und viele mehr

ClickUp Limitierungen

Die mobile App bietet noch nicht alle Features der Web Version

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Benutzer pro Monat

$7/Benutzer pro Monat Business: $12/Benutzer pro Monat

$12/Benutzer pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise ClickUp Brain ist zu einem Preis von $5/Benutzer pro Monat für jeden Workspace erhältlich

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über ClickUp?

Was uns an ClickUp am besten gefällt, ist die Möglichkeit, eine All-in-One-Lösung für unsere Bedürfnisse zu haben. Wir müssen nicht mehr nach Wiki-Seiten in Confluence, Engineering-Tickets in Jira oder Tabellen/Listen in Notion suchen. Und das alles bei gleichzeitiger Verwaltung der Benutzer an einem Ort und Reduzierung unserer Kosten.

Rodolfo Gutierrez, Entwickler

über Notion Notion ist ein Tool für das Wissensmanagement und ein kollaborativer Workspace für Remote-Teams jeder Größe.

Ich habe Notion Docs getestet, um mit meinem Team Notizen zu Meetings und Brainstorming zu Projektanforderungen zu machen. Es hat sich herausgestellt, dass Sie in Docs mehrere Arten von Inhalten hinzufügen können, z. B. Code-Schnipsel, mathematische Gleichungen, Lesezeichen, Erinnerungen und mehr. Eine großartige Möglichkeit, Zu erledigen-Listen und Projektdokumente in einem zentralen hub zu organisieren!

Ich wünschte jedoch, die benutzerdefinierten Vorlagen und die Einstellung von Automatisierungen wären einfacher - es erforderte viel Zeit und manuellen Aufwand, sie anzupassen, was für Profis, die schnell skalieren wollen, vielleicht nicht praktikabel ist.

Notion Wikis ist ein weiteres leistungsstarkes Tool, das ich ausprobiert habe. Es dient als Wissensdatenbank, in der Unternehmen wichtige Informationen freigeben und bei Bedarf aktualisieren können, und die Mitarbeiter haben jederzeit Zugriff auf diese Informationen. Besonders gut gefallen hat mir das Feature Synchronisierte Blöcke - wenn dieselbe Information an mehreren Stellen vorhanden ist, kann man sie einmal bearbeiten und die Änderungen werden an allen Stellen übernommen.

Ein Beispiel: Ich bette die Projektziele normalerweise in jedes Projektbriefing ein, das ich erstelle. Ich habe eine kleine Bearbeitung am Zielsetzungsdokument vorgenommen, und dank der Synchronisierung von Blöcken wurden die Änderungen sofort überall aktualisiert.

Notion beste Features

Automatisches Ausfüllen von Tabellen, Auffinden von Informationen im Workspace und Erklären von Fachausdrücken mit Notion KI

Organisieren Sie Wikis schneller mit dem Drag-and-Drop Feature

Überprüfen Sie Seiten, um sicherzustellen, dass Sie auf die neuesten Informationen zugreifen

Integrieren Sie das Tool mit ClickUp, Asana, GitHub, Gitlab, Jira, Calendly, Figma und anderen

Notion Limitierungen

Die Erstellung von Seiten ist ein zeitaufwändiger Prozess

Schwer zu bearbeitende und benutzerdefinierte Vorlagen

Notion Preise

Free

Plus: $10/Platz pro Monat

$10/Platz pro Monat Business: 18 $/Sitz pro Monat

18 $/Sitz pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Notion KI ist für $10/Benutzer pro Monat für jeden Workspace verfügbar

Notion Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (5,000+ Bewertungen)

4.7/5 (5,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

3. Google Drive - Am besten für Benutzer des Google-Ökosystems

über Google Drive Google Drive (ein Teil von Google Workspace) ist eine weitere überzeugende Confluence-Alternative, die sich für Solopreneure oder kleine bis mittlere Geschäfte mit einem begrenzten Technik-Budget eignet.

Es gibt viele Dinge, die ich im Laufe der Jahre an Google Drive schätzen gelernt habe. Wenn ich eines herausgreifen muss, dann ist es die mühelose Integration mit anderen Google Workspace tools, wie Docs, Sheets, Slides und Google Drive.

Teams, die das Google-Ökosystem bevorzugen, können Drive nutzen, um Inhalte in Echtzeit zu erstellen, freizugeben und gemeinsam zu bearbeiten sowie Ressourcen in einem leicht zugänglichen Repository zu speichern.

Die Einstellung zum Freigeben ist ein weiteres praktisches Feature - ich kann manuell steuern, wer Zugriff auf ein bestimmtes Dokument hat, und sensible Daten schützen. Allerdings gibt es keine Möglichkeit, diese Einstellung zu automatisieren, so dass die manuelle Einrichtung sehr zeitaufwändig ist. Das ist gut für den individuellen Gebrauch, aber nicht sehr skalierbar.

Die besten Features von Google Drive

Ausreichend Speicherplatz, damit Sie sich keine Gedanken über die Größe der Dateien machen müssen

Zusammenarbeit mit mehreren Mitgliedern eines Teams in Echtzeit in Google Docs

Erstellen Sie Ordner und Sammlungen, um Ihre Ressourcen zu organisieren

Reibungsloses Arbeiten auf allen Geräten - Desktop, Tablet oder Handy

Google Drive Limits

Nicht geeignet für die Erstellung verschachtelter Seiten innerhalb von Dokumenten

Limitiertes Feature für den Versionsverlauf - keine detaillierte Nachverfolgung von Dokumentrevisionen im Laufe der Zeit möglich

Google Drive Preise

Business Starter: 7,20 $/Benutzer pro Monat (Google Workspace)

7,20 $/Benutzer pro Monat (Google Workspace) Business Standard: 14,40 $/Benutzer pro Monat (Google Workspace)

14,40 $/Benutzer pro Monat (Google Workspace) Business-Plan: 21,60 $/Nutzer pro Monat (Google Workspace)

21,60 $/Nutzer pro Monat (Google Workspace) Enterprise: Benutzerdefinierte Preise (Google Workspace)

Google Drive Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (42.000+ Bewertungen, Google Workspace)

4.6/5 (42.000+ Bewertungen, Google Workspace) Capterra: 4.7/5 (15,000+ Bewertungen, Google Workspace)

4. Nuclino - Am besten für eine minimalistische Schnittstelle

über Nuclino Diese wiki-Software eignet sich am besten für Benutzer, die eine Alternative zur grafiklastigen Oberfläche von Confluence suchen.

Ich habe sein Feature für die Zusammenarbeit getestet und muss sagen, dass es vielen beliebten Legacy tools Konkurrenz macht.

Jedes Element, das ich mit Nuclino erstellt habe, wurde zu einem Dokument für die Zusammenarbeit - ich konnte detaillierte Wikis mit eingebetteten Flussdiagrammen und Dateien erstellen, Notizen schreiben, Mitgliedern des Teams Aufgaben zuweisen und mit ihnen in Echtzeit zusammenarbeiten. Keine Versionskonflikte mehr!

Nuclino beste Features

Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit dank der übersichtlichen Benutzeroberfläche

Nutzen Sie Slash-Befehle, Tastenkürzel und Markdown, um Ihre Arbeit effizienter zu gestalten

Erstellen Sie Entwürfe für Dokumentationen, fassen Sie Notizen zusammen und erzeugen Sie Bilder mit Nuclino Sidekick

Rufen Sie die richtigen Informationen zur richtigen Zeit mit dem Feature der Schnellsuche ab

Nuclino Beschränkungen

Limitierte Integrationen von Drittanbietern

Für große Unternehmen, die umfangreiche benutzerdefinierte Anpassungen benötigen, möglicherweise nicht gut geeignet

Preise für Nuclino

Free

Standard: $6/Benutzer pro Monat

$6/Benutzer pro Monat Premium: $12/Benutzer pro Monat

Nuclino Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (20+ Bewertungen)

4.7/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (80+ Bewertungen)

5. SharePoint - Am besten für fortgeschrittenes Dokumentenmanagement

über SharePoint Die tiefe Integration von SharePoint in Office 365 ermöglicht es Benutzern, mit vertrauten Tools wie Word, Excel und Teams zusammenzuarbeiten.

Beim Ausprobieren dieser document collaboration tool mir gefiel, wie einfach es war, in Echtzeit an Dokumenten mitzuverfassen und mehrere Versionen effektiv zu verwalten. Ich habe mich auch an der Einstellung von E-Mail-Automatisierungen und dem Auslösen von automatisierten Kundendienstantworten mit Power Automate versucht - es hat nur ein paar Minuten gedauert, bis ich loslegen konnte.

Während Confluence für seine leistungsstarken Funktionen zur Erstellung und Verwaltung von Wikis bekannt ist, verfügt SharePoint über eine umfangreichere Palette von Features für die Dokumentenverwaltung, darunter eine erweiterte Metadatenverwaltung, Dokumentenbibliotheken und leistungsstarke Suchfunktionen.

SharePoint funktioniert auf Mac, PC und mobilen Geräten, so dass ich meinen Flow der Arbeit auch nach einem Gerätewechsel beibehalten konnte.

SharePoint beste Features

Vereinheitlichung von Dateien, Daten und Ressourcen an einem einzigen Ort

Auffinden von Verbindungen und Unterhaltungen aus Microsoft Viva und optimale Nutzung des kollektiven Wissens

Organisieren Sie Inhalte mit relevanten Tags und Metadaten für ein schnelles Auffinden

Nachverfolgung von Versionsänderungen in Dokumenten und Zurückgehen auf frühere Versionen, falls erforderlich

SharePoint-Einschränkungen

Starke Abhängigkeit vom Microsoft-Ökosystem

Die Anpassung der Plattform über die grundlegenden Features hinaus erfordert technisches Know-how

SharePoint-Preise

SharePoint (Plan 1): $5/Benutzer pro Monat (jährlicher Plan)

$5/Benutzer pro Monat (jährlicher Plan) Microsoft 365 Business Standard: $12,50/Benutzer pro Monat (jährlicher Plan)

SharePoint-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (8.000+ Bewertungen)

4/5 (8.000+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (5,000+ Bewertungen)

6. Quip - Das Beste für nahtloses und sicheres Freigeben von Dokumenten

über Quip Quip, das zu Salesforce gehört, ist eines der wenigen Tools auf dieser Liste, das sich ausschließlich auf die Erstellung von Inhalten und die Verwaltung von Dokumenten konzentriert. Es war für mich sehr einfach, mit der Erstellung von Dokumenten in Quip zu beginnen und sie in Unterordnern zu organisieren.

Das Beste an Quip sind jedoch die Möglichkeiten des Freigebens. Ich kann ein begrenztes Publikum für meine Dokumente festlegen, die Dateien sperren und sie im gesamten System verfolgen. Ich muss große Mengen an Dokumenten verwalten, sowohl vertrauliche als auch öffentlich freigegebene, daher passte dieses Feature besonders gut in meinen Workflow.

Quip beste Features

Erstellen von Folien, Arbeitsblättern und Decks - alles an einem Ort

Zusammenarbeit und Hinzufügen von Benutzern durch Tagging mit '@'

Nutzen Sie einen großen Bereich von Vorlagen für Vertrieb, Marketing, Personal- und Buchhaltungsabteilungen

Umfassende Integrationen, einschließlich Dropbox, Zendesk, JIRA und Slack, zur Unterstützung von Teams bei der Skalierung

Quip-Einschränkungen

Der größte Teil des Wertes ist an die Salesforce-Integration gebunden

Quip Preise

Quip Starter: $12/Benutzer pro Monat

$12/Benutzer pro Monat Quip Plus: $25/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung)

$25/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung) Quip Advanced: $100/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung)

Quip Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (1000+ Bewertungen)

4.2/5 (1000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (200+ Bewertungen)

7. Asana - Am besten für die Organisation von Dokumenten und Aufgaben

über Asana Asana ist ein beliebtes Tool für das Projekt- und Dokumentenmanagement, das Confluence den Rang ablaufen kann. Das erste, was an Asana auffällt, ist seine Benutzeroberfläche. Obwohl es ein komplexer technischer Stack ist, verfügt es über clevere UI-Elemente, die Benutzer zu neuen Aktionen führen.

Die Seiten von Asana sind übersichtlich und leicht zu überfliegen. Mir gefielen die Features zur Aufgabenverwaltung - ich konnte die Arbeit schnell an meine Mitglieder im Team delegieren und den Fortschritt abteilungsübergreifend verfolgen.

Mit den benutzerdefinierten Regeln von Asana konnte ich unsere kreativen Workflows anpassen, ohne mir Gedanken über das Hinzufügen eines weiteren Tools machen zu müssen. Ich habe zum Beispiel Regeln festgelegt, um ein Schreibprojekt automatisch einem bestimmten Editor zuzuweisen, sobald die Phase der Aufgabe von Schreiben zu Bearbeiten wechselt.

Asana beste Features

Standardisierung von Kreativen und Projektumfängen mit On-Brand-Richtlinien und Formularen

Ansicht der Inhaltspipeline und Nachverfolgung eines Dokuments über Projekte hinweg, um Duplikate zu vermeiden

Nutzen Sie KI und Automatisierung, um die Erstellung und Verteilung von Inhalten zu verknüpfen

Verwendung von Vorlagen zur Zusammenarbeit und Skalierung kreativer Produktionen

Asana Limitierungen

Das komplexe Ökosystem kann neuen Benutzern eine steile Lernkurve bescheren

Asana Preise

Personal: Free

Free Einsteiger: 13,49 $/Benutzer pro Monat

13,49 $/Benutzer pro Monat Erweitert: $30.49/Benutzer pro Monat

$30.49/Benutzer pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Enterprise+: Benutzerdefinierte Preise

Asana Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (9500+ Bewertungen)

4.3/5 (9500+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (12500+ Bewertungen)

8. Dropbox Paper - Am besten für die Medieneinbettung

über Dropbox-Papier Dropbox ist bekannt für seine Cloud-Speicherprodukte, aber Dropbox Paper ist ein unterschätztes technisches document management tool das unter dem Radar fliegt. Ich habe es ausprobiert und fand, dass es eine schön gestaltete Confluence-Alternative ist, insbesondere für Dropbox-Benutzer.

Was ich am meisten schätzte, war das Feature zum Einbetten von Medien. Ich konnte YouTube-Videos, GIFs und sogar Figma-Designs importieren und sie direkt im Dokument abspielen. Das hat den Austausch von Ideen und Feedback mit meinen Teams verbessert.

Für das Wiki habe ich den vorgefertigten Vorlagen den Vortritt gelassen, und sie haben sich als angemessen erwiesen, insbesondere für neue Benutzer. Mein Team konnte Ideen brainstormen, Briefs entwerfen und Mitarbeiter einladen.

Und was ist das Praktischste daran? Die Synchronisierung zwischen den Geräten erfolgte in Echtzeit.

Die besten Features von Dropbox Paper

Verbessern Sie Ihre Produktivität durch Tastaturverknüpfungen

Organisieren und Integrieren in Ihr Dateisystem für nahtlose Workflows

Verwenden Sie die mobile App zur Bearbeitung und Verwaltung von Dokumenten von unterwegs aus

Integration mit einer großen Zahl von Dropbox-Integrationspartnern, um Unterbrechungen zu vermeiden

Dropbox Paper Limits

Offline-Feature ist limitiert und erfordert mehr Updates

Dropbox Paper Preise

Basic: Free

Free Plus: $11.99/Benutzer pro Monat

$11.99/Benutzer pro Monat Essentials: $19.99/Benutzer pro Monat

$19.99/Benutzer pro Monat Business: $15/Benutzer pro Monat

$15/Benutzer pro Monat Business Plus: $30/Benutzer pro Monat

Dropbox Paper Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (4000+ Bewertungen)

4.1/5 (4000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (200+ Bewertungen)

9. Zoho Learn (ehemals Zoho Wiki)-Best für die Erstellung benutzerdefinierter Wikis

über Zoho Lernen Zoho Learn ist ein kosteneffizientes Tool zur Erstellung eines vollständig anpassbaren, markengerechten internen Wissensdatenbank für Mitarbeiter.

Bei der Arbeit mit dem tool stach mir das Feature zur Steuerung der Berechtigungen ins Auge. Sie ermöglichte es mir, einen granularen Zugriff für einzelne Seiten oder einen breiteren Zugriff für den gesamten Workspace einzustellen.

Ein weiteres Feature, das mir sehr gut gefiel, war die Fülle der benutzerdefinierten Optionen. Vom Logo über das Layout der Seite und das Banner bis hin zur Farbe konnte ich mehrere Elemente des Wikis ändern, um sie perfekt an den Markenauftritt meiner Organisation anzupassen.

Zoho Learn beste Features

Freigeben von Wissen für Mitglieder des Teams und Ermöglichen von deren Beiträgen

Zugriff auf Ihre Wissensdatenbank von überall und jederzeit

Gleichzeitige Bearbeitung von Inhalten mit Teammitgliedern

Erstellen Sie benutzerdefiniertevorlagen für Wissensdatenbanken und pflegen Sie die Konsistenz der Inhalte

Grenzen von Zoho Learn

Limitierte Integration von Drittanbietern

Preise für Zoho Learn

Free

Express: $1/Benutzer pro Monat

$1/Benutzer pro Monat Professionell: $3/Benutzer pro Monat

(Die Preise stammen aus einer externen Quelle)

Zoho Learn Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (50+ Bewertungen)

: 4.2/5 (50+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

über Dokument360 Document360 ist ein software zum Freigeben von Wissen die es Unternehmen ermöglicht, eine umfassende Ressourcenbibliothek zu erstellen, in der SOPs, Produktdokumentationen, Unternehmens-Wikis und Benutzerhandbücher gespeichert werden. Mitarbeiter, Clients oder externe Stakeholder können direkt über die Plattform auf die Dokumente zugreifen.

Ich habe mich an Site versucht, der Wissensdatenbank des Tools für Mitarbeiter und Kunden. Was mich besonders beeindruckt hat, ist die Möglichkeit, ein angepasstes Branding zu erstellen - ich konnte eine benutzerdefinierte Domain mit Farben, eingebetteten Links und benutzerdefinierten CTAs hinzufügen.

Beeindruckt hat mich auch die KI-gestützte Suchfunktion. Sie verstand schnell den Kontext und fand die gesuchte Seite in nur wenigen Sekunden, obwohl ich Hunderte von Dokumenten gespeichert hatte.

Es ist zwar ein großartiges Tool für die Dokumentation, aber der hohe Preis macht es nur für Unternehmen erschwinglich.

Document360 beste Features

Erstellen Sie anpassbare API-Dokumentation für Entwicklerteams

Bereitstellung von On-Demand-Hilfe für Kunden mithilfe der Widget-Wissensdatenbank

Minimieren Sie die Schulungszeit und reduzieren Sie operative Fehler mit detaillierten SOPs

Integrieren Sie das Tool in Microsoft Teams, Salesforce, Google Analytics, Freshdesk und andere Apps in Ihrem Tech-Stack

Document360 Einschränkungen

Teuer für kleine bis mittlere Geschäfte

Document360 Preise

Free

Standard: $199/Projekt pro Monat

$199/Projekt pro Monat Professional: $299/Projekt pro Monat (nur jährliche Abrechnung)

$299/Projekt pro Monat (nur jährliche Abrechnung) Business: $399/Projekt pro Monat (nur jährliche Abrechnung)

$399/Projekt pro Monat (nur jährliche Abrechnung) Unternehmen: $599/Projekt pro Monat (nur jährliche Abrechnung)

Document360 Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (400+ Bewertungen)

4.7/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (200+ Bewertungen)

Wissensmanagement und Zusammenarbeit auf intelligente Weise mit ClickUp

Confluence ist ein leistungsfähiges Tool für Dokumentation und Zusammenarbeit, aber seine Standardlösungen sind nicht mehr zeitgemäß. Die Alternativen, die ich in diesem Artikel vorgestellt habe, bieten maßgeschneiderte Lösungen für die individuellen Bedürfnisse Ihres Teams - genau das, was Sie brauchen, um Ihr Geschäft im Jahr 2024 voranzutreiben.

ClickUp entpuppt sich in diesem Space als hervorragende Option und bietet eine vielseitige Plattform, die Aufgabenmanagement, Projektverfolgung, Dokumentation und Wissensmanagement in einem Atemzug nennt.

Die intuitive Benutzeroberfläche, die unzähligen benutzerdefinierten Optionen und Integrationen sowie die fortschrittlichen KI-Funktionen machen ClickUp zu einer attraktiven Wahl für Teams, die der Zeit immer einen Schritt voraus sein wollen. Starten Sie noch heute mit ClickUp!