die 10 besten Software-Tools zum Wissensaustausch für Teams im Jahr 2024

Im heutigen digitalen Zeitalter ist die Macht des freigegebenen Wissens unbestreitbar!

Für eine effiziente Teamarbeit benötigen Sie daher das beste Tool zum Freigeben von Wissen, das Ihnen hilft, mit internen und externen Zielgruppen in Kontakt zu treten. Ob es sich um eine technische team-Freigabe code-Praktiken oder Marketing kommunikation von Markenrichtlinien wissensmanagementsysteme gewährleisten eine rasche Erstellung und Verbreitung von Inhalten.

Schauen wir uns die besten Plattformen zum Freigeben von Wissen einmal genauer an.

Was ist Software zum Freigeben von Wissen?

Software zum Freigeben von Wissen ist eine digitale Plattform, die dazu dient, Informationen innerhalb eines Unternehmens zu erfassen, zu organisieren und zu verbreiten. Sie fördert die Zusammenarbeit, steigert die Produktivität des Teams und fördert die Innovation, indem sie das gesammelte Wissen für alle Mitglieder zugänglich macht.

Worauf sollten Sie bei Software zum Freigeben von Wissen achten?

Achten Sie bei der Auswahl eines Tools zum Freigeben von Wissen auf dessen Suchfunktionen, Tools zur Zusammenarbeit, Integrationen, Benutzeroberfläche und Sicherheit.

Suchbarkeit

Benutzerfreundliche Oberfläche

Collaboration tools

Sicherheit

Integrationsmöglichkeiten

Letztendlich bevorzugen Sie vielleicht eine robuste Projektmanagement-Plattform mit eingebauter Wiki-Software die Sie bei der Verwaltung von Projekten unterstützt und erweiterte Features für die Zusammenarbeit bietet.

Denken Sie daran, dass das richtige Tool zur Mitarbeiterbindung Ihr Team stärken und eine lebendige, kollaborative und produktive Arbeitsumgebung fördern kann!

Die 10 besten Softwarelösungen für das Wissensmanagement im Jahr 2024

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen

ClickUp ist eine All-in-One-Produktivitätsplattform, die für Teams aller Größen und Branchen entwickelt wurde, um die Arbeit an einem Ort zu zentralisieren.

Extern erweitert ClickUp seine Möglichkeiten auf Clients, Partner und Stakeholder. Erstellen Sie dedizierte Spaces für die externe Zusammenarbeit und gewähren Sie kontrollierten Zugriff auf relevantes Wissen. Von Leitfäden für den Kundensupport bis hin zu Projekt-Updates können Sie Wissenslücken überbrücken, indem Sie wertvolle Erkenntnisse in Echtzeit bereitstellen.

Außerdem können Sie Inhalte mühelos kuratieren und organisieren mit der ClickUp AI Schreibassistent und Tools für die Zusammenarbeit. Hochladen und dokumente verwalten , Anleitungen und Ressourcen für den sicheren Zugriff. Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit von Aufgabenlisten, um Prozesse, Best Practices und Standardarbeitsanweisungen zu skizzieren, damit alle Beteiligten auf dem gleichen Stand bleiben!

ClickUp beste Features

Integrationen mit über 1.000 anderen Tools zur Rationalisierung Ihrer Arbeit an einem Ort

Bearbeitung in Echtzeit, verschachtelte Seiten, Rich-Text-Bearbeitung und weitere leistungsstarke Formatierungs-Features inClickUp Dokumente* Beziehungen zum Verknüpfen von Dokumenten und Aufgaben für einfachen Zugriff

Granulare Zugriffs- und Berechtigungsrechte zum Schutz des Inhalts vor unerwünschten Änderungen

ClickUp Beschränkungen

Die Leistung der mobilen App kann limitiert sein

Es braucht Zeit, um die Plattform zu erlernen

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,331+ Bewertungen)

4.7/5 (8,331+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,739+ Bewertungen)

2. Flowlu

über Flowlu Flowlu ist eine Kollaborationsplattform, die Geschäften hilft, Wissen an einem Ort zu erstellen, zu organisieren und freizugeben.

Mit den Features von Flowlu zum Freigeben von Wissen können Sie Artikel, FAQs und andere Ressourcen erstellen, auf die Ihr Team zugreifen kann. Sie können auch in Echtzeit an Artikeln der Wissensdatenbank mitarbeiten, so dass alle immer auf der gleichen Seite sind.

Die Features von Flowlu zum Freigeben von Wissen erleichtern den Wissensaustausch in Ihrem Team, verbessern die Zusammenarbeit und verringern das Risiko von Fehlern.

Flowlu beste Features

Zuverlässige und hochleistungsfähige Software

Leicht zu erlernen und einfach zu bedienen

Sicheres, gespeichertes und verschlüsseltes TLS-Protokoll

Flowlu Beschränkungen

Kein Client-Portal

Einige Features erfordern die Hilfe des Supports bei der Einrichtung

Einige Rezensenten beschweren sich über limitierte Features

Flowlu Preise

free : kostenlos

kostenlos Team : $29/Monat

: $29/Monat Business : $59/Monat

: $59/Monat Professionell : $119/Monat

: $119/Monat Enterprise: $199/Monat

Flowlu Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (195+ Bewertungen)

4.7/5 (195+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (302+ Bewertungen)

3. Helpjuice

über Helpjuice Das Cloud-basierte Wissensmanagement-Tool Helpjuice unterstützt Geschäfte bei der Erstellung, Organisation und Freigabe von Wissen von einem zentralen Ort aus.

Mit Helpjuice können Sie Artikel, FAQs und andere Ressourcen erstellen, auf die Ihr Team und Ihre Kunden zugreifen können.

Die Features zum Freigeben von Wissen erleichtern die Zusammenarbeit an Artikeln in der Wissensdatenbank in Echtzeit, so dass alle immer auf der gleichen Seite sind.

Helpjuice bietet außerdem wichtige Features wie Suche, Tagging und Analyse, die Ihnen helfen, Ihre Inhalte in der Wissensdatenbank zu finden und zu verwalten.

Helpjuice beste Features

Einfach zu bedienende, intuitive Benutzeroberfläche

Leistungsstarke Suchfunktionen erleichtern das Auffinden von Inhalten

Hochgradig anpassbare Benutzeroberfläche

Helpjuice Beschränkungen

Rezensionen erwähnen, dass die Support-Dokumentation verbesserungswürdig ist

Mehrere Rezensenten erwähnen begrenzte Möglichkeiten zur Bearbeitung von Artikeln

Helpjuice Preise

Starter : $120/Monat

: $120/Monat Business : $200/Monat

: $200/Monat Premium Limited : $289/Monat

: $289/Monat Premium Unlimited: 499$/Monat

Helpjuice Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (16+ Bewertungen)

4.3/5 (16+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (92+ Bewertungen)

4. Guru

über Guru Die Wissensmanagement-Plattform Guru hilft Teams, Wissen an einem Ort zu erstellen, zu organisieren und freizugeben.

Seine KI Enterprise Suche, Wiki, intranet-Software und Tools für Wissensdatenbanken können Unternehmen dabei helfen, ein umfassendes Ökosystem zum Freigeben von Wissen zu schaffen.

Die Features von Guru zum Freigeben von Wissen erleichtern den Informationsaustausch in Ihrem Team, verbessern die Zusammenarbeit und verringern das Risiko von Fehlern.

Guru beste Features

Bequeme Funktion zur Stichwortsuche

KI-gestützter Suchzugang

Viele Rezensenten erwähnen das hilfreiche Support-Team

Guru Beschränkungen

Limitierte Berechtigungen für die Zusammenarbeit

Hohe Lernkurve für die meisten Nutzer

Einige redaktionelle Limitierungen, da man nicht so bearbeiten kann, wie man möchte

Guru-Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $10/Monat pro Benutzer

: $10/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

Guru Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1,514+ Bewertungen)

4.7/5 (1,514+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (85+ Bewertungen)

5. Confluence

über Confluence Die Software Confluence von Atlassian zum Freigeben von Wissen zentralisiert technische Informationen für ein nahtloses IT-Anforderungsmanagement.

Es erfasst und organisiert wertvolle Ressourcen, um Updates und projekt Pläne leicht zugänglich.

Confluence enthält Tools für die Zusammenarbeit und Nachverfolgung, die das Auffinden der benötigten Informationen erleichtern. Mit einer intuitiven Oberfläche und einem benutzerfreundlichen Design fördert das Tool zum Freigeben von Wissen die Produktivität und die Teamarbeit in Organisationen.

Die meisten Confluence-Pläne sind Cloud-basiert, aber die Plattform bietet auch einen Data Center Plan für Teams, die eine selbstverwaltete Lösung suchen.

Confluence beste Features

Hervorragend geeignet für die Nachverfolgung von Problemen

Organisiert nahtlos große Mengen an Dokumentation

Saubere und einfache UI, die angenehm zu bedienen ist

Confluence-Einschränkungen

Limitierte Formatierungsmöglichkeiten innerhalb des Programms im Vergleich zu den meisten Wissensmanagement-Tools

Limitierte Fähigkeiten zur Aufgabenverwaltung, wenn Sie ein integriertes Programm zur Aufgabenverwaltung suchen

Mehrere Benutzer berichten über Schwierigkeiten bei der Formatierung und dem Export von PDF-Dateien

Confluence Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $5,75/Monat pro Benutzer

: $5,75/Monat pro Benutzer Premium : $11/Monat pro Benutzer

: $11/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontakt für Preisgestaltung

: Kontakt für Preisgestaltung Rechenzentrum: Kontakt für Preise

Confluence Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (3,644+ Bewertungen)

4.1/5 (3,644+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (3,055+ Bewertungen)

6. Bloomfire

über Bloomfire Bloomfire ist eine Cloud-basierte Plattform, die Unternehmen hilft, ihren Aufwand für das Wissensmanagement zu maximieren.

Sie bietet ein zentrales, durchsuchbares Repository für Wissen, das das Freigeben von und die Zusammenarbeit an Informationen erleichtert.

Außerdem können Benutzer Fragen stellen und beantworten, Inhalte kommentieren und Experten folgen, um das Freigeben von Wissen interessanter zu gestalten.

Bloomfire beste Features

Sie können Inhalte in jedem Format hochladen

Jedes Wort ist für eine umfassende Durchsuchbarkeit tief indiziert (einschließlich Audio)

Sehr benutzerfreundlich, ansprechende Ästhetik

Bloomfire Beschränkungen

Viele Benutzer berichten, dass das Programm Zeit braucht, bis es sich intuitiv anfühlt

Einige Benutzer empfinden die Navigation als etwas klobig

Einige Rezensenten wünschen sich eine stärkere Kontrolle der Anmeldedaten

Bloomfire Preise

Kontakt für Preise

Bloomfire Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (475+ Bewertungen)

4.6/5 (475+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (216+ Bewertungen)

7. Tettra

über Tettra Tettra ist ein KI-gestütztes Wissensmanagementsystem, mit dem verstreutes Wissen der Vergangenheit angehört. Schluss mit der Beantwortung sich wiederholender Fragen!

Mit Tettra können Sie alle Informationen Ihres Unternehmens in einer Wissensdatenbank zusammenfassen.

Anschließend können Sie damit Fragen in Slack und MS Teams beantworten und sie mit Automatisierung auf dem neuesten Stand halten und organisieren. Zu erledigen ist auch die Aufgabe, den Einführungsprozess zu vereinfachen.

Tettra wird von Teams jeder Größe genutzt, von Startups bis hin zu großen Unternehmen.

Tettra beste Features

Integration von Slack, Google Drive und MS Teams

Macht das Einbringen von Inhalten einfach

Ermöglicht Medien, Links und umfangreiche Formatierungen

Tettra Beschränkungen

Wenn es wächst, kann es schwierig sein, neue Aktivitäten zu sehen

Ergebnis: doppelter Inhalt, wenn versucht wird, ein Dokument an zwei Stellen aufzulisten

Bilder in Listen bieten begrenzte Formate

Tettra-Preise

Starting: Free

Free Skalierung: $8,33/Monat pro Benutzer

$8,33/Monat pro Benutzer Professionell: $16.66/Monat pro Benutzer

Tettra Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (89+ Bewertungen)

4.6/5 (89+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (9+ Bewertungen)

8. Notion

über Notion Die Cloud-basierte Produktivitäts- und Kollaborationsplattform von Notion ist eine hervorragende Wissensdatenbank-Software für Teams. Wikis, Dokumente und Projekte kommen auf Notion zusammen, einem vernetzten Workspace, der von KI unterstützt wird.

Mit Notion können Sie Datenbanken, Dokumente und Wikis erstellen, die das gesamte Wissen Ihres Teams speichern und organisieren.

Verwenden Sie es zum Erstellen von vorlagen für Content-Marketing-Strategien und Workflows, verbessern die Zusammenarbeit und ermöglichen das einfache Freigeben von Informationen.

Notion beste Features

Große Auswahl an Tools, nahtlose Integration mit anderen Microsoft-Produkten

Hochgradig kollaborative Umgebung für Teams

Anpassbare Datenbanken ermöglichen die Anpassung des Programms an Ihre Bedürfnisse

Limits für Notion

Rezensenten erwähnen gelegentliche Verlangsamungen und Störungen

Die mobile App ist nicht so gut wie die Desktop-App

Notion Preise

Free

Plus : $8/Monat pro Benutzer

: $8/Monat pro Benutzer Business : $15/Monat pro Benutzer

: $15/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

Notion Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (4,747+ Bewertungen)

4.7/5 (4,747+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,773+ Bewertungen)

9. SharePoint

über SharePoint SharePoint von Microsoft ist eine webbasierte Plattform für die Zusammenarbeit und eine Wissensdatenbank-Software, mit der Benutzer Dokumente, Dateien und andere Inhalte speichern, organisieren und freigeben können.

Die Plattform integriert mehrere KI-Tools zur Verbesserung Ihres Wissensmanagements, einschließlich eines KI-Builders, Copilot und Viva Insights.

Es bietet Wikis, Listen, Webparts und eine leistungsstarke Suchmaschine, um Ihre Wissensdatenbank zu erweitern.

SharePoint ist Teil der Microsoft Office 365-Produktsuite und lässt sich daher nahtlos mit anderen Microsoft-Produkten wie Word, Excel und PowerPoint integrieren.

SharePoint Beschränkungen

Komplexes Programm, das schwierig zu verwalten sein kann

Rezensenten erwähnen häufige Verlangsamungen bei der Synchronisierung

Benutzer wünschen sich eine verbesserte, freundlichere Benutzeroberfläche

SharePoint-Preise

SharePoint Plan 1 : $5/Monat pro Benutzer

: $5/Monat pro Benutzer SharePoint Plan 2 : $10/Monat pro Benutzer

: $10/Monat pro Benutzer Office 365 E3: $23/Monat pro Benutzer

SharePoint-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.0/5 (8,279+ Bewertungen)

4.0/5 (8,279+ Bewertungen) Capterra: X/5 (X+ Bewertungen)

10. Sabio

über Sabio Mit der Sabio Knowledge Management Software können Sie Knowledge Base Tools in einer Multichannel-Umgebung erstellen.

Mit der Browser-Erweiterung Sabio Integrator können Sie Ihre Wissensdatenbank in andere Webanwendungen importieren, ohne ganze Entwicklungsprojekte starten zu müssen.

Laden Sie Inhalte hoch oder geben Sie sie ein, organisieren und speichern Sie sie in Wissensbaumstrukturen, und geben Sie Informationen nahtlos über mehrere Kanäle frei.

Sabio bietet eine Rechte- und Rollenverwaltung sowie eine offene API. Und mit der leistungsstarken Suchmaschine finden Sie, was Sie brauchen, wann Sie es brauchen.

Sabio beste Features

Sabio ist eine spezielle Wissensmanagement-Plattform (seit 2000)

Webinare und Schulungen sind verfügbar

Intelligente Algorithmen, die aus den Interaktionen der Benutzer lernen, um ihre Tools ständig zu verbessern

Sabio Grenzen

Einige Benutzer finden, dass die Plattform intuitiver sein könnte

Die Bearbeitung von redaktionellen Änderungen kann einige Zeit in Anspruch nehmen

Sabio-Preise

Team: $8/Monat pro Benutzer

$8/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Sabio Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (27+ Bewertungen)

4.8/5 (27+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (20+ Bewertungen)

Die 10 besten Tools zum Freigeben von Wissen bieten verschiedene Features, damit Ihre Mitglieder im Team sich austauschen, zusammenarbeiten, voneinander lernen und effektiver arbeiten können. Sie können sich auch ansehen beispiele für die Automatisierung von Geschäften und workflow Beispiele zur Unterstützung Ihrer wissensmanagement-Software auf die nächste Stufe!

Sind Sie bereit, die Wissensdatenbank Ihres Teams zu optimieren? ClickUp bietet leistungsstarke Lösungen für das Projekt- und Wissensmanagement mit Tausenden von Integrationen für eine verbesserte Produktivität.