10 beste Software für technische Dokumentation im Jahr 2024

Eine gute technische Dokumentation ist wie eine Superkraft für Ihr Produkt. Sie ermöglicht es Ihrem Team, Änderungen zu verfolgen und prozessdokumentation erstellen . Die Erstellung und Aktualisierung der technischen Dokumentation kann jedoch sehr mühsam sein.

Die richtige Software für die technische Dokumentation kann in diesem Prozess den entscheidenden Unterschied ausmachen. Ganz gleich, ob Sie einfache Handbücher oder komplexe Wissensdatenbanken erstellen, Software für technische Dokumentation hilft Ihnen, klare, präzise und benutzerfreundliche Dokumente zu erstellen.

Viele dieser Lösungen können sogar Ihren Dokumentations-Workflow automatisieren, so dass Ihr Team mehr Zeit hat, sich auf die Entwicklung des nächsten großen Projekts zu konzentrieren, anstatt stundenlang technische Dokumentationen zu verfassen.

Erfahren Sie mehr über Software für die technische Dokumentation, worauf Sie bei den besten Softwarelösungen für die technische Dokumentation achten sollten, und lernen Sie die 10 am besten bewerteten Optionen kennen!

Was ist Software für technische Dokumentation?

Software für technische Dokumentation hilft Ihnen bei der Erstellung und Verwaltung von Dokumenten, die die Verwendung eines Produkts oder einer Dienstleistung erklären. Bei einem technischen Dokument kann es sich um ein Benutzerhandbuch, eine Anwendungsprogrammierschnittstelle, eine Wissensdatenbank oder ein Wiki handeln.

Software für die technische Dokumentation wird in verschiedenen Branchen eingesetzt, z. B. von Softwareentwicklern, Hardwareunternehmen und Informationstechnologieabteilungen. Sie hilft den Benutzern, ein Produkt oder eine Dienstleistung effizienter zu nutzen. Außerdem hilft sie den Nutzern bei der Behebung von Problemen, was sowohl für die Nutzer als auch für die Entwickler ein Gewinn ist.

Mit technischer Dokumentation können Sie den Benutzern helfen, besser zu verstehen, wie sie Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung selbstständig nutzen können, und so den Druck auf Ihre internen Ressourcen verringern und Ihre Einführungs- oder Fehlerbehebungsprozesse steuern.

Die Wahl der richtigen Software ist für den Prozess der technischen Dokumentation von entscheidender Bedeutung. Bei der Suche nach der besten Software für die technische Dokumentation sollten Sie nach Tools suchen, die Folgendes bieten:

Einfach zu bedienende Benutzeroberflächen: Die von Ihnen gewählte Software für die technische Dokumentation sollte einfach zu bedienen sein, vor allem, wenn Teammitglieder an der Dokumentation mitarbeiten, die vielleicht nicht über viel technisches Fachwissen verfügen

Kollaborationsfunktionen : Dieprozess der technischen Dokumentation ist selten eine Aufgabe für eine einzelne Person. Suchen Sie nach einem Wissensmanagement-Tool, das es mehreren Benutzern ermöglicht, die Dokumentation gleichzeitig zu bearbeiten, einschließlich des Hinzufügens von Kommentaren

Viele Anpassungsmöglichkeiten: Keine zwei technischen Dokumente sehen gleich aus, und das ist gut so. Ihre Dokumentation sollteihre Marke widerspiegeln widerspiegeln und der Ästhetik Ihres Unternehmens entsprechen. Sie sollten reichhaltige Textformatierungen, Multimedia und verschiedene Möglichkeiten zur Strukturierung Ihres Dokuments zulassen

Robuste Integrationsmöglichkeiten: Je mehr ein Werkzeug für die technische Dokumentation in Ihr bestehendes technisches System integriert werden kann, desto wertvoller wird es sein. Achten Sie auf Tools, die sich in andere Anwendungen in Ihrem Softwareentwicklungsprozess integrieren lassen, z. B. in Content-Management-Systeme oder Projektmanagement- und Kommunikations-Tools

Umfassende Veröffentlichungsoptionen: Die beste Softwaredokumentationswerkzeuge ermöglichen es Ihnen, die Dokumentation auf unterschiedliche Weise zu veröffentlichen, mit Online- und Offline-Optionen. Das kann bedeuten, dass Sie die technische Dokumentation in einer privaten Domain hosten, sie als PDF ausdrucken oder andere Optionen zur gemeinsamen Nutzung verwenden

Viele Softwareoptionen für technische Dokumentation bieten kostenlose Pläne oder Testphasen an. Dies eignet sich hervorragend, um die Software zu testen und Ihren technischen Redakteuren die Möglichkeit zu geben, die Software auszuprobieren und zu sehen, wie sie sich in die den Arbeitsablauf Ihres Teams .

Verwenden Sie ClickUp Docs, um schöne Dokumente, Wikis und mehr zu erstellen und zu verbinden, um Ideen nahtlos mit Ihrem Team umzusetzen

ClickUp verfügt über eine Vielzahl von Funktionen, die es zu einem fantastischen Werkzeug für das Projektmanagement und zu einem Traum für technische Redakteure machen. ClickUp Docs ist der perfekte Ort, um Ihre technische Dokumentation zu erstellen. Sie können Ihre Dokumente mit Workflows und Aufgaben verknüpfen, um den Dokumentationsprozess zu beschleunigen. Der Rich-Text-Editor bietet Ihnen zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten, und mit der intuitiven Benutzeroberfläche werden Sie im Handumdrehen durch Ihre Dokumente navigieren.

Brauchen Sie mehr Hilfe? Sehen Sie sich die ClickUp AI schnittstelle, mit der Sie Texte je nach Bedarf zusammenfassen, erweitern oder kürzen können.

ClickUp beste Eigenschaften

Zahlreiche Vorlagen für Ihre Dokumentation, egal ob Sie Benutzerhandbücher, Quellcode-Dokumentation oder Produktdokumentation schreiben

AI-Funktionen um Ihren Schreibprozess zu beschleunigen, einschließlich praktischer Werkzeuge für die Zusammenfassung von Dokumenten oder die Erweiterung von Abschnitten innerhalb Ihrer Dokumentation

Umfangreiche funktionen für die Zusammenarbeit damit Teams gleichzeitig an der Dokumentation arbeiten können, einschließlich des Hinterlassens von Kommentaren oder der Erstellung benutzerdefinierter Dashboards

ClickUp Einschränkungen

ClickUp AI ist nur als kostenpflichtige Option verfügbar. Wenn Sie also Ihr Abonnement kostenlos behalten möchten, müssen Sie Ihre Dokumente ohne AI-Unterstützung schreiben

Nicht alle der robusten Funktionen von ClickUp sind in der mobilen App verfügbar

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Unternehmen : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp AI ist für alle kostenpflichtigen Tarife zum Preis von 5 $ pro Workspace-Mitglied und internem Gast pro Monat erhältlich

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,900+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (3,800+ Bewertungen)

Über ProProfs Wissensdatenbank ProProfs Knowledge Base ist eine Cloud-basierte Software, mit der Sie technische Dokumentationen einfach erstellen und veröffentlichen können. Mit dem umfassenden Editor können Sie Text formatieren und Bilder, Videos und Codeschnipsel zu Ihrem Dokument hinzufügen.

ProProfs Knowledge Base lässt sich nahtlos in verschiedene Tools integrieren, die Sie möglicherweise bereits in Ihrem Technik-Stack haben, z. B. Google Drive, Microsoft Office und Salesforce, und vereinfacht so den Prozess der Zusammenstellung und Erstellung technischer Dokumentation. Die Plattform ermöglicht es Ihnen, Dokumente in verschiedenen Formaten zu exportieren, darunter PDF, Markdown-Dateien und HTML, so dass Sie Ihre Dokumentation leicht teilen oder als Website veröffentlichen können.

ProProfs Knowledge Base beste Eigenschaften

Großartige Tools für die Inhaltserstellung zum Hinzufügen von Bildern, Videos und Codefragmenten, um eine ansprechende und nützliche Dokumentation zu erstellen

Erweiterte Suchfunktion für Benutzer, um die benötigten Informationen schnell zu finden

Großartige Integrationsoptionen zur einfacheren Erstellung von Dokumentationen

Einschränkungen der ProProfs Knowledge Base

Die Plattform verfügt nicht über viele integrierte Automatisierungsfunktionen, so dass Sie möglicherweise einen Großteil der Arbeit manuell erledigen müssen

Preise für ProProfs Knowledge Base

Kostenlos: für bis zu 25 Artikel

Business: $29.99/Monat für 100 Artikel pro Monat

Benutzerdefinierte Domain und White Label: $30/Monat

ProProfs Knowledge Base Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (25+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (mehr als 25 Bewertungen)

3. Nuclino

Über Nuclino Nuclino ist eine cloudbasierte Plattform für die Zusammenarbeit und eine leistungsstarke Dokumentationslösung. Die Plattform fungiert als zentraler Knotenpunkt und Wissensmanagement-Tool und bietet Ihrem Team einen Ort, an dem es mit der Erstellung technischer Dokumentation beginnen kann. Die echtzeit-Zusammenarbeit tools und Optionen für strukturierte Inhalte zeichnen es aus.

Nuclino beste Eigenschaften

Das strukturierte Inhaltssystem mit miteinander verbundenen Elementen erleichtert die Organisation und Verknüpfung der Dokumentation

Großartige Kollaborationsfunktionen für den Wissensaustausch sind besonders hilfreich für Teams, die asynchron arbeiten

Leistungsstarke Suchoptionen erleichtern das Auffinden von Informationen, selbst in großen Wissensdatenbanken

Nuclino Einschränkungen

Es gibt keine Automatisierung für codebasierte Dokumentation, so dass Sie diese Informationen manuell zusammenstellen oder andere vorhandene Tools verwenden müssen

Preise für Nuclino

Kostenlos

Standard: $5/Benutzer pro Monat

Premium: $10/pro Benutzer pro Monat

Nuclino Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (20+ Bewertungen)

Capterra: 4.8/5 (60+ Bewertungen)

4. Whatfix

Über Whatfix Whatfix ist eine Plattform für die digitale Übernahme von Dokumenten, die zwar nicht zu den traditionellen Lösungen für die technische Dokumentation gehört, aber dennoch eine praktische Lösung darstellt software-Dokumentation werkzeug. Mit der Plattform können Sie interaktive Komplettlösungen und Produktleitfäden erstellen und weitergeben, die den Benutzern zeigen, wie sie bestimmte Aufgaben oder Arbeitsabläufe durchführen. Mit diesen Anleitungen können Sie eine unglaublich umfangreiche technische Dokumentation für Software, Hardware und Websites erstellen.

Whatfix beste Eigenschaften

Anpassbare Anleitungen auf der Grundlage von Aufgaben, Arbeitsabläufen oder sogar der Rolle oder des Geräts eines Benutzers, um die Relevanz und den Nutzen der Ressourcen zu erhöhen

Integration mit anderen Tools zur Erstellung umfassenderer Dokumentationen, einschließlich Customer Relationship Management, Helpdesks und Learning Management-Systemen

Einfach zu bedienende Benutzeroberfläche, auch für Personen ohne große technische Kenntnisse

Whatfix-Einschränkungen

Es gibt nur begrenzte Branding-Optionen, sodass Sie möglicherweise keine Komplettlösungen erstellen können, die den ästhetischen Richtlinien Ihres Unternehmens entsprechen

Whatfix-Preise

Kontakt für einen individuellen Preis

Whatfix Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (290+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (75+ Bewertungen)

5. Dokument360

Über Dokument360 Document360 ist eine cloudbasierte Wissensdatenbank-Software, die Unternehmen bei der Erstellung und gemeinsamen Nutzung hochwertiger technischer Dokumentation unterstützt. Sie bietet leistungsstarke Versionskontrollen und Tools für die Zusammenarbeit und lässt sich mit über 1.000 anderen Tools integrieren, darunter Google Drive und GitHub.

Document360 beste Eigenschaften

Hervorragender Wissensdatenbank-Editor zum Erstellen von Dokumentationen mit Text, Bildern, Videos, Codeschnipseln und mehr

Robuste Suchfunktionen erleichtern das Auffinden bestimmter Informationen in umfangreichen Wissensdatenbanken und erhöhen die Benutzerfreundlichkeit

Mit den Exportoptionen können Sie technische Dokumentationen in verschiedenen Formaten veröffentlichen, darunter HTML, PDF und Markdown

Document360 Einschränkungen

Die Preise können schnell ansteigen, insbesondere wenn Sie erweiterte Funktionen für mehrere Instanzen vonprojektdokumentation Document360 Preise

Kostenlos für immer

Standard: $199/pro Projekt pro Monat

Professional: $399/pro Projekt pro Monat

Business: $529/pro Projekt pro Monat

Unternehmen: $599/pro Projekt pro Monat

Document360 Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (360+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (190+ Bewertungen)

6. Bit

Über Bit Bit ist eine cloudbasierte Wissensmanagement-Plattform. Die zentralisierte Wissensdatenbank erleichtert die Erstellung von Benutzerhandbüchern, technischen Dokumenten, Kundenportalen und vielem mehr. Dank der Kollaborationsfunktionen können Teams lebendige Dokumente mit Vorlagen und robusten Anpassungsoptionen erstellen.

Bit beste Eigenschaften

Dutzende von Vorlagen erleichtern den Einstieg in die Dokumentation, und Sie können benutzerdefinierte Themen verwenden, um sie an Ihr Branding anzupassen

Intelligente Widgets machen das Hinzufügen von Textblöcken, Codeblöcken, mathematischen Gleichungen und vielem mehr zum Kinderspiel

Die Dokumentenverfolgung ermöglicht es Ihnen, Teammitglieder zur Zusammenarbeit hinzuzufügen und gleichzeitig die Versionskontrolle im Auge zu behalten

Bit-Einschränkungen

Telefonische Unterstützung ist nicht für alle Benutzer verfügbar, also seien Sie darauf vorbereitet, Hilfeforen zu durchsuchen, wenn Sie auf eine Straßensperre stoßen

Bit-Preise

Kostenlos

Pro Plan: $8/pro Mitglied pro Monat

Business Plan: $15/pro Mitglied pro Monat

Bit Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (20+ Bewertungen)

Capterra: 5/5 (5+ Bewertungen)

7. Zusammenfluss

Über Atlassian Confluence ist Teil des weit verbreiteten Atlassian-Ökosystems und damit eine hervorragende Option für die Erstellung technischer Dokumente, wenn Sie bereits Plattformen wie Jira oder Trello verwendet haben. Confluence erleichtert die Erstellung von Softwaredokumenten durch Makros und Vorlagen, die den Erstellungsprozess beschleunigen. Die Plattform ist einfach zu bedienen, aber vollgepackt mit Funktionen, die jeder - von technischen Redakteuren bis hin zu Projektmanagern - lieben wird.

Confluence beste Eigenschaften

Die webbasierte Anwendung kann von jedem Ort mit Internetzugang aus genutzt werden, was sie für moderne, dezentrale Teams sehr nützlich macht

Großartiger Texteditor und Seitenhierarchie erleichtern die Erstellung und Strukturierung Ihrer technischen Dokumentation

Großartige Rückverfolgbarkeit ermöglicht es Ihnen, zu sehen, wer wann Änderungen vorgenommen hat, so dass die Versionskontrolle ein Kinderspiel ist

Confluence Einschränkungen

Automatisierungsoptionen mit Produkten außerhalb des Atlassian-Ökosystems können umständlich und begrenzt sein

Preise für Confluence

Kostenlos: für bis zu 10 Benutzer und 2 GB Dateispeicher

Standard: $5,75/pro Benutzer und Monat

Premium: $11/pro Benutzer pro Monat

Unternehmen: Rufen Sie an für einen individuellen Preis

Confluence Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (3.600+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (3,000+ Bewertungen)

8. Ritzen

Über Schreiber Wenn Sie die Leistung der KI nutzen möchten, um die Prozessdokumentation zu vereinfachen, Scribe ist die Plattform für Sie. Scribe erstellt automatisch Schritt-für-Schritt-Anleitungen für aktuelle Dokumentationen in wenigen Minuten.

Scribe beste Eigenschaften

Hilft Ihnen, Ihre Prozesse Schritt für Schritt mit AI zu dokumentieren, damit Ihre Dokumentation ohne stundenlangen Zeitaufwand aktuell bleibt

Ermöglicht Ihnen die Erstellung von Benutzerhandbüchern zur Beantwortung häufiger Fragen in Ihren Support-Tickets

Erleichtert die Aufzeichnung und Freigabe eines Prozesses in Sekundenschnelle mit einer Point-and-Click-Oberfläche

Einschränkungen von Scribe

Ein hervorragendes Tool für die Dokumentation Ihrer Prozesse, aber es fehlen möglicherweise die Funktionen für robustere technische Dokumentationsanforderungen

Preise für Scribe

Basic: Kostenlos

Pro Personal: $23/pro Arbeitsplatz pro Monat

Pro Team: $12 pro Platz pro Monat mit einem Minimum von fünf Plätzen

Unternehmen: Vereinbaren Sie eine Demo für einen individuellen Preis

Scribe Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.9/5 (5+ Bewertungen)

9. GitBook

Über GitBook GitBook ist eine Wissensdatenbanklösung, die die Erstellung von Softwaredokumentation in einem gemeinschaftlichen Prozess erleichtert. Es eignet sich hervorragend für die Entwicklung von benutzerfreundlichen, leicht zu durchsuchenden Ressourcen für Endbenutzer.

Die besten Eigenschaften von GitBook

Sie können technische Dokumentationsprojekte einfach starten, indem Sie vorhandene Inhalte und Vorlagen importieren

Jedes Team kann mit Hilfe von Kollaborationsfunktionen zur Wissensdatenbank beitragen, und die Beteiligten können den Prozess abzeichnen

Mit der benutzerfreundlichen Oberfläche können Sie ganz einfach Änderungen vornehmen und diese nachverfolgen, sodass Sie bei Bedarf jederzeit zu einer älteren Version zurückkehren können

Einschränkungen von GitBook

Wenn Sie sich für ein kostenloses Konto entscheiden, kann jeder auf Ihre Inhalte zugreifen, also veröffentlichen Sie dort keine sensiblen Inhalte

GitBook-Preise

Persönlich: Kostenlos für immer

Plus: $6,70/Benutzer pro Monat

Pro: $12,50/pro Benutzer pro Monat

Unternehmen: Kontakt für einen individuellen Preis

GitBook Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (130+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (15+ Bewertungen)

10. BookStack

Über BookStack Wenn Sie technische Dokumentationen kostenlos erstellen möchten, sollten Sie BookStack ausprobieren. Diese kostenlose Open-Source-Plattform verfügt über eine übersichtliche Benutzeroberfläche, die auch von technisch nicht versierten Benutzern bedient werden kann.

BookStack beste Eigenschaften

Die WYSIWYG-Benutzeroberfläche ermöglicht es Ihnen, Ihre Dokumentation in Bücher, Kapitel und Seiten zu unterteilen und Ihren Text einfach zu bearbeiten

Gute Anpassungsmöglichkeiten erlauben es Ihnen, Ihr eigenes Branding in die Dokumentation einzufügen

Minimale Systemanforderungen sorgen dafür, dass die Software Ihren Desktop nicht ausbremst

BookStack Einschränkungen

Es gibt nur wenige Funktionen für die Zusammenarbeit, daher ist es möglicherweise nicht für Teams geeignet, die gleichzeitig an der Dokumentation arbeiten müssen

BookStack-Preise

Kostenlos

BookStack Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 5/5 (2+ Bewertungen)

Rationalisieren Sie Ihren technischen Dokumentationsprozess mit ClickUp

Eine gute Software für die technische Dokumentation ist für jedes Unternehmen unerlässlich, das darauf angewiesen ist, dass die Benutzer verstehen, wie sie komplexe Produkte und Dienstleistungen optimal nutzen können. Umfassende technische Dokumentationsinhalte können interne und externe Benutzer anleiten und ihnen klare, präzise Anweisungen für die Nutzung Ihrer Projekte und Dienstleistungen geben, während sie Zeit und Frustration sparen.

Die richtige Software kann auch Ihrem Unternehmen viel Zeit und Frustration ersparen. Wenn Sie auf der Suche nach einer leistungsstarken und vielseitigen Softwarelösung für die technische Dokumentation sind, sollten Sie sich ClickUp ansehen. Der umfassende Dokumentationseditor von ClickUp unterstützt verschiedene Inhaltstypen, ermöglicht die Zusammenarbeit in Echtzeit und lässt sich mit Ihren bevorzugten Tools und Anwendungen integrieren.

ClickUp bietet auch einen Free Forever-Plan an, so dass Sie sich vergewissern können, dass die Software in Ihren technischen Schreibprozess passt, bevor Sie sich für einen kostenpflichtigen Plan entscheiden. Und wenn Sie ClickUp bereits als Projektmanagement-Tool verwenden, können Sie die Funktionalität erweitern für technische Dokumentation schreiben mit nur wenigen Klicks. Erstellen Sie noch heute ein Konto um mehr über ClickUp zu erfahren und wie es Ihnen helfen kann, bessere technische Dokumentationen zu erstellen.