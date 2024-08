Notion vs. Roam Research: Welches Notizen-Tool ist das beste?

Roam hat eine kultähnliche Anhängerschaft, die unter dem Hashtag #RoamCult auf Twitter freigibt, wie sie es verwendet. Andererseits ist Notion seit etwa sieben Jahren auf dem Markt. Das ist eine Menge Zeit, um sich durchzusetzen!

Aber frisches Blut ist nicht immer etwas Schlechtes. Wenn du also in einem Dilemma steckst und dich über Notion vs. Roam wunderst, sind wir hier, um die Spinnweben zu entfernen.

Der heutige Beitrag hilft Ihnen, die Unterschiede, Features und besten Anwendungsfälle zwischen Notion und Roam zu entdecken. Machen Sie sich bereit, und lassen Sie uns diese Gegenüberstellung zu erledigen.

Notion vs. Roam auf einen Blick

Sowohl Notion als auch Roam sind tools für die Aufnahme von Notizen. Allerdings können Sie die Möglichkeiten von Notion als tool für das Projektmanagement und Roam als Tool zur Verwaltung von Aufgaben.

Hier ist ein kurzer Überblick über die wichtigsten Unterschiede zwischen Notion und Roam.

Was ist Notion? Notion ist eine App für Notizen mit Funktionen für Projektmanagement und Aufgabenverwaltung. Ende letzten Jahres hatte diese praktische App 20 Millionen Benutzer an Bord. Dies entspricht einem Zuwachs von 16 Millionen Benutzern im Vergleich zu 2020. 😲

Notion Features

Hier sind die Features, die Sie mit Notion erhalten:

Notizen

Ein Beispiel für Meeting Notizen in Notion Die Fähigkeit von Notion, Notizen zu machen, ist einer der Hauptgründe, warum diese App bei den meisten so beliebt ist. Mit Notion können Sie schnelle Notizen erstellen und diese in Hierarchien organisieren, um den Zugriff zu erleichtern.

Mit Notion können Sie so komplexe Dinge notieren wie team Meetings oder etwas so Einfaches wie eine Liste von Büchern, die man lesen sollte.

Sie können Ihre Notizen auch gemeinsam mit Mitgliedern des Teams bearbeiten. Notion setzt auf Inline-Kommentare, die es Ihnen ermöglichen, Personen zu erwähnen, damit diese ein Dokument ansehen und dazu beitragen können.

Wenn Sie Ablenkungen beim Anfertigen von Notizen hassen, ist Notion die perfekte Lösung. Diese App bietet eine kostenlose, übersichtliche Benutzeroberfläche, die das Gehirn anregt. Der Text-Editor ist ein praktischer Drag-and-Drop-Editor. Auf diese Weise können Sie Ihre Notizen nach Belieben strukturieren.

Darüber hinaus können Sie mit Notion Notizen Bilder, Tabellen, Code-Schnipsel und eine ganze Reihe anderer Inhalte hinzufügen. Fügen Sie all diese Inhalte über nützliche Verknüpfungen hinzu, die das Erstellen von Notizen für Sie oder Ihr Team zu einem Kinderspiel machen !

Bonus: Sitzungsprotokoll-Software !

Bi-direktionale Verknüpfung

Die bidirektional verknüpften Features von Notion in Aktion

Heben Sie die Hand, wenn das Durchsuchen von Hunderten von Dokumenten nach den richtigen Informationen nicht Ihre ideale Definition eines guten Arbeitstages ist.

Niemand von uns mag das.

Notion schafft mit seinen bidirektionalen Verknüpfungsmöglichkeiten Abhilfe. Und was genau ist bidirektionales Verknüpfen ?

Bidirektionale Links stellen eine bidirektionale Verbindung her. Das heißt, Sie können einem Link zu seinem Ziel folgen und alle Links zu dieser Seite durchsuchen. Einfach ausgedrückt, können Sie mit bidirektionalen Links Verbindungen zwischen Informationen auf verschiedenen Seiten und Dokumenten herstellen.

Mit der bidirektionalen Verknüpfung in Notion können Sie problemlos verschiedene Dokumente und Inhalte speichern und darauf verweisen. (Sie müssen sich nicht mehr durch Hunderte von Dokumenten watscheln, um die richtigen Informationen zu finden!)

Bi-direktionale Verknüpfungen sind besonders hilfreich, wenn wikis und Knowledge Hubs zu erstellen .

Wikis

Die Wikis von Notion stellen Ihre speicher des Teams an einer Stelle. Verschiedene Mitglieder eines Teams können an der Erstellung eines Wikis beteiligt sein, was den Flow von relevanten Informationen innerhalb eines Unternehmens vereinfacht. Wenn Sie die bidirektionale Verknüpfung hinzufügen, ist es ein Kinderspiel, eine einzige Quelle der Wahrheit für Prozesse, Richtlinien usw. zu schaffen.

Aber es geht nicht nur um Arbeit.

Sie können auch ein persönliches Wiki für Ihre Lern- und Selbstfindungsreise erstellen.

Sie möchten verschiedene Ansichten für Ihre Notizen haben?

Notion macht es mit Datenbankansichten möglich.

Sie können Ihre Inhalte auf verschiedene Arten betrachten, z. B. in einem Kalender-Layout, in Kanban-ähnlichen Boards, in der Ansicht einer Liste von Aufgaben, in einem Galerie-Layout und in einer Zeitleiste.

Sie können auch Filter und Sortierungen anwenden, ohne dass sich dies auf andere Personen in einer freigegebenen Datenbank auswirkt. Die Anordnung der Datenbank bleibt auf der Seite der anderen Personen gleich.

Aber wenn Sie die Filter und Sortierungen speichern, wird alles rückgängig gemacht - sie gelten jetzt für alle.

Bonus:_ Vergleich Microsoft OneNote mit Notion !

Was ist Roam? Roam ist "ein tool zum Aufnehmen von Notizen für vernetztes Denken", wie die Gründer sagen. Es ist auch ein neueres Kind in der

apps zur Aufnahme von Notizen spaces.

Aber lass dich davon nicht abhalten. Obwohl Roam erst 2019 ins Leben gerufen wurde, hat es sich schnell zu einem Kult auf Twitter und anderen Community Spaces wie Reddit entwickelt.

Typischerweise ist Roam ein Favorit research management tool unter Forschern, Akademikern, Softwareentwicklern und Ingenieuren. Roam ist eine Mischung aus einem Notizprogramm, wissensmanagement-Tool (Lebenswiki) und eine App zur Verwaltung von Aufgaben.

Features von Roam

Die Features von Roam sind stark auf die Erstellung von Notizen ausgerichtet. Hier ist genau, was Sie bekommen, wenn Sie Roam verwenden:

Notizen

Ein Blick auf die Features von Roam für die Erstellung von Notizen

Bei Roam gibt es keine Informationshierarchie. Jede Seite ist eigenständig, obwohl es Verknüpfungen gibt, die einen abschließenden Wissensgraphen ergeben.

Sie beginnen einfach mit einem Aufzählungspunkt und bauen von dort aus Inhalte auf, die miteinander verbunden sind, aber nicht gestapelt oder linear sind. Roam bietet Ihnen außerdem verschiedene Möglichkeiten, um ihre Ideen und Inhalte zu präsentieren .

Sie können mit Kanban-Boards visuell arbeiten. Oder Sie entscheiden sich für ein wenig Organisation und verwenden Tabellen. Wenn Sie Ihre Notizen in Aufgaben umwandeln wollen, können Sie sie in Kontrollkästchen umwandeln, die Sie später ankreuzen können.

Mit einer Liste von Verknüpfungen und Integrationen am unteren Rand jeder Seite können Sie mit Roam schnell Notizen erstellen.

Bi-direktionale Verknüpfung

In Roam geht es darum, Verbindungen innerhalb Ihrer Notizen herzustellen. Jedes Mal, wenn Sie auf ein bestehendes Thema verweisen, erstellt Roam einen bidirektionalen Link zwischen Ihrer aktuellen Seite und der erwähnten Seite.

Wenn Sie auf ein neues Thema verknüpfen, erstellt Roam automatisch eine neue Seite für Sie. Die neue Seite wird dann mit der aktuellen Seite, von der aus Sie verlinken, verknüpft.

Das Ergebnis?

Ein riesiges Netzwerk aus miteinander verbundenen Gedanken, Ideen und Inhalten.

Seitenleiste

Die Benutzeroberfläche von Roam ist ziemlich kahl, aber es gibt eine ausklappbare Seitenleiste, in der sich alles abspielt. Die Seitenleiste befindet sich auf der linken Seite und bietet schnellen Zugriff auf drei Hauptmenüs:

Tägliche Notizen

Graphische Übersicht

Alle Seiten

Die Seite "Tägliche Notizen" ist die Standard-Seite, die Sie sehen, wenn Sie sich bei Roam anmelden. Sie können weder die Überschrift noch das Datum ändern, es handelt sich also eher um eine Seite für tägliche Notizen.

Das Feature Tägliche Notizen eignet sich hervorragend für halbgare Gedanken und tägliche Grübeleien. Wenn Sie es geschafft haben, Ihre Ideen vollständig zu formulieren, können Sie für jede eine eigene Seite anlegen.

Das Feature "Alle Seiten" zeigt alle Ihre Roam-Seiten auf einmal an. Sie können Ihre Seiten nach den neuesten Tags, Alphabeten und Themen sortieren. Die Übersicht über die Graphen braucht einen eigenen Abschnitt, also sehen wir mal, was Sie mit diesem Feature zu erledigen haben.

Graph Übersicht

Jeder liebt es, seine Fortschritte im Laufe der Zeit zu sehen. Und genau das bietet Ihnen das Feature Graphische Übersicht. Die grafische Übersicht wird als 2-dimensionales Diagramm dargestellt, das zeigt, wie Ihre Ideen miteinander verknüpft sind.

Je mehr Inhalte Sie zu einem bestimmten Thema haben, desto größer werden die Knoten im Diagramm, die die Verbindungen anzeigen. Jedes Mal, wenn Sie auf einen Knoten klicken, sehen Sie, wie Ihre Ideen miteinander verbunden sind und welchen Flow sie haben.

Obwohl die grafische Übersicht keinen praktischen Nutzen hat, ist sie eine gute Möglichkeit, den Flow Ihrer Ideen und den Fortschritt, den Sie machen, zu sehen.

Bonus: Vergleich Notion vs. Coda!

Notion vs. Roam Features im Vergleich

Notion und Roam haben viele Gemeinsamkeiten, vor allem wenn man ihre Funktionen zur Erstellung von Notizen vergleicht. Aber da Sie hierher gekommen sind, um alle Informationen zu erhalten, um das meiste für Ihr Geld zu bekommen, lassen Sie uns sehen, wie sie sich in ihren Features unterscheiden.

Speicher

Sie wollen keine Obergrenze für die Datenmenge, die Sie in einer App für Notizen speichern können. Hier sehen Sie, wie sich Notion und Roam im Vergleich zueinander verhalten.

In der kostenlosen Version sind Sie auf 5 MB pro Datei-Upload limitiert. Wenn Sie das Limit für das Hochladen von Dateien aufheben möchten, müssen Sie auf ein kostenpflichtiges Konto umsteigen.

Roam

Wie Notion hat auch Roam keine Obergrenze für die Datenmenge, die Sie erstellen und speichern können. Sie können so viele Notizen und Seiten erstellen, wie Sie möchten, ohne dass Ihr Speicher verringert wird.

Im Gegensatz zu Notion gibt es bei Roam kein Limit für den Datei-Upload. Sie können eine MB-große Datei ohne Limit importieren. Allerdings rät Roam davon ab, große Dateien zu importieren, da dies die App verlangsamen oder zu einem unübersichtlichen Erscheinungsbild führen könnte. Das ist also zu bedenken.

Notizen machen

Die Benutzeroberfläche ist entscheidend für das Erlebnis, Notizen zu machen. Wer gewinnt also den Kampf zwischen Notion und Roam?

Notion

Notion ist eine besser strukturierte App für die Erstellung von Notizen. Sie ist hierarchisch aufgebaut, und Ihre Notizen werden in Stapeln und Blöcken organisiert. Wenn du Struktur liebst, bist du mit Notion besser dran als mit Roam.

Aufgrund seiner Struktur ist Notion starrer. Das Ergebnis ist ein schwierigerer Prozess, wenn Sie Änderungen vornehmen möchten, da Sie Blöcke neu anordnen oder Stapel rückgängig machen müssen.

Positiv ist, dass die Benutzeroberfläche von Notion einfach zu handhaben ist. Sie ist elegant und übersichtlich.

Umherwandern

Roam ist für alle, die flüssiges Arbeiten und Erkunden schätzen. Das Feature zum Aufnehmen von Notizen ist dezentralisiert, und die Seiten sind so aufgebaut, dass sie unabhängig, aber miteinander verbunden sind.

Diese App für Notizen ist besser für diejenigen geeignet, die Wert auf die Erforschung von Ideen und deren Verbindung legen.

Diese Fluidität macht es auch möglich, Änderungen schnell und einfach vorzunehmen.

Die Seiten sind autonom und aktualisieren sich selbst, sodass Änderungen nicht so frustrierend sind wie bei Notion.

Der Nachteil ist, dass die Benutzeroberfläche von Roam Sie vielleicht nicht so sehr inspiriert.

Für manche mag sie funktionieren, aber die minimalistische Oberfläche hat nicht den Charme von Notion.

Notion vs. Roam Preise

Sie wollen definitiv nicht die Bank mit Ihrer App für Notizen sprengen. Welche der beiden Apps, Notion und Roam, bietet Ihnen mehr Wert für Ihr Geld?

Notion

Notion bietet einen kostenlosen Free Forever-Plan für die persönliche Nutzung an. Mit dem kostenlosen persönlichen Plan erhalten Sie unbegrenzte Seiten und Blöcke, das Freigeben für bis zu 5 Gäste und die Synchronisierung über verschiedene Geräte hinweg.

Der persönliche Pro-Plan kostet 4 $ pro Monat und zusätzlich zu den kostenlosen Features erhalten Sie unbegrenzte Gäste und einen Versionsverlauf für 30 Tage.

Notion für Teams kostet $8 pro Benutzer und Monat. Mit diesem Plan erhalten Sie unbegrenzte Mitglieder im Team, einen kollaborativen Workspace, API-Integration und erweiterte Berechtigungen.

Roam

Roam ist im Vergleich zu Notion etwas teurer. Es gibt keinen kostenlosen Plan, aber eine kostenlose Testversion für 31 Tage.

Der Pro-Plan kostet $15 pro Monat und bietet API-Zugang, unbegrenzte Mitwirkende und unbegrenzte öffentliche und private Roam-Graphen.

Der Believer Plan kostet 500 $ für fünf Jahre. Mit diesem Plan haben Sie Zugang zu vorrangigem Support, Community-Anrufe mit dem Team und ersten Zugang zu neuen Features.

Notion Vs. Roam auf Reddit

Wir haben uns auf Reddit umgehört, wie die Leute die Notion vs. Roam-Debatte bewerten. Wenn Sie suchen Notion vs. Roam auf Reddit die meisten Benutzer sind sich einig, dass Notion eine gute Wahl ist, wenn Sie nach einer strukturierten Art der Notizerfassung suchen:

"Notion ist besser für Dinge geeignet, die gut strukturiert sind oder die konsistent und wiederholbar sein müssen, während Roam besser für eine reibungslose Wissenserfassung und Brainstorming geeignet ist."

Notion vs. Roam: Welche Lösung sollten Sie wählen?

Notion bietet einen strukturierteren Ansatz für die Dokumentation und das Wissensmanagement, während Roam die Erkundung und Verbindung von Wissen fördert.

Notion ist die richtige Wahl, wenn Sie ein strukturiertes Wissensmanagement wünschen. Roam ist für die Erkundung Ihrer Ideen und eine Aufzeichnung für Ihr persönliches Wissensmanagement gedacht.

Mit Notion können Sie besser zusammenarbeiten. Sie können Berechtigungen festlegen und Ihr Wiki oder ein Projektmanagement Dashboard freigeben.

Andererseits ist Roam nicht für eine effektive Zusammenarbeit ausgelegt, zumindest nicht für größere Teams. Sie können jedoch die Berechtigung für den Zugriff auf Ihre Notizen einstellen und die Datenbank privat oder öffentlich machen.

Wenn Sie einzelne Seiten freigeben, könnte eine technikaffine Person in Ihren anderen privaten Dokumenten herumschnüffeln und damit Ihren Datenschutz gefährden. Preislich gesehen ist Notion günstiger, während Sie bei Roam vielleicht ein wenig weinen, wenn Sie Ihre Transaktionen mit der Kreditkarte sehen.

Die Sache mit Notion und Roam ist die, dass sie nicht wie Äpfel mit Birnen sind. Sie sind beide für unterschiedliche Benutzer geeignet.

Notion eignet sich hervorragend für die Zusammenarbeit, das Projektmanagement und die Dokumentation von Prozessen, während Roam sich durch die Erstellung von Wissensverknüpfungen und die Dokumentation von Fortschritten auszeichnet.

Was, wenn Sie das Beste aus beiden Welten wollen?

ClickUp: Eine bessere Alternative zu Roam & Notion ClickUp ist so etwas wie Ihr eigener magischer Geist, der das Beste aus Notizen, Dokumentation, Wissensmanagement und Aufgabenverwaltung in einem bietet.

ClickUp ist auch eine der besten und am besten bewerteten tools für das Projektmanagement.

Sie können ClickUp verwenden, um die Dinge in Ihrem Privatleben, aber auch in Ihrem Berufsleben, in einem Team besser zu organisieren. Lassen Sie uns herausfinden, wie ClickUp Ihnen genie-ähnliche Fähigkeiten verleiht, um mehr in weniger zu erledigen und dabei Zeit und Geld zu sparen!

Notieren Sie sich alles mit ClickUp

ClickUp's Notepad Feature ist einfach und intuitiv Notepad von ClickUp ist Ihr Tool der Wahl, wenn Sie etwas notieren möchten. Es ist extrem flexibel, und Sie können so viele Notizen erstellen, wie Sie möchten, ohne Limit. Mit dem Rich Text Editor können Sie Notizen schnell und einfach so formatieren, wie Sie es wünschen. Und Sie können zeit sparen erstellen Sie To-Dos, indem Sie Ihre Notizen einfach in verfolgbare Aufgaben umwandeln. Wie cool?

ClickUp Docs für übergeordnete Notizen und Wissensverbindungen

Möchten Sie etwas Flexibleres und Besseres für Ihre wichtigen Notizen? ClickUp Dokumente kommt gleich durch. Mit ClickUp Docs können Sie umfassende Wikis und Wissensdatenbanken erstellen.

ClickUp Docs fungiert als zentraler Hub für die Freigabe von Wissen

Sie können sogar Seiten verschachteln, um Zusammenhänge und Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Seiten und Themen zu schaffen. Und was ist das Beste an ClickUp Docs?

Sie verfügen über bidirektionale Verknüpfungsmöglichkeiten. Ja, Sie können sich jetzt von der Suche in Hunderten von Dokumenten verabschieden, um das zu finden, was Sie brauchen!

ClickUp Docs gibt Ihnen die Möglichkeit, zu entscheiden, wer Zugang zu einem Dokument hat und wer nicht. Stellen Sie Ihre Dokumente auf privat ein und geben Sie sie nur für einige ausgewählte Personen frei, wenn Sie die Informationen vertraulich behandeln wollen.

Verknüpfen Sie Ihre Aufgaben, Dokumente oder so ziemlich alles in ClickUp miteinander

Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, dass jemand in den Dokumenten herumschnüffelt, der es nicht tun sollte. Die Berechtigungskontrollen sind streng und flexibel zugleich, um Ihnen mehr Seelenfrieden und ultimativen Datenschutz zu bieten.

erteilen und verweigern Sie den Zugriff, wie Sie möchten!

Und wenn Sie der ganzen Welt davon erzählen wollen, machen Sie Ihre Dokumente öffentlich und indizierbar für Google und andere Suchmaschinen. Die Möglichkeiten mit ClickUp Docs sind grenzenlos.

Zum Beispiel können Sie ganz einfach Tabellen, Roadmaps, Lesezeichen, Bilder und alle Arten von Inhalten in Ihre Dokumente einfügen. Anschließend können Sie Ihre Dokumente ganz einfach finden, indem Sie sie kategorisieren, damit sie leicht zugänglich und durchsuchbar sind.

Sparen Sie Zeit mit ClickUp Doc-Vorlagen

Erstellen Sie Ihre eigene Vorlage oder verwenden Sie eine vorgefertigte Vorlage aus dem ClickUp Vorlagen-Center und speichern Sie sie, um sie für zukünftige Projekte wiederzuverwenden

ClickUp ist immer auf der Suche nach Möglichkeiten, Ihnen zu helfen, Zeit zu sparen und Ihren Workflow zu optimieren. Mit Docs können Sie Ihre eigenen Vorlagen erstellen, indem Sie ein bestehendes Dokument als Vorlage speichern. Es ist so einfach wie ein Klick auf Als Vorlage speichern und Sie haben eine Vorlage fürs Leben!

Sie müssen nicht mehr jedes Mal bei Null anfangen, wenn Sie etwas dokumentieren wollen.

Integrationen zur Erleichterung der Arbeit

Sie müssen ClickUp Docs nie verlassen, um Ihre Arbeit zu erledigen. Zum Beispiel können Sie Google Docs direkt von ClickUp aus erstellen, indem Sie Ihre Dokumente in Google Drive integrieren.

Das ist noch nicht alles.

Nutzen Sie die Slack-Integration, um ClickUp Aufgaben zu erstellen und zu verwalten, ohne Ihre Slack-Unterhaltungen zu verlassen. Oder betten Sie YouTube-Videos in Kommentare oder Aufgabenbeschreibungen ein und schauen Sie sie direkt in ClickUp an.

Mit ClickUp eröffnet sich Ihnen eine völlig neue Welt: Sie können mehr als 1.000 ClickUp-Integrationen , Apps und Tools, mit denen Sie Ihre Arbeit schneller und effizienter erledigen können.

Verzichten Sie nicht auf ein einziges Feature

Sowohl Notion als auch Roam haben einige raffinierte Features in petto. Dennoch dürfen Sie die Einschränkungen nicht ignorieren, sei es der hohe Preis, die begrenzten Such- und Filterfunktionen oder die Limits für den Speicher. Diese Limits können zu Lücken in Ihrem Workflow führen.

Und genau hier kommt ClickUp ins Spiel.

ClickUp füllt die Lücken und bietet Ihnen das Beste aus beiden Welten und ein bisschen mehr, als Sie erwartet haben.

Sie können ClickUp für Projektmanagement, Aufgabenmanagement, Notizen, Dokumentation oder als Tool für die Zusammenarbeit verwenden. Wie wir schon sagten: Es ist, als hätten Sie Ihren eigenen Produktivitäts-Genie, um das zu erreichen, was Sie sich vorgenommen haben!

#

clickUp heute kostenlos erhalten und erstellen Sie lebenslange Notizen und Wissensverbindungen**_