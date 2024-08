18 beste Ideenmanagement-Software zur Erleichterung der Innovation 2024

Mehr als 80% der Führungskräfte glauben, dass Ideen und Innovation für den Erfolg ihres Unternehmens entscheidend sind. Das sind auf jeden Fall sehr viele Führungskräfte. 🤯👀

Auch wenn es sich so anhört, als sei es das Schwierigste, die nächste(n) große(n) Sache(n) zu finden - die Verwaltung dieser neuen Ideen ist der eigentliche Kampf.

Aber ehrlich gesagt, haben die meisten Teams schon genug zu tun. Anstatt ein völlig neues oder komplexes System zu entwickeln, um Ihre Gedanken zu organisieren, sollten Sie eine kollaborative Lösung wie eine Ideenmanagement-Software nutzen

Eine flexible und leistungsstarke Software für das Ideenmanagement speichert nicht nur Ihre neuen Ideen, sondern übernimmt auch die schwere Aufgabe, sie über die Ziellinie zu bringen. Glauben Sie uns, es gibt nichts Schlimmeres, als zuzusehen, wie eine neue Idee - voller Potenzial - im Äther verschwindet.

Kümmern Sie sich stattdessen um Ihre Initiativen auf einer Plattform, die sicherstellt, dass keine Aufgabe durch die Maschen fällt. Glücklicherweise gibt es auf dem Markt eine Vielzahl von Softwareoptionen für das Ideenmanagement, die Ihnen dabei helfen, diesen Grad der Organisation zu erreichen.

Wir haben die Arbeit für Sie erledigt und die besten Ideenmanagement-Softwareprogramme nach ihren wichtigsten Funktionen, Vor- und Nachteilen, Bewertungen und Preisen geordnet, damit Sie die für Sie geeignete Software auswählen können. 🏆

Lesen Sie, was Ideenmanagement ist, welche Vorteile es bietet, worauf Sie achten sollten und welche 18 Software-Optionen für das Ideenmanagement am besten geeignet sind, um Ihr Brainstorming in Gang zu bringen.

Was ist Ideenmanagement?

Ideenmanagement ist der strategische Prozess der Sammlung, Bewertung und Priorisierung von Ideen, die von Stakeholdern geliefert oder von Teammitgliedern in taktischer Hinsicht geteilt werden brainstorming-Sitzungen .

Diese Taktiken haben in der Regel mit neuen Möglichkeiten zu tun, die Bedürfnisse Ihrer Kunden zu erfüllen oder Ihr Produkt zu verbessern - deshalb ist das Ideenmanagement so wichtig! Es sorgt dafür, dass Ihre Aktivitäten relevant bleiben, weil sie direkt von einer Veränderung profitieren, die Ihre Kunden wünschen.👏

Viele Unternehmen räumen der Innovation einen hohen Stellenwert ein, um der Konkurrenz immer einen Schritt voraus zu sein, und suchen aktiv nach kreativen Wegen, um im Team spannende Initiativen zu entwickeln - und genau hier kommt die Ideenmanagement-Software ins Spiel.

Doch je mehr Ideen Ihnen zur Verfügung stehen, desto notwendiger ist es, sie zu organisieren - und das bedeutet, dass viel davon abhängt, dass Ihre Ideenmanagement-Software so funktioniert, wie Sie es brauchen. 👀

Aber die Frage bleibt: Wie sieht die perfekte Ideenmanagement-Software überhaupt aus? Wir haben sie für Sie.

Auch wenn jedes Tool seine eigenen je ne sais quoi mitbringt, gibt es doch ein paar Funktionen, auf die Sie achten sollten, um sicherzugehen, dass Sie den Job erledigen können. 🔑

Top 18 Ideenmanagement-Software

1. ClickUp

Betrachten Sie Ihre Ideen auf über 15 kreative Arten in ClickUp ClickUp ist eine All-in-One-Produktivitätsplattform die für Teams aller Branchen entwickelt wurde, um Ideen zu verwalten und zu sammeln, Projektaktualisierungen zu überwachen und zusammenzuarbeiten - alles auf einem Bildschirm. Ganz gleich, ob Sie sich im Büro oder online treffen, die leistungsstarken Brainstorming- und Ideenfindungsfunktionen von ClickUp können die Größe eines jeden Teams erweitern und jedes Mitglied dazu ermutigen, sich kreativ zu betätigen.

Mit mehr als 15 einzigartigen Möglichkeiten, Ihre Ideen zu visualisieren, und Brainstorming-Funktionen, die direkt mit Ihrem Arbeitsablauf verbunden sind, war es noch nie so einfach, Ihrem Team Ideen zu präsentieren und sie in die Tat umzusetzen. Ganz gleich, ob es sich um einfache Aufgaben oder um die komplexesten Projekte handelt, ClickUps ständig wachsende Liste anpassbarer Funktionen ist flexibel genug, um mit Ihrem Unternehmen mitzuwachsen und jedem Teammitglied die Möglichkeit zu geben, so zu arbeiten, wie es für ihn am besten ist. Hier zeigen wir Ihnen, was wir meinen. 🙂

🔑 Die wichtigsten ClickUp-Funktionen

Ehrlich gesagt, ist es schwer, nur eine auszuwählen. Aber wenn Sie eine intuitive und flexible Lösung für das Ideenmanagement suchen, werden Sie Folgendes lieben ClickUp-Whiteboards und Mind Maps . 🎨

🖌 Kollaborative ClickUp-Whiteboards

Zeichnen Sie Mockups, fügen Sie Notizen und Medien hinzu, wählen Sie individuelle Farben und vieles mehr mit ClickUp Whiteboards

Egal, ob Sie Ihre Gedanken auf einem guten altmodischen Notizblock skizzieren oder einfach die Tage von Microsoft Paint vermissen, whiteboard-Software hilft Ihnen, Ihre Ideen effektiv mit dem Team zu verwalten. Und haben wir schon erwähnt, dass ClickUp das einzige Whiteboard bietet, das leistungsstark genug ist, um zu erstellen, zusammenzuarbeiten und ideen direkt mit Ihrem Arbeitsablauf zu verbinden ?

Zeichnen Sie Ideen von Grund auf neu, fügen Sie externe Medien hinzu, betten Sie Links ein, teilen Sie Dokumente und vieles mehr auf einer unendlichen Leinwand, die zusammen mit dem Rest des Teams bearbeitet werden kann! Außerdem können Sie aus neun dynamischen Vorlagen für Flussdiagramme, Diagramme und ClickUp's Kanban-ähnliche Tafeln um Ihrem Board eine klare und flexible Struktur zu geben - perfekt für Teams, die ihre Ideen den Stakeholdern präsentieren müssen, selbst wenn sie nur einen Augenblick Zeit haben.

Aber das ist noch nicht alles! Hier sind nur ein paar unserer anderen Favoriten ClickUp Whiteboards Merkmale :

Schrägstrich-Befehle für Rich-Text-Bearbeitung, Formatierung und Stil jeder Notiz auf Ihrer Tafel

Verwandeln Sie jede Form auf Ihrer Tafel mit wenigen Klicks in eine umsetzbare Aufgabe

Echtzeit-Bearbeitung mit Live-Cursors, damit Sie jederzeit wissen, wer an der Tafel ist

🧠 Atemberaubende Mind Maps in ClickUp

Fügen Sie ganz einfach Knoten, Aufgaben und Verbindungen hinzu, um Ihren Arbeitsablauf mit ClickUp Mind Maps zu gestalten

Vor allem, wenn Sie die nächsten Schritte Ihrer neuen Idee planen möchten, ClickUp Mind Maps wird Ihr neuer bester Freund sein.

Wie die Äste eines Familienstammbaums vermitteln Mind Maps den Fluss Ihrer anstehenden Aufgaben auf sehr visuelle Weise, mit Linien oder Pfeilen, die mit Knoten verbunden sind, die Aufgaben darstellen - und sie können so einfach oder kompliziert sein, wie Sie möchten!

Stellen Sie sich das Ganze wie ein freies Netz vor, bei dem jede Aufgabe durch einen gemeinsamen Faden verbunden ist und klar kommuniziert wird abhängigkeiten von Aufgaben indem sie zeigt, welche Aufgabe in welcher Reihenfolge zu erledigen ist. 🕸

Einige unserer bevorzugten Mind Maps-Funktionen sind:

Knotenpunkte, die als Bezugspunkte für Ihren Arbeitsablauf dienen und in ClickUp-Aufgaben umgewandelt werden können

Erstellen, Bearbeiten, Löschen und Neuanordnen von Aufgaben in Ihrer Mind Map, um Ihren gewünschten Arbeitsablauf zu erreichen

Ziehen Sie Zweige in logische Pfade zwischen Aufgaben

Zusammenarbeit an Ihrer Mind Map mit dem gesamten Team

p.S.: Sie können Mind Maps auch auf Ihrem ClickUp Whiteboard von Grund auf neu erstellen 😎

✅ ClickUp-Profis

Vollständig anpassbar und mitwachsend, so dass eine beliebige Anzahl von Ideen mit unterschiedlicher Komplexität verwaltet werden kann

Zahlreiche Funktionen für die Zusammenarbeit, damit das gesamte Team auf derselben Seite steht

Entwickelt, um Ihnen zu helfen, Prozesse zu optimieren und Zeit zu sparen

Ist vielseitig genug, umteams in jeder Branche profitieren ❌ ClickUp Nachteile

Nicht alle Ansichten sind in der mobilen App verfügbar... noch nicht!

Es kann ein wenig schwierig sein, sich an die vielen anpassbaren Funktionen zu gewöhnen

💸 ClickUp Preise

Für immer kostenlos : Unbegrenzte Mitglieder und Aufgaben, 100 MB Speicherplatz, Whiteboards, Dokumente, 24/7-Support und mehr

: Unbegrenzte Mitglieder und Aufgaben, 100 MB Speicherplatz, Whiteboards, Dokumente, 24/7-Support und mehr Unbegrenzt ($7 pro Mitglied, pro Monat): Unbegrenzter Speicherplatz, Integrationen, Dashboards, benutzerdefinierte Felder und mehr

($7 pro Mitglied, pro Monat): Unbegrenzter Speicherplatz, Integrationen, Dashboards, benutzerdefinierte Felder und mehr Business ($12 pro Mitglied, pro Monat): Unbegrenzte Teams, erweiterte Freigabe, Automatisierungen, Zeiterfassung und Mind Maps

($12 pro Mitglied, pro Monat): Unbegrenzte Teams, erweiterte Freigabe, Automatisierungen, Zeiterfassung und Mind Maps Enterprise (Kontakt für individuelle Preise): Erweiterte Berechtigungen, unbegrenzte benutzerdefinierte Rollen, Live-Onboarding-Schulung, dedizierter Success Manager und vieles mehr

💬 ClickUp Kundenrezensionen

G2: 4.7/5 (4.510+ Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (2,940+ Bewertungen)

2. Miro

Sprechen Sie mit dem Team von Ihrem Whiteboard in MiroMiro ist eine digitale Whiteboard-Plattform die es entfernten Teams ermöglicht, in Echtzeit zusammenzuarbeiten. Mit Miro können Teams Brainstorming betreiben und Ideen sammeln, Prozesse abbilden und visuelle Darstellungen ihrer Arbeit erstellen.

🔑 Die wichtigsten Miro-Funktionen

Mitglieder können dieselbe Arbeitsfläche gleichzeitig bearbeiten und die Änderungen der anderen Mitglieder in Echtzeit sehen

Erwähnen Sie das Team und sprechen Sie direkt von Ihrem Board aus mit einer integrierten Videofunktion

Zoomen Sie in wichtige Bereiche Ihrer Tafel, während Sie dem Team Ihre Ideen im Präsentationsmodus vorschlagen

✅ Miro-Profis

Einfach zu bedienen mit einer übersichtlichen und intuitiven Oberfläche

Kann für viele verschiedene Zwecke verwendet werden, vom Brainstorming bis zum Projektmanagement

Miro bietet Hunderte von vorgefertigten Vorlagen, die Sie an Ihre Bedürfnisse anpassen können, um schneller mit der Arbeit an Ihrem Board zu beginnen

❌ Miro Nachteile

Begrenzte Anzahl von Exportoptionen, einschließlich PNG, JPG und PDF

Keine native App für Desktop oder mobile Geräte

💸 Preise für Miro

Kostenlos

Team : Ab $8 pro Benutzer, pro Monat

: Ab $8 pro Benutzer, pro Monat Geschäftskunden : Ab $16 pro Benutzer, pro Monat

: Ab $16 pro Benutzer, pro Monat Unternehmen: Kontakt für individuelle Preise

💬 Miro Kundenrezensionen

G2: 4.8/5 (3.660+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (700+ Bewertungen)

Bonus: Vergleich Miro vs Mural

3. Coda

Verwalten von Ideen in der Coda dokument-Editor Coda ist ein Werkzeug zur kollaborativen Textbearbeitung das viele gängige Funktionen von Dokumenten und Tabellenkalkulationen in einer Software vereint. Es ist ein beliebtes Werkzeug für die Organisation von Informationen, die Erstellung detaillierter Wikis und die Verwaltung von Wissensdatenbanken in strukturierten und leicht gemeinsam nutzbaren Dokumenten.

Visuelle, strukturelle und Formatierungsfunktionen, um Ihr Dokument ansprechender zu gestalten

✅ Coda-Profis

Einfaches Ändern und Hinzufügen von Funktionen

Manuelle Priorisierung und Abhängigkeitsfunktionen

Bietet mehrere einfache Anleitungsvideos

❌ Coda Nachteile

Keine Funktionen zur Aufgabenverwaltung

Keine Desktop-App oder Berichtswerkzeuge

Nicht für das Projektmanagement geeignet

💸 Preise für Coda

Wichtiger Hinweis: Die Preisgestaltung von Coda basiert nicht auf der Anzahl der Teammitglieder, sondern auf der Anzahl der Personen in Ihrem Team, die Dokumente erstellen, auch bekannt als Doc Maker.

Pro-Plan : Ab $12 pro Monat, pro Doc Maker

: Ab $12 pro Monat, pro Doc Maker Team-Tarif : Ab $36 pro Monat, pro Doc Maker

: Ab $36 pro Monat, pro Doc Maker Unternehmensplan: Angebot auf Anfrage erhältlich

💬 Coda Kundenrezensionen

G2: 4.7/5 (250+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (70+ Bewertungen)

Bonus: Vergleich Coda vs. Airtable

4. Canny

Erfassen, Organisieren und Analysieren von Produktfeedback in Geschickt Canny ist ein KI-Werkzeug das Teams dabei hilft, Produktfeedback zu erfassen, zu organisieren und zu analysieren, damit sie besser verstehen können, was ihre Kunden sehen wollen. Mit Canny können Sie relevante Unternehmensdaten aus anderen Arbeitstools hinzufügen, das Feedback anhand von Anwendungsfällen kategorisieren und die eingehenden Anfragen filtern, damit keine Kundenanfrage unberücksichtigt bleibt.

🔑 Die wichtigsten Funktionen von Canny

Abstimmungsbrett für Produktmerkmale, das automatisch ähnliche Anfragen gruppiert

Integrationen helfen Ihnen, Feedback von anderen gängigen Arbeitsinstrumenten zu sammeln

Feature-Releases werden automatisch an die Kunden gesendet, die sie angefordert haben

✅ Kluge Profis

Starke Tools zur Verwaltung von Kundenfeedback

Priorisierungsfunktionen, um die am meisten angeforderten oder wichtigen Ideen zu organisieren

Kollaborationstools, um die Beteiligten auf dem Laufenden zu halten

ClickUp verwendet Canny! 🙂

❌ Canny Nachteile

Dies ist ein großartiges Werkzeug, das zusätzlich zu anderen projektmanagement-Tools für spätere Phasen in Ihrem Projektprozess

Hilft beim Sammeln von Kunden- und internem Feedback, aber keine kreativen Brainstorming-Tools

💸 Kluge Preisgestaltung

Kostenloser Plan

Wachstumsplan : Ab $400 pro Monat

: Ab $400 pro Monat Geschäftsplan: Kundenspezifische Preise

💬 Canny Kundenrezensionen

G2: 4.4/5 (10+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (mehr als 30 Bewertungen)

5. Bluescape

Verwalten und Entwickeln von Ideen in Bluescape Bluescape ist eine Cloud-basierte plattform für visuelle Zusammenarbeit auf der Teams rohe Konzepte in fertige Ideen verwandeln, indem sie Brainstorming betreiben, zusammenarbeiten und sie auf einem digitalen Whiteboard präsentieren. Es ist sehr visuell und bietet eine robuste Bildsuchfunktion und Medien-Upload-Funktionen - ideal für kreative Inhalte, oder Design-Teams .

🔑 Die wichtigsten Merkmale von Bluescape

Leistungsstarke Bildsuchfunktion über Getty Images, Unsplash und Google innerhalb deines Arbeitsbereichs

Whiteboarding-Funktionen zur Verbesserung Ihres Brainstorming-Prozesses

Führen Sie Videoanrufe von Ihrem Arbeitsbereich aus

Hochladen von Videos auf Dein Whiteboard mit synchronisierter Wiedergabe

✅ Bluescape Profis

Hunderte von Vorlagen zur Anpassung an verschiedene Anwendungsfälle

Mehrere Integrationen, um Ihren Arbeitsbereich mit den von Ihnen angebotenen Diensten abzustimmen

Großartige visuelle Hilfe für Meetings

❌ Bluescape Nachteile

Keine wirklichen Aufgabenverwaltungsfunktionen, um die Ideen, die Sie in Ihrem Arbeitsbereich haben, umzusetzen

Stärkeres Werkzeug für Brainstorming als für die Verwaltung mehrerer potenzieller Ideen auf einmal

💸 Bluescape Preise

Go-Plan : Kostenlos

: Kostenlos Team-Plan : Ab $10 pro Benutzer, pro Monat

: Ab $10 pro Benutzer, pro Monat Geschäftsplan : Ab $20 pro Benutzer, pro Monat

: Ab $20 pro Benutzer, pro Monat Unternehmensplan: Kontaktieren Sie das Bluescape Verkaufsteam für Preise

💬 Bluescape Kundenrezensionen

G2: 4.2/5 (20+ Bewertungen)

Capterra: 4.3/5 (60+ Bewertungen)

6. Brightidea

Live-Bearbeitung auf einem digitalen Whiteboard in Brightidea Brightidea ist eine Cloud-basierte Software für das Innovationsmanagement, die mehrere Produkte für Unternehmen zur Entwicklung und Umsetzung neuer Ideen bietet.

Die Produkte von Brightidea sind auf bestimmte Bereiche einer Organisation zugeschnitten - nutzen Sie Ihre Kreativität mit dem Whiteboard-Tool, erstellen Sie eine digitale Ideenbox, strukturieren Sie Ihren Aufgabenverwaltungsprozess neu oder verbinden Sie sich mit externen Partnern.

Brightidea bietet eine Plattform, auf der Nutzer Ideen einreichen, abstimmen, Bilder kommentieren und den Umsetzungsfortschritt verfolgen können.

🔑 Die wichtigsten Brightidea-Funktionen

Dashboards bringen wichtige Daten in die Whiteboard-Funktion

Senden Sie Ideen von Ihrem Whiteboard an Ihre Pipeline, um sie in Bewegung zu setzen

Organisieren und priorisieren Sie die Ideen Ihres Teams in einer ständig verfügbaren Ideenbox

✅ Brightidea-Profis

Vorlagen sind für alle Brightidea-Produkte verfügbar

Einzelne Produkte sind auf verschiedene Bereiche einer Organisation ausgerichtet

Erstellen Sie Workflows aus Ihren Ideen, indem Sie sie an Ihre Pipeline senden

❌ Brightidea Nachteile

Das Backend ist veraltet und nicht intuitiv

Da jedes Produkt so eng zugeschnitten ist, müssen Sie in mehrere Brightidea-Produkte investieren, um Ihre Ideen durch ihren gesamten Lebenszyklus zu begleiten

💸 Brightidea-Preise

Wenden Sie sich an Brightidea, um die aktuellsten Plan- und Preisinformationen zu erhalten.

💬 Brightidea Kundenrezensionen

G2: N/A

Capterra: 4.4/5 (100+ Bewertungen)

7. Ideawake

Gamify Ideenmanagement in Ideawake Ideawake ist eine kollaborative Ideenmanagement-Plattform und Crowdsourcing-Software, die Teams dabei hilft, Ideen von Mitarbeitern, Kunden und Partnern zu sammeln. Es bietet eine einfach zu bedienende Benutzeroberfläche und robuste Ideenmanagement-Funktionen, um sicherzustellen, dass jede Idee gehört wird und keine vergessen wird.

🔑 Die wichtigsten Funktionen von Ideawake

Echtzeit-Chat, um neue Ideen zu vertiefen

Crowd-Voting, um Ideen zu priorisieren, die mehr Kunden sehen wollen

Zuweisung von Entscheidungsträgern als interne oder externe Stakeholder für beliebte Ideen

Sammeln von Ideen von überall mit der Ideawake-Web-App, der Browser-Erweiterung oder der mobilen App

✅ Ideawake-Profis

Sie können Ihre Idee mit dem ROI vergleichen, basierend auf dem Wert, den Kosten und dem Zeitaufwand für die Umsetzung nach dem Start

Integrationen mit Projektmanagement-Tools

Verschiedene Analyse- und Metrik-Tools zur Ermittlung des Erfolgs einer Idee

❌ Ideawake Nachteile

Keine integrierten Aufgaben- oder Projektmanagement-Tools

Keine Brainstorming-Funktionen oder Werkzeuge, um kreativ über die gesammelten Ideen nachzudenken

💸 Ideawake Preise

Ideawake bietet drei Preispläne für die Anzahl der Nutzer bis zu 1.000 an, und Sie müssen sich an das Vertriebsteam wenden, um Informationen zu allen drei Plänen zu erhalten.

💬 Ideawake Kundenrezensionen

G2: 4.5/5 (10+ Bewertungen)

Capterra: 4.8/5 (mehr als 10 Bewertungen)

8. Ideanote

Priorisierung neuer Ideen in Ideanote Ideanote ist ein webbasiertes Tool, das den Mitarbeitern hilft, Prioritäten zu setzen und mit mehreren Produktbereichen" zu arbeiten, um tiefer in jeden Aspekt des Ideenmanagementprozesses einzutauchen. Ideanote ist weniger ein Brainstorming-Tool als vielmehr ein digitaler Vorschlagskasten, mit dem potenzielle neue Ideen von Teamkollegen, Kunden und Stakeholdern aus dem gesamten Internet gesammelt, priorisiert und in den Trichter aufgenommen werden können.

🔑 Die wichtigsten Funktionen von Ideanote

Automatisieren Sie sich wiederholende Aktionen

Erwähnen Sie Teammitglieder in Kommentaren und weisen Sie sie Ideen zu

Teamordner zur Verwaltung von Abteilungen und Themen nach Kategorien

✅ Ideanote Vorteile

Mehrere Möglichkeiten, neue Ideen zu filtern, zu sortieren, anzuzeigen und zu bewerten

Hervorragend geeignet, um Kundenfeedback aus verschiedenen Bereichen des Internets zu sammeln

❌ Ideanote Nachteile

Die Benutzeroberfläche ist nicht intuitiv

Zahlreiche Funktionen, aber schwierig zu erlernen und zu navigieren

Lässt sich nicht mit ClickUp integrieren 😕

💸 Ideanote Preise

Kostenloser Plan : Für bis zu 10 Mitglieder

: Für bis zu 10 Mitglieder Business Plan : Ab $49 pro Benutzer, pro Monat

: Ab $49 pro Benutzer, pro Monat Unternehmen Plan: Kontakt für Preise

💬 Ideanote Kundenrezensionen

G2: 4.7/5 (250 + Bewertungen)

Capterra: 4.9/5 (130+ Bewertungen)

9. Idea Drop

Ideenmanagement in Idea Drop Idea Drop ist eine kollaborative Innovationssoftware, die Teams helfen soll, strategisch zu denken und neue Konzepte zu priorisieren. Durch eine Kombination aus Crowdsourcing, Gamification, Kommunikation und Bewertungstool bereitet sie Teams darauf vor, ihre Ideen in einer klaren Pipeline zu organisieren und umzusetzen.

🔑 Die wichtigsten Merkmale von Idea Drop

Echtzeit-Reporting, um den Erfolg der umgesetzten Ideen zu verfolgen

Mehrere Möglichkeiten zur Sortierung der angezeigten Ideen durch Bewertungen, Kategorien und Filterung

Feedback, Erwähnungen und Kommentare zur Zusammenarbeit mit Ihrem Team innerhalb der Plattform

✅ Idea Drop Profis

Viele Möglichkeiten, mit Mitgliedern zu kommunizieren

Einige Funktionen zur Aufgabenverwaltung wie Fristen, Punkte und ein Punktesystem

❌ Idea Drop Nachteile

Es fehlen mehrere Ansichten, mit denen Sie Ihren Arbeitsablauf individuell gestalten können

Schwierig, komplexe Ideen und Projekte zu verwalten

💸 Preise für Idea Drop

Dieses Tool bietet verschiedene kostenpflichtige Pläne an, aber Sie müssen sich mit dem Vertriebsteam in Verbindung setzen, um Informationen über die Preise der einzelnen Pläne zu erhalten.

💬 Idea Drop Kundenrezensionen

G2: 4.9/5 (20+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (mehr als 20 Bewertungen)

10. Aha! Ideen

Ideenmanagement-Analytik in Aha-IdeenAha! Ideen soll Ihnen diese bahnbrechenden Momente bescheren, die wir alle lieben. 💜

Es handelt sich um eine Plattform für Produktpläne, die Teams dabei hilft, aus rohen Konzepten Ihre besten Ideen zu entwickeln. Mit verschiedenen Ideenmanagement-Tools und Portfolio-Planungsfunktionen werden sie in umsetzbare Pläne umgewandelt.

🔑 Die wichtigsten Funktionen von Aha! Ideas

Anpassen von Status, Feldern, Workflows und mehr in Aha!

Zuweisen von Aufgaben und Verfolgen von Abhängigkeiten in Ihren Aha! Produktkampagnen

Gemeinsame Bearbeitung in Echtzeit zur Gewährleistung von Transparenz bei der Bearbeitung von Notizen mit dem Team

✅ Aha! Ideas Profis

Ideal für Teams, die mit mehreren Produktkampagnen jonglieren

Mehrere Integrationen mit Projektmanagement-, Entwicklungs- und CRM-Tools

❌ Aha! Ideas Nachteile

Veraltet wirkende UI

Begrenzte Notizen-Funktion

Fehlen mehrerer visueller Werkzeuge wie Mind Maps

💸 Aha! Ideen Preise

Aha! Ideas bietet eine kostenlose Testversion und zwei zusätzliche kostenpflichtige Pläne.

Essentials-Plan : Ab $39 pro Benutzer und Monat

: Ab $39 pro Benutzer und Monat Erweiterter Plan: Ab $59 pro Benutzer, pro Monat

💬 Aha! Ideas Kundenrezensionen

11. Lucidspark

Verwalten von Ideen auf einer Pinnwand in Lucidspark Lucidspark kann für verschiedene Zwecke verwendet werden, z. B. für Projektmanagement, Notizen und vieles mehr. Es ist ein intuitives und beliebtes Tool für das Brainstorming auf einem digitalen Whiteboard oder die Erstellung von Mind Maps, um Aufgaben oder Ideen besser zu organisieren.

🔑 Die wichtigsten Funktionen von Lucidspark

Hinzufügen von Kommentaren, Notizen, Reaktionen und Abstimmungsergebnissen zu Haftnotizen auf der Tafel

Chatten Sie mit dem Team direkt von Ihrer Tafel oder Ihrem Diagramm aus

Rufen Sie alle Mitglieder der Gruppe auf, sich zu bestimmten Bereichen auf der Tafel zu versammeln

✅ Lucidspark-Profis

Anpassbare Vorlagen und Breakout Boards zur Formatierung der Ideen auf Ihrem Board

Präsentations- und Kollaborationsfunktionen für Stakeholder-Meetings und Brainstorming-Sitzungen

Kann komplexe Ideen und verschiedene Brainstorming-Aktivitäten verwalten, auch über einfache Mockups und Flussdiagramme hinaus

❌ Lucidspark Nachteile

Sie müssen Lucidspark in eine andere Plattform integrieren oder in zusätzliche Software investieren, um Ihre Ideen über die Brainstorming- und frühen Phasen hinaus zu verwalten

💸 Preise für Lucidspark

Kostenloser Plan

Einzelperson : Ab $7,95 pro Monat

: Ab $7,95 pro Monat Team-Tarif : Ab $9 pro Benutzer, pro Monat

: Ab $9 pro Benutzer, pro Monat Unternehmensplan: Kontaktieren Sie Lucidspark für ein Angebot

💬 Lucidspark Kundenrezensionen

G2: 4.5/5 (1,800+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (320+ Bewertungen)

12. Qmarkets

Ideenmanagement in Qmarkets Qmarkets ist eine Reihe von Softwarelösungen für das Ideenmanagement, die zusammen oder einzeln verwendet werden können, um Teams zu helfen, Herausforderungen mit Kreativität und Innovation anzugehen.

Produkte wie Q-360, Q-ideate, Q-optimize, Q-scout und Q-trend zielen auf Ideen in bestimmten Phasen der Produktion ab - von der Idee bis zur Umsetzung. Obwohl Qmarkets' Spezialgebiet die interne Innovation, die Personalabteilungen und die mitarbeiterengagement .

🔑 Die wichtigsten Merkmale von Qmarkets

Crowd-Voting-Tools zur Bewertung Ihrer neuen Ideen

Funktionen, um Ihre Prozesse spielerisch zu gestalten und Ihre Mitarbeiter herauszufordern

Berichts- und Analysetools zur Verfolgung des ROI

✅ Qmarkets-Profis

Ermutigt die Mitarbeiter zu mehr Engagement und fordert sie heraus, neue Aufgaben mit einem innovativen Blick anzugehen

Produkte werden dadurch definiert, ob sie mit internem oder externem Crowdsourcing zu tun haben

❌ Qmarkets Nachteile

Einige Nutzer bemängeln, dass die Berichte eher inhaltsorientiert als auf die Nutzererfahrung ausgerichtet sind und dass es eine Weile dauert, das Tool einzurichten

💸 Qmarkets Preise

Kontaktieren Sie Qmarkets für weitere Preisinformationen.

💬 Qmarkets Kundenrezensionen

G2: 4.5/5 (40+ Bewertungen)

Capterra: 4.8/5 (30+ Bewertungen)

13. MindMeister

Verwalten Sie Ideen in Mind Maps in MindMeisterMindMeister ist ein Mindmapping-Werkzeug um Ihre Gedanken, Ideen und neuen Konzepte visuell zu organisieren. Es wird am häufigsten für Brainstorming, Projektplanung und andere kreative Aufgaben verwendet, da MindMeister-Maps gemeinschaftlich genutzt werden können und einfach zu präsentieren und zu teilen sind.

🔑 Die wichtigsten MindMeister-Funktionen

Gemeinsame Mind Map-Funktion

Teilen Sie Ihre Maps im Präsentationsmodus oder IRL mit der Druckfunktion

Mindmeister ist online und als mobile App verfügbar

✅ MindMeister Profis

Einfache Werkzeuge zum Erstellen von Notizen

Anpassbare Themen

Schnelles Ausarbeiten von neuen Ideen

❌ MindMeister Nachteile

Begrenzter kostenloser Plan

Begrenzte Integrationen

Keine Funktionen zur Projekt- oder Aufgabenverfolgung

💸 MindMeister Preise

Basic Plan : Kostenlos

: Kostenlos Personal Plan : Beginnend bei $4.99 pro Monat

: Beginnend bei $4.99 pro Monat Pro Tarif : Beginnend bei $8.25 pro Monat

: Beginnend bei $8.25 pro Monat Business Tarif: Beginnend bei $12,49 pro Monat

💬 MindMeister Kundenrezensionen

G2: 4.3/5 (25+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (210+ Bewertungen)

14. Planbox

Innovationsmanagement in Planbox Planbox ist eine agile Produktreihe, die Kundenfeedback und fehlerberichte mit gängigen Projektmanagement-Tools integrieren, um Teams zu helfen ideen, Ressourcen und Aufgaben zu verwalten.

🔑 Die wichtigsten Funktionen von Planbox

Umfragen und Abstimmungen zur Priorisierung von Ideen

Statusverfolgung, um bei neuen Initiativen den Überblick zu behalten

✅ Vorteile von Planbox

Zentraler Ort für Produktmanagement und Servicemanagement

Agiler Ansatz für Innovation wird gefördertkontinuierliche Verbesserung* Die Kombination von Werkzeugen kann von Teams in verschiedenen Branchen genutzt werden

❌ Vorteile von Planbox

Es müssen mehrere Planboc-Produkte eingesetzt werden, um Ideen während ihres gesamten Lebenszyklus zu verfolgen

Lässt sich nicht mit ClickUp integrieren 😕

💸 Preise für Planbox

Kontaktieren Sie Planbox für aktuelle Preispläne.

💬 Planbox Kundenrezensionen

G2: 4.7/5 (10+ Bewertungen)

Capterra: 4.9/5 (20+ Bewertungen)

15. OpenideaL

Bild über OpenideaL OpenideaL ist ein Open-Source-Content-Management-System, das Unternehmen dabei hilft, Ideen von Kunden und internen Teams zu sammeln. Das Tool wurde für die Entscheidungsträger in einem Unternehmen entwickelt, um strategische Entscheidungen über neue Ideen auf der Grundlage von Erkenntnissen und Feedback zu treffen, um sinnvolle Kunden- und Mitarbeiterbeziehungen aufzubauen.

🔑 Die wichtigsten Funktionen von OpenideaL

Kommentarfunktion

Markieren und Abstimmen von Ideen, um die Priorisierung von Ideen zu erleichtern

✅ Vorteile von OpenideaL

Gibt den Mitarbeitern das Gefühl, dass sie mehr Möglichkeiten haben, neue Ideen zu äußern

Hervorragend geeignet, um Kundenfeedback zu sammeln und eine Vorstellung davon zu bekommen, was die Leute über Ihr Produkt denken

❌ OpenideaL Nachteile

Ist eher für Teamleiter und Entscheidungsträger als für das gesamte Team gedacht

Keine Aufgaben- oder Projektmanagementfunktionen, um die mit der Software gesammelten Ideen zu durchschauen

💸 Preise für OpenideaL

Kontaktieren Sie OpenideaL für alle Preisinformationen.

💬 OpenideaL Kundenrezensionen

G2: 2.5/5 (1 Bewertung)

Capterra: N/A

16. Planview Spigit

Ideenmanagement in Planview Spigit Planview Spigit ist ein Innovationsmanagement-Tool, das Crowdsourcing automatisiert, damit Sie mehr Zeit für die Priorisierung und Entwicklung der vielversprechendsten Ideen haben. Sobald Ihre neuen Initiativen umgesetzt sind, bietet Spigit auch Berichts- und Analysetools, um deren Erfolg zu ermitteln.

🔑 Die wichtigsten Funktionen von Planview Spigit

Vielfältige Möglichkeiten, sich mit Ihren Kunden und externen Gruppen zu engagieren, um innovative Ideen zu identifizieren

Abzeichen, Punkte und Gamification-Funktionen zur Förderung des Engagements

Sozialer Aktivitäts-Feed und öffentliche Kommentare, um festzustellen, welche Ideen Ihre Kunden für besonders wertvoll halten

✅ Vorteile von Planview Spigit

Erleichtert Unternehmen den Kontakt zu externen Experten, die möglicherweise einen innovativen Ansatz zur Lösung von Problemen haben

❌ Planview Spigit Nachteile

Spigit ist nur eines der Produkte von Planview und ist eng auf einen Anwendungsfall zugeschnitten

Keine Funktionen zur Aufgabenverwaltung

Keine Brainstorming-Funktionen

💸 Preise für Planview Spigit

Kontaktieren Sie Planview Spigit für alle Preisinformationen.

💬 Planview Spigit Kundenrezensionen

G2: 4.0/5 (60+ Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (40+ Bewertungen)

17. Codigital

Bild über Codigital Kennen Sie diese Reality-Shows wie American Idol oder Love Island, bei denen das Publikum über seine Lieblingskandidaten abstimmen muss? Codigital hat eine ähnliche Ausstrahlung.

Codigital wurde für große Gruppen in virtuellen Workshops oder Konferenzen entwickelt und ermöglicht es Ihnen, einfache Fragen zu stellen, auf die das gesamte Team oder die Organisation mit möglichen Antworten antworten kann. Sobald Codigital eine bestimmte Anzahl von Antworten gesammelt hat, können die Mitglieder erneut über ihre Top-Picks abstimmen. Das ist eine interessante Variante zu Brainstorming-Sitzungen in großen Gruppen.

🔑 Die wichtigsten Funktionen von Codigital

Schnelle Ideensammlung und Ranking-Tools

Funktioniert wie ein digitaler Vorschlagskasten

✅ Vorteile von Codigital

Hervorragend geeignet für die schnelle Beteiligung der Mitarbeiter und die Gestaltung großer Meetings

Hilft dabei, Perspektiven aus verschiedenen Abteilungen zu einfachen Fragen zu erhalten

Eine strukturiertere Herangehensweise an Brainstorming, die manche Leute bevorzugen könnten

❌ Codigital Nachteile

Veraltet wirkende UI

Schwierig beim Brainstorming und der Verwaltung komplexer Ideen

Nicht so anpassbar oder flexibel wie andere Ideenmanagement-Software

💸 Preisgestaltung von Codigital

Teams Plan: Kostenlos

Corporate Plan: individuelle Preise, kontaktieren Sie uns für ein Angebot

Panels Plan: Ab etwa $2,50 pro Person (wenn Sie den Umrechnungskurs berücksichtigen)

💬 Codigital Kundenrezensionen

G2: N/A

Capterra: 5/5 (2+ Bewertungen)

18. edison365

edison365 produktpalette

edison365 ist eine Cloud-basierte Plattform für Ideenfindung und Innovationsmanagement, die auf Microsoft365 aufbaut und es Unternehmen ermöglicht, Ideen zu erfassen, zu entwickeln und zu vermarkten. Sie umfasst eine Reihe von Tools, darunter edison365 Ideas, zur Verwaltung des gesamten Innovationsprozesses, von der Ideenfindung bis zur Umsetzung.

🔑 Die wichtigsten Funktionen von edison365

Kanban-ähnliche Tafel zur Verwaltung Ihrer potenziellen neuen Initiativen

Bewerten Sie jede Idee, um sie zu priorisieren

✅ edison365 Vorteile

Einige Projektmanagement-Tools, um die Planung und den Workflow für neue Ideen zu durchschauen

Ideal für Teams, die bereits Microsoft-Produkte verwenden

❌ edison365 Nachteile

Überfüllte und unübersichtliche Benutzeroberfläche

Sie müssen in Microsoft365 und mehrere edison365-Produkte investieren, um den vollen Funktionsumfang zu nutzen

Die Plattform ist nicht leicht zu erlernen, wenn Sie noch nie mit Microsoft-Produkten gearbeitet haben

💸 edison365 Preise

Dieses Produkt bietet eine kostenlose Testversion, alle anderen Preisangaben sind nur auf Anfrage erhältlich.

💬 edison365 Kundenrezensionen

G2: 4.8/5 (10+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (6+ Bewertungen)

Seien wir ehrlich: Es ist schon schwer genug, der Gruppe neue Ideen vorzuschlagen. Aber sie auch noch zu organisieren? Das ist eine große Herausforderung.

Software für das Ideenmanagement soll diese Herausforderung erleichtern, indem sie die richtigen Werkzeuge zur Erfassung, Verfolgung und Verwaltung von Ideen bereitstellt - und zwar genau dann, wenn sie entstehen. Wenn Sie noch nie mit einer solchen Software gearbeitet haben, ist es wichtig zu wissen, worauf Sie achten müssen, um sicherzustellen, dass Sie die richtigen Werkzeuge in Ihrer Box haben!

Hier sind einige der wichtigsten Funktionen, die eine solide Lösung für das Ideenmanagement haben muss:

Benutzerfreundliche Oberfläche

Es macht keinen Sinn, in eine Software zu investieren, wenn Ihr Team sie nicht bedienen kann! Und sich auf einen Software-Guru in der Gruppe zu verlassen, ist auch nicht der Schlüssel zur Effizienz. Suchen Sie nach einem Tool, das für Sie leicht zu bedienen ist, und Sie werden eher geneigt sein, es regelmäßig zu nutzen.

Hochgradig visuell Ideensitzungen sind selten nur textbasiert, also sollte es auch Ihr Ideenmanagement-Tool nicht sein.

Wir alle verarbeiten Informationen auf unterschiedliche Weise, und es ist wichtig, dies in Ihrem Team mit einem zugänglichen Tool zu berücksichtigen, das mehrere Möglichkeiten bietet, Ihre Gedanken zu vermitteln und Ihre Arbeitsabläufe zu verwalten, z. B. Bilder, Dokumente, Zeichnungen, Diagramme oder Flussdiagramme.

Ein Ideenmanagement-Tool ist mehr als nur ein Ort zum Organisieren von Ideen, es ist auch ein Ort zum Entwickeln, Erstellen und Umsetzen von Ideen. Brainstorming-Tools wie digitale Whiteboards oder Diagramme, auf die das gesamte Team zugreifen kann, bieten eine sichere und stressfreie Umgebung, um die Kreativität zu fördern - auch wenn die von Ihnen vorgeschlagenen Ideen noch nicht ganz ausgereift sind.

Kollaborationsfunktionen

Was nützt eine Menge cooler Funktionen, wenn Sie sie nicht mit Ihrer Gruppe teilen können? Mehr denn je, teamzusammenarbeit ist entscheidend für eine erfolgreiche Kommunikation innerhalb der besten Ideenmanagement-Software für alle.

Ob eine Chat-Funktion, flexible Freigabeberechtigungen, Live-Bearbeitung, zugewiesene Kommentare oder all das - Transparenz und direkte Kommunikation steht immer an erster Stelle!

Priorisierungsfunktionen

Ein kritischer Teil von aufgabenverwaltung und Organisation ist es, zu wissen, welche Ideen zuerst bearbeitet werden sollen. Tools mit Ranking-, Abstimmungs- oder Prioritätsfunktionen sind hilfreich, um schnell zu erkennen, welche Ideen von größter Bedeutung sind. So wissen Sie auch, was Sie für eine weitere Woche aufschieben können.

Vorteile der Verwendung von Ideenmanagement-Software

Ideenmanagement-Software hilft beim Sammeln, Bewerten und Beurteilen neuer Ideen und ermöglicht es Ihnen, schnelle und fundierte Entscheidungen darüber zu treffen, ob und wie sie umgesetzt werden sollen. Eine Win-Win-Situation!

Aber das ist noch nicht alles. 😎

Das richtige Ideenmanagement-Tool wird Ihre Initiativen während des gesamten Prozesses begleiten projektlebenszyklus sie fördern die Innovation und führen letztendlich zu einer größeren Anzahl kreativer Strategien, die untersucht werden können. Weitere wichtige Vorteile des Einsatzes von Ideenmanagement-Software sind:

1. Bessere Kommunikation und Zusammenarbeit im Team

Ideenmanagement-Software verbessert die Kommunikation und Zusammenarbeit von Teams - unabhängig davon, wie sie arbeiten asynchron oder persönlich arbeiten .

Die beste Ideenmanagement-Software ist von Natur aus kollaborativ. Als ein Tool, das die Zusammenarbeit von Teams unterstützen soll, bietet die richtige Plattform Ihrem Team mehrere Möglichkeiten, sich zu vernetzen und Ideen auf völlig transparente Weise auszutauschen. Das heißt, jeder kann jederzeit auf relevante Dokumente, Whiteboard-Sitzungen, Aufgaben oder Checklisten zurückgreifen und sie gemeinsam mit seinen Teamkollegen bearbeiten, ohne dass es zu Überschneidungen kommt.

Mit Funktionen zum Chatten, Kommentieren und gemeinsamen Bearbeiten kann Ideenmanagement-Software dazu beitragen, Diskussionen zwischen Mitarbeitern zu erleichtern und Feedbackprozesse zu optimieren.

2. Gesteigertes Mitarbeiterengagement

Der kollaborative Charakter eines Ideenmanagementsystems ist ansteckend! Nutzen Sie Ihre Plattform als Instrument für Besprechungen und Brainstorming-Sitzungen, um Ideen aufzugreifen, die andere Teammitglieder in Ihrem Arbeitsbereich geteilt haben. Dies regt nicht nur die Diskussion an, sondern gibt den einzelnen Mitarbeitern auch das Gefühl, für ihre Beiträge verantwortlich zu sein.

3. Verbesserte und fundierte Entscheidungsfindung

Als Werkzeug zur Verfolgung, Bewertung und Priorisierung neuer Strategien kann eine Ideenmanagement-Software Ihnen helfen, schneller festzustellen, ob eine Idee erfolgreich sein wird. Funktionen zur Erstellung von Produkt-Roadmaps, benutzer-Personas , Mockups und Aufgaben geben Ihnen eine klare Vorstellung davon, wie Ihr Team potenzielle Ideen entwickeln wird und welche Ressourcen Sie dafür benötigen.

4. Reduzierte Kosten

Sie haben richtig gelesen!

Software für das Ideenmanagement ist zwar eine Investition, aber sie lohnt sich. Diese Plattformen sollen Ihnen helfen, Ihre Zeit produktiver zu nutzen, indem sie Ihre Prozesse rationalisieren und automatisieren.

5. Bessere allgemeine Prozesse zur Ideenverfolgung und -verwaltung

Das perfekte Ideenmanagementsystem bietet eine Möglichkeit zur Verfolgung und Verwaltung von Ideen, von der ersten Einreichung bis zur Umsetzung. So wird sichergestellt, dass keine Idee zurückbleibt oder vergessen wird und jeder neue Gedanke die Zeit und Aufmerksamkeit erhält, die er verdient.

Ideenmanagement-Software für Innovation und Inspiration

Software für das Ideenmanagement hilft Teams dabei, Innovationen in den Vordergrund zu stellen und jedes Mitglied zu ermutigen, seine Gedanken mitzuteilen. Gleichzeitig ist eine Ideenmanagement-Software aber nur dann von Nutzen, wenn das Team weiß, wie sie eingesetzt werden kann und will!

Deshalb ist es so wichtig, eine intuitive, flexible und vollständig anpassbare Ideenmanagement-Software zu wählen.

Auf diese Weise wird sichergestellt, dass jeder Mitarbeiter wichtige Ideen für das Unternehmen auf die Weise entwickeln und verwalten kann, die für ihn am sinnvollsten ist. Und wenn Sie sich für eine leistungsstarke Produktivitätsplattform wie ClickUp entscheiden, können Sie diese Ideen auch gleich umsetzen, sobald sie entstehen.

Mit kollaborativen ClickUp Whiteboards, Mind Maps, über 15 anpassbaren Ansichten und über 1.000 Integrationen mit ClickUp ist es einfacher als je zuvor, Ihre Gedanken in die Tat umzusetzen und das Gefühl zu haben, dass Ihre Ideen von Bedeutung sind.

Aber verlassen Sie sich nicht nur auf unser Wort, sondern zapfen Sie Ihre eigene Kreativität an und zeigen Sie dem Team, was Sie mit ClickUp erreichen können und das völlig kostenlos . Sie haben uns gehört!

Beginnen Sie mit der Anpassung Ihrer ClickUp-Whiteboard und haben Sie Zugang zu einer Vielzahl von Funktionen für die Zusammenarbeit - kostenlos und für immer.