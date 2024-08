Miro vs. Mural: Welches Tool ist die beste Whiteboard-Software?

Was ist das Beste an der Zusammenarbeit im Team? Und wie bringt man eine Vielzahl von Ideen in einem Raum zusammen? Digitale Whiteboard-Software wie Miro und Mural haben ihre Plattformen auf diesen Fragen aufgebaut. Ob es nun darum geht, verschiedene Ideen von Teammitgliedern zu sammeln oder die Zusammenarbeit schneller und effizienter zu gestalten, Whiteboard-Software hat sich einen Namen für die Produktivität von Teams gemacht.

Es ist noch nicht allzu lange her, dass sich Teams in einem einzigen Raum versammeln und ihre Ideen von Hand an die Tafel zeichnen mussten. Jetzt spielt es keine Rolle mehr, ob Sie eine brainstorming-Sitzung wenn es darum geht, ein Brainstorming durchzuführen, eine Sitzung zu dokumentieren oder Kunden aus aller Welt einen bestimmten Arbeitsablauf beizubringen, sind digitale Whiteboards heute eine Notwendigkeit.

Bei der großen Auswahl auf dem Markt wissen Sie vielleicht nicht, welches digitale Whiteboard Ihren Anforderungen entspricht. Wir vergleichen zwei der größten digitalen Whiteboards auf dem Markt und zeigen Ihnen, was das Beste ist: Miro und Mural.

Lassen Sie uns eintauchen. 🤿

Was ist Miro? Miro ist eine Online-Plattform für kollaborative Whiteboards auf der Teams Besprechungen abhalten, Workshops veranstalten und Ideen über ein digitales Whiteboard austauschen können.

Es spielt keine Rolle, ob sich Ihre Teams im Büro oder an einem anderen Ort befinden, Miro verbindet Teams mit kreativen und ansprechenden Kooperationserlebnissen. Diese neue Verbindung ist einer der vielen Gründe, warum Miro zu einer häufigen Wahl für Teams geworden ist, die eine Whiteboard-Software kaufen möchten.

Die wichtigsten Miro-Funktionen

Miro bietet eine Vielzahl von Funktionen, die in der Branche sowohl üblich als auch einzigartig sind. Und im Vergleich zwischen Miro und Mural gibt es einige Besonderheiten zu beachten.

Hier ist unsere Übersicht über die wichtigsten Funktionen von Miro:

Online-Whiteboard

Beispiel für ein Miro tafel in Aktion

Das Online-Whiteboard von Miro ist unendlich groß, so dass Sie ohne Platzbeschränkung so viel brainstormen können, wie Sie möchten. Das Whiteboard lässt sich auch zoomen, so dass Sie sich auf einen einzelnen Teil oder ein Detail auf Ihrer großen und unendlichen Leinwand konzentrieren können.

Sie können auch zentrale Informationspunkte auf dem Whiteboard erstellen, indem Sie Dateien, Haftnotizen und Teamideen anhängen. In Miro können Sie die meisten Dateitypen einbetten, darunter PDFs, GIFs, Bilder, Tabellenkalkulationen und mehr.

Außerdem können Sie Ihr physisches Whiteboard digitalisieren. Machen Sie einfach ein Foto und Miro wandelt den Inhalt des Whiteboards sofort in eine digitale Version um! Ihr digitalisiertes Whiteboard ist dann bearbeitbar und kann leicht geändert werden.

Videoconferencing

Miro bietet Videokonferenzen auf seinen Whiteboards

Miro bietet auch eine praktische Funktion für Videogespräche, mit der Sie sich während der Zusammenarbeit am digitalen Whiteboard schnell in ein Meeting einklinken können. Tatsächlich können Sie Miro als Zoom-Alternative so dass sich Teams keine Sorgen über chaotische Bildschirmfreigabe-Sitzungen oder die alleinige Steuerung aller Teilnehmer machen müssen.

Mind Maps

Verwendung des Miro Mind Map-Vorlage Es gibt eine Vielzahl von mindmap-Beispiele und Optionen gibt es viele. Die Mind Maps von Miro sind jedoch eine schnelle Möglichkeit für Ihr Team, Prozesse, Design-Ideen oder andere Arbeitsabläufe, die Sie im Sinn haben, zu strukturieren. Die Mind Maps sind intuitiv und einfach zu erstellen.

Die Teammitglieder können bei der Erstellung in Echtzeit zusammenarbeiten, und es stehen mehrere Themen, Farben und Linienformen zur Verfügung, um Ihre Mind Map spannend und ansprechend zu gestalten. Miro bietet auch unbegrenzte Mind Maps für Ihr Whiteboard.

Erstellen Sie Mind Maps von Grund auf neu oder nutzen Sie vorhandene Vorlagen. Sie können diese Mind Maps sogar auf externen Websites einbetten und als hochauflösende PDF-Datei exportieren, um sie auf einer anderen Plattform zu verwenden.

möchten Sie mehr über Mind Maps erfahren_ ?_ Wir bieten Ihnen alle Ressourcen, die Sie für die Erstellung Ihrer eigenen Mind Maps benötigen. 🗺

Vorlagen

Miro verfügt über ein umfangreiches Angebot an Vorlagen auf seiner Miroverse. 🪐

Hier finden Sie Vorlagen für Mind Maps, fishbone-Diagramme prozessrahmenpläne, Ideenfindung, Kanban-Tafeln und agile Prozesse. Sie können auch eine aktuelle Mind Map oder einen Workflow-Prozess in eine Vorlage umwandeln, um sie zu teilen, zu ändern oder in einer anderen Situation zu verwenden.

Es ist ganz einfach, Ihre Vorlage zu veröffentlichen, damit die Miro-Community sie nutzen kann und noch mehr Liebe zu Vorlagen verbreitet.

Agile Arbeitsabläufe

Agiler Miro-Workflow für ein Retrospektiv-Meeting

Unverzichtbar agile Arbeitsabläufe ? Dann wird Ihr Team Miro lieben. Mit Miro können Sie bei der Sprintplanung, Huddle Boards und retrospektiven . Miro kann die ideale Lösung für Agenturen sein, die sich auf agile Praktiken verlassen, um ihre Arbeit zu erledigen.

Sie erhalten außerdem mehr als 120 agile Vorlagen, die Ihnen helfen, die Dinge in wenigen Minuten zum Laufen zu bringen. Um Arbeitsabläufe zu vereinfachen, können Sie auch Aufgaben aus Asana und Jira als native Karten für echtzeit-Zusammenarbeit .

Integrationen

Die Integration von Drittanbietern ist eine der Stärken von Miro. Die API von Miro ermöglicht die Integration mit mehr als 100 Tools. Sie finden hier einige beliebte Integrationsoptionen, darunter Google Calendar, Airtable, Notion, Slack und Box.

Darüber hinaus ermöglicht Miro Integrationen mit anderen projektmanagementsoftware wie Jira, Asana, und unser Favorit integration, ClickUp , damit Sie den besten digitalen Arbeitsbereich zur Verfügung haben.

Miro Pros

Ein unbegrenztes digitales Whiteboard, das Sie so oft nutzen können, wie Sie möchten

Integrierte Videokonferenzen zur Verbesserung der Zusammenarbeit in Echtzeit

Hunderte von Vorlagen für Mind Maps, Workflows und Kanban, die die Zusammenarbeit vereinfachen

Eine schnelle und einfach zu bedienende Benutzeroberfläche

Eine große Community und Ressourcen, die Ihnen den Einstieg in Miro erleichtern

Miro Nachteile

Das Fehlen von Verknüpfungen und Tags erschwert die Erstellung eines tiefgreifenden Wissens-Hubs

Der Preis ist für kleinere Agenturen sehr hoch

Begrenzte Offline-Funktionalität

Miros Preisgestaltung

Kostenlos : Unbegrenzte Anzahl von Teammitgliedern, vorgefertigte Vorlagen, grundlegendes Aufmerksamkeitsmanagement, drei bearbeitbare Whiteboards

: Unbegrenzte Anzahl von Teammitgliedern, vorgefertigte Vorlagen, grundlegendes Aufmerksamkeitsmanagement, drei bearbeitbare Whiteboards Teams : $8 pro Mitglied, pro Monat mit Videokonferenzfunktion, unbegrenzten Tafeln, unbegrenzten Besuchern, privaten Tafeln und E-Mail-Support

: $8 pro Mitglied, pro Monat mit Videokonferenzfunktion, unbegrenzten Tafeln, unbegrenzten Besuchern, privaten Tafeln und E-Mail-Support Business : $16 pro Mitglied, pro Monat mit allen Funktionen des Miro Teams-Tarifs plus manuellem Board-Backup, Smart Diagramming und SSO

: $16 pro Mitglied, pro Monat mit allen Funktionen des Miro Teams-Tarifs plus manuellem Board-Backup, Smart Diagramming und SSO Unternehmen: Setzen Sie sich mit Miro in Verbindung, um die Preise für eine zentralisierte Kontoverwaltung, einen speziellen Erfolgsmanager, Azure DevOps und CA Rally-Integrationen zu erfahren,sicherheit und Compliance auf Unternehmensniveaudata Governance und erstklassigen Support

Miro Rating

G2: 4.8/5 (3,650+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (690+ Bewertungen)

Ich habe kürzlich an einem Projekt zur Planung von Inhalten gearbeitet, bei dem es darum ging, die Ideen für die Inhalte in einer größeren Strategie und schließlich in einem Zeitplan für die Veröffentlichung zu organisieren. Wir mussten mehr Details festhalten, als auf einem Zettel möglich war. Die Kartenfunktion von Miro war perfekt. Ich konnte einen Titel für einen Inhalt angeben, der auf der Tafel sichtbar war, aber wir konnten trotzdem Notizen, Ideen oder Fragen in der Kartenbeschreibung festhalten.

David Daniel , Inhaltsschöpfer bei Alltägliches Design

Was ist Wandmalerei?

Mural ist eine andere werkzeug zur visuellen Zusammenarbeit um Ihr Team beim Brainstorming zu unterstützen. In der Tat sind Mural und Miro enge Konkurrenten mit nur wenigen Unterschieden.

Mit Mural können Sie mehrere Personen auf einem digitalen Whiteboard zusammenbringen, um Ideen durchzudenken, Ziele zu planen oder bestehende Projekte zu überwachen. Mit Mural kann Ihr Team sowohl in Echtzeit als auch asynchron zusammenarbeiten.

Die wichtigsten Mural-Funktionen

Mural bietet einige einzigartige Optionen im Vergleich zu Miro mit Whiteboard-Technologie. Im Folgenden erfahren Sie, was Sie mit dem digitalen Whiteboard von Mural erhalten.

Online-Whiteboard

Überblick über Die Whiteboard-Funktion von Mural Die Schnittstelle von Mural ermöglicht die Zusammenarbeit an Whiteboards mit einer unbegrenzten Anzahl von Teammitgliedern. Sie können anhängen digitale Haftnotizen , Bilder und Mind Maps oder eine Vielzahl von Formen, Symbolen und Zeichnungen verwenden. Mural-Kreationen lassen sich über einen einfachen Hyperlink mit anderen Teammitgliedern teilen.

Zusammenarbeit im Team

Mural's Beschwörungsfunktion

Eine der besten Eigenschaften von Mural ist seine werkzeuge für die Zusammenarbeit im Team und Moderationsfunktionen. So können Sie beispielsweise Aktivitäten mit dem integrierten Timer zeitlich festlegen und Mitarbeiter an eine bestimmte Stelle auf dem Whiteboard rufen. Dadurch eignet sich Mural hervorragend für die Arbeit in einem Design-Sprint. 👏

Darüber hinaus können die Teammitglieder auf einem Mural-Whiteboard Kommentare abgeben und sich für eine bessere Zusammenarbeit in Echtzeit in kurze Audioanrufe einschalten.

Wenn Sie möchten, dass jeder Einzelne einen Beitrag leistet, verwenden Sie den privaten Modus. Auf diese Weise sind die Ideen aller Beteiligten privat und Sie verhindern Gruppendenken.

Mural verfügt auch über Moderationsfunktionen, mit denen bestimmte Objekte auf einem Whiteboard gesperrt werden können, um die Zusammenarbeit und Besprechungen zur Arbeit an derselben Tafel zu optimieren.

Vorlagen

Speichern einer neuen Vorlage mit Mural

Mural verfügt über mehr als 300 Vorlagen für die Retrospektive, projektanfänge , Mind Maps, agile Arbeitsabläufe und Projektplanung. Teams können auch Vorlagen von Grund auf neu erstellen! Was Sie an den Vorlagen beider Plattformen lieben werden, ist, wie einfach es ist, mit der Verwendung der Mural-Vorlagen zu beginnen.

Integrationen

Mural ermöglicht Ihnen die Verbindung mit anderen praktischen Tools, um die Zusammenarbeit zu erleichtern. Da Mural zum Beispiel keine Videokonferenzen anbietet, können Sie Mural mit Zoom verbinden, um diese Funktion zu nutzen. Weitere Top-Integrationen sind Airtable, Microsoft Teams, Adobe, Microsoft Word, Dropbox und Github.

Mural-Profis

Umfassende Datei-Unterstützung für Whiteboards

Einfache Verwendung, gemeinsame Nutzung von Ideen und Anpassung von Vorlagen

Unendlich viele Wandbilder

Großartige Whiteboard-Moderationsfunktionen (Präsentationsmodus)

Wandbilder Nachteile

Fehlt eine Video-Chat-Funktion

Es fehlt die Möglichkeit, interaktive Diagramme, Tabellen oder Berichte zu erstellen

Etwas teurer im Vergleich zur Konkurrenz

Die Benutzeroberfläche fühlt sich für viele neue Benutzer wie ein Rätsel an

Mural's Preisgestaltung

Kostenlos : 3 Wandbilder, unbegrenzte Anzahl von Teammitgliedern, alle visuellen und kollaborativen Funktionen, Besucherzugang mit einem Klick, unendliche Leinwand

: 3 Wandbilder, unbegrenzte Anzahl von Teammitgliedern, alle visuellen und kollaborativen Funktionen, Besucherzugang mit einem Klick, unendliche Leinwand Team + : 9,99 $ pro Monat, pro Mitglied mit unbegrenzten Wandbildern, Raum- und Wandbild-Privatsphärensteuerung, E-Mail und Chat, und Support

: 9,99 $ pro Monat, pro Mitglied mit unbegrenzten Wandbildern, Raum- und Wandbild-Privatsphärensteuerung, E-Mail und Chat, und Support Business : $17.99 pro Monat, pro Mitglied mit SSO, vorrangigem Support und unbegrenzten Gästen (erfordert eine Mindestanzahl von 10 Mitgliedern)

: $17.99 pro Monat, pro Mitglied mit SSO, vorrangigem Support und unbegrenzten Gästen (erfordert eine Mindestanzahl von 10 Mitgliedern) Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise sind verfügbar, um eine zentrale Verwaltungskontrolle, erweiterten Datenschutz und Kontrolle für mehrere Arbeitsbereiche, eine Unternehmens-API, Sicherheitsüberprüfungen, MSA-Support und eine mobile App-Verwaltung zu erhalten

Wand-Bewertung

G2: 4.6/5(960+ Bewertungen)

Capterra: 4.5(80+ Bewertungen)

Mural hat uns die Möglichkeit gegeben, für unsere Kunden und Partner ein komplett neu gestaltetes Erlebnis zu schaffen - durch benutzerdefinierte Symbolleisten, choreografierte User Journeys und ansprechende UI-Tools. Wir nutzen diese Möglichkeiten, um nicht nur einen Workshop, sondern ein unvergessliches Erlebnis zu bieten. Dies unterstreicht und unterstützt unser unermüdliches Streben nach der Freisetzung von Potenzial - etwas, das wir mit jedem teilen, mit dem wir zusammenarbeiten.

Benio Urbanowicz , Leiter, Design bei Broadleaf Global

Miro vs. Mural Features im Vergleich

Im Kampf zwischen Miro und Mural weisen beide eine Menge Gemeinsamkeiten auf. Ihr Hauptziel ist es zum Beispiel, die Zusammenarbeit mit Hilfe eines digitalen Whiteboards zu verbessern. Und da sie unbegrenzten Platz für digitale Whiteboards bieten, machen diese Tools persönliche Besprechungen so gut wie überflüssig.

Außerdem können die Nutzer dieser beiden Plattformen über Ideen abstimmen, mit Haftnotizen beitragen, zeichnen, Text hinzufügen und Bilder anhängen.

Aber es gibt ein paar Unterschiede zwischen Mural und Miro.

Lassen Sie uns den Hauptunterschied zwischen Miro und Mural aufdecken:

Miro arbeitet besser mit seiner Benutzeroberfläche

Sowohl Mural als auch Miro haben im Vergleich zu anderen Apps eine recht einfache Benutzeroberfläche. Allerdings könnte sich Mural für Erstnutzer etwas schwierig anfühlen. So kann es beispielsweise problematisch sein, Verbindungsstücke oder andere Formen auf eine Mural-Leinwand zu setzen.

Außerdem kann die Leistung nachlassen, wenn Sie mit einer größeren Gruppe (d. h. mit mehr als 50 Mitgliedern) an Mural arbeiten. Mind Maps sind auch schwieriger zu entwerfen und zu ändern, wenn Sie Mural mit Miro vergleichen. Im Allgemeinen ist das Menü von Miro übersichtlicher und einfacher zu handhaben.

Beide Tools verfügen über iOS- und Android-Apps, die auf iPhone- und Android-Mobilgeräten funktionieren. Mit beiden können Sie neue Whiteboards erstellen, bearbeiten, kommentieren und teilweise oder ganze Whiteboards über die mobilen Apps teilen.

Miro bietet mehr Echtzeit-Zusammenarbeit mit Video-Chat

Sowohl Mural als auch Miro ermöglichen es Designern, Kommentare abzugeben und sich an Sitzungen zu beteiligen, indem sie digitale Haftnotizen, Bilder und andere Dateitypen anhängen. Miro geht jedoch noch einen Schritt weiter und bietet Videokonferenzen für eine effektive Zusammenarbeit zwischen Gruppen.

Mural verfügt nicht über diese Funktion, macht dies aber durch die Quick Talk-Funktion wett, mit der die Teilnehmer in Echtzeit an Anrufen in der App teilnehmen können. Wenn Sie jedoch die Teilnehmer beider Tools in Gruppen aufteilen möchten, müssen Sie Zoom oder eine andere Videokonferenzoption verwenden.

Mein Unternehmen wurde beauftragt, einen strategischen Plan zur Umbenennung zweier Tanzschulen zu unterstützen und zwei Brainstorming-Sitzungen zu moderieren. Wir nutzten Miro für die gemeinsame Erstellung des Plans und stellten fest, dass es ein wertvolles Tool für die einfache Erstellung einer Prozesslandkarte über eine Bildschirmfreigabe mit Zoom war. Als wir die Brainstorming-Sitzungen leiteten, verwendeten wir Mural, um Namensthemen zu finden, und fanden, dass es ein besseres Tool für das Brainstorming mit Teilnehmern innerhalb des Programms war.

Lauren Grün , Visual Facilitator und Inhaberin bei Tanzen mit Markern

Mural hat einfachere Vorlagen, aber weniger Optionen als Miro

Miro verfügt über mehr als 1.000 Vorlagen, mit denen Sie im Handumdrehen loslegen können. Mural hingegen verfügt über etwa 300 Vorlagen in seinem Katalog. Die Miro-Vorlagen sind außerdem vielfältiger und eignen sich für verschiedene Teams, unabhängig von Größe und Funktion.

Allerdings ist die Arbeit mit Mural-Vorlagen möglicherweise einfacher. Miro verfügt über eine hilfreiche Startansicht zur Anpassung der Vorlagen. Wenn Sie jedoch eine schnelle und einfache Vorlage suchen, ist Mural wahrscheinlich die beste Wahl. Wenn Sie etwas Anspruchsvolleres suchen, sollten Sie die Vorlagen von Miro ausprobieren.

Mehr Erleichterung mit Mural

Mit beiden Tools können Moderatoren den Timer steuern und Mitarbeiter oder Mitglieder auf einen bestimmten Bereich des Whiteboards verweisen. Mural hat jedoch mehr Möglichkeiten in diesem Bereich.

So können die Moderatoren beispielsweise einen Laserpointer verwenden, um die Aufmerksamkeit auf bestimmte Details auf der Tafel zu lenken. Die Moderatoren können auch bestimmte Objekte in der Symbolleiste sperren oder ausblenden, die von den Sitzungsteilnehmern nicht benötigt werden.

Miro ist nicht völlig frei von Moderationsfunktionen. Moderatoren können die Funktion Zu mir bringen nutzen, um Teilnehmer dorthin zu bringen, wo der Moderator sie haben möchte. Derzeit befindet sich die Möglichkeit, bestimmte Whiteboard-Funktionen in Miro zu sperren, noch im Beta-Stadium.

Sowohl bei Miro als auch bei Mural können die Moderatoren sehen, was ein Teilnehmer gerade tut, indem sie auf seinen Avatar klicken. Dies ist eine praktische Funktion, wenn Sie Workshops oder Schulungen durchführen.

Mural hat eine Funktion, die Miro fehlt - den Timer. Dank dieser Funktion kann ich während unserer Videoanrufe Aktivitäten für alle Teammitglieder in einen Zeitplan eintragen. Ich habe festgestellt, dass ich, seit ich diese Funktion verwende, viel mehr Kontrolle über die Besprechungen habe, was zu einer effektiveren Teamarbeit führt.

Maciej Kubiak , Leiter der Abteilung Menschen bei FotoAiD

Wandbild und Miro-Preise sind praktisch identisch

Die Preisgestaltung beider Anwendungen ist recht ähnlich. Sowohl Mural als auch Miro haben vier Pläne, jeweils mit einem kostenlosen Plan. Sie können Miro mit der Whiteboard-Version testen, für die keine Anmeldung erforderlich ist, aber Sie müssen sich anmelden, um Mural zu testen.

Bei beiden haben Sie die Möglichkeit, unbegrenzt viele Teammitglieder einzuladen, aber Sie sind auf 3 Whiteboards beschränkt. Bei Mural können Sie unbegrenzt viele Besucher einladen, bei Miro haben Sie diese Möglichkeit nicht.

Die kostenpflichtigen Pläne unterscheiden sich um 1 $, wobei Mural technisch gesehen die teurere Option ist. Und in Zeiten, in denen die Budgets knapper denn je sind, erhalten Teams, die mehrere Tools für Produktivität und Zusammenarbeit verwenden, möglicherweise nicht das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.

Mural vs Miro auf Reddit

Wir haben Reddit genutzt, um herauszufinden, wie die Leute die Debatte zwischen Miro und Mural sehen. Wenn Sie suchen Miro vs. Mural auf Reddit scheinen viele Benutzer die visuellen Funktionen und die Benutzerfreundlichkeit von Miro zu bevorzugen:

"Sie erneuern und verbessern sich in einem wahnsinnigen Tempo. Wird von Startups verwendet. Oft von unten nach oben von Mitarbeitern eingeführt, die anfangen, es zu benutzen."

Andere Reddit-Nutzer merkten an, dass Miro trotz seines Designs und seiner Benutzeroberfläche bei einer Vielzahl von Informationen träge werden kann. Einige Nutzer merkten an, dass Mural für größere Unternehmensteams geeignet ist:

"Ich liebe [Mural]! Ich habe mir gedacht, dass es eine leistungsstarke Möglichkeit der Zusammenarbeit ist. Wir führen unsere Sprint-Zeremonien damit durch, OKRs und wirklich alles, was andere Leute in die Hände bekommen sollen... ich bin Junior PM in einer großen Bank."

Dies führt letztendlich zu einigen schwierigen Entscheidungen darüber, was verwendet oder möglicherweise gestrichen werden soll.

Glücklicherweise gibt es für all das eine Lösung 🙂

ClickUp: Die bessere Alternative zu Miro vs. Mural

Mit ClickUp erhalten Sie mehr als eine Whiteboard-Software.

Stattdessen bietet der digitale Arbeitsbereich von ClickUp Teams eine zentrale Anlaufstelle für Zusammenarbeit, Brainstorming, Aufgabenzuweisung, Kommunikation zwischen Projekten und Dokumenten und Zeiterfassung, benutzerdefinierte ClickUp-Ansichten und vieles mehr.

Zeichnen Sie Verbindungen zwischen beliebigen Formen oder Medien auf Ihrem Whiteboard, um Ihr Flussdiagramm in ClickUp zu erstellen

ClickUp ist wirklich eine App, die sie alle ersetzt und die neueste Version von ClickUp Whiteboards macht es zur absolut besten Option zwischen Miro und Mural.

Einfaches Einrichten von Brainstorming-Sitzungen, Überwachung laufender Projekte, neue Prozesse abbilden oder Workshops moderieren - alles an einem Ort.

Der wichtigste Vorteil von ClickUp-Whiteboards können Sie die Ideen Ihres Teams mit einem einzigen Klick in umsetzbare Aufgaben verwandeln. Dann können Sie diese Aufgaben zuweisen, Fälligkeitsdaten festlegen und den Fortschritt überwachen - alles in ClickUp.

Bedeutung: **Sie brauchen nicht mehrere Tools, um Ideen zu sammeln, Projekte zu planen und effektiv zu kommunizieren

Mit ClickUp können Sie Ihre Whiteboards mit Docs, Dateien und Aufgaben verknüpfen, um die verwaltung in einem zentralisierten Hub.

ClickUp Whiteboards Merkmale

Hier sind die Vorteile, die Sie haben, wenn Sie ClickUp für Ihre Whiteboard-Anforderungen wählen.

Ein unendliches Online-Whiteboard

Einfaches Konvertieren von Elementen innerhalb eines ClickUp Whiteboards in Aufgaben

ClickUp bietet eine unendliche Whiteboard-Leinwand, auf der Sie zeichnen, Dateien und Bilder anhängen und Objekte hinzufügen können, um Ideen zu verbinden. Whiteboards sind in jedem Tarif verfügbar, auch im kostenlosen Tarif. Sie können auf ClickUp Whiteboards an Dateien, Dokumenten und Aufgaben arbeiten und Mind Maps entwerfen, um Prozesse und Arbeitsabläufe zu unterstützen.

Jede Menge Integrationen

ClickUp unterstützt mehr als 1.000 Integrationen, darunter Zoom, Google Drive, Slack und Microsoft Teams, um Ihre Arbeitsabläufe zu optimieren

Möchten Sie zusätzliche Tools, um webbasierte Desktop-Whiteboards für Ihr Team zu einem Kinderspiel zu machen? ClickUp hat alles für Sie. Sie erhalten umfassende Unterstützung von mehr als 1.000 Integrationen von Speicheranwendungen über Kommunikation bis hin zur Workflow-Optimierung.

Mit diesen Integrationen erhalten Sie alle Funktionen, die Sie von Ihrem Whiteboard benötigen, ohne die Einschränkungen, die Sie bei anderen Tools in der Branche spüren. ClickUp ist einfach eine robustere Option mit Funktionen, die über andere Whiteboard-Software und Kollaborationsplattformen hinausgehen.

Angepasste Vorlagen

Komplexe Arbeitsabläufe in wenigen Minuten einrichten mit der Agile Management Kanban Board Vorlage von ClickUp

Wenn Sie zu den Menschen gehören, die Vorlagen und kostenlose Ressourcen lieben, ist ClickUp vielleicht genau das Richtige für Sie. Mit ClickUp können Sie Ihre eigenen Vorlagen von Grund auf erstellen oder vorgefertigte Vorlagen um Ihr Whiteboard schnell einsatzbereit zu machen.

Klicken Sie einfach auf die Schaltfläche "Vorlage", und ClickUp präsentiert Ihnen Vorlagen, die Sie nach Ihren Bedürfnissen anpassen und verändern können. Außerdem haben Sie Zugang zu über 50 anpassbare ClickUp-Automatisierungen zur Vereinfachung der Zusammenarbeit durch Verringerung sich wiederholender Aufgaben.

Automatisieren Sie Ihre sich wiederholenden Aufgaben mit nur wenigen Klicks mit einem der hunderten von ClickUp's workflow-Automatisierung vorlagen

ClickUp ist das perfekte Tool, wenn Sie ein digitales Whiteboard suchen, das projektmanagement-Funktionen in einem verpackt. Sie und Ihr Team werden von der Vielseitigkeit, der Einfachheit und den umfangreichen Funktionen von ClickUp Whiteboards begeistert sein.

Wenn Sie eine budgetfreundliche Option wünschen, können Sie die umfangreichen und umfassenden Funktionen ermöglicht es Ihnen, von einem einzigen Ort aus zu arbeiten, um Projekte besser zu verwalten, Geschäftsabläufe zu vereinfachen und bei Projekten zusammenzuarbeiten - und das alles im Rahmen des Budgets. Testen Sie ClickUp noch heute kostenlos und verbessern Sie Ihre digitale Zusammenarbeit