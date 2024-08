Das neue Werkzeug der Effizienz von Hyperagenturen: Asynchrone Kommunikation

tyler Gillespie ist ein Gründer mit 2 Exits, der es liebt, Dienstleistungsgeschäfte aufzubauen und zu skalieren. Geboren und aufgewachsen in Colorado, kann man Tyler auf Reisen finden, mit Wohnsitzen in Kolumbien und Colorado. Er liebt die lateinamerikanische Kultur, Spanisch und Salsa-Tanzen. Derzeit gibt Tyler seine Gedanken frei_ hier ."

Der Unternehmensberater Peter Drucker geht sogar so weit, zu sagen: "Meetings sind ein Symptom für schlechte Organisation. Je weniger Meetings, desto besser."

Man kann es nicht anders ausdrücken: Die meisten Meetings rauben produktive Zeit.

Sie glauben mir nicht? Schauen Sie sich einfach ein paar Daten an.

" Der State of Meetings Bericht 2019 " von Doodle, einem Online-Tool für Zeitmanagement, untersuchte Daten aus 19 Millionen Meetings und gab Interviews (mit über 6.500 Fachleuten) aus den USA, Großbritannien, Deutschland und der Schweiz in Auftrag. Der Bericht fand heraus, dass Fachleute über zwei Stunden (pro Woche!) in sinnlosen Meetings verbringen.

Derselbe Bericht ergab auch, dass mehr als ein Drittel der Fachleute unnötige Meetings für die größten Kosten in ihrem Unternehmen halten.

Aus dem Bericht geht auch hervor, dass unproduktive Business Meetings Unternehmen satte 541 Milliarden US-Dollar an verlorener Produktivität und Mitarbeiterzeit kosten.

Und vergessen wir nicht die WFH-Bewegung, die durch die Pandemie beschleunigt wurde. Obwohl die veränderten Umstände für die Unternehmen Grund genug sein sollten, Trends zu analysieren und neue Arbeitsmethoden zu finden, haben sie einfach dieselben Prozesse (und Probleme) in den digitalen Space übertragen.

👉 Pro-Tipp: HIER SIND 25+ REMOTE-ARBEIT TOOLS, DIE WFH ZU EINEM KINDERSPIEL MACHEN Laut einer arbeitspapier von HBS und NYU's Stern School of Business, das die Metadaten von drei Millionen Benutzern aus Nordamerika, Europa und dem Nahen Osten untersucht hat, ist die durchschnittliche Dauer von Meetings aufgrund der Pandemie um 20 Prozent gesunken. Die Zahl der Meetings hingegen ist um 13 Prozent gestiegen. In den Mix werfen " Zoom-Müdigkeit " und Junge, ist Ihre geistige Gesundheit auf dem Sprung.

Ist es nicht seltsam, dass sich die lästige Büroscharade der Meetings auch im Jahr 2021 noch hält? Die Menschen sind schon seit Jahren davon besessen, ihre Produktivität zu steigern; Millennials scheinen eine viel größere Verachtung für Angeberei zu hegen als die Generation X. Die Arbeit wird immer mehr in die Ferne verlagert, und dennoch... haben Meetings nach wie vor ihre Berechtigung und sind ein "integraler" Bestandteil der Arbeit.

Warum sind Meetings also so unproduktiv, wenn es darum geht, Ihre Agentur auszubauen und ein dezentrales Team zu managen? Diese Frage könnte eine längere Antwort erfordern, aber um es auf den Punkt zu bringen, können wir die folgenden Faktoren dafür verantwortlich machen:

Fehlen einer klaren Tagesordnung vor Beginn des Meetings

Mangelnde Vorbereitung von Führungskräften und Mitarbeitern vor dem Meeting

Zu viele Teilnehmer in Meetings (brauchen wir wirklich Rachel von der Personalabteilung in jedem Meeting?)

Abweichen vom Thema

Nachzügler, die oft den Flow des Meetings stören und gleichzeitig einen Teil der Zeit, in der sie am Meeting teilnehmen, ahnungslos herumwuseln

Digitale Ablenkungen

Fragen Sie sich nicht auch, ob es eine bessere, produktivere und weniger stressige Art und Weise gibt, Geschäfte zu erledigen? arbeitsabläufe zu verwalten ? Ein Weg, auf dem jeder das Beste aus seinem Arbeitstag herausholt? Ein Weg, auf dem Remote-Mitarbeiter, die in verschiedenen Zeitzonen leben, zusammenkommen können, um effizient zusammenzuarbeiten und Ziele zu erreichen, ohne dass sie bis Mitternacht arbeiten müssen?

Ein Weg, auf dem wir der Zoom-Müdigkeit ein für alle Mal Lebewohl sagen können?

Einstieg in die asynchrone Kommunikation. 👋

Ich bin umgestiegen auf asynchrones Arbeiten vor ein paar Jahren. Nehmen Sie das Beispiel meines Mentorenprogramms. Ich ko-investiere, kaufe und berate Dienstleistungsgeschäfte in meinem Produktorientiertes Mentorenprogramm das ist ein 1:1-Monatsprogramm, das komplett asynchron abgeschlossen wird. Dank meiner asynchronen Arbeit konnte ich interessanten Geschäften aus der ganzen Welt helfen, sechsstellige Beträge pro Monat zu erwirtschaften.

Ich habe Folgendes festgestellt: Die asynchrone Arbeitsweise eignet sich hervorragend für die meisten Agenturen und Unternehmensstrukturen; sie steigert die Produktivität und gibt den Menschen Zeit, in ihrer eigenen Zeit zu arbeiten. Außerdem kann man über X Probleme nachdenken, sie vorbereiten und detailliertere Antworten erstellen usw.

Was ist also asynchrone Kommunikation?

über Productized.Services Das ist nichts Technisches. Wenn überhaupt, ist die asynchrone Kommunikation ein Geschenk des Himmels für Agenturen, die mit Remote-Arbeitern auf der ganzen Welt zusammenarbeiten.

Laut einer blog-Beitrag von HR-Plattform Entfernte "Asynchrone Arbeit ist ein einfaches Konzept: Erledige so viel wie möglich mit dem, was du hast, dokumentiere alles, übertrage die Eigentümerschaft für das Projekt an die nächste Person und beginne dann mit der Arbeit an etwas anderem."

Einfach ausgedrückt ist asynchrone Kommunikation eine Kommunikation, bei der es keine zeitliche Vorgabe für die Übermittlung gibt. Jeder Einzelne im Team kommuniziert in seiner eigenen Zeit. Man kommuniziert auf eine Art und Weise, bei der die Anwesenheit des anderen nicht erforderlich ist.

Wenn ich eine Nachricht von einem Kollegen erhalte, muss ich nicht sofort darauf antworten. Ebenso wenig muss ich meinem Teamkollegen sagen, dass er mit mir telefonieren soll (d. h. beide oder alle Beteiligten müssen nicht anwesend sein).

Ich kann die Nachricht einfach in meiner eigenen Zeit beantworten. Das soll nicht heißen, dass die asynchrone Kommunikation keine Zeitleisten oder Fristen beinhaltet, die in den Bereich des Projektmanagements fallen. Es bedeutet nur, dass sich jeder im Team der Fristen bewusst ist und sie einhält. Dabei haben Teams in aller Welt festgestellt, dass die Produktivität steigt, da die Zeit, die in sinnlosen Meetings verbracht wird, drastisch sinkt.

Synchrone Kommunikation hingegen ist eine Kommunikation, bei der beide (oder alle) Parteien gleichzeitig anwesend sein müssen. Beispiele für synchrone Kommunikation sind Ihre regelmäßigen Meetings im Büro, Zoom-Meetings oder auch die Erwartung Ihrer Kollegen, dass Sie sich sofort auf Slack zurückmelden.

So könnte man die Erfahrung zusammenfassen, die die meisten Menschen mit typischen Organisationen machen werden:

über Twitter Einige der Tools, die Sie derzeit verwenden, sind Beispiele für Tools, die für die asynchrone Kommunikation genutzt werden können, wie z. B. E-Mail, WhatsApp (Ich liebe Sprachnotizen!), Loom , Jumpshare und sogar Zoom (das Feature der automatischen Aufzeichnung). Synchrone Kommunikation hingegen würde die Teilnahme an persönlichen Meetings (!!), virtuellen Meetings, Slack-Antworten oder einfachen Telefonaten bedeuten.

Die asynchrone Kommunikation bietet im Vergleich zur synchronen Kommunikation verschiedene Vorteile, von der höheren Produktivität bis hin zur Rücksichtnahme auf die Zeit der Teammitglieder.

5 Wege, die Unterhaltung neu zu gestalten

1. Asynchrone Kommunikation bedeutet mehr Flexibilität bei Ihrer Arbeit

über Productized.Services Wenn Sie asynchron kommunizieren, kommunizieren Sie in Ihrer eigenen Zeit. Das heißt, wenn Sie beschäftigt sind (oder einfach einen schlechten Tag haben), müssen Sie nicht sofort antworten.

Asynchrone Kommunikation bedeutet, den "menschlichen Faktor" der Arbeit zu respektieren. Wir Menschen sind keine Maschinen. Wir haben gute und schlechte Tage, wir haben produktive Tage und weniger produktive Tage. Asynchrone Kommunikation bedeutet, dies zu verstehen und den Menschen in Teams ein wenig Spielraum zu geben.

Ein Beispiel: Ich bin eine Nachteule und produziere meine beste Arbeit zwischen 1 Uhr und 5 Uhr morgens. Dank asynchroner Kommunikation kann ich mittags aufstehen und meine Arbeit trotzdem erledigen, vielleicht sogar in besserer Qualität, als wenn ich gezwungen gewesen wäre, um 9 Uhr morgens zu erscheinen.

2. Asynchrone Kommunikation führt zu mehr ungestörter Arbeit und höherer Produktivität

über Productized.Services Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie befinden sich im Flow. Die Sonne scheint, Sie erledigen Ihre Arbeit, und Ihr Geist ist klar und konzentriert. Dann Bumm. Du bekommst einen Anruf. Sie müssen ihn annehmen. Schlimmer noch, Sie hören das gefürchtete Geräusch eines eingehenden Skype-Anrufs. "Willst du mich verarschen?", denkst du dir, bevor du ein Lächeln aufsetzst, deine Brille zurechtrückst und deinen Client oder einen Teamkollegen begrüßst. Wieder eines dieser "Hey, ich rufe nur kurz an, um mich zu melden!"-Meetings. Es folgt Smalltalk, ein bisschen über die Arbeit, und zehn Minuten später sind Sie wieder in Ihrem himmlischen Flow-Zustand.

oh, wie sehr wir uns wünschen, dass es so funktioniert!

Laut forschung die von Gloria Mark von der UC Irvine durchgeführt wurde, wird die meiste unterbrochene Arbeit im Durchschnitt in 23 Minuten und 15 Sekunden wieder aufgenommen. Das ist der Zeitaufwand für den Wechsel der Aufgabe. Aber nicht nur das. Man kehrt nicht einfach zu dem zurück, was man vorher gemacht hat, sondern muss seine Gedanken neu ordnen und organisieren und vielleicht die eine oder andere Aufgabe abschließen, bevor man wieder in den Zustand vor der Unterbrechung zurückkehren kann.

Bei der asynchronen Kommunikation entfällt diese Möglichkeit, und Sie können die Zeit für Ihre Arbeit selbst bestimmen. Außerdem können Sie sich während der Arbeit von der Außenwelt abkoppeln (z. B. indem Sie Ihr Telefon ausschalten) und sich ganz auf die anstehende Aufgabe konzentrieren.

über Productized.Services Synchrone Kommunikation bedeutet in der Regel, dass einiges von dem, was in Meetings besprochen wurde, verloren gehen kann, es sei denn, jemand macht sich explizit Notizen von der Unterhaltung. Natürlich gibt es Tools wie Zoom, die Videos aufzeichnen.

Das bedeutet jedoch, dass man das gesamte Meeting durchgehen muss, um das Gesuchte zu finden. Und wenn Sie so sind wie ich und Videos mit der doppelten Geschwindigkeit ansehen oder große Teile überspringen, könnten Sie etwas Wichtiges verpassen. Selbst wenn das nicht der Fall ist, wissen Sie, dass die Aufgabe, das gesamte Video durchzugehen, mühsam ist und viel Zeit vergeudet wird.

Auf der anderen Seite hinterlässt die asynchrone Kommunikation eine Papierspur, denn so funktioniert sie nun einmal! Gerade bei komplexen Projekten ist eine Papierspur sehr hilfreich.

Es hat viele Vorteile, die Kommunikation mit den Kollegen zu dokumentieren. Es verringert die Gefahr von Verwechslungen oder Missverständnissen. Wenn Sie verwirrt sind, können Sie jederzeit zurückgehen und sich die Unterhaltung noch einmal ansehen. Wenn Sie der Meinung sind, dass etwas nicht deutlich gemacht wurde oder mehr Klarheit erfordert, wissen Sie genau, was Sie Ihre Teamkollegen oder Ihren Client fragen müssen.

Sehen Sie sich unsere Website an *Kommunikationsplan Vorlagen* !

4. Asynchrone Kommunikation ist perfekt für die Zusammenarbeit mit Talenten aus der ganzen Welt

über Productized.Services Wenn Sie eine Agentur leiten oder in einer solchen arbeiten, kommunizieren und arbeiten Sie wahrscheinlich viel mit Menschen aus der ganzen Welt. In diesem Fall ist die asynchrone Kommunikation Ihr Retter! Asynchrone Kommunikation bedeutet eine einfachere Zusammenarbeit für entfernte Teams, da die Zeitzone keine Einschränkung mehr darstellt. Da asynchrone Kommunikation eine Ihrer Geheimwaffen ist, sind Sie außerdem offener für die Arbeit mit Talenten aus der ganzen Welt. Das bedeutet eine bessere Problemlösung dank einer multikulturellen Perspektive (die für viele Unternehmen im heutigen hyperglobalisierten Zeitalter unabdingbar ist), und Sie werden zu einem attraktiven Arbeitgeber für Talente, die lieber aus der Ferne arbeiten - von begeisterten Reisenden bis zu frischgebackenen Müttern.

Wenn Sie uns fragen, sind Remote-Arbeit und asynchrone Kommunikation ein positiver Kreislauf.

5. Asynchrone Kommunikation bedeutet besseres, durchdachteres und ehrlicheres Feedback

über Productized.Services Asynchrone Kommunikation sorgt für besseres Feedback und ehrlichere Kommunikation. Hier ist der Grund dafür:

**Asynchrone Kommunikation gibt den Menschen die Möglichkeit, nachzudenken, zu reflektieren und dann zu reagieren. Das bedeutet besseres und überlegteres Feedback.

Fördert die Ehrlichkeit -Asynchrone Kommunikation gibt Menschen, die vielleicht nicht so gerne in Meetings das Wort ergreifen (wir sprechen mit Ihnen, Introvertierte), die Möglichkeit, ihre Meinung zu sagen. Wenn Sie in Meetings das Gefühl haben, in die Ecke gedrängt zu werden, dann ist die asynchrone Kommunikation genau das Richtige für Sie

-Asynchrone Kommunikation gibt Menschen, die vielleicht nicht so gerne in Meetings das Wort ergreifen (wir sprechen mit Ihnen, Introvertierte), die Möglichkeit, ihre Meinung zu sagen. Wenn Sie in Meetings das Gefühl haben, in die Ecke gedrängt zu werden, dann ist die asynchrone Kommunikation genau das Richtige für Sie Online-Enthemmungseffekt-Der Online-Enthemmungseffekt ist der Mangel an Zurückhaltung, den man als Ergebnis der Online-Kommunikation im Gegensatz zur persönlichen Kommunikation empfindet

Wenn Sie alle drei Faktoren kombinieren, haben Sie ein Rezept für besseres, ehrliches und wohlüberlegtes Feedback.

Wie man asynchron kommuniziert

über Productized.Services Einige der Aktivitäten, die mit Hilfe von asynchroner Kommunikation besser durchgeführt werden können, sind:

Wöchentliche Ankündigungen

Wöchentliche Kickoffs des Teams

Vorstellung neuer Mitglieder des Teams

Bearbeitung von Dokumenten

Vorbereitungen für Meetings

Planung der Kapazitäten

Monatliche finanzielle Abgrenzungen

Tägliche StandUps

Wie haben es andere Unternehmen, die asynchrone Kommunikation als primäres Formular verwenden, erfolgreich geschafft, die Leistungsfähigkeit von async zu nutzen? Hier sind einige Tools, die dabei helfen können.

Es gibt heute zahlreiche Tools, die Ihrem Team bei der Zusammenarbeit und der asynchronen Kommunikation helfen können. Die Revolution der Remote-Arbeit hat dazu geführt, dass viele Tools auf dem Markt auftauchen. Dies macht die async communication tools die Branche ist hart umkämpft, und jedes neue Tool ist das nächste "revolutionäre" Optimierungstool. Deshalb haben wir uns gedacht, wir helfen Ihnen, indem wir Ihnen einige Tools vorstellen, die sich für uns bewährt haben.

E-Mail 📧

Oh, das vertrauenswürdige tool, das sich auch weiterhin in allen Dingen der Arbeit durchsetzen wird. Aus diesem Grund werden E-Mails oft als notwendiger Bestandteil der asynchronen Kommunikation angesehen.

Sie sind oft gut durchdacht. Keine impulsiven Reaktionen, wenn es um das Versenden von E-Mails geht. Sie sind extrem einfach zu bedienen und jeder weiß bereits, wie man E-Mails sendet und empfängt. E-Mails sind in der Regel sehr kurz und bündig. Mit ihnen lassen sich Bilder und Dokumente leicht freigeben.

Dabei ist zu bedenken, dass E-Mails häufig von Teams verwendet werden, die auf synchrone Kommunikation angewiesen sind. Was sollten Sie also beachten, wenn Sie E-Mails für die asynchrone Kommunikation in Ihren Teams verwenden? Legen Sie einige Grundregeln fest wie:

Erwarten Sie keine sofortigen Antworten

Halten Sie E-Mails so lang oder kurz, wie es nötig ist. (vorzugsweise kurz)

Fügen Sie Kontext oder relevante Details hinzu, die der Empfänger wissen sollte (d.h. machen Sie sie umfassend und/oder selbsterklärend)

Teilen Sie dem Absender mit, wie lange es dauern kann, bis Sie auf seine Antwort reagieren. Die Einstellung klarer Erwartungen bei der asynchronen Kommunikation ist von entscheidender Bedeutung - nicht nur bei E-Mails, sondern bei jeder Form der asynchronen Kommunikation

slack für die asynchrone Kommunikation zu optimieren wie das Ausschalten der Benachrichtigungen und das Erstellen eines Slack-Knigge-Leitfadens für Ihr Team. Twist ist ein weiteres beliebtes Tool, das heute von Remote Teams verwendet wird. Twist wurde mit dem Ziel entwickelt, Unterhaltungen zu rationalisieren und so zu organisieren, dass nichts Wichtiges verloren geht, und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass sich die Mitglieder des Teams nicht von einem explodierenden (und/oder unübersichtlichen) Posteingang überfordert fühlen. Es gibt auch einige Features, die mit Blick auf die asynchrone Kommunikation entwickelt worden zu sein scheinen. Zum Beispiel gibt es keine Anzeige, die anzeigt, ob jemand online oder offline ist. Sie können auch auswählen, wen Sie benachrichtigen möchten. Außerdem ist es sehr einfach, Agenturen und Auftragnehmer an Bord zu holen und mit ihnen zusammenzuarbeiten. MICROSOFT TEAMS ODER SLACK: WELCHE LÖSUNG SOLLTEN SIE WÄHLEN?

Video-Kommunikation 👨‍💻

Loom ist ein weiteres leistungsfähiges Tool, das wir für Teams an entfernten Standorten sehr empfehlen. Mit Loom können Sie kurze Videos erstellen (entweder von sich selbst oder von Ihrem Bildschirm oder von beidem), sie in die Cloud hochladen und dann die URL für Ihre Teamkollegen freigeben. Ihre Teammitglieder können sich das Video ansehen, wann immer sie Zeit dazu haben. Dies ist ein Beispiel für die Nutzung der Vorteile von Videos bei der asynchronen Kommunikation. Interessanterweise nutzt das Team hinter Loom Loom, um selbst asynchrone Meetings abzuhalten.

Der Hauptunterschied zwischen Zoom und Loom besteht darin, dass Unternehmen Zoom für synchrone Meetings nutzen (ein reiner Ersatz für persönliche Meetings), während Loom für asynchrone Meetings eingesetzt wird. Zoom kann auch für asynchrone Meetings verwendet werden. Dafür ist es jedoch nicht in erster Linie bekannt. ZipMessage ist ein weiteres Tool zum Freigeben von Videos, das für Teams, die aus der Ferne arbeiten, wahre Wunder bewirkt. ZipMessage wurde mit dem Ziel entwickelt, die asynchrone Kommunikation in den Mittelpunkt zu stellen, und verfügt über Features, die die Remote-Zusammenarbeit zu einem Kinderspiel machen. Einige dieser Features sind das Freigeben von Videos über Links, Hin- und Her-Nachrichten auf einer Seite, wiederverwendbare Vorlagen für Nachrichten und die Integration in Slack.

Sprachliche Notizen 🗣

Sie sind kein Fan von Telefongesprächen, möchten aber trotzdem Ihre Gedanken frei fließen lassen, während Sie kommunizieren? Sie haben wenig Zeit und können keine perfekte E-Mail verfassen? Möchten Sie etwas erledigen, das weniger Aufwand und Zeit erfordert als ein Video zu drehen? Sprachnotizen sind die Rettung. Tools wie WhatsApp und Yac ermöglicht es entfernten Teams, Sprachnotizen zu versenden, auf die Ihre Mitglieder jederzeit antworten können. Das Tolle an Yac ist, dass es das beliebte Konzept der Sprachnotizen aufgreift und es für das Geschäft nutzbar macht. Mit Yac können Sie Ihren Bildschirm aufzeichnen, es lässt sich in Slack integrieren, und jede Sprachnotiz wird mit einer Transkription geliefert, falls Sie sie lesen möchten.

Wenn Sie ein Team leiten das hauptsächlich asynchron kommuniziert, ist ein gutes Projektmanagement für den Erfolg des Projekts unerlässlich. Um sicherzustellen, dass Remote-Teams effizient (und rechtzeitig) arbeiten, um ihre Projektziele in der richtigen Reihenfolge zu erreichen, bedarf es eines ebenso großartigen Tools für das Projektmanagement. Eingabe ClickUp . 👋 🎉

ClickUp fasst alle wichtigen Informationen an einem Ort zusammen. Mit ClickUp können Sie Teammitgliedern Aufgaben zuweisen, mit Mitgliedern zusammenarbeiten und ganze Projekte verwalten. Es bietet die Möglichkeit, Listen zu erstellen, den Zeitplan Ihres Teams zu verwalten und Workflows zu optimieren. DER ULTIMATIVE LEITFADEN FÜR ROADMAPS IM PROJEKTMANAGEMENT IM JAHR 2021

Dokumentation und gemeinsames Freigeben von Dokumenten 📂

Suchen Sie nicht weiter als das bewährte Google Drive wenn es darum geht, Dokumente zu erstellen und freizugeben. Das Tolle an den Google-Produkten (Docs, Sheets, Slides usw.) ist, dass sie sich nahtlos in die meisten anderen SaaS integrieren lassen, die von externen Unternehmen genutzt werden. Sie wurden außerdem entwickelt, um die Zusammenarbeit in den Mittelpunkt zu stellen. Man könnte sogar sagen, dass sie unverzichtbar sind, wenn es um die Arbeit in Remote-Teams und die asynchrone Kommunikation geht.

Dinge, auf die man bei der asynchronen Kommunikation achten sollte

über Productized.Services Wir haben bisher die überwältigenden Vorteile der asynchronen Kommunikation kennengelernt. Die Nutzung asynchroner Kommunikation, das wissen wir jetzt, bedeutet ein produktiveres und vielleicht sogar glücklicheres Team. Asynchrone Kommunikation ist die Rettung, wenn synchrone Kommunikation versagt.

Wie bei so ziemlich allem ist es jedoch unerlässlich, sich auch mit den Nachteilen der asynchronen Kommunikation auseinanderzusetzen. Es gibt zwar nicht viele, aber es ist wichtig, sich derer bewusst zu sein, die es gibt.

1. Asynchrone Kommunikation ist möglicherweise nicht das beste Formular, wenn das Ziel der Aufbau von Beziehungen ist

Der Mensch ist ein soziales Tier. Wir fühlen uns gerne verbunden. Vor allem in der Welt des Business ist der Aufbau und die Pflege von Beziehungen entscheidend. Die asynchrone Kommunikation ist so sehr darauf bedacht, produktiv zu sein und alles stromlinienförmig zu halten, dass wir möglicherweise nicht in der Lage sind, auf menschlicher Ebene eine Verbindung zueinander herzustellen. Gerade die Pandemie hat uns gezeigt, wie wichtig die menschliche Verbindung ist.

2. Asynchrone Kommunikation ist nicht geeignet für dringende oder unmittelbare Aufgaben

Wenn Sie etwas sofort zu erledigen haben, besteht Ihre beste Hoffnung vielleicht tatsächlich darin, "schnell einen Anruf zu tätigen." Aus diesem Grund empfehlen viele Projektmanager, auch wenn sie Fans der asynchronen Kommunikation sind, herauszufinden, welche Aufgaben asynchron erledigt werden können und welche besser für die synchrone Kommunikation geeignet sind. Es könnte auch hilfreich sein, eine Liste mit Gründen zu erstellen, wann es besser wäre, synchron zu kommunizieren. Andererseits könnte dies nicht funktionieren, wenn ein Team hauptsächlich aus Vertragsarbeitern besteht.

3. Es könnte auch eine Unterhaltung in Gang bringen

Manchmal kann es im Interesse aller Beteiligten sein, zum Telefon zu greifen und ein Gespräch zu führen. Oder aber einen Zoom-Anruf zu erledigen, den Bildschirm freizugeben und die Aufgabe zu erklären. Die asynchrone Kommunikation lässt diese Möglichkeit nicht zu.

Alles läuft auf eine gute Kommunikation hinaus. Wenn sich etwas unnötig in die Länge zieht, ist es für ein Mitglied des Teams am besten, eine Nachricht zu schreiben und um ein schnelles Meeting zu bitten. Wir empfehlen außerdem, die Tagesordnung des Meetings klar zu formulieren und im Voraus festzulegen. Schließlich geht es bei der asynchronen Kommunikation darum, die Zeit der anderen zu respektieren und eine hohe Produktivität zu gewährleisten.

Jetzt sind Sie bereit!

Asynchrone Kommunikation ist ein Beweis dafür, dass Mitarbeiter und Mitglieder eines Teams erwachsene Menschen sind, die nicht ständig überwacht oder gesteuert werden müssen. Man kann von ihnen erwarten, dass sie ihre Arbeit in ihrer eigenen Zeit zu erledigen, und zwar gut. Die Menschen auf der ganzen Welt streben heute danach, achtsamer und produktiver zu arbeiten. Dies und die Tatsache, dass Remote-Arbeit auf dem Vormarsch ist (ein Trend, der in absehbarer Zeit nicht aufhören wird), bedeutet, dass async das Kommunikationsformular der Zukunft ist.

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Sie die Macht der asynchronen Kommunikation nutzen können, sowie über andere praktikable Möglichkeiten, Ihr Geschäft zu vergrößern, empfehle ich Ihnen einen Blick auf dieses Spielbuch mit 12 sehr praktikablen Strategien Habe ich (nach intensiver Recherche, wenn ich das hinzufügen darf) vor ein paar Monaten geschrieben. Es ist kostenlos und wird sich als sehr wertvoll für Ihr Geschäft erweisen.

Also... worauf warten Sie noch? Nutzen Sie es, sparen Sie Zeit und tauchen Sie ein in die schönen klaren Gewässer der produktiven Arbeit. 🙌