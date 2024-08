Aha! Produktmanagement Rückblick (Funktionen, Vorteile, Nachteile)

Strategische Planung , Roadmapping, Marketing, Prognosen.. Produktmanagement ist mit einer Menge Arbeit verbunden.

Glücklicherweise muss es mit Tools wie Aha! nicht viel schwieriger sein als die Planung Ihres freitäglichen Netflix-Konsums. Aha! Produktmanagement kann Unternehmen helfen, die erfolgreiche Produkte auf den Markt bringen und sich auf dem Markt behaupten wollen.

aber wird diese _Plattform wirklich _das Aha!-Gefühl auslösen?

In diesem Aha-Produktmanagementbericht werden wir die wichtigsten Funktionen, Vorteile und Einschränkungen von Aha! besprechen. Außerdem zeigen wir die beste Lösung für Aha!'s Einschränkungen .

bereit? Drücken Sie einfach auf Play bei diesem Aha-Produktmanagementbericht

Was ist Aha!?

Die Aha! Software kann jedem produktmanager dabei helfen, das Warum, Wann und Was seiner Produkte zu verstehen, um das Produktmanagement einfach zu machen.

Im Wesentlichen geht es darum, Ihr Projekt mit diesen "Aha!"-Momenten zu füllen, die wir alle lieben! 😜

Diese produktfahrplan plattform bietet verschiedene Werkzeuge für:

Portfolio-Management

Verwaltung von Anforderungen

Planung der Marketingstrategie

Freigabe-Management

Rahmen der Produktstrategie erstellung

Ideenmanagement

Erstellung einer visuellen Roadmap

Und trotz all dieser Funktionen ist Aha! nicht dazu da, Ihren Platz in Anspruch zu nehmen.

Die Software nutzt die Cloud, um Dateien einzurichten und Konversationen zu speichern, sodass der Speicher Ihres Geräts unberührt bleibt.

Außerdem können Sie mit den Funktionen der Software bereits vor der Erstellung des Produkts festlegen, was Sie benötigen.

Doch bevor Sie sich für Aha! entscheiden, sollten Sie sich erst einmal die wichtigsten Funktionen ansehen.

4 Hauptmerkmale von Aha!

Hier sind die vier wichtigsten Funktionen von Aha!

1. Funktionen

Halte die Verwirrung auf.

Dies ist eine Funktion, die 'Features' genannt wird, die grundlegende Arbeitseinheiten in Aha! sind.

(Nicht wirklich clevere Namensgebung, oder? )_

Features stellen eine Aufgabe oder ein Arbeitselement dar, das Sie erledigen müssen, um Ihre strategischen Pläne zu verwirklichen.

Wenn Ihre Strategie also darin besteht, The Walking Dead bis zum Wochenende zu Ende zu sehen, kann jede Episode ein Merkmal sein!

Um alle, die an Ihren Features arbeiten, auf dem Laufenden zu halten, können Sie sie direkt mit ihnen verknüpfen:

Strategische Ziele

Eine Initiative

Einer Idee

Notizen

Produktfreigabe

Und mehr

So erfahren sie den Kontext und die Bedeutung der Funktion. Sie wissen auch, wie sie zu Ihrer brillanten Produktstrategie beitragen können.

2. Fahrpläne

Unser Bericht über das Aha-Produktmanagement kann nicht vollständig sein, ohne zu erwähnen roadmaps .

Das ist so, als würde man über Netflix sprechen, ohne mindestens ein Netflix-Original zu erwähnen.

Aha! Roadmaps sind ein guter Weg, um zu visualisieren und zu kommunizieren, wohin sich Ihr Produkt, Ihre Kampagne oder Ihre Dienstleistung entwickeln soll. So erhalten Sie einen Überblick über Ihren strategischen Plan, der Ihnen hilft, Ziele zu definieren und die Kommunikation klar zu gestalten.

Mit Aha! können Sie Daten wie eine Zeitleiste oder eine Strategie hinzufügen, um eine strategische Roadmap zu erstellen, und wählen, ob Sie diese als Gantt-Diagramm, Kalender, Starter oder benutzerdefinierte Roadmap visualisieren möchten.

Anschließend können Sie die Live-Version der Roadmap zur einfachen Zusammenarbeit mit Ihrem Produktteam teilen.

3. Kollaboration

In Aha! erhalten Sie kollaborative Bearbeitung in Echtzeit.

Wenn also mehrere Personen Notizen oder Beschreibungsfelder bearbeiten, können Sie die Namen der anderen Teilnehmer als Flaggen sehen. Die Fähnchen bewegen sich in Echtzeit, was für Transparenz sorgt und effektive Zusammenarbeit .

Darüber hinaus verfügt jede wichtige Produktfunktion in der Software, wie z. B. Features, Epics und Initiativen, über einen Kommentarbereich, in dem Sie während der Arbeit mit Ihrem Team kommunizieren können.

Es ist wie bei Teleparty (ehemals Netflix Party), wo man mit seinen Freunden, die weit weg wohnen, dieselbe Sendung oder denselben Film ansehen und sich dabei in Echtzeit unterhalten kann. 🎥🍿💬

Diese kollaborationswerkzeug können Sie auch schöne visuelle Pläne, wie z. B. Zeitleisten, zur Koordinierung funktionsübergreifend teamarbeit an einem Ort.

4. Integration

Kennen Sie das, wenn Sie auf Netflix nach einem Film suchen und er in den Suchvorschlägen angezeigt wird? Aber dann wählt man ihn aus, nur um festzustellen, dass er wegen regionaler Beschränkungen nicht verfügbar ist? *schluchzt vor Verwunderung*

Die Chancen stehen gut, dass Sie bei der Suche nach Aha! nicht mit diesem Herzschmerz konfrontiert werden Integrationen.

Aha! lässt sich mit verschiedenen Tools für Entwicklung, Projektmanagement, Zusammenarbeit, Kundenbeziehungsmanagement und Support integrieren.

Einige der beliebtesten Integrationen sind:

Nun, da Sie die wichtigsten Funktionen von Aha! kennen, lassen Sie uns zur nächsten Episode übergehen: "Vorteile von Aha!"

3 Hauptvorteile von Aha Product Management

Hier sind die drei wichtigsten Vorteile des Aha-Produktmanagements:

1. Einfaches Produktmanagement, um die Wünsche der Kunden zu erfüllen Das Produktmanagement ist mit Aha! ein Kinderspiel, denn es ermöglicht Ihnen, eine Strategie festzulegen, Kundenideen zu erfassen und auf Funktionen zu achten.

Es gibt auch ein Ideen💡-Portal, das so etwas wie die Netflix-Hilfeseite ist, auf der man Filme und Serien vorschlägt, die hinzugefügt werden sollen.

Nur, dass hier das Portal Ihnen gehört.

Du sammelst und verwaltest jede Idee, die Nutzer einreichen.

Sie erhalten auch Benutzergeschichten Maps, um die Arbeit zu visualisieren und zu priorisieren, mit der Sie die gewünschte Benutzererfahrung Ihrer Kunden aufbauen.

Durch die Abbildung der Benutzergeschichte kann Ihr Team einen aussagekräftigen Überblick über die Interaktionen eines repräsentativen Benutzers mit Ihrem Produkt erstellen und die Schritte bewerten, die dem Benutzer am meisten nutzen. Dies wirkt wie Feedback und hilft Ihnen, das Produktmanagement zu optimieren.

2. Ermöglicht eine effektive Marketingplanung

In Aha! kann Ihr Marketing-Team alle Programme und Kampagnen an einem Ort sehen. Das macht es einfacher, die Marketingaktivitäten auf verschiedenen Ebenen zu koordinieren.

Es ist, als wäre das Team Ihr Netflix-Kumpel, mit dem Sie das gleiche Konto teilen, weil Sie nichts zu verbergen haben.

Ihr marketingplanung kann mit den Aha!-Tools mühelos erfolgen, mit denen Sie

Beschreiben Sie alle Marketingaktivitäten

To-Do's zuweisen

Abhängigkeiten verfolgen

An den Ergebnissen zusammenarbeiten

Rationalisierung des Genehmigungsprozesses

**Möchten Sie einen genaueren Einblick in den Planungsprozess erhalten?

Sehen Sie sich unsere Website an schrittweise Aufschlüsselung des Marketingplanungsprozesses .

3. Sie können das Tool für Ihre Bedürfnisse anpassen

Was Netflix mit seinen Krimis geschafft hat, das hat Aha! mit seinen Anpassungsmöglichkeiten geschafft.

Es gibt so viele Optionen, und sie haben alle etwas zu bieten!

Hier ein kleiner Einblick, was Sie in Aha! alles anpassen können:

Zustände

Felder

Arbeitsabläufe

Layouts

Tabellen

Und mehr!

Die wichtigste Frage ist jedoch: Ist dies roadmap-Software das Richtige für Sie?

5 Grenzen des Aha-Produktmanagements (mit Lösungen)

Überlassen wir die Cliffhanger den Netflix-Serien und nicht Ihrem produktmanagement-Software .

In diesem Aha-Produktmanagement-Review sehen wir uns also an, wo Aha! versagt:

1. Begrenzte Notizen-Funktion

Aha! verfügt über eine Notizenfunktion, mit der Sie:

Eine leere Notiz erstellen

Eine Notizvorlage erstellen

Ihre Notizen teilen und exportieren

Ihre Notizen organisieren, und mehr

Für ein Programm, das einfach nur "Notizen" heißt, wirkt es extrem umfangreich

Aber wenn es darum geht, die Notizen in die Praxis umzusetzen, hat Aha! nichts zu bieten.

Sie können keine Aufgaben aus Ihren Notizen erstellen. Sie können nicht einmal eine einfache Checkliste hinzufügen.

Beenden wir die Unbehaglichkeit.

Sag hallo zu ClickUp . Es ist eine der weltweit größten höchstbewerteten projektmanagement-Tool, ein Favorit von vielen teams in kleinen, mittleren und großen Unternehmen .

ClickUp Lösung #1: Notizblock Das Anfertigen von Notizen ist in ClickUp wesentlich zielgerichteter als in Aha!

Verwenden Sie den Notizblock zum Erstellen von notizen die Sie leicht finden können in Aufgaben umwandeln können in Sekunden.

So funktioniert es:

Der Titel Ihrer Notiz wird zum Aufgabennamen

Der Inhalt der Notiz wird zur Aufgabenbeschreibung

Fügen Sie die entsprechenden Details hinzu, bevor Sie die Notiz speichern

Und im Gegensatz zu Aha! können Sie mit ClickUp auch einfache checklisten in Ihren Notizen.

ClickUp Lösung #2: Dokumentationen Wenn Notizen nicht ausreichen, wohin gehen Sie dann?

ClickUp hat genau den richtigen Ort dafür: Docs.

Hier können Sie große Datenbanken anlegen, wie z. B projektcharta dokumente, arbeitsablauf prozesse, Einführungsanweisungen, Verträge und vieles mehr.

ClickUp speichert Ihre Dokumente automatisch neben Ihren Projekten, damit Sie schnell darauf zugreifen können.

Es bietet auch andere Funktionen wie:

2. Keine Mindmaps

Für ein Produktmanagement-Tool drückt Aha! bei einer sehr wichtigen Planungsfunktion irgendwie den Skip-Intro-Knopf.

Es gibt keine Mind Map oder irgendeine Art von Whiteboard-Funktion, um Ihre Pläne zu skizzieren.

ClickUp-Lösung: Mind Maps A

mindmap ist ein visuelles Werkzeug, das hierarchische Diagramme rund um ein zentrales Konzept verwendet. Dies erleichtert das Brainstorming für alle Arten von projektplanung .

Auf ClickUp können Sie Ihre Skizzen in die Tat umsetzen.

wie?

Im Aufgabenmodus können Sie Zweige per Drag & Drop verschieben, um Ihren Arbeitsbereich neu anzuordnen. Sie können hier sogar Aufgaben erstellen, löschen oder bearbeiten.

Stellen Sie sich vor, wie viel Zeit Sie sparen können, wenn Sie Aufgaben gleichzeitig planen und erstellen.

So haben Sie mehr Zeit für..

Will nichts mit Aufgaben oder dem Arbeitsbereich struktur?

Verwenden Sie den Leerzeichenmodus und zeichnen Sie Ihre Ideen einfach nach Herzenslust.

3. Kein Echtzeit-Zeit-Tracker

In Aha! können Sie die geleistete Arbeitszeit im Feld "Schätzung" erfassen, indem Sie auf "Zeit erfassen" klicken

Aber wo genau wird die Zeit erfasst?

woher wissen Sie, dass Sie eine Stunde gearbeitet haben und es jetzt Zeit für eine Pause von einer Episode ist?

Es gibt keine Möglichkeit, die Zeit für bestimmte Aufgaben in Echtzeit zu erfassen, es sei denn, Sie integrieren eine Zeiterfassungs-App.

Warum sollte man das tun, wenn eine Software wie ClickUp dies ohne externe Unterstützung tun kann? Vergleich Aha! Vs. Jira

ClickUp Lösung #1: Natives Zeitmessgerät Wenn Sie die Zeitverfolgung aktivieren

ClickApp in Ihrem Leerzeichen , können Sie mit der Zeiterfassung für alle Ihre Aufgaben beginnen.

Starten und stoppen Sie den nativen Time Tracker nach Belieben, genau wie beim Abspielen und Pausieren von Sendungen auf Netflix. ohne den Netflix-Eröffnungssound 😛

Sie können auch Einblicke gewinnen und Berichte über die erfasste Zeit erstellen, indem Sie die zeiterfassungs-Widgets auf unserer Armaturenbrett . In den Zeitberichten können Sie die von den Mitarbeitern geleisteten Stunden sehen, was den Zahltag erleichtert. Cha-ching!

Bonus: wie man mit Hilfe der Zeiterfassung Projekte schneller abschließen kann.

ClickUp Lösung #2: Zeiterfassung integration Haben Sie bereits eine bevorzugte Zeiterfassungs-App?

ClickUp lässt sich problemlos mit vielen Zeiterfassungs-Apps integrieren, darunter Time Doctor , Jede Stunde , Toggl , usw. So können Sie die Zeit, die Sie für verschiedene ClickUp-Aktivitäten und -Projekte aufwenden, leicht nachverfolgen.

Wenn Ihr Team Folgendes tut fernarbeit wird dies auch ein Gefühl der Verantwortlichkeit vermitteln.

Es geht aber nicht nur um die Zeiterfassung.

ClickUp bietet auch andere Integrationsmöglichkeiten, wie zum Beispiel

Kommunikations-Apps (Slack)

Apps zum Sammeln von Kundenfeedback (Userback)

Speicheranwendungen (Google Drive)

Und mehr!

4. PDF kann nicht mit Anmerkungen versehen werden

Wenn Sie Aha! verwenden, können Sie nicht pDFs mit Anmerkungen versehen .

Das bedeutet, dass Sie jedes Mal, wenn Sie Feedback zu einer PDF-Datei haben, diese herunterladen, in einem anderen Tool mit Anmerkungen versehen und dann an die Ersteller weitergeben müssen.

Stellen Sie sich die Zeitverschwendung vor. ⏰

Noch wichtiger ist, dass dies keine Möglichkeit der Zusammenarbeit ist. Sollten Sie nicht etwas brauchen, das den reibungslosen Austausch von Feedback und die gemeinsame Erarbeitung fördert?

ClickUp-Lösung: PDF-Anmerkung Mit proofing können Sie PDFs mit Anmerkungen versehen, indem Sie die benötigten Markierungen markieren.

Sie können hinzufügen kommentare wo Sie eine Änderung wünschen und weisen Sie diese einer bestimmten Person zu, die die Änderung durchführen soll.

Das Proofing in ClickUp eignet sich hervorragend für die Bildauszeichnung, da Sie klare Markierungen auf Design-Mockups setzen können, wo Sie Änderungen wünschen.

5. Sehr teuer

Der größte Knackpunkt ist die Preisgestaltung von Aha!

Sie haben zwei Pläne:

Einen Startup-Plan für Unternehmen, die weniger als 18 Monate alt sind, weniger als 1,5 Mio. $ an Finanzmitteln haben und weniger als 10 Mitarbeiter beschäftigen

für Unternehmen, die weniger als 18 Monate alt sind, weniger als 1,5 Mio. $ an Finanzmitteln haben und weniger als 10 Mitarbeiter beschäftigen Ein Premium-Tarif, der bei 59 $/Benutzer pro Monat beginnt

Ja, das ist irgendwie atemberaubend teuer.

ClickUp-Lösung: Kostenloser Forever-Plan

Im Gegensatz zu Aha! hat ClickUp einen Free Forever Plan. Ohne Haken!

Egal, ob Sie ein Startup oder ein Unternehmen führen, Sie können ClickUp für null Dollar bekommen.

Ihr Netflix-Abonnement kann die einzige Ausgabe sein. gern geschehen!😇

Und unsere kostenpflichtigen Pläne sind für alle Teamgrößen erschwinglich. Werfen Sie einen Blick darauf:

Unlimited ($5/ Benutzer pro Monat): Portfolios Zukünftige wiederkehrende Aufgaben im Kalender Unbegrenzte Ansichten Und mehr

Business ($9/ Benutzer pro Monat): Limits für laufende Arbeiten Benutzerdefinierte Aufgaben-ID 24/7-Support-Team Und mehr



Wir sind noch nicht fertig!

ClickUp hat so viele funktionen die das können, was Aha! kann, und noch mehr.

Hier ein kurzer Blick auf einige von ihnen:

Senden und Empfangen von E-Mails auf ClickUp mitE-Mail ClickApp* Finden Sie Unterstützung fürTrello,Asana, undJira integration

Setzen und verfolgenabhängigkeiten aufGantt-Diagramm ansicht

Automatisieren sich wiederholende Aufgaben mitauslöser,aktionen, undbedingungen Weisen Sie eine einzelne Aufgabe zumehreren Empfängern oder sogar eine ganzemannschaft Teamvorlagen verwenden fürproduktmanagement,recht,kundenbeziehungsmanagement, etc.

Verwandt: Produktmanager Interview Fragen

Hat Aha! den Aha-Faktor?

Aus diesem Aha-Produktmanagementbericht geht klar hervor, dass Aha! ein anständiges Tool ist.

Aber es sind immer die kleinen Dinge, die über Erfolg oder Misserfolg eines Geschäfts entscheiden.

Teuer. Kein Offline-Modus. Keine Mind Maps.

Diese Dinge machen Aha! zu einem nicht ganz so vollständigen Paket.

Wenn Sie ein Tool brauchen, das all das kann (und noch mehr), dann ist ClickUp!

Es ist ein leistungsstarkes projektmanagement-Tool das kann Ihr aufgabe , dokument , ressource und zeitmanager und zwar alle zur gleichen Zeit.

Also clickUp kostenlos beitreten und machen Sie sich bereit für die bisher beste Saison des Produktmanagements!