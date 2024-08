10 der besten Forschungsmanagement-Software im Jahr 2024

Sie jonglieren mit Forschungsprojekten und haben Mühe, den Überblick zu behalten? Kein Grund zur Sorge. Mit einem schicken neuen Tool für das Forschungsmanagement könnten Sie viel produktiver sein.

Aber was ist, wenn Sie keine Zeit haben, sich durch Dutzende von Tools und Apps für das Forschungsmanagement zu wühlen, um die perfekte Lösung zu finden? Hier kommen wir ins Spiel!

Wir haben für Sie die 10 besten Software-Tools für das Forschungsmanagement im Jahr 2024 herausgesucht, damit Sie sich für die Besten der Besten entscheiden können.

Es ist Zeit, aufzusteigen! 🙌

Worauf sollten Sie bei Software für das Forschungsmanagement achten?

Ganz gleich, ob Sie ein einzelner Forscher sind oder ein Team leiten, Tools für das Forschungsmanagement machen alles besser. Im Folgenden finden Sie einige der Features, die wir bei der Auswahl der 10 Tools auf unserer Liste priorisiert haben:

Intuitive Benutzeroberfläche: Die meisten Tools haben eine Lernkurve, aber eine konfigurierbare Benutzeroberfläche macht es einfacher, sich einzuarbeiten

Die meisten Tools haben eine Lernkurve, aber eine konfigurierbare Benutzeroberfläche macht es einfacher, sich einzuarbeiten Kompatibilität: Die besten Tools bieten herunterladbare Software, mobile Apps und webbasierte Apps, damit Ihre Teammitglieder mit Android, iOS, Mac, Windows, Linux und ihren bevorzugten Browsern arbeiten können

Die besten Tools bieten herunterladbare Software, mobile Apps und webbasierte Apps, damit Ihre Teammitglieder mit Android, iOS, Mac, Windows, Linux und ihren bevorzugten Browsern arbeiten können Integrationen: Wenn Sie und Ihr Team z. B. Projektmanagement-Software verwenden, sollten Sie nach Tools für das Forschungsmanagement suchen, die sich mit allen diesen Tools integrieren lassen

Wenn Sie und Ihr Team z. B. Projektmanagement-Software verwenden, sollten Sie nach Tools für das Forschungsmanagement suchen, die sich mit allen diesen Tools integrieren lassen Automatisierungen: Business process automation nimmt Ihnen alltägliche Aufgaben ab, damit Sie sich auf die wichtigen Dinge konzentrieren können

Business process automation nimmt Ihnen alltägliche Aufgaben ab, damit Sie sich auf die wichtigen Dinge konzentrieren können Vorlagen: Suchen Sie nach etwas, das Ihren Workflow mit vorgefertigten Vorlagen für Dinge wie folgende rationalisiertressourcenverwaltungprojektmanagement,prozessabbildung, undforschungsplanung ## Die 10 besten Softwarelösungen für das Forschungsmanagement im Jahr 2024

OK, verschwenden wir keine Zeit mehr und kommen wir zu den guten Dingen. Hier unsere Auswahl der 10 besten Tools für das Forschungsmanagement im Jahr 2024.

Erstellen Sie effektive Forschungspläne und optimieren Sie Ihr Projekt vom Konzept bis zum Abschluss mit ClickUp

ClickUp ist ein Cloud-basiertes Kraftpaket mit einer Vielzahl von Recherche- und projektmanagement-Software features für Ihre Forschungsprojekte. Sie ist aus mehreren Gründen unsere erste Wahl.

Zum einen haben wir unzählige Stunden damit verbracht, es zu einem der hilfreichsten Tools überhaupt zu machen. Es ist hoch bewertet und steht auf mehreren anderen Listen ganz oben, darunter G2's Best Project Management Software Products & Tools in 2024 .

ClickUp hat echtzeit-Zusammenarbeit features, kostenlose Gantt Diagramme /AI-Tools zum Schreiben von KI, tools für die Projektdokumentation und so vieles mehr. Zu erledigen ist fast alles, was Sie wünschen, mit anpassbaren ClickUp Dashboards und Dutzende von praktischen Vorlagen.

Zum Beispiel die ClickUp Vorlage für den Plan eines Forschungsprojekts gliedert komplexe Aufgaben, organisiert Ihre Ressourcen und kommuniziert Ihren Fortschritt mit datenvisualisierungstools . Und ClickUp Dokumente dienen als einfache wiki-Software mit der Sie schöne Dokumente und Wikis erstellen können, die sich leicht mit Ihren Workflows verbinden lassen.

Haben wir schon erwähnt, dass viele dieser Funktionen im Free Forever-Plan verfügbar sind? 🤩

ClickUp beste Features:

Integration mit über 1.000 anderen tools, darunter Google Docs, Google Scholar, Google Drive, Google Workspace, Microsoft Excel, Trello, Slack, Evernote, Dropbox, Chrome, GitHub und Asana

Anpassbare Dashboards, Benachrichtigungen, Arbeitsblätter, Vorlagen, Zeiterfassung, Automatisierungen und mehr

ClickUp AIschreibassistent fasst Metriken zusammen, verfasst E-Mails, generiert Handlungselemente, entwirft Metadaten und erstellt Beiträge für soziale Medien in Sekundenschnelle

Mobile App, webbasierte App und Desktop-Software funktionieren auf allen Betriebssystemen

Features zur Aufgabenverwaltung organisieren und automatisieren Ihren Forschungsprozess, egal ob Sie akademische Recherchen für Ihre Abschlussarbeit erledigen oder die Forschungsdaten Ihres Unternehmens verwalten

Mehrere Ansichten und Tools ermöglichen es Ihnen, große Datensätze mit komplexen Visualisierungen zu organisieren, um Referenzen, Recherchen und vieles mehr zu verwalten

ClickUp Limitierungen:

Einige neue Benutzer berichten von einer Lernkurve (die mit einfachen, kostenlosen Tutorials gelöst wird)

ClickUp AI ist im Free Forever-Plan nicht verfügbar (probieren Sie es zunächst mit einer kostenlosen Testversion aus)

ClickUp Preise:

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt

$7/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt Business: $12/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt

$12/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

ClickUp Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (8,000+ Bewertungen)

4.7/5 (8,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

2. Tableau

über Tableau Tableau ist ein Datenvisualisierungstool, das von Salesforce unterstützt wird. Es wurde entwickelt, um Daten aus verschiedenen Quellen auf einer einzigen Analyseplattform zu verbinden. Die Referenzverwaltungssoftware erleichtert die Organisation komplexer Forschungsdaten durch eine Drag-and-Drop-Oberfläche und interaktive Dashboards.

Tableau macht Ihnen das Leben leichter, da Sie Zugriff auf einen Bereich von Datenanalyse- und Freigabeoptionen haben. Und es ist für jeden geeignet, von Studenten und Lehrern bis hin zu Datenwissenschaftlern und Eigentümern von Geschäften.

Tableau beste Features:

Tableau Cloud bietet eine Cloud-basierte Analyseplattform, die zu besseren Geschäftsergebnissen führt und ein integriertes Datenmanagement bietet

Tableau Prep ist ein modernes Tool, mit dem Sie Ihre Forschungsdaten schneller und einfacher zusammenführen, bearbeiten und für eine effiziente Analyse organisieren können

Integration mit einer Vielzahl von Produkten, um die Zusammenarbeit, das Geschichtenerzählen mit Daten und die Entscheidungsfindung zu erleichtern

Schulungsmodule für das Onboarding Ihres Teams minimieren die Lernkurve mit den zahlreichen Tools für das Forschungsmanagement von Tableau

Tableau Limits:

Benutzer berichten, dass große Dateien manchmal lange Ladezeiten erfordern und zu Abstürzen führen können

Einige Bewertungen erwähnen Fehler in neuen Versionen der Tableau-Software

Tableau Preise:

Tableau Viewer: $15/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt

$15/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt Tableau Explorer: $42/Monat pro Benutzer und Jahr

$42/Monat pro Benutzer und Jahr Tableau Creator: 70 $/Monat pro Benutzer und Jahr

Tableau Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.3/5 (1,000+ Bewertungen)

4.3/5 (1,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2,000+ Bewertungen)

3. GanttPRO

über GanttPRO GanttPRO ist ein Ressourcenmanagementsystem, das Gantt Diagramme für ein effizientes Projektmanagement verwendet. Es ist auch eine Software für Recherche und Referenzmanagement, die perfekt ist für verwaltung von Teams und die Organisation Ihres Workflows.

Importieren Sie Excel-Tabellen und Diagramme oder verwenden Sie vorgefertigte Vorlagen, um Ihre Projekte schnell in Gang zu bringen. Von allen Tools für das Forschungsmanagement in dieser Liste hilft Ihnen GanttPRO bei der Organisation von allem, was Sie für die Recherche von Abschlussarbeiten, die Analyse von Geschäftsdaten, Wikiseiten, Bibliografien und mehr benötigen. 🛠️

GanttPROs beste Features:

Mehrere Ansichten ermöglichen Ihnen die Erstellung vonKanban und scrum Boards zusätzlich zu Gantt Diagrammen für eine bessere Recherche und Visualisierung des Workspace

Integrationen mit Slack, OneDrive, Google Drive und MS Teams fassen Ihre gesamte Arbeit an einem Ort zusammen

Mit Zeitprotokollen können Sie nachverfolgen, wie viel Zeit Sie für jede Aufgabe aufwenden

Collaboration tools erleichtern Forschungsteams die Zusammenarbeit und Kommunikation in Echtzeit

GanttPRO Beschränkungen:

Einige Ansichten haben begrenzte benutzerdefinierte Optionen

Rezensionen erwähnen Schwierigkeiten beim Verschieben und Konvertieren von Aufgaben

GanttPRO Preise:

Basic: $9.99/Monat pro Benutzer

$9.99/Monat pro Benutzer Pro: $15.99/Monat pro Benutzer

$15.99/Monat pro Benutzer Business: $24.99/Monat pro Benutzer

$24.99/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

GanttPRO Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.8/5 (400+ Bewertungen)

4.8/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (400+ Bewertungen)

4. Klipfolio

über Klipfolio Klipfolio ist ein Business Dashboard tool, das Ihre Forschungsdaten in Echtzeit überwacht. Es ist eine auf Metriken fokussierte Plattform, die jedem hilft, bessere Entscheidungen zu treffen, indem sie Zugang zu den Daten hat, die sie braucht, wenn sie sie braucht. ✨

Einzelne Benutzer und Teams können mit diesem leistungsstarken Analysetool Daten in einer benutzerfreundlichen Plattform katalogisieren, die den Zugriff auf Forschungsinformationen im Selbstbedienungsmodus ermöglicht. Erstellen Sie effektive Berichte für Team-Projekte, organisieren Sie Zitate für Forschungsarbeiten und erstellen Sie nützliche Dashboards für Endbenutzer.

Klipfolio beste Features:

Integration mit mehr als 100 anderen Tools und Apps, von Ahrefs bis Zapier, mit Dutzenden von Optionen dazwischen

Kompatibilität mit Android- und iOS-Mobilgeräten und den gängigsten Web-Browsern

Mit Klip Annotations können Sie Annotationen schnell und einfach erstellen, aktualisieren und löschen

Die benutzerfreundliche Oberfläche hilft, die Lernkurve für neue Benutzer zu senken

Beschränkungen von Klipfolio:

Einige Nutzer erwähnen das Fehlen von Warnungen und Benachrichtigungen

Einige Benutzer berichten von Problemen mit dem Neustart der Anwendung nach dem Hinzufügen von Elementen zu ihrem Dashboard

Klipfolio Preise:

Go: $125/Monat

$125/Monat Pro: 300 $/Monat

300 $/Monat Business: $800/Monat

Klipfolio Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.5/5 (200+ Bewertungen)

4.5/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

5. Whatagraph

über Welcher Paragraph Whatagraph ist ein Tool zur Berichterstellung, das die Verwaltung und Visualisierung von Forschungsdaten mit anpassbaren Vorlagen für effiziente Marketingprojekte unterstützt. Verschieben Sie Daten, geben Sie Berichte für Stakeholder frei, und erstellen Sie beeindruckende Berichte. 🦋

Whatagraph ersetzt mehrere tools und fasst die Arbeit Ihres Teams in einer einfach zu bedienenden Datenplattform mit einem benutzerfreundlichen Dashboard zusammen. Dieses Tool wurde speziell für interne Datenforschungs- und Marketingteams entwickelt.

Whatagraphs beste Features:

Integration mit über 40 Tools und Apps, darunter YouTube, Google BigQuery, LinkedIn und BigCommerce

Automatisierte Übertragung von Forschungsdaten, um Ihren Teammitgliedern stundenlange Arbeit zu ersparen und Ihren Workflow zu rationalisieren

Erzeugt hochwertige Berichterstellung in kürzerer Zeit mithilfe von Datenanalysesoftware

Analysieren und verwalten Sie die Leistungsdaten von Webseiten, damit Ihr Marketing-Team die Informationen erhält, die es braucht, um Ergebnisse zu erzielen

Welche Paragraphen sind begrenzt?

Einige Bewertungen erwähnen langsame Antworten des Kundendienstes

Einige Benutzer berichten von Fehlern, die ihren Forschungsprozess verlangsamen

Keine echten Features für Projektmanagement-Software

Preisgestaltung nach Paragraphen:

Professional: $223/Monat, jährliche Zahlung

$223/Monat, jährliche Zahlung Premium: $335/Monat jährlich

$335/Monat jährlich Benutzerdefiniert: Preise auf Anfrage

Whatagraph Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.5/5 (200+ Bewertungen)

4.5/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (80+ Bewertungen)

6. Gucker

über Google Looker (auch bekannt als Google Looker Studio) ist eine browserbasierte Datenanalyseplattform, die eine einzigartige Modellierungssprache verwendet, um Forschungsdaten zu nutzen, zu analysieren und zu visualisieren. Nutzen Sie die Plattform für kontrollierte und selbstverwaltete Business Intelligence (BI) und um die besten Apps für die Metriken Ihres Unternehmens zu erstellen.

Arbeiten Sie in Echtzeit zusammen und nutzen Sie die schnellsten verfügbaren analytischen Datenbanken. Die leichtgewichtige Architektur von Looker ermöglicht Entwicklern die schnelle Erstellung flexibler Daten- und Researcher-Apps. 👀

Looker beste Features:

Intuitive Benutzeroberfläche minimiert die Lernkurve für neue Benutzer

Integration mit mehreren Tools, einschließlich BigQuery Standard SQL und BigQuery Legacy SQL Datenbanken

Anpassbare Diagramme, Tabellen und Berichte ermöglichen es Ihnen, Dateneinblicke für Ihr Team, Ihre Klasse oder die ganze Welt freizugeben

Berichtseinstellungen bieten Datenbankbenutzern und Betrachtern die Möglichkeit, bestehende Einstellungen für die zukünftige Verwendung mit Lesezeichen zu versehen

Looker-Einschränkungen:

Benutzer berichten von Problemen mit der unterschiedlichen Preisstruktur der Google Cloud und dem Fehlen einer festen monatlichen Gebühr

Einige Berichterstattungen berichten über Probleme mit den dynamischen Tabellen, in denen der Text der Kopfzeilen nicht vollständig angezeigt wird

Datenfokus bedeutet wenig Möglichkeiten für Projektmanagement-Software

Looker Preise:

Google Cloud Preise : Kontakt für ein Angebot

Looker Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.4/5 (1,000+ Bewertungen)

4.4/5 (1,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (200+ Bewertungen)

7. Bit.ai

über Bit.ai Bit.ai ist eine dokument Zusammenarbeit plattform für die schnelle und einfache Erstellung von Notizen und Dokumenten sowie für die Verwaltung von Recherchen. Sie erstellt dynamische Wissensdatenbanken, Projekte und technische Dokumente mit verschiedenen Freigabe- und Formatierungsoptionen.

Benutzer haben Zugriff auf erweiterte Designoptionen, robuste Suchfunktionen, eine leistungsstarke Nachverfolgung von Dokumenten und Tools für die Zusammenarbeit in Echtzeit. Und Teams können mit diesem Tool weltweit über mehrere Plattformen und Geräte hinweg zusammenarbeiten.

Bit.ai beste Features:

Tools für die Zusammenarbeit ermöglichen es Ihnen und Ihrem Team, gemeinsam Dokumente, Wikis, Notizen und Webseiten zu erstellen

Integrationen mit Dutzenden von anderen Tools und Plattformen, darunter YouTube, Google Tabellen, GitHub, Loom und Typeform

Intuitive Zusammenarbeit und Workflow-Design machen die Erstellung von Dokumenten für neue Benutzer einfach

Automatisierungen ermöglichen es Ihnen, Forschungsprojekte schneller abzuschließen, indem Sie sich um kleine Aufgaben kümmern

Bit.ai Limits:

Einige Benutzer erwähnen Probleme bei der Erstellung von Dokumenten

Einige Berichterstattungen berichten über Probleme mit der Benutzeroberfläche und den Bedarf an einer benutzerfreundlicheren Erfahrung

Bit.ai Preise:

Free

Pro: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Business: $20/Monat pro Benutzer

Bit.ai Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4/5 (10+ Bewertungen)

4/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 5/5 (5+ Bewertungen)

8. SciSpace (ehemals Typeset.io)

über SciSpace SciSpace, auch bekannt als Typeset.io, ist eine leistungsstarke App für Forscher, die mit Hilfe der KI Zeit spart. Entdecken und überprüfen Sie ein Netzwerk relevanter Dokumente und erhalten Sie einfache Antworten, ohne stundenlang in den Inhalt eintauchen zu müssen.

Minimieren Sie den Zeitaufwand für banale Aufgaben und lassen Sie SciSpace die Recherche für Sie erledigen, während Sie Ihre Antworten finden. Und Sie haben Zugang zu Millionen von Papieren und PDFs, um die Infos zu bekommen, die Sie brauchen. SciSpace lässt sich außerdem leicht mit Anwendungen wie Zotero und Mendeley kombinieren.

SciSpace beste Features:

Zugriff auf Metadaten von über 200 Millionen Artikeln und über 50 Millionen Open-Access-Volltext-PDFs

Workspace ermöglicht Verlagen, Institutionen und Forschern die Zusammenarbeit und effiziente Arbeit an Forschungsprojekten

Automatisierungen minimieren den Zeitaufwand für sich wiederholende Aufgaben, damit Sie schnell Informationen finden

Mit der integrierten Plagiatsprüfung können Sie Ihre Dokumente überprüfen und Probleme erkennen, die Sie möglicherweise an einer Veröffentlichung hindern

SciSpace Beschränkungen:

Einige Bewertungen erwähnen Probleme mit LaTeX-Vorlagen

Free-Plan enthält keine wichtigen Features

Mangel an Bewertungen auf den wichtigsten Plattformen

SciSpace Preise:

Basic: Free

Free Premium: $9.99/Monat

$9.99/Monat Teams und Labs: $5.49/Monat pro Benutzer

SciSpace Bewertungen und Rezensionen:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. EndNote

über EndNote Businesses verwenden EndNote, um Bibliographien zu erstellen und auf Forschungsartikel zuzugreifen. Mit dieser spezialisierten Software für das Literatur- und Forschungsmanagement können Sie Zitate verwalten und formatieren. Außerdem schützt sie Ihren Workflow mit effizienten Funktionen zur Datenwiederherstellung. 📁

Finden, freigeben und nutzen Sie Forschungsergebnisse in Ihren EndNote-Bibliotheken und arbeiten Sie von überall und auf jedem Gerät an Ihrer Forschung. Die integrierten Tools für die Erstellung von Dokumenten machen Ihre Arbeit effizienter.

Endnote beste Features:

Lizenz erfordert eine einmalige Gebühr anstelle monatlicher Zahlungen

Integration mit gängigen Tools wie Microsoft Word, Google Docs und Open Office Writer

Kompatibilität mit Desktop, iPad und den meisten gängigen Web-Browsern

Nützliche Tools für die Organisation und das Forschungsmanagement ermöglichen es Forschern, ihre Arbeiten schneller zu erledigen, wenn sie ihre Dissertationen verfassen und zitieren oder ausführliche Forschungsarbeiten schreiben

Endnote Limitierungen:

Einige Rezensionen erwähnen die begrenzte Integration mittextverarbeitungssoftware außerhalb von Microsoft- und Google-Produkten

Gelegentliche Fehler bei der Formatierung von Zitaten müssen Sie möglicherweise manuell korrigieren

Das Dokumentensystem verfügt nicht über Funktionen für Aufgaben- und Projektmanagement

Endnote Preise:

Volllizenz: $274,95 einmalige Gebühr

$274,95 einmalige Gebühr Studentenlizenz: $149,95 einmalige Gebühr

Endnote Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.1/5 (100+ Bewertungen)

4.1/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (30+ Rezensionen)

10. Databox

über Databox Databox ist ein Business analytics tool, das Ihre Daten verbindet und sie von jedem Gerät aus nachverfolgt. Überwachen Sie Ihre Forschungsdaten in Echtzeit über ein einziges Dashboard, um Berichte zu erstellen und freizugeben, Erkenntnisse zu gewinnen und Trends zu überwachen. 📈

Erhalten Sie tägliche, wöchentliche und monatliche Leistungsupdates, die Sie per E-Mail und Slack einsehen können, sowie automatische Benachrichtigungen bei Änderungen wichtiger Metriken. Alles wird ohne Code oder Tabellenkalkulationen erledigt.

Databox beste Features:

Integrationen mit über 100 beliebten Tools, darunter HubSpot Marketing, Google Analytics, Facebook Ads und Google Ads

Das Setup ist auch für nicht-technische Benutzer und Datenforschungsteams einfach zu verwalten

Die Berichterstellung macht es einfach, die Fortschritte bei der Erreichung Ihrer Ziele zu verfolgen und Forschungsdaten für Clients freizugeben

Benutzerdefinierte Metriken und Konversionsraten werden schnell und einfach berechnet

Databox Beschränkungen:

Bewertungen deuten darauf hin, dass einzelne Benutzer die auf das Geschäft ausgerichteten Preise zu hoch finden könnten

Benutzer erwähnen einen Mangel an benutzerdefinierten und visuellen Tools

Die kostenlose Version bietet keinen Zugang zu den meisten Features und Metriken

Databox Preise:

Free

Starter: $59/Monat

$59/Monat Professionell: $169/Monat

$169/Monat Erweiterung: $399/Monat

$399/Monat Premium: $999/Monat

Databox Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (8,000+ Bewertungen)

4.7/5 (8,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

Entfesseln Sie die Kraft Ihrer Forschung

Bei der Vielzahl der oben aufgelisteten Software-Optionen für das Forschungsmanagement werden Sie sicher eine Option finden, die Ihren Anforderungen gerecht wird, und das zu einem Preis, der in Ihr Budget passt. Machen Sie sich also bereit, Ihre Arbeitsabläufe zu rationalisieren, effektiver zusammenzuarbeiten und sich wieder in die Forschung zu verlieben. 😍

Wenn Sie ein Tool suchen, das alles zu einem Preis erledigt, den sich jeder leisten kann, probieren Sie ClickUp . Es ist kostenlos! Sie haben Zugang zu allem, was Sie für das Recherchemanagement brauchen, sowie zu vielen anderen projektmanagement tools die Ihre Arbeit und Ihr Leben effizienter machen werden.