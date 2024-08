Wie man die Produktivität der Mitarbeiter bei der Rückkehr ins Büroleben verbessert

Mit der Welt langsam zur Normalität zurückkehrt nach der allmählichen Lockerung der Abriegelungsmaßnahmen richtet sich die Aufmerksamkeit vieler Wirtschaftsführer auf die rückkehr ihrer Mitarbeiter an ihren Arbeitsplatz.

Ist der Büroraum COVID-gesichert? Gibt es Verfahren, die sicherstellen, dass sich die Mitarbeiter wohlfühlen? Was wird aus dem typischen "Geplänkel" am Arbeitsplatz, an das sich die Mitarbeiter gewöhnt haben?

All dies sind Fragen, die sich viele Arbeitgeber in den letzten Wochen und Monaten gestellt haben. Schließlich ist es ihre Hauptaufgabe, die Gesundheit und Sicherheit ihrer Mitarbeiter zu schützen. Wenn sie das nicht tun, könnte das Ergebnis katastrophal sein, nicht nur in Bezug auf die Mitarbeiterbindung, sondern auch produktivität auch.

Wie können sich Arbeitgeber dagegen schützen und sicherstellen, dass das Produktivitätsniveau ihrer Mitarbeiter auf demselben Stand bleibt wie vor dem Ausbruch von COVID-19, wenn nicht sogar besser ist?

Nun, genau hier kommen wir ins Spiel. Die Nutzung von büroverwaltungs-Tools wie zum Beispiel ClickUp hilft Ihnen bei der Planung von Projekten, der Terminierung von Aufgaben und der Verwaltung Ihrer Ressourcen in einem zentralen Arbeitsbereich, in dem Sie mit Ihren Teammitgliedern kommunizieren und zusammenarbeiten können, unabhängig davon, ob diese ins Büro zurückgekehrt sind oder sich gerade aus der Ferne arbeiten .

Wir stellen Ihnen einige wirksame Möglichkeiten vor, wie Arbeitgeber die Produktivität ihrer Mitarbeiter verbessern können, während sie in das Büroleben nach dem COVID zurückkehren.

Gestalten Sie Ihren Arbeitsplatz neu

Nach der Einführung der 2-Meter-Sozialdistanzmaßnahmen wird der Arbeitsplatz nach der Rückkehr der Arbeitnehmer mit Sicherheit ganz anders aussehen.

Die Arbeitgeber müssen nun sicherstellen, dass der Arbeitsplatz so COVID-sicher wie möglich ist, sei es durch eine Wärmebildkamera am Eingang des Arbeitsplatzes, einen sicheren Abstand zwischen den Schreibtischen oder die Abhaltung individueller Mittagspausen.

aber warum sollten sie damit aufhören?

Viele Arbeitnehmer genießen es, sich bei der Arbeit konzentrieren zu können, fernab von allen Ablenkungen, denen sie draußen oder zu Hause begegnen könnten.

Arbeitgeber sollten bei der Neugestaltung des Büros Strategien in Erwägung ziehen, die diesen Gedanken aufgreifen. Ein britischer Hersteller, Smartlouvre die Firma Smartlouvre schlägt die Verwendung von MicroLouvre-Glaswänden vor, um die Privatsphäre im Büro zu gewährleisten, da sie "eine neue und aufregende Dimension für die Ästhetik von Hochleistungsglas bietet, die sowohl das Aussehen als auch die Funktion maximiert".

Das Büro reinigen

Es mag zwar ziemlich offensichtlich klingen, aber eine saubere Büroumgebung ist eine einfache hack, der Wunder für die Produktivität bewirken kann der Mitarbeiter bewirken kann - und zwar jetzt mehr denn je.

Da wir uns seit kurzem inmitten einer weltweiten Pandemie befinden, ist das Bewusstsein für Hygiene und persönliche Gesundheit bei allen exponentiell gestiegen.

Je schmutziger die Umgebung ist, in der sie arbeiten müssen, desto weniger fühlen sie sich wohl und desto weniger produktiv werden sie arbeiten.

Vom Drucker bis zum Telefon, von der Maus bis zur Tastatur, von der Kühlbox bis zum Wasserkocher - es gibt zahlreiche Keimherde im ganzen Büro daher müssen die Arbeitgeber sie sauber halten.

Außerdem sollten jederzeit Händedesinfektionsmittel und antibakterielles Handgel zur Verfügung stehen, um die Verbreitung von Krankheiten zu bekämpfen, unabhängig davon, ob es sich um Coronaviren handelt oder nicht.

Kommunizieren Sie mit Ihrem Team

Nach vielen Monaten der Selbstisolierung werden die Mitarbeiter zu Recht wissen wollen, was im Unternehmen während des Lockdowns vor sich ging.

Da die Pandemie so plötzlich auftrat, wurden viele Unternehmen unvorbereitet getroffen und gezwungen, ihre Strategie ständig zu ändern um sich über Wasser zu halten.

Ganz zu schweigen von der überwältigenden Wirkung der Entlassungsregelung. Viele Mitarbeiter, die während der Schließung entlassen wurden, werden sich jetzt wahrscheinlich nicht mehr informiert fühlen und nach einer Bestätigung und Klärung der Ziele des Unternehmens nach der Schließung von COVID-19 suchen.

Die Arbeitgeber müssen ihren Mitarbeitern diese Informationen mitteilen. Niemand - weder Arbeitgeber noch Arbeitnehmer - wird gerne im Unklaren gelassen. Nur wenn die Mitarbeiter als Team zusammenarbeiten, kann man erwarten, dass sie produktiv für ein Unternehmen arbeiten wollen.

Darüber hinaus werden einige Unternehmen in letzter Zeit keine andere Wahl gehabt haben, als ihre Arbeitsweise zu überdenken, sowohl in Bezug auf die angebotenen Dienstleistungen als auch auf die Art und Weise, wie ihre internen Prozesse ablaufen. Es ist daher wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, wie das Personal auf diese Veränderungen reagieren wird.

Nehmen wir zum Beispiel an, ein bestimmtes Unternehmen hat beschlossen, Folgendes einzuführen Die All-in-One-Produktivitätssoftware von ClickUp während des Lockdowns, um alle Prozesse zu rationalisieren und den Bedarf an mehreren Anwendungen zu beseitigen. Bei der Rückkehr ins Büro benötigen die Mitarbeiter des Unternehmens nun Zeit, um sich mit der neuen Software vertraut zu machen, was nur möglich ist, wenn ein effektiver Kommunikationskanal vorhanden ist.

Transparent sein

Wenn wir schon beim Thema sind effektive Kommunikation müssen Unternehmensleiter gegenüber ihren Mitarbeitern völlig offen und transparent sein.

Die Mitarbeiter sind schließlich nicht dumm. Sie werden erkennen wie anstrengend der Zeitraum die die Coronavirus-Pandemie mit sich gebracht hat, und die wirtschaftliche Unsicherheit, die in den kommenden Monaten und Jahren folgen wird.

Daher haben sie ein Recht darauf, die genauen Auswirkungen auf ihren Arbeitsplatz zu erfahren.

Ganz gleich, ob es sich um einen massiven Rückgang der Einnahmen, der Rentabilität, der Kunden oder der Mitarbeiter handelt - je ehrlicher ein Arbeitgeber mit seinem Personal umgeht, desto motivierter werden seine Mitarbeiter sein, härter zu arbeiten, um sie wieder auf den Stand vor der Pandemie zu bringen, oder sogar darüber hinaus!

Hören

Wie bereits erwähnt, hatten die Mitarbeiter in letzter Zeit aufgrund der Abriegelung eine harte Zeit, und - ob es den Arbeitgebern gefällt oder nicht - manchmal muss das Privatleben Vorrang vor der Arbeit haben.

Die Führungskräfte müssen ihren Mitarbeitern mit gutem Beispiel vorangehen, auf ihre Bedürfnisse eingehen und ihnen die Möglichkeit geben, so zu arbeiten, wie sie es für richtig halten.

Wenn ein Angestellter beispielsweise zwei Tage pro Woche von zu Hause aus arbeiten muss, um die Öffnungszeiten des Kindergartens zu berücksichtigen, dann sollte er das dürfen. Die Chancen stehen gut, dass sie härter und schneller arbeiten um sich bei ihrem Arbeitgeber dafür zu bedanken, dass er ihnen zugehört und es ihnen ermöglicht hat, ihre Arbeit mit ihrem Privatleben zu vereinbaren.

Wenn sich ein Mitarbeiter nicht wohl fühlt, wenn er ins Büro kommt, sollte der Arbeitgeber ihm die Freiheit geben, von zu Hause aus zu arbeiten, oder seine Bedenken zerstreuen, indem er dafür sorgt, dass der Büroraum so COVID-sicher wie möglich ist.

Fazit

Das sind die fünf wichtigsten Möglichkeiten, um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter so produktiv wie möglich arbeiten, wenn sie an ihren Arbeitsplatz zurückkehren.

Im Wesentlichen geht es darum, dass sie sich wohlfühlen. Wenn das nicht der Fall ist und sie sich Sorgen darüber machen, dass die Rückkehr an den Arbeitsplatz ein Risiko für ihre Familie oder Freunde darstellen könnte, werden sie sich nicht auf die anstehende Aufgabe konzentrieren. Das bedeutet, dass ihre Produktivität darunter leiden wird.

Durch die Einführung einer offenen und ehrlichen Kommunikation zwischen den Arbeitnehmern werden sich die Mitarbeiter bald viel mehr motiviert fühlen, ihr Bestes zu geben, so dass alle Gedanken an das Coronavirus an der Bürotür verschwinden können.

