10 beste Software für Mitarbeiterhandbücher im Jahr 2024

Effiziente Mitarbeiterführung und eine optimierte Kommunikation sind in der heutigen schnelllebigen Arbeitswelt entscheidend für den Erfolg. Ein wesentliches Element zur Aufrechterhaltung eines gut strukturierten und kohäsiven Arbeitsplatzes ist das Mitarbeiterhandbuch. Es dient als Leitfaden, der die Richtlinien, Verfahren und Erwartungen des Unternehmens umreißt.

Die Erstellung, Verwaltung und Umsetzung eines Mitarbeiterhandbuchs kann jedoch komplex und zeitaufwändig sein. An dieser Stelle kommt die Software für Mitarbeiterhandbücher ins Spiel. Mit der richtigen Softwarelösung zur Erstellung von Handbüchern können Sie den Prozess vereinfachen und sicherstellen, dass Ihre Mitarbeiter leichten Zugang zu wichtigen Informationen haben.

Die Software für Mitarbeiterhandbücher bietet eine zentrale Plattform für die Erstellung, Anpassung und Verteilung von Richtlinien und Leitfäden. Die beste Software für Mitarbeiterhandbücher erleichtert einen nahtlosen Onboarding-Prozess, fördert eine konsistente Kommunikation und gewährleistet die Übereinstimmung mit den Unternehmenswerten und -vorschriften.

Unabhängig von der Größe Ihres Unternehmens oder Ihrer Branche hilft Ihnen dieser Leitfaden, die perfekte Lösung für die Erstellung und Verwaltung Ihres Mitarbeiterhandbuchs zu finden. Tauchen Sie ein und entdecken Sie, wie die richtige Software für Mitarbeiterhandbücher die Kommunikation am Arbeitsplatz verbessern kann, teammanagement und den Gesamterfolg der Organisation.

Worauf sollten Sie bei einer Software für Mitarbeiterhandbücher achten?

Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Merkmale, die Sie bei der Suche nach der richtigen Software für Mitarbeiterhandbücher beachten sollten, um die Richtlinien Ihres Unternehmens zu optimieren und Ihr Team zu führen

Zentralisierte Ablage

Versionskontrolle

Vorlagen für Richtlinien

Anpassungsmöglichkeiten

Suchfunktionalität

Kollaboration und Feedback

Compliance und rechtliche Aktualisierungen

Barrierefreiheit und mobile Unterstützung

Berichte und Analysen

Wenn Sie diese Funktionen der Software für Mitarbeiterhandbücher in den Vordergrund stellen, profitiert Ihr Unternehmen von einer maßgeschneiderten, benutzerfreundlichen Lösung, die die Verwaltung der Richtlinien zentralisiert und Folgendes fördert kollaboratives Arbeitsmanagement , gewährleistet die Einhaltung wichtiger Richtlinien und verbessert die Zugänglichkeit und Analyse.

Durch die Auswahl einer Software, die diese Kriterien erfüllt, können Sie Richtlinienprozesse rationalisieren, die engagement der Mitarbeiter und schaffen ein transparentes und effizientes Arbeitsumfeld.

Die 10 beste Software für Mitarbeiterhandbücher zur Dokumentation aller organisatorischen Abläufe

ClickUp Docs erlaubt umfangreiche Formatierungen und schrägstrich-Befehle um effizienter zu arbeiten

ClickUp, die Zukunft der Dokumentation, bietet mit seiner kollaborativen Arbeitsweise eine hervorragende Lösung als Mitarbeiterhandbuchsoftware ClickUp Docs funktion zum Aufbau einer umfangreichen Wissensdatenbank für Ihr Unternehmen. Dies geht jedoch über die Dokumentation hinaus, indem es Ihre Mitarbeiterhandbücher mit Arbeitsabläufen verbindet.

Durch die Verknüpfung von Dokumenten und Aufgaben können Sie Ihre Prozesse rationalisieren, Workflows aktualisieren, Projektstatus ändern, Aufgaben zuweisen und vieles mehr - alles innerhalb des intuitiven Editors. Ordnen Sie wichtige Ressourcen und Unternehmens-Wikis, indem Sie sie zu verschiedenen Abschnitten Ihres Arbeitsbereichs hinzufügen.

Erstellen Sie einen Leitfaden für neue Teammitglieder mit dieser ClickUp-Handbuchvorlage

Die Mitarbeiterhandbuch Vorlage von ClickUp enthält Abschnitte für Richtlinien zum Büroumfeld, zur Kommunikation, zu Leistungen und vielem mehr, so dass Sie ganz einfach das perfekte Mitarbeiterhandbuch erstellen können.

Mit den Organisationsfunktionen von ClickUp können Sie Ihre Mitarbeiterhandbücher leicht kategorisieren, um einen einfachen Zugriff und eine einfache Suche zu ermöglichen. Ordnen Sie wichtige Ressourcen und Unternehmens-Wikis, indem Sie sie zu verschiedenen Abschnitten Ihres Arbeitsbereichs hinzufügen.

Die besten Funktionen von ClickUp

Verschachtelte Seiten und Styling-Optionen bieten Flexibilität in Docs, um das detaillierteste Mitarbeiterhandbuch mit Dokumenten zur Unternehmenskultur, Unternehmensrichtlinien, Sicherheit am Arbeitsplatz, Leitbilddokumentation und Bundesarbeitsgesetzen zu erstellen

über 1.000 vorgefertigte Vorlagen zur Erstellung eines Online-Mitarbeiterhandbuchs oder von Dokumenten für eine breite Palette von Geschäftsanwendungen wie HR, Software, Produkte und Design

Über15 anpassbare Ansichten mit integrierten Projektmanagement-Funktionen zur Verwaltung von Aufgaben, Teamprojekten und Arbeitsabläufen

Eine ausführliche OnlineHilfe-Center,webinareund Support, damit Sie die Funktionen der Plattform optimal nutzen können

ClickUp Einschränkungen

Nicht alle benutzerdefinierten Ansichten sind (noch!) mobil verfügbar

Die umfangreichen Anpassungsoptionen können anfangs überwältigend sein

ClickUp-Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $5/Monat pro Benutzer

$5/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Business Plus: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (6,800+ Bewertungen)

4.7/5 (6,800+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,600+ Bewertungen)

2. Blissbook

über Blissbook Blissbook ist eine führende Softwarelösung für Mitarbeiterhandbücher, die das Erstellen, Teilen und Überarbeiten Ihres Mitarbeiterhandbuchs vereinfacht. Mit vorgefertigten Vorlagen für Unternehmensrichtlinien, Bundesgesetze oder ein Leitbild ermöglicht die Inhaltsbibliothek von Blissbook den Unternehmen, ein einfaches Handbuch in ein wirklich umfassendes Handbuch für die gesamte Organisation zu verwandeln.

Diese Software für Mitarbeiterhandbücher bietet eine durchsuchbare Datenbank zum schnellen Auffinden von Informationen und zur Nachverfolgung von Bestätigungen der Mitarbeiter, um das Verständnis der Richtlinien sicherzustellen. Zusammenarbeit in Echtzeit ermöglicht es mehreren Beteiligten, Änderungen beizutragen und zu überprüfen, während eine zentrale Plattform das sichere Hosting und die gemeinsame Nutzung von Handbüchern durch die Mitarbeiter erleichtert.

Blissbook beste Eigenschaften

Der Handbook Builder hat eine intuitive und benutzerfreundliche Oberfläche

Anpassungsoptionen für individuelle Richtlinien und Branding

Funktionen für die Zusammenarbeit ermöglichen es Mitarbeitern und Managern, Feedback zu geben und Änderungen vorzuschlagen

Regelmäßige Updates zu rechtlichen und Compliance-Anforderungen

Mobilfreundliche Vorlagenoptionen und Design

Blissbook-Einschränkungen

Begrenzte Berichts- und Analysemöglichkeiten

Mangel an Integrationsmöglichkeiten mit anderenHR- oder Projekt-Management-Tools Blissbook Preise

1 bis 124 Mitarbeiter: $75/Monat

$75/Monat 125 bis 249 Mitarbeiter: 7,20 $/Jahr pro Benutzer

7,20 $/Jahr pro Benutzer 250+ Angestellte: Kontakt für Preise

Blissbook Bewertungen und Rezensionen

3. Handbücher.io

über Handbücher.io Handbooks.io ist eine leistungsstarke Software für Mitarbeiterhandbücher, die die Erstellung, Verwaltung und Verteilung von Mitarbeiterhandbüchern vereinfacht. Handbooks.io macht es einfach, Informationen schnell zu finden. Mit Handbooks.io können Sie auch die Bestätigungen der Mitarbeiter nachverfolgen und so sicherstellen, dass die Richtlinien verstanden werden und die Bundesgesetze eingehalten werden.

Robuste Analyse- und Berichtsfunktionen ermöglichen es Ihnen, die Effektivität der Richtlinien zu bewerten und das Engagement der Mitarbeiter mit dem detaillierten Mitarbeiterhandbuch zu messen. Diese Erkenntnisse helfen Ihrem Unternehmen, Bereiche zu identifizieren, die weiterer Aufmerksamkeit oder Klärung bedürfen.

Die besten Eigenschaften von Handbooks.io

Mitarbeiterhandbücher können als Word-Dokument gespeichert und bearbeitet werden

Aktuelle, von der Personalabteilung genehmigte Formulierungen zu Themen wie Mitarbeiterverhalten, Chancengleichheit bei der Beschäftigung und Krankenversicherung

Integrierte landes- und stadtspezifische Richtlinien

Einschränkungen von Handbooks.io

Enthält kein editierbares oder interaktives Online-Mitarbeiterhandbuch

Preise von Handbooks.io

Kostenlos

Umfassend (einmalig): $79,95

$79,95 Umfassend (Abonnement): $159.95/Jahr

Handbooks.io Bewertungen und Rezensionen

Keine verfügbar

4. ProProfs

über ProProfs ProProfs ist eine außergewöhnliche Softwareoption für Mitarbeiterhandbücher, die neben der traditionellen Dokumentenverwaltung eine umfassende Wissensbasisplattform bietet. Sie ermöglicht es Unternehmen, einen zentralen Knotenpunkt für alle ihre Richtlinien, Verfahren und Leitlinien zu schaffen.

Mithilfe des von ProProfs Knowledge Base bereitgestellten Mitarbeiterhandbuch-Baukastens können Unternehmen ihre Mitarbeiter auf einfache Weise mit hilfreichen Vorlagen über die Vision, Mission, Richtlinien und Funktionen des Unternehmens informieren. Auf diese Weise können sich die Mitarbeiter mehr Wissen in kürzerer Zeit aneignen, was eine steile Lernkurve begünstigt.

Die Software für Mitarbeiterhandbücher gewährleistet den mobilen Zugriff auf Ihre Dokumente, so dass die Mitarbeiter jederzeit und von jedem Gerät, einschließlich Handys und Tablets, darauf zugreifen können. ProProfs legt auch großen Wert auf die Sicherheit Ihres Mitarbeiterhandbuchs. Mit bedingten Inhaltsregeln können bestimmte Benutzer auf der Grundlage von benutzerdefinierten Regeln auf bestimmte Seiten, Absätze oder Ordner zugreifen.

ProProfs beste Eigenschaften

Einfacher Aufbau von Mitarbeiterhandbüchern ohne Programmierkenntnisse oder einen technischen Hintergrund

Rich-Text-Editor und Inhaltsimport für Dateiformate wie Word-Dokumente, PDFs, PPTs und Excel-Tabellen

Multibranding und White Labeling zur Anpassung der Software für verschiedene Unternehmen innerhalb einer einzigen Wissensdatenbank

KI-gestütztes Berichtssystem bietet tiefere, datenreiche Einblicke zur Erstellung des effektivsten Mitarbeiterhandbuchs oderwissensdatenbank ProProfs Einschränkungen

Der Zugriff auf und die Verwaltung von Landing Pages kann schwierig sein

Gelegentliche Verzögerung auf Android-Geräten

ProProfs Preise

Alles: $49/Monat pro Autor

ProProfs Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (25+ Bewertungen)

4.6/5 (25+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (25+ Bewertungen)

5. AirMason

über AirMason AirMason verändert die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Handbücher erstellen, verwalten und verbreiten. Airmason nutzt interaktive Funktionen wie Videos, Bilder und Hyperlinks, um das Leseerlebnis der Mitarbeiter zu verbessern.

Airmason vereinfacht die onboarding-Prozess durch die Bereitstellung einer nahtlosen digitalen Erfahrung für neue Mitarbeiter. Unternehmen können die Bestätigungen des Mitarbeiterhandbuchs leicht nachverfolgen und so sicherstellen, dass die Richtlinien verstanden und eingehalten werden. Erweiterte Analyse- und Berichtsfunktionen bieten Einblicke in die Mitarbeiterbeteiligung an den Handbüchern, verfolgen Leserkennzahlen und identifizieren verbesserungswürdige Bereiche.

AirMason beste Eigenschaften

Benutzerfreundliche Oberfläche ist einfach zu navigieren

Mobilfreundliches Design für mehr Komfort und Flexibilität

Inhaltsverwaltungsfunktionen ermöglichen es jedem, das Hadbook zu organisieren und zu aktualisieren

AirMason Einschränkungen

Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten in den Vorlagen

Begrenzte Integrationsmöglichkeiten ohne die Möglichkeit, Daten zu synchronisieren und Prozesse zu rationalisieren

AirMason Preise

Startup (1 bis 99 Mitarbeiter): $149/Monat oder $999/Jahr

$149/Monat oder $999/Jahr Kleinunternehmen (100 bis 199 Mitarbeiter): $199/Monat oder $1.499/Jahr

$199/Monat oder $1.499/Jahr Unternehmen (200+ Mitarbeiter): Kontakt für Preise

AirMason Bewertungen und Rezensionen

G2: 5/5 (1 Bewertung)

5/5 (1 Bewertung) Capterra: 4.8/5 (10+ Bewertungen)

6. Iglu

über Iglu Mit Igloo können Unternehmen ein digitales Mitarbeiterhandbuch erstellen, das als zentraler Knotenpunkt für Arbeitsplatzrichtlinien dient. Diese Richtlinien - von Reisen und Fernarbeit bis hin zu Sicherheit und Kleiderordnung - sind leicht zugänglich und durchsuchbar, was für Klarheit und Benutzerfreundlichkeit sorgt. Das Handbuch ist in Kapitel gegliedert und bietet eine geführte Benutzererfahrung.

Mit Igloo können Unternehmen ihr Wissen nicht nur verwalten, sondern auch maximieren. Igloo ist auf der Liste der besten Software für Mitarbeiterhandbücher, weil es die Erstellung von organisierten und durchsuchbaren Wissensdatenbanken ermöglicht, in denen Best Practices und wichtige Erkenntnisse erfasst werden. Die Zusammenarbeit wird durch das Hochladen von Dokumenten, @Mentions und interaktive Blogs und Foren erleichtert.

Integrationsfunktionen ermöglichen eine nahtlose Verbindung mit Anwendungen von Drittanbietern, wodurch bestehende Investitionen maximiert werden und die Mitarbeiter Zugang zu wichtigen Tools erhalten. Die mobilfähigen Lösungen von Igloo gewährleisten den Zugriff von jedem Gerät aus und bieten ein reaktionsschnelles Web-Erlebnis, native Apps für iOS und Android sowie eine vollständige E-Mail-Integration.

Igloo beste Eigenschaften

Hochgradig anpassbares Design und Layout zur Schaffung einer personalisierten Erfahrung

Robuste Content-Management-Funktionen ermöglichen es den Benutzern, Informationen einfach zu organisieren und abzurufen

Digitales Mitarbeiterhandbuch mit mobilfreundlichem Design

Igloo Einschränkungen

Umfangreiche Funktionalität kann zu einer steilen Lernkurve für neue Benutzer führen

Die Einrichtung der Integration kann eine Herausforderung sein

Igloo Preise

Kontakt für Preise

Igloo Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (90+ Bewertungen)

4.2/5 (90+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (30+ Bewertungen)

7. Guru

über Guru Guru ist eine der innovativsten und besten Softwareoptionen für Mitarbeiterhandbücher, da sie als ultimative Quelle der Wahrheit für Ihr Unternehmen dient. Es lässt sich nahtlos in Ihren Arbeitsablauf integrieren, so dass Sie schnell aktuelles Wissen abrufen können. Die Software bietet eine Verifizierungs-Engine, um die Genauigkeit zu gewährleisten, und ermöglicht Ihnen die Integration mit Ihren bevorzugten tools für die Kommunikation am Arbeitsplatz und finden Sie das Wissen, das Sie brauchen, ohne Unterbrechungen.

Eine der herausragenden Funktionen von Guru ist Answers, eine intuitive, KI-gestützte Engine, die schnell durch die Informationslandschaft Ihres Unternehmens navigiert. Die Suche in natürlicher Sprache und die personalisierten Inhaltsempfehlungen bringen Benutzer schnell mit vertrauenswürdigem Wissen in Verbindung. Darüber hinaus hilft die Funktion "Fragen Sie einen Experten" den Nutzern, sich mit den richtigen Personen für spezifische Fragen zu verbinden, während Trendthemen und Lesereisen die Teams auf dem Laufenden halten und beschäftigen.

Guru beste Funktionen

Die Chrome-Erweiterung erleichtert den Zugriff, wenn Sie eine schnelle Antwort benötigen

KI-unterstützte Vorschläge verbessern die Effizienz des Wissensmanagements

Nahtlose Integrationen mit gängigen Tools wie Slack, Salesforce und Zendesk

Guru Einschränkungen

Begrenzte Texteditor-Funktionen

Schnittstelle und Navigation können für neue Benutzer überwältigend sein

Guru-Preise

Kostenlos

Starter: $5/Monat pro Benutzer

$5/Monat pro Benutzer Builder: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Guru Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1,500+ Bewertungen)

4.7/5 (1,500+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (85+ Bewertungen)

8. Waybook

über Wegweiser Mit Waybook können Sie all Ihre Arbeitsplatzinformationen, Werte und Verfahren in einer einzigen, leicht zugänglichen Quelle der Wahrheit zusammenfassen.

Eines der herausragenden Merkmale von Waybook ist die umfangreiche Bibliothek mit branchenspezifischen Vorlagen, die es Ihnen ermöglicht zeit zu sparen indem Sie Ihr bestehendes Personalhandbuch importieren oder ein neues aus einer großen Auswahl an Vorlagen erstellen.

Die Plattform schafft es auf unsere Liste der besten Software für Mitarbeiterhandbücher, weil sie eine intuitive Benutzeroberfläche bietet, mit der Sie Ihre Inhalte einfach bearbeiten, gestalten und aktualisieren können, so dass Sie Ihr Mitarbeiterhandbuch mit Bildern, GIFs, Videos und mehr personalisieren können.

Außerdem kann Waybook Onboarding-Prozesse und Schulungsmodule automatisieren, komplexe Verfahren in einfache, strukturierte Arbeitsabläufe zerlegen. Sie können den Fortschritt nachverfolgen und das Wissen durch Tests und Quizze bewerten, um sicherzustellen, dass Ihr Team auf dem Laufenden bleibt und sich anpasst.

Waybook beste Eigenschaften

Umfangreiche Bibliothek mit branchenspezifischenvorlagen für Mitarbeiterhandbücher* Schnelle Suchfunktionalität

Benachrichtigungen über wichtige Aktualisierungen des Mitarbeiterhandbuchs

Fortschrittsverfolgung sorgt dafür, dass alle auf dem neuesten Stand bleiben

Waybook Einschränkungen

Mehrere Dokumente können nicht auf einmal exportiert werden

Es ist keine Sprachlokalisierung verfügbar

Waybook Preise

Waybook Care: $99/Monat

$99/Monat Waybook Pro: $198/Monat

$198/Monat Waybook Beratung: $95/Stunde

Waybook Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.5/5 (1 Bewertung)

3.5/5 (1 Bewertung) Capterra: 4.9/5 (45+ Bewertungen)

9. Slite

über Slite Slite ist ein vielseitiges Software-Tool für Mitarbeiterhandbücher, das Teams dabei hilft, alle ihre Dokumente zu zentralisieren und zu organisieren. Der optimierte Editor sorgt für einen reibungslosen Schreibprozess ohne Ablenkungen, sodass Sie sich auf die wichtigsten Inhalte konzentrieren können.

Mit Slite können Sie Videos, Skizzen und eingebettete Inhalte einbinden, um die wissensaustausch . Verleihen Sie Ihrer Dokumentation mit Titelbildern, Hervorhebungen und Hinweisblöcken Persönlichkeit und visuellen Reiz, um Ihr Mitarbeiterhandbuch ansprechend und unterhaltsam zu gestalten.

Die Integration von Slite in beliebte Tools wie Slack, Asana, Trello und Google Drive stärkt Ihre bestehenden strukturen des Projektmanagements indem Sie alle Informationen Ihres Teams an einem Ort zusammenführen. Sie können Tabellen, Videos, Präsentationen und Skizzen aus verschiedenen Anwendungen einbetten und so die Notwendigkeit von Doppelarbeit vermeiden.

Slite beste Eigenschaften

Einfache Benutzeroberfläche, die auch für technisch nicht versierte Benutzer leicht zu erlernen ist

Robuste Organisationsfunktionen ermöglichen es den Benutzern, Hierarchien und Tags zu erstellen, um ihre Dokumente zu strukturieren und zu kategorisieren

Nahtlose Integrationen mit beliebten Tools wie Slack , Google Drive und Trello

Slite-Einschränkungen

Das Fehlen einer offenen API schränkt die Integrationsmöglichkeiten ein

Begrenzte Exportoptionen

Slite-Preise

Kostenlos

Standard: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Premium: $15/Monat pro Benutzer

Slite Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (175+ Bewertungen)

4.7/5 (175+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (35+ Bewertungen)

10. Visme

über Visme Visme ist ein fantastisches Software-Tool für Mitarbeiterhandbücher, mit dem Sie ansprechende und visuell ansprechende Mitarbeiterhandbücher erstellen können. Keine Designkenntnisse? Das ist kein Problem. Die leistungsstarken Präsentationsfunktionen von Visme sind auch für Nicht-Designer geeignet und ermöglichen es Ihnen, professionelle und informative Mitarbeiterhandbücher zu erstellen.

Der Visme Employee Handbook Creator bietet alle notwendigen Elemente, um umfassende und einladende Handbücher zu erstellen. Die Vorlagen können vollständig angepasst werden, um die Prozesse, Richtlinien und die Kultur Ihres Unternehmens darzustellen. Sie können Ihre Handbücher sogar mit animierten Figuren und Symbolen aufwerten, um Ihre Unternehmenskultur zum Leben zu erwecken.

Sie können die Informationen Ihres Unternehmens ganz einfach einfügen und dabei den Markenstil beibehalten, indem Sie Farben und Schriftarten anpassen. Das Tool bietet außerdem Funktionen wie anpassbare Diagramme, Interaktivität und Multimedia-Integration, mit denen Sie ansprechende und interaktive Handbücher erstellen können. Sie können Ihre Handbücher in verschiedenen Formaten herunterladen, sie online über Links weitergeben, sie auf Ihrer Website einbetten und sogar blätterbare Bücher erstellen.

Visme beste Eigenschaften

Einfach zu bedienen, auch für Personen ohne technische oder gestalterische Erfahrung

Vielseitige Erstellung visueller Inhalte wie Präsentationen, Infografiken, Berichte und mehr

Interaktive und animierte Designelemente verbessern das visuelle Storytelling

Einschränkungen von Visme

Begrenzte kostenlose Version

Begrenzte Diagramm- und Tabellendesigns

Visme Preise

Kostenlos

Starter: $29/Monat

$29/Monat Pro: $59/Monat

$59/Monat Visme für Teams: Kontakt für Preise

Visme Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (250+ Bewertungen)

4.5/5 (250+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (600+ Bewertungen)

Stärken Sie Ihr Unternehmen mit der Employee Handbook Software und ClickUp

Jetzt ist es an der Zeit, Ihre Arbeitsplatzrichtlinien und -verfahren zu verändern. Mit der richtigen Software für Mitarbeiterhandbücher können Sie das Erstellen, Verwalten und Verteilen wichtiger Informationen rationalisieren, um eine effektive Kommunikation zu fördern und Ihre Teams auf gemeinsame Ziele auszurichten.

Wenn Sie sich für ClickUp anmelden, erhalten Sie Zugang zu einer benutzerfreundlichen Oberfläche, vorgefertigten Vorlagen und einer Bibliothek mit Richtlinieninhalten, mit der Sie Ihre Mitarbeiterhandbücher mühelos anpassen können. Mit robusten Tools für die Zusammenarbeit, Echtzeit-Bearbeitungsfunktionen und sicheren Hosting- und Freigabeoptionen ermöglicht ClickUp Ihren Teams, gemeinsam Änderungen vorzunehmen und zu überprüfen.

Die zentralisierte Plattform ermöglicht die nahtlose Verteilung der Handbücher an die Mitarbeiter und fördert so ein einheitliches Verständnis der Unternehmenswerte und -vorschriften. Warten Sie nicht länger, um das Potenzial der Software für Mitarbeiterhandbücher auszuschöpfen. Registrieren Sie sich für ClickUp und revolutionieren Sie Ihre Kommunikation am Arbeitsplatz, Ihr Teammanagement und die Umsetzung von Richtlinien.