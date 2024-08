10 beste Software zur Verwaltung von Richtlinien im Jahr 2024

Das Erstellen und Einhalten von Richtlinien kann nicht mit einem Einheitsansatz erledigt werden. Vielmehr müssen Sie sich auf die Erstellung von Rahmenwerken konzentrieren, die den unterschiedlichen Anforderungen Ihres Geschäfts gerecht werden, und sicherstellen, dass Ihr gesamtes Unternehmen diese Richtlinien und Verfahren einheitlich einhält.

Wie können Sie dies also auf einfache und effektive Weise erledigen?

An dieser Stelle würde ich Software für die Richtlinienverwaltung ins Spiel bringen.

Eine Plattform für die Richtlinienverwaltung hilft Ihnen bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und bestimmter Governance-Standards. Sie vereinfacht die Erstellung und Verteilung von Richtlinien und bietet mehrere Features und Verfahrensvorlagen, die Ihrem Unternehmen bei der Verwaltung seiner Compliance-Programme und der Risikominderung helfen können.

Betrachten Sie die Software für die Verwaltung von Richtlinien und Verfahren als ein zentrales Repository, in dem die Richtliniendokumente, Compliance-Richtlinien und Verfahren für die Richtlinienverwaltung Ihres Unternehmens gespeichert werden, auf die alle Mitarbeiter zugreifen und auf die sie sich beziehen können.

Nach umfangreichen Recherchen habe ich in diesem Blog eine Liste der 10 besten Softwarelösungen für die Richtlinienverwaltung im Jahr 2024 zusammengestellt. Werfen wir einen Blick darauf!

Worauf sollten Sie bei einer Software zur Richtlinienverwaltung achten?

Ich habe einige der am weitesten verbreiteten Systeme für die Verwaltung von Unternehmensrichtlinien getestet und einige gemeinsame Features gefunden, die hervorstechen. Ich empfehle Ihnen, ein Tool in Betracht zu ziehen, das diese Features bietet, damit Sie die Vorschriften einhalten können.

Zentralisiertes Repository für Dokumente : Das Tool für die Richtlinienverwaltung sollte über einen einzigen Hub für die sichere Speicherung wichtiger Dokumente, Richtlinien und Rahmenwerke verfügen

: Das Tool für die Richtlinienverwaltung sollte über einen einzigen Hub für die sichere Speicherung wichtiger Dokumente, Richtlinien und Rahmenwerke verfügen Automatisierte Workflows : Achten Sie auf eine Cloud-basierte Plattform zur Automatisierung von Aufgaben wie Erstellung, Verteilung und Genehmigung von Richtlinien für Richtlinienmanager

: Achten Sie auf eine Cloud-basierte Plattform zur Automatisierung von Aufgaben wie Erstellung, Verteilung und Genehmigung von Richtlinien für Richtlinienmanager Nachverfolgung : Ihre Lösung zur Richtlinienverwaltung sollte Ihnen Einblicke in die Einhaltung der Richtlinien durch Ihre Mitarbeiter geben. Sie sollten in der Lage sein, Berichte über die Einhaltung von Richtlinien, automatische Benachrichtigungen und Dashboards in Echtzeit zu erstellen, um Anomalien und Probleme bei der Einhaltung von Richtlinien zu erkennen und Bereiche mit Verbesserungsbedarf aufzuzeigen

: Ihre Lösung zur Richtlinienverwaltung sollte Ihnen Einblicke in die Einhaltung der Richtlinien durch Ihre Mitarbeiter geben. Sie sollten in der Lage sein, Berichte über die Einhaltung von Richtlinien, automatische Benachrichtigungen und Dashboards in Echtzeit zu erstellen, um Anomalien und Probleme bei der Einhaltung von Richtlinien zu erkennen und Bereiche mit Verbesserungsbedarf aufzuzeigen Kosten: Suchen Sie ein Richtlinienmanagementsystem, das in Ihr Budget passt. Vergleichen Sie den Preis des Tools mit dem Wert, den es bietet, um den ROI der Policy-Management-Lösung abzuschätzen

Suchen Sie ein Richtlinienmanagementsystem, das in Ihr Budget passt. Vergleichen Sie den Preis des Tools mit dem Wert, den es bietet, um den ROI der Policy-Management-Lösung abzuschätzen KI-gestützte Unterstützung: Die besten Tools für die Richtlinienverwaltung verfügen über KI-Assistenten, die überflüssige Aufgaben automatisieren, z. B. das Ausfüllen von Verfahrensvorlagen, die Erleichterung vergleichender Analysen, die Versionskontrolle zwischen verschiedenen Versionen desselben Dokuments, die Automatisierung von Erinnerungen für interne Audits und die Erstellung einer prägnanten Zusammenfassung des Richtliniendokuments oder -berichts

Die besten Tools für die Richtlinienverwaltung verfügen über KI-Assistenten, die überflüssige Aufgaben automatisieren, z. B. das Ausfüllen von Verfahrensvorlagen, die Erleichterung vergleichender Analysen, die Versionskontrolle zwischen verschiedenen Versionen desselben Dokuments, die Automatisierung von Erinnerungen für interne Audits und die Erstellung einer prägnanten Zusammenfassung des Richtliniendokuments oder -berichts Benutzerfreundliche Schnittstelle: Wählen Sie eine Software für die Verwaltung von Richtlinien, die keine umfangreiche Schulung erfordert, um sich damit vertraut zu machen. Eine komplizierte Benutzeroberfläche erhöht die kognitive Belastung Ihrer Mitarbeiter. Wenn Ihre Richtlinienmanager und die zuständigen Mitarbeiter die Plattform nicht optimal nutzen, ist der ganze Zweck der Implementierung einer Richtlinienverwaltungslösung verfehlt

Top 10 Software zur Richtlinienverwaltung für 2024

Wie versprochen, finden Sie hier eine Übersicht über die von mir getesteten und überprüften Plattformen für die Richtlinienverwaltung. Für jedes Tool habe ich die besten Features, Limits und Bewertungen von Bewertungsportalen wie G2 und Capterra aufgeführt.

Ich hoffe, dass Ihnen diese Liste bei der Suche nach dem richtigen Tool für die Richtlinienverwaltung hilft.

1. ClickUp (am besten geeignet für Richtlinien- und Verfahrensmanagement und Projektmanagement) ClickUp ist eine der am besten bewerteten Produktivitätsplattformen, die auch als Software zur Verwaltung von Richtlinien eingesetzt werden kann.

die All-in-One-Produktivitätsplattform von ClickUp zur Rationalisierung des Richtlinienmanagements

Die Plattform bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und robuste Features, die die Erstellung, Verteilung und Einhaltung von Richtlinien und Verfahren rationalisieren.

Zum Beispiel kann ich Unternehmensrichtlinien, Rahmenwerke, HR-Dokumente und SOPs in einem einzigen Hub erstellen und zentral verwalten, indem ich ClickUp Dokumente .

Sie können ein ClickUp Dokument verwenden für:

Verwalten fast aller Arten von Informationen und Formatieren des Inhalts mithilfe von Tabellen, Kopfzeilen, Aufzählungszeichen und mehr

Einladen von Stakeholdern, die für die Verwaltung von Richtlinien zuständig sind, zur gemeinsamen Arbeit an Dokumenten

Mithilfe von @mentions Teammitglieder zu einer Unterhaltung hinzuzufügen, Kommentare für Feedback zu verwenden und Action-Elemente direkt aus dem Dokument zuzuweisen

Sicherstellung von Zugriffskontrollen und Verwaltung der Personen, die auf Ihr Richtliniendokument zugreifen und es bearbeiten können und dürfen

ClickUp Docs ermöglicht eine effizientere Arbeit mit Formatierungs- und Slash-Befehlen

Beschleunigen Sie die Erstellung von Richtlinien und Verfahren für Ihren Policy-Management-Prozess mit ClickUp Gehirn der KI-Assistent von ClickUp. Was ClickUp zum besten System für die Verwaltung von Richtlinien macht, ist die Tatsache, dass ClickUp Brain zeitaufwändige und sich wiederholende Teile des Prozesses der Erstellung von Richtlinien automatisiert.

ClickUp Brain hilft Ihnen bei:

Erstellung von Richtlinien in einem klaren und konsistenten Ton, basierend auf Ihren Vorgaben

Zusammenfassen von Notizen aus Meetings nach der Diskussion von Richtlinien

Erstellung von Gliederungen für Compliance-Programme

Rechtschreibprüfung Ihres Inhalts auf grammatikalische Fehler

mit ClickUp Brain, Ihrem Brainstorming-Partner, können Sie blitzschnell Kreativität wecken, Vorlagen erstellen oder Texte generieren

Wenn Sie keine Zeit damit verbringen wollen, Abläufe von Grund auf neu zu erstellen, können Sie jederzeit mit den ClickUp Unternehmensrichtlinien beginnen oder vorlagen für die Verfahrensdokumentation .

Verwenden Sie zum Beispiel die ClickUp Prozess und Prozeduren Vorlage um alle Ihre Prozesse an einem einzigen Speicherort zu dokumentieren und zu verwalten. Erstellen Sie Schritt-für-Schritt-Anleitungen für jeden Prozess, um die Konsistenz zu wahren, und speichern Sie wichtige Informationen zu jedem Schritt mithilfe benutzerdefinierter Felder und Ansichten.

ClickUp Vorlage für Prozesse und Verfahren

So verwenden Sie diese Vorlage:

Stellen Sie jeden Schritt des Prozesses in der Ansicht "Prozessablaufplan" in der richtigen Reihenfolge dar

Mit der Ansicht Dokumentationsliste behalten Sie den Überblick über alle Dokumente, die sich auf eine bestimmte Richtlinie beziehen

Organisieren Sie die Dokumente in der Ansicht "Dokumentationsphase" nach der Phase, in der sie abgeschlossen wurden

Visualisieren Sie den Prozess in der Ansicht "Zeitleiste", um die Nachverfolgung zu gewährleisten

Zusätzlich können Sie die ClickUp Employee Handbook, Policies & Procedures Vorlage um alle Richtlinien und Verfahren zu umreißen, die Ihre Mitarbeiter befolgen sollen.

ClickUp Vorlage für Mitarbeiterhandbücher, Richtlinien und Verfahrensanweisungen

Diese Vorlage wird Ihnen helfen:

Den Mitarbeitern den Auftrag, die Erwartungen und die wichtigsten Verfahren Ihres Unternehmens klar und deutlich zu vermitteln

Alles von der Gehaltsabrechnung über Urlaubsregelungen bis hin zum Code of Conduct in einem einzigen Dokument zusammenzufassen, so dass es leicht zugänglich ist

Den Umgang mit verschiedenen Situationen zu skizzieren und benutzerdefinierte Status zu verwenden, um den Fortschritt verschiedener Richtlinien nachzuverfolgen

Nutzen Sie Benachrichtigungen, um bei Änderungen am Inhalt des Dokuments benachrichtigt zu werden

Wenn Sie Prozesse rationalisieren möchten, verwenden Sie die ClickUp Vorlage für Standardarbeitsanweisungen um Best Practices zu erstellen und sicherzustellen, dass die Aufgaben einheitlich abgeschlossen werden.

Screenshot der ClickUp Vorlage für Standardarbeitsanweisungen

Fügen Sie einfach die richtigen Informationen in die verschiedenen Abschnitte ein, um loszulegen. Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder, um spezifische Informationen wie Fälligkeitsdatum, Priorität, Lead Score und mehr zu erfassen, damit Sie Ihre Aufgaben besser verwalten können.

Fügen Sie für jede Aufgabe eine Zeitleiste hinzu, um die Nachverfolgung des Fortschritts zu erleichtern und den Überblick über wichtige Aktivitäten zu behalten.

ClickUp beste Features

Nahtlos zusammenarbeiten: Nutzen Sie ClickUp Docs als zentralen Speicherort für die Speicherung und Verwaltung von Richtlinien. Ihr Governance-Team und Ihre Audit-Manager können in Echtzeit über die bearbeitbaren Dokumente zusammenarbeiten, relevante Teammitglieder taggen, interaktive Elemente wie Tabellen, Videos und Tabellenkalkulationen hinzufügen und Zugriffskontrollen für relevante Dokumente vergeben

Nutzen Sie ClickUp Docs als zentralen Speicherort für die Speicherung und Verwaltung von Richtlinien. Ihr Governance-Team und Ihre Audit-Manager können in Echtzeit über die bearbeitbaren Dokumente zusammenarbeiten, relevante Teammitglieder taggen, interaktive Elemente wie Tabellen, Videos und Tabellenkalkulationen hinzufügen und Zugriffskontrollen für relevante Dokumente vergeben Nutzen Sie das KI-Element: Verwenden Sie den KI-gesteuerten Schreibassistenten und Projektmanager von ClickUp, um das Richtliniendokument zu verfassen, Änderungen nachzuverfolgen, Berichte aus umfangreichen Dokumenten zu erstellen und Aufgaben an verschiedene Teammitglieder zu vergeben

Verwenden Sie den KI-gesteuerten Schreibassistenten und Projektmanager von ClickUp, um das Richtliniendokument zu verfassen, Änderungen nachzuverfolgen, Berichte aus umfangreichen Dokumenten zu erstellen und Aufgaben an verschiedene Teammitglieder zu vergeben Vorgefertigte Verfahrens- und Richtlinienvorlagen verwenden: Erhalten Sie einen Rahmen für die Verwaltung von Verfahren und Rahmen und stellen Sie sicher, dass Aufgaben und Prozesse konsistent und zuverlässig mit ClickUp'svorlagen für Compliance-Richtlinien *Effizientes Verwalten von Aufgaben: Erstellen und Zuweisen von Aufgaben für jeden Vorgang mitClickUp Aufgaben. Fügen Sie mithilfe von Aufgabenbeschreibungen Kontext hinzu und legen Sie Fälligkeitsdaten fest, um Verzögerungen beim Abschließen von Compliance-Aktivitäten zu vermeiden. Verwenden Sie Aufgabentypen, um Aktivitäten so zu differenzieren, wie es für Ihr Team am sinnvollsten ist

Erhalten Sie einen Rahmen für die Verwaltung von Verfahren und Rahmen und stellen Sie sicher, dass Aufgaben und Prozesse konsistent und zuverlässig mit ClickUp'svorlagen für Compliance-Richtlinien *Effizientes Verwalten von Aufgaben: Erstellen und Zuweisen von Aufgaben für jeden Vorgang mitClickUp Aufgaben. Fügen Sie mithilfe von Aufgabenbeschreibungen Kontext hinzu und legen Sie Fälligkeitsdaten fest, um Verzögerungen beim Abschließen von Compliance-Aktivitäten zu vermeiden. Verwenden Sie Aufgabentypen, um Aktivitäten so zu differenzieren, wie es für Ihr Team am sinnvollsten ist Nachverfolgung des Fortschritts von Projekten: Verwenden SieClickUp Ziele um Einzelziele für das Abschließen politikbezogener Aufgaben und Aktivitäten einzustellen. Nachverfolgung des Fortschritts von Einzelzielen zur Ansicht, wie viel von einem Ziel bereits abgeschlossen ist

Verwenden SieClickUp Ziele um Einzelziele für das Abschließen politikbezogener Aufgaben und Aktivitäten einzustellen. Nachverfolgung des Fortschritts von Einzelzielen zur Ansicht, wie viel von einem Ziel bereits abgeschlossen ist Einfacher Zugriff auf Informationen : Finden Sie schnell alle Informationen aus ClickUp, einer verbundenen App oder Ihrem lokalen Laufwerk mit Hilfe derClickUp Universal Search. Verwenden Sie benutzerdefinierte Suchbefehle, damit die Mitarbeiter mit wenigen Mausklicks bestimmte Richtlinien und gesetzliche Dokumente an einem Speicherort finden können

: Finden Sie schnell alle Informationen aus ClickUp, einer verbundenen App oder Ihrem lokalen Laufwerk mit Hilfe derClickUp Universal Search. Verwenden Sie benutzerdefinierte Suchbefehle, damit die Mitarbeiter mit wenigen Mausklicks bestimmte Richtlinien und gesetzliche Dokumente an einem Speicherort finden können Streamline Datenerfassung: Erfassen Sie wichtige Details für die Dokumentation von Richtlinien mit derClickUp Formular Ansicht. Erstellen Sie Formulare für jede Art von Arbeit und verwandeln Sie Antworten in verfolgbare Aufgaben

ziehen Sie benutzerdefinierte Felder in die Ansicht "Formular", um umfassende Umfragen zu erstellen oder Feedback zu sammeln

ClickUp Beschränkungen

ClickUp Brain ist nur in kostenpflichtigen Plänen verfügbar

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontakt für Preise

: Kontakt für Preise ClickUp Brain: Hinzufügen zu jedem bezahlten Plan für $7 pro Mitglied pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

💡Pro-Tipp: Befolgen Sie die 5 Ws - wer, was, wo, warum und wieso zu entwerfen wirksamer Richtlinien und Verfahren für Ihre Organisation.

2. PowerDMS (am besten geeignet für die Verteilung von Richtlinien und die Nachverfolgung ihrer Einhaltung)

über PowerDMS PowerDMS ist eine Cloud-basierte Software zur Verwaltung von Richtlinien, mit der die Einhaltung von Vorschriften im öffentlichen und im Gesundheitssektor sichergestellt werden kann.

Zu den einzigartigen Funktionen gehören die Zentralisierung und Organisation wichtiger Dokumente, die Automatisierung von Workflows für Genehmigungen und Überprüfungen und die Bereitstellung robuster Analysen zur Ermittlung von Trends und potenziellen Risiken.

Darüber hinaus erleichtert die Software Mitarbeiterschulungen, verfolgt Zertifizierungen und bietet mobilen Zugriff für die Aktualisierung von Richtlinien von unterwegs. Dieser umfassende Ansatz ermöglicht es Organisationen, Risiken zu mindern, die Effizienz zu steigern und die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen.

PowerDMS beste Features

Entwerfen und Freigeben von Dokumenten für die Öffentlichkeit: Erstellen Sie wichtige Richtlinieninformationen und geben Sie sie für Ihre Community frei. Jedes Dokument verfügt über eine benutzerdefinierte URL, die entweder in Ihre Website eingebettet oder für alle freigegeben werden kann, die sie benötigen

Erstellen Sie wichtige Richtlinieninformationen und geben Sie sie für Ihre Community frei. Jedes Dokument verfügt über eine benutzerdefinierte URL, die entweder in Ihre Website eingebettet oder für alle freigegeben werden kann, die sie benötigen Umfassende Datenanalyse : Verschaffen Sie sich wichtige Einblicke in die Einhaltung von Richtlinien durch Ihr Unternehmen mit Hilfe von Compliance-Daten

: Verschaffen Sie sich wichtige Einblicke in die Einhaltung von Richtlinien durch Ihr Unternehmen mit Hilfe von Compliance-Daten Automatisieren Sie den Prozess der Richtlinienüberprüfung und -genehmigung: Weisen Sie Eigentümern und Prüfern die Überprüfung und Genehmigung von Dokumenten zu, speichern Sie Workflow-Vorlagen für konsistente Prozessschritte, und erteilen Sie einmalige Bearbeitungsrechte für Dokumente bei Ad-hoc-Anforderungen

PowerDMS-Einschränkungen

Benutzer sind der Meinung, dass PowerDMS nur begrenzte Features für die Berichterstellung bietet und nicht ausreichend benutzerdefiniert ist

Die Einstellung von Workflows für das Richtlinienmanagement kann schwierig sein, insbesondere für größere Teams

PowerDMS-Preise

Benutzerdefinierte Preise

PowerDMS-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (100+ Bewertungen)

: 4.7/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (300+ Bewertungen)

3. SAI360 (Beste Lösung für integriertes Risiko- und Compliance-Management)

über SAI360 SAI360 ist eine Schulungssoftware, die für Organisationen entwickelt wurde, um Risiken zu verwalten, ethische Praktiken zu befolgen und interne und externe Governance-Standards einzuhalten.

Über die Kernfunktionen wie Erstellung, Speicherung und Genehmigung von Richtlinien hinaus lässt sie sich nahtlos mit anderen GRC-Modulen integrieren und bietet eine ganzheitliche Ansicht der Unternehmensrisiken.

Die fortschrittliche Analytik des Tools ermöglicht es Geschäften, Muster zu erkennen, Schwachstellen zu bewerten und datengestützte Entscheidungen zu treffen. SAI360 steigert seinen Wert durch Features wie Integration von Risikobewertungen, automatisierte Workflow-Optimierung und Berichterstellung in Echtzeit, die es Unternehmen ermöglichen, Compliance-Vorgänge proaktiv zu verwalten.

SAI360 beste Features

Verwaltung von Governance, Risiko und Compliance : Verwalten von Unternehmensrichtlinien, Erkennen von Risiken und Nachverfolgung der Compliance mit dem GRC-Modul

: Verwalten von Unternehmensrichtlinien, Erkennen von Risiken und Nachverfolgung der Compliance mit dem GRC-Modul Evaluieren Sie die Effektivität von Compliance-Programmen: Nutzen Sie umfassende Berichterstellung und Analysen, um Risiken im Bereich Compliance zu bewerten

Nutzen Sie umfassende Berichterstellung und Analysen, um Risiken im Bereich Compliance zu bewerten Zugriff auf Compliance-Schulungsprogramme: Geben Sie Ihren Mitarbeitern Zugriff auf über 200 Inhalte zu gesetzlichen Vorschriften und zur Einhaltung von Vorschriften, um das Bewusstsein zu schärfen und wirkungsvolle Lernerfahrungen zu vermitteln.

SAI360 Einschränkungen

Für erweiterte benutzerdefinierte Anpassungen müssen Sie eine zusätzliche Gebühr für professionelle Dienstleistungen entrichten

Bietet keine KI-gestützte Unterstützung

SAI360 Preise

Benutzerdefinierte Preise

SAI360 Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (100+ Bewertungen)

4.1/5 (100+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

💡Pro-Tipp: SOP-Vorlagen können Ihnen helfen, den Aufwand für die Erstellung von Standardarbeitsanweisungen von Grund auf zu reduzieren. Verwenden Sie diese Vorlagen, um kritische Geschäftsprozesse in Ihrem Unternehmen zu rationalisieren und zu standardisieren.

4. Strike Graph (am besten für die Einhaltung von Cybersicherheitsvorschriften)

über Streik-Diagramm Strike Graph ist ein anpassbares Tool zur Einhaltung von Cybersicherheitsprotokollen und zum Schutz sensibler Informationen.

Es bietet die Option, Compliance-Programme zu erstellen, die auf die spezifischen Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten sind, und hilft Ihnen, Compliance-Richtlinien und -Verfahren besser zu verwalten.

Die Stärke der Plattform liegt in ihrer Fähigkeit, komplexe Sicherheitsprozesse zu rationalisieren, Informationen in einer zentralen Plattform zu konsolidieren und aufschlussreiche Berichterstellungen für die Beteiligten zu erstellen.

Strike Graph Schlüssel-Features

Automatisierte Antworten auf Routineabfragen : Mit dem KI-Sicherheitsassistenten von Strike Graph erhalten Sie sofortige Antworten auf alle Ihre sicherheitsrelevanten Fragen. Der KI-Assistent ruft Antworten aus verschiedenen Ressourcen ab, wie z. B. aus Policy-Dokumenten, um präzise Antworten zu geben

: Mit dem KI-Sicherheitsassistenten von Strike Graph erhalten Sie sofortige Antworten auf alle Ihre sicherheitsrelevanten Fragen. Der KI-Assistent ruft Antworten aus verschiedenen Ressourcen ab, wie z. B. aus Policy-Dokumenten, um präzise Antworten zu geben Einfaches Auditing von Sicherheitsprogrammen : Reduzieren Sie den Aufwand für die Einbindung von Drittanbietern, indem Sie den plattforminternen Zertifizierungsprozess für die Prüfung von Sicherheitsprogrammen und die Überwachung der Compliance nutzen

: Reduzieren Sie den Aufwand für die Einbindung von Drittanbietern, indem Sie den plattforminternen Zertifizierungsprozess für die Prüfung von Sicherheitsprogrammen und die Überwachung der Compliance nutzen Nachverfolgung der Wirksamkeit von Compliance-Aktivitäten: Nutzen Sie intuitive Dashboards, um die Wirksamkeit Ihrer Sicherheitsprogramme zu visualisieren, Einblicke in Risiken zu gewinnen und sicherzustellen, dass die Richtlinienkontrollen ordnungsgemäß funktionieren

Strike Graph Beschränkungen

Die Erstimplementierung der Plattform ist komplex und kann einen erheblichen Zeit- und Ressourcenaufwand erfordern

Die Möglichkeiten der Berichterstellung sind limitiert

Strike Graph Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Zertifizieren : $9.000/Jahr

: $9.000/Jahr Scale : $18.000/Jahr

: $18.000/Jahr Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Strike Graph Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5 (100+ Bewertungen)

: 4.8/5 (100+ Bewertungen) Kapitelra: Nicht genug Bewertungen

5. LogicGate Risk Cloud (Beste Lösung für flexibles Cyber-Risikomanagement und Auditing)

über LogicGate Wenn Sie auf der Suche nach einer agilen Software sind, die Sie beim Aufbau eines sicheren Governance-, Regulierungs- und Compliance (GRC)-Managementprozesses unterstützt, ist LogicGate Risk Cloud eine gute Wahl. Die Cloud-basierte Plattform bietet eine benutzerfreundliche Schnittstelle ohne Code zur Identifizierung von Risiken, zur Verwaltung der Einhaltung von Vorschriften und zur Überwachung der Datensicherheit und ermöglicht eine schnelle Bereitstellung und Konfiguration.

Das Alleinstellungsmerkmal von LogicGate ist die Fähigkeit, durch interaktive Dashboards und Analysen Sichtbarkeit in Echtzeit in die Risikolandschaft zu bringen.

LogicGate Risk Cloud beste Features

Cyber-Risiken verwalten : Identifizieren Sie Cyber-Risiken und bewerten Sie deren Auswirkungen auf das Ergebnis Ihres Geschäfts. Sammeln Sie aufschlussreiche Berichterstellungen und geben Sie sie für Ihre Stakeholder frei

: Identifizieren Sie Cyber-Risiken und bewerten Sie deren Auswirkungen auf das Ergebnis Ihres Geschäfts. Sammeln Sie aufschlussreiche Berichterstellungen und geben Sie sie für Ihre Stakeholder frei Automatisierung der Richtlinienverwaltung : Automatisieren Sie jeden Aspekt Ihres Compliance-Programms, vom Entwurf bis zur Genehmigung

: Automatisieren Sie jeden Aspekt Ihres Compliance-Programms, vom Entwurf bis zur Genehmigung Streamline interne Audits: Verwenden Sie vorgefertigte Workflows, um interne Prozesse zu prüfen und Dokumentationsanfragen den entsprechenden Mitgliedern des Teams zuzuweisen

LogicGate Risk Cloud Limitierungen

LogicGate Risk Cloud bietet wenig bis gar keine Verlustdatenschätzungen (Daten in Bezug auf finanzielle oder andere Arten von Verlusten, die ein Unternehmen im Rahmen des Risikomanagements erfährt) zur Durchführung von Risikoanalysen

Preise für LogicGate Risk Cloud

Benutzerdefinierte Preise

LogicGate Risk Cloud Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (100+ Bewertungen)

: 4.6/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (60+ Bewertungen)

*Weiterlesen: 10 SOP-Beispiele: Best Practices für Produktivität und Compliance

6. StandardFusion (am besten geeignet für die Rationalisierung des Compliance-Managements)

über StandardFusion Wenn Ihr Unternehmen in einer stark regulierten Branche wie dem Gesundheitswesen, dem Finanzdienstleistungssektor, der verarbeitenden Industrie, der Regierung oder der Automobilindustrie tätig ist, steht das Enterprise-Risikomanagement an vorderster Stelle.

Die GRC-Software von StandardFusion hilft Ihnen, GRC-Komponenten zu integrieren, um das Vertrauen zu stärken und die Abläufe im gesamten Unternehmen zu konsolidieren. Die Software fördert die Zusammenarbeit durch Echtzeit-Bearbeitung und automatisierte Genehmigungs-Workflows, die eine effiziente Entwicklung und Umsetzung von Richtlinien gewährleisten.

StandardFusion beste Features

Incident Management: Ermöglicht detaillierte Einblicke in Incidents. Verhindern Sie Datenschutzverletzungen und verwalten Sie Incidents proaktiv

Ermöglicht detaillierte Einblicke in Incidents. Verhindern Sie Datenschutzverletzungen und verwalten Sie Incidents proaktiv Automatisierung: Verwenden Sie automatisierte Workflows zur Nachverfolgung und Protokollierung all Ihrer Compliance-bezogenen Aktivitäten, um Unregelmäßigkeiten bei der Einhaltung von Richtlinien zu erkennen

Verwenden Sie automatisierte Workflows zur Nachverfolgung und Protokollierung all Ihrer Compliance-bezogenen Aktivitäten, um Unregelmäßigkeiten bei der Einhaltung von Richtlinien zu erkennen Richtlinienverwaltung: Nutzen Sie den plattforminternen Editor der App, um Richtlinien zu erstellen. Verwenden Sie automatisierte Workflows für eine schnelle Genehmigung

StandardFusion Beschränkungen

Aufgaben-Benachrichtigungen können nicht benutzerdefiniert werden

Preise für StandardFusion

Benutzerdefinierte Preise

StandardFusion Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (40+ Bewertungen)

: 4.6/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (30+ Bewertungen)

7. NAVEX One (Beste Lösung für einheitliche Governance und Risikominderung für Dritte)

über NAVEX NAVEX One ist eine Software zur Verwaltung von Policen, die eine integrierte Plattform für Geschäfte bietet, um verschiedene Aspekte des gesamten Lebenszyklus der Policenverwaltung zu verwalten.

Zur Bewältigung interner und externer Business-Risiken und zur Verwaltung von Compliance-Prioritäten in einer Plattform bietet Ihnen dieses Corporate Policy Management-System eine 360-Grad-Ansicht Ihrer bestehenden Prozesse, Mitarbeiter und Drittanbieter

Durch die Nutzung fortschrittlicher Analysen ermöglicht NAVEX One Unternehmen, die Wirksamkeit von Richtlinien zu messen, potenzielle Schwachstellen zu erkennen und datengestützte Entscheidungen zu treffen. Darüber hinaus wird durch die Betonung der Benutzerfreundlichkeit und Zugänglichkeit der Software die Benutzerfreundlichkeit sowohl für Richtlinienadministratoren als auch für Mitarbeiter verbessert.

NAVEX One beste Features

Zentraler Compliance hub: Überwachung der Compliance-Aktivitäten der Mitarbeiter aus einer einzigen Quelle der Wahrheit

Überwachung der Compliance-Aktivitäten der Mitarbeiter aus einer einzigen Quelle der Wahrheit Lieferanten-Risikomanagement : Visualisieren Sie alle Risiken oder Incidents, die mit Drittanbietern verbunden sind

: Visualisieren Sie alle Risiken oder Incidents, die mit Drittanbietern verbunden sind Ethik- und Compliance-Schulungen: Informieren Sie Ihre Mitarbeiter mit Hilfe von ansprechenden Lernmodulen über die wichtigsten Risiko- und Compliance-Szenarien

NAVEX One Einschränkungen

Die Schnittstelle ist kompliziert und nicht sehr benutzerfreundlich

Die Berichterstellung ist klobig und unintuitiv, was es schwierig macht, detaillierte Einblicke zu gewinnen

Preise für NAVEX One

Benutzerdefinierte Preise

NAVEX One Bewertungen und Rezensionen

G2 : 3.8/5 (50+ Bewertungen)

: 3.8/5 (50+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

Weiterlesen: Wie man KI für die Dokumentation nutzt

8. LogicManager (Am besten für das Risikomanagement von Unternehmen)

über LogicManager Bei der Recherche nach Tools für die Richtlinienverwaltung habe ich auch LogicManager getestet, eine beliebte Software für das Risikomanagement in Unternehmen. Das SaaS-basierte Produkt ermöglicht es Geschäften, potenzielle Probleme und Risiken durch die Überwachung von Hochrisikobereichen in mehreren Abteilungen zu erkennen.

Seine Fähigkeit, Richtlinien mit bestimmten Risiken zu verbinden, Workflows zu automatisieren und aufschlussreiche Berichte zu erstellen, ermöglicht es Unternehmen, potenzielle Probleme proaktiv zu erkennen und anzugehen.

LogicManager beste Features

Verwaltung interner Audits : Untersuchen Sie verschiedene Abteilungen in Ihrem Unternehmen, um Prüfungsbereiche auf der Grundlage ihres Risikoniveaus zu verstehen und zu priorisieren

: Untersuchen Sie verschiedene Abteilungen in Ihrem Unternehmen, um Prüfungsbereiche auf der Grundlage ihres Risikoniveaus zu verstehen und zu priorisieren Kontrolle der finanziellen Berichterstellung : Verwalten Sie finanzielle Risiken und sorgen Sie für eine korrekte Berichterstellung durch die Überwachung von Fehlern, betrügerischen Transaktionen und falscher Mittelverwendung

: Verwalten Sie finanzielle Risiken und sorgen Sie für eine korrekte Berichterstellung durch die Überwachung von Fehlern, betrügerischen Transaktionen und falscher Mittelverwendung Rechenschaftspflicht mit Aufgabenzuweisung aufrechterhalten: Zuweisen, Nachverfolgen und Abschließen aller einhaltung von Projekten aufgaben

LogicManager Beschränkungen

Der Software fehlt es an vorgefertigten Vorlagen und KI-gestützter Unterstützung

Preise für LogicManager

Benutzerdefinierte Preise

LogicManager Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (50+ Bewertungen)

: 4.6/5 (50+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

9. EisenVault (Am besten für eine rationalisierte Dokumentenverwaltung)

über EisenVault EisenVault ist eine sichere Dokumentenmanagement-Plattform für die Nachverfolgung und Verwaltung wichtiger Geschäftsdokumente wie z.B mitarbeiterhandbücher verhaltenskodizes, Geschäftslizenzen und rechtliche Verträge.

Es kann große Mengen an technischen Dokumenten wie AutoCAD-Dateien, Verträge und Handbücher verarbeiten. Das Tool bietet auch eine nahtlose Integration mit ERP-Systemen wie SAP und ermöglicht den Offline-Zugriff für entfernte Teams.

Darüber hinaus zeichnet sich EisenVault durch die Kontrolle der Versionen von Dokumenten, Suchfunktionen und Prüfpfade aus, die die Integrität der Dokumente und die Einhaltung von Richtlinien gewährleisten. EisenVault ist zwar kein reines Tool für die Verwaltung von Richtlinien, eignet sich aber aufgrund seiner soliden Grundlage für die Dokumentenverwaltung für die Verwaltung von Richtlinien.

EisenVault beste Features

Digitalisieren von Dokumenten : Scannen und Hochladen von Kopien wichtiger Papiere, anstatt sie jedes Mal auszudrucken

: Scannen und Hochladen von Kopien wichtiger Papiere, anstatt sie jedes Mal auszudrucken Routineaufgaben automatisieren: Integrieren Sie EisenVault mit Hilfe von RPA (Robotic Process Automation) in Ihre CRM-, ERP- oder anderen Legacy-Systeme. Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben und konzentrieren Sie sich auf das Abschließen von Aufgaben, die wirklich wichtig sind

Integrieren Sie EisenVault mit Hilfe von RPA (Robotic Process Automation) in Ihre CRM-, ERP- oder anderen Legacy-Systeme. Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben und konzentrieren Sie sich auf das Abschließen von Aufgaben, die wirklich wichtig sind Verbessern Sie die Sichtbarkeit von Vertragsdokumenten: Verwenden Sie das Feature der optischen Zeichenerkennung, um Ihre digitalen Dokumente zu scannen und relevante Informationen zu extrahieren

EisenVault Beschränkungen

Die mobile Anwendung von EisenVault hat eine limitierte Funktion

Preise von EisenVault

Benutzerdefinierte Preise

EisenVault Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genug Bewertungen

: Nicht genug Bewertungen Capterra: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

💡Pro-Tipp: Erstellen Sie eine umfassende, leicht verständliche Dokumentation Ihrer Unternehmensrichtlinien, Visionen und Werte mit vorlagen für Mitarbeiterhandbücher . Fügen Sie einfach die richtigen Informationen in die vordefinierten Abschnitte ein, und schon haben Sie alles, was Ihre Mitarbeiter für die erfolgreiche Ausübung ihrer Rollen benötigen, in einem zentralen Dokument zusammengefasst.

10. RLDatix (am besten geeignet für Compliance und Risikomanagement im Gesundheitswesen)

über RLDatix RLDatix ist eine GRC-Plattform, die Risiken identifiziert und die betriebliche Effizienz von Organisationen im Gesundheitswesen verbessert. Sie können die Plattform nutzen, um Gesundheitsdaten von Patienten zu sichern, Incidents zu verwalten und Metriken zur Patientensicherheit zu überwachen.

Zu den einzigartigen Funktionen der Plattform gehört ein starker Fokus auf das Lebenszyklusmanagement von Dokumenten, das eine effiziente Erstellung, Überprüfung und Speicherung von Richtlinien ermöglicht. Die Plattform zeichnet sich durch die Bereitstellung eines zentralen, durchsuchbaren Repositorys aus, das einen einfachen Zugriff auf wichtige Informationen gewährleistet.

RLDatix beste Features

Verträge an einem einzigen Speicherort verwalten: Zentralisieren Sie das Vertragsmanagement und verwenden Sie Vorlagen, um Verträge und Vereinbarungen zu standardisieren fürstandardisierung von Prozessen *Richtliniendokumente erstellen und freigeben: Arbeiten Sie gemeinsam mit Ihrem Team an der Erstellung von Compliance-Programmen und verknüpfen Sie diese direkt mit den von den Akkreditierungsunternehmen im Gesundheitswesen festgelegten Standards

Zentralisieren Sie das Vertragsmanagement und verwenden Sie Vorlagen, um Verträge und Vereinbarungen zu standardisieren fürstandardisierung von Prozessen *Richtliniendokumente erstellen und freigeben: Arbeiten Sie gemeinsam mit Ihrem Team an der Erstellung von Compliance-Programmen und verknüpfen Sie diese direkt mit den von den Akkreditierungsunternehmen im Gesundheitswesen festgelegten Standards Analyse von Prozessen und Ereignissen im Gesundheitswesen: Identifizieren Sie Lücken in der Patientenversorgung und verwalten Sie Ereignisse richtig, um bessere Ergebnisse zu erzielen, indem Sie integrierte Berichterstellungen und Dashboards nutzen.

RLDatix Beschränkungen

Das Back-End Setup für die Plattform ist kompliziert

RLDatix verfügt über ein Feature für Notizen, aber es gibt ein Limit von 255 Zeichen, was es schwierig macht, detaillierte Informationen hinzuzufügen

RLDatix

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

RLDatix Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genug Bewertungen

: Nicht genug Bewertungen Capterra: 4.5/5 (90+ Bewertungen)

*Weiterlesen: 10 Vorlagen für einen Code of Conduct für Mitarbeiter in Word & ClickUp

Optimieren Sie Ihr Richtlinienmanagement mit ClickUp

Die Verwaltung von Richtlinien ist ein wichtiger Prozess, um sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen sicher arbeitet, indem es die entsprechenden internen und externen Governance-Standards einhält.

Wie bei allen anderen Dingen auch, kann ein wenig technologische Unterstützung dazu beitragen, den Prozess der Richtlinienverwaltung zu rationalisieren und sicherzustellen, dass nichts Wichtiges verloren geht.

Ich empfehle ClickUp, ein umfassendes Projektmanagement- und Richtlinienmanagementsystem, um Ihren Aufwand für die Richtlinienverwaltung zu zentralisieren und zu konsolidieren.

ClickUp bietet zahlreiche Features wie Dokumente, Aufgaben, einen KI-gesteuerten Assistenten, Versionskontrolle und vorgefertigte Vorlagen für Ihre Richtlinienmanager zum Erstellen, Genehmigen und Einhalten von Rahmenrichtlinien. Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an und verbessern Sie Ihr Richtlinien- und Compliance-Management.