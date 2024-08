10 kostenlose Vorlagen für Mitarbeiterhandbücher in Word & ClickUp

Erstellung eines Mitarbeiterhandbuchs ist ein Muss für jedes Unternehmen.

Es dient sowohl den Arbeitgebern als auch den Arbeitnehmern als Referenz und trägt dazu bei, dass jeder seine Rechte, Pflichten und Erwartungen am Arbeitsplatz kennt. Ein effektives Mitarbeiterhandbuch sollte umfassend und dennoch prägnant sein und Themen wie akzeptables Verhalten, Sicherheitsverfahren, Vergütungsrichtlinien und Urlaubsregelungen abdecken.

Diese Dokumente sind für die Führung eines Unternehmens von entscheidender Bedeutung, aber es kann schwierig sein, zu wissen, was sie enthalten sollten und wie man damit anfängt. Zum Glück haben wir Ihnen diese Arbeit bereits abgenommen.

In diesem Beitrag erläutern wir, was eine Vorlage für ein Mitarbeiterhandbuch ist und was ein gutes Handbuch ausmacht. Anschließend stellen wir Ihnen unsere 10 beliebtesten Vorlagen für Mitarbeiterhandbücher vor, damit Sie gleich mit der Erstellung Ihres eigenen beginnen können.

Was ist eine Vorlage für ein Mitarbeiterhandbuch?

Bevor wir über Vorlagen sprechen, sollten wir sicherstellen, dass wir uns darüber einig sind, was ein Mitarbeiterhandbuch ist.

Mitarbeiterhandbücher sind Dokumente, die den Mitarbeitern wichtige Informationen über die Richtlinien und Verfahren des Unternehmens sowie über ihre Rechte und Pflichten am Arbeitsplatz vermitteln.

Sie dienen als Leitfaden für alle Mitarbeiter, damit sie ihre Aufgaben verstehen und die Vorschriften des Unternehmens einhalten können. Sie behandeln Themen wie Organisationsstruktur, Standardarbeitsanweisungen, Verhaltenskodex, Urlaubs- und Krankheitszeiten und andere Leistungen für Mitarbeiter, Disziplinarverfahren und vieles mehr.

Ein wirksames Mitarbeiterhandbuch ist für die Schaffung eines gesunden und produktiven Arbeitsplatzes unerlässlich, da es dazu beiträgt, Erwartungen zu definieren, das Vertrauen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern zu fördern, Klarheit über Rollen und Zuständigkeiten zu schaffen, eine Kultur des Respekts aufzubauen und die Einhaltung der einschlägigen Gesetze zu gewährleisten. Die Mitarbeiter sollten bereits zu Beginn ihres Arbeitsverhältnisses mit dem Inhalt des Handbuchs vertraut gemacht werden, um sicherzustellen, dass sie die Richtlinien und Verfahren des Unternehmens verstehen, und alle Änderungen sollten umgehend mitgeteilt werden, um Verwirrung zu vermeiden.

Mit einem umfassenden und aktuellen Mitarbeiterhandbuch können Unternehmen sicherstellen, dass sich ihre Mitarbeiter informiert und respektiert fühlen, während sie gemeinsam an ihrem Erfolg arbeiten.

Die Erstellung eines Mitarbeiterhandbuchs anhand einer Vorlage ist der einfachste Weg, um damit zu beginnen.

Vorlagen sind einfach vorgefertigte Pläne, die Ihnen vorgeben, was Ihr Mitarbeiterhandbuch enthalten sollte. Eine Vorlage enthält in der Regel Abschnitte wie die Organisationsstruktur, leistungsmanagement , Vergütungspläne, Sozialleistungsrichtlinien, Sicherheitsprotokolle und Disziplinarverfahren. Darüber hinaus kann es so angepasst werden, dass es Informationen enthält, die für jedes Unternehmen spezifisch sind, z. B. Auftrag und Werte, Richtlinien für den Kundenservice und Initiativen zur Förderung der Vielfalt.

Was macht eine gute Vorlage für ein Mitarbeiterhandbuch aus?

Eine gute Vorlage für ein Mitarbeiterhandbuch ist umfassend, leicht verständlich und steht im Einklang mit Ihrer Unternehmenskultur und Ihren Werten. Hier sind einige wichtige Merkmale einer guten Vorlage:

Detailliert: Eine gute Vorlage sollte alle Abschnitte berücksichtigen, die in einem Mitarbeiterhandbuch unbedingt enthalten sein müssen. Sie können jederzeit Abschnitte herausnehmen, die für Ihr Unternehmen nicht relevant sind, aber es ist besser, eine Vorlage zu haben, die zu detailliert ist, als eine, in der wichtige Informationen fehlen.

Eine gute Vorlage sollte alle Abschnitte berücksichtigen, die in einem Mitarbeiterhandbuch unbedingt enthalten sein müssen. Sie können jederzeit Abschnitte herausnehmen, die für Ihr Unternehmen nicht relevant sind, aber es ist besser, eine Vorlage zu haben, die zu detailliert ist, als eine, in der wichtige Informationen fehlen. Anpassbar: Eine gute Vorlage für ein Mitarbeiterhandbuch sollte anpassbar sein, so dass Sie je nach Ihren spezifischen Bedürfnissen Richtlinien hinzufügen oder entfernen können. Außerdem sollte es Ihnen möglich sein, die Sprache und den Tonfall an Ihre Unternehmenskultur und Ihre Werte anzupassen, und es sollte leicht zu aktualisieren sein, um sicherzustellen, dass es korrekt und konform ist.

Anpassbar: Eine gute Vorlage für ein Mitarbeiterhandbuch sollte anpassbar sein, so dass Sie je nach Ihren spezifischen Bedürfnissen Richtlinien hinzufügen oder entfernen können. Außerdem sollte es Ihnen möglich sein, die Sprache und den Tonfall an Ihre Unternehmenskultur und Ihre Werte anzupassen, und es sollte leicht zu aktualisieren sein, um sicherzustellen, dass es korrekt und konform ist.

Zugänglichkeit: Eine gute Handbuchvorlage sollte zu einem fertigen Produkt führen, das für alle Mitarbeiter leicht zugänglich ist, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Unternehmens. Es sollte sowohl in gedruckter als auch in digitaler Form zur Verfügung stehen und leicht zugänglich und navigierbar sein.

Konsistent: Eine gute Vorlage sollte in Bezug auf Formatierung, Design, Sprache und Tonfall konsistent sein. Dies trägt dazu bei, dass alle Mitarbeiter die gleichen Informationen erhalten und es nicht zu Missverständnissen kommt.

Wenn Sie sich für eine Vorlage entscheiden, sollten Sie diese Überlegungen im Hinterkopf behalten. Letztendlich sollten Sie die Vorlage wählen, die am besten zu Ihrem Unternehmen und den Bedürfnissen Ihrer Mitarbeiter passt, und zwar in einem Format, das für Ihre Belegschaft geeignet ist.

10 Vorlagen für Mitarbeiterhandbücher

Wir haben zehn unserer beliebtesten Vorlagen für Mitarbeiterhandbücher zusammengestellt, mit denen Sie schnell und einfach ein umfassendes, gut geschriebenes und rechtskonformes Handbuch erstellen können. Mit diesen Vorlagen sparen Sie Zeit und Mühe und stellen gleichzeitig sicher, dass Ihre Mitarbeiter über alle Informationen verfügen, die sie benötigen, um ihre Aufgaben erfolgreich zu erfüllen.

1. ClickUp Vorlage für ein Mitarbeiterhandbuch

ClickUp Vorlage für Mitarbeiterhandbuch

Machen Sie nicht den Fehler, ein langweiliges Handbuch zu erstellen. Es ist kein Geheimnis, dass einfache Mitarbeiterhandbücher ein Schlummerfest sein können, und Ihr neue Mitarbeiter werden schnell das Interesse verlieren. Stattdessen wird unser ClickUp's Vorlage für das Mitarbeiterhandbuch zeigt Ihnen, wie Sie Ihr Handbuch mit Grafiken, Emojis oder sogar Gifs aufpeppen und auflockern können.

Diese Vorlage für das Mitarbeiterhandbuch enthält:

8 Abschnitte mit Informationen, einschließlich der Unternehmensgeschichte, der Verhaltensregeln, der Kommunikationsrichtlinien, der Sozialleistungen und der Krankenversicherung, der Teamrichtlinien, der Bürorichtlinien, der Vergütungs- und Leistungsbewertungsrichtlinien und der Kündigungsrichtlinien Ein vollständig anpassbares digitales Layout, das jederzeit aktualisiert und ergänzt werden kann Tipps und Anregungen, wie Sie Ihr Handbuch für Ihre Mitarbeiter angenehmer und interessanter gestalten können.

Denken Sie daran, dass ein Mitarbeiterhandbuch eine hervorragende Möglichkeit ist, Ihren Mitarbeitern wichtige Informationen und Richtlinien zu vermitteln. Nehmen Sie sich also etwas Zeit, um es einzigartig und ansprechend zu gestalten, und Ihre neuen Mitarbeiter werden es Ihnen danken! Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp Advanced Mitarbeiterhandbuch Vorlage

ClickUp Advanced Employee Handbook Vorlage

Manchmal reicht ein Mitarbeiterhandbuch auf hohem Niveau, das sich nur auf die wichtigsten Informationen konzentriert, nicht aus. Wenn Ihr Unternehmen ein umfassenderes Handbuch aus einer Hand benötigt, ClickUp's Advanced Employee Handbook Template ist für Sie.

Diese Vorlage für das Mitarbeiterhandbuch enthält:

Einen detaillierten Leitfaden, der die einzelnen Abschnitte definiert und Tipps und Ressourcen zum Sammeln und Schreiben der Informationen bietet 11 Abschnitte mit Informationen, einschließlich Abschnitten füreinarbeitungkultur, Arbeitsplatzrichtlinien (z. B. Kleiderordnung, bezahlte Freistellung und Interessenkonflikte), Informationen über Ihr Unternehmen, Richtlinien für Außenstellen, Standard-Verhaltenskodex, Geschäftspraktiken, Anwesenheitsrichtlinien, Leistungsbeurteilungen, Vergünstigungen für das Unternehmen und Offboarding-Verfahren

Diese Vorlage wurde mit Blick auf die Benutzerfreundlichkeit entwickelt und bietet nahezu alles, was ein neuer Mitarbeiter sich wünschen könnte über Ihr Unternehmen wissen möchte (oder muss), vom ersten bis zum letzten Tag. Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp Mitarbeiterhandbuch & Richtlinien Vorlage

ClickUp Mitarbeiterhandbuch & Richtlinienvorlage

Wenn Sie ein professionelleres Handbuch benötigen, das sich hauptsächlich auf die Beschäftigungsrichtlinien und Verfahren Ihres Unternehmens konzentriert, managementstrukturen und Verhaltenskodex, berücksichtigen ClickUp's Vorlage für Mitarbeiterhandbücher, Richtlinien und Verfahrensanweisungen .

Diese Vorlage für ein Mitarbeiterhandbuch enthält:

17 Abschnitte mit Informationen, einschließlich einer Begrüßungsnotiz, einer Beschreibung "unseres idealen Teammitglieds", Informationen zur Einarbeitung, Abschnitt über die Unternehmenskultur, Umgang mit Fragen, Arbeitsplatzrichtlinien, alles über Ihr Unternehmen, Richtlinien für Außenstellen, wie wir arbeiten, Anwesenheitsrichtlinien, Notfallplan, Standard-Verhaltenskodex, Geschäftspraktiken, Richtlinien und Verfahren, Leistungsbeurteilungen, Unternehmensvergünstigungen und Entlassungspraktiken

einschließlich einer Begrüßungsnotiz, einer Beschreibung "unseres idealen Teammitglieds", Informationen zur Einarbeitung, Abschnitt über die Unternehmenskultur, Umgang mit Fragen, Arbeitsplatzrichtlinien, alles über Ihr Unternehmen, Richtlinien für Außenstellen, wie wir arbeiten, Anwesenheitsrichtlinien, Notfallplan, Standard-Verhaltenskodex, Geschäftspraktiken, Richtlinien und Verfahren, Leistungsbeurteilungen, Unternehmensvergünstigungen und Entlassungspraktiken Eine anpassbare Titelseite , damit Sie das Handbuch einfach ausdrucken oder als PDF-Datei ausgeben können

, damit Sie das Handbuch einfach ausdrucken oder als PDF-Datei ausgeben können Ein Dashboard auf der Startseite, das alle Unterseiten anzeigt und Ihnen die Möglichkeit gibt, jedem Abschnitt Verantwortliche und Mitwirkende zuzuweisen

Diese Vorlage ist in 4 Hauptabschnitte unterteilt (Alles über, Wie wir arbeiten, Standard-Verhaltenskodex und Richtlinien & Verfahren) mit Unterabschnitten innerhalb jedes Abschnitts, um sicherzustellen, dass keine Richtlinien übersehen werden. Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp Mitarbeiterhandbuch Vorlage

ClickUp Mitarbeiterhandbuch Vorlage

Wenn Sie ein Unternehmen gründen wollen, aber noch keine Firma haben mitarbeiterschulung leitfaden, müssen Sie ein Mitarbeiterhandbuch erstellen. Und dieses Mitarbeiterhandbuch-Vorlage von ClickUp ist der perfekte Ort für den Anfang. Füllen Sie diese Vorlage aus, um Ihren Mitarbeitern zu zeigen, wie sie in ihrer Rolle erfolgreich sein und wachsen können.

Diese Vorlage für ein Mitarbeiterhandbuch enthält:

Ein Leitfaden , der erklärt, was ein Mitarbeiterhandbuch ist, warum es von Vorteil ist, eines zu haben, und wie man die ClickUp-Vorlage für ein Mitarbeiterhandbuch verwendet

, der erklärt, was ein Mitarbeiterhandbuch ist, warum es von Vorteil ist, eines zu haben, und wie man die ClickUp-Vorlage für ein Mitarbeiterhandbuch verwendet 2 Hauptabschnitte mit 19 Unterabschnitten , die Informationen über Ihr Unternehmen, Details über die spezifische Rolle des Mitarbeiters und Richtlinien und Verfahren wie Zeiterfassung, Überstunden, Zahltage, Pausen, Gehaltsabzüge, Zeitplanung, Sozialleistungen, Feiertage, Urlaub, Disziplinarmaßnahmen, COVID-Einschränkungen, Hygiene und Sicherheit enthalten

, die Informationen über Ihr Unternehmen, Details über die spezifische Rolle des Mitarbeiters und Richtlinien und Verfahren wie Zeiterfassung, Überstunden, Zahltage, Pausen, Gehaltsabzüge, Zeitplanung, Sozialleistungen, Feiertage, Urlaub, Disziplinarmaßnahmen, COVID-Einschränkungen, Hygiene und Sicherheit enthalten Hinweise, Schreibanregungen, Leitfragen und Tipps für jeden Abschnitt, die Ihnen bei der Erstellung des Handbuchs helfen und Sie bei der Formulierung Ihrer Ideen unterstützen

Beachten Sie, dass Mitarbeiterhandbücher und Mitarbeiterleitfäden nicht das Gleiche sind. Während beide Dokumente wichtige Informationen für die Mitarbeiter enthalten, deckt ein Mitarbeiterhandbuch allgemeine Unternehmensrichtlinien und -erwartungen ab, während sich ein Mitarbeiterhandbuch auf spezifische Verfahren und Aufgaben für eine bestimmte Rolle oder Abteilung konzentriert. Diese Vorlage herunterladen

5. ClickUp HR-Handbuch Vorlage

ClickUp HR-Handbuch-Vorlage

Einige Vorlagen für Mitarbeiterhandbücher enthalten einen Abschnitt für das Personalhandbuch, aber in bestimmten Situationen möchten Sie die beiden Dokumente vielleicht getrennt halten. Verwenden Sie in solchen Fällen ClickUp's HR-Handbuch-Vorlage .

Handbücher für die Personalabteilung können zwei Formen annehmen. Sie sind entweder Handbücher für die Abteilung mit Informationen über das Team, Ziele des HR-Teams , Richtlinien, Verfahren und Erwartungen oder ihre Handbücher für alle Personalangelegenheiten, auf die sich das gesamte Unternehmen beziehen kann.

Das Handbuch für die gesamte Personalabteilung ist die Art von Handbuch, für die unsere Vorlage entwickelt wurde. Personalhandbücher enthalten in der Regel Informationen zum Arbeitsrecht, zur Beschäftigung nach freiem Ermessen und zur Chancengleichheit bei der Beschäftigung, Informationen zur Einhaltung von Vorschriften, z. B. zur Entschädigung von Arbeitnehmern, zur Einstufung von Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigten, zur Bekämpfung von Belästigungen und zur Nichtdiskriminierung sowie unternehmensspezifische Urlaubsregelungen, z. B. für Geschworenenpflichten, PTO, Trauerurlaub und den Family Medical Leave Act (FMLA).

Diese HR-Handbuch-Vorlage enthält:

3 Hauptabschnitte mit 12 Unterabschnitten, die den Auftrag und die Werte des Unternehmens, Unternehmensinformationen wie Geschichte, Dienstleistungen, Struktur, Führung und Kultur sowie Personalrichtlinien in Bezug auf Onboarding und Offboarding, Verhalten am Arbeitsplatz, Anwesenheit und Unternehmensvergünstigungen abdecken

Möglicherweise gibt es einige Überschneidungen zwischen Ihrem Mitarbeiterhandbuch und Ihren Personalhandbüchern, z. B. bei den Abschnitten über Ihr Unternehmen oder Ihre Grundwerte. Das ist nicht schlimm! Wenn Sie diese Informationen in mehreren Dokumenten wiederholen, bleiben alle Ihre Richtlinien und Informationen aufeinander abgestimmt. Diese Vorlage herunterladen

6. ClickUp Betriebsvereinbarung Vorlage

ClickUp-Betriebsvereinbarung Vorlage

Sie gründen Ihre eigene Gesellschaft mit beschränkter Haftung (LLC)? Sie benötigen eine Betriebsvereinbarung, um dem Gesetz zu entsprechen, und ClickUp's Betriebsvereinbarung Vorlage kann Ihnen den Einstieg erleichtern.

Eine Betriebsvereinbarung ist ein wichtiges rechtliches Dokument, das den organisatorischen Rahmen eines Unternehmens, die Eigentümerstruktur und die Pflichten der Mitglieder festlegt, standardbetriebsverfahren und vieles mehr. Für Unternehmenseigentümer, die als LLC tätig sind, ist dieses Dokument unerlässlich und in den meisten Ländern bei der Gründung Ihres Unternehmens erforderlich.

Diese Vorlage für eine Betriebsvereinbarung enthält:

11 Abschnitte mit Unternehmensinformationen , einschließlich Informationen zur Organisation, Definitionen, Kapital und Finanzierung, Gewinn- und Verlustzuweisung, Ausschüttungen, Unternehmensausgaben, Befugnisse und Zuständigkeiten der Mitglieder, Abtretung der Anteile der Mitglieder, Aufzeichnungen, Prüfungen, und Berichte auflösung und Beendigung der Gesellschaft sowie ein Abschnitt über Verschiedenes

, einschließlich Informationen zur Organisation, Definitionen, Kapital und Finanzierung, Gewinn- und Verlustzuweisung, Ausschüttungen, Unternehmensausgaben, Befugnisse und Zuständigkeiten der Mitglieder, Abtretung der Anteile der Mitglieder, Aufzeichnungen, Prüfungen, und Berichte auflösung und Beendigung der Gesellschaft sowie ein Abschnitt über Verschiedenes Rechtsformulierungen für typische Verträge in jedem Abschnitt, so dass Sie einen Basisvertrag haben, mit dem Sie arbeiten können

Bitte beachten Sie, dass dies zwar eine großartige Vorlage ist, um mit der Betriebsvereinbarung für Ihre LLC zu beginnen, dass Sie aber immer, wenn Sie ein Dokument für rechtliche Zwecke verwenden, Ihren Wirtschaftsanwalt konsultieren sollten, bevor Sie es einreichen. Diese Vorlage herunterladen

7. ClickUp Richtlinie Memo Vorlage

ClickUp-Richtlinie Memo-Vorlage

Für den Erfolg Ihres Unternehmens ist es von entscheidender Bedeutung, dass Sie Ihren Mitarbeitern Änderungen der Richtlinien effektiv mitteilen können. ClickUp's Memo-Vorlage für Richtlinien hilft Ihnen, ein einheitliches Format und eine einheitliche Organisation für Richtlinienmemos zu entwickeln, um sicherzustellen, dass jeder in Ihrem Team über die neuesten Änderungen informiert und auf dem Laufenden bleibt.

Diese Memo-Vorlage enthält:

Einführungsleitfaden , in dem erklärt wird, was ein Richtlinienmemo ist, was ein effektives Memo ausmacht und welche Abschnitte Ihr Memo enthalten sollte (d. h. Überschrift, Zusammenfassung, Hintergrund, Empfehlung und Aufruf zum Handeln)

, in dem erklärt wird, was ein Richtlinienmemo ist, was ein effektives Memo ausmacht und welche Abschnitte Ihr Memo enthalten sollte (d. h. Überschrift, Zusammenfassung, Hintergrund, Empfehlung und Aufruf zum Handeln) Zusätzliche Tipps und Ressourcen, die Ihnen helfen, die Informationen in den einzelnen Abschnitten auszufüllen und mehr über das Verfassen effektiver Memos zu erfahren

Mit dieser einfachen Vorlage für ein Memo können Sie sicherstellen, dass alle Ihre Mitarbeiter die Erwartungen und Vorschriften Ihres Unternehmens verstehen. Diese Vorlage herunterladen Bonus: Check out 10 kostenlose Memo-Vorlagen in Word und ClickUp

8. ClickUp Unternehmenskultur Vorlage

ClickUp Unternehmenskultur Vorlage

Unternehmenskultur bedeutet, wie Ihr Unternehmen und seine Mitarbeiter handeln und sich verhalten.

Es ist die Art und Weise, wie die Mitarbeiter miteinander umgehen, die Moral, die sie schätzen, und die Entscheidungen, die sie treffen. Wenn Sie eine starke Unternehmenskultur aufbauen wollen, ClickUp's Vorlage für Unternehmenskultur kann ein hilfreiches Werkzeug sein. Diese Seiten bieten Anleitung und Inspiration für den Aufbau Ihrer Unternehmensidentität.

Diese Unternehmenskultur-Vorlage enthält:

4 Hauptabschnitte mit 12 Unterabschnitten, in denen beschrieben wird, wer Sie als Unternehmen sind (einschließlich Geschichte, Team, Auszeichnungen und Presse), Ihr Leitbild, Ihre Werte und Ihr Markenversprechen, Ihre Unternehmenswerte und strategischen Vorgaben sowie die von Ihnen angebotenen Lösungen und Dienstleistungen.

Verwenden Sie diese Vorlage, um den Abschnitt zur Unternehmenskultur in Ihrem umfassenderen Mitarbeiterhandbuch zu verfassen, oder lassen Sie sie als eigenständigen Leitfaden stehen. Diese Vorlage herunterladen

9. ClickUp Täglicher Tätigkeitsbericht für Mitarbeiter

ClickUp Employee Daily Activity Report

Die Verwaltung der Mitarbeiterleistung ist ein wichtiger Aspekt bei der Führung eines Unternehmens, und eine Möglichkeit, den Überblick zu behalten, ist die Führung eines täglichen Tätigkeitsberichts. Das ist der Punkt ClickUp's Vorlage für den täglichen Tätigkeitsbericht für Mitarbeiter ist sehr nützlich. Es ist wie ein Mini-Tagesbericht leistungsbericht für jedes Ihrer Teammitglieder.

Diese Vorlage für den täglichen Tätigkeitsbericht für Mitarbeiter enthält:

3 Hauptabschnitte, die die Mitarbeiter täglich ausfüllen können, einschließlich der Leistungen (abgeschlossene Projekte und wie viel Zeit sie jeweils in Anspruch genommen haben), der laufenden Aktivitäten (Projekte, die noch in Arbeit sind) und der anstehenden Aktivitäten (Prioritäten für die nächsten Tage oder die nächste Woche sowie jegliche Unterstützung, die Sie benötigen)

Diese Vorlage bietet wertvolle Einblicke in die Arbeit Ihres Teams täglichen Arbeitsgewohnheiten . Ermitteln Sie damit Erfolge, Schwierigkeiten und verbesserungswürdige Bereiche und dabei alle Beteiligten auf dem gleichen Stand zu halten. Diese Vorlage herunterladen

10. Microsoft Employee Handbook Vorlage von TemplateLab

Über TemplateLab.com Obwohl wir ClickUp's große Auswahl an Vorlagen für Mitarbeiterhandbücher bevorzugen, wissen wir, dass Ihre Organisation manchmal den Einsatz von Tools eines bestimmten Unternehmens oder einer bestimmten Suite erfordert.

Microsoft-Benutzer können verwenden Template Lab's Sample Employee Handbook Template zur schnellen Erstellung eines Mitarbeiterhandbuchs. Dieses Mitarbeiterhandbuch enthält Abschnitte für Richtlinien zu Themen wie Technologie, Sozialleistungen, Krankenversicherung und mehr. Diese Vorlage herunterladen

Wie man Mitarbeiterhandbücher schreibt

Nachdem Sie nun mehrere Vorlagen für Mitarbeiterhandbücher zur Auswahl haben, ist es an der Zeit, Ihr eigenes zu schreiben. Aber wo fangen Sie überhaupt an? Im Folgenden finden Sie einige Tipps und bewährte Verfahren für die Erstellung eines umfassenden und wirksamen Mitarbeiterhandbuchs:

1. Beginnen Sie mit den Grundlagen

Der erste Schritt beim Verfassen eines Mitarbeiterhandbuchs besteht darin, alle notwendigen Informationen über Ihr Unternehmen und seine Richtlinien zusammenzutragen. Dazu gehören der Auftrag und die Werte Ihres Unternehmens, die Organisationsstruktur, die Sozialleistungen, die Krankenversicherung, der Standard-Verhaltenskodex und wichtige rechtliche Informationen. Halten Sie unbedingt Rücksprache mit den zuständigen Abteilungen (Personalabteilung, Rechtsabteilung usw.), um die Richtigkeit zu gewährleisten.

2. Befolgen Sie eine Vorlage

Wie bereits erwähnt, kann die Verwendung einer Vorlage für ein Mitarbeiterhandbuch Zeit und Mühe bei der Erstellung Ihres eigenen Dokuments sparen. Vorlagen bieten eine Struktur und Organisation für Ihr Handbuch und machen es einfacher, alle notwendigen Informationen aufzunehmen.

3. Seien Sie klar und prägnant

Ihr Mitarbeiterhandbuch sollte für alle Mitarbeiter leicht zu lesen und zu verstehen sein. Verwenden Sie eine einfache Sprache und vermeiden Sie Jargon oder Fachbegriffe, die nicht jedem geläufig sind. Fassen Sie außerdem die einzelnen Abschnitte kurz und prägnant zusammen.

4. Fügen Sie Anschauungsmaterial und Beispiele ein

Wenn Sie relevante Bilder, Diagramme oder Tabellen hinzufügen, kann Ihr Mitarbeiterhandbuch ansprechender und leichter zu verarbeiten sein. Außerdem können Beispiele oder Szenarien aus dem wirklichen Leben den Mitarbeitern helfen, die Richtlinien und ihre Anwendung in verschiedenen Situationen besser zu verstehen.

5. Halten Sie es auf dem neuesten Stand

So wie Ihr Unternehmen wächst und sich weiterentwickelt, sollte auch Ihr Mitarbeiterhandbuch auf dem neuesten Stand sein. Überprüfen und aktualisieren Sie Ihr Handbuch regelmäßig, um sicherzustellen, dass es Ihre aktuellen Richtlinien und Verfahren widerspiegelt. Auf diese Weise können Sie auch mögliche rechtliche Probleme vermeiden.

6. Machen Sie es zugänglich

Ihr Mitarbeiterhandbuch ist eine Ressource für alle Mitarbeiter, stellen Sie also sicher, dass es für sie leicht zugänglich ist. Überlegen Sie, ob Sie eine digitale Version erstellen, die auf den Geräten des Unternehmens oder über ein sicheres Online-Portal abgerufen werden kann.

7. Beraten Sie sich mit Rechts- und HR-Experten

Wie bereits erwähnt, ist es wichtig, Ihr Mitarbeiterhandbuch von den zuständigen Abteilungen, insbesondere der Personalabteilung und der Rechtsabteilung, prüfen zu lassen. So können Sie sicherstellen, dass alle Richtlinien mit den Arbeitsgesetzen und -vorschriften übereinstimmen.

Abschnitte, die in ein Mitarbeiterhandbuch aufgenommen werden sollten

Auch wenn jedes Unternehmen seine eigenen Richtlinien und Verfahren hat, gibt es einige allgemeine Abschnitte, die in jedem Mitarbeiterhandbuch enthalten sein sollten. Dazu gehören:

Betriebliche Feiertage

Ihr Mitarbeiterhandbuch sollte eine umfassende Liste der von Ihrem Unternehmen anerkannten Feiertage enthalten. Es sollte angeben, ob von den Mitarbeitern erwartet wird, dass sie an diesen Feiertagen arbeiten, und wenn ja, auf welche Art von Ausgleich oder Freizeitausgleich sie Anspruch haben.

Krankenversicherung

Erläutern Sie die Krankenversicherungspolitik Ihres Unternehmens, einschließlich des Umfangs des Versicherungsschutzes, der den Mitarbeitern zur Verfügung stehenden Optionen, ihrer Beiträge und des Verfahrens zur Geltendmachung von Leistungen. In diesem Abschnitt sollte auch erläutert werden, wie Mitarbeiter Angehörige hinzufügen können und welche Auswirkungen Änderungen ihres Beschäftigungsstatus auf ihre Leistungen haben.

Krankenversicherungspolice

Erläutern Sie die Richtlinien Ihres Unternehmens für den Krankheitsfall, einschließlich der Anzahl der zulässigen Tage, des Verfahrens für die Krankmeldung und der erforderlichen Unterlagen. In den Richtlinien sollte auch auf Langzeitkrankheiten eingegangen werden und darauf, welche Unterstützung das Unternehmen in solchen Fällen leisten kann. Erwähnen Sie alle relevanten Gesetze oder Vorschriften, die den Krankheitsurlaub regeln, und klären Sie, ob er bezahlt oder unbezahlt ist.

Urlaub und Freistellung

Erläutern Sie die Richtlinien Ihres Unternehmens in Bezug auf Urlaub und Freistellung, einschließlich des Umfangs des Jahresurlaubs, auf den die Mitarbeiter Anspruch haben, des Verfahrens zur Beantragung von Freistellungen und etwaiger Einschränkungen. Sie können auch Informationen über andere Arten von Urlaub, wie z. B. Urlaub im Trauerfall oder Urlaub aus familiären Gründen, hinzufügen.

Verhaltenskodex

Dieser Abschnitt gibt den Ton für das Verhalten und die Erwartungen am Arbeitsplatz vor. Er sollte Themen wie Kleiderordnung, Professionalität, Antidiskriminierungsrichtlinien, Konfliktlösungsverfahren und andere unternehmensspezifische Regeln oder Vorschriften abdecken.

Leistungsbeurteilungen

Erläutern Sie den Prozess der Leistungsbeurteilung in Ihrem Unternehmen und erläutern Sie, wie die Mitarbeiter ein Feedback zu ihrer Arbeit erhalten können. Dieser Abschnitt kann auch Informationen über Beförderungen, Gehaltserhöhungen und Boni enthalten.

Kündigungspolitik

Auch wenn der Gedanke daran nicht angenehm ist, ist es wichtig, die Kündigungspolitik Ihres Unternehmens darzulegen. Dieser Abschnitt sollte die Gründe für eine Kündigung, das Verfahren für eine Entlassung und alle relevanten Gesetze oder Vorschriften für die Kündigung von Mitarbeitern enthalten.

Vertraulichkeitsvereinbarung (NDA)

Wenn Ihr Unternehmen mit sensiblen Informationen oder geschützten Daten umgeht, sollten Sie eine Vertraulichkeitsvereinbarung in Ihr Mitarbeiterhandbuch aufnehmen. In diesem rechtsverbindlichen Dokument werden die Vertraulichkeitserwartungen an die Mitarbeiter und die Folgen eines Verstoßes gegen diese Vereinbarung dargelegt.

Empfangsbestätigung

Als letzten Schritt sollten Sie die Mitarbeiter eine Empfangsbestätigung unterschreiben lassen, um zu bestätigen, dass sie das Mitarbeiterhandbuch erhalten und gelesen haben. Dies kann im Falle von Streitigkeiten als Beweis dafür dienen, dass die Mitarbeiter die im Handbuch dargelegten Richtlinien zur Kenntnis genommen haben.

Informationen für nicht-befreite Mitarbeiter

Wenn Ihr Unternehmen nicht freigestellte (stundenweise) Mitarbeiter beschäftigt, ist es wichtig, diese über Überstundenregelungen, Essens- und Ruhepausen und alle anderen für sie geltenden Vorschriften zu informieren. Auf diese Weise können Sie die Einhaltung der Arbeitsgesetze sicherstellen.

Wer profitiert vom Einsatz eines Mitarbeiterhandbuchs?

Manager: Ein Mitarbeiterhandbuch bietet Managern eine klare Struktur und Richtlinien für die Führung ihres Teams. Außerdem trägt es dazu bei, die Einheitlichkeit der Richtlinien und Verfahren im gesamten Unternehmen zu gewährleisten. Hier finden Sie einige Vorlagen, die für Führungskräfte hilfreich sein können:

Kleine Unternehmen: Kleine Unternehmen haben oft nicht die Ressourcen, um umfangreiche Personalrichtlinien und -verfahren zu erstellen. Eine Vorlage für ein Mitarbeiterhandbuch kann Kleinunternehmern einen Rahmen bieten, um ihr eigenes Handbuch zu erstellen, ohne bei Null anfangen zu müssen. Hier sind einige Vorlagen, die für kleine Unternehmen nützlich sein können:

Optimieren Sie Ihr Mitarbeiterhandbuch noch heute

Die Erstellung eines Mitarbeiterhandbuchs ist vielleicht nicht Ihre Lieblingsaufgabe als Geschäftsinhaber oder HR-Fachmann für die Einhaltung der Vorschriften ist es von entscheidender Bedeutung, dass alle internen und unternehmensinternen Richtlinien für Ihre Mitarbeiter klar und detailliert dokumentiert sind. Die Verwendung von Vorlagen kann die Erstellung dieses Dokuments erheblich erleichtern - und vielleicht sogar Spaß machen, wenn Sie sich für eine ClickUp-Lösung entscheiden!

ClickUp ist Ihr One-Stop-Shop für die Organisation Ihrer Unternehmensdokumente, Projektpläne, Workflow-Prozesse und, ja, sogar Ihres Mitarbeiterhandbuchs.

Unsere umfangreiche Vorlagenbibliothek hilft Ihnen beim Erstellen, Bearbeiten und Aktualisieren fast aller Arten von Dokumenten, die Sie benötigen - und unsere Handbuchvorlagen bringen ein wenig Farbe in eine ansonsten langweilige Aufgabe. Sobald Sie Ihr Mitarbeiterhandbuch erstellt haben, können Sie es mit ClickUp ganz einfach mit Ihrem Team teilen und bei Bedarf aktualisieren.

Der Einstieg in ClickUp ist kostenlos, also testen Sie uns noch heute .