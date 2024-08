12 SMARTe HR-Zielbeispiele für jedes Unternehmen

HR- und Personalabteilungen haben einen langen Weg zurückgelegt, seit Toby Flenderson sie in der beliebten Serie The Office bekannt gemacht hat.

Und seien wir ehrlich: Ihre Lieblingsgesprächspartner auf der Weihnachtsfeier gehören höchstwahrscheinlich zu den Personalabteilungen Ihres Unternehmens. Das liegt wahrscheinlich daran, dass Ihre Personalabteilung sich um das Wohlergehen jedes einzelnen Mitarbeiters kümmert und für das Management seines beruflichen Lebenszyklus verantwortlich ist.

Im Grunde genommen: Es liegt ihnen am Herzen.

Deshalb können Sie sich darauf verlassen, dass die Personalleiter sich immer an Ihren Namen erinnern, Sie fragen, wie es Ihnen geht, und ein offenes Ohr für Ihre Anliegen haben.

Aber es gehört noch so viel mehr dazu, um ein fortschrittliches Unternehmen zu schaffen Personalabteilung und die Festlegung von SMARTen HR-Zielen sind ein wichtiger Teil dieses Puzzles.

Wir stellen Ihnen 12 unserer bevorzugten HR-Ziele für jedes Unternehmen vor, einschließlich ihrer Vorteile, Expertenmeinungen, hilfreicher Tools und SMART-Beispiele, die Sie noch heute umsetzen können.

Was sind HR-Ziele?

Die Personalabteilung - oder das, was Sie vielleicht People Operations nennen - ist der Klebstoff, der das Unternehmen im Stillen zusammenhält.

Während andere Abteilungen das Produkt eines Unternehmens planen, produzieren, auf den Markt bringen und vermarkten, sorgt die Personalabteilung dafür, dass sich die Mitarbeiter dieser Abteilungen bei der Arbeit wohlfühlen.

Die Ziele der Personalabteilung geben Ihren Managern und Geschäftsführern eine Richtung vor, wenn es darum geht, die Erfahrungen der Mitarbeiter während ihrer gesamten Betriebszugehörigkeit zu verbessern. Und wie alle Ziele Ihres Unternehmens sind auch die besten HR-Ziele ziele sind SMART :

S: Spezifische

M: Messbar

A: Erreichbar

R: Relevant

T: Zeitgebunden

Die Personalabteilung mag früher gleichbedeutend mit Papierkram, Richtlinien und Handbüchern gewesen sein, aber in Wirklichkeit hat sie noch mehr Gewicht - mit dem Schwerpunkt auf Kultur, Sicherheit, Integration und Wachstum.

Das lässt Raum für Kreativität und, wagen wir es zu sagen, Spaß, wenn es um die Planung der HR-Ziele für das nächste Quartal geht. Es bedeutet aber auch, dass Sie noch mehr Mühe und sorgfältige Überlegungen in die Festlegung von Zielen investieren müssen, die eine klare und messbare Wirkung auf die Arbeitserfahrung der Mitarbeiter haben.

HR-Ziele sollten auch direkt mit den Gründungsprinzipien Ihres Unternehmens übereinstimmen, ein gesundes Arbeitsumfeld fördern und mit Blick auf Ihre Mitarbeiter erstellt werden!

kein Druck, stimmt's?😅

Kein Grund zur Sorge! Wir helfen Ihnen dabei, die HR-Ziele zu setzen und zu erreichen, von denen Sie schon immer geträumt haben - und Ihre Mitarbeiter werden es Ihnen danken.

Vorteile der Festlegung von HR-Zielen für Ihr Team?

Unabhängig von Ihrer Branche, der Größe Ihres Unternehmens oder Ihrem Budget sollten Ihre Personalziele auf Wachstum ausgerichtet sein - entweder für Ihre Mitarbeiter auf persönlicher Ebene oder für das Unternehmen als Ganzes.

Abteilungsübergreifend bringt die Festlegung von SMART-Zielen Menschen zusammen, nimmt Teammitglieder in die Pflicht und legt den Grundstein für positive und produktivere Arbeitsgewohnheiten.

Warum sollten Sie sich sonst noch SMARTe HR-Ziele setzen?

Um den Fokus Ihres Teams mit den allgemeinen Werten des Unternehmens in Einklang zu bringen

Um die individuellen Erfahrungen jedes Mitarbeiters zu verbessern

Den Mitarbeitern ein Gefühl der Verantwortung für ihre Arbeit geben

Moral steigern

Messung Ihrerfortschritte und KPIs von Quartal zu Quartal

Den Menschen zeigen, dass man sich kümmert

und so viel mehr

Sie haben nichts zu verlieren und alles zu gewinnen, wenn Sie sich durchdachte Ziele setzen, mit deren Umsetzung Ihre Personalabteilung schon heute beginnen kann.

Und sie müssen auch gar nicht so groß sein! Anstatt sich darauf zu konzentrieren, wie Sie das Arbeitsumfeld Ihres Unternehmens von heute auf morgen revolutionieren können, sollten Sie lieber über kleine Veränderungen nachdenken, die eine große Wirkung haben und letztlich im Laufe der Zeit zu Ergebnissen führen.

12 HR-Ziele, die sich jedes Unternehmen setzen sollte

Es mag den Anschein haben, dass viele dieser HR-Ziele ähnliche Vorteile haben, wenn sie effektiv umgesetzt werden, und das ist durchaus beabsichtigt.

Vielleicht stellen Sie auch fest, dass Ihre Personalabteilung bereits einen oder mehrere kleine Teile dieser größeren Ziele umsetzt. Diese Liste bietet Ihnen neue Möglichkeiten, die Wirkung dieser Bemühungen auf eine Art und Weise zu verstärken, die enger auf die beruflichen Bedürfnisse Ihrer Mitarbeiter zugeschnitten ist.

Nutzen Sie diese 12 SMARTen HR-Ziele, um neue Perspektiven und Ideen zu gewinnen und Ihr Unternehmen mit den bereits vorhandenen Ressourcen zu verbessern!

und haben wir schon erwähnt, dass es Vorlagen geben wird? Los geht's!_

1. Schaffen Sie eine Kultur, die auf die Mitarbeiter ausgerichtet ist

Haben Sie schon einmal den Satz "Liebe, was du tust, und du wirst keinen einzigen Tag in deinem Leben arbeiten?" gehört?

Zeit in die Schaffung eines positiven und mitarbeiterorientierten Arbeitsumfelds zu investieren, ist der erste Schritt zur Erreichung dieses HR-Ziels - und das ist eine große Sache, denn so kitschig es auch klingt, wir alle streben danach. ⬆️

Wenn wir von Unternehmenskultur sprechen, meinen wir nicht Tischtennisplatten im Büro, Corn Hole oder kaltes Bier vom Fass, sondern Organisationen, die die gleichen Ideen, die gleiche Work-Life-Balance und die gleichen Philosophien schätzen wie Sie.

Und außerdem sind Ihre Mitarbeiter das Wichtigste! Indem Sie Ihre Mitarbeiter an die erste Stelle setzen, zeigen Sie, dass sie Ihnen wichtig sind und Sie sie als Menschen mit einem echten Leben, Interessen und Verpflichtungen respektieren - und nicht nur als Arbeitskräfte.

brauchen Sie einen weiteren Grund, um Ihre Unternehmenskultur zu überdenken?**_

Wenn Sie Maßnahmen und Richtlinien zum Schutz der Sicherheit, der psychischen Gesundheit und der Work-Life-Balance Ihrer Mitarbeiter einführen, helfen Sie ihnen, gesündere berufliche Beziehungen zu sich selbst und ihren Kollegen zu entwickeln.

Und aus der Sicht eines Personalleiters wird die Entwicklung einer mitarbeiterorientierten Kultur Sie weiter bringen, bessere Talente anziehen und helfen Ihnen, ein Unternehmen voller engagierter Mitarbeiter aufzubauen, die jeden Morgen gerne zur Arbeit kommen.

_Ein Ziel der Personalabteilung eines jeden Unternehmens sollte es sein, einen mitarbeiterorientierten Arbeitsplatz zu schaffen. Ein solcher Arbeitsplatz verkörpert eine Kultur des Respekts und des Vertrauens unter den Mitarbeitern. Wenn Respekt und Vertrauen vorhanden sind, können die Mitarbeiter ihre Ideen und Meinungen gerne mitteilen. Dies trägt dazu bei, dass sie mit ihrer Arbeit zufrieden sind und produktiver werden. Darüber hinaus sollte es das Ziel einer jeden Personalabteilung sein, einen sicheren Arbeitsplatz für alle Mitarbeiter zu schaffen. Neben klaren Richtlinien zum Schutz der Mitarbeiter vor Gefahren und anderen Verletzungen sollten sie sich auch geistig und emotional sicher fühlen, indem sie vor Mobbing und Belästigungen wie beleidigenden Bemerkungen oder unerwünschtem Körperkontakt geschützt werden Und schließlich sollte die Personalabteilung die Mitarbeiter auf allen Ebenen des Unternehmens befähigen, Entscheidungen auf der Grundlage ihrer eigenen Bedürfnisse und Präferenzen zu treffen

Peter Bryla, Spezialist für Outreach Marketing bei LebenslaufLab

SMART Beispiel

Erstellen Sie eine neue Richtlinie, die sich auf die Schaffung eines positiven Arbeitsumfelds konzentriert, und stellen Sie sie bei der nächsten geplanten unternehmensweiten Besprechung oder All-Hands-Sitzung vor.

Diese neue Richtlinie kann Richtlinien für die Sprache und das Verhalten in Bezug auf sensible Themen, Konfliktmanagement oder sogar etwas so Aufregendes wie Summer Fridays einführen.

Suchen Sie nach Möglichkeiten, das Team während Ihres All Hands Meetings zusammenzuhalten? Wir haben für Sie ClickUp's All Hands Meeting Vorlage wurde genau für diesen Zweck entwickelt. Halten Sie Ihr Unternehmen über die neuesten Ankündigungen auf dem Laufenden, fördern Sie die Zusammenarbeit und verbessern Sie die Klarheit während der Besprechungen mit dieser vorgefertigten Listenvorlage, die alle Ihre Anforderungen erfüllt.

Halten Sie Ihr Unternehmen über Ankündigungen auf dem Laufenden und verbessern Sie die Übersichtlichkeit während All Hands-Sitzungen mit dieser vorgefertigten Vorlage in ClickUp Diese Vorlage herunterladen

2. Machen Sie Ihren Zweck und Ihre beruflichen Werte deutlich

Die Ziele Ihres Unternehmens grundwerte sind die Grundlage der Unternehmenskultur.

Als Personal- oder Unternehmensleiter erkennen Sie dies bereits, insbesondere bei Neueinstellungen.

Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie von potenziellen Bewerbern Fragen zu Erfüllung, Sicherheit, Wertschätzung und allgemeiner Zufriedenheit der derzeitigen Mitarbeiter hören, ist jetzt viel größer.

Das klingt nach allgemeingültigen Träumen, die wir uns alle wünschen und niemals von unserer Karriere erwarten sollten. Aber diese Ziele sind durchaus erreichbar, wenn man die richtigen Grundwerte hat, um gleichgesinnte Kandidaten anzuziehen, die sich langfristig an Ihr Unternehmen binden wollen.

Außerdem sind Ihre Grundwerte nicht stagnierend. Sie sollten sich ändern, wenn Ihr Unternehmen reift, um mit den Branchentrends, der Markenidentität, dem Zielpublikum, dem Wachstum und vielem mehr Schritt zu halten.

Bei ClickUp hat unser eigenes grundwerte wurden im Zuge unserer Weiterentwicklung mehrfach überarbeitet. Denken: starke Meinungen, lose gehalten . 😎

Ich meine, man kann nicht zum die Zukunft der Arbeit ohne mit dem Strom zu schwimmen und sich dem Wandel zu stellen, habe ich Recht?!

Unsere nunmehr sieben Grundwerte beziehen sich sowohl auf ClickUp als Produkt als auch auf die Menschen, die es betreiben. Diese Werte helfen dem gesamten Team von ClickUp, sich ihre Arbeit zu eigen zu machen, mit gutem Beispiel voranzugehen, stolz auf das zu sein, was sie tun, und einfach Spaß zu haben. Darüber hinaus führen sie uns zu mehr Talent, einer höheren Mitarbeiterbindung und endlosen Möglichkeiten für internes Wachstum. 🙌🏼

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Ihre Ziele und beruflichen Werte klar und deutlich formuliert sind und auf Resonanz stoßen. Was meine ich damit?_ _Klar - in einfachen, deklarativen Begriffen und einer Sprache, die jeder versteht und sich merken kann _Fett - die Worte rufen etwas hervor. Vielleicht bei jedem etwas anderes, aber niemand ist davon unberührt. Als Menschen haben wir den Instinkt, uns in Stämmen oder Gemeinschaften zusammenzuschließen, aber diese haben nur Bestand, wenn es einen klaren Sinn und Zweck gibt Sie sind nicht nur Worte, sondern zeigen sich auch in der Art und Weise, wie das Unternehmen Entscheidungen trifft und Dinge durchführt, einschließlich und vor allem bei der Einstellung von Mitarbeitern. Wenn Sie nicht nachweisen können, wie sie Ihre Strategie und Ihre geschäftskritischen Abläufe beeinflusst haben, dann leben Sie nicht, was Sie sagen._

Nathan Deily, Chief People Officer von Nth Venture

SMART Beispiel

Erstellen Sie bis Ende des Monats eine Liste von höchstens sieben Grundwerten, mit denen sich Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter identifizieren, und stellen Sie diese vor.

Pro-Tipps:

Werfen Sie zunächst einen genauen und kritischen Blick auf Ihre aktuellen Unternehmenswerte

Lassen Sie sich von Büchern inspirieren wieThe Slight Edge,Atomare Gewohnheiten, oderVon der Vision zur Wirklichkeit* Scheuen Sie sich nicht, andere Abteilungsleiter, derzeitige Mitarbeiter und neu eingestellte Mitarbeiter nach den Philosophien zu fragen, die sie antreiben

3. Fördern Sie Ihre Mitarbeiter

Da die Mitarbeiter viel Zeit in ein Unternehmen investieren, möchten sie wissen, dass das Unternehmen bereit ist, im Gegenzug die gleichen Anstrengungen zu unternehmen.

Die Integration von Lernangeboten in die Arbeit jedes Mitarbeiters ist eine gute Möglichkeit, diese Bemühungen zum Ausdruck zu bringen.

Dieses Ziel der Personalabteilung kann in Form eines unternehmensweiten LinkedIn-Learning-Kontos, monatlicher Referenten innerhalb oder außerhalb des Unternehmens, Konferenzen oder Mentoring-Möglichkeiten für alle interessierten Mitarbeiter umgesetzt werden. Es ist auch ein Schritt in die richtige Richtung, wenn es darum geht, Ihre besten Mitarbeiter zu halten!

Diese Career Path Vorlage von ClickUp ist eine hervorragende Ressource zur Einführung persönlicher karrierewünsche in die vierteljährlichen Ziele eines jeden Mitarbeiters ein. Mit dieser Liste bleiben die Ziele Ihrer Mitarbeiter übersichtlich und leicht zu verstehen, unabhängig davon, aus welcher Abteilung sie kommen.

Diese Vorlage für den Karriereweg von ClickUp organisiert einfach und visuell alle persönlichen und beruflichen Ziele Ihrer Mitarbeiter Diese Vorlage herunterladen Die Bewerber wollen wissen, dass sie in ein Team kommen, das sie ermutigt, ihren Leidenschaften nachzugehen - auch wenn sie noch nicht über die nötige Erfahrung verfügen. Und auf lange Sicht wird es nur ihre Belegschaft stärker machen , vielfältiger und proaktiver.

Ein Unternehmen kann nur dann erfolgreich sein, wenn auch die Menschen im Unternehmen erfolgreich sind und das Gefühl haben, dass sie eine Chance haben, sich weiterzuentwickeln. Das Hauptziel der Personalabteilung muss es sein, dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter Zugang zu Fortbildungsmaßnahmen haben und diese auch wahrnehmen, um das Unternehmen voranzubringen und ein Gefühl des persönlichen Erfolgs zu erlangen. Unterschiedliche Funktionen und Unternehmenstypen benötigen unterschiedliche Schulungsprogramme, aber die Personalabteilung sollte sicher sein, dass die von ihr ausgewählten Programme am besten für die betreffenden Auszubildenden geeignet sind

Morgan Taylor, CEO und Mitbegründer Sourcery

SMART Beispiel

Implementieren Sie in diesem Quartal eine LinkedIn Learning Ressourcendrehscheibe für mehrere Teams.

4. Verbesserung der Mitarbeitererfahrung

Wir haben viel über die Unternehmenskultur, die Werte und die Lernmöglichkeiten gesprochen - aber das Erlebnis für Ihre Mitarbeiter geht noch weiter als das.

Ja, das richtige Arbeitsumfeld trägt dazu bei, die am besten geeigneten Talente zu finden, aber was ist mit den Teilen des Arbeitslebens, die nicht auf der täglichen To-Do-Liste stehen?

Das Mitarbeitererlebnis beginnt mit der ersten Interaktion - noch bevor der Bewerber überhaupt eingestellt wird - und setzt sich für den Rest seiner Zeit als Teammitglied fort.

Die Verbesserung des Mitarbeitererlebnisses kann darin bestehen, dass Sie Ihre Stellenausschreibungen überarbeiten und schneller auf Bewerber reagieren, rationalisierung Ihres Einführungsprozesses oder sogar die Einführung einer neuen monatlichen Auszeichnung in Ihren Unternehmensbesprechungen.

All diese Dinge tragen dazu bei, dass sich die Mitarbeiter gesehen fühlen, ihrer Personalabteilung vertrauen und sich während der Arbeitswoche weniger Sorgen machen. Außerdem zeigt es den Mitarbeitern, dass ihr Unternehmen ihre Zeit, ihre Meinung und ihr Feedback schätzt - und nicht nur ihre Leistung.

Sehen Sie sich das an *Leistungsüberprüfungsvorlagen* !

_Mitarbeiter sind unser wichtigstes Kapital. Ihre Erfahrungen werden entscheidend für ihr Engagement sein. Es ist unerlässlich, dass wir uns auf die Prozesse, Programme und Systeme konzentrieren, die diejenigen, die Ja gesagt haben, um Teil Ihrer Organisation zu werden, direkt ansprechen und fördern _Wir haben zwar alle schon die große Kündigung erlebt, aber die große Erkenntnis ist, dass wir unsere Mitarbeiter halten können, wenn wir unsere Arbeit verbessern. Von der Einarbeitung über das Anerkennungs- und Belohnungssystem bis hin zu den grundlegenden und grundlegenden Richtlinien, die in einem Leitfaden niedergeschrieben sind, den niemand wirklich lesen will, können Sie die Erfahrung der Mitarbeiter verbessern, indem Sie aktiv zuhören, was sie sagen und was sie nicht sagen, und diese Daten nutzen, um Lösungen für Probleme zu definieren und zu entwickeln, die Leistung, Zielsetzung und Möglichkeiten behindern

Khalilah Olokunola, Chief People Officer von TRU Farben

SMART Beispiel

Führen Sie zu Beginn des nächsten Quartals eine neue Methode zur Anerkennung Ihrer Mitarbeiter ein. Wenn Sie bereits eine Auszeichnung eingeführt haben, wie können Sie einen Anreiz schaffen und diese neu beleben?

Pro-Tipps:

Nutzen Sie den Rest des Quartals, um darüber nachzudenken, was diese Anerkennung beinhaltet. Gibt es einen Preis? Wie wird sie dem Unternehmen überreicht? Was macht sie so besonders?

Bitten Sie die Manager, Mitglieder ihres Teams zu nominieren, damit sich alle Mitglieder gesehen fühlen

Bonus: Meet the team templates for new hires !

5. Fokus auf Menschen Operationen

Haben Sie es noch nicht gehört? People Operations sind das neue HR.

Ehrlich gesagt, war es höchste Zeit für eine neue Marke.

Hand in Hand mit einer mitarbeiterorientierten Arbeitskultur zeigt die Neuausrichtung Ihrer HR-Ziele auf People Operations, dass Sie in Ihren Mitarbeitern mehr sehen als eine Nummer oder eine Maschine.

Damit eine Personalabteilung mit ihrem Personalmanagement erfolgreich sein kann, muss sie sich auf "People Operations" konzentrieren und nicht nur auf einen traditionellen Personalansatz. Die Arbeit an einem POP-Ziel bedeutet, dass das Team auf eine Kultur hinarbeitet, in der der Mensch im Mittelpunkt steht und das Wohlbefinden, die Kultur und die Flexibilität berücksichtigt werden. POPs erhöhen die Mitarbeiterbindung, indem sie dafür sorgen, dass die Mitarbeiter zufrieden sind, sich verwirklicht fühlen und sich weiterentwickeln können, dass sie sich engagiert und wertgeschätzt fühlen. Sie sind nicht nur Rädchen in einem Getriebe, sondern jeder Einzelne fühlt sich als Teil des Ganzen und erhält Befriedigung durch die Arbeit, die er leistet._

Tracey Beveridge, Personalleiterin von Personal-Checks

SMART Beispiel

Erstellen Sie ein vierteljährliches Wellness-Programm oder eine Veranstaltung, an der die Mitarbeiter teilnehmen können.

Dies könnte ein Moment der Zusammengehörigkeit in Form von Freiwilligenarbeit in der Gruppe sein, ein On-Demand-Yoga-Kurs für Remote-Teams oder sogar ein Wellness-Slack-Kanal für Mitarbeiter, um ihre Kollegen zu ermutigen, auf ihre innere und äußere Gesundheit zu achten.

Ziele verfolgen mit *Leistungsüberprüfungssoftware* !

6. Bessere Mitarbeiterbindung

Ah, die ewige Frage - wir haben unser ideales Team eingestellt, wie können wir es nun halten?

Selbst bei relativ hohen Mitarbeiterbindungsraten scheint dieses HR-Ziel jedes Quartal auf der Liste zu stehen.

Die Tech-Branche verzeichnet derzeit hohe Fluktuationsraten. Ziele zu haben und sich auf Wellness, Kultur und Karriereentwicklung zu konzentrieren, wird die Mitarbeiterbindung in der Regel deutlich verbessern. Ein vielseitiger Ansatz berührt mehrere HR-Ziele, um erfolgreiches Personalmanagement und Arbeitszufriedenheit zu fördern

Natasha Wallace, Partner für internationale Personalarbeit bei ClickUp

Wenn Sie diesen Artikel lesen, sind Sie bereits auf einem guten Weg, wenn es darum geht, die Mitarbeiterfluktuation zu senken. Die wichtigste Erkenntnis, die Sie sich merken sollten, ist, dass Ihre Mitarbeiter wissen wollen, dass Sie sich um sie kümmern und ihre Entscheidungen in ihrem besten Interesse treffen.

Kleine Gesten haben eine große Wirkung, vor allem, wenn man sich bewusst macht, dass die Probleme der realen Welt auch bei uns am Arbeitsplatz ankommen.

Lohnanpassungen an die steigende Inflation, Organisationen, die sich zu Menschenrechtsfragen äußern, und Aktionspläne für Vielfalt und Integration mögen nicht notwendig erscheinen, können aber letztlich über die Loyalität eines Mitarbeiters gegenüber seinem Unternehmen entscheiden.

_HR-Abteilungen müssen sich auf die Verbesserung der Mitarbeiterbindung konzentrieren. Die plötzliche Vakanz einer wichtigen Position kann Hunderte, wenn nicht Tausende von Dollar pro Woche kosten. Die Bindung von Spitzenkräften in finanziell schwierigen Zeiten sollte auf dem Radar jedes Unternehmens stehen Die große Resignation hatte massive Auswirkungen sowohl auf die Wirtschaft als auch auf die Kultur im Allgemeinen. Arbeitnehmer in allen Bereichen - vor allem aber in bestimmten Branchen - wünschen sich bessere Löhne, eine sinnvollere Arbeit, eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben und mehr Flexibilität. Die Führungskräfte in den Unternehmen müssen herausfinden, was ihre Top-Mitarbeiter brauchen und wie sie diesen Bedürfnissen gerecht werden können. Dies könnte in Form von Sozialleistungen, Wachstumsmöglichkeiten, DEI-Initiativen und mehr geschehen. Andernfalls werden sich die Mitarbeiter möglicherweise schneller nach der nächsten Gelegenheit umsehen, als Sie vielleicht denken.

Nir Leibovich, CEO und Mitbegründer von GoCo

SMART Beispiel

Erlauben und ermutigen Sie Ihre Mitarbeiter, die betrieblichen Leistungen zur Verbesserung der psychischen Gesundheit und der Work-Life-Balance während der Arbeitszeit in Anspruch zu nehmen. Lassen Sie Ihre Mitarbeiter z. B. morgens einen Therapietermin vereinbaren oder bieten Sie bezahlte Zeit für Wellness-Kurse an.

Führen Sie diese Initiative zu Beginn des nächsten Quartals ein und nutzen Sie den Rest des Quartals, um festzustellen, ob und wie sie bei Ihren Mitarbeitern ankommt.

Helfen Sie neuen Mitarbeitern, sich wohlzufühlen *30-60-90 Tage Vorlagen* !

7. Organisatorische Flexibilität praktizieren

Wenn Sie nicht bereits eine flexible Arbeitsumgebung für Ihre Mitarbeiter zu schaffen, werden sie sich freuen.

Zu einer positiven und gesunden Work-Life-Balance gehört auch die Erkenntnis, dass wir alle mit viel mehr als unseren täglichen Arbeitsaufgaben jonglieren.

So sehr Ihre Mitarbeiter das Büro, seine Umgebung, die Parkplatzsituation und die Teammitglieder auch lieben mögen, die Möglichkeit, aus der Ferne zu arbeiten, ist eine große Entlastung für diejenigen, die auch Kinder, Haustiere, Ehepartner und Verpflichtungen zu Hause haben.

Dies ist in einer Welt nach COVID-19 unerlässlich geworden. Eine anpassungsfähige Belegschaft und Strategie ist sehr wichtig. Kurze, wirkungsvolle Sprints werden immer mehr zur Norm zugunsten von mehrjährigen Strategieplänen. Es ist immer noch wichtig, das Endziel vor Augen zu haben, aber Flexibilität und Anpassungsfähigkeit auf dem Weg dorthin sind der Schlüssel

Natasha Wallace, Partner für internationale Personalarbeit bei ClickUp

Denken Sie daran, dass ein flexibler Zeitplan nicht immer die Form von WFH hat.

Ein flexibles Arbeitsumfeld kann auch wie ein angepasster 8-5-Zeitplan aussehen.

Vor allem für Ihre Nachteulen, neurodiverse Teammitglieder und Kreative können nicht jeden Tag zur gleichen Zeit ihre beste Leistung erbringen und motiviert sein. A unterstützender Arbeitsplan zeigt diesen Teammitgliedern, dass die Personalabteilung und das Management ihnen vertrauen.

SMART Beispiel

Erweitern Sie zu Beginn des nächsten Quartals die Möglichkeit, freitags oder dienstags und donnerstags von zu Hause aus zu arbeiten, auf alle Mitarbeiter.

Pro-Tipps:

Die IT-Abteilung muss gewarnt werden, wenn Ihr Team derzeit ausschließlich vor Ort arbeitet. 👀

Diese Team Requests Vorlage in ClickUp hilft Ihnen, alle IT-Anfragen, Ausrüstungsbedürfnisse, Leistungen und Materialien Ihrer Mitarbeiter in einer geordneten Mappe mit Aufgaben, benutzerdefinierten Status und mehreren Ansichten, um Ihren WFH-Übergang so reibungslos wie möglich zu gestalten.

Speichern Sie alle IT-Anträge Ihrer Mitarbeiter, Ausrüstungslisten, Leistungen und mehr in der Vorlage für Team-Anträge in ClickUp Diese Vorlage herunterladen

8. Lernen und sprechen Sie die Sprache der Geschäftsabläufe

Wir wissen, wie wichtig es ist zu wissen, wie sich unsere Mitarbeiter bei der Arbeit fühlen, aber was ist mit der Arbeit, die sie tatsächlich tun?

Dieses HR-Ziel konzentriert sich weniger auf die Leistung als vielmehr auf die Frage, wie die Rollen der Mitarbeiter zusammenpassen, um das gesamte Unternehmen zum Leben zu erwecken.

Wenn Sie sich dafür interessieren, wie die verschiedenen Teams arbeiten, wie die einzelnen Mitarbeiter mit anderen zusammenarbeiten und welche gemeinsamen Herausforderungen die verschiedenen Rollen mit sich bringen, werden Sie viel erreichen. Dies wird nicht nur Ihre Beziehung zu den Mitarbeitern über die onboarding-Phase aber es wird anderen helfen, sich von der Personalabteilung verstanden zu fühlen.

Sie sind kein typischer Personalverantwortlicher" ist ein Zitat, das ich während meiner gesamten Laufbahn im Personalwesen immer wieder gehört habe. Ich überrasche und erfreue Unternehmensleiter immer wieder, indem ich die Sprache ihrer Arbeitsabläufe lerne und sie in meinen programmatischen Lösungen aus meinem Werkzeugkasten verwende. Es ist meine Aufgabe, die Übersetzung für ihr Verständnis zu machen, nicht ihre Aufgabe, HR zu lernen!

Jill Hidaji, Chief People Officer von Clermont Partner

SMART Beispiel

Planen Sie getrennte Treffen mit den Teamleitern der verschiedenen Abteilungen, um sie kennen zu lernen, etwas über ihre Prozesse zu erfahren und bis zum Ende des Monats einige ihrer Fachausdrücke zu lernen.

9. Stärkung des Mitarbeiterengagements

Es ist eine Sache, eine Menge neuer Initiativen zu entwickeln, aber es ist eine ganz andere Sache, dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter sie auch tatsächlich wahrnehmen.

Wenn Sie Ihre Mitarbeiter kennenlernen und sich die Mühe machen, sich mit ihnen zu beschäftigen, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie dies erwidern.

Außerdem sind alle diese HR-Ziele für sie gedacht!

Diese SMART-Ziele kratzen nur an der Oberfläche der Möglichkeiten. Der Schlüssel zu einer stärkeren mitarbeiterengagement ist es, sie zu unterstützen und ein wenig Mitgefühl zu zeigen.

Das einzige Ziel, das Sie in Ihrem Unternehmen verfolgen müssen, um erfolgreich zu sein, ist das Mitarbeiterengagement. Viele Unternehmen konzentrieren sich auf Personalbeschaffung, Fluktuation und Mitarbeiterbindung, um eine erfolgreiche Personalmanagementstrategie zu messen. Ich bin der Meinung, dass der einzige Maßstab für erfolgreiches Personalmanagement darin besteht, wie engagiert die Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen sind Je engagierter Ihre Mitarbeiter sind, desto größer ist der Nutzen für die Kunden, den Umsatz und den Gewinn des Unternehmens. Führungskräfte, die sich auf das Engagement ihrer Mitarbeiter konzentrieren und dafür sorgen, dass sie gefordert, gefördert und umsorgt werden, werden auch den Kunden des Unternehmens das gleiche Maß an Fürsorge und Mitgefühl entgegenbringen Die Statistiken zeigen, dass eine Verbesserung des Mitarbeiterengagements die Produktivität der Mitarbeiter um bis zu 17 % (Wickham, 2020) und die Unternehmensgewinne um bis zu 21 % (Harter, 2018) steigern kann. Es liegt auf der Hand, dass Unternehmen, die ihr Mitarbeiterengagement verbessern, alle davon profitieren: die Mitarbeiter, die Kunden und das Unternehmen

Neil Katz, Gründer und CEO von Außergewöhnliche HR-Lösungen

SMART Beispiel

Lassen Sie sich an einem Tag in der Woche das Mittagessen ins Büro liefern. Wenn Sie können, sollten Sie so schnell wie möglich damit beginnen. Jeder liebt Essen, und es gibt nichts Schöneres, als sich mit neuen Freunden bei einer Mahlzeit zu treffen.

10. Schaffen Sie eine vielfältige, gerechte und integrative Unternehmenskultur

Hier beginnen wohl alle Ihre HR-Ziele.

Die Mitarbeiter möchten für ein Unternehmen arbeiten, das die reale Welt und vor allem sie selbst widerspiegelt und einbezieht. Eine vielfältige und integrative Unternehmenskultur führt zu einem sicheren Arbeitsumfeld, stärkeren kollegialen Beziehungen und schlichtweg besseren Ideen.

Neue Perspektiven sind der Schlüssel zu kreativen Problemlösungen, Innovation und letztlich zum Erfolg. Aber am wichtigsten ist, dass Vielfalt und Integration den Mitarbeitern das Gefühl geben, dazuzugehören.

Das ist so wichtig, weil sich jeder Mitarbeiter unabhängig von seiner Herkunft, seinen Erfahrungen und seiner Rolle im Unternehmen gleichermaßen zugehörig und wertgeschätzt fühlt. Eine Vielfalt an Gedanken und Perspektiven erhöht die Zufriedenheit der Mitarbeiter, steigert Innovation und Produktivität und schafft ein rundum zufriedeneres Umfeld!

Natasha Wallace, Partner für internationale Personalarbeit bei ClickUp

Niemand möchte das Gefühl haben, dass er wichtige Teile seiner selbst oder seines Lebens vor seinem Team versteckt - und das sollte auch nicht nötig sein. In der Personalabteilung dreht sich alles um die Menschen, und wenn man großen Wert auf die Schaffung eines gerechten Arbeitsumfelds legt, zeigt das, dass man sich dieses Gefühl wirklich zu eigen macht.

Das wichtigste Ziel im Personalmanagement ist eine Unternehmensstrategie, die eine vielfältige, integrative und gerechte Belegschaft schafft und eine Kultur der Zugehörigkeit fördert. DEIB ist ein wichtiger Erfolgsfaktor.

Angelique Hamilton, CEO und Mitbegründerin von HR Chique Gruppe

SMART Beispiel

Richten Sie ein monatliches Treffen für alle Mitarbeiter ein, bei dem sie Gedanken, Ideen und Bedenken in Bezug auf Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration in Ihrem Unternehmen austauschen können.

Pro-Tipp: Stellen Sie sicher, dass die Mitarbeiter wissen, dass sie sich mit ihren Anliegen jederzeit persönlich an Sie wenden können, wenn sie nicht an einer Besprechung teilnehmen können oder sich von der Atmosphäre einer Besprechung eingeschüchtert fühlen.

11. Schaffen Sie eine sichere Umgebung für Ihre Mitarbeiter

Der Arbeitsplatz sollte für alle Mitarbeiter sowohl in geistiger als auch in körperlicher Hinsicht immer ein sicherer Ort sein.

Dies bezieht sich nicht nur darauf, wie die Mitarbeiter miteinander umgehen, sondern auch darauf, wie leicht sie um Hilfe bitten, unangenehme Situationen melden und einfach ihre Meinung sagen können.

Ja, flexible Arbeitsumgebungen tragen dazu bei, dass sich die Mitarbeiter sicherer und wohler fühlen, da sie ihren Arbeitsort selbst wählen können, aber das sollte nicht die erste Option sein, die bei den ersten Anzeichen von Toxizität, Burnout oder Misstrauen im Team gewählt wird.

Das oberste Ziel in meinem Unternehmen ist es, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sich die Mitarbeiter sicher und wohl fühlen. Wir möchten, dass unsere Mitarbeiter ihren Vorgesetzten vertrauen und dass sie sich wohl fühlen, wenn sie um Hilfe bitten, wenn sie sie brauchen. Ich möchte auch, dass meine Teammitglieder wissen, dass ich rund um die Uhr für alle ihre Fragen und Anliegen zur Verfügung stehe Eine gute Möglichkeit, dies zu erreichen, ist ein Kommunikationssystem, das es mir ermöglicht, jeden Mitarbeiter über die von ihm bevorzugte Kontaktmethode zu erreichen (z. B. Telefon, E-Mail, SMS). Als Leiter dieser Organisation bin ich dafür verantwortlich, den Ton und die Kultur innerhalb unseres Teams zu bestimmen und bei Bedarf Hilfestellung zu leisten, damit wir alle gemeinsam erfolgreich sind

Andrew Cussens, Inhaber und Direktor von Film Folk

SMART Beispiel

Sprechen Sie bis Ende der Woche mit den Mitarbeitern, um ihre Arbeits- und Kommunikationspräferenzen zu ermitteln, damit sie wissen, dass Sie ihre individuellen Grenzen respektieren und verstehen.

12. Priorisieren Sie Feedback aus jedem Blickwinkel

Wenn die Personalabteilung sagt: "Wir wollen von Ihnen hören!", dann meinen wir das auch so.

Digitale Feedback-Formulare sind eine bequeme und schnelle Möglichkeit, Kundenfeedback und internes Feedback zu sammeln.

Ein anpassbares Feedback-Formular vorlage wie dieses Feedback-Formular in ClickUp hilft Ihnen nicht nur dabei, Feedback schneller zu sammeln, sondern nimmt Ihnen auch den Druck, es zu sortieren, indem es automatisch einer kategorisierten Liste mit mehreren Ansichtsoptionen, benutzerdefinierten Feldern und benutzerdefinierten Zuständen hinzugefügt wird.

Einfaches Sammeln und Organisieren feedback in ClickUp mit einer anpassbaren Feedback-Formularvorlage Diese Vorlage herunterladen Feedback sollte zum Alltag gehören und nach jeder Interaktion erwartet werden. Direktes, ehrliches und freundliches Feedback ist der Schlüssel zur Innovation und führt letztendlich zu produktiveren Meetings, Gesprächen und einer besseren Arbeitsqualität in allen Bereichen.

Professionelle Entwicklung rund um psychologische Sicherheit, Empathie und Radical Candor sind einige wichtige Initiativen, die das Engagement der Mitarbeiter bei ClickUp enorm gesteigert haben. Wenn Mitarbeiter wirklich das Gefühl haben, Teil von etwas Größerem zu sein als sie selbst, spiegelt sich das im Unternehmen wider. Wenn sie das Gefühl haben, dass ihre Gedanken, Ideen und ihr Feedback wertgeschätzt werden, bringen sie auch Lösungen ein. Wenn alle Menschen, unabhängig von ihrer Rolle, erkennen, dass sie zur psychologischen Sicherheit einer Organisation beitragen, arbeiten alle hart daran, diese aufrechtzuerhalten.

Mandy Mekhail, Interner Enablement-Manager bei ClickUp

Jedes Teammitglied wird aufgrund seiner einzigartigen Kombination von Fähigkeiten und Erfahrungen eingestellt, die das gesamte Unternehmen stärker machen.

Kein Unternehmen befindet sich jemals absichtlich im Stillstand, aber der beste Weg, sich selbst aus einem Trott herauszuholen, ist, sein Team um Feedback zu bitten.

Meistens liegt der Schwerpunkt von Feedback- oder Beurteilungsprogrammen auf der Bewertung der individuellen Leistung durch die Vorgesetzten, wobei der Beitrag von Kollegen oder anderen Personen begrenzt ist. Diese Struktur schränkt die Teamleistung ein und behindert die Ausrichtung und den Fortschritt auf die Unternehmensziele Eine Organisation, die ein Umfeld schafft, in dem Feedback - ob konstruktiv oder lobend - von den Mitarbeitern auf allen Ebenen erwartet und gefördert wird, schafft Vertrauen und erhöht die Wahrscheinlichkeit einer starken individuellen Leistung und eines hohen Engagements sowie der Erreichung der Unternehmensziele

Kendra Haberkorn, Leiterin der Abteilung Talent bei Bereich Ventures

SMART Beispiel

Stellen Sie sicher, dass Ihre Mitarbeiter wissen, dass Feedback erwartet wird und wichtig für Ihr Unternehmen ist, und geben Sie ihnen eine Reihe von Richtlinien für die Abgabe von Feedback.

Bitten Sie die Mitarbeiter, bis zum Ende der Woche "Work With Me"-Dokumente mit ihrem bevorzugten Kommunikations- und Feedback-Stil zu verfassen und auszutauschen, um die Feedback-Erfahrung ehrlich, positiv und persönlich zu halten.

Wie Sie HR-Ziele für Ihr Team verfolgen

Hurra! Sie haben 12 SMARTe und auf den Menschen ausgerichtete Ziele, die Sie in Ihren Personalabteilungen einführen können, und Ihre Mitarbeiter werden die Vorteile im Handumdrehen spüren.

Selbst bei den kleinsten Anpassungen ist eine leistungsstarke Arbeitsverwaltungssoftware, mit der Sie Ihre Teams, Ziele und KPIs organisieren können, unerlässlich, um neue Initiativen positiv zu unterstützen.

Auf diese Weise nimmt ClickUp Ihrem HR-Team die Last von den Schultern. ClickUp ist die ultimative All-in-One-Produktivitätssoftware zum Erstellen, Verfolgen und Erreichen Ihrer Ziele auf derselben Plattform, die bereits Ihre anderen Arbeitsaufgaben verwaltet.

Visualisieren Sie, woran Ihr Team arbeitet und was es erreicht hat mit der Box-Ansicht in ClickUp

Die funktionsreiche ClickUp-Ansicht wurde entwickelt, um die Produktivität in allen Abteilungen zu steigern - einschließlich ClickUp's Goals-Funktion zur Überwachung des Fortschritts mit numerischen, monetären, wahren oder falschen und Sprint-Zielen.

Bleiben Sie auf Kurs, um Ihre Ziele zu erreichen - mit klaren Zeitvorgaben, messbaren Zielen und automatischer Fortschrittskontrolle in ClickUp

Halten Sie alle Ihre HR-Ziele in strukturierten Zielordnern zusammen und bearbeiten Sie einfach die Berechtigungen, um zu steuern, wer auf die verschiedenen Ziele zugreifen darf - perfekt für die Festlegung persönlicher und teamorientierter Ziele.

Neben der anpassbaren Goals-Funktion bietet ClickUp auch eine endlose Bibliothek von kostenlosen, vorgefertigten HR- und Rekrutierungsvorlagen damit Sie neue Ideen sofort in die Tat umsetzen können.

Schlafen Sie keine Sekunde länger über Ihre HR-Ziele, melden Sie sich kostenlos für ClickUp an und beginnen Sie damit, Ihre Aktivitäten auf die Menschen auszurichten, die den Erfolg Ihres Unternehmens ausmachen. 💜