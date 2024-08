11 kostenlose Vorlagen für Mitarbeiterschulungspläne

Was haben Lern- und Entwicklungsmanager und Personaltrainer mit erfolgreichen Sportlern gemeinsam?

Sie alle brauchen einen guten Trainingsplan, um ihre Ziele zu erreichen.

Unabhängig davon, ob Sie ein externes, internes oder gemischtes Team haben, ist ein Mitarbeiterschulungsprogramm ein Muss. Und dabei geht es nicht nur um das Onboarding neuer Mitarbeiter . Und genau hier kommt eine Vorlage für einen Ausbildungsplan ins Spiel. 🏆

Ein Fortbildungsplan hält die Mitarbeiter bei der Stange und verbessert die Mitarbeiterbindung. Tatsächlich ist die Bereitstellung von Lernmöglichkeiten das wichtigste Mittel für Unternehmen, um die Mitarbeiterbindung zu erhöhen, so die LinkedIn's 2024 Workplace Learning Report .

Aber nicht alle Vorlagen für Mitarbeiterschulungspläne sind gleich. Woher wissen Sie also, welche Sie auswählen sollen?

Wir haben eine Liste mit 11 effektiven Vorlagen für Mitarbeiterschulungspläne zusammengestellt, mit denen Sie Ihre nächste Schulung zum Erfolg führen können. Sie werden viel Zeit und Energie sparen, und Ihre Teammitglieder werden die Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben, die sie für ihren Erfolg benötigen.

Los geht's! 🏃

Die Bedeutung eines Mitarbeiterschulungsplans

Eine Vorlage für einen Mitarbeiterschulungsplan ist ein Dokument, das Sie durch den Prozess der Erstellung Ihres Schulungsprogramms führt. Sie hilft Ihnen dabei, Ziele, Methoden, Aufgaben und Messgrößen zu ermitteln und sie in ein Format zu bringen, das die Mitarbeiter Ihres Unternehmens nutzen können. Betrachten Sie die Vorlage als einen Plan oder eine Blaupause für die Erstellung eines Mitarbeiterschulungsplans.

Die Produktivität der Mitarbeiter hängt davon ab, was sie wissen, wie sie arbeiten und wie sie die ihnen zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen. Die Einarbeitung eines neuen Mitarbeiters in die Zeiterfassung ist für die Erreichung der Unternehmensziele ebenso wichtig wie die Schulung eines langjährigen Mitarbeiters in einem neuen Social-Media-Marketing-Tool. Das Gleiche gilt für die Schulung von Mitarbeitern in den so wichtigen Soft Skills, die über Erfolg oder Misserfolg eines Teams (und des Projekts, an dem es arbeitet) entscheiden können.

Mithilfe von Vorlagen können Sie effizient und Schritt für Schritt Pläne erstellen, die den Schulungsbedarf und -stil mit den Zielen der einzelnen Mitarbeiter und den Initiativen des Unternehmens in Einklang bringen - und dabei alles im Auge behalten und die Ergebnisse messen. 🎯

Warum eine Vorlage für einen Mitarbeiterschulungsplan verwenden?

Die Verwendung einer Vorlage für einen Mitarbeiterschulungsplan kann Ihnen helfen, Ihre Schulungsstrategien zu vervollständigen. Hier sind ein paar Dinge, bei denen Vorlagen für Mitarbeiterschulungspläne helfen können:

Passt sich an verschiedene Schulungsthemen an, einschließlich Hard Skills, Soft Skills undstandardarbeitsanweisungen (SOPs) Erfasst und verfolgt Trainingsziele und ermöglicht zielverfolgung Funktioniert mit verschiedenen Arten von Schulungsmethoden und Vermittlungsformen

Empfiehlt intelligente Metriken zur Erfassung von Kosten und Lernergebnissen

Legt Schulungspläne und andere Zeitpläne fest

Katalogisiert notwendiges Schulungsmaterial

Unterstützt einen starken Lehrplan

Ermöglicht Anpassungen

Formatiert Inhalte so, dass sie attraktiv sind und weitergegeben werden können

Identifiziert die Zielgruppe und die Beteiligten

Listet Ressourcen auf, die für eine bestimmte Klasse oder ein ganzes Schulungsprogramm erforderlich sind

Darüber hinaus ist es am besten, über Schulungsvorlagen zu verfügen, die sich in eine kollaborative und benutzerfreundliche Projektmanagement-Plattform integrieren lassen, mit der Sie ihr Team zu verwalten während des Ausbildungsprozesses.

Dies erleichtert die Verfolgung Ihrer KPIs und anderer Metriken. Außerdem erhalten Sie dadurch Zugang zu zusätzlichen Funktionen, die die planungsprozess wie Whiteboards und Mind Maps, KI-Texterzeugung und Nachrichtenübermittlung.

11 Vorlagen für Mitarbeiterschulungspläne zur Verwendung im Jahr 2024

Nachdem wir nun einige Grundlagen erläutert haben, ist es an der Zeit, mit der Planung zu beginnen. Wir haben diese Vorlagen ausgewählt, weil sie Ihnen nicht nur die zeitraubende Aufgabe ersparen, die eine SOP von Grund auf zu erstellen aber sie helfen Ihnen auch, je nach Ihren Bedürfnissen eine Vielzahl von Ausbildungszielen zu erreichen.

Ganz gleich, ob Sie Ihren Onboarding-Prozess ausbauen, Ihre Strategien zur Mitarbeiterbindung verbessern oder individuelle Entwicklungspläne für Ihre Mitarbeiter umsetzen möchten - mit diesen Vorlagen können Sie Ihre Arbeit schneller und besser erledigen. 🤩

1. ClickUp Training Framework Vorlage

ClickUp-Schulungs-Framework-Vorlage

Legen Sie ein solides Fundament für Ihr Trainingsprogramm, indem Sie mit dieser umfassenden, aber einfach zu verwendenden Vorlage einen Rahmen definieren Schulungsrahmen-Vorlage von ClickUp .

Ein Schulungsrahmen hilft bei der Definition der richtigen ausbildung in einer Organisation . Es handelt sich um einen Überblick über die Verfahren, die mit der Organisation und Umsetzung eines Ausbildungsplans verbunden sind.

Diese Vorlage für Einsteiger wird als Liste von Aufgaben präsentiert und enthält einen Leitfaden für den Einstieg, Beispiel-Schulungslisten und eine Kategorietafel. Da es sich um ein Rahmenwerk und nicht um ein vordefiniertes Programm handelt, können Sie es für die Planung jeder Art von Schulung, die Ihr Unternehmen benötigt, anpassen. Fügen Sie einen neuen Abschnitt für Ihren Onboarding-Prozess hinzu oder erstellen Sie Online-Schulungsnotizen für ein neues Software-Tool, das Ihre IT-Abteilung gerade eingeführt hat.

Das Beste daran ist, dass es innerhalb von ClickUp funktioniert, sodass Sie den Plan mit Ihren Teammitgliedern und den Stakeholdern für jede Art von Schulung teilen können. Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp Schulungsliste für Onboarding Vorlage

ClickUp-Schulungsliste für Onboarding-Vorlage

Wenige Dinge sind so wichtig wie der erste Eindruck - und der beste Weg, einen positiven Eindruck bei neuen Teammitgliedern zu hinterlassen, ist eine klare und effiziente Schulung für neue Mitarbeiter.

Verwenden Sie diese einfache, aber wirkungsvolle Schulungsliste für Onboarding-Vorlage von ClickUp um einen Onboarding-Prozess für Mitarbeiter zu erstellen, der weit über die Auflistung der Schulungen hinausgeht, die neu eingestellte Mitarbeiter absolvieren müssen. Sobald Sie es so eingerichtet haben, wie Sie es wünschen, verwenden Sie die Vorlage, um einen Plan für jeden neuen Mitarbeiter zu erstellen und ihn ihm zuzuweisen.

Für jedes Thema auf der Liste gibt es eine detaillierte Schulungscheckliste, die Sie bei Bedarf aktualisieren können. Und da sie in die leistungsstarke ClickUp-Oberfläche integriert ist, können Sie Notizen, Dokumente und Multimedia-Inhalte hinzufügen.

Darüber hinaus können die Benutzer ihre eigenen Notizen hinzufügen, chatten und die Zeit verfolgen, die sie für jeden Schritt ihrer Lernreise aufwenden. Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp Schulungsmatrix Vorlage

ClickUp-Schulungsmatrix-Vorlage

Ein wichtiger Bestandteil eines jeden Trainingsplans ist die Erfassung des aktuellen Kenntnisstandes der Mitarbeiter. Und es gibt keinen besseren Weg, dies zu tun als mit der Training Matrix Template von Clickup . Diese Vorlage nutzt die Möglichkeiten von ClickUp, um den Schulungsbedarf aus Sicht der Mitarbeiter und Abteilungen zu betrachten.

Die Erfassung des Qualifikationsniveaus der verschiedenen Mitarbeiter mag entmutigend erscheinen, aber nicht mit dieser Vorlage. Die Vorlage enthält ein Formular zur Bewertung des Schulungsbedarfs, mit dessen Hilfe Sie eine Bewertung des Schulungsbedarfs durchführen und anschließend die Masterliste auffüllen können.

Die Ergebnisse können Sie dann in der Masterliste, in der Ansicht "Fähigkeiten pro Abteilung" oder in der Tafel "Überprüfungsprozess" einsehen, die zeigt, wo sich jeder Mitarbeiter in Ihrem Überprüfungsprozess befindet. Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp Training Rollout Plan Vorlage

ClickUp-Schulungs-Rollout-Plan-Vorlage

Sobald Sie wissen, welche Schulungen Ihr Unternehmen benötigt, verwenden Sie die Training Rollout Plan Template von Clickup für die gemeinsame Erstellung eines Plans für Schulungen mit Ausbildern, persönliche Schulungen, interaktive Online-Schulungen oder E-Learning-Schulungen.

Zeigen Sie Ihren Plan als Liste oder als Zeitplan an, gruppiert nach der Art der Schulung. Außerdem steht Ihnen eine Tafelansicht zur Verfügung, die den Status jedes Kurses anzeigt und Ihnen ein Feedback über den Fortgang Ihrer Schulung gibt, sobald der Einführungsplan umgesetzt ist.

Diese leistungsstarke Vorlage enthält außerdem benutzerdefinierte Felder für die Erfassung der Schulungsmodalität, des Typs (Stufe), des Start- und des Fälligkeitsdatums, arbeitsprioritäten , Beauftragte (Studenten) und Ausbilder, und Ressourcen (Dateien).

Mit dieser Schulungsplanvorlage können Sie Ihren Zeitplan erstellen, Schulungen zuweisen und Ihre Mitarbeiter im Auge behalten, um einen skalierbaren Schulungsprozess aufzubauen. Diese Vorlage herunterladen

5. ClickUp Professional Services Implementierung Schulung Agenda Vorlage

ClickUp Professional Services Implementierungstrainingsvorlage

Bieten Sie Software-Implementierungsschulungen für Kunden an? Wenn ja, haben Sie sich bei der Durchsicht dieser Liste vielleicht gefragt: "Was ist mit mir?"

Nun, wir haben für Sie folgendes zusammengestellt ClickUp's Professional Services Implementierungs-Trainingsplan-Vorlage .

Diese Dokumentvorlage hilft Ihnen einen Plan zu erstellen für jeden Kunden, um seine Konten einzurichten, seine Lernziele festzulegen und die Themen zu bestimmen, die Sie mit Administratoren und Benutzern behandeln müssen. Es enthält sogar ein Schulungsbewertungsformular, damit Ihre Ausbilder dokumentieren können, wie der Kunde vorankommt.

Da es sich um eine Dokumentvorlage in ClickUp handelt, können Sie ganz einfach Aufgaben, Kommentare und Dokumente hinzufügen, um besser zusammenzuarbeiten und zu verfolgen, wie Sie den Schulungsteil Ihrer Serviceangebote planen und umsetzen. Sobald Sie das Dokument an der gewünschten Stelle haben, exportieren Sie das fertige Produkt als PDF- oder HTML-Datei oder drucken es aus. Diese Vorlage herunterladen

6. ClickUp Workshop Agenda Vorlage

ClickUp Workshop Agenda-Vorlage

Workshops sind eine der effektivsten Arten der Mitarbeiterschulung, und mit dieser praktischen Workshop Agenda Vorlage von ClickUp , werden Sie zeit sparen und stellen Sie sicher, dass Sie für Ihre nächste Sitzung alles vorbereitet haben.

Wie die meisten ClickUp-Vorlagen wird auch diese mit einem Getting Started Guide geliefert, der Sie durch den Prozess für einen erfolgreichen Mitarbeiterschulungs-Workflow führt.

Diese Dokumentvorlage enthält einen Abschnitt für Besprechungsdetails, Teilnehmer, Tagesordnung und Referenzen. Während der Erstellung der Tagesordnung (und nach deren Fertigstellung) können Sie alle zusammenarbeit am Arbeitsplatz und Kommunikationswerkzeuge in ClickUp, um Aufgaben zuzuweisen, zu chatten und Dateien anzuhängen. Sie können sogar die KI-Texterstellung nutzen, um Ihre Agenda zu erstellen. Diese Vorlage herunterladen

7. ClickUp Trainer Notizen Vorlage

ClickUp Trainer Notizen Vorlage

Ein weiterer wichtiger Teil eines jeden Schulungsplans ist es, sicherzustellen, dass Ihre Ausbilder alles haben, was sie brauchen. Die Trainer Notes Template von ClickUp ermöglicht es Ihnen, alle Informationen, die Sie in der Planungsphase gesammelt haben, zu erfassen, so dass Sie Ihren Ausbildern einen einfach zu befolgenden Plan für die Mitarbeiterentwicklung zur Verfügung stellen können.

Diese Dokumentvorlage enthält die folgenden Abschnitte, die über das automatisch erstellte Inhaltsverzeichnis leicht zugänglich sind:

Informationen zum Unternehmen

Einleitende Bemerkungen

Voraussichtliche Ergebnisse

Beschreibung

Überblick über den Kurs (einschließlich Klasse, Ziele, Aktivität und Dauer)

Zusammenfassung

Gelernte Lektionen

Rückmeldung

Während Sie Ihre Trainernotizen vorbereiten, können Sie auf alle Funktionen von ClickUp zugreifen, z. B. Chat, Dokumente und KI-Texterstellung. Bei Bedarf können Sie auch eigene Abschnitte hinzufügen. Nach Fertigstellung können Sie Ihre Notizen mit anderen ClickUp-Projekten verknüpfen, als PDF oder HTML speichern oder als Handout ausdrucken. Diese Vorlage herunterladen

8. ClickUp Mitarbeiter Zeitplan Vorlage

ClickUp Vorlage für Mitarbeiterzeitplan

Die ClickUp Vorlage für den Arbeitsplan eines Mitarbeiters kann verwendet werden, um Mitarbeiterschichten zu planen, Aufgaben während dieser Schichten zuzuweisen und Ihre Arbeitskosten zu berechnen.

Diese Vorlage kann verwendet werden, um den Ausbildungsprozess zu planen und den Mitarbeiter in der Ausbildung auf seine kommenden Schichten vorzubereiten!

Was die Vorlagen für Mitarbeiterpläne angeht, so geht diese Vorlage über die einfache Vorlage für einen Wochenplan hinaus und wird Ihren neuen Mitarbeitern einen guten Start ermöglichen! Diese Vorlage herunterladen

9. Docs Corporate Training Vorlage by Template.net

Über Vorlage.net Beginnen Sie Ihren nächsten Weiterbildungsplan nicht mit einem leeren Blatt Papier. Laden Sie diese Vorlage für Google Docs, Microsoft Word oder Apple Pages herunter und verschaffen Sie sich einen Vorsprung bei verschiedenen Arten von Schulungsplänen.

Diese Vorlage führt Sie durch die Erstellung eines ausgefeilten, professionellen Dokuments, das alle Formatierungen enthält und von Ihnen ausgefüllt werden kann. Mithilfe eines einfach zu befolgenden Gliederungsformats können Sie die Vorlage an ein ganzes Schulungsprogramm oder eine einzelne Sitzung anpassen. Diese Vorlage herunterladen

10. Word Ausbildungsplan Vorlage von TemplateLab

Über TemplateLab Manchmal braucht man eine einfache Vorlage für einen Trainingsplan, die man in Word bearbeiten kann; diese Option von TemplateLab ist dafür da.

Diese einfache einseitige Vorlage bietet Platz für alle grundlegenden Informationen in einem sauberen und vertrauten Tabellenformat. In der Kopfzeile wird das Wer, Was, Wann, Wo und Wie festgehalten, während Sie in den Abschnitten Schulungsziele und Kernbotschaften die wichtigsten Informationen zu Papier bringen können.

Der Rest der Seite ist für die vorgeschlagene Tagesordnung der Schulung reserviert. Hier finden Sie die Details für jeden Abschnitt des Kurses, einschließlich Spalten für Zeit, Logistik, Ergebnis und Moderator. Jeder Teil des Formulars kann geändert werden, um die von Ihnen bevorzugte Terminologie zu verwenden, und es gibt einen Abschnitt "Zusätzliche Informationen", in den Sie alles eintragen können, was das Team sonst noch wissen muss.

Wenn Sie ClickUp verwenden, zögern Sie nicht, das Dokument als Teil einer größeren Planung hochzuladen und zu verwalten, um die Funktionen der Plattform für Zusammenarbeit, Kommentierung und Planung zu nutzen. Diese Vorlage herunterladen

11. Folien Mitarbeiterschulungsplan Präsentationsvorlage von SlidesGo

Über SlidesGo

Hübsche Präsentationen machen einen besseren Eindruck. Wenn es also an der Zeit ist, Ihren Trainingsplan mit anderen zu teilen, warum nicht alles in ein attraktives Deck packen?

Diese Vorlage für einen Mitarbeiterschulungsplan ist gut organisiert und bereit für Ihre Inhalte. Außerdem hat sie ein Übungsthema, das Energie und ein wenig Spaß in Ihre Präsentation des Schulungsprogramms bringt.

Sie ist zu 100 % bearbeitbar und enthält einfach zu bearbeitende Grafiken, Tabellen und Zeitleisten. Es gibt 33 verschiedene Folienlayouts, so dass Sie genau das Richtige finden sollten, um Ihr Programm aufzupeppen und alle an Bord zu holen. Diese Vorlage herunterladen

Beispiele und Anwendungsfälle für einen Mitarbeiterschulungsplan

Ganz gleich, ob Sie ein Unternehmen des Gesundheitswesens, ein Softwareunternehmen oder ein Einzelhandelsunternehmen sind, die Förderung der Fähigkeiten Ihrer Mitarbeiter ist für die betriebliche Effizienz und das Unternehmenswachstum von entscheidender Bedeutung. Hier finden Sie einige Beispielvorlagen für Mitarbeiterschulungspläne, die an verschiedene Branchen angepasst werden können:

Gesundheitsorganisation

Zielsetzung: Schulung des Pflegepersonals in neuer Gesundheitstechnologie.

Hilfsmittel: Schulungshandbuch, praktische Übungen mit der neuen Technologie, regelmäßige Nachbereitung und Bewertung.

1. Woche 1: Einführung in die neue Gesundheitstechnologie, Verständnis für ihre Bedeutung und Relevanz.

2. Woche 2: Vertiefung der einzelnen Funktionen, praktische Schulung.

Woche 3: Live-Demonstration und -Übung, Frage- und Antwortrunde.

4. Woche 4: Bewertung des Personals, Erteilung der Zertifizierung.

Softwareunternehmen

Ziel: Schulung von Softwareentwicklern in einer neuen Programmiersprache.

Tools: Online-Tutorials, Coding-Projekte, Quizfragen zur Bewertung.

1. Woche 1: Grundlegende Syntax der neuen Programmiersprache.

2. Woche 2: Ausführlichere Konzepte und Anwendungen.

3. Woche 3: Beauftragen Sie ein Projekt zur Anwendung der neuen Sprache.

4. Woche 4: Bewertung und/oder Präsentation des Projekts.

Bringen Sie Ihre Mitarbeiterschulungsprogramme auf die nächste Stufe

Ein guter Ausbildungsplan verschafft Ihrem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil und dient als Fahrplan für die einzelnen Teammitglieder und Ihr Unternehmen als Ganzes.

Mit diesen Vorlagen für Schulungspläne können Sie den Einführungsprozess optimieren, Wissens- und Fähigkeitslücken ermitteln, die Einführung von Maßnahmen verfolgen, die berufliche Entwicklung fördern und vieles mehr. So fördern Sie nicht nur eine bessere Leistung Ihrer Mitarbeiter, um Ihre kurz- und langfristigen Geschäftsziele zu erreichen, sondern auch eine effizientere und effektivere Arbeitsweise.

ClickUp ist so konzipiert, dass es Teams jeder Größe und in allen Branchen unterstützt. Außerdem ist es einfach zu bedienen und kollaborative Projektmanagement-Tools helfen Ihnen, Zeit zu sparen und Ihre Ausbildungsziele noch schneller zu erreichen. Registrieren Sie sich für ein kostenloses ClickUp-Konto und erfahren Sie, wie jeder Teil der Plattform funktionale Tools bietet, mit denen Sie den Überblick behalten und mit Ihrem Team in Kontakt bleiben.