10 kostenlose Vorlagen für Unternehmensrichtlinien und -verfahren in Word & ClickUp

Wenn Ihre Mitarbeiter wissen, was sie zu tun haben und wie sie es tun müssen, können sie besser und schneller arbeiten.

Deshalb muss jedes Unternehmen, unabhängig von seiner Größe, über Dokumente verfügen, in denen die Unternehmensrichtlinien hervorgehoben werden, die den Mitarbeitern helfen, sich bei ihrer Arbeit und am Arbeitsplatz effektiv zurechtzufinden.

Diese Dokumente enthalten alle Regeln und Richtlinien Ihres Unternehmens, damit Ihre Mitarbeiter die besten Ergebnisse erzielen können.

Die Erstellung von Unternehmensrichtlinien von Grund auf ist jedoch eine zeitaufwändige und schwierige Aufgabe. Aus diesem Grund haben wir eine Liste mit 10 kostenlosen Vorlagen für Unternehmensrichtlinien und -verfahren zusammengestellt, die Ihnen dabei helfen, Ihre Prozesse zu optimieren.

Was sind Vorlagen für Unternehmensrichtlinien?

Vorlagen für Unternehmensrichtlinien sind vorformulierte Dokumente, die ein strukturiertes Format und Richtlinien für die Erstellung verschiedener Unternehmensrichtlinien und -verfahren bieten.

Sie decken verschiedene Bereiche ab, z. B. Verhalten, Technologienutzung, Sicherheit am Arbeitsplatz, Finanzen, Rechtsberatung und Einhaltung von Vorschriften.

Richtlinien- und Verfahrensvorlagen sind vorteilhaft, da sie eine einheitliche Struktur und Sprache bieten und sicherstellen, dass die Unternehmensrichtlinien umfassend und rechtskonform sind und mit den besten Praktiken der Branche übereinstimmen.

Diese Vorlagen bieten einen Ausgangspunkt für die Erstellung individueller Richtlinien, die auf die Bedürfnisse eines Unternehmens zugeschnitten sind, und tragen dazu bei, die Konsistenz und Klarheit der Erwartungen zu gewährleisten.

Was macht eine gute Vorlage für Unternehmensrichtlinien aus?

Eine gute Vorlage für Unternehmensrichtlinien sollte klare Ziele haben, aus denen hervorgeht, was mit der Richtlinie erreicht werden soll und für wen sie gilt. Hier sind einige wichtige Merkmale einer guten Vorlage für Unternehmensrichtlinien:

Klare und prägnante Sprache, um sicherzustellen, dass die Richtlinie für jeden leicht verständlich ist

Umfassende Abdeckung der Unternehmenstätigkeiten und Schlüsselbereiche wie Verhalten am Arbeitsplatz, Belästigungsrichtlinien und Sicherheitsvorschriften

Einhaltung der einschlägigen Gesetze und Vorschriften, um die rechtlichen Risiken für das Unternehmen zu minimieren

Flexibilität zur Anpassung an künftige Änderungen und Aktualisierungen der Unternehmensrichtlinien und -verfahren

Aufnahme von Meldemechanismen für Mitarbeiter, die Bedenken äußern oder Hilfe suchen wollen

10 Vorlagen für Unternehmensrichtlinien für das Jahr 2024

Nun, da Sie wissen, was eine umfassende Vorlage für Unternehmensrichtlinien ist und worauf Sie bei einer solchen achten sollten, wollen wir uns einige der besten kostenlosen Vorlagen für Unternehmensrichtlinien in Word und ClickUp ansehen, die Sie in Ihrem Unternehmen verwenden können.

1. ClickUp Vorlage für Mitarbeiterhandbücher, -richtlinien und -verfahren

Legen Sie die Pflichten und Rechte Ihrer Mitarbeiter mit ClickUp's Vorlage für Mitarbeiterhandbücher, Richtlinien und Verfahren fest

Der Auftrag, die Verfahren und die Erwartungen Ihres Unternehmens sind nicht nur abstrakte Konzepte - sie sind das Rückgrat Ihres Arbeitsplatzes und prägen die täglichen Erfahrungen eines jeden Mitarbeiters.

Und ein mitarbeiterhandbuch ist das Handbuch, das all diese Informationen und mehr an Ihr Team weitergibt, damit es in Ihrem Unternehmen erfolgreich sein kann.

Mitarbeiter verhaltenskodex-Handbücher , Richtlinien und Verfahren sind die Grundlage für eine gedeihliche Arbeitsplatzkultur. Sie legen die Regeln am Arbeitsplatz fest, klären die Zuständigkeiten und sorgen dafür, dass alle Beteiligten auf derselben Seite stehen.

Deshalb ist eine aktuelle, umfassende verhaltenshandbuch für Mitarbeiter ist für jede Organisation, die es mit der Gesundheit am Arbeitsplatz und der Gewährleistung eines positiven und effizienten Arbeitsumfelds ernst meint, nicht verhandelbar. ClickUp's Vorlage für Mitarbeiterhandbücher, Richtlinien und Verfahrensanweisungen ist eine All-in-One-Lösung zur Rationalisierung Ihres Dokumentationsprozesses für Richtlinien. Von der Gehaltsabrechnung bis zur Urlaubsregelung deckt diese Vorlage alles ab und bietet eine zentrale Anlaufstelle für wichtige unternehmensweite Informationen.

Die Vorlage ist in vier Hauptabschnitte unterteilt:

Alles über

Wie wir arbeiten

Standard-Verhaltenskodex

Richtlinien und Verfahren

Mit diesem verhaltenskodex-Vorlage können Sie grundlegende Richtlinien, klare Leitlinien und relevante Verfahren festlegen und schwierige Situationen leicht meistern, indem Sie sicherstellen, dass alle Beteiligten informiert sind und sich an die Vorgaben halten. Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp Mitarbeiterhandbuch Vorlage

Erleichtern Sie die Einarbeitung neuer Mitarbeiter mit der ClickUp Vorlage für das Mitarbeiterhandbuch

Die Aufnahme eines neuen Mitarbeiters ist immer ein chaotischer Prozess, sowohl für den Arbeitgeber als auch für den Arbeitnehmer. Ein gut ausgearbeitetes Mitarbeiterhandbuch, das Regeln, Vorschriften und Erwartungen klarstellt, kann den Prozess jedoch für beide Seiten vereinfachen.

Die Erstellung eines klaren, eindeutigen und wirksamen Handbuchs ist eine Herausforderung. Sie benötigen eine umfassende Vorlage für ein Mitarbeiterhandbuch, wie sie von ClickUp angeboten wird.

Die ClickUp Mitarbeiterhandbuch Vorlage hilft Personalleitern bei der Bewältigung von Anlaufschwierigkeiten im Einführungsprozess mit speziellen Abschnitten, die alle organisatorischen Regeln und Richtlinien umfassend abdecken. Sie können jedes Vorlagensegment an die Richtlinien und Onboarding-Verfahren Ihres Unternehmens anpassen.

Die Vorlage enthält neben einer detaillierten Anleitung für die ersten Schritte auch Abschnitte für die Dokumentation detaillierter Informationen über:

Einarbeitung

Kultur

Arbeitsplatzrichtlinien wie Kleiderordnung, bezahlte Freizeit und Interessenkonflikte

Das Unternehmen

Grundsätze und Richtlinien für Fernarbeit

Mitarbeiterverhalten und Standard-Verhaltenskodex

Geschäftspraktiken

Anwesenheitsrichtlinien

Leistungsbeurteilungen

Betriebliche Vergünstigungen

Offboarding-Prozess

Darüber hinaus kann die Vorlage (und ihr Inhalt) in Echtzeit bearbeitet und nahtlos freigegeben werden. Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp Employee Handbook (Advanced) Vorlage

Erstellen Sie eine zentrale Anlaufstelle für alle Informationen, die Ihre Mitarbeiter benötigen, mit der ClickUp Vorlage für das Mitarbeiterhandbuch (Advanced)

Egal, ob Sie neue Mitarbeiter willkommen heißen oder Ihren derzeitigen Mitarbeitern helfen wollen, ihre Aufgaben und Verantwortlichkeiten im Griff zu behalten, diese Vorlage für ein Mitarbeiterhandbuch hat alles, was Sie brauchen! ClickUp's Mitarbeiterhandbuch (Fortgeschritten) Vorlage soll Ihnen helfen, einen umfassenden Leitfaden für alle Ihre Mitarbeiter zu erstellen, in dem Erwartungen, Richtlinien und Verfahren klar dargelegt sind. Von den Unternehmensrichtlinien und der Unternehmensgeschichte bis hin zu Stellenbeschreibungen, beruflichen Vorteilen und der Unternehmenskultur hilft Ihnen diese Vorlage, alles an einem zentralen Ort organisiert und aktuell zu halten.

Hier sind die wichtigsten Vorteile dieser Vorlage:

Sie ermöglicht es allen Mitarbeitern, die Richtlinien und Verfahren zu verstehen

Sie stellt sicher, dass alle Mitarbeiter über ihre Rechte und Pflichten informiert sind

Sie schützt den Arbeitgeber vor rechtlicher Haftung, da sie alle Unternehmensrichtlinien schriftlich festhält

Wie wird es verwendet? Einfach herunterladen und den Inhalt an die Richtlinien und Verfahren Ihres Unternehmens anpassen. Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp HR-Handbuch Vorlage

Definieren und kommunizieren Sie die Kernwerte des Unternehmens in einfachen Worten an alle Beteiligten mit der ClickUp HR Handbook Template

So wie eine Landkarte Ihnen hilft, sich in einer unbekannten Landschaft zurechtzufinden, hilft ein Personalhandbuch Ihrem Team zu verstehen, was von ihnen erwartet wird und wo sie wichtige Informationen finden.

Mit ClickUp's HR-Handbuch-Vorlage können Sie ganz einfach ein Handbuch erstellen, das auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten ist. Es ist wie ein Werkzeugkasten, mit dem Sie schnell auf die Regeln und Richtlinien zugreifen können, um sicherzustellen, dass alle auf der gleichen Seite stehen.

Diese Handbuchvorlage enthält drei Hauptabschnitte mit 12 Unterabschnitten, darunter:

Auftrag und Werte des Unternehmens : Definieren Sie den übergreifenden Zweck und die Grundsätze, die die Tätigkeit des Unternehmens leiten sollen

: Definieren Sie den übergreifenden Zweck und die Grundsätze, die die Tätigkeit des Unternehmens leiten sollen Unternehmensdetails : Geben Sie Hintergrundinformationen über die Gründung des Unternehmens und seine Entwicklung im Laufe der Zeit

: Geben Sie Hintergrundinformationen über die Gründung des Unternehmens und seine Entwicklung im Laufe der Zeit Angebotene Dienstleistungen : Skizzieren Sie das Angebot an Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens

: Skizzieren Sie das Angebot an Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens Unternehmensstruktur : Zeigen Sie die Organisationshierarchie und die Berichtsbeziehungen innerhalb des Unternehmens auf

: Zeigen Sie die Organisationshierarchie und die Berichtsbeziehungen innerhalb des Unternehmens auf Führung : Stellen Sie die wichtigsten Führungskräfte und Entscheidungsträger innerhalb des Unternehmens vor

: Stellen Sie die wichtigsten Führungskräfte und Entscheidungsträger innerhalb des Unternehmens vor Kultur : Beschreiben Sie die Werte, Normen und Überzeugungen, die das Arbeitsumfeld des Unternehmens prägen

: Beschreiben Sie die Werte, Normen und Überzeugungen, die das Arbeitsumfeld des Unternehmens prägen Personalpolitik in Bezug auf das Onboarding und Offboarding : Beschreiben Sie die Verfahren für die Aufnahme neuer Mitarbeiter und den Umgang mit Austritten

: Beschreiben Sie die Verfahren für die Aufnahme neuer Mitarbeiter und den Umgang mit Austritten Verhalten am Arbeitsplatz : Legen Sie die Erwartungen für professionelles Verhalten und Interaktionen zwischen den Mitarbeitern fest

: Legen Sie die Erwartungen für professionelles Verhalten und Interaktionen zwischen den Mitarbeitern fest Anwesenheit : Klären Sie die Richtlinien und Verfahren für die Anwesenheit der Mitarbeiter und die Zeiterfassung

: Klären Sie die Richtlinien und Verfahren für die Anwesenheit der Mitarbeiter und die Zeiterfassung Unternehmensvorteile: Heben Sie alle zusätzlichen Leistungen oder Anreize hervor, die den Mitarbeitern über die Standardvergütung hinaus geboten werden

Verwenden Sie diese Vorlage, um Ihr Team zu informieren und zu organisieren - und um seine beste Arbeit zu leisten, ohne durch vage Regeln und Verfahren behindert zu werden. Diese Vorlage herunterladen

5. ClickUp Richtlinie Memo Vorlage

Implementieren Sie neue Richtlinien klar und effizient mit ClickUp's Policy Memo Template

Bei der Umsetzung neuer Pläne oder Änderungen ist eine klare Kommunikation entscheidend. Hier kommt eine Vorlage für ein Richtlinienmemo ins Spiel. Sie hilft Ihnen, Aktualisierungen oder neue organisatorische Initiativen auf gut organisierte Weise einzuführen und sicherzustellen, dass jeder die Richtlinien und Erwartungen klar versteht.

Mit ClickUp's Policy Memo Vorlage können Sie den Prozess der Erstellung umfassender Memos rationalisieren. Diese Vorlage hilft Ihnen dabei, ein einheitliches Format für Ihre Memos zu erstellen, damit diese präzise und leicht verständlich sind.

Nehmen wir an, Sie möchten in Ihrem Unternehmen eine neue Richtlinie und ein neues Verfahren für die Telearbeit einführen. Hier sehen Sie, wie Sie ein Memo anhand von fünf vorgegebenen Abschnitten strukturieren können, um Ihren Mitarbeitern die Änderungen effektiv zu vermitteln:

Kopfzeile : Geben Sie den Gegenstand des Memos klar und deutlich an, einschließlich der Namen von Absender und Empfänger sowie des Datums der Ausstellung

: Geben Sie den Gegenstand des Memos klar und deutlich an, einschließlich der Namen von Absender und Empfänger sowie des Datums der Ausstellung Zusammenfassung : Skizzieren Sie die Vorteile der Einführung einer Fernarbeitsrichtlinie, wie z. B. erhöhte Produktivität, Flexibilität und verbesserte Work-Life-Balance für die Mitarbeiter

: Skizzieren Sie die Vorteile der Einführung einer Fernarbeitsrichtlinie, wie z. B. erhöhte Produktivität, Flexibilität und verbesserte Work-Life-Balance für die Mitarbeiter Hintergrund : Erläutern Sie den Kontext, indem Sie die Notwendigkeit einer Fernarbeitsrichtlinie erläutern und dabei Faktoren wie sich ändernde Arbeitstrends, technologische Fortschritte und den Wunsch, Top-Talente anzuziehen, anführen, z. B

: Erläutern Sie den Kontext, indem Sie die Notwendigkeit einer Fernarbeitsrichtlinie erläutern und dabei Faktoren wie sich ändernde Arbeitstrends, technologische Fortschritte und den Wunsch, Top-Talente anzuziehen, anführen, z. B Empfehlung : Stellen Sie umsetzbare Schritte für die Implementierung der Fernarbeitsrichtlinie vor, wie z. B. die Definition von Richtlinien für die Fernarbeit, die Erstellung von Kommunikationsprotokollen und die Festlegung von Erwartungen in Bezug auf Leistung und Verfügbarkeit

: Stellen Sie umsetzbare Schritte für die Implementierung der Fernarbeitsrichtlinie vor, wie z. B. die Definition von Richtlinien für die Fernarbeit, die Erstellung von Kommunikationsprotokollen und die Festlegung von Erwartungen in Bezug auf Leistung und Verfügbarkeit Aufforderung zum Handeln (CTA): Kommunizieren Sie klar und deutlich die nächsten Schritte für die Mitarbeiter, wie z. B. die Überprüfung der Richtlinie, die Teilnahme an Schulungen und die Einhaltung der skizzierten Richtlinien für Fernarbeit

Außerdem können Sie alle bestehenden Richtlinien bequem an einem Ort zusammenfassen und so die Verantwortlichkeit und Einhaltung der Richtlinien fördern. Mit dieser Vorlage können Sie Ihr Team über die Unternehmensrichtlinien informieren und auf dem Laufenden halten, ohne übermäßig viel Zeit in die Recherche oder das Neuschreiben zu investieren. Diese Vorlage herunterladen

6. ClickUp Mitarbeiterhandbuch Vorlage für HLK Unternehmen Vorlage

Definieren Sie wesentliche Geschäftselemente und fördern Sie ein erfolgreiches Arbeitsumfeld durch ClickUp's HVAC Employee Handbook Template

Führen Sie ein HLK-Unternehmen (Heizung, Lüftung und Klimaanlagen)?

Wenn ja, brauchen Sie ein Mitarbeiterhandbuch, das auf die Bedürfnisse Ihrer Mitarbeiter in Bezug auf Sicherheitsschulungen und Betriebsabläufe zugeschnitten ist.

Das ClickUp Vorlage für ein Mitarbeiterhandbuch für ein HLK-Unternehmen wurde entwickelt, um diese Anforderungen nahtlos zu erfüllen. Mit dieser Vorlage können Sie klare Richtlinien zu Richtlinien und Verfahren festlegen, Dokumente zu Aufgaben und Leistung organisieren und wertvolle Hinweise zu Schulung, Einarbeitung und Karriereentwicklung geben. Die Vorlage umfasst die folgenden Abschnitte:

Unternehmensgeschichte

Team-Richtlinien

Verhaltensrichtlinien

Richtlinien zur Büroumgebung

Kommunikationspolitik

Entlohnung und Leistung

Leistungen

Beendigung

Verwenden Sie diese Vorlage, um die wesentlichen Aspekte Ihres Unternehmens festzulegen, die zu seinem Erfolg beitragen. Sorgen Sie für die Einhaltung von Sicherheitsverfahren, legen Sie Standards für den Kundenservice fest und schaffen Sie ein positives Arbeitsumfeld. Diese Vorlage herunterladen

7. ClickUp Prozess & Prozeduren Vorlage

Markieren Sie die Aufgaben, die zur Erstellung eines lebendigen Prozessdokuments erforderlich sind, mit der ClickUp-Vorlage für Prozesse und Verfahren

Mit der ClickUp Prozess- und Verfahrensvorlage mit der ClickUp Prozess- und Verfahrensvorlage können Sie alle Ihre Prozesse für einen schnellen Zugriff zentral dokumentieren, Schritt-für-Schritt-Anleitungen für wiederholbare Aufgaben erstellen und Verfahren mit leicht verständlichen Kanban-Tafeln visuell organisieren.

Ob Benutzer-Onboarding oder Produkteinführung, diese Vorlage vereinfacht die Einrichtung, Nachverfolgung und Fertigstellung Ihrer unternehmensweiten Prozesse von Anfang bis Ende und hilft Ihnen dabei, sie nach Abteilungen oder Funktionen zu kategorisieren, um sie noch einfacher zu gestalten.

Zusammen mit dem Getting Started Guide Dokument enthält diese Vorlage auch ein:

Dokumentationsliste : Damit können Sie alle Ihre Projektdokumente an einem Ort auflisten

: Damit können Sie alle Ihre Projektdokumente an einem Ort auflisten Dokumentationsstufen-Tafel : Sie bietet eine Tafelansicht zur Visualisierung der Phasen Ihres Dokumentationsprozesses

: Sie bietet eine Tafelansicht zur Visualisierung der Phasen Ihres Dokumentationsprozesses Prozessablaufplan-Whiteboard: Damit können Sie den Ablauf Ihres Dokumentationsprozesses abbilden

Sie können die Listen- und Tafelansicht verwenden, um Ihre Projektdokumente zu organisieren. Um sie einfach zu verwalten, können Sie Details wie Typ, Priorität, Phase, Abteilung und Fertigstellungsrate hinzufügen.

Weisen Sie Teammitgliedern, Stakeholdern und Genehmigern Tags zu, um sie zu benachrichtigen, wenn ein Beitrag erforderlich ist. Passen Sie Kategorien, Tags und Felder an, und stellen Sie die Gruppierung und Sortierung nach Ihren Wünschen ein. Diese Vorlage herunterladen

8. ClickUp Prozeduren Vorlage

Vereinfachen Sie das Aufgabenmanagement mit ClickUp's Procedure Template

Eine Verfahrensvorlage ist ein Dokument, das die Schritte eines Prozesses klar umreißt und seinen Zweck und seine Ziele definiert. Sie ist wie eine schriftliche Anleitung, die den Mitarbeitern genau sagt, was sie Schritt für Schritt tun müssen. Standardarbeitsanweisungen sind für den reibungslosen und effizienten Ablauf eines jeden Unternehmens von entscheidender Bedeutung. Doch ihre Erstellung kann sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Das ist der Grund, warum die ClickUp's Verfahrensvorlage ist sehr nützlich!

Diese Vorlage hat vollständig anpassbare Funktionen wie:

Benutzerdefinierte Status : Verwenden Sie verschiedene benutzerdefinierte Status für Ihre Aufgaben, um den Fortschritt der einzelnen Verfahren zu überwachen

: Verwenden Sie verschiedene benutzerdefinierte Status für Ihre Aufgaben, um den Fortschritt der einzelnen Verfahren zu überwachen Benutzerdefinierte Felder : Organisieren Sie Ihre Vorgänge und weisen Sie ihnen Attribute zu, um die Phasen eines Prozesses auf einen Blick zu sehen

: Organisieren Sie Ihre Vorgänge und weisen Sie ihnen Attribute zu, um die Phasen eines Prozesses auf einen Blick zu sehen Benutzerdefinierte Ansichten : Verwenden Sie diese Doc-Vorlage als Ausgangspunkt und passen Sie Ihren ClickUp-Workflow mit Listen-, Gantt-, Workload-, Kalender- und anderen Ansichten an

: Verwenden Sie diese Doc-Vorlage als Ausgangspunkt und passen Sie Ihren ClickUp-Workflow mit Listen-, Gantt-, Workload-, Kalender- und anderen Ansichten an Projektverwaltung: Verbessern Sie die Vorgangsverfolgung mit Kommentarreaktionen, verschachtelten Unteraufgaben, mehreren Beauftragten und Prioritäten

Die Verfahrensvorlage vereinfacht die Erstellung von SOPs und erleichtert es Ihnen, Ihre Arbeitsabläufe zu rationalisieren, die Organisation und Klarheit zu verbessern und sicherzustellen, dass alle Beteiligten denselben Prozess befolgen. Diese Vorlage herunterladen

9. ClickUp Standardarbeitsanweisungen Vorlage

Schaffen Sie mit der ClickUp SOP-Vorlage einen Rahmen für die Verwaltung des Personals Ihrer Organisation

Eine Dokumentvorlage für Standardarbeitsanweisungen (SOPs) ist ein Rahmen für die Verwaltung des Personals Ihres Unternehmens. Sie stellt sicher, dass Sie über die richtige Anzahl qualifizierter und motivierter Mitarbeiter verfügen, um den Betrieb Ihres Unternehmens reibungslos aufrechtzuerhalten.

Mit einer SOP-Vorlage können Unternehmen sicherstellen, dass alle Aufgaben einheitlich ausgeführt werden, unabhängig davon, wer dafür verantwortlich ist. Die Erstellung einer SOP-Vorlage ohne SOP-Software kann zeitaufwändig sein, weshalb die Verwendung einer vorgefertigten Vorlage die richtige Lösung ist.

Mit ClickUp's Vorlage für Standardarbeitsanweisungen erhalten Sie alles, was Sie für ein erfolgreiches SOP-Management benötigen, an einem Ort und in einem einheitlichen Arbeitsbereich mit Best Practices für prozessmanagement für die schnelle Erstellung von SOPs.

Sie können auch auf andere Verfahrensvorlagen, Arbeitsabläufe und Checklisten zugreifen, um alle Beteiligten bei der Stange zu halten.

Die Vorlage umfasst die folgenden Abschnitte:

Onboarding- und Offboarding-Prozesse : Rationalisieren Sie die Verfahren für die Aufnahme neuer Mitarbeiter und die Verwaltung von Mitarbeiterabgängen

: Rationalisieren Sie die Verfahren für die Aufnahme neuer Mitarbeiter und die Verwaltung von Mitarbeiterabgängen Schulung : Erstellen Sie Richtlinien für Mitarbeiterschulungsprogramme, um eine einheitliche und effektive Kompetenzentwicklung zu gewährleisten

: Erstellen Sie Richtlinien für Mitarbeiterschulungsprogramme, um eine einheitliche und effektive Kompetenzentwicklung zu gewährleisten Versetzungsprozess : Definieren Sie die Schritte, die bei der Versetzung von Mitarbeitern zwischen Abteilungen oder Standorten innerhalb des Unternehmens erforderlich sind

: Definieren Sie die Schritte, die bei der Versetzung von Mitarbeitern zwischen Abteilungen oder Standorten innerhalb des Unternehmens erforderlich sind Beförderungsprozess : Skizzieren Sie die Kriterien und Verfahren für die Beförderung von Mitarbeitern in höhere Positionen innerhalb des Unternehmens

: Skizzieren Sie die Kriterien und Verfahren für die Beförderung von Mitarbeitern in höhere Positionen innerhalb des Unternehmens Urlaub und Freistellungen: Legen Sie die Richtlinien und Verfahren für die Beurlaubung von Mitarbeitern und die Beantragung von Freistellungen fest Diese Vorlage herunterladen ### 10. ClickUp-Prozessablauf-Vorlage

Standardisieren und dokumentieren Sie Ihre Prozesse mit ClickUp's Process Flow Whiteboard Template

Jedes Unternehmen, unabhängig von seiner Größe, verwendet Prozessabläufe, um Abläufe zu rationalisieren und die Dinge auf Kurs zu halten. Mit einer guten Prozessablaufvorlage können Sie den Arbeitsablauf in einem einzigen Dashboard visualisieren und dokumentieren. ClickUp's Prozessablauf-Whiteboard-Vorlage wurde entwickelt, um Ihr Leben einfacher zu machen. Es hilft Ihnen, Prozesse schnell und einfach zu visualisieren, Teams mit Aufgabenlisten, Checklisten und Kommentaren zu organisieren und den Fortschritt zu verfolgen, um sicherzustellen, dass alles wie geplant erledigt wird.

Angenommen, Sie erstellen ein neues Dokument für HR-Ziele und damit verbundene Prozesse. Mit dieser Vorlage können Sie separate Spalten für die Personalverantwortlichen, den Personalleiter und andere Beteiligte erstellen sowie Details über den Onboarding-Prozess, den Austrittsprozess oder andere Organisationsstrukturen oder Flussdiagrammprozesse hinzufügen.

Die Vorlage ist im Whiteboard-Format gestaltet und bietet zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten. Standardmäßig enthält sie diese fünf Abschnitte:

Planung

Entwicklung

Ausführung

Verwaltung

Bewertung Diese Vorlage herunterladen ## Bonus: Unternehmensrichtlinien & Verfahren Vorlagen in Word

Neben den ClickUp-Richtlinienvorlagen können Sie auch die folgenden Word-Vorlagen verwenden:

1. Unternehmensrichtlinien-Vorlage in Word entwerfen

über Vorlage.net Entwickeln Sie mit dieser Vorlage für Unternehmensrichtlinien klare und umfassende Richtlinien, die das erwartete Verhalten in Ihrem Unternehmen umreißen.

Passen Sie diese Richtlinien an die Grundwerte Ihres Unternehmens an und fördern Sie ein Umfeld, das von Professionalität, Integrität und Respekt geprägt ist. Arbeiten Sie mit den wichtigsten Interessengruppen zusammen, um Regeln zu erstellen, die zu Ihrer einzigartigen Kultur passen und es den Mitarbeitern ermöglichen, ethische Standards einzuhalten.

Dieser kooperative Ansatz stellt sicher, dass die Grundsätze, die für den Erfolg Ihres Unternehmens ausschlaggebend sind, von den Mitarbeitern mitgetragen und befolgt werden, während gleichzeitig ein positiver und produktiver Arbeitsplatz erhalten bleibt.

Es ist in benutzerfreundlichen Dateiformaten verfügbar und integriert nahtlos von Experten kuratierte Inhalte, die an Ihre Unternehmenskultur angepasst werden können. Diese Vorlage herunterladen

2. Vorlage für Fernarbeitspolitik

über Vorlage.net Mit dieser Vorlage für Richtlinien zur Telearbeit ersparen Sie sich die mühsame Ausarbeitung von Richtlinien für Telearbeit und hybride Arbeitsformen von Grund auf. Diese umfassende Vorlage für Richtlinien für die Arbeit von zu Hause aus umfasst alles, von der Einstellung und Einarbeitung bis zum Verhalten der Mitarbeiter.

Dank des intuitiven Layouts können Sie dieses Mitarbeiterhandbuch mühelos an Ihre individuellen Anforderungen in Ihrem Arbeitsumfeld anpassen. Diese Vorlage herunterladen

Beginnen Sie mit der Erstellung Ihrer Unternehmensfahrpläne mit Vorlagen für Unternehmensrichtlinien

Die Erstellung von Richtlinien und Verfahren kann sich schwierig, eintönig und langweilig anfühlen. Das muss aber nicht so sein.

Wählen Sie eine Vorlage, versammeln Sie Ihr Team und nutzen Sie das entsprechende Tool, um den Prozess der Richtlinienerstellung zu rationalisieren. Und die verschiedenen anpassbaren Vorlagen von ClickUp sind genau die richtigen Werkzeuge für diesen Prozess!

Möchten Sie einen einzigen Arbeitsbereich für die Verwaltung aller Dokumente und Prozesse in Ihrem Unternehmen schaffen? Registrieren Sie sich bei ClickUp noch heute kostenlos an!