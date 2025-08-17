die 11 besten SOAP-Notizgeneratoren für eine schnellere und genauere klinische Dokumentation

Der Arbeitstag ist zu Ende und Sie haben gerade Ihren letzten Patienten behandelt. Im Idealfall würden Sie sich jetzt entspannen und nach Hause gehen. Stattdessen starren Sie auf einen wachsenden Stapel von Patienten-Notizen, die noch geschrieben werden müssen – ein frustrierender Abschluss eines langen Tages, an dem Sie Symptome überwacht, Krankenakten aktualisiert und den Fortschritt Ihrer Patienten nachverfolgt haben.

SOAP-Notizen – Subjektiv, Objektiv, Bewertung und Plan – sind für die klinische Praxis unverzichtbar, aber sie effizient und genau zu schreiben, kann insbesondere unter Druck schwierig sein. Hier kann ein SOAP-Notizgenerator helfen.

Wenn Sie eine vielbeschäftigte Praxis betreiben oder noch in der Ausbildung sind, werden diese Tools Ihren Workflow optimieren und gleichzeitig Ihre Notizen übersichtlich, vollständig und konform halten.

Werfen wir einen Blick darauf. 🧰

SOAP-Notizgeneratoren auf einen Blick

SOAP-Notizen gewährleisten die Konsistenz bei der Erfassung von Patientendaten und tragen dazu bei, Missverständnisse zwischen den Teams zu reduzieren. Um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, finden Sie hier eine Liste aller SOAP-Notizgeneratoren:

Name des Tools Am besten geeignet für Anwendungsfall Preise* ClickUp Benutzerdefinierte Workflows und KI-gestützte SOAP-Dokumentation Verwaltung von Dokumentationen über Teams und Projekte hinweg im Gesundheitswesen Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen SOAPNoteAI. com Standalone-Notizgenerierung ohne EHR-System Schnelle Erstellung von SOAP-Notizen aus Stenogrammen, Diktaten oder Telemedizin-Sitzungen Benutzerdefinierte Preise Suki KI Sprachgesteuerte klinische Dokumentation Verwenden Sie Sprachbefehle oder Umgebungsgeräusche, um EHR-integrierte klinische Notizen zu erstellen Benutzerdefinierte Preise SOAP KI Mehrsprachige klinische Dokumentation mit ICD-10 Automatisches Formatieren klinischer Notizen in SOAP-Struktur mithilfe von KI Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 60 $/Monat pro Benutzer DeepScribe Klinische Notizen in der Umgebung Erfassen von Unterhaltungen zwischen Ärzten und Patienten und Erstellen von Notizen in Echtzeit Benutzerdefinierte Preise Bemerkenswerte Gesundheit Automatisierung klinischer Aufgaben Automatisierung von Verwaltungs- und Dokumentations-Workflows in Gesundheitsorganisationen Benutzerdefinierte Preise Tali KI EHR-integrierter Sprachassistent Sprachgesteuertes Notieren, Diktieren und medizinische Suche innerhalb von EHR-Systemen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 49,99 $/Monat pro Benutzer Augmendix Echtzeit-Protokollierung und Patientenbeteiligung Bereitstellung von Remote-Support in Echtzeit für die Dokumentation von Patientengesprächen Benutzerdefinierte Preise Carepatron Online-Client-Portale Verwalten von Terminen, Abrechnungen und Patientenakten Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 19 $/Monat Healthie Anbieter von Telemedizin und Wellness Unterstützung für virtuelle Pflege, Wellness-Nachverfolgung und genaue SOAP-Notizen für Ernährungsberater und Wellness-Coaches Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 49 $/Monat pro Benutzer SimplePractice Elektronische Rezepte und Medikamentenverwaltung Optimierung der Client-Aufnahme, Terminplanung, Abrechnung und SOAP-Dokumentation für unabhängige Anbieter Bezahlte Pläne beginnen bei 49 $/Monat pro Benutzer

Worauf sollten Sie bei SOAP-Notizgeneratoren achten?

Von der Anpassung bis zur Automatisierung – hier finden Sie eine kurze Übersicht über die unverzichtbaren Features, mit denen Sie Ihre klinische Dokumentation schneller, intelligenter und stressfreier gestalten können. ⚒️

Compliance und Sicherheit: Stellen Sie zunächst sicher, dass die HIPAA-Konformität gegeben ist. Sie benötigen eine integrierte Verschlüsselung für gespeicherte und freigegebene Infos sowie intelligente Features wie die automatische Bereinigung von PHI, um Patientendaten zu schützen

Anpassung und Spezialisierung: Wählen Sie Tools mit Wählen Sie Tools mit Notizvorlagen, die speziell auf Ihr Fachgebiet zugeschnitten sind. Bonuspunkte gibt es, wenn die Felder anpassbar sind und die Plattform verschiedene Notizstile wie SOAP, DAP-Notizen oder BIRP unterstützt

KI- und Automatisierungs-Features: Achten Sie auf KI-gestützte Tools, die natürliche Sprachverarbeitung (NLP) nutzen, um Audio- oder Kurznotizen in strukturierte Dokumentationen umzuwandeln

Flexible Ausgabe: Stellen Sie sicher, dass Ihre Notizen in verschiedenen Formaten wie PDF oder Word exportiert und bei Bedarf problemlos für andere Anbieter freigegeben werden können

📚 Wissenswertes: Hier finden Sie ein kurzes Glossar mit allen Begriffen, die Sie kennen sollten: HIPAA: Gesetz über die Übertragbarkeit und Rechenschaftspflicht von Krankenversicherungen

PHI: Geschützte Gesundheitsdaten

DAP: Daten, Beurteilung, Plan

EHR: Elektronische Gesundheitsakte

ICD-10: Internationale Klassifikation der Krankheiten, 10. Revision

Die besten SOAP-Notizgeneratoren

Auf der Suche nach dem besten SOAP-Notiz-Generator? Immer mehr Ärzte setzen auf digitale Tools, um Zeit zu sparen, Fehler zu reduzieren und sich auf die Patientenversorgung zu konzentrieren.

Hier sind die besten Tools, die sich durch ihre benutzerfreundliche Oberfläche, intelligente Features und Support auszeichnen. ⚓

1. ClickUp (Am besten geeignet für benutzerdefinierte Workflows für medizinische Dokumentationen)

Zwischen Patientenbesuchen, Verwaltungsarbeit und dem Versuch, die Dokumentation rechtzeitig zu erledigen, kann man sich leicht von der schieren Menge an Informationen überwältigt fühlen.

ClickUp , die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, vereint Projekte, Wissen und Chat an einem Ort – alles unterstützt durch die weltweit am besten integrierte KI für die Arbeit. Dank der nahtlosen Integration hilft Ihnen ClickUp, sich auf die Interaktion mit Patienten zu konzentrieren, ohne zwischen Apps umschalten zu müssen.

Mit der Projektmanagement-Software ClickUp Healthcare erhalten Ärzte eine einzige, intelligente Plattform, um Patienten-Workflows zu verwalten, die Erstellung von SOAP-Notizen zu optimieren und alles miteinander zu verbinden.

Hinweis zur Compliance: ClickUp ist eine GDPR-konforme Projektmanagement-Plattform, die robuste Features für Sicherheit und Datenschutz bietet. Für Organisationen im Gesundheitswesen kann ClickUp so konfiguriert werden, dass es die HIPAA-Compliance-Standards erfüllt, wenn es im Rahmen einer aktiven Business Associate Agreement (BAA) mit ClickUp verwendet wird. Mit ClickUp können Teams im Gesundheitswesen Dokumentation, Zusammenarbeit und Workflow-Management optimieren – alles in einem flexiblen Workspace.

Optimieren Sie End-to-End-Workflows für Patienten mit der Projektmanagement-Software ClickUp Healthcare

Aber wie hilft das Projektmanagement-Tool für das Gesundheitswesen dabei?

Angenommen, Sie haben gerade einen Patientenbesuch beendet und müssen schnell Ihre SOAP-Notizen festhalten, bevor Sie weitermachen können. Keine Notizen auf Papier mehr – öffnen Sie einfach ClickUp Notepad und beginnen Sie mit der Eingabe oder Diktat in Ihrem Workspace. Anstatt nach Papier zu suchen, wenden Sie sich an ClickUp Notepad in Ihrem Workspace, um Ihre Gedanken sofort zu tippen (oder zu diktieren). Dies ist besonders nützlich, wenn Sie die Symptome eines Patienten während der Visite oder Konsultation notieren.

Mit ClickUp Notepad können Sie schnell und unkompliziert Notizen machen

Sie sind privat und nur für Sie sichtbar, sodass Sie frei brainstormen oder grobe Notizen festhalten können, bevor Sie diese formalisieren. Sobald Ihre Notizen eingegeben sind, können Sie sie direkt in ClickUp-Aufgaben umwandeln.

Wenn Sie jedoch ein strukturierteres Dokumentations-Tool mit Echtzeit-Zusammenarbeit suchen, sollten Sie sich für ClickUp Docs entscheiden.

Speichern Sie alle Ihre Notizen zentral mit ClickUp Docs

Sie können Ihre SOAP-Notizvorlagen in ClickUp Docs erstellen, in Ordnern organisieren und mit Ihrem Team zusammenarbeiten. Diese Vorlagen wurden von Benutzern erstellt und sind nicht für das Gesundheitswesen vorkonfiguriert, aber Sie können sie vollständig an Ihren Workflow anpassen.

Schreiben Sie SOAP-Notizen, verknüpfen Sie sie mit Aufgaben (z. B. Terminierung von Nachuntersuchungen oder Anordnung von Tests) und betten Sie sogar Ansichten Ihres klinischen Workflows, wie Patientenlisten, Kalender oder Board-Ansichten, direkt in das Dokument ein. Docs konsolidiert subjektive und objektive Informationen an einem Ort, wodurch das Format Ihrer SOAP-Notizen übersichtlicher wird.

ClickUp Docs ist eine App zum Erstellen von Notizen, mit der Sie Rich Text, Checklisten und Bildanhänge verwenden können – ideal für die Erstellung strukturierter Entwürfe von SOAP-Einträgen, Krankheitsgeschichten oder Verfahrensnotizen im Handumdrehen. Diese visuellen Elemente machen es doppelt so einfach, auf Befunde aus körperlichen Untersuchungen oder frühere Behandlungsnotizen zu verweisen.

Dank der Zusammenarbeit in Echtzeit kann Ihre gesamte Abteilung gleichzeitig an demselben Pflegeplan arbeiten, Kommentare hinterlassen oder sich gegenseitig für Feedback markieren.

Möchten Sie mit KI-Unterstützung noch einen Schritt weiter gehen? Entdecken Sie ClickUp Brain.

🎥 Hier ist ein kurzes Video, das Ihnen das Schreiben mit KI erleichtert!

Die Engine von Brain ist tief in Ihren Workspace eingebettet und versteht Ihren Kontext, Ihre Notizen, Aufgaben, Dokumente, Ihr Team und Ihre Ziele.

Angenommen, Sie haben eine grobe HPI-Notiz geschrieben und möchten diese in ein ausgefeiltes SOAP-Format überarbeiten. Bitten Sie einfach den KI-Assistenten in natürlicher Sprache, Ihnen dabei zu helfen, die Notiz zu bereinigen, wichtige Punkte zusammenzufassen und die Terminologie an die Standards der klinischen Dokumentation anzupassen.

Sie können das KI-Tool zum Notieren auch bitten:

Erstellen Sie Zusammenfassungen laufender Patientenfälle

Hilft Ihnen beim Verfassen von Patientenanweisungen auf Grundlage aktueller Einträge

Erstellen Sie schnell informative Zusammenfassungen auf der Grundlage von medizinischer Literatur, die Sie in Ihrem Workspace verknüpft haben

Sie können das KI-Tool für Notizen auch bitten, Zusammenfassungen laufender Patientenfälle zu erstellen, Ihnen beim Verfassen von Patientenanweisungen auf der Grundlage aktueller Einträge zu helfen oder kurze Schulungsunterlagen auf der Grundlage von medizinischer Literatur zu erstellen, die Sie in Ihrem Workspace verknüpft haben.

ClickUp AI Notetaker für Teams im Gesundheitswesen

Der KI-Notizbuch von ClickUp kann automatisch an den Meetings Ihres Teams teilnehmen, Unterhaltungen transkribieren und prägnante Zusammenfassungen und Aktionselemente erstellen – so bleiben Teams im Gesundheitswesen organisiert und auf dem gleichen Stand.

Notiz: ClickUp AI Notetaker ist kein spezielles Tool für die klinische Dokumentation. Es eignet sich am besten für interne Meetings, Fallbesprechungen und administrative Anrufe.

🚨 ClickUp Insights: Wir haben kürzlich festgestellt, dass etwa 33 % der Wissensarbeiter täglich 1 bis 3 Personen anschreiben, um den benötigten Kontext zu erhalten. Aber was wäre, wenn Sie alle Informationen dokumentiert und sofort verfügbar hätten? Mit dem KI-Wissensmanager von ClickUp Brain an Ihrer Seite gehört das Wechseln zwischen verschiedenen Kontexten der Vergangenheit an. Stellen Sie einfach die Frage direkt aus Ihrem Workspace, und ClickUp Brain ruft die Informationen aus Ihrem Workspace und/oder verbundenen Apps von Drittanbietern ab!

Die besten Features von ClickUp

Passen Sie SOAP-Notizvorlagen, Patientenaufnahmeformulare oder Behandlungspläne an, um die Konsistenz Ihrer Dokumentation aus einer Liste von über 1.000 ClickUp-Vorlagen zu gewährleisten

Verwenden Sie ClickUp Dashboards , um Schlüsselmetriken wie die Verteilung der Fallzahlen, ausstehende Notizen oder Zeitleisten für Nachfassaktionen zu visualisieren und so die betriebliche Übersicht zu verbessern

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben wie das Zuweisen von Nachfassaktionen, das Ändern des Status von Aufgaben oder das Versenden von Erinnerungen für Dokumentationsprüfungen mit ClickUp Automatisierungen

Wandeln Sie Notepad-Einträge in Aufgaben für die Nachverfolgung oder weitere Maßnahmen um.

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Ihrem Team an Dokumentationsentwürfen zusammen

Limits von ClickUp

Für brandneue Benutzer kann es eine gewisse Einarbeitungszeit erfordern

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.080 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Hier ist, was eine G2-Bewertung dazu sagt

Ich brauche einen Blog, um alles zu schreiben, was mir an ClickUp gefällt. Es hat einfach alles: Aufgaben (in Listenansicht, Tabellenansicht, Board-Ansicht, Kalenderansicht, Kartenansicht usw.), Dokumente, KI, Dashboards, Automatisierungen ... Sie können öffentliche Links zu Aufgaben oder Dokumenten teilen. Die Aufgaben haben einen Aktivitäts-Tab, sodass Sie den gesamten Verlauf einer Aufgabe einsehen können. Es ist so flexibel und professionell. Mit ClickUp gibt es keine Ausreden mehr, nicht extrem produktiv zu sein.

Ich brauche einen Blog, um alles zu schreiben, was mir an ClickUp gefällt. Es hat einfach alles: Aufgaben (in Listenansicht, Tabellenansicht, Board-Ansicht, Kalenderansicht, Kartenansicht usw.), Dokumente, KI, Dashboards, Automatisierungen ... Sie können öffentliche Links zu Aufgaben oder Dokumenten teilen. Die Aufgaben haben einen Aktivitäts-Tab, sodass Sie den gesamten Verlauf einer Aufgabe einsehen können. Es ist so flexibel und professionell. Mit ClickUp gibt es keine Ausreden mehr, nicht extrem produktiv zu sein.

2. SOAPNoteAI. com (Am besten geeignet für die eigenständige Erstellung von SOAP-Notizen ohne EHR)

via SOAPNoteAI

SOAPNoteAI. com ist ein leichtgewichtiger, webbasierter Generator, der Ärzten hilft, SOAP-Notizen mithilfe einfacher formularbasierter Eingabeaufforderungen schnell zu erstellen. Anstatt sich auf Freitexteinträge zu verlassen, führt das Tool die Benutzer mithilfe strukturierter Felder durch jeden Abschnitt – Subjektiv, Objektiv, Bewertung und Plan.

Nach dem Ausfüllen fasst das System die Eingaben in einer formatierten Notiz zusammen, die kopiert oder heruntergeladen werden kann. Es lässt sich zwar nicht direkt in EHRs integrieren, kann aber von einzelnen Anbietern, Studenten oder Ärzten verwendet werden, die unterwegs ohne Anmeldung Notizen erstellen möchten.

SOAPNoteAI. com – die besten Features

Wählen Sie aus speziellen Vorlagen für verschiedene Anwendungsfälle wie Physiotherapie, Krankenpflege, psychische Gesundheit und mehr

Diktieren oder zeichnen Sie Sitzungen auf und lassen Sie den KI-Assistenten automatisch detaillierte SOAP-Notizen erstellen

Erhalten Sie in Echtzeit Empfehlungen zu ICD-10-Codes, um die Diagnosegenauigkeit und Compliance in der klinischen Dokumentation zu verbessern

Einschränkungen von SOAPNoteAI.com

Audioaufnahmen, die für die Erstellung von Notizen verwendet werden, werden innerhalb von 24 bis 48 Stunden gelöscht

Preise für SOAPNoteAI.com

Nur-Audio-Plan: 69 $/Monat pro Benutzer

Audio und Text Unlimited-Plan: 79 $/Monat pro Benutzer

Guthabenpakete – Pay-as-you-go:

Basispaket: 9 $ einmalig für 10 Guthaben (≈0,90 $ pro Notiz)

Pro Pack: 19 $ einmalig für 25 Guthaben

Ultra-Paket: 59 $ einmalig für 100 Guthaben

Bewertungen und Rezensionen zu SOAPNoteAI.com

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🧠 Wissenswertes: Die Beschäftigungstherapie reicht bis ins Jahr 100 v. Chr. zurück! Ein griechischer Arzt namens Asclepiades setzte bereits Bewegung, Musik und Bäder ein, um Menschen mit psychischen Erkrankungen zu helfen, sich besser zu fühlen. Im Grunde genommen gab es im antiken Griechenland bereits eine eigene Version von Therapiesitzungen und Behandlungsstrategien!

3. Suki AI (Am besten für sprachgesteuerte klinische Dokumentation geeignet)

via Suki AI

Suki AI ist ein sprachgesteuerter Umgebungsassistent, der Ärzten dabei hilft, schneller und mit weniger kognitiver Belastung zu dokumentieren. Anstatt Vorlagen zu tippen oder zu navigieren, sprechen Sie einfach, und Suki generiert umgehend umfassende SOAP-Notizen, einschließlich diktierter Vitalparameter, Patientenanweisungen und ICD-10-Codes.

Er lässt sich direkt in gängige EHR-Systeme wie Epic und Cerner integrieren. Suki hilft auch bei der Reihenfolge von Einträgen, der Beantwortung klinischer Fragen und der Minimierung der Dokumentation außerhalb der Arbeitszeiten.

Die besten Features von Suki AI

Einsatz in über 99 klinischen Fachbereichen mit Support für Workflows in der Primärversorgung und in Fachbereichen

Erstellen Sie umfassende SOAP-Notizen aus Umgebungsstimmenaufnahmen mithilfe KI-gesteuerter Spracherkennung

Greifen Sie mit dem neuen Feature „Patientenzusammenfassung” auf wichtige Patienteninformationen und Zusammenfassungen zu

Einschränkungen von Suki AI

Manchmal gibt es Probleme mit Akzenten, Hintergrundgeräuschen oder komplexer medizinischer Terminologie

Preise für Suki AI

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Suki AI

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

4. SOAP AI (Am besten geeignet für mehrsprachige klinische Dokumentation mit ICD-10)

via SOAP AI

SOAP AI eignet sich hervorragend für Diagnosevorschläge in Echtzeit und die Integration von ICD-10, die Ärzten und Pflegekräften helfen, genauere Diagnosen zu stellen. Dies ist wertvoll für die Verbesserung der Abrechnungsgenauigkeit und die Reduzierung der kognitiven Belastung bei schnellen klinischen Entscheidungen.

Die Plattform unterstützt die nahtlose Dokumentation im Bereich Telemedizin, indem sie Aufzeichnungen virtueller Besuche in strukturierte SOAP-Notizen umwandelt.

Die besten Features von SOAP AI

Benutzerdefinierte Notizvorlagen, die auf bestimmte Felder wie Psychiatrie, Krankenpflege, Physiotherapie und Sprachpathologie zugeschnitten sind

Löscht alle Sitzungsdaten nach der Verarbeitung automatisch, ohne dass PHI nach der Erstellung gespeichert werden

Unterstützen Sie einen vielfältigen Patientenstamm mit Support für 19 Sprachen

Limits von KI

Manchmal werden Notizen aus Meetings und Audioaufnahmen möglicherweise falsch transkribiert

Preise für SOAP KI

Free

Professional: 60 $ pro Monat und Benutzer

Unlimited: 99 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu KI für SOAP

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie die SQ3R-Notizmethode (Survey, Question, Read, Recite und Review), um die Effizienz Ihrer SOAP-Notizen zu steigern. Sie hilft Ihnen, sich aktiv mit den Inhalten auseinanderzusetzen, die Merkfähigkeit zu verbessern und wichtige Informationen wie die Krankengeschichte, Vitalparameter, Diagnose und Behandlung des Patienten schnell zu identifizieren.

5. DeepScribe (Am besten für klinische Notizen in der Umgebung geeignet)

via DeepScribe

Was wäre, wenn Ihre klinischen Notizen sich von selbst schreiben würden, während Sie sich auf Ihre Patienten konzentrieren? DeepScribe nutzt Umgebungsstimmtechnologie, um natürliche Unterhaltungen zwischen Patienten und Anbietern zu erfassen und automatisch in präzise, umsetzbare klinische Notizen umzuwandeln.

Mit anpassbaren Vorlagen für über 50 Fachgebiete lässt sich DeepScribe an Ihren individuellen Workflow anpassen. Außerdem verbessert es die Genauigkeit der Codierung und beschleunigt die Fertigstellung von Diagrammen, wodurch Sie Ihre Produktivität steigern und die Behandlungsergebnisse Ihrer Patienten verbessern können.

Die besten Features von DeepScribe

Bearbeiten und überprüfen Sie Notizen interaktiv mit synchronen Tools zur Textbearbeitung und Rechtschreibprüfung mit DeepScribe Notes

Fördern Sie die internationale Zusammenarbeit von Teams mit mehrsprachiger Dokumentation in über 25 Sprachen

Mit DeepScribe Assist haben Sie während der Patientenversorgung Zugriff auf klinische Hinweise und umsetzbare Erkenntnisse in Echtzeit, sodass Sie die relevantesten Informationen genau dann abrufen können, wenn Sie sie benötigen

Einschränkungen von DeepScribe

Benutzer bemängeln, dass manchmal Patientenergebnisse und Pläne gelöscht und in falschen Abschnitten abgelegt werden

Preise für DeepScribe

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu DeepScribe

G2: 4,1/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über DeepScribe?

Hier ist, was eine G2-Bewertung dazu sagt

Ich verlasse mich auf die KI-Transkriptionsnotizen von DeepScribe, und DeepScribe verlässt sich auf Amazon-Server, die von Zeit zu Zeit ohne Vorankündigung ausfallen, sodass manchmal alle meine Transkriptionen des Tages verloren gehen! Ich würde mir eine Möglichkeit wünschen, meine Audiodateien auf meinem Gerät zu speichern und hochzuladen, wenn die Server wieder verfügbar sind. Diese Funktion wurde vielleicht bereits hinzugefügt, da ich nur Transkriptionen verloren habe!

Ich verlasse mich auf die KI-Transkriptionsnotizen von DeepScribe, und DeepScribe verlässt sich auf Amazon-Server, die von Zeit zu Zeit ohne Vorankündigung ausfallen, sodass manchmal alle meine Transkriptionen des Tages verloren gehen! Ich würde mir eine Möglichkeit wünschen, meine Audiodateien auf meinem Gerät zu speichern und hochzuladen, wenn die Server wieder verfügbar sind. Diese Funktion wurde vielleicht bereits hinzugefügt, da ich nur Transkriptionen verloren habe!

6. Notable Health (Am besten für die Automatisierung klinischer Aufgaben geeignet)

via Notable Health

Notable Health ist eine KI-gestützte Plattform, die die Patientenaufnahme, Terminplanung, Vorabgenehmigungen, gründliche Dokumentation sowie Überweisungen und Patientenmanagement übernimmt.

Die Plattform überprüft auch die klinische Dokumentation, um vollständige Diagnosen und hierarchische Bedingungskategorien (HCCs) zu erfassen und so die Risikobewertung zu verbessern.

Das Feature „Wachstum, Akquisition und Zugang” nutzt intelligente Automatisierung, um neue Patienten zu identifizieren und zu gewinnen, die Terminplanung zu optimieren und den Zugang zur Versorgung zu verbessern. Die Funktion „Revenue Cycle Management” automatisiert außerdem die Codierung, Abrechnung und Workflows für Forderungen, um Erstattungen zu beschleunigen und Ablehnungen zu reduzieren.

Die besten Features von Notable Health

Integrierte Tools erfassen und analysieren Patientenfeedback in großem Umfang, um Zufriedenheitstrends aufzudecken und Servicelücken zu identifizieren

Unterstützt über 150 Sprachen für Sprache und Text, sodass Sie problemlos sprachlich vielfältige Patientengruppen versorgen können

Versenden Sie automatische Erinnerungen an Termine und Benachrichtigungen zur Nachverfolgung, um Terminausfälle zu reduzieren

Wichtige Einschränkungen im Gesundheitswesen

Es könnte schwierig sein, mit den sich ständig weiterentwickelnden Sicherheitsstandards für Anbieter im Gesundheitswesen Schritt zu halten

Bemerkenswerte Preise im Gesundheitswesen

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Notable Health

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

💡 Profi-Tipp: Hier sind einige Strategien zum Notieren, die Sie kennen sollten: Aktives Zuhören: Anstatt zu transkribieren, formulieren Sie wichtige Erkenntnisse mit Ihren eigenen Worten um, um das Verständnis und die Erinnerung zu verbessern

Farbcodierung: Verwenden Sie einheitliche Farben, um Muster, Prioritäten und zu erledigende Elemente sofort zu erkennen

Mind Mapping: Verwandeln Sie verstreute Notizen in visuelle Netzwerke, damit Sie sehen können, wie Ideen miteinander verbunden sind, und sie später schneller wiederfinden können

7. Tali AI (am besten für EHR-integrierte Sprachassistenten geeignet)

über Tali AI

Mit Tali AI können Sie Ihre Notizen direkt in die elektronische Gesundheitsakte sprechen. Wenn Sie während eines Besuchs eine Richtlinie überprüfen müssen, können Sie einfach danach fragen, und die Antwort wird aus vertrauenswürdigen klinischen Quellen abgerufen.

Es unterstützt auch mehrsprachige Diktate, schlägt medizinische Codes vor, erkennt verschiedene Sprecher in einer Unterhaltung und kann Administratoraufgaben wie das Einstellen von Erinnerungen oder das Ausfüllen von Formularen übernehmen. Es funktioniert auf Desktops, Mobilgeräten und Browsern und erfüllt die HIPAA- und SOC 2 Typ 2-Standards für Datensicherheit.

Die besten Features von Tali AI

Durchsuchen Sie die Krankengeschichte mithilfe von Sprachbefehlen zu Medikamentendosierungen und klinischen Abfragen aus vertrauenswürdigen Quellen wie Merck Manuals und OpenFDA

Unterscheiden Sie Sprecher während Unterhaltungen automatisch, um Dialoge in der Dokumentation korrekt zuzuordnen

Automatisieren Sie klinische Notizen mit „Ambient Scribe“, das medizinische Notizen auf der Grundlage von Unterhaltungen erstellt

Einschränkungen von Tali AI

Benutzer beklagen sich über Wiederholungen und schlechte Organisation in transkribierten Audio-Notizen

Preise für Tali AI

Persönlich: 0 $/Monat pro Benutzer

Premium: 49,99 $ pro Monat und Benutzer

Pro: 150 $ pro Monat und Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Tali AI

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,6/5 (über 20 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Tali AI?

Das sagt eine Bewertung von Capterra:

Hilft mir, mich während der Sprechstunde mehr auf den Patienten zu konzentrieren, da ich weiß, dass meine Notizen transkribiert werden. Auch sehr detaillierte Notizen in nur einer Minute, sobald ich die Sprechstunde abgeschlossen habe... Manchmal werden falsche Wörter erkannt, und ich muss einige Wörter korrigieren.

Hilft mir, mich während der Sprechstunde mehr auf den Patienten zu konzentrieren, da ich weiß, dass meine Notizen transkribiert werden. Auch sehr detaillierte Notizen in nur einer Minute, sobald ich die Sprechstunde abgeschlossen habe... Manchmal werden falsche Wörter erkannt, und ich muss einige Wörter korrigieren.

8. Augmedix (Am besten geeignet für Echtzeit-Notizen und Patientenbindung)

via Augmedix

Augmedix bietet eine flexible Suite von KI-gestützten Dokumentationstools, die für jede Ebene der klinischen Unterstützung entwickelt wurden, von der schnellen Erstellung von Notizen im Self-Service bis hin zum Full-Service-Scribing.

Mit „Augmendix Go“ können Sie mithilfe von KI innerhalb von Sekunden hochwertige medizinische Notizen erstellen. Außerdem lässt es sich direkt in EHR-Systeme wie Epic, Cerner und Athena integrieren und gewährleistet so einen nahtlosen bidirektionalen Daten-Flow.

Sie unterstützen auch Wearables wie Smart-Brillen, um auf Patienteninformationen zuzugreifen und freihändig zu dokumentieren, während Sie sich auf die Pflege konzentrieren können.

Die besten Features von Augmedix

Bearbeiten, codieren und finalisieren Sie KI-generierte Notizen mit zusätzlichem EHR-Support nach dem Besuch über „Augmedix Assist“

Erhalten Sie mit „Augmedix Live“ umfassenden Support für den klinischen Workflow vor, während und nach den Besuchen, einschließlich personalisiertem Service durch einen engagierten Spezialisten für medizinische Dokumentation (MDS)

Mit „CareCues“ erhalten Sie in Echtzeit Erinnerungen zu Versorgungslücken und Abrechnungen, sodass Ärzte Vorsorgeuntersuchungen, Medikamentenkontraindikationen und andere Aufgaben besser im Blick behalten können

Einschränkungen von Augmedix

Einige sagen, dass es keine integrierte Rechtschreibprüfung gibt und das Tool gelegentlich unter Stromausfällen leidet

Preise von Augmedix

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Augmedix

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Augmedix?

Das sagt eine G2-Rezension:

Die Schreiber von Augmedix haben meinen Arbeitstag wesentlich effizienter gemacht. Wie bei allem gibt es auch hier eine Lernkurve. Ich halte meine Pläne gerne sehr detailliert, damit ich später darauf zurückgreifen kann. Die Schreiber können meine Gedanken nicht lesen, daher funktioniert es am besten, wenn ich ihnen direkt nach der Untersuchung des Patienten ein paar kurze Sätze diktiere. Immer noch viel effizienter als jedes andere System, das ich bisher verwendet habe.

Die Schreiber von Augmedix haben meinen Arbeitstag wesentlich effizienter gemacht. Wie bei allem gibt es auch hier eine Lernkurve. Ich halte meine Pläne gerne sehr detailliert, damit ich später darauf zurückgreifen kann. Die Schreiber können meine Gedanken nicht lesen, daher funktioniert es am besten, wenn ich ihnen direkt nach der Untersuchung des Patienten ein paar kurze Sätze diktiere. Immer noch viel effizienter als jedes andere System, das ich bisher verwendet habe.

9. Carepatron (Am besten geeignet für die Erstellung von Online-Client-Portalen)

via Carepatron

Carepatron ist eine Praxisverwaltungsplattform, die die Kommunikation mit Clients, die Abrechnung, die Dokumentation und die Terminplanung miteinander verbindet.

Auf dieser Plattform können Clients ihre Termine über ein Online-Portal buchen, was den Hin- und Her-Verkehr reduziert. Und die integrierte KI übernimmt routinemäßige Aufgaben des Administrators und hilft Anbietern, Zeit in ihrer Woche freizuschaufeln.

Es unterstützt auch die teamorientierte Pflege mit gemeinsamen Kalendern, kollaborativen Notizen und rollenbasiertem Zugriff, sodass jede Person nur das sieht, was für ihre Rolle relevant ist.

Die besten Features von Carepatron

Richten Sie wiederkehrende Rechnungen für bestehende Clients ein und erstellen Sie Rechnungen mit dem integrierten Rechnungs- und Zahlungsportal

Ermöglichen Sie Ihren Clients über ein spezielles Client-Portal den Zugriff auf ihre Termine, Notizen zum Fortschritt, Dateien, Buchungen und das Ausfüllen von Formularen

Lösen Sie Aktionen basierend auf der Aktivität des Clients aus und automatisieren Sie Erinnerungen, Nachfassaktionen und Dokumentationsvorschläge mit „Carepatron AI“

Einschränkungen von Carepatron

Einige Benutzer berichten, dass die Erstellung von Formularen umständlich und zeitaufwändig ist

Preise für Carepatron

Free

Unverzichtbar: 19 $/Monat

Plus: 24 $/Monat

Erweitert: 29 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen von Carepatron

G2: 4,5/5 (über 380 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 510 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Carepatron?

Hier ist, was eine G2-Bewertung dazu sagt

Zweitens ist die Software selbst sehr benutzerfreundlich und effektiv, erfordert jedoch einige zusätzliche Schritte für die kostenlose Version (was völlig verständlich ist), und ich bin schon gespannt darauf, was die Abonnentenversion zu bieten hat. Die Implementierung und Integration in mein Geschäft war sehr einfach. Da dies meine Hauptverbindung sein wird, freue ich mich auf das Wachstum für uns beide!

Zweitens ist die Software selbst sehr benutzerfreundlich und effektiv, erfordert jedoch einige zusätzliche Schritte für die kostenlose Version (was völlig verständlich ist), und ich bin schon gespannt darauf, was die Abonnentenversion zu bieten hat. Die Implementierung und Integration in mein Geschäft war sehr einfach. Da dies meine Hauptverbindung sein wird, freue ich mich auf das Wachstum für uns beide!

📖 Lesen Sie auch: Die beste Klinikverwaltungssoftware für eine erfolgreiche Praxis

10. Healthie (Am besten geeignet für Anbieter von Telemedizin und Wellness)

via Healthie

Healthie wurde für Diätassistenten, Ernährungsberater und Wellness-Experten entwickelt und hilft Ihnen dabei, Termine zu planen, sichere Video-Sitzungen zu veranstalten, elektronische Patientenakten zu verwalten, Rechnungen an Clients zu stellen und Ihren Workflow reibungslos zu gestalten.

Es enthält außerdem anpassbare Formulare und ein Client-Portal, mit denen Sie Notizen organisieren, mühsame Aufgaben automatisieren und eine persönliche Betreuung bieten können. Dieses Tool verfügt außerdem über intelligente Funktionen zum automatischen Ausfüllen, die relevante Client-Daten wie Notizen aus früheren Sitzungen, Ziele, Vitalwerte oder protokollierte Mahlzeiten automatisch in Ihre Notizen übernehmen.

Die besten Features von Healthie

Führen Sie sichere Telemedizin-Sitzungen durch, darunter Einzel- und Gruppen-Videobesuche

Erfassen Sie Client-Interaktionen in Diagrammen und verwalten Sie elektronische Gesundheitsakten mit anpassbaren Vorlagen

Weisen Sie mit „Smart Tasks“ Aufgaben zu und verfolgen Sie deren Nachverfolgung, um routinemäßige Nachfassaktionen zu automatisieren

Einschränkungen von Healthie

Keine integrierte KI für detaillierte Ernährungsanalysen und kein Kundensupport

Gesunde Preise

Free

Essentials: 49 $/Monat pro Benutzer

Plus: 129 $/Monat pro Benutzer

Gruppe: 149 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Healthie

G2: Nicht genügend Benutzer

Capterra: 4,3/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Healthie?

Das sagt eine Bewertung von Capterra dazu

Mir gefällt, dass es HIPAA-konform ist, Features für die Kommunikation mit Ihren Clients über die App bietet, die Abrechnungsfunktion großartig ist und mir der Kundenservice gefällt. Ich finde, dass die Telefonanwendung viele Fehler hat und viel besser sein könnte, z. B. die Abrechnung, die Bildbearbeitung, um Feedback zu Teilen zu ermöglichen (zum Beispiel), sie scheint bei meinen Clients oft abzustürzen und bietet nicht viele Verbindungen zu sozialen Netzwerken.

Mir gefällt, dass es HIPAA-konform ist, Features für die Kommunikation mit Ihren Clients über die App bietet, die Abrechnungsfunktion großartig ist und mir der Kundenservice gefällt. Ich finde, dass die Telefonanwendung viele Fehler hat und viel besser sein könnte, z. B. die Abrechnung, die Bildbearbeitung, um Feedback zu Teilen zu ermöglichen (zum Beispiel), sie scheint bei meinen Clients oft abzustürzen und bietet nicht viele Verbindungen zu sozialen Netzwerken.

11. SimplePractice (Am besten geeignet für elektronische Verschreibungen und Medikamentenverwaltung)

via SimplePractice

Wenn Sie auf der Suche nach einer kundenfreundlicheren Praxis sind, ist SimplePractice ein großartiges Tool. Mit automatischen Terminerinnerungen per Text, E-Mail oder Telefon reduzieren Sie Terminausfälle, ohne einen Finger zu rühren. Auch Telemedizin ist dank integrierter Video- und Bildschirmfreigabe ein Kinderspiel.

Es verfügt außerdem über ein sicheres Client-Portal, über das Clients jederzeit Formalitäten erledigen, Zahlungen vornehmen und Termine vereinbaren können. Mit dem Feature „ePrescribe” können Sie Rezepte elektronisch an über 40.000 Apotheken im ganzen Land senden.

Die besten Features von SimplePractice

Passen Sie klinische Dokumentationsprozesse mit flexiblen Notizvorlagen und Wiley Treatment Planners an und schließen Sie sie ab

Verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer Clients mit integrierten Bewertungen wie PHQ-9 und GAD-7 sowie visuellen Fortschrittsdiagrammen

Automatisieren Sie die Versicherungsabrechnung mit integrierten Zahlungsberichten für eine genaue Buchhaltung dank der „Versicherungsfunktionen”

Einschränkungen von SimplePractice

Fehlt die Anpassbarkeit für Rechnungen und „Superbills“

Preise für SimplePractice

Starter: 49 $/Monat pro Benutzer

Essential: 79 $/Monat pro Benutzer

Plus: 99 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu SimplePractice

G2: 4,1/5 (über 120 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 2.700 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über SimplePractice?

Das sagt die Capterra-Bewertung dazu

Der Kalender ist großartig, einfach zu bedienen und Sie können sehen, wann Termine mit Clients vereinbart sind. Sie können Benachrichtigungen einrichten, um über Termine informiert zu werden. Der Kundenservice war hilfreich und hat mir schnell geantwortet. Es gibt viele großartige Features ... Ich würde mir mehr Anpassungsmöglichkeiten bei den Rechnungen und Superbills wünschen.

Der Kalender ist großartig, einfach zu bedienen und Sie können sehen, wann Termine mit Clients vereinbart sind. Sie können Benachrichtigungen einrichten, um über Termine informiert zu werden. Der Kundenservice war hilfreich und hat mir schnell geantwortet. Es gibt viele großartige Features ... Ich würde mir mehr Anpassungsmöglichkeiten bei den Rechnungen und Superbills wünschen.

Die intelligentere Art, SOAP-Notizen zu verwalten

Wir haben einige der besten verfügbaren SOAP-Notizgeneratoren untersucht, aber für eine umfassende Lösung, die über die Dokumentation hinausgeht, sticht ClickUp hervor.

Mit ClickUp Docs können Sie SOAP-Notizen in strukturierten Ordnern erstellen und organisieren. Der Notepad erleichtert die schnelle Erfassung von Beobachtungen während der Patientenverwaltung, während ClickUp Brain dafür sorgt, dass Sie Informationen sofort abrufen können, ohne Zeit mit der Suche zu verschwenden.

ClickUp vereint alles auf einer sicheren, optimierten Plattform und hilft so Gesundheitsfachkräften, Physiotherapeuten, Medizinstudenten und Klinikern, effizienter zu dokumentieren und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: die Patientenversorgung.

