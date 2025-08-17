Die 10 besten KI-Notiz-Apps für Google Meet im Jahr 2025

Mitten in Ihrem Google Meet-Anruf hören Sie: „Moment, wie lautete noch einmal die zu erledigende Aufgabe?“ Ein kurzer Blick in den Chat hilft nicht weiter, und niemand scheint sich richtige Notizen gemacht zu haben. Jetzt müssen Sie alles mühsam zusammenfügen, anstatt weiterzumachen.

KI-Notiz-Apps für Google Meet ersparen Ihnen Chaos und sorgen für einen reibungslosen Ablauf Ihrer Meetings. Sie erfassen alles – Schlüsselpunkte, Entscheidungen, Aktionselemente – damit Sie sich darum nicht kümmern müssen.

Sehen wir uns die besten an, damit Ihre Meetings produktiv bleiben und Notizen mühelos erstellt werden können. 🧑‍💻

Worauf sollten Sie bei KI-Notiz-Apps für Google Meet achten?

Ein guter Notiz-Tool sollte Meetings produktiver machen und keine zusätzliche Arbeit verursachen. Die Wahl des richtigen Tools hängt davon ab, wie Sie Meetings durchführen und welche Art von Notizen Sie benötigen.

Hier sind einige Schlüssel-Features, auf die Sie bei KI-Tools für Meeting-Notizen achten sollten:

Genauigkeit bei der Transkription: Erfasst Unterhaltungen klar und minimiert Fehler

Sprechererkennung: Unterscheidet zwischen Meeting-Teilnehmern für übersichtliche Notizen

Zusammenfassungsfunktionen: Hebt Schlüsselpunkte und Aktionselemente hervor, damit Sie in zukünftigen Meetings schnell darauf zurückgreifen können

Benutzerdefinierte Einstellungen: Ermöglicht personalisiertes Format, Zusammenfassungen und das Taggen von Stichwörtern

Export- und Freigabe-Features: Speichert Notizen und Meeting-Zusammenfassungen in verschiedenen Formaten, um die Zusammenarbeit zu vereinfachen

Sicherheit und Datenschutz: Schützt sensible Meeting-Daten durch Verschlüsselung und Compliance-Maßnahmen

🔍 Wussten Sie schon? Google Meet war früher nur auf Einladung zugänglich. Im Jahr 2017 hieß es noch „Google Hangouts Meet“ und war nur für Benutzer von G Suite verfügbar. Erst 2020 hat Google es für alle kostenlos zugänglich gemacht – gerade rechtzeitig zum Boom der Remote-Arbeit.

Auf einen Blick: Die 10 besten KI-Notiz-Apps für Google Meet

Sie sind sich nicht sicher, welches Tool am besten zu Ihrem Workflow passt? Hier finden Sie eine kurze Übersicht über die besten KI-Notiz-Tools für Google Meet, ihre Stärken und für wen sie geeignet sind:

Tool Schlüssel-Features Am besten geeignet für Preise ClickUp – KI-Notiz-App mit Aufgaben- und Dokumentenintegration – Extrahieren von Aktionspunkten – Automatische Workflows für Meetings Projekt-Teams, die einen vollständigen Workflow vom Meeting bis zur Umsetzung benötigen Free Forever; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Gemini – Native Google Workspace-Integration – Direkte Synchronisierung mit Google Docs – Mehrsprachiger Support für globale Teams In Google Workspace eingebettete Teams, die nahtlose Notizen und Integration benötigen Exklusiv für Google Workspace Enterprise; benutzerdefinierte Preise Tactiq – Unterstützung für mehrere Plattformen (Meet, Zoom, Teams) – Tags für Echtzeit-Transkripte – Plattformübergreifender Support für Teams Plattformübergreifende Teams Nachverfolgung von Diskussionen über mehrere Video-Meeting-Plattformen hinweg Kostenlos; Pro: 12 $/Monat pro Benutzer; Team: 20 $/Monat pro Benutzer tl;dv – Zeitgestempelte Highlights – KI-gestützte Nachverfolgung – Video-Highlights für Vertriebsteams Vertriebs- und Kundenerfolgsteams, die schnelle Video-Highlights und die Nachverfolgung von Aktionselementen benötigen Kostenlos; Pro: 29 $/Monat pro Benutzer; Business: 98 $/Monat pro Benutzer Scribbl – Studienfertige Notizen – Quiz-/Fragengenerator – Zeitgestempelte Transkripte für den Bildungsbereich Pädagogen und Schulungsteams, die Meeting-Notizen benötigen, die in Lernmaterialien umgewandelt werden können Kostenlos; Pro: 20 $/Monat pro Benutzer; Team: Benutzerdefinierte Preise (jährliche Abrechnung) Bluedot – Code-Schnipsel-Extraktion – Tagging technischer Entscheidungen – Integrationen für Projektmanagement Technische und Ingenieurteams, die Diskussionen über Codes und Architekturen nachverfolgen müssen Kostenlos; Basic: 18 $/Monat pro Benutzer; Pro: 25 $/Monat pro Benutzer KI lesen – Kurze Zusammenfassungen von Meetings – Highlight-Reels – Kategorisierung von Aktionselementen Teams, die schnelle, verständliche Zusammenfassungen von Meetings und die Nachverfolgung von Aktionspunkten benötigen Kostenlos; Pro: 19,75 $/Monat pro Benutzer; Enterprise: 29,75 $/Monat pro Benutzer Otter. ai – Mehrsprachige Transkription – Zusammenarbeit in Echtzeit – Sprechererkennung Hybride und globale Teams, die mehrsprachigen Support für Meetings mit Zusammenarbeit in Echtzeit benötigen Kostenlos; Pro: 16,99 $/Monat pro Benutzer; Business: 30 $/Monat pro Benutzer MeetGeek – Analyse der Meeting-Effektivität – Nachverfolgung von Stimmungen – Rollenspezifische Zusammenfassungen Datengesteuerte Teams optimieren die Meeting-Kultur und die Nachverfolgung von Kundeninteraktionen Free; Pro: 19 $/Monat pro Benutzer; Business: 39 $/Monat pro Benutzer; Enterprise: 59 $/Monat pro Benutzer Fathom – Nachverfolgung von Client-Beziehungen – Automatische Zuordnung von Ergebnissen – Nachverfolgung des Interaktionsverlaufs Kundenorientierte Teams (Beratungsfirmen, Agenturen), die detaillierte Interaktionshistorien mit Kunden benötigen Kostenlos; Premium: 19 $/Monat pro Benutzer; Team Edition: 29 $/Monat pro Benutzer; Team Edition Pro: 39 $/Monat pro Benutzer

Die 10 besten KI-Notiz-Apps für Google Meet

Es gibt zahlreiche KI-Notiz-Apps für Google Meet, aber nicht alle erfüllen ihre Aufgabe zufriedenstellend. Einige haben Probleme mit der Genauigkeit, während andere das Freigeben oder Organisieren von Notizen unnötig kompliziert gestalten.

Hier sind zehn Optionen, damit Sie nicht alle selbst ausprobieren müssen. 🙌🏼

1. ClickUp (Am besten geeignet für KI-Meeting-Notizen und Workflow-Management)

Die Arbeit ist heute nicht mehr effizient.

Projekte, Wissen und Unterhaltungen sind über verschiedene Tools verstreut, was Teams ausbremst. ClickUp behebt dieses Problem mit der App für alles, was mit Arbeit zu tun hat und vereint Projektmanagement, Dokumentation und Kommunikation an einem Ort – unterstützt durch KI, damit Teams schneller vorankommen.

Meetings müssen nicht mehr mit verlorenen Notizen, verpassten Aktionspunkten und endlosen Nachfassaktionen enden. ClickUp verbindet die Punkte und verwandelt Unterhaltungen ohne zusätzlichen Aufwand in Ergebnisse.

ClickUp AI Notetaker

Überlassen Sie dem ClickUp AI Notetaker die Meeting-Notizen, während Sie sich auf die Diskussion konzentrieren

ClickUp AI Notetaker transkribiert automatisch Unterhaltungen, erstellt strukturierte Zusammenfassungen und extrahiert Aktionselemente, während alles mit Aufgaben und Dokumenten verknüpft wird.

Ein Marketingteam, das seine nächste Kampagne in einem Google Meet-Anruf bespricht, muss nicht jedes Ergebnis manuell in einer Liste festhalten. KI hebt automatisch wichtige Punkte hervor – wie Fristen für Anzeigenmotive, eine neue Tagline-Idee und eine Strategie der Konkurrenz, die es wert ist, noch einmal überdacht zu werden – und weist den richtigen Personen Folgeaufgaben zu.

Mit dem ClickUp AI Notetaker können Sie Meeting-Diskussionen ohne zusätzliche Schritte in Aufgaben umwandeln

Aber ClickUp AI Notetaker kann noch mehr als nur Transkriptionen.

Aktionselemente werden zu ClickUp-Aufgaben, sodass keine Nachverfolgungen verloren gehen. Ein Vertriebsteam, das einen Vertrag aushandelt, kann ClickUp automatisch wichtige Kundenanforderungen extrahieren lassen – wie die Anpassung von Zahlungsbedingungen oder das Hinzufügen einer bestimmten Klausel – und diese dem Rechtsteam zuweisen. So bleibt die Arbeit organisiert, ohne dass eine separate To-Do-Liste erforderlich ist.

ClickUp Brain

ClickUp Brain jetzt nutzen Erhalten Sie mit ClickUp Brain sofortige Antworten aus Meeting-Transkripten, Aufgaben und Notizen

ClickUp Brain macht das Auffinden von Informationen zum Kinderspiel. Anstatt Notizen zu durchforsten, können Teams der KI direkt Fragen stellen, wie „Was hat der Client im letzten Monat beim Meeting angefragt?“ oder „Was waren die wichtigsten Bedenken bezüglich der Produkteinführung?“ und erhalten sofort Antworten.

Ein Produktmanager, der sich auf einen Folgeanruf vorbereitet, kann sofort alle Erwähnungen einer bestimmten Feature-Anfrage abrufen.

📮ClickUp Insight: 30 % der Arbeitnehmer glauben, dass sie durch Automatisierung 1–2 Stunden pro Woche einsparen könnten, während 19 % schätzen, dass sie dadurch 3–5 Stunden für konzentriertes Arbeiten gewinnen würden. Selbst kleine Zeitsparungen summieren sich: Nur zwei Stunden pro Woche bedeuten über 100 Stunden pro Jahr – Zeit, die Sie für Kreativität, strategisches Denken oder Ihre persönliche Weiterentwicklung nutzen können. 💯Mit den KI-Agenten und ClickUp Brain von ClickUp können Sie Workflows automatisieren, Projekt-Updates erstellen und Ihre Meeting-Notizen in umsetzbare nächste Schritte umwandeln – alles auf derselben Plattform. Sie benötigen keine zusätzlichen Tools oder Integrationen – ClickUp bietet Ihnen alles, was Sie zur Automatisierung und Optimierung Ihres Arbeitstages benötigen, an einem Ort. 💫 Echte Ergebnisse: RevPartners hat seine SaaS-Kosten um 50 % gesenkt, indem es drei Tools in ClickUp konsolidiert hat – und damit eine einheitliche Plattform mit mehr Features, engerer Zusammenarbeit und einer einzigen Quelle für alle Informationen erhalten hat, die einfacher zu verwalten und zu skalieren ist.

ClickUp-Dokumente

Mit ClickUp Docs bleiben alle Diskussionen dokumentiert und zugänglich

ClickUp Docs zentralisiert und organisiert alle Meeting-Aufzeichnungen an einem Ort. Transkripte und Zusammenfassungen werden automatisch gespeichert, sodass Teams keine wichtigen Unterhaltungen verlieren.

Ein Rechtsteam, das einen Vertrag fertigstellt, kann schnell auf frühere Verhandlungen zurückgreifen und bestimmte Abschnitte mit Tags versehen, wodurch die Nachverfolgung von Änderungen und Entscheidungen im Laufe der Zeit vereinfacht wird.

In ähnlicher Weise bietet ClickUp Notepad einen persönlichen Space, um schnelle Ideen zu notieren, bevor sie in strukturierte Aufgaben umgewandelt werden. Ein Designer, der beispielsweise Verbesserungen für eine Website brainstormt, kann Feedback aus einem Client-Anruf notieren und diese Ideen später zu einem umsetzbaren Plan verfeinern.

Die besten Features von ClickUp

Nahtlose Synchronisierung mit Google Meet und Zoom: Zeichnen Sie Zeichnen Sie Meetings in ClickUp auf, transkribieren Sie sie und verwalten Sie sie , um ohne Plattformwechsel auf Erkenntnisse zuzugreifen

Finden Sie wichtige Details sofort: Durchsuchen Sie Transkripte nach Stichwörtern, filtern Sie Sprecher und kehren Sie zu Diskussionen zurück, ohne Aufzeichnungen erneut abspielen zu müssen

Standardisieren Sie Meeting-Notizen mühelos: Verwenden Sie anpassbare Verwenden Sie anpassbare Vorlagen für Notizen , um Meeting-Zusammenfassungen, Aktionselemente und wichtige Erkenntnisse konsistent zu strukturieren

Erstellen Sie sofortige Zusammenfassungen: Fassen Sie lange Meetings in den wichtigsten Punkten zusammen, damit Teams schnell auf den neuesten Stand kommen

Notizen in den Chat integrieren: Veröffentlichen Sie KI-generierte Zusammenfassungen und Aktionselemente direkt im Veröffentlichen Sie KI-generierte Zusammenfassungen und Aktionselemente direkt im ClickUp-Chat , um Unterhaltungen und Nachfassaktionen an einem Ort zu behalten

Meetings und Termine synchronisieren: Synchronisieren Sie Meeting-Notizen mit Synchronisieren Sie Meeting-Notizen mit der Kalenderansicht von ClickUp und der Google Kalender-Integration von ClickUp, um Diskussionen mit Terminen und Prioritäten abzustimmen

Einschränkungen von ClickUp

Der Notiz-Tool unterstützt derzeit Englisch, mit eingeschränkten Sprachoptionen für Transkriptionen und Zusammenfassungen

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.040 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was echte Benutzer über ClickUp sagen

Ein Benutzer von G2 hat seine Erfahrungen mit ClickUp wie folgt geteilt:

ClickUp ist eine unglaublich vielseitige Software, die meine Produktivität mindestens um das Zehnfache gesteigert hat. Ich liebe die Mischung aus persönlicher Aufgabenverwaltung, Business-Wissensmanagement und schnellen Notizen, und die KI ClickUP ist FANTASTISCH. Sie ist unglaublich kontextsensitiv und buchstäblich ein Assistenz-Monster. Verschachtelte Dokumente, Aufgabenhierarchien, benutzerdefinierte Felder, erweiterte Filterfunktionen ... diese App hat alles und ist nicht allzu kompliziert in der Handhabung. Außerdem lässt sie sich gut in gängige Business-Plattformen integrieren, was ich sehr schätze.

🧠 Wissenswertes: Meet-Hintergründe hatten einmal ... Dinosaurier? Als Google erstmals virtuelle Hintergründe einführte, war eine der ersten Optionen eine prähistorische Dschungelszene mit Dinosauriern, die gemächlich umherstreiften. Leider blieben sie nicht lange bestehen.

2. Gemini (am besten für native Benutzer von Google Workspace geeignet)

über Google Workspace Updates

Google hat seinen KI-Notiz-Tool, der auf Gemini basiert, direkt in Meet integriert. Dieses integrierte Tool erfasst Ihre Unterhaltungen, ohne dass zusätzliche Apps oder Erweiterungen erforderlich sind.

Die Notizen werden direkt in Google Docs gespeichert, was sinnvoll ist, wenn Ihr Team täglich Google Workspace-Tools verwendet.

Sie können Aktionselemente erfassen, Zusammenfassungen von Meetings abrufen und gemeinsam an Notizen arbeiten, ohne das Meet-Fenster zu verlassen. Der Notiz-Tool unterstützt auch mehrere Sprachen, sodass globale Teams Zusammenfassungen in ihrer bevorzugten Sprache erhalten können.

Die besten Features von Gemini

Verwandeln Sie Meeting-Diskussionen in Aktionselemente, die automatisch mit Google Tasks synchronisiert werden, sodass Sie die Nachverfolgung in Ihrem gesamten Workspace vereinfachen können

Erstellen Sie benutzerdefinierte Meeting-Zusammenfassungen in mehreren Sprachen, wobei der ursprüngliche Kontext und die Nuancen der Unterhaltungen erhalten bleiben

Teilen Sie komplexe Diskussionen anhand von Themen in übersichtliche Abschnitte auf, komplett mit Zeitstempeln für eine einfache Referenzierung und Navigation

Arbeiten Sie über Google Docs in Echtzeit an Meeting-Notizen, sodass Teammitglieder während des Meetings Kommentare und Vorschläge hinzufügen können

Einschränkungen von Gemini

Eingeschränkte benutzerdefinierte Optionen für die Formatierung und Organisation von Notizen

Nur für Benutzer von Google Workspace Enterprise verfügbar

Erfordert eine stabile Internetverbindung für die Verarbeitung in Echtzeit

Keine erweiterten Analysen oder Einblicke in Meetings

Preise für Gemini

Exklusiv mit Google Workspace Enterprise-Plänen verfügbar; benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Gemini

G2: 4,4/5 (über 160 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was echte Benutzer über Gemini sagen

In einer G2-Rezension heißt es:

Was mir an Gemini am besten gefällt, ist die Benutzerfreundlichkeit in Kombination mit einer intuitiven Benutzeroberfläche. Es ermöglicht die schnelle Ausführung komplexer Aufgaben und eignet sich sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Benutzer. Ich finde es besonders nützlich für die Automatisierung von Workflows und die Organisation von Informationen. Die Integration mit anderen Plattformen ist unkompliziert und der Kundensupport ist sehr reaktionsschnell.

⚙️ Bonus: Probieren Sie die Vorlagen für Meeting-Agenden in Google Docs aus, um Diskussionen zu strukturieren, Schlüsselthemen zu skizzieren und Meetings fokussiert und produktiv zu gestalten.

3. Tactiq (Am besten für Teams, die mehrere Meeting-Plattformen nutzen)

via Tactiq

Tactiq geht über Google Meet hinaus und funktioniert auch mit Zoom, Microsoft Teams und anderen Video-Plattformen. Das Tool läuft unauffällig im Browser und ist sofort einsatzbereit, sobald Sie ein Meeting starten.

Sie können wichtige Momente während Anrufen hervorheben, indem Sie auf eine Schaltfläche klicken oder Tastaturverknüpfungen verwenden – ohne hektisches Tippen. Teams können vergangene Meetings mithilfe von Themen-Tags durchsuchen, sodass Sie die Unterhaltung vom letzten Monat ganz einfach wiederfinden.

Die Echtzeit-Transkription wird direkt neben Ihrem Meeting-Fenster angezeigt, sodass Sie das Gesagte überfliegen können, ohne den Flow zu unterbrechen.

Die besten Features von Tactiq

Durchsuchen Sie Meeting-Transkripte mithilfe von Themen-Tags und markieren Sie wichtige Momente während Live-Anrufen, ohne die Unterhaltung zu unterbrechen oder zu stören

Konvertieren Sie Meeting-Schnipsel direkt in Aufgaben für Projektmanagement-Tools wie Jira, Trello und Asana, um sofort Maßnahmen zu ergreifen

Greifen Sie auf Meeting-Speicherfunktionen zu, um vergangene Diskussionen und Entscheidungen über verschiedene Video-Plattformen hinweg mithilfe einer themenbasierten Suche abzurufen

Extrahieren Sie Kundenfeedback und Feature-Anfragen automatisch in separate Abschnitte für Produkt- und Vertriebsteams

Einschränkungen von Tactiq

Der Free-Plan beschränkt den Zugriff auf historische Transkripte

Die Audioqualität hat einen erheblichen Einfluss auf die Transkriptionsgenauigkeit

Einige Integrationen erfordern höherwertige Pläne

Preise von Tactiq

Free

Pro: 12 $/Monat pro Benutzer

Team: 20 $/Monat pro Benutzer

Business: 40 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Tactiq

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was echte Benutzer über Tactiq sagen

Hier ist die Meinung eines G2-Rezensenten:

Tactiq hilft Ihnen dabei, Ihre Meetings, Anrufe, Interviews und mehr aufzuzeichnen und zu transkribieren. Ich habe es für alle oben genannten Zwecke verwendet. Es eignet sich perfekt für die Aufzeichnung Ihrer Anrufe mit Clients, Interessenten und Partnern. Außerdem hilft es Ihnen beim Verfassen von Folge-E-Mails und To-Do-Listen. Mit den automatischen Vorschlägen von Tactiq können Sie bessere E-Mails schreiben.

4. tl;dv (Am besten für Vertriebs- und Kundenerfolgsteams geeignet)

tl;dv konzentriert sich darauf, Unterhaltungen mit Kunden wertvoller zu machen. Das Tool versieht wichtige Momente mit Zeitstempeln, während Sie während eines Anrufs Notizen oder Reaktionen hinzufügen.

Vertriebsteams können wichtige Teile von Meetings als Clips speichern, um sie mit Kollegen zu teilen oder später erneut anzusehen. Die Transkription wird neben Ihrem Videoanruf angezeigt, und Sie können schnelle Tags hinzufügen, um verschiedene Teile der Unterhaltung zu markieren. Das Freigeben von Ausschnitten dauert nur wenige Sekunden, was hilfreich ist, wenn Sie andere Teammitglieder einbeziehen müssen, die das Meeting verpasst haben.

tl;dv beste Features

Erstellen Sie sofortige Video-Highlights, indem Sie wichtige Momente während Anrufen markieren und diese direkt für interne Teams oder Stakeholder freigeben

Verfolgen Sie die Stimmung Ihrer Kunden und wichtige Diskussionspunkte mit KI-gestützten Tools für intelligente Unterhaltungen

Erstellen Sie eine durchsuchbare Bibliothek mit Meeting-Momenten, die nach Themen, Konten oder Phasen des Geschäftsabschlusses für Vertriebsschulungen organisiert sind

Erstellen Sie automatisierte Follow-up-E-Mails auf Basis von Meeting-Diskussionen und Aktionselementen mit anpassbaren Vorlagen

Extrahieren Sie Erwähnungen von Wettbewerbern und Preisdiskussionen automatisch in Ihr CRM-System

tl;dv-Einschränkungen

Die Videoverarbeitung kann bei längeren Meetings einige Zeit in Anspruch nehmen

Bei Plänen der unteren Preisklasse gibt es Limits für den Speicher für Meeting-Aufzeichnungen

tl;dv-Preise

Free

Pro: 29 $/Monat pro Benutzer

Business: 98 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

tl;dv Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 330 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was echte Benutzer über tl;dv sagen

Ein Benutzer von G2 drückt es so aus:

TLDV hat die Art und Weise, wie ich Meetings verwalte, grundlegend verändert. Die automatischen Transkriptionen und Zusammenfassungen sparen mir viel Zeit, insbesondere wenn ich bestimmte Punkte noch einmal nachlesen oder Notizen mit meinem Team teilen muss. Ich finde es auch toll, dass ich wichtige Momente mit Tags versehen und schnell durch lange Aufzeichnungen navigieren kann. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich und einfach zu bedienen und lässt sich gut in meine bestehenden Tools integrieren.

5. Scribbl (Am besten für Fernschulungen und Fernunterricht geeignet)

via Scribbl

Scribbl verleiht Meeting-Notizen eine neue Dimension, indem es sich auf Lernumgebungen konzentriert. Dieses Tool organisiert Notizen automatisch in lernfreundlichen Formaten.

Lehrer und Trainer können während der Sitzungen wichtige Lernpunkte markieren, und die Schüler können Notizen hinzufügen, ohne den Flow zu unterbrechen. Die Notizen werden mit Zeitstempeln in der Aufzeichnung synchronisiert, sodass Sie genau zu der Stelle zurückkehren können, an der etwas erklärt wurde.

Außerdem können alle, die die Live-Sitzung verpasst haben, mithilfe der strukturierten Notizen und Aufzeichnungen alles nachholen.

Die besten Features von Scribbl

Erstellen Sie automatisch Studienführer aus Meeting-Aufzeichnungen, indem Sie wichtige Konzepte und Erklärungen während der Live-Sitzungen markieren

Springen Sie mithilfe eines interaktiven Transkripts, das direkt mit Zeitstempeln im Video verknüpft ist, zwischen verschiedenen Teilen von Meetings

Erstellen Sie schnelle Wissensüberprüfungen und Quizfragen zu den besprochenen Themen, um das Verständnis der Schüler sofort zu überprüfen

Organisieren Sie Meeting-Inhalte in Kapitel und Unterabschnitte, die Ihrer Kursstruktur oder Ihren Schulungsmodulen entsprechen

Exportieren Sie Notizen in verschiedenen Formaten, darunter Lernkarten und Zusammenfassungsblätter für unterschiedliche Lernstile

Einschränkungen von Scribbl

Für Benutzer, die das Programm zum ersten Mal verwenden, gibt es eine gewisse Lernkurve

Benutzer sagen, dass die Features für die Zusammenarbeit in Gruppen verbessert werden müssen

Die Chrome-Erweiterung kann zu Konflikten mit anderen Tools führen

Preise für Scribbl

Free

Pro: 20 $/Monat pro Benutzer

Team: Benutzerdefinierte Preise (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen von Scribbl

G2: 4,9/5 (über 320 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was echte Benutzer über Scribbl sagen

In einer G2-Rezension heißt es:

Scribbl ist einfach unglaublich. Es automatisiert Aufgaben, für die ich früher Stunden gebraucht habe, und die Funktionen für die Terminplanung und die Planung von Inhalten sind erstklassig. Ich finde es toll, wie einfach ich alle meine sozialen Konten verbinden kann und alles nahtlos funktioniert. Die KI-Vorschläge zur Verbesserung meiner Beiträge sind ebenfalls sehr hilfreich – es ist, als hätte ich einen digitalen Assistenten. Einfach top, tolle App!

🔍 Wussten Sie schon? Eine Umfrage von Dialpad ergab, dass die meisten Menschen bis zu einem Drittel ihrer Arbeitswoche in Meetings verbringen. Rund 46 % verbringen weniger als vier Stunden in Meetings, während 37 % zwischen 4 und 12 Stunden verbringen. Weitere 12 % sitzen 12 bis 20 Stunden in Meetings und 5 % verbringen mindestens 20 Stunden damit. Das ist eine Menge Zeit, die in Diskussionen gebunden ist!

6. Bluedot (Am besten geeignet für technische Meetings und Entwicklerteams)

via Bluedot

Bluedot zeichnet sich durch eine andere Art der Verarbeitung technischer Diskussionen aus. Das Tool erkennt Code-Schnipsel, Fachbegriffe und Architekturdiskussionen in Ihren Meetings.

Entwickler können wichtige technische Entscheidungen markieren, ohne sich ablenken zu lassen. Die KI hilft Ihnen dabei, technische Dokumentationen direkt aus Ihren Besprechungen zu organisieren, sodass Sie später Zeit beim Verfassen sparen.

Meeting-Notizen können auch automatisch mit Ihrer Tech-Stack-Dokumentation und Ihren Projektmanagement-Tools verknüpft werden.

Die besten Features von Bluedot

Extrahieren Sie Code-Schnipsel und technische Entscheidungen aus Meetings direkt in Ihre Entwicklungsdokumentation

Versehen Sie architektonische Entscheidungen mit Tags und verknüpfen Sie sie automatisch mit der vorhandenen technischen Dokumentation in Ihrer Wissensdatenbank

Erstellen Sie Jira-Tickets oder GitHub-Probleme direkt aus Meeting-Diskussionen mit relevantem Kontext im Anhang

Verfolgen Sie Diskussionen über technische Schulden und Prioritäten in der Entwicklung über mehrere Team-Meetings hinweg

Einschränkungen von Bluedot

Vor allem für technische Teams geeignet

Höhere Preise im Vergleich zu allgemeinen Notiz-Apps für Google Meet

Erfordert Setup-Zeit für benutzerdefinierte Integrationen

Preise für Bluedot

Free

Basis: 18 $/Monat pro Benutzer

Pro: 25 $/Monat pro Benutzer

Business: 39 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Bluedot

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was echte Benutzer über Bluedot sagen

In einer G2-Rezension heißt es:

Das Beste an Bluedot ist seine Benutzerfreundlichkeit und die sehr benutzerfreundliche Oberfläche. Die Möglichkeit, es überall verwenden zu können, ist ein weiterer Pluspunkt von Bluedot. Das Engagement, das es mit sich bringt, ist erstklassig.

🧠 Fun Fact: Hatten Sie schon einmal einen Google Meet-Link, der ewig gültig war? Google Meet-Links verfallen technisch gesehen nicht – einige sind sogar seit Jahren aktiv! Wenn Sie also zufällig auf eine alte Einladung klicken, landen Sie möglicherweise in einem verlassenen Meeting.

7. Read AI (am besten für kurze Zusammenfassungen von Meetings geeignet)

via Read AI

Read AI bietet eine neue Herangehensweise an Meeting-Notizen, indem es sich auf kurze Zusammenfassungen konzentriert. Das Tool zerlegt stundenlange Meetings in übersichtliche Highlights, die Sinn ergeben.

Im Gegensatz zu anderen Notiz-Apps, die alles in langwierige Transkripte auslagern, hilft Ihnen Read, die wichtigsten Punkte in wenigen Minuten zu erfassen. Teams schätzen besonders, wie Read Aktionselemente und Entscheidungen übersichtlich in überblicksfreundliche Zusammenfassungen organisiert.

Der eigentliche Clou ist die Fähigkeit, wichtige Nebengespräche zu erfassen, die in normalen Notizen oft verloren gehen.

Lesen Sie die besten Features der KI

Teilen Sie lange Meetings in kurze, leicht verständliche Zusammenfassungen auf, ohne wichtige Zusammenhänge und Nuancen aus der ursprünglichen Diskussion zu verlieren

Markieren und kategorisieren Sie Aktionselemente während Meetings anhand von Prioritätsstufen

Navigieren Sie mithilfe einer KI-generierten Gliederung durch Meeting-Aufzeichnungen, um direkt zu den relevanten Diskussionspunkten zu springen

Erstellen Sie benutzerdefinierte Highlight-Zusammenfassungen von Meetings, indem Sie Schlüsselmomente auswählen – ideal, um Updates mit Beteiligten zu teilen, die den Anruf verpasst haben

Einschränkungen der KI lesen

Die Qualität der Zusammenfassungen variiert je nach Audioqualität

Es bietet nur begrenzte Optionen für die Organisation von Notizen

Benutzer berichten, dass das Tool sehr grundlegende Integrationsfunktionen bietet

Minimale benutzerdefinierte Anpassungen für Zusammenfassungsformate

Preise für KI anzeigen

Free

Pro: 19,75 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 29,75 $/Monat pro Benutzer

Enterprise+: 39,75 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu KI lesen

G2: 3,9/5 (über 25 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was echte Benutzer über Read AI sagen

In einer G2-Rezension heißt es:

Was mir an Read am besten gefällt, ist die Möglichkeit, die Transkription von Zoom-Meetings zu automatisieren. Echtzeit-Transkriptionen und intelligente Planungsfunktionen sind von unschätzbarem Wert, um die Kommunikation zu optimieren und effizientere Meetings zu gewährleisten.

📖 Lesen Sie auch: Die besten KI-Kommunikationstools

8. Otter. ai (Am besten für mehrsprachige und funktionsübergreifende Teams geeignet)

Otter. ai bietet einen einzigartigen Ansatz für Meeting-Notizen, indem es sich auf Echtzeit-Zusammenarbeit und Sprachverarbeitung konzentriert. Es eignet sich am besten für Meetings, in denen die Teilnehmer zwischen Sprachen wechseln oder sofortige Übersetzungen benötigen.

Hybride Teams profitieren besonders von der Fähigkeit dieser Software für Meeting-Protokolle, zwischen Sprechern zu unterscheiden und Nebengespräche genau zu erfassen. Der automatische Zusammenfassungsgenerator passt sich an verschiedene Meeting-Typen an – von kurzen Standups bis hin zu langen Strategiesitzungen.

Über die einfache Transkription hinaus hilft Otter.ai Teams dabei, Unterhaltungsmuster und wiederkehrende Themen in Meetings zu erkennen, wodurch die Nachverfolgung der Projektfortschritte im Laufe der Zeit vereinfacht wird.

Die besten Features von Otter.ai

Erfassen Sie gleichzeitige Unterhaltungen in mehreren Sprachen und behalten Sie dabei die Sprecherzuordnung und den Kontext für jeden Diskussions-Thread bei

Erstellen Sie detaillierte Einblicke in Meetings, einschließlich der Verteilung der Sprechzeiten, der Häufigkeit von Themen und der Interaktionsmuster

Erstellen Sie benutzerdefinierte Vokabellisten für branchenspezifische Terminologie und markieren Sie diese Begriffe automatisch in Transkripten für eine konsistente Dokumentation

Verwandeln Sie Meeting-Diskussionen in strukturierte Dokumente mit intelligenter Gliederungserstellung

Verknüpfen Sie verwandte Unterhaltungen aus mehreren Meetings, um eine umfassende Wissensdatenbank mit Teamentscheidungen und Projektentwicklungen aufzubauen

Einschränkungen von Otter.ai

Bei der Echtzeit-Transkription wird der Prozessor stark beansprucht

Für längere Meetings gelten Limits für den Speicher

Benutzerdefiniertes Vokabeltraining braucht Zeit

Preise für Otter.ai

Free

Pro: 16,99 $/Monat pro Benutzer

Business: 30 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Otter.ai

G2: 4,3/5 (über 290 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 90 Bewertungen)

Was echte Benutzer über Otter.ai sagen

In einer G2-Rezension heißt es:

Ich liebe die Zusammenfassungen, dass sie bearbeitbar sind und dass ich die Seitenleiste verwenden kann, um anhand der Zusammenfassung der Details eine E-Mail-Vorlage für die Nachverfolgung zu erstellen. Das spart SO VIEL ZEIT. Ich finde es toll, dass alle Notizen auf der Website durchsuchbar und leicht zu finden sind. Es ist einfach, Otter zu Beginn der Woche für meine Meetings zu planen. Die Notizen lassen sich leicht mit meinem Team teilen.

🧠 Fun Fact: Das ursprüngliche Google Meet-Logo sah aus wie eine Kamera, wurde jedoch oft mit YouTube verwechselt! Google hat es schließlich zu dem heute bekannten grün-gelben Symbol umgestaltet, um die Unterscheidung zu verdeutlichen.

9. MeetGeek (Am besten für datengestützte Meeting-Analysen geeignet)

via MeetGeek

MeetGeek betrachtet die Dokumentation von Meetings aus der Perspektive der Datenanalyse. Das Tool geht über die einfache Transkription hinaus und analysiert die Dynamik des Meetings, die Beteiligung der Teilnehmer und die Diskussionsmuster.

Teams können anhand detaillierter Analysen verfolgen, wie sich ihre Meeting-Kultur entwickelt. Die Plattform kategorisiert automatisch verschiedene Arten von Meetings und passt den Stil der Notizen entsprechend an. MeetGeek hilft Teams auch dabei, ihre Meeting-Termine zu optimieren, indem es Muster in produktiven Diskussionen gegenüber zeitraubenden Abschweifungen identifiziert.

Die besten Features von MeetGeek

Überwachen Sie die Effektivität von Meetings durch umfassende Analysen, die die Beteiligung der Teilnehmer, den Diskussionsfluss und Entscheidungsmuster nachverfolgen

Erstellen Sie rollenspezifische Meeting-Zusammenfassungen, die relevante Informationen für verschiedene Teammitglieder hervorheben

Verfolgen Sie Trends in der Kundeninteraktion über Meetings hinweg mithilfe von Stimmungsanalysen und Themenmodellierung, um häufige Probleme und Feature-Anfragen zu identifizieren

Automatisieren Sie die Verteilung von Meeting-Erkenntnissen an relevante Stakeholder basierend auf Diskussionsthemen und erwähnten Projekten

Einschränkungen von MeetGeek

Die Analyse-Features erfordern eine konsistente, langfristige Nutzung

Komplexes Setup für benutzerdefinierte Berichterstellung

Eingeschränkte Optionen für retrospektive Analysen

Preise von MeetGeek

Free

Pro: 19 $/Monat pro Benutzer

Business: 39 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Ab 59 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen von MeetGeek

G2: 4,6/5 (über 430 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was echte Benutzer über MeetGeek sagen

In einer G2-Rezension heißt es:

Ich finde es toll, dass ich mich darauf konzentrieren kann, dem Kunden aufmerksam zuzuhören, ohne mir Gedanken darüber machen zu müssen, Notizen zu machen und so viele Informationen wie möglich festzuhalten, da dies bereits für mich erledigt wird. Es ist auch sehr hilfreich, eine kurze Zusammenfassung der Follow-up-Punkte zu haben, auf die man zurückgreifen kann, um sicherzustellen, dass man nach dem Meeting alle wichtigen Punkte abgehakt hat.

🔍 Wussten Sie schon? Google Meet hat versteckte Easter Eggs! Geben Sie „/pitchforks“ in den Chat ein, und alle Bildschirme werden mit kleinen Heugabel-Emojis überflutet. Eine lustige Möglichkeit, (vorgegebene) Empörung auszudrücken.

10. Fathom (am besten für Teams mit Kundenkontakt geeignet)

via Fathom

Fathom verfolgt einen beziehungsorientierten Ansatz für die Dokumentation von Meetings. Das KI-Meeting-Tool erfasst und organisiert die Interaktionen mit Clients und ist damit besonders wertvoll für Beratungsunternehmen, Agenturen und Customer Success Teams.

Es hilft Ihnen dabei, die Entwicklung von Beziehungen im Laufe der Zeit zu verfolgen, indem es detaillierte Interaktionsverläufe speichert. Teams können schnell auf vergangene Unterhaltungen und Entscheidungen zugreifen, ohne endlose Meeting-Aufzeichnungen durchforsten zu müssen.

Die besten Features von Fathom

Erstellen Sie umfassende Zeitleisten für die Interaktion mit Clients, die Meeting-Notizen, Aktionselemente und Meilensteine in Beziehungen kombinieren, um die Kontoverwaltung zu verbessern

Extrahieren Sie automatisch Kundenanforderungen und Feedback aus Unterhaltungen, ohne den Kontext und die Prioritäten für Produktteams zu verlieren

Erstellen Sie anhand der Interaktionen in Meetings Scorecards zur Gesundheit von Beziehungen, damit Teams Konten identifizieren können, die zusätzliche Aufmerksamkeit erfordern

Verfolgen Sie die Erfüllung von Verpflichtungen über mehrere Client-Meetings hinweg, indem Sie gemachte Versprechen automatisch mit den tatsächlichen Ergebnissen verknüpfen

Einschränkungen von Fathom

Die Kernfeatures des Tools konzentrieren sich in erster Linie auf Client-Interaktionen

Es bietet nur limitierte interne Meeting-Features

Der Aufbau aussagekräftiger Beziehungsdaten braucht Zeit

Das Setup der Integration erfordert technisches Fachwissen

Fathom-Preise

Free

Premium: 19 $/Monat pro Benutzer

Team Edition: 29 $/Monat pro Benutzer

Team Edition Pro: 39 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen von Fathom

G2: 5/5 (4.508+ Bewertungen)

Capterra: 5/5 (über 630 Bewertungen)

Was echte Benutzer über Fathom sagen

In einer G2-Rezension heißt es:

Fathom ist extrem einfach zu bedienen, sehr benutzerfreundlich und verfügt über eine sehr intuitive Plattform. Es ist unser bevorzugtes Tool für Notizen in Meetings, sowohl auf Englisch als auch auf Spanisch, und selbst nach dem Überprüfen der Notizen gibt es nie Fehler. Die To-Do-Listen, die organisierte Notizenerfassung und die sehr einfache Plattform haben unsere Erfahrung mit Fathom sehr angenehm gemacht. Ich habe es jedem empfohlen, der meiner Meinung nach davon profitieren könnte.

🧠 Wissenswertes: Leonardo Da Vinci füllte über 7.000 Seiten Notizbücher mit Skizzen, Ideen und wissenschaftlichen Beobachtungen. Er schrieb sogar in Spiegelschrift, um seine Notizen privat zu halten.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Alternativen zu Fathom AI für KI-Notizen

Hören Sie auf zu kritzeln, beginnen Sie mit ClickUp

Gute Meetings enden nicht mit dem Ende des Anrufs. Der richtige KI-Notiz-Tool hält alles organisiert, verfolgt Aktionselemente und sorgt dafür, dass nichts übersehen wird. Das Durchsuchen verstreuter Notizen gehört der Vergangenheit an – dank übersichtlicher Zusammenfassungen und durchsuchbarer Transkripte, die die Nachverfolgung zum Kinderspiel machen.

ClickUp geht noch einen Schritt weiter. Über KI-gestützte Meeting-Notizen hinaus verbindet es Unterhaltungen mit Aufgaben, Dokumenten und Team-Chats – alles an einem Ort. Jedes Meeting wird zu einem produktiven nächsten Schritt und nicht nur zu einem weiteren Eintrag in Ihrem Kalender.

Melden Sie sich noch heute für ClickUp an! ✅