Die 11 besten Tools zur Steigerung Ihrer Markenbekanntheit im Jahr 2025

Es gibt nur selten ein wirklich einzigartiges Produkt auf dem Markt. Viele Unternehmen bieten ähnliche Lösungen und Produkte an, doch nur wenige werden zu Favoriten der Verbraucher. Das ist die Kraft des Brandings.

Tatsächlich stimmen 76,7 % der Marketingfachleute zu, dass das primäre Ziel des Brandings darin besteht, sich von der Konkurrenz abzuheben.

Aus diesem Grund sollte die Nachverfolgung des Aufwands für die Markenbekanntheit mithilfe einer Brand-Tracking-Software ein fester Bestandteil Ihrer Marketingstrategie sein.

Sie müssen jedoch nicht manuell das Suchvolumen für Ihre Marke, den Website-Traffic, Umfragen zur Markenbekanntheit und Google Trends-Daten durchforsten. Spezielle Tools zur Steigerung der Markenbekanntheit können Ihnen diese Arbeit erheblich erleichtern.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen einige der besten Tools zur Messung der Markenbekanntheit vor, mit denen Sie die Präsenz Ihrer Marke effektiv überwachen, analysieren und ausbauen können.

Sie sind sich nicht sicher, welches Tool am besten zu Ihren KPIs für die Markenbekanntheit passt? Hier finden Sie einen Vergleich der besten Tools für die Markenbekanntheit, damit Sie anhand von Features, Preisen und Bewertungen der Benutzer eine Entscheidung treffen können.

Tool Am besten geeignet für Schlüssel-Features Preise* Bewertungen ClickUp Management von Markenbekanntheitskampagnen von Anfang bis Ende für Teams jeder Größe Kampagnenplanung, Dashboards, KI-Assistent, Aufgabenverwaltung, Dokumentation, Zusammenarbeit im Team Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen G2: 4,7/5, Capterra: 4,6/5 Hootsuite Social-Media-Planung und Nachverfolgung von Markenerwähnungen für große interne Teams Kalender für Inhalte, Posteingang-Management, Social Listening, Analysen, KI-gestützte Nachverfolgung von Stimmungen Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 99 $/Benutzer/Monat G2: 4,2/5, Capterra: 4,4/5 Brand24 Echtzeit-Markenüberwachung und Stimmungsanalyse für Unternehmen und große Agenturen Erwähnungen, Stimmungserkennung, Einblicke in Influencer, Keyword-Benachrichtigungen, KI-Assistent Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 199 $/Benutzer/Monat G2: 4,6/5, Capterra: 4,7/5 Sprout Social Social Listening mit Einblicken in die Interaktion mit Ihrer Zielgruppe für große Agenturen Intelligenter Posteingang, Zielgruppenberichte, Workflows für die Veröffentlichung, Nachverfolgung der Stimmung, KI-Einblicke Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 199 $/Benutzer/Monat G2: 4,4/5, Capterra: 4,4/5 Semrush SEO-Sichtbarkeit und Wettbewerbsbenchmarking für große interne Teams oder Agenturen Nachverfolgung von Keywords, Backlink-Audits, Markensuche, Market Explorer, KI-gestützte Optimierung von Inhalten Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 139,95 $/Benutzer/Monat G2: 4,5/5, Capterra: 4,6/5 Erwähnen Reputationsmanagement und Influencer-Nachverfolgung für mittelständische bis große Agenturen und Unternehmen Echtzeit-Benachrichtigungen, Stimmungsanalyse, Influencer-Bewertungen, Dashboards Kostenlose Testversion verfügbar; benutzerdefinierte kostenpflichtige Pläne ab 599 $ G2: 4,3/5, Capterra: 4,7/5 Meltwater Globale Medienberichterstattung und Markenwahrnehmung für Unternehmen und große PR-Agenturen Globale Erwähnungen, Share of Voice, Medienwirkung, KI-Stimmungsanalyse Benutzerdefinierte Preise G2: 4,1/5, Capterra: 4,2/5 SurveyMonkey Umfragen zur Markenbekanntheit und Wahrnehmungsanalyse für kleine und mittelständische Unternehmen Umfragelogik, Vorlagen, Segmentierung, KI-Trendanalyse, CRM-/E-Mail-Integration Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 30 $/Benutzer/Monat G2: 4,4/5, Capterra: 4,6/5 Google Analytics Nachverfolgung des Website-Traffics und des Kampagnen-ROI für interne Teams Nachverfolgung von Ereignissen, Trichter-Berichterstellung, Integration von Anzeigen/Suchkonsole Free G2: 4,5/5, Capterra: 4,7/5 Ahrefs SEO-gesteuerte Strategie für die Sichtbarkeit von Marken und Inhalten für Unternehmen und große Agenturen Keyword-Ranking, Backlink-Nachverfolgung, Website-Audit, Einblicke in Wettbewerber, KI-Suchverfolgung Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 129 $/Benutzer/Monat G2: 4,6/5, Capterra: 4,7/5 Upfluence Influencer-gesteuerte Markenkampagnen für Unternehmen und Influencer-Marketing-Agenturen Influencer-Suche, Automatisierung der Kontaktaufnahme, Shopify-Integration, Nachverfolgung von Kampagnen Benutzerdefinierte Preise G2: 4,6/5, Capterra: 4,3/5

Wenn Ihre Marke plötzlich von einem Influencer erwähnt oder von einem Nischenmedium aufgegriffen wird, würden Sie das rechtzeitig bemerken, um darauf zu reagieren oder die Wirkung zu verstärken? Gute Tools zur Steigerung der Markenbekanntheit sorgen dafür, dass Sie sichtbar, strategisch und informiert bleiben.

Hier erfahren Sie, worauf Sie bei der Auswahl möglicher Tools für Ihr Unternehmen achten sollten:

Verfolgt Erwähnungen Ihrer Marke, Ihre Online-Präsenz und die Wahrnehmung Ihrer Marke in sozialen Netzwerken und im Internet und benachrichtigt Sie in Echtzeit

Misst das Engagement in sozialen Medien wie Follower, Kommentare und markenbezogene Freigaben

Überwacht wie Ihre Zielgruppe mit Ihren Inhalten interagiert, einschließlich benutzergenerierter Inhalte

Analysiert Markenbekanntheitskampagnen, das Suchvolumen für Marken, den Website-Traffic und Metriken zur Markenbekanntheit in einem Dashboard

Vergleicht die Leistung Ihrer Mitbewerber, um Ihre Markenstrategie zu bewerten

Sammelt Markenstimmungen und Feedback durch Umfragen, Bewertungen und direkte Einblicke in die Zielgruppe

Integriert mit Ihren anderen Tools, wie Google Analytics, CRM oder Ihrem Social-Media-Management-Tool

Hier sind einige Optionen, mit denen Sie die Präsenz Ihrer Marke leichter überwachen, den Bekanntheitsgrad verbessern und wertvolle Einblicke in erfolgreiche (und weniger erfolgreiche) Maßnahmen gewinnen können.

1. ClickUp (Am besten geeignet für die Verwaltung von Kampagnen zur Steigerung der Markenbekanntheit, von der Planung bis zur Umsetzung)

Bringen Sie Ziele, Ideen und Fortschritte mit Echtzeit-Updates über ClickUp an einem Ort zusammen

Die Durchführung einer Kampagne zur Steigerung der Markenbekanntheit umfasst die Verwaltung mehrerer Termine, Kreativleistungen, Inhaltsfreigaben und Leistungsmetriken. ClickUp hilft dabei, all diese beweglichen Teile an einem Ort zusammenzuführen, sodass Marketing-Teams vom ersten Brainstorming bis zur abschließenden Leistungsüberprüfung die volle Kontrolle haben.

Beginnen Sie mit der Kampagnenplanung. Mit ClickUp Aufgaben können Sie jede Kampagne visuell in übersichtliche Aufgaben und Unteraufgaben organisieren, die jeweils mit eindeutigen Eigentümern, Fälligkeitsdaten und Prioritäten versehen sind.

Stellen Sie mit ClickUp Aufgaben sicher, dass jeder Mitwirkende genau weiß, was von ihm erwartet wird

Ein Social-Media-Manager, der beispielsweise die Einführung eines neuen Produkts plant, kann das Verfassen von Texten, das Design, die Freigaben und die Terminierung als separate Aufgaben zuweisen, die alle mit dem Hauptziel der Kampagne verknüpft sind. Das gesamte Team kann sehen, was in Bewegung ist und was ins Stocken geraten ist, wodurch unnötige Rückfragen vermieden werden.

Marketing-Teams, die ClickUp verwenden, bleiben verantwortungsbewusst, insbesondere bei der Verwaltung der Markenpräsenz über mehrere Social-Media-Plattformen oder Zeitzonen hinweg.

Messen Sie Ihre Markenbekanntheit effektiv und passen Sie Ihre Strategie mithilfe der Dashboards von ClickUp an

Für die Leistungsnachverfolgung können Sie mit ClickUp Dashboards Live-Ansichten wichtiger Metriken zur Markenbekanntheit erstellen (zum Beispiel Marken-Suchvolumen, Referral-Traffic und Social-Media-Engagement). So können Sie leichter verstehen, was funktioniert, und Kampagnen während der Laufzeit optimieren.

ClickUp ist auch mit Tools wie Google Analytics, HubSpot und Social-Listening-Plattformen kompatibel, sodass Sie Datenquellen, die für Ihre Markenbekanntheitsstrategie wichtig sind, flexibler verbinden können.

Holen Sie sich ClickUp Brain, um Erkenntnisse zu gewinnen und die Stimmung zu Ihrer Marke anhand von Online-Erwähnungen zu analysieren

ClickUp Brain, die leistungsstarke KI, die in ClickUp integriert ist, ist Ihr stets aufmerksamer Assistent bei allem, was Sie tun. Es erledigt alles, von der Suche im Internet über die Analyse von Markenerwähnungen für die Woche bis hin zur Analyse von Support-Tickets und der Erstellung von Stimmungszusammenfassungen.

Haben Sie eine Kundenfeedback-Kampagne mit ClickUp-Formularen versendet? Bitten Sie Brain, die Antworten auf Metriken zur Bekanntheit oder wiederkehrende Themen hin zu analysieren.

Für eine automatisierte Ausführung sind die Autopilot Agents von ClickUp ideal für vielbeschäftigte Teams, die gleichzeitig mehrere Markenbekanntheitskampagnen durchführen. Da diese KI-Agenten vollständig in Ihren Workspace integriert sind, passen sie sich in Echtzeit an.

Wenn beispielsweise Aktualisierungen zur Kampagnenaufgabe hinzugefügt werden, kann ein Autopilot Agent sofort einen kontextbezogenen Statusbericht erstellen und diesen über Ihren internen Kanal an das Führungsteam freigeben.

Die besten Features von ClickUp

Planen Sie Multi-Channel-Kampagnen zur Steigerung der Markenbekanntheit mit Zeitleisten, Aufgaben und Prioritäten

Verwalten Sie Veröffentlichungspläne mit einem zentralen, gemeinsam nutzbaren Kalender für Inhalte in der Kalender-Ansicht von ClickUp

Erstellen Sie skalierbare Marketing-Briefings, Markendokumente und Medienpläne mit den kollaborativen ClickUp-Dokumenten

Richten Sie Ihre Metriken zur Markenbekanntheit mit ClickUp Goals ein und verfolgen Sie sie über anpassbare Echtzeit -Marketing-Dashboards

Reduzieren Sie Zeit und Aufwand bei alltäglichen Aufgaben mit ClickUp-Automatisierungen und anpassbaren Marketingvorlagen

Integrieren Sie Social-Media-Plattformen, Google Analytics und über 200 weitere Tools

Einschränkungen von ClickUp

Kann für neue Benutzer aufgrund des Umfangs der Features und Ansichten überwältigend sein

Ohne ein durchdachtes Setup von Benachrichtigungen und Beobachtern kann es schnell zu einer Überflutung mit Benachrichtigungen kommen

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2 : 4,7/5 (über 10.400 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.300 Bewertungen)

Was Benutzer über ClickUp sagen

Ein Benutzer von G2 sagte:

Jede Kampagne, Eskalation, Prozessverbesserung und Aufgabe befindet sich an einem Ort – verbunden durch benutzerdefinierte Ansichten, Automatisierungen, Dokumente und Dashboards. Es ersetzt verstreute Tabellen, endlose Slack-Threads und isolierte Tools.

Jede Kampagne, Eskalation, Prozessverbesserung und Aufgabe befindet sich an einem Ort – verbunden durch benutzerdefinierte Ansichten, Automatisierungen, Dokumente und Dashboards. Es ersetzt verstreute Tabellen, endlose Slack-Threads und isolierte Tools.

👀 Fun Fact: Das Wort „Marke” stammt vom altnordischen Wort „brandr” ab, was „brennen” bedeutet. Ursprünglich bezog es sich auf das Einbrennen einer Markierung in Vieh, um die Eigentümerschaft anzuzeigen.

2. Hootsuite (Am besten geeignet für die Verwaltung der Markenbekanntheit durch Social-Media-Monitoring und -Analysen)

via Hootsuite

Wenn Ihre Marke in den sozialen Medien präsent ist, zählt jeder Kommentar, jede Erwähnung und jeder Trend.

Hootsuite hilft Teams dabei, die Markenbekanntheit aufzubauen und zu schützen, indem es die Planung von Inhalten, Interaktionen und Analysen in einem Dashboard vereint.

Darüber hinaus können Sie mit den Social-Listening-Features Erwähnungen Ihrer Marke, die Stimmung und die Aktivitäten Ihrer Mitbewerber in Echtzeit verfolgen, sodass Sie schnell reagieren und relevant bleiben können. OwlyGPT verfolgt die Stimmung in Echtzeit, um die relevantesten Vorschläge für Inhalte zu machen.

Die besten Features von Hootsuite

Verfolgen Sie mit KI-gestützten Social-Listening-Tools Erwähnungen Ihrer Marke, Trends bei Wettbewerbern und die Stimmung

Planen, veröffentlichen und verwalten Sie Inhalte auf allen wichtigen Social-Media-Plattformen

Vergleichen Sie Ihre Social-Media-Performance und erhalten Sie Vorschläge für die besten Zeiten zum Posten

Automatisieren Sie Antworten, weisen Sie Aufgaben an Teams zu und verwalten Sie Interaktionen über einen einzigen Posteingang

Integrieren Sie Canva, Google Drive und über 100 weitere Tools für die Erstellung von Inhalten und die Berichterstellung

Limits von Hootsuite

Die höherwertigen Pläne sind im Vergleich zu anderen Tools zur Steigerung der Markenbekanntheit teuer

Einige Analyse- und Automatisierungs-Features sind auf Pläne für Unternehmen beschränkt

Laut Benutzerbewertungen kann der Kundensupport langsam reagieren

Preise für Hootsuite

Standard : 99 $/Monat pro Benutzer

Erweitert : 249 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Hootsuite

G2 : 4,3/5 (über 6.300 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 3.800 Bewertungen)

Was Benutzer über Hootsuite sagen

Dieser Capterra-Benutzer hob hervor:

Hootsuite eignet sich hervorragend für die Verwaltung von Inhalten und Kampagnen und bietet starken Support sowie nützliche Features wie Amplify.

Hootsuite eignet sich hervorragend für die Verwaltung von Inhalten und Kampagnen und bietet starken Support sowie nützliche Features wie Amplify.

3. Brand24 (Am besten geeignet für die Nachverfolgung von Erwähnungen und Stimmungen in Echtzeit)

via Brand24

Brand24 konzentriert sich auf eine Sache und macht sie außergewöhnlich gut: Markenüberwachung in Echtzeit. Wenn Ihr Team verstehen möchte, wie Ihre Marke im Internet wahrgenommen wird, bietet Ihnen Brand24 sofortigen Zugriff auf Markenerwähnungen, Stimmungsanalysen und Einblicke in Influencer.

Diese Markenmanagement-Software durchsucht Blogs, Foren, Nachrichtenseiten, Videos, Podcasts und Social-Media-Plattformen, um Unterhaltungen zu erfassen, die oft unbemerkt bleiben.

Stellen Sie dem Brand Assistant AI alle Fragen zu Ihrer Marke und erhalten Sie aktuelle Antworten, die auf einer Stimmungsanalyse und Ihren Marketingdaten basieren.

Die besten Features von Brand24

Überwachen Sie Erwähnungen Ihrer Marke in Echtzeit in einem breiten Bereich von Online-Quellen und Social-Media-Plattformen

Erhalten Sie KI-gestützte Stimmungsanalysen, um Veränderungen in der Markenwahrnehmung nachzuverfolgen

Identifizieren Sie die wichtigsten Influencer und deren Reichweite in Ihrer Branche

Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte, um Metriken zur Markenbekanntheit im Zeitverlauf zu visualisieren

Richten Sie Keyword-Benachrichtigungen ein, um Wettbewerber, Hashtags und Produktnamen zu verfolgen

Limits von Brand24

Die Integration sozialer Medien ist nicht so tiefgreifend wie bei herkömmlichen Tools für das Projektmanagement in sozialen Medien

Die Verlaufsdaten sind je nach Ihrem Plan limitiert

Einige Benutzer notieren gelegentlich falsche positive Ergebnisse bei der Stimmungsanalyse

Preise für Brand24

Einzelperson : 199 $/Monat pro Benutzer

Team : 299 $/Monat pro Benutzer

Pro : 399 $/Monat pro Benutzer

Business : 599 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Brand24 pro Benutzer

G2 : 4,6/5 (über 290 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 230 Bewertungen)

Was Benutzer über Brand24 sagen

Ein Benutzer von Capterra hat Folgendes notiert:

Unsere Clients möchten immer über jede Erwähnung auf dem Laufenden bleiben, egal ob in sozialen Medien oder in einem der Blogs ihrer Kunden, und Brand24 ist unser Werkzeug, um dies zu erreichen!

Unsere Clients möchten immer über jede Erwähnung auf dem Laufenden bleiben, egal ob in sozialen Medien oder in einem der Blogs ihrer Kunden, und Brand24 ist unser Werkzeug, um dies zu erreichen!

👀 Fun Fact: Studien zeigen, dass die Verwendung einer Signaturfarbe die Markenbekanntheit um bis zu 80 % steigern kann . Deshalb verbinden Sie Rot sofort mit Coca-Cola und Blau mit Facebook.

4. Sprout Social (Am besten geeignet für die Kombination von Social Listening mit Zielgruppeninformationen)

via Sprout Social

Sprout Social hilft Marken dabei, über die reine Veröffentlichung von Inhalten hinauszugehen und ihre Zielgruppe wirklich zu verstehen.

Eine DTC-Hautpflegemarke kann damit beispielsweise verfolgen, wie Kunden auf eine neue Produkteinführung auf TikTok und Reddit reagieren. Oder eine gemeinnützige Organisation kann während einer Spendenkampagne die Erwähnungen ihrer Marke überwachen, um die Stimmung zu beurteilen und ihre Botschaften in Echtzeit anzupassen.

Mit integrierten Social Listening-Funktionen und fundierten Zielgruppeninformationen macht Sprout es einfacher, die Markenbekanntheit zu messen und die Wahrnehmung Ihrer Marke zu formen.

Die besten Features von Sprout Social

Verfolgen Sie Erwähnungen Ihrer Marke, Aktivitäten Ihrer Mitbewerber und die Stimmung Ihrer Kunden mit Tools für Social Listening in Echtzeit

Verwalten Sie alle Unterhaltungen mit Ihrer Zielgruppe über einen einzigen, kollaborativen Posteingang

Planen und veröffentlichen Sie plattformübergreifend mit integrierten Genehmigungs-Workflows

Messen Sie das Engagement in sozialen Medien und Metriken zur Markenbekanntheit mit benutzerdefinierten Berichten

Nutzen Sie KI-generierte Erkenntnisse, um Ihre Botschaften zu verfeinern und die richtige Zielgruppe anzusprechen

Limits von Sprout Social

Die Preise sind für kleinere Teams, die sich auf die grundlegende Nachverfolgung der Marke konzentrieren, möglicherweise nicht realisierbar

Erweiterte Features wie Stimmungsanalyse und Listening erfordern Premium-Pläne

Etwas steilere Lernkurve für Benutzer, die noch keine Erfahrung mit Tools zur Messung der Markenbekanntheit haben

Preise für Sprout Social

Standard : 199 $/Monat pro Benutzer

Professional : 299 $/Monat pro Benutzer

Erweitert : 399 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Sprout Social

G2: 4,4/5 (über 4.200 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 600 Bewertungen)

Was Benutzer über Sprout Social sagen

Ein Benutzer von G2 notierte:

Mit dem intelligenten Posteingang ist es für Social-Media-Manager unglaublich einfach, alle Kommentare und Erwähnungen Ihrer Marke/Ihres Unternehmens zu überwachen und darauf zu reagieren. Dies ist ein Schlüsselelement dafür, wie mein Unternehmen den Kontakt zu Kunden und Branchenexperten aufrechterhält.

Mit dem intelligenten Posteingang ist es für Social-Media-Manager unglaublich einfach, alle Kommentare und Erwähnungen Ihrer Marke/Ihres Unternehmens zu überwachen und darauf zu reagieren. Das ist ein Schlüsselelement dafür, wie mein Unternehmen den Kontakt zu Kunden und Branchenexperten aufrechterhält.

📮 ClickUp Insight: Fast die Hälfte (46 %) der Wissensarbeiter jongliert mit mehreren Tools – Chat-Apps, Notizen, Projektmanagement-Plattformen und verstreuten Dokumentationen –, nur um den Überblick über ihre Aufgaben zu behalten. Dieses fragmentierte Setup sorgt für Verwirrung und verlangsamt den Fortschritt. ClickUp bringt alles an einem Ort zusammen. Mit integrierten Tools wie E-Mail-Projektmanagement, Notizen, Chat und dem KI-gestützten ClickUp Brain bleibt Ihre Arbeit verbunden, organisiert und durchsuchbar. Kein Hin- und Herwechseln zwischen Apps mehr – nur optimierte Produktivität, alles in einem Workspace.

5. Semrush (Am besten geeignet zur Messung der Sichtbarkeit Ihrer Marke durch SEO und Wettbewerbsanalyse)

via Semrush

Für erfolgreiche Kampagnen zur Steigerung der Markenbekanntheit reicht die Auswertung von Rohdaten allein nicht aus. Sie benötigen Einblicke, die Ihnen helfen zu verstehen, wie die Inhalte Ihrer Marke performen.

Semrush bringt Klarheit in dieses Rätselraten. Es hilft Marketing-Teams dabei, genau zu sehen, wie ihre Inhalte performen, welche Keywords Traffic generieren und wie sich die Konkurrenz positioniert.

Für Markenstrategen, die sich auf Sichtbarkeit in Suchmaschinen und Multi-Channel-Engagement konzentrieren, ist Semrush eine Entscheidungshilfe. Die 360-Grad-Ansicht der Online-Präsenz Ihrer Marke hilft Ihnen, den Aufwand für Inhalte direkt mit den Wachstumsergebnissen zu verknüpfen.

Die besten Features von Semrush

Verfolgen Sie die Sichtbarkeit Ihrer Marke über organische, bezahlte und soziale Kanäle hinweg in einem einzigen Dashboard

Identifizieren Sie Lücken bei Keywords und Inhalten im Vergleich zu Ihren wichtigsten Mitbewerbern

Überwachen Sie die Leistung von Marken-Keywords , um die Markenbekanntheit zu messen

Analysieren Sie die Qualität von Backlinks und Referrer-Domains, die die Autorität Ihrer Marke in Form

Verwenden Sie Market Explorer, um den Online-Anteil Ihrer Marke im Vergleich zu Wettbewerbern zu vergleichen

Limits von Semrush

Hohe Lernkurve für Teams, die noch keine Erfahrung mit SEO- oder Analysetools haben

Die Preise können für kleine Unternehmen mit grundlegenden Anforderungen unerschwinglich sein

Social-Media-Features sind nicht so fortschrittlich wie spezielle SMM-Tools

Preise von Semrush

Pro : 139,95 $/Monat pro Benutzer

Guru : 249,95 $/Monat pro Benutzer

Business: 499,95 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Semrush

G2 : 4,5/5 (über 2.700 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 2.200 Bewertungen)

Was Benutzer über Semrush sagen

Ein Benutzer von G2 sagte:

Die Website-Audit-Funktion ist einfach einzurichten und erstellt Berichte, einschließlich technischer Fehler. Das visuelle Dashboard ist leicht zu lesen und die Berichterstellungsfunktion ist sehr gut. Das PPC-Tool ist nützlich, um die Gesamtergebnisse einer Kampagne im Auge zu behalten.

Die Site-Audit-Funktion ist einfach einzurichten und erstellt Berichte, einschließlich technischer Fehler. Das visuelle Dashboard ist leicht zu lesen und die Berichterstellungsfunktion ist sehr gut. Das PPC-Tool ist nützlich, um die Gesamtergebnisse einer Kampagne im Auge zu behalten.

6. Mention (Am besten geeignet für Echtzeit-Medienbeobachtung und Analyse der Markenwahrnehmung)

via Erwähnen

Die meisten Marken glauben, dass sie von einer Krise erst erfahren, wenn sie in den sozialen Medien zum Trend geworden ist.

Die Realität? Der eigentliche Schaden entsteht schon lange vorher.

Mit Mention können Marketing-Teams die Markenbekanntheit proaktiv verwalten, Reputationsrisiken frühzeitig erkennen, Wettbewerber beobachten und Stimmungen in Echtzeit verfolgen, bevor Probleme eskalieren.

Mit 1 Milliarde kontinuierlich gescannten Quellen verwandelt es verstreute Unterhaltungen in klare Erkenntnisse, auf die Sie reagieren können.

Die besten Features erwähnen

Verfolgen Sie Erwähnungen Ihrer Marke in sozialen Medien, Blogs, Foren und Nachrichtenkanälen in Echtzeit

Passen Sie Benachrichtigungen nach Stichworten, Stimmung, Quelle und Region an, um eine gezielte Überwachung zu ermöglichen

Analysieren Sie die öffentliche Stimmung mit positiven, neutralen oder negativen Tags, die auf KI basieren

Identifizieren Sie Influencer und einflussreiche Stimmen anhand von Einflussbewertungen der Quellen

Arbeiten Sie teamübergreifend mit Aufgabenverteilungen, Notizen und gemeinsam nutzbaren Dashboards zusammen

Identifizieren Sie Schlüssel-Trends und verfolgen Sie den Share of Voice Ihrer Marke mit anpassbaren Analysen und automatisierten Berichten

Limits für Erwähnungen

Die Benutzeroberfläche kann für neue Benutzer komplex erscheinen

Die Sentimenterkennung stuft den Ton gelegentlich falsch ein

Die mobile App hat weniger Features als die Desktop-Version

Preise für Erwähnungen

Benutzerdefinierte Preise, ab 599 $

Bewertungen und Rezensionen erwähnen

G2 : 4,3/5 (über 440 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 290 Bewertungen)

Was Benutzer über Mention sagen

Ein Benutzer von G2 hat Folgendes notiert:

Ich habe festgestellt, dass Mention ein unverzichtbares Tool ist, um zu verfolgen, wie meine Domain im Internet verwendet wird. Mention bietet eine minutengenaue Indexierung aller Links, sowohl der guten als auch der schlechten, sodass ich die notwendigen Schritte unternehmen kann, um den Ruf meiner Websites zu schützen.

Ich habe festgestellt, dass Mention ein unverzichtbares Tool ist, um zu verfolgen, wie meine Domain im Internet verwendet wird. Mention bietet eine minutengenaue Indexierung von Links, sowohl guten als auch schlechten, sodass ich die notwendigen Schritte zum Schutz der Reputation meiner Websites ergreifen kann.

7. Meltwater (Am besten geeignet für globale Medienbeobachtung und Nachverfolgung der Markenwahrnehmung)

via Meltwater

Nehmen wir an, Ihre Marke hat gerade ein Produkt in drei verschiedenen Ländern auf den Markt gebracht. Während Ihr Social-Media-Team die Interaktionen auf Instagram nachverfolgt, versucht Ihr PR-Team zu verstehen, wie über die Markteinführung in Nachrichten, Blogs und Podcasts berichtet wurde.

Meltwater hilft Ihnen, diesen Aufwand zu vereinheitlichen. Es überwacht Erwähnungen Ihrer Marke in sozialen Netzwerken und globalen Medien, um Ihnen eine umfassende Ansicht darüber zu geben, wie Ihre Marke in Echtzeit wahrgenommen wird.

Wenn Sie eine Kampagne in mehreren Märkten starten oder die Markenbekanntheit während einer PR-Kampagne messen möchten, bietet Meltwater sowohl die Reichweite als auch den Kontext, um die Wirkung zu messen.

Die besten Features von Meltwater

Überwachen Sie Erwähnungen Ihrer Marke in globalen Medien, sozialen Medien, Podcasts und Printmedien

Verfolgen Sie die Stimmung gegenüber Ihrer Marke und die Medienpräsenz mit KI-gestützten Analysen und Dashboards

Vergleichen Sie die Markenpräsenz mit Wettbewerbern anhand von Metriken zur Share of Voice und zum Engagement

Kontextualisieren Sie Erkenntnisse und messen Sie die Sichtbarkeit in LLMs wie ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude usw. mit Meltwater AI

Identifizieren Sie Medien, Influencer und Journalisten, die die Erzählung Ihrer Marke prägen

Korrelieren Sie die Medienberichterstattung mit dem Suchvolumen für Ihre Marke, dem Website-Traffic und dem Social Buzz

Limits von Meltwater

Die Anpassung des Dashboards und das Setup der Berichterstellung können für neue Benutzer komplex erscheinen

Die Preise sind möglicherweise nicht für Startups oder kleinere Marketing-Teams geeignet

Der Umfang der Features variiert je nach Plan, wobei erweiterte Medieninformationen den höheren Stufen vorbehalten sind

Preise von Meltwater

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Meltwater

G2 : 4,0/5 (über 2.300 Bewertungen)

Capterra: 4,0/5 (über 90 Bewertungen)

Was Benutzer über Meltwater sagen

In dieser Rezension auf Gartner wurde Folgendes notiert:

👀 Fun Fact: Das heute ikonische Nike-Logo wurde 1971 von einem Grafikdesign-Studenten entworfen. Damals kostete es nur 35 Dollar. Heute ist es eines der bekanntesten Markenzeichen weltweit.

8. SurveyMonkey (Am besten geeignet für Umfragen zur Markenbekanntheit und die Nachverfolgung der Verbraucherwahrnehmung)

via SurveyMonkey

SurveyMonkey hilft Teams dabei, strukturierte Umfragen zur Markenbekanntheit durchzuführen, um herauszufinden, was bei ihrer Zielgruppe tatsächlich ankommt.

Ganz gleich, ob Sie die ungestützte Markenerinnerung messen, die Klarheit Ihrer Botschaften testen oder Veränderungen in der Markenwahrnehmung nach einer Kampagne bewerten möchten – mit SurveyMonkey können Sie diese Erkenntnisse ganz einfach sammeln und analysieren.

Eine CPG-Marke könnte beispielsweise eine Umfrage vor und nach einer Kampagne durchführen, um den Anstieg der Markenbekanntheit zu messen und die Ergebnisse verschiedener demografischer Gruppen zu vergleichen.

Die besten Features von SurveyMonkey

Führen Sie benutzerdefinierte Umfragen zur Markenbekanntheit mit Tools für Sprunglogik, Verzweigungen und Einzelzielauswahl durch

Verwenden Sie vorgefertigte Vorlagen für die Nachverfolgung Ihrer Marke, um Erinnerung, Stimmung und die Ausrichtung Ihrer Markenidentität zu messen

Analysieren Sie Umfrageantworten mit Echtzeit-Dashboards und Trendanalysen

Erkennen Sie Trends und Muster mit SurveyMonkey AI

Segmentieren Sie Ergebnisse nach Speicherort, Zielgruppentyp oder Kampagne, um Ihre Strategien zum Markenmanagement zu optimieren

Integrieren Sie E-Mail-Marketing-Tools und CRM-Systeme für Follow-ups und Remarketing

Einschränkungen von SurveyMonkey

Es werden keine organischen Unterhaltungen in Echtzeit überwacht, sondern nur die Antworten der Befragten in einer Umfrage erfasst

Benutzerdefiniertes Branding, detaillierte Analysen und erweiterte Logik sind nur in höheren Plänen verfügbar

Die Qualität der Antworten kann variieren, wenn die Verteilung der Umfragen nicht zielgerichtet erfolgt

Preise von SurveyMonkey

Free Forever

Team-Vorteil : 30 $/Monat pro Benutzer

Team Premier : 92 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Preise auf Anfrage beim Vertrieb

Bewertungen und Rezensionen von SurveyMonkey

G2 : 4,4/5 (über 23.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 10.300 Bewertungen)

Was Benutzer über SurveyMonkey sagen

Dieser G2-Benutzer hob hervor:

Fast schon der Goldstandard für Umfragen, Abstimmungen und Fragebögen. Dieses Tool ist sehr hilfreich und dank der Sichtbarkeit der Marke eine solide und sichere Wahl.

Fast schon der Goldstandard für Umfragen, Abstimmungen und Fragebögen. Dieses Tool ist sehr hilfreich und dank der Sichtbarkeit der Marke eine solide und sichere Wahl.

9. Google Analytics (am besten geeignet für die Nachverfolgung von Verhaltensweisen und die Analyse des ROI)

via Google Analytics

Wenn Sie jemals eine Kampagne gestartet haben, die Tausende von Besuchern angezogen hat, aber keine Ahnung hatten, woher diese kamen oder was sie getan haben, dann ist Google Analytics genau das Richtige für Sie.

GA4 bietet eine umfassende Suite für Verhaltens- und Interaktionsanalysen für Marketing-Teams, die das Benutzerverhalten, die Kampagnenleistung und plattformübergreifende Customer Journeys verstehen möchten. Anstatt externe Erwähnungen der Marke nachzuverfolgen, konzentriert sich dieses Tool auf das Benutzerverhalten.

Der eigentliche Vorteil ist die ereignisbasierte Nachverfolgung, mit der Sie Erkenntnisse über Websites, Apps und Google-Marketingtools wie Ads und Search Console hinweg miteinander verknüpfen können.

Die besten Features von Google Analytics

Verfolgen Sie das Verhalten von Benutzern im Web und in Apps durch erweiterte ereignisbasierte Nachverfolgung

Visualisieren Sie das Markenengagement anhand von demografischen Daten Ihrer Zielgruppe, Scroll-Tiefe und Video-Wiedergabezeiten

Analysieren Sie den Marketing-ROI mithilfe von Echtzeit-Attribution, Trichter-Nachverfolgung und kanalübergreifenden Berichten

Integrieren Sie Google Ads, YouTube und Google Search Console, um Ihre Markenpräsenz zu optimieren

Passen Sie Berichte und Dashboards an, um Metriken zur Markenbekanntheit an einem Ort zu überwachen

Limits von Google Analytics

Steile Lernkurve für Teams, die mit der ereignisbasierten Struktur von GA4 nicht vertraut sind

Die kostenlose Version bietet keine Premium-Trichterberichte, unbegrenzte Daten und Support auf Kontoebene

Es misst nur Aktivitäten auf Ihren eigenen digitalen Plattformen und liefert keine Einblicke in Unterhaltungen, die anderswo stattfinden

Preise für Google Analytics

Free

Bewertungen und Rezensionen von Google Analytics

G2 : 4,5/5,0 (über 6.400 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5,0 (über 8.100 Bewertungen)

Was Benutzer über Google Analytics sagen

Ein Benutzer von G2 notierte:

Was mir an Google Analytics am besten gefällt, ist die Tiefe der Einblicke, die es in das Benutzerverhalten bietet. Es liefert ein klares Bild der Traffic-Quellen, der Seitenleistung, der Echtzeitdaten und der Conversion-Nachverfolgung. So kann ich sehen, was funktioniert und was nicht. Dank der anpassbaren Dashboards und detaillierten Segmentierungsoptionen kann ich mich auf bestimmte Verhaltensweisen meiner Zielgruppe konzentrieren.

Was mir an Google Analytics am besten gefällt, ist die Tiefe der Einblicke, die es in das Benutzerverhalten bietet. Es liefert ein klares Bild der Traffic-Quellen, der Seitenleistung, der Echtzeitdaten und der Conversion-Nachverfolgung. So kann ich sehen, was funktioniert und was nicht. Dank der anpassbaren Dashboards und detaillierten Segmentierungsoptionen kann ich mich auf bestimmte Verhaltensweisen meiner Zielgruppe konzentrieren.

10. Ahrefs (Am besten geeignet für SEO-gesteuerte Sichtbarkeit von Marken und Wettbewerbsforschung)

via Ahrefs

Marketer verbringen oft Wochen damit, zu raten, welche Inhalte gut funktionieren könnten.

Ahrefs macht Schluss mit Spekulationen und bietet umfassende SEO- und Backlink-Informationen, die Ihre Content-Strategie direkt mit der messbaren Sichtbarkeit Ihrer Marke verbinden.

Von der Überwachung der Keyword-Performance bis hin zur Nachverfolgung, wer auf Ihre Mitbewerber verlinkt, bietet Ahrefs Teams umsetzbare Daten, um Markenbekanntheitskampagnen zu erstellen, die direkt mit bestehenden Marketing-Aufwänden verknüpft sind.

Die besten Features von Ahrefs

Verfolgen Sie Keyword-Rankings über Regionen und Geräte hinweg, um die Markenpräsenz in Suchmaschinen zu messen

Überwachen Sie Backlinks und verweisende Domains, um die Markenbekanntheit und Autorität zu bewerten

Verwenden Sie den Site Explorer, um Lücken im Inhalt, defekte Links und die leistungsstärksten Seiten aufzudecken

Analysieren Sie die Performance von Inhalten anhand von organischem Traffic, Keyword-Schwierigkeit und geschätztem Wert

Überwachen Sie Erwähnungen der Marken Ihrer Mitbewerber und deren Suchanteil, um Ihre Kampagnenstrategie zu optimieren

Analysieren und vergleichen Sie die Sichtbarkeit von KI-Suchen in beliebten LLMs wie Gemini, ChatGPT, Google AI Overviews usw.

Einschränkungen von Ahrefs

Keine Nachverfolgung in sozialen Medien oder direkte Analyse der Markenwahrnehmung

Begrenzte Echtzeitdaten im Vergleich zu Social Listening-Tools

Die Einstiegspläne können für kleine Teams teuer erscheinen

Preise von Ahrefs

Lite : 129 $/Monat pro Benutzer

Standard : 249 $/Monat pro Benutzer

Erweitert : 449 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 1499 $/Monat pro Benutzer (jährliche Verpflichtung)

Bewertungen und Rezensionen zu Ahrefs

G2 : 4,6/5,0 (über 560 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5,0 (über 570 Bewertungen)

Was Benutzer über Ahrefs sagen

Dieser Benutzer von TrustPilot sagte:

Ich liebe Ahrefs, weil es ein komplettes SEO-Toolkit mit Daten für Backlink-Analysen, Keyword-Recherche, Mitbewerberanalysen und Website-Audits bietet. Es hat eine großartige UX/UI und ist sowohl für Anfänger als auch für Profis einfach zu bedienen, sodass es mehr als nur die Sichtbarkeit von Websites und den organischen Traffic verbessert.

Ich liebe Ahrefs, weil es ein komplettes SEO-Toolkit mit Daten für Backlink-Analysen, Keyword-Recherchen, Wettbewerbsanalysen und Website-Audits bietet. Es hat eine großartige UX/UI und ist sowohl für Anfänger als auch für Profis einfach zu bedienen, sodass es mehr als nur die Sichtbarkeit von Websites und den organischen Traffic verbessert.

11. Upfluence (Am besten geeignet für Influencer-gesteuerte Markenbekanntheitskampagnen)

via Upfluence

Wenn Ihre Strategie zur Steigerung der Markenbekanntheit stark auf Influencer-Marketing setzt, ist Upfluence die richtige Wahl.

Dieses Influencer-Marketing-Tool wurde entwickelt, um Marken dabei zu helfen, Influencer zu identifizieren, zu überprüfen und mit ihnen zusammenzuarbeiten, während sie gleichzeitig die Sichtbarkeit der Kampagnenleistung in Echtzeit verfolgen können. Sie können die Reichweite, das Engagement und die Wirkung von Inhalten auf Plattformen wie Instagram, TikTok und YouTube verfolgen.

Upfluence bietet Ihnen außerdem erweiterte Suchfilter, mit denen Sie Influencer nach demografischen Merkmalen Ihrer Zielgruppe, der Interaktionsrate und der Art der Inhalte finden können. So können Sie hochgradig zielgerichtete Influencer-Kampagnen durchführen, die Ihnen helfen, Ihre Markenbekanntheit zu steigern.

Die besten Features von Upfluence

Durchsuchen und filtern Sie über 3 Millionen Influencer nach Nische, Speicherort und Zielgruppenstatistiken

Verfolgen Sie Metriken zur Kampagnenleistung wie Reichweite, Interaktion und Konversionen

Automatisieren Sie die Kontaktaufnahme mit Influencern mit anpassbaren E-Mail-Workflows

Integrieren Sie E-Commerce-Plattformen wie Shopify, um influencergetriebene Verkäufe nachzuverfolgen

Überwachen Sie Erwähnungen und die Stimmung Ihrer Marke mit integrierten Social-Listening-Tools

Limits von Upfluence

Die Preisgestaltung ist nicht transparent und kann für kleinere Marken teuer sein

Für Teams, die noch keine Erfahrung mit Influencer-Plattformen haben, kann die Lernkurve steil sein

Es konzentriert sich ausschließlich auf Influencer-Marketing und bietet keine umfassendere Markenüberwachung oder Metriken zur SEO-Sichtbarkeit

Preise von Upfluence

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Upfluence

G2 : 4,6/5,0 (über 130 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5,0 (über 40 Bewertungen)

Was Benutzer über Upfluence sagen

Ein Benutzer von G2 hat Folgendes notiert:

Ich konnte innerhalb weniger Stunden 150 Influencer finden, die ich kontaktieren konnte, und dann eine Kampagne für eine Massenansprache erstellen. Mir gefielen die automatisierten Follow-up-E-Mails, wenn ein Influencer nicht geantwortet hat.

Ich konnte innerhalb weniger Stunden 150 Influencer finden, die ich kontaktieren konnte, und dann eine Kampagne für eine Massenansprache erstellen. Mir gefielen die automatisierten Follow-up-E-Mails, wenn ein Influencer nicht geantwortet hat.

Hier sind drei weitere Tools, die Ihnen beim Aufbau Ihrer Markenbekanntheit helfen:

BuzzSumo: Hilft bei der Identifizierung leistungsstarker Inhalte und wichtiger Influencer, um die Sichtbarkeit Ihrer Marke zu steigern

Mentionlytics: Analysiert die Stimmung und verfolgt Erwähnungen von Wettbewerbern, mit mehrsprachigem Support, ideal für die globale Markenüberwachung

Brandwatch: Bietet detaillierte Einblicke in das Verbraucherverhalten, Trendanalysen und KI-gestützte Nachverfolgung von Stimmungen

