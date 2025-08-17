10 kostenlose Notion-Trainingsvorlagen zur Nachverfolgung Ihrer Fitnessziele

Sie träumen. Sie planen. Sie erreichen Ihre Ziele. Es wird Hindernisse geben. Es wird Zweifler geben. Es wird Fehler geben. Aber mit harter Arbeit, mit Überzeugung, mit Selbstvertrauen und Vertrauen in sich selbst und Ihre Mitmenschen gibt es keine Limits.

Wenn Sie es leid sind, zwischen Apps und halbvollen Notizbüchern hin und her zu wechseln, um Ihre Trainingseinheiten zu protokollieren, sind Sie vielleicht nicht der Einzige. Wie lösen Sie dieses Problem? Ganz gleich, ob Sie ein einfaches 3-Tage-Programm absolvieren oder Kraft-, Cardio- und Beweglichkeitstraining über die Woche verteilen – mit der richtigen Vorlage bleiben Sie organisiert und können Ihre Fortschritte mühelos nachverfolgen.

Mit der Notion-Trainingsvorlage organisieren Sie alles – Übungen, Wiederholungen, Ruhetage und die Nachverfolgung Ihrer Fortschritte – in einem übersichtlichen Space.

Anfänger profitieren möglicherweise von der „3-3-3-Regel“, während erfahrenere Kraftsportler eher auf Ober-/Unterkörper- oder Push-Pull-Leg-Splits setzen. So oder so, Ihre Fitnessziele müssen nicht unter Unordnung begraben werden.

Lesen Sie weiter, um mehr über kostenlose Notion-Trainingsvorlagen zu erfahren, die Sie auf Ihrem gesamten Fitnessweg unterstützen. Entdecken Sie außerdem großartige alternative Trainingsvorlagen von ClickUp, der App, die alles für die Arbeit kann!

🔎 Wussten Sie schon? Eine der ersten Fitness-Tracker-Apps im Apple App Store hieß „Fit Phone“!

Was macht eine gute Notion-Trainingsvorlage aus?

Eine gute Notion-Trainingsvorlage hilft Ihnen dabei, Übungen zu protokollieren, Fortschritte zu verfolgen und Ihr Training konsequent durchzuziehen. Sie sollte alle Kernbereiche Ihres Fitnessprogramms auf übersichtliche und leicht zu aktualisierende Weise abdecken.

Layout für Wochenplan: Suchen Sie nach Vorlagen, die Workouts über die Woche hinweg auf einer Karte darstellen, damit Sie sich an einen strukturierten Plan halten können 💪

Muskelgruppen-Tags: Wählen Sie Notion-Workout-Vorlagen, die Übungen nach Muskelgruppen kategorisieren, um ein ausgewogenes Training zu gewährleisten 🏋️

Übungsbibliothek : Suchen Sie nach einer Vorlage mit einer Liste von Übungen mit Anweisungen und Formularhinweisen 💪

Workout-Tracker: Wählen Sie Vorlagen, die Sätze, Wiederholungen und Gewichte für jede Sitzung protokollieren, um Ihre Fortschritte im Laufe der Zeit zu verfolgen 🏋️

Fortschrittskontrolle: Entscheiden Sie sich für Notion-Trainingsvorlagen, die Abschnitte für Körpermaße, persönliche Rekorde oder Fotos enthalten, um Veränderungen zu verfolgen 💪

Resttag-Tracker: Wählen Sie eine Notion-Trainingsvorlage, die Ihnen hilft, Erholungstage zu planen, damit Sie nicht übertrainieren oder an Schwung verlieren 🏋️

Abschnitt zur Mahlzeitenplanung: Entscheiden Sie sich für Vorlagen, die Ihre Ernährung organisieren, um Ihre Trainingsziele zu unterstützen 💪

Kopierbare Blöcke für Vorlagen: Verwenden Sie Vorlagen, mit denen Sie Routinen ganz einfach duplizieren können, ohne jede Woche Daten neu eingeben zu müssen 🏋️

Integration mit Habit Tracker: Priorisieren Sie Notion-Workout-Vorlagen, die Workouts mit täglichen Gewohnheiten synchronisieren, um konsequent zu bleiben 💪

🧠 Wissenswertes: Der Markt für „Smart Bands” wird zwischen 2024 und 2029 voraussichtlich um beeindruckende 2,4 Milliarden US-Dollar wachsen, was einem Anstieg des weltweiten Umsatzes um fast 28 % entspricht.

10 kostenlose Notion-Trainingsvorlagen für Ihre Fitnessziele

Mit Notion ist es ganz einfach, Struktur in Ihr Fitnessprogramm zu bringen – wenn Sie die richtige Vorlage verwenden. Hier sind 10 Notion-Trainingsvorlagen, die alles abdecken, von Krafttrainingsplänen bis hin zu Ernährungsprotokollen.

1. Notion-Vorlage für eine 21-tägige gesunde Ernährung

via Notion

Die Notion-Vorlage „21-Tage-Challenge für gesunde Ernährung” konzentriert sich auf eine strukturierte Ernährung und die Nachverfolgung der Flüssigkeitszufuhr, um Energie, Klarheit und körperliche Ergebnisse zu verbessern. Bei dieser Notion-Vorlage für einen Trainingsplaner geht es nicht nur um das Training selbst, sondern auch darum, die richtige Energiequelle dafür zu finden.

Die Vorlage führt Sie durch einen 3-wöchigen Prozess zur Erfassung Ihrer Mahlzeiten und beinhaltet zur zusätzlichen Unterstützung die Nachverfolgung Ihrer Stimmung und Ihrer Fortschritte. Diagramme reagieren auf Ihr Verhalten, sodass Sie Ihre Fortschritte ganz einfach verfolgen können, ohne sich auf Zahlen zu fixieren.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Tragen Sie Ihre täglichen Mahlzeiten und Ihre Flüssigkeitszufuhr in einem übersichtlichen Dashboard ein

Überwachen Sie Ihre Aufnahme von verarbeitetem Zucker mithilfe dynamischer Grafiken

Reflektieren Sie Ihre Essgewohnheiten mithilfe integrierter Tagebuchvorlagen

Verbinden Sie Ernährung mit Energie- und Stimmungsmustern

Ideal für: Alle, die ihr Fitnessprogramm verbessern möchten, indem sie sich mit Notion ernsthaft mit Ernährung und Mahlzeitenplanung beschäftigen.

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie jedoch einmal nicht weiterwissen und sich fragen: „Worauf soll ich mich heute konzentrieren?“, kommt ClickUp Brain ins Spiel. Mit Brain können Sie Ihren Tagesplan auf der Grundlage Ihrer allgemeinen Fitnessziele erstellen. Sie können beispielsweise einen 4-Tage-Trainingsplan erstellen oder Ihre Mobilitätsübungen in tägliche Unteraufgaben aufteilen.

2. Notion-Vorlage für Gesundheits- und Kalorien-Tracker (CICO)

via Notion

Die Notion-Vorlage für Gesundheits- und Kalorien-Tracker (CICO) sorgt mit einem einfachen täglichen und wöchentlichen Protokollierungssystem, das Ihnen zeigt, wie Ihre Aufnahme mit Ihren Zielen übereinstimmt, für Ordnung.

Es gibt keine integrierten Lebensmitteldatenbanken, was die Nutzung sogar beschleunigt, wenn Sie Ihre Makros bereits kennen oder einen externen Rechner verwenden. Die App ist übersichtlich, mathematisch fundiert und auf Effizienz ausgelegt. Das Dashboard wird mithilfe von Formeln automatisch aktualisiert, sodass Sie am Ende des Tages immer wissen, wo Sie stehen.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Zeichnen Sie täglich Ihre Mahlzeiten und Kalorien auf, ohne Unordnung zu verursachen

Legen Sie wöchentliche Ziele fest und beobachten Sie, wie sich Ihre Trends verändern

Überwachen Sie Gewichtsveränderungen mithilfe eines wöchentlichen Protokolls

Verwenden Sie ein formelbasiertes System, um die Zeit für die Nachverfolgung zu reduzieren

Ideal für: Personen, die einen minimalistischen Kalorien-Tracker suchen, der sich auf Gewichtsabnahme oder -zunahme konzentriert, ohne unnötige Ablenkungen.

📮 ClickUp Insight: Gesundheit und Fitness sind die wichtigsten persönlichen Ziele der Teilnehmer unserer Umfrage; allerdings geben 38 % zu, dass sie ihre Fortschritte nicht konsequent nachverfolgen. 🤦 Das ist eine große Lücke zwischen Absicht und Tat! ClickUp kann Ihnen mit seinen speziellen Vorlagen für Gewohnheitstracker und wiederkehrenden Aufgaben dabei helfen, Ihr Fitnessprogramm zu verbessern. Stellen Sie sich vor, Sie könnten mühelos diese Routinen aufbauen, jedes Training protokollieren und eine starke Meditationsserie aufrechterhalten. 💫 Echte Ergebnisse: ClickUp-Benutzer berichten von einer Verdopplung ihrer Produktivität – denn um auf Kurs zu bleiben, muss man zunächst einmal sehen, wo man steht.

3. Notion 75 Soft Challenge Vorlage

via Notio n

Die Notion 75 Soft Challenge Vorlage wurde für alle entwickelt, die Beständigkeit statt Chaos anstreben. Sie wurde für die 75 Soft Challenge entwickelt und bietet ein strukturiertes und dennoch flexibles Layout, das Ihnen hilft, tägliche Disziplin in Bezug auf Training, Flüssigkeitszufuhr, Lesen und Ernährung zu etablieren.

Das Dashboard ist übersichtlich, anpassbar und so gestaltet, dass Sie mit täglichen Checklisten und wöchentlichen Reflexionen den Überblick behalten. Es geht nicht nur darum, zu trainieren, sondern auch darum, Gewohnheiten zu entwickeln, die Sie auf Ihrem Weg zu mehr Fitness unterstützen.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Tragen Sie täglich Ihre Trainingseinheiten, Mahlzeiten, Flüssigkeitszufuhr und Lesegewohnheiten ein

Verfolgen Sie Gewicht, Schritte und Zielerreichung in einem Dashboard

Reflektieren Sie wöchentlich mit Impulsen, um Ihre Einstellung und Motivation zu verbessern

Bleiben Sie mit einem minimalistischen, visuellen Workout-Tracker konsequent am Ball

Ideal für: Alle, die sich einem strukturierten Plan zum Aufbau von Gewohnheiten committen, der Fitness, Ernährung und mentale Konzentration kombiniert – alles in Notion.

4. Notion Weight Loss Tracker – Vorlage für die Körpertransformation

via Notion

Der Notion Weight Loss Tracker – Body Transformation Template wurde speziell für die Gewichtsabnahme entwickelt und bietet ein übersichtliches Dashboard, um Ziele festzulegen, das tägliche Gewicht zu protokollieren, Veränderungen visuell zu verfolgen und durch Fortschrittsfotos und wöchentliche Statistiken die Motivation aufrechtzuerhalten.

Es nutzt die integrierten Grafiken von Notion, um Ihre Eingaben in visuelle Motivation umzuwandeln, sodass Sie auf Kurs bleiben, ohne jedes Detail mikromanagen zu müssen.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Teilen Sie Ihr Abnehmziel in tägliche und wöchentliche Einzelziele auf

Protokollieren Sie Körpermaße, Gewicht und Fortschrittsbilder an einem Ort

Mit den automatisch generierten Grafiken von Notion haben Sie Trends sofort im Blick

Reduzieren Sie den Aufwand durch die Ein-Klick-Protokollierung mit Notion-Schaltflächen

Ideal für: Benutzer, die ihre Fortschritte mit einem visuell orientierten Format ernsthaft nachverfolgen möchten, insbesondere diejenigen, die sich auf Gewichtsabnahme und Veränderungen der Körperzusammensetzung konzentrieren.

5. Notion Workout → Planer + Tracker-Vorlage

via Notion

Die Notion Workout → Planner + Tracker-Vorlage ist eine Notion-Workout-Vorlage, die drei verschiedene Apps ersetzt. Sie kombiniert die Nachverfolgung von Muskelgruppen, die Protokollierung von Fortschritten und die Aufteilung der Planung in einem Dashboard.

Egal, ob Sie Push/Pull/Legs oder ein benutzerdefiniertes Hybrid-Training absolvieren, dieses Layout gibt Ihnen die volle Kontrolle, ohne die Dinge zu komplizieren. Es enthält auch Abschnitte zum Aufzeichnen von Körpermaßen, zum Analysieren von Statistiken und zum Verfeinern Ihrer Trainingsstruktur im Laufe der Zeit.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Organisieren Sie Ihre Workouts nach Split, Tag und einzelnen Zielmuskelgruppen

Zeichnen Sie Sätze, Wiederholungen und Gewichte in einem detaillierten Trainings-Tracker auf

Zeichnen Sie Körpermaße auf, um Vorher-Nachher-Statistiken zu vergleichen

Analysieren Sie Trainingshäufigkeit und -umfang im Zeitverlauf

Ideal für: Kraftsportler, die einen datengestützten Trainingsplaner suchen, der alle Bereiche abdeckt – von Trainingsplänen über die Nachverfolgung von Muskelgruppen bis hin zu körperlichen Statistiken.

🧠 Wissenswertes: Der Markt für Fitness-Tracking-Armbänder wird im Jahr 2024 einen Wert von 22,8 Milliarden US-Dollar erreichen, und viele dieser Benutzer verlassen sich auf synchronisierte Vorlagen oder Apps, um ihre Trainingseinheiten, Mahlzeiten und Fortschritte manuell zu protokollieren.

6. Notion-Vorlage für Gewichtsverfolgung

via Notion

Die Notion-Vorlage zur Gewichtskontrolle macht es Ihnen einfach: Verfolgen Sie Ihr Gewicht, protokollieren Sie Ihre Messwerte und sehen Sie, wie sich Ihr Körper im Laufe der Zeit verändert. Erreichen Sie Ihr volles Potenzial durch Fotos Ihrer Fortschritte und die Eingabe Ihrer Messwerte, sodass Sie mehr als nur die Nummer auf der Waage sehen.

Wenn Sie keinen umfassenden Trainingsplaner benötigen und klare Ergebnisse sehen möchten, ist diese App genau das Richtige für Sie.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Geben Sie Ihr Gewicht täglich oder wöchentlich in Kilogramm oder Pfund ein

Laden Sie Fotos Ihrer Fortschritte in einem Dashboard hoch

Zeichnen Sie Messwerte wie Taillen-, Brust- und Hüftumfang auf

Vergleichen Sie Veränderungen im Laufe der Zeit mit einfachen Grafiken

Ideal für: Alle, die sich auf die Nachverfolgung ihres Gewichts konzentrieren – egal, ob Sie abnehmen oder zunehmen möchten – und ein unkompliziertes System innerhalb von Notion suchen.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie Emojis oder Farben, um die Trainingsintensität zu kennzeichnen. Markieren Sie leichte, moderate und intensive Trainingstage mit unterschiedlichen Symbolen oder farbigen Tags. So haben Sie einen schnellen Überblick und die Vorlage wirkt weniger wie eine Tabelle.

7. Notion-Vorlage zur Nachverfolgung Ihrer Gewichtsabnahme

via Notion

Die Vorlage „Notion Track Your Weight Loss Journey” konzentriert sich auf das Wesentliche – Gewicht, Kalorien, Workouts und die Nachverfolgung Ihrer Fortschritte – und ist so gestaltet, dass Sie alles übersichtlich im Blick haben und motiviert bleiben.

Sie wurde für alle entwickelt, die ihre Routine beibehalten möchten, ohne sich in Metriken zu verlieren. Das Layout ist übersichtlich und minimalistisch, sodass das Aktualisieren Ihrer Protokolle zur Gewohnheit wird und keine lästige Pflicht ist.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Tragen Sie Ihr tägliches Gewicht und Ihre Kalorienzufuhr ein

Setzen Sie sich einfache Ziele und verfolgen Sie Gewohnheiten, die Sie dabei unterstützen

Ansicht der Trainingskonsistenz auf einen Blick

Verfolgen Sie den Gesamtfortschritt mit visuellen Markierungen

Ideal für: Alle, die einen einfachen und effektiven Fitness-Tracker suchen, der sie langfristig beim Abnehmen unterstützt, ohne unnötigen Ballast.

8. Notion Diät- und Mahlzeitenplaner | Vorlage für Makro-Tracker

via Notion

Mit dem Notion-Diät- und Mahlzeitenplaner | Makro-Tracker-Vorlage können Sie bestimmte Kalorien- und Makroziele festlegen und dann Mahlzeiten aus Zutaten zusammenstellen, deren Gesamtwerte automatisch berechnet werden.

Es handelt sich um einen übersichtlichen Makro-Rechner, der mit einem Tool zur Mahlzeitenplanung kombiniert ist. Fügen Sie eine Mahlzeit hinzu, sehen Sie sofort die aktualisierten Statistiken und passen Sie Ihre Portionen in Echtzeit an. Es gibt auch eine spezielle Listenansicht für den Einkauf, damit Sie Ihre Einkäufe mit Ihrem Plan abstimmen können.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Erstellen Sie Mahlzeiten mit einer benutzerdefinierten Zutaten-Datenbank mit Makros

Verfolgen Sie täglich Ihre Proteine, Kohlenhydrate, Fette und Gesamtkalorien

Erstellen Sie eine dynamische Einkaufsliste, die mit Ihrem Plan verknüpft ist

Überwachen Sie Ihre Ernährungsziele und passen Sie Ihre Mahlzeiten unterwegs an

Ideal für: Alle, die ihre Mahlzeitenplanung vereinfachen und sich gleichzeitig ganz auf ihre Makro- und Kalorienziele konzentrieren möchten.

🧠 Wissenswertes: Fitness-Tracker wie Fitbit wurden 2023 6,6 Millionen Mal verkauft, benötigen jedoch weiterhin eine Begleit-App oder Vorlage, um Rohdaten in umsetzbare Fitnesspläne umzuwandeln.

9. Notion-Vorlage für Gesundheits- und Gewohnheitstracker

via Notion

Die Notion-Vorlage für Gesundheits- und Gewohnheitstracker wurde entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, Ihre täglichen Routinen, Medikamente und Symptome zu protokollieren und gleichzeitig zu verfolgen, was im Laufe der Zeit funktioniert. Sie stellt Ihre Gesundheitsgewohnheiten in den Mittelpunkt, ohne Sie mit Extras zu überfordern.

Die Vorlage ist einfach gehalten, sodass sie leicht und regelmäßig aktualisiert werden kann. Sie ist besonders nützlich, wenn Sie sowohl Ihre geistige als auch Ihre körperliche Gesundheit im Blick haben und genau verstehen möchten, wie Gewohnheiten zu Ihrem allgemeinen Wohlbefinden beitragen.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Überwachen Sie Ihre täglichen Gesundheitsgewohnheiten mit einer visuellen Status-Ansicht

Verfolgen Sie Medikamente und Symptome über Wochen hinweg

Beobachten Sie die Kontinuität Ihrer Gewohnheiten mithilfe integrierter Statistiken

Passen Sie Ihre täglichen Routinen an umfassendere Gesundheitsziele an

Ideal für: Menschen, die neben Wellness- oder medizinischen Zielen auch ein Fitnessprogramm verfolgen und ein System mit geringem Aufwand für die Nachverfolgung ihrer Gewohnheiten in Notion suchen.

10. Vorlage zur Nachverfolgung des Gewichts in Notion

via Notion

Die Notion-Vorlage zur Gewichtskontrolle reduziert die Nachverfolgung auf das Wesentliche: wöchentliche Protokolle, monatliche Ansichten und übersichtliche Grafiken. Geben Sie einfach Ihr wöchentliches Gewicht ein, und das Layout hilft Ihnen, Trends zu erkennen und sich selbst zur Rechenschaft zu ziehen.

Die Vorlage ist ideal für die langfristige Nutzung, egal ob Sie abnehmen, Muskeln aufbauen oder Ihr Gewicht halten möchten. Darüber hinaus ist die Struktur übersichtlich, wiederholbar und so aufgebaut, dass sie die Bildung von Gewohnheiten fördert.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Notieren Sie Ihr Gewicht jede Woche, um langfristig konsequent zu bleiben

Verfolgen Sie Ihre Fortschritte Monat für Monat mit übersichtlichen Einträgen

Erkennen Sie Schwankungen dank eines übersichtlichen Formats

Bleiben Sie dank vereinfachtem Design auf Ihre Ziele fokussiert

Ideal für: Benutzer, die einen strukturierten, pflegeleichten Gewichtstracker suchen, der sie bei der konsequenten Protokollierung und dem tatsächlichen Fortschritt in Notion unterstützt.

Einschränkungen der Notion-Trainingsvorlagen

Die Notion-Workout-Vorlagen sind zwar vielseitig, aber einige Einschränkungen beeinträchtigen ihre Funktion als dedizierter Workout-Tracker oder Fitnessplaner:

Kein automatischer Workout-Timer: Sie können Sätze und Ruhezeiten protokollieren, aber es gibt keinen integrierten Timer, der Sie darauf hinweist, wann es Zeit für den nächsten Satz ist. Dafür benötigen Sie eine separate App

Die mobile Nutzung kann während des Trainings verzögert sein: Auf Smartphones können größere Datenbanken und Umschaltungen langsam laden oder während der Sitzung einfrieren

Keine nativen Fitness-Integrationen: Notion lässt sich nicht mit Apple Health, Google Fit oder Wearables synchronisieren, sodass Schritte, Kalorienverbrauch oder Herzfrequenzdaten nicht automatisch importiert werden können

Diagramme erfordern manuelles Setup oder Anpassungen: Eine visuelle Nachverfolgung ist zwar möglich, erfordert jedoch oft benutzerdefinierte Formeln und verknüpfte Datenbanken, die nicht anfängerfreundlich sind und durch kleine Fehler ausfallen können

Eingeschränkte Offline-Funktionalität: Wenn Sie sich in einem Fitnessstudio mit schlechtem Empfang befinden, werden Bearbeitungen möglicherweise nicht ordnungsgemäß synchronisiert oder live angezeigt, was Ihre Protokollierungsroutine beeinträchtigt

7 alternative Notion-Vorlagen, die Sie auf Ihrem Weg zu mehr Fitness unterstützen

Wenn Sie die mangelnde Automatisierung, Integration oder mobile Leistung von Notion zurückhalten, bieten diese alternativen Trainingsvorlagen von ClickUp maßgeschneiderte Features, die Sie bei Ihren Fitnesszielen unterstützen, ohne zusätzlichen manuellen Aufwand.

1. ClickUp-Vorlage für Trainingsprotokolle

Kostenlose Vorlage Tragen Sie Workouts, Wiederholungen und Fortschritte mit der ClickUp-Vorlage für Trainingsprotokolle ein

Die Nachverfolgung von Workouts in Notion erfordert oft das manuelle Erstellen und Formatieren neuer Datenbanken. Die ClickUp-Vorlage für Trainingsprotokolle ist eine optimierte und interaktive Lösung, bei der jeder Eintrag automatisch in eine Aufgabe mit benutzerdefinierten Feldern wie Wiederholungen, Sätze, Gewicht und Dauer umgewandelt wird. Dies ermöglicht erweiterte Filterung, Fortschrittsverfolgung und wöchentliche Zusammenfassungen – alles in einem zentralen Dashboard.

Benutzer können Einträge nach Trainingsart (z. B. Kraft, Cardio, Flexibilität) organisieren, Sitzungen nach Zielen (z. B. Ausdauer, Fettabbau) mit Tags versehen und die Konsistenz mit integrierten Kalender-Ansichten überwachen. Im Gegensatz zu statischen Vorlagen ist diese Trainingsprotokoll-Vorlage vollständig dynamisch und unterstützt wiederkehrende Workouts, das Hochladen von Formularen und das Aufzeichnen von Leistungsnotizen.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Legen Sie Erinnerungen und wiederkehrende Aufgaben fest, um konsequent zu trainieren

Protokollieren Sie einzelne Übungen mit Metriken wie Sätzen, Gewicht und Dauer

Organisieren Sie Ihre Workouts mit Status-Tags wie „Fertiggestellt“, „Verpasst“ und „Zu erledigen“

Wechseln Sie je nach Workflow zwischen verschiedenen Ansichten wie Kalender, Board oder Liste

Ideal für: Fitnessbegeisterte und Trainer, die ihre täglichen Workouts und Fortschritte im Laufe der Zeit nachverfolgen möchten.

Das sagt Siobhan Wheelan, Prinzipal und geprüfte ClickUp Consultant bei SDW Consulting, über die Verwendung von ClickUp-Vorlagen:

ClickUp hat die Arbeitsweise unseres Teams verändert, indem es eine einzige Quelle der Wahrheit bereitstellt, die unser Team aufeinander abstimmt und sicherstellt, dass wir uns auf unsere Ziele konzentrieren. Die Verwendung von Vorlagen, Automatisierungen und die richtige Einrichtung unserer Workflows haben die Effizienz und Kommunikation grundlegend verändert.

2. ClickUp 75 Hard Wellness Challenge-Vorlage

Kostenlose Vorlage Bauen Sie mit der ClickUp 75 Hard Wellness Challenge Ausdauer und mentale Stärke auf

Die 75 Hard Challenge zu absolvieren erfordert ernsthafte Konsequenz, und ClickUp macht es einfacher, dieses Ziel zu erreichen. Die ClickUp 75 Hard Wellness-Vorlage enthält tägliche Checklisten für alle Kriterien der Challenge: zwei Trainingseinheiten, Lesen, Wasseraufnahme, Einhaltung der Diät und Fotos zum Fortschritt. Im Gegensatz zu den starren Tabellen von Notion ermöglicht dieses Setup Automatisierung, Benachrichtigungen und eine mobilfreundliche Nachverfolgung.

Jeder Tag ist als Aufgabe mit integrierten Unteraufgaben, Nachverfolgung von Gewohnheiten und visuellen Streak-Zählern strukturiert. In den benutzerdefinierten Feldern können Sie Reflexionen, Ernährung und persönliche Erfolge protokollieren, während Statusangaben die Visualisierung von Streaks und Lücken erleichtern. Alles ist so organisiert, dass Sie vorankommen, ohne vom Kurs abzukommen.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Verfolgen Sie Fertigstellungsquoten, Zeitprotokolle und reflektierende Notizen, um über 75 Tage hinweg diszipliniert zu bleiben

Sehen Sie sich die Statistiken zu Ihren Herausforderungen und den Fortschritt Ihrer Fertigstellung in einem Live-Dashboard an

Legen Sie tägliche Aufgaben für Training, Ernährung und mentale Ziele fest und nutzen Sie visuelle Boards und Gantt-Diagramme, um Ihre Fortschritte zu überwachen

Nutzen Sie Benachrichtigungen der mobilen App, um Ihre Ziele überall im Blick zu behalten

Ideal für: Personen, die sich der 75 Hard oder ähnlichen ganzheitlichen Fitness-Herausforderungen stellen, die tägliche Konsequenz erfordern.

📮 ClickUp Insight: 63 % der Befragten unserer Umfrage ordnen ihre persönlichen Ziele nach Dringlichkeit und Wichtigkeit, aber nur 25 % organisieren sie nach Zeitrahmen. Was bedeutet das? Sie wissen, was wichtig ist, aber nicht unbedingt, wann es wichtig ist. ⏳ ClickUp Goals, erweitert durch die KI-Unterstützung von ClickUp Brain, bringt Klarheit in diesen Prozess. Es hilft Ihnen, große Ziele in zeitgebundene, umsetzbare Schritte zu unterteilen. ClickUp Brain liefert intelligente Vorschläge für Zeitleisten und hält Sie mit Echtzeit-Fortschrittsberichten und automatischen Statusänderungen auf dem Laufenden, während Sie Aufgaben abschließen. 💫 Echte Ergebnisse: Benutzer berichten von einer Verdopplung ihrer Produktivität nach dem Wechsel zu ClickUp

3. ClickUp-Vorlage für den täglichen Aktionsplan

Kostenlose Vorlage Bleiben Sie motiviert und erreichen Sie Ihre Ziele mit dem ClickUp-Tagesaktionsplan

Die ClickUp-Vorlage für den täglichen Aktionsplan dient nicht nur der Aufgabenverwaltung, sondern ist ein praktisches Tool für alle, die ihre tägliche Fitnessroutine strukturieren möchten. Sie ist zwar nicht speziell auf das Training ausgerichtet, kombiniert jedoch die Nachverfolgung von Gewohnheiten mit einer zeitlich festgelegten Planung und schafft so einen wiederholbaren Rahmen für Training, Mahlzeiten, Erholung und mentale Übungen.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Planen Sie Ihren Tag in Abschnitte: Trainingseinheiten, Mahlzeiten, Fokus-Blöcke und Erholung

Überwachen Sie Ihre täglichen Erfolge und wiederkehrenden Gesundheitsroutinen in einem Dashboard

Erhalten Sie Benachrichtigungen für Aufgaben wie Stretching, Tagebuch schreiben oder Proteinzufuhr

Bauen Sie mit strukturierten Check-ins und Gewohnheitsbewertungen langfristige Disziplin auf

Ideal für: Personen, die eine strukturierte tägliche Wellness-Routine oder ihre persönliche Fitness verbessern möchten.

4. ClickUp-Vorlage für einen persönlichen Entwicklungsplan

Kostenlose Vorlage Setzen Sie sich Ziele und verfolgen Sie Ihre Fortschritte mit dem ClickUp-Plan zur persönlichen Entwicklung

Die Vorlage „ClickUp Personal Development Plan“ ist ideal für die Nachverfolgung langfristiger Gesundheitsgewohnheiten, Leistungsziele und Meilensteine für die mentale Belastbarkeit. Während Notion-Benutzer mehrere unzusammenhängende Datenbanken jonglieren müssen, können ClickUp-Benutzer Fitness, Denkweise, Lernfortschritte und Zielerreichung an einem einzigen Ort überwachen.

Mit Feldern wie „Erfolge und Errungenschaften“ und „Lernziele“ erhalten Sie eine umfassende Ansicht Ihrer Fortschritte, die über das Physische hinausgeht. Diese Vorlage enthält Abschnitte für langfristige Visionen, 30-, 60- und 90-Tage-Ziele sowie zur Gewohnheitsbildung.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Organisieren Sie Ihre Gedanken und Wellness-Reflexionen zusammen mit Ihren Trainingsprotokollen

Verwenden Sie Überprüfungszyklen, um Routinen im Laufe der Zeit zu überarbeiten und zu verfeinern

Legen Sie persönliche Ziele für Fitness, Ernährung oder mentale Entwicklung fest und verfolgen Sie Ihre Fortschritte mithilfe von Meilensteinen und vierteljährlichen Ansichten

Verwenden Sie Status-Updates wie „Auf Kurs“ oder „Nicht auf Kurs“, um Ihre Pläne anzupassen

🔑 Ideal für: Fitnessbewusste Benutzer, die körperliches Training mit Gewohnheitsbildung, Reflexion und Zielplanung verbinden möchten.

💡 Profi-Tipp: Verfolgen Sie neben Ihren Workouts auch Ihre Erholung und Ihren Schlaf. Erholung ist genauso wichtig wie Wiederholungen. Fügen Sie einen einfachen Abschnitt hinzu, um Ihre Schlafstunden oder Ihren Muskelkater zu protokollieren, damit Sie erkennen können, wann Sie etwas zurückstecken oder wann Sie bereit sind, noch mehr zu geben.

5. ClickUp-Vorlage für persönliche Gewohnheiten

Kostenlose Vorlage Verfolgen Sie Ihre täglichen Routinen mit ClickUp Personal Habit Tracker

Die ClickUp-Vorlage „Personal Habit Tracker“ ist ideal für die Entwicklung nachhaltiger Gesundheitsroutinen – egal, ob es sich um tägliche Dehnübungen, die Nachverfolgung der Schrittzahl, die Aufrechterhaltung der Flüssigkeitszufuhr oder Achtsamkeitsübungen handelt. Sie verwandelt Ihren Trainingsplan in ein spielerisches Dashboard, in dem Gewohnheiten farblich gekennzeichnet, geplant und jede Woche angezeigt werden.

Die Vorlage verwendet klare Grafiken, benutzerdefinierte Felder (wie „10.000 Schritte“ und „64 oz trinken“) sowie einfache Statusangaben wie „offen“ und „abgeschlossen“, damit Sie die Einhaltung Ihrer Gewohnheiten überwachen können, ohne den Prozess zu komplizieren. Im Gegensatz zu Notion-Vorlagen können Sie mit ClickUp jede Gewohnheit als wiederholende Aufgabe zuweisen, Automatisierungen erstellen (z. B. Belohnungsaufgaben oder Meilenstein-Trigger) und die Einhaltung anhand von Fortschrittsdiagrammen bewerten.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Erstellen Sie einen vollständig personalisierten Disziplin-Tracker mit Tags und Punkteständen

Legen Sie mit einfachen Umschaltfunktionen tägliche Gesundheits- oder Produktivitätsgewohnheiten fest und verfolgen Sie diese

Visualisieren Sie Ihre Fortschritte mithilfe strukturierter Felder wie Schrittzahl oder Wasseraufnahme

Erstellen und organisieren Sie Mikrogewohnheiten nach Priorität oder Kategorie mithilfe benutzerdefinierter Beschreibungen

Ideal für: Benutzer, die einen minimalistischen, flexiblen Habit Tracker suchen, um ihre Gesundheits- und Wellnessroutinen sichtbar und nachvollziehbar zu machen.

6. ClickUp-Vorlage für Jahresziele

Kostenlose Vorlage Setzen Sie sich mit der ClickUp-Vorlage für Jahresziele langfristige Fitnessziele

Die Vorlage „ClickUp Yearly Goals“ wurde für die Planung großer Ziele entwickelt. Sie wurde zwar für die Nachverfolgung allgemeiner Ziele erstellt, eignet sich aber auch gut für langfristige Fitnessziele, wie das Absolvieren eines Marathons, das Erreichen eines Gewichtsziels oder das Meistern eines komplexen Trainingsprogramms.

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei, Ihre Jahresziele zu erreichen, indem Sie diese in überschaubare Aufgaben aufteilen, Meilensteine festlegen und den Fortschritt in mehreren Ansichten, darunter Gantt und Kalender, überwachen. Sie protokollieren nicht nur Ihre Trainingseinheiten, sondern planen Ihr Jahr mit einem Ziel vor Augen.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Setzen Sie sich jährliche Fitness- oder Wellness-Ziele mit messbaren Ergebnissen

Teilen Sie Ihre Ziele in umsetzbare wöchentliche oder monatliche Aufgaben auf

Verfolgen Sie Meilensteine und Fristen mit Kalender- und Gantt-Ansichten

Überwachen Sie Ihre Fortschritte und nehmen Sie Anpassungen mithilfe integrierter Dashboards vor

Ideal für: Zielstrebige Menschen, die eine strukturierte, vierteljährliche Planung bevorzugen, um das ganze Jahr über an ihrem Fitnessprogramm festzuhalten.

7. ClickUp-Vorlage für tägliche Ziele

Kostenlose Vorlage Erledigen Sie kurzfristige Fitnessaufgaben mit der ClickUp-Vorlage für tägliche Ziele

Die ClickUp-Vorlage für tägliche Ziele eignet sich perfekt, um Ihren Tag anhand kleiner Fitnessziele zu strukturieren. Sie bietet Ihnen die Tools, mit denen Sie konzentriert bleiben und verfolgen können, was wirklich wichtig ist – egal, ob Sie ein 20-minütiges Training einbauen, Ihre Flüssigkeitszufuhr überwachen oder ein Schrittziel erreichen möchten.

Sie können größere Gesundheitsziele in tägliche Aktionen aufteilen, erledigte Aufgaben überwachen und am Ende des Tages mithilfe integrierter Status wie „Zu erledigen“, „Überprüft“ und „Abgeschlossen“ überprüfen. Es geht darum, kleine Erfolge sichtbar zu machen, wobei jeder Eintrag sich auf die Trainingsziele, mentalen Erfolge, Ernährungsziele und Bewegungsprotokolle eines einzelnen Tages konzentriert.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Setzen Sie sich messbare tägliche Ziele in Bezug auf Fitness, Routinen oder Wellness

Verfolgen Sie den Fortschritt in Echtzeit mithilfe von benutzerdefinierten Feldern und Status

Organisieren Sie Aufgaben und Ideen in Ansichten wie Notizenliste und Tägliche Notizen

Überprüfen und passen Sie Prioritäten schnell über Board- oder Listenansichten an

Ideal für: Menschen, die täglich an ihrer Motivation, Disziplin und positiven Verstärkung während ihres Trainings arbeiten.

Bringen Sie mit ClickUp Struktur in Ihr Fitnessprogramm

Notion-Vorlagen sind ein guter Ausgangspunkt, insbesondere wenn Sie alles an einem Ort haben möchten. Wenn Sie jedoch mehr Automatisierung, eine bessere mobile Leistung und Kontrolle auf Aufgabenebene wünschen, ist ClickUp das Upgrade, das Ihre Routine braucht.

Egal, ob Sie Trainingssätze protokollieren, einen Ernährungsplan erstellen oder Ihre Fortschritte Tag für Tag nachverfolgen möchten – ClickUp bietet Ihnen gebrauchsfertige Vorlagen, die Ihnen das Rätselraten bei der Planung ersparen. Von der Nachverfolgung von Gewohnheiten bis hin zur Festlegung langfristiger Ziele – ClickUp wurde entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, zielgerichtet und nicht nur aus dem Moment heraus zu handeln.

Wenn es Ihr Ziel ist, konsequent, fokussiert und ganz auf Ihren Fitnessplan ausgerichtet zu bleiben, hat ClickUp die Tools, die Ihnen dabei helfen, dies zu erreichen.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und verwandeln Sie Ihr Fitnessprogramm und Ihr Training!