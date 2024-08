10 Vorlagen für den Verhaltenskodex für Mitarbeiter in Word & ClickUp

Eine solide ethische und moralische Grundlage hilft Unternehmen, ein positives öffentliches Image und einen guten Ruf aufzubauen. Der Ausgangspunkt hierfür ist die Veröffentlichung der Ideale des Unternehmens als Unternehmensauftrag oder Werteerklärung. Der nächste und wichtigste Schritt besteht darin, die Werte in der gesamten Organisation zu verbreiten und die Mitarbeiter zu befähigen, sie zu leben.

Ein Verhaltenskodex für Mitarbeiter ist von unschätzbarem Wert für die Förderung eines solchen Umfelds. Er erzieht Ihre Mitarbeiter dazu, den Verhaltenskodex einzuhalten und den Ruf der Marke zu verbessern. Außerdem entwickelt er ein gesundes und positives Arbeitsumfeld für alle.

Hier sehen Sie zehn der besten Verhaltenskodex-Vorlagen, die für Microsoft Word und ClickUp verfügbar sind - kostenlos!

Was macht eine gute Verhaltenskodex-Vorlage aus?

Ein Verhaltenskodex ist ein Dokument, das akzeptable Verhaltensweisen und Praktiken am Arbeitsplatz beschreibt, um sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter mit der Mission, der Vision und dem Zweck des Unternehmens übereinstimmen.

Ein gut geschriebener Verhaltenskodex ist das Nonplusultra HR-Ziel .

Der Ausgangspunkt umfasst die Grundlagen wie den Namen des Unternehmens, den Hintergrund, das Logo und die Angaben zu den Projektträgern, um die Glaubwürdigkeit des Unternehmens zu ermitteln.

Da sich der Verhaltenskodex jedoch in erster Linie um die Mitarbeiter dreht, sollte er sich auf die für sie geltenden Politiken, Leitlinien und Erwartungen konzentrieren.

Der Entwurf des Verhaltenskodex sollte Folgendes enthalten.

Einleitung und Zweck: Dieser Abschnitt muss das Hauptziel der Formulierung eines solchen Dokuments und die Anwendbarkeit des Verhaltenskodexes vermitteln. Es sollte angegeben werden, für welche Kategorie von Beschäftigten der Kodex des Unternehmens gilt

Dieser Abschnitt muss das Hauptziel der Formulierung eines solchen Dokuments und die Anwendbarkeit des Verhaltenskodexes vermitteln. Es sollte angegeben werden, für welche Kategorie von Beschäftigten der Kodex des Unternehmens gilt Werte und Auftrag des Unternehmens: Der Verhaltenskodex muss mit den Grundwerten, dem Auftrag und der Ethik des Unternehmens in Einklang stehen. In dem Dokument sollte die Richtlinie mit diesen Grundüberzeugungen und -werten eingeleitet werden

Der Verhaltenskodex muss mit den Grundwerten, dem Auftrag und der Ethik des Unternehmens in Einklang stehen. In dem Dokument sollte die Richtlinie mit diesen Grundüberzeugungen und -werten eingeleitet werden Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften: Die Verpflichtung des Unternehmens zur Einhaltung geltender Gesetze (einschließlich lokaler Gesetze in den Niederlassungen) und Vorschriften, insbesondere in Bezug auf das Geschäftsverhalten, muss dargelegt werden. Das Unternehmen verfügt über akzeptable Richtlinien und Schutzmaßnahmen für Handlungen, die in gutem Glauben während der Erfüllung berufsbezogener Pflichten vorgenommen werden

Die Verpflichtung des Unternehmens zur Einhaltung geltender Gesetze (einschließlich lokaler Gesetze in den Niederlassungen) und Vorschriften, insbesondere in Bezug auf das Geschäftsverhalten, muss dargelegt werden. Das Unternehmen verfügt über akzeptable Richtlinien und Schutzmaßnahmen für Handlungen, die in gutem Glauben während der Erfüllung berufsbezogener Pflichten vorgenommen werden Angemessenes Verhalten: Definieren Sie klar, welches Verhalten das Unternehmen von seinen Mitarbeitern erwartet. Der Mitarbeiter muss Professionalität, Ehrlichkeit, Integrität und Respekt aufrechterhalten. Dazu gehört auch korrektes Verhalten auf dem Firmengelände und darüber hinaus

Definieren Sie klar, welches Verhalten das Unternehmen von seinen Mitarbeitern erwartet. Der Mitarbeiter muss Professionalität, Ehrlichkeit, Integrität und Respekt aufrechterhalten. Dazu gehört auch korrektes Verhalten auf dem Firmengelände und darüber hinaus Vertraulichkeit: Für Mitarbeiter, die mit vertraulichen Informationen umgehen, sollte diese Klausel die Standards zur Wahrung der Vertraulichkeit und Sicherheit von Unternehmens- und Kundendaten hervorheben

Für Mitarbeiter, die mit vertraulichen Informationen umgehen, sollte diese Klausel die Standards zur Wahrung der Vertraulichkeit und Sicherheit von Unternehmens- und Kundendaten hervorheben Diskriminierung und Belästigung am Arbeitsplatz: Unternehmen sollten das diskriminierungsfreie Verhalten und die Richtlinien hervorheben, die zur Wahrung der Grundsätze der Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration eingeführt wurden

Unternehmen sollten das diskriminierungsfreie Verhalten und die Richtlinien hervorheben, die zur Wahrung der Grundsätze der Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration eingeführt wurden Nutzung von Unternehmensressourcen: Dieser Teil sollte die angemessene Nutzung von Unternehmenseigentum , Technologie und Ressourcen verdeutlichen. Je nach digitaler Reife und Infrastruktur kann diese Klausel auch die Verwendung des Firmennamens, der E-Mail , Internetnutzung , Kommunikationskanäle usw. behandeln.

Dieser Teil sollte die angemessene Nutzung von Unternehmenseigentum Technologie und Ressourcen verdeutlichen. Je nach digitaler Reife und Infrastruktur kann diese Klausel auch die Verwendung des Firmennamens, der E-Mail Internetnutzung Kommunikationskanäle usw. behandeln. Verstöße: Sie muss einen Mechanismus für die Meldung von Verstößen enthalten, der den Meldenden angemessen vor Rache- oder Vergeltungsmaßnahmen schützt. In diesem Abschnitt sollte auch das Verfahren für Disziplinarmaßnahmen als Reaktion auf Verstöße gegen den Kodex dargelegt werden

Sie muss einen Mechanismus für die Meldung von Verstößen enthalten, der den Meldenden angemessen vor Rache- oder Vergeltungsmaßnahmen schützt. In diesem Abschnitt sollte auch das Verfahren für Disziplinarmaßnahmen als Reaktion auf Verstöße gegen den Kodex dargelegt werden Bestätigung: Dieser Abschnitt besiegelt die Rechtmäßigkeit des Dokuments. Er zeigt an, dass der Unterzeichner den Verhaltenskodex gelesen und verstanden hat und ihn akzeptiert. Durch seine Unterschrift verpflichtet er sich, den Kodex einzuhalten. Er ist sich der Folgen eines Verstoßes, einschließlich rechtlicher Schritte, bewusst

Dieser Abschnitt besiegelt die Rechtmäßigkeit des Dokuments. Er zeigt an, dass der Unterzeichner den Verhaltenskodex gelesen und verstanden hat und ihn akzeptiert. Durch seine Unterschrift verpflichtet er sich, den Kodex einzuhalten. Er ist sich der Folgen eines Verstoßes, einschließlich rechtlicher Schritte, bewusst Periodische Überprüfung: In diesem Abschnitt sollte angegeben werden, in welchen Abständen diese Verhaltenskodizes überprüft und aktualisiert werden, insbesondere unter Berücksichtigung der geltenden Gesetze, Vorschriften und Organisationsrichtlinien

Top 10 Verhaltenskodex-Vorlagen für das Jahr 2024

Obwohl Unternehmen dazu neigen, Mitarbeiterhandbücher mit wiederkehrenden Themen zu standardisieren, sind sie nicht alle gleich. Schließlich sind nicht alle Mitarbeiter oder Branchen gleich!

Die Gesundheits- und Sicherheitsstandards für Mitarbeiter, die in einer gefährlichen Fabrik arbeiten, unterscheiden sich erheblich von denen für einen Schreibtischjob.

Letztere haben vielleicht das Privileg, von zu Hause aus zu arbeiten, während Erstere nicht in den Genuss dieser Privilegien kommen.

Wir stellen zehn Vorlagen für Verhaltenskodizes vor, die Sie im Jahr 2024 (und darüber hinaus!) verwenden sollten.

Hier ein Blick auf sie.

1. Employee Handbook Template by ClickUp

Organisieren Sie alle notwendigen Abschnitte für Ihr Mitarbeiterhandbuch mit ClickUp Employee Handbook Template

Über

sechs von zehn Beschäftigten

vermeiden es, das Mitarbeiterhandbuch zu lesen - das kann man ihnen nicht verdenken. Wer will schon tonnenweise Regeln durchgehen, an die er sich vielleicht gar nicht mehr erinnert?

Glücklicherweise können Sie die Chancen zu Ihren Gunsten wenden mit dem

ClickUp Mitarbeiterhandbuch Vorlage

. Diese anfängerfreundliche Ressource hilft bei der Aufnahme von Mitarbeitern und ist für Unternehmen in fast allen Sektoren und Branchen geeignet. Es deckt die wichtigsten Abschnitte ab, darunter auch die unten aufgeführten.

Hintergrund des Unternehmens

Verhaltensnormen

Team-Richtlinien

Kleiderordnung

Arbeitszeiten

Kommunikationspolitik

Vertraulichkeitsvereinbarung

Disziplinarmaßnahmen und mehr

Fügen Sie Abschnitte hinzu, entfernen Sie sie oder ändern Sie sie, um die Vorlage an die Richtlinien Ihres Unternehmens anzupassen.

Zusätzlich zu den grundlegenden Bearbeitungen macht ClickUp das Handbuch ansprechender.

Verwenden Sie reichhaltige Formatierungsstile, um die Aufmerksamkeit zu wecken und zu erhalten. Verwenden Sie Hyperlinks und verschachtelte Seiten, um die

mitarbeiterhandbuch

leicht navigierbar.

Binden Sie visuelle Hinweise wie Bilder, GIFs, Emojis, Diagramme usw. ein, um das Interesse der Leser zu wecken. Geben Sie Ihren HR-Teams die Möglichkeit, Abschnitte hervorzuheben und Mitarbeiter oder Neulinge zu markieren, um sie auf bestimmte Teile des Mitarbeiterhandbuchs aufmerksam zu machen.

2. Mitarbeiterhandbuch Vorlage für Hausarztpraxis by ClickUp

Zusammenarbeit mit Interessenvertretern, um die Genauigkeit und Konsistenz der einzelnen Richtlinien und Verfahren zu gewährleisten

Familienpraxen leben von der Tradition einer soliden Kundenbeziehung. Langjährige Kunden erwarten von den Teammitgliedern persönliche Betreuung, Zuverlässigkeit und Beständigkeit, damit sie ihnen weiterhin die Treue halten.

Ein reibungsloses Kundenerlebnis ist einer der Faktoren, die dafür sorgen, dass die Kunden wiederkommen. Die

ClickUp Vorlage für ein Mitarbeiterhandbuch für eine Hausarztpraxis

stellt sicher, dass alles im Einklang mit dem Hauptziel der Erbringung einer solchen Dienstleistung steht.

Das Handbuch rekapituliert den Auftrag und die Vision des Unternehmens, um eine kohärente Erfahrung zu bieten. Anschließend werden die Unternehmensrichtlinien, -praktiken und -verfahren, die die Patientenversorgung verbessern, eingehend erläutert.

Das Handbuch enthält eine Klausel, in der die rechtliche Haftung bei Nichteinhaltung der Richtlinien zur Datensicherheit und zum Schutz der Privatsphäre erläutert wird, da Ihre Mitarbeiter Zugang zu sensiblen Gütern wie Krankenakten, Pflegeplänen, Berichten, Diagnosen usw. haben werden,

Das Handbuch lässt sich in die intuitive Projektmanagement-Plattform von ClickUp integrieren. Sie können die Plattform nicht nur als Speicherort für das Mitarbeiterhandbuch verwenden, sondern es auch gemeinsam nutzen. Erstellen Sie vordefinierte Aufgaben, planen Sie Termine, weisen Sie arbeitsbezogene Aufgaben zu und führen Sie prüfbare Patientenakten.

3. Mitarbeiterhandbuch Vorlage von ClickUp

Erstellen Sie mit dieser Vorlage ein Projekt für jeden Abschnitt des Mitarbeiterhandbuchs

Die

ClickUp Mitarbeiterhandbuch Vorlage

gibt den Ton für eine erfüllende Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Beziehung an. Es legt fest, was das Unternehmen von seiner Belegschaft erwartet und wie die Mitarbeiter diese Erwartungen erfüllen werden. Diese Werteausrichtung bringt alle auf die gleiche Seite und ermöglicht es den Mitarbeitern, vom ersten Tag an Leistung zu erbringen und Mehrwert zu bieten.

In der Vorlage für das Mitarbeiterhandbuch werden der Hintergrund, die Unternehmenswerte, die Mission und die Vision dargelegt. Anschließend bietet es einen umfassenden Überblick über die Arbeitskultur, die Aufgaben und die Zuständigkeiten.

Eine Diskrepanz zwischen den persönlichen Überzeugungen und den Unternehmenswerten führt häufig zu einer Fluktuation der Mitarbeiter. Deshalb ist es für Unternehmen und Mitarbeiter von entscheidender Bedeutung, diese von Anfang an zu berücksichtigen.

Dadurch wird auch klar, wie die Beiträge des Einzelnen zur Erreichung des übergeordneten Unternehmensziels beitragen. Eine der besten Möglichkeiten, Mitarbeiter einzubeziehen und zu engagieren, besteht darin, ihnen Einblick in die Auswirkungen ihrer Leistung zu geben.

Schließlich geht die Vorlage für ein Mitarbeiterhandbuch auf die Unternehmensrichtlinien und -prozesse ein, damit sich Neuankömmlinge problemlos in die neue Arbeitsumgebung integrieren können.

Natürlich ist die Vorlage nur ein Anhaltspunkt und keine erschöpfende Liste. Sie können daraus ein wasserdichtes Rechtsdokument machen, das alles abdeckt, vom Verhaltenskodex für die Mitarbeiter bis zum Umgang mit dem Unternehmensvermögen usw.

4. Mitarbeiter vorschulisches handbuch Vorlage von ClickUp

Die

ClickUp Mitarbeiter-Vorschulhandbuch Vorlage

ist ein detaillierter Leitfaden für alle, die in einer Vorschuleinrichtung oder Kindertagesstätte arbeiten.

Die Einrichtung effektiver Kommunikationskanäle, die Formulierung organisatorischer Erwartungen, die Festlegung

standardarbeitsanweisungen

und die Schaffung eines harmonischen Umfelds für Mitarbeiter und junge Lernende ist von unschätzbarem Wert. Es ist ein Leitfaden für alle Ihre neuen und bestehenden Mitarbeiter.

Die Vorlage deckt alle wichtigen Aspekte des Betriebs einer funktionierenden Kinderbetreuungseinrichtung oder einer Vorschule ab, indem sie erklärt:

Verhaltenskodex für Mitarbeiter

Beschäftigungsbedingungen und Sozialleistungen

Lehrplanstruktur und Erziehungsphilosophie

Verwaltung der materiellen Güter

Alltägliche Routinetätigkeiten und berufsbezogene Pflichten

Gesundheit und Sicherheit von Mitarbeitern und Kindern

Sicherheits- und Notfallprotokolle

Beteiligte staatliche Stellen

Richtlinien zum Kinderschutz und mehr

Sie können die Vorlage an den Auftrag, die Vision und die Werte Ihrer Vorschule anpassen.

5. Vision Board Vorlage von ClickUp

Verwandeln Sie Ihre Gedanken und Ideen in greifbare Ergebnisse mit dieser Vorlage

Unternehmen nutzen Vision Boards, um ein Gefühl der Einbindung zu vermitteln, den Mitarbeitern mehr Vertrauen in ihre Fähigkeiten zu geben und sie zu motivieren, ihre Ziele zu erreichen.

Die

ClickUp Vision Board Vorlage

ist ein leistungsfähiges Instrument, um persönliche oder organisatorische Ziele zu erreichen. Es wandelt das Kernziel des Unternehmens in greifbare, erreichbare und quantifizierbare Einheiten um, die Sie nach und nach in Angriff nehmen können.

Zu den fünf Abschnitten gehören Vision, Zielgruppe, Bedürfnisse, Produkt und Geschäftsziele. Sobald Sie das Ziel in kleinere Abschnitte unterteilt haben aktionspunkte wie Aufgaben und Unteraufgaben innerhalb dieser Parameter, ist es einfacher, Aufgaben entsprechend zu delegieren.

Neben der Ausrichtung der Visionen auf das Unternehmensziel ermöglicht das Vision Board die Zuweisung von Prioritäten, die Definition von Abhängigkeiten und die Gruppierung ähnlicher oder korrelierter Aufgaben.

Da es sich um ein "Vision Board" handelt, achtet die Vorlage sehr auf die Ästhetik und legt den Schwerpunkt auf die visuelle Übermittlung von Informationen. Alles ist farbcodiert. Visualisieren Sie den Erfolg in der Listenansicht, der Formularansicht und der Tafelansicht.

6. Vision zu Werten Vorlage von ClickUp

Richten Sie Ihre Werte mit der Werte-Vision-Schablone an Ihrer Vision aus

Die

ClickUp Vision zu Wertevorlage

ist im Wesentlichen eine Visionstafel in Bewegung.

Während ein Vision Board in erster Linie die Ziele und Vorgaben beschreibt, geht die Vision to Values Template weit darüber hinaus. Sie beginnt damit, die Vision, die Mission und die Grundwerte des Unternehmens zu rekapitulieren.

Die Zusammenfassung dieser treibenden Prinzipien stärkt die Kultur unter den externen oder internen Parteien. Sobald Sie die Endpunkte von Vision und Werten festgelegt haben, geht die Vorlage in eine umfassende Schritt-für-Schritt-Anleitung über, um die beiden zu verbinden.

Der daraus resultierende Aktionsplan enthält eine detaillierte Liste von SMART-Aufgaben, wobei SMART für Specific (spezifisch), Measurable (messbar), Achievable (erreichbar), Relevant (relevant) und Time-Bound (zeitlich begrenzt) steht. Die Vorlage ordnet diese Aufgaben dann einem Zeitplan mit klar definierten Meilensteinen zu.

Ergänzen Sie schließlich die Strategie durch einen geeigneten Überprüfungsmechanismus, um die Leistung zu verwalten, den Fortschritt zu verfolgen und die Ergebnisse zeitnah zu liefern.

Diese Vorlage zielt darauf ab, die Unternehmenswerte und die Vision besser aufeinander abzustimmen und sicherzustellen, dass sich die Mitarbeiter weiterhin auf die Erzielung von Ergebnissen konzentrieren.

7. Strategischer Plan der Schulleitung Vorlage von ClickUp

Verwenden Sie die Fortschrittsansicht, um den Fortschritt der einzelnen Ziele zu verfolgen und die Übereinstimmung mit Ihrem Strategieplan sicherzustellen

Schulleiter haben einige Gemeinsamkeiten mit Projektmanagern. Beide Führungspositionen genießen die Verantwortung für ein Projekt und bleiben gleichzeitig für das Unternehmenseigentum verantwortlich.

Sie

verwalten die Humanressourcen

den Zusammenhalt des Teams zu überwachen, Abläufe zu optimieren, Budgets zu verwalten, Risiken zu planen und Strategien zur Zielerreichung zu entwickeln.

Die

ClickUp-Vorlage für einen strategischen Plan der Schulleiter

bietet eine Übersicht über alle zugrunde liegenden Aufgaben, Arbeitsabläufe und Aktivitäten. Es ist eine zentrale Anlaufstelle für alle Aufgaben innerhalb der Schule.

Sie können der Liste Aufgaben hinzufügen oder von ihr abziehen, eng zusammenhängende Aufgaben gruppieren, Tags hinzufügen, Aufgaben zuweisen, Teams zusammenstellen, Vorgesetzte ernennen, Prioritäten festlegen und einen Zeitplan zuweisen. Egal, ob es sich um die Verwaltung von Stundenplänen oder die Planung von Wartungsarbeiten handelt, mit wenigen Klicks ist alles für einen reibungslosen Ablauf eingerichtet.

Zeigen Sie alles als interaktive Liste, Tafel, Fortschrittsbalken, Zeitleiste oder Gantt-Diagramm an. Alle Änderungen am Plan werden in Echtzeit angezeigt, so dass alle Beteiligten - Lehrer, Hilfskräfte, Verwaltung, Eltern und Schüler - auf dem Laufenden bleiben.

8. Mitarbeiterhandbücher, richtlinien & verfahren Vorlage von ClickUp

Schaffen Sie die Grundlage für einen erfolgreichen Arbeitsplatz mit der ClickUp Vorlage für Mitarbeiterhandbücher, Richtlinien und Verfahrensanweisungen

Die

ClickUp Vorlage für Mitarbeiterhandbücher, Richtlinien und Verfahren

ist ein sehr detailliertes Dokument, das den Mitarbeitern hilft, ihr Unternehmen, seine Kultur und ihre Arbeit besser zu verstehen.

Es beginnt mit einem kurzen Hintergrund des Unternehmens, seiner Geschichte, der Organisationsstruktur, einer Einführung in die Führungsriege und den Kontaktangaben. Anschließend werden die allgemeinen Leitlinien für den Arbeitsalltag des Unternehmens erläutert. Es beginnt mit einem typischen Arbeitstag, wie die Mitarbeiter des Unternehmens

kommunizieren

notfallverfahren, usw.

Anschließend wird auf die Verhaltensregeln für Mitarbeiter eingegangen, wobei zunächst die üblichen Geschäftspraktiken wie der Umgang mit vertraulichen Informationen und geistigem Eigentum, die Gesetze zum fairen Umgang miteinander, eine Klausel zum Verbot von Bestechungsgeldern oder Geschenken usw. erläutert werden.

Der letzte Abschnitt, der sich auf die Richtlinien und Verfahren bezieht, ist das Kernstück dieser Vorlage. Hier werden alle Einzelheiten aufgeführt - ein Tagesablauf für den Einführungsprozess der Mitarbeiter, die Arbeitsplatzpolitik, Fernarbeit und

anwesenheitspolitik

, Notfallplan und Entlassung.

Sie können so allgemein gehalten sein wie ein Standardhandbuch oder so detailliert wie die Skizzierung spezifischer Disziplinarmaßnahmen für die missbräuchliche Verwendung von Unternehmensausrüstung oder die Aufstellung von Plänen zur Leistungsverbesserung (Performance Improvement Plans, PIP) für die Nichteinhaltung der Anweisungen des Teamleiters.

9. Microsoft Word Verhaltenskodex für Mitarbeiter Vorlage by Simul

über

Simul

Wenn Sie auf der Suche nach einer minimalistischen Vorlage für einen Verhaltenskodex für Mitarbeiter sind, die sich auf das Wesentliche beschränkt, dann ist diese Vorlage für einen Verhaltenskodex für Mitarbeiter in Word von Simul perfekt.

Es handelt sich um ein prägnantes juristisches Dokument, das angemessenes Mitarbeiterverhalten und ethische Standards innerhalb einer Organisation definiert. Er trennt akzeptables von unzulässigem Verhalten und versucht so, eine positive und respektvolle Arbeitskultur zu fördern.

Die Vorlage deckt verschiedene Themen ab, darunter die Einhaltung geltender Gesetze, Berufsethik, Interessenkonflikte, Vertraulichkeit, Duldung von diskriminierendem Verhalten und vieles mehr.

Die Vorlage stellt all diese Informationen in einer kurzen, leicht verständlichen Aufzählung dar. Sie können die Vorlage anpassen, um bestimmte Themen zu vertiefen oder sie an die Anforderungen des Unternehmens oder der Branche anzupassen.

10. Microsoft Word Verhaltenskodex-Richtlinie für Organisationen Vorlage von FactoHR

über

Factohr

Die Code of Conduct Policy for Organizations Template in Word von FactoHR ist ein umfassendes Hilfsmittel, das Informationen darüber verbreitet, was Unternehmen von ihren Mitarbeitern erwarten und welche ethischen Standards herrschen.

Sie betont die Werte der Integrität und Professionalität, um ein gesundes Unternehmen zu entwickeln. Die Vorlage deckt verschiedene Themen ab, darunter angemessenes Mitarbeiterverhalten, Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften, Vertraulichkeit usw.

Diese Vorlage ist ausführlicher als das Simul-Pendant, da sie detaillierter auf das Arbeitsumfeld, das Verhalten auf dem Firmengelände, den Umgang mit der Ausrüstung, das Verbot von Bestechung und Korruption, die Pflichten der Mitarbeiter usw. eingeht.

Ein solch umfassendes Dokument schafft ein Bewusstsein dafür, was Unternehmen von ihren Mitarbeitern erwarten, gibt einen Überblick über das Arbeitsumfeld und vermittelt eine Kultur der Verantwortung, während es gleichzeitig ethische Dilemmas abschwächt.

Halten Sie alles im Griff mit umfassenden Verhaltenskodex-Vorlagen und ClickUp

Das war's mit den besten und effektivsten Verhaltenskodex-Vorlagen für verschiedene Unternehmen.

ClickUp Code of Conduct Templates sind ganzheitlich und umfassend und unterstützen Ihre unternehmensspezifischen Anforderungen. Egal, ob Sie das bestehende Dokument bearbeiten oder anpassen möchten, mit ClickUp können Sie dies problemlos tun.

Passen Sie sie an Ihre Grundsätze und Richtlinien an und sparen Sie sich die Zeit und den Aufwand, solche Dokumente von Grund auf neu zu erstellen. Greifen Sie als Ausgangspunkt auf Abschnitte wie Teamrichtlinien, Kleiderordnung, Arbeitszeiten, Kommunikationsrichtlinien und mehr zu, um Ihr Mitarbeiterhandbuch nach Bedarf zu ergänzen.

Und das Beste daran? Diese ClickUp Templates sind kostenlos!

Also, probieren Sie sie jetzt aus!