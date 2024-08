Wie man ein positives Arbeitsumfeld schafft: Ein umfassender Leitfaden

Was ist die geheime Soße eines positiven Arbeitsumfelds?

Wie kann man die Moral im Team fördern, vor allem, wenn das Team nicht denselben physischen Space nutzt?

Und welche Strategien helfen, die Zusammenarbeit im Team zu fördern?

Die Forschung zeigt, dass ein effektiver Manager 4x wichtiger ist für das Engagement und das Wohlbefinden Ihres Teams (im Gegensatz zu dem Ort, an dem sie arbeiten).

Nutzen Sie diesen Leitfaden, um die Work-Life-Balance in Ihre Unternehmenskultur zu integrieren und lernen Sie, wie Sie ein positives Arbeitsumfeld schaffen, das andere vorleben möchten.

Was macht ein positives Arbeitsumfeld aus?

Wenn wir von einem "Arbeitsumfeld" sprechen, meinen wir nicht den physischen Space, in dem Sie sich befinden. Ein Arbeitsumfeld geht über das Physische hinaus - es geht darum, wie sich Ihre Mitarbeiter fühlen, wenn sie für Ihr Unternehmen arbeiten.

An diesem Punkt ist es sinnvoll zu fragen:

Fühlen sie sich motiviert, den Tag anzugehen und ihr Bestes zu geben?

Sind sie emotional daran beteiligt, zur Vision Ihres Unternehmens beizutragen?

Fühlen sie sich von den Führungskräften wertgeschätzt? Werden sie richtig behandelt?

Ein positives Arbeitsumfeld beantwortet all diese Fragen mit einem eindeutigen Ja! Es fördert das Glück, das Wohlbefinden und das Wachstum der Mitarbeiter und es erhöht die Produktivität .

3 Schlüsselmerkmale eines positiven Arbeitsumfelds

Ihre Unternehmenskultur ist wichtig - sie definiert die arbeitsstile werte und die buchstäbliche Atmosphäre, die Ihre Mitarbeiter am Arbeitsplatz leben und atmen.

Und wie Sie Ihre Mitarbeiter behandeln, wirkt sich auf die Produktivität aus - im Guten wie im Schlechten.

Die eigentliche Frage lautet also: "Wie schaffen wir ein positives Arbeitsumfeld, das die Mitarbeiterbindung fördert und den Mitarbeitern das Gefühl gibt, geschätzt zu werden?"

Ein positives Arbeitsumfeld beginnt im Wesentlichen mit den folgenden kulturbestimmenden Faktoren:

1. **Ein Arbeitsplatz, der die Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitern und nicht das Chaos bei der Arbeit in den Vordergrund stellt Team-Dynamik spielt eine wichtige Rolle bei der Form Ihres Arbeitsumfelds.

Denken Sie darüber nach:

Sind Ihre Mitarbeiter in der Lage, problemlos soziale Verbindungen am Arbeitsplatz aufzubauen?

Sind vor allem Fernmitarbeiter in der Lage, die Zusammenarbeit auf allen Ebenen zu fördern?

Um die Zusammenarbeit im Team zu verbessern, sollten Sie Übungen zur Teambildung durchführen, sei es virtuell oder von Angesicht zu Angesicht, und regelmäßige Besprechungen durchführen, um Beziehungen und Vertrauen aufzubauen.

2. Ein Arbeitsplatz, der ein positives Verhalten gegenüber den Mitarbeitern zeigt, nicht Negativität in Aktion

Positives Denken ist ein Teil der Etablierung einer gesunden Arbeitskultur. Der andere, ebenso wichtige Teil ist das Bekenntnis zu den Werten Ihres Unternehmens.

Aber wie erledigt man das?

Nutzen Sie diese Fragen als narrensichere Checkliste, um eine positive Denkweise zu demonstrieren:

Ist die Kultur Ihres Unternehmens klar formuliert?

Gibt es eine Möglichkeit, Ihre Unternehmenskultur mit der Leistung des Geschäfts zu verknüpfen? Sind Sie in der Lage, dies auch den Mitarbeitern transparent zu vermitteln?

Steht die psychische Gesundheit Ihrer Mitarbeiter im Mittelpunkt des Unternehmensauftrags?

Fühlen sich Ihre Mitarbeiter unterstützt und umsorgt, und fühlen sie sich in ihrer Arbeit verwirklicht?

So komplex und beunruhigend diese Fragen auch erscheinen mögen, die führungsteam muss sie fragen und die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Reihenfolge einzuhalten.

3. Ein Arbeitsplatz, der die Mitarbeiter respektiert und nicht rückschrittlich denkt

Arbeitnehmer können nicht berufliche Ziele einstellen für die Arbeit zu setzen, wenn der Arbeitsplatz ihre Entscheidungen nicht respektiert.

Gegenseitiger Respekt zwischen den Führungskräften und den Mitarbeitern ist für die Schaffung eines positiven Arbeitsumfelds unerlässlich.

Nutzen Sie diese Tipps, damit sich Ihre Mitarbeiter gehört und wertgeschätzt fühlen:

Zeigen Sie Respekt für alle Mitarbeiter durch alltägliche Verhaltensweisen sowie durch größere Initiativen

Ermutigen Sie die Führungskräfte, den Stress am Arbeitsplatz für die Mitarbeiter zu reduzieren

Betrachten Sie die Produktivität Ihrer Mitarbeiter in direktem Zusammenhang mit Wachstum und geistigem Wohlbefinden - wenn sich Ihre Mitarbeiter auf natürliche Weise inspiriert fühlen, werden sie zu einem lebendigeren, besseren Arbeitsklima beitragenkollaborativen Arbeitsplatz ## Was sind die Vorteile einer positiven Arbeitsumgebung?

Ein positives Arbeitsumfeld wirkt sich direkt auf das Engagement der Mitarbeiter aus.

Zu den Vorteilen der Schaffung eines positiven Arbeitsumfelds gehören die folgenden:

Verbesserte Work-Life-Balance führt zu höherer Produktivität : Eine Unternehmenskultur, die es den Mitarbeitern ermöglicht, ein ausgeglicheneres Leben zu führen, wird von produktiveren Mitarbeitern profitieren. Wenn sich die produktiven Mitarbeiter wohl fühlen und sich engagieren, verstehen sie besser, wie sich ihre Rolle in die Mission des Unternehmens einfügt - eine Win-Win-Situation für alle. Ihr Unternehmen muss den Mitarbeitern auch positive Verstärkung bieten und sie für eine gut erledigte Position anerkennen

: Eine Unternehmenskultur, die es den Mitarbeitern ermöglicht, ein ausgeglicheneres Leben zu führen, wird von produktiveren Mitarbeitern profitieren. Wenn sich die produktiven Mitarbeiter wohl fühlen und sich engagieren, verstehen sie besser, wie sich ihre Rolle in die Mission des Unternehmens einfügt - eine Win-Win-Situation für alle. Ihr Unternehmen muss den Mitarbeitern auch positive Verstärkung bieten und sie für eine gut erledigte Position anerkennen Glücklichere Mitarbeiter und geringere Fluktuation : Ein weiterer direkter Vorteil einer positiven Arbeitskultur ist die höhere Mitarbeiterbindung aufgrund der verbesserten Zufriedenheit der Mitarbeiter. Wenn die Mitarbeiter glücklich sind und ihre beruflichen und persönlichen Ziele mit gleichem Elan erreichen, wird die Fluktuationsrate sinken

: Ein weiterer direkter Vorteil einer positiven Arbeitskultur ist die höhere Mitarbeiterbindung aufgrund der verbesserten Zufriedenheit der Mitarbeiter. Wenn die Mitarbeiter glücklich sind und ihre beruflichen und persönlichen Ziele mit gleichem Elan erreichen, wird die Fluktuationsrate sinken Reduzierter Stress : Die Vermeidung von Burnout sollte für jedes Unternehmen oberste Priorität haben, doch leider ist Burnout, wie die Harvard Business Review berichtet, in erster Linie das Ergebnis vonpsychologisch gefährliche Faktoren, die am Arbeitsplatz auftreten. Bekannte Auslöser für Burnout sind u. a. unzureichende Ressourcen oder Zeit zur Bewältigung des Workloads, unzureichende Kontrolle und Autonomie. Ein positives Arbeitsumfeld ermöglicht es den Mitarbeitern, in ihrer eigenen Zeit und in ihrem eigenen Tempo zu arbeiten und dabei auch unbequeme Fragen zu stellen, z. B. wie sie mit Stress umgehen oder Fehlzeiten minimieren können

: Die Vermeidung von Burnout sollte für jedes Unternehmen oberste Priorität haben, doch leider ist Burnout, wie die Harvard Business Review berichtet, in erster Linie das Ergebnis vonpsychologisch gefährliche Faktoren, die am Arbeitsplatz auftreten. Bekannte Auslöser für Burnout sind u. a. unzureichende Ressourcen oder Zeit zur Bewältigung des Workloads, unzureichende Kontrolle und Autonomie. Ein positives Arbeitsumfeld ermöglicht es den Mitarbeitern, in ihrer eigenen Zeit und in ihrem eigenen Tempo zu arbeiten und dabei auch unbequeme Fragen zu stellen, z. B. wie sie mit Stress umgehen oder Fehlzeiten minimieren können Verbesserte Arbeitsmoral: Die Arbeitsmoral gibt Aufschluss über die Einstellung, den Ausblick und die allgemeine Zufriedenheit der Mitarbeiter mit ihrer Arbeit. Wenn Ihre Mitarbeiter einen positiven und kollaborativen Arbeitsplatz erleben, werden sie mit größerem Selbstvertrauen und Freude arbeiten

Die Rolle von Onboarding und Training bei der Schaffung einer positiven Arbeitsatmosphäre

Die jüngsten Schätzungen des Harvard Business Review behaupten:

Nur 52 % der Mitarbeiter sind mit ihrem Onboarding-Erlebnis zufrieden

32% empfinden sie als verwirrend

22% empfinden sie als unorganisiert

Sie wollen neue Mitarbeiter schnell einarbeiten, ohne Zeit zu verlieren oder zu viel Aufwand zu betreiben.

Ein positives Arbeitsumfeld bedeutet auch, dass das Onboarding von Mitarbeitern mehr umfasst als nur die Vorstellung im Büro. Eine fertige Vorlage für das Onboarding, wie die ClickUp Vorlage für das Onboarding von Mitarbeitern spart Ihren Teams in der Personalabteilung eine Menge Zeit:

Integrieren Sie einen neuen Mitarbeiter in Ihre Arbeitsplatzkultur mit dieser optimierten Onboarding-Vorlage

Um diese Vorlage optimal zu nutzen, ergänzen Sie sie mit Ressourcen für informelles Lernen über das Unternehmen und die Arbeitsplatzkultur, damit Ihre Mitarbeiter alles haben, was sie brauchen, um produktiv zu sein, bevor sie ihre Arbeit aufnehmen!

Im Folgenden finden Sie einige weitere Tipps, wie Sie ein gutes Onboarding in die zentralen Werte Ihres Unternehmens und in Ihr Arbeitsumfeld integrieren können:

Konzentrieren Sie sich auf den Aufwand für das Engagement Ihrer Mitarbeiter und stellen Sie sicher, dass sich Ihre Mitarbeiter engagiert fühlen - Untersuchungen zeigen, dassunengagierte Mitarbeiter die Geschäfte kosten das Äquivalent von 18 % ihres Gehalts kosten

Machen Sie das Onboarding zu einem wichtigen Bestandteil Ihrer Unternehmenskultur, indem Sie Ihren Mitarbeitern ein klares Verständnis für ihre Rolle vermitteln, indem Sie ihnen einen Rundgang durch den physischen Space oder die virtuelle Arbeitsumgebung anbieten usw

gestalten Sie Ihr Büro mit_ *Raumplanungssoftware* _!**_

Die Macht der Vielfalt und Einbeziehung in einer positiven Arbeitsumgebung

Erfolgreiche Businesses wissen, wie wichtig es ist, die Bedürfnisse von Mitarbeitern mit unterschiedlichen Hintergründen am Arbeitsplatz zu berücksichtigen.

Jedes Team der Personalabteilung, das Top-Talente an sich binden möchte, muss die zunehmende Rolle von Vielfalt und Inklusion bei der Schaffung eines positiven Arbeitsumfelds akzeptieren:

Zu erledigen: Heißt die Einstellungskultur des Unternehmens Menschen aller Ethnien, Altersgruppen, Religionen und Geschlechter willkommen?

Heißt die Einstellungskultur des Unternehmens Menschen aller Ethnien, Altersgruppen, Religionen und Geschlechter willkommen? Prüfen : Sind die Teams vielfältig und integrativ genug, um hilfreiche soziale Verbindungen aufzubauen?

: Sind die Teams vielfältig und integrativ genug, um hilfreiche soziale Verbindungen aufzubauen? Strategieren: Bieten Sie klare Wege für die Mitarbeiter, um die Unternehmensleiter zu erklimmen?

Wenn die Werte Ihres Unternehmens nicht auf Vielfalt und Integration ausgerichtet sind, wird sich dies vom ersten Tag an negativ auf die Arbeitserfahrungen Ihrer neuen Mitarbeiter auswirken.

Wie man ein positives Arbeitsumfeld am Arbeitsplatz aufrechterhält

Eine schwindelerregende 78% der Arbeitnehmer kündigen aus Gründen, die der Arbeitgeber hätte verhindern können.

Ein ungesundes Arbeitsumfeld stellt die Bedürfnisse der Mitarbeiter in den Hintergrund - ein fataler Fehler in der heutigen mitarbeiterorientierten, vernetzten Arbeitswelt.

Um die Dinge für Ihr Unternehmen zu ändern, nutzen Sie ClickUp's HR und Recruitment Management tool .

Diese universell einsetzbare Software unterstützt alle HR-Prozesse und ist ein Schlüssel-Tool, das Ihnen bei der Schaffung eines positiven Arbeitsumfelds hilft.

So geht's:

Förderung von Verantwortlichkeit und Eigentümerschaft und Förderung des Teamgeistes

Ermuntern Sie das Team, die Eigentümerschaft für die Ergebnisse zu übernehmen, Entscheidungen zu treffen und Probleme anzugehen, anstatt sich nur zu beschäftigen problem, das 50% der Mitarbeiter plagt heute.

Nichts stärkt die Verantwortlichkeit und die Moral der Mitarbeiter so sehr wie eine Checkliste mit den zu erledigenden Elementen. Und das Erstellen einer Checkliste ist ganz einfach mit ClickUp Aufgaben.

checklisten unterwegs erstellen mit ClickUp 3.0 Aufgabenansicht_

Damit sich Ihre Remote-Mitarbeiter nicht ausgegrenzt fühlen, helfen Sie ihnen, mit ihren Mitgliedern im Team auf derselben Seite zu sein collaborative tools innerhalb von ClickUp.

Zum Beispiel können Teams ClickUp Aufgaben verwenden, um ihre Bildschirme mit dem Record Screen Feature freizugeben und die Kommunikation zwischen entfernten Teams zu verbessern:

zeichnen Sie Ihren Bildschirm auf und geben Sie ihn mit der ClickUp Aufgabenansicht für Mitarbeiter frei

Transparente und offene Kommunikation

Die Idee dahinter ist, alle Mitarbeiter zu motivieren, das zu tun, was sie predigen - indem Sie es vorleben, gewinnen Sie mehr Vertrauen bei Ihren Mitarbeitern.

Richten Sie eine Politik der offenen Tür ein, bei der jeder mit der Geschäftsleitung sprechen und seine Ängste oder Sorgen mitteilen kann.

Darüber hinaus arbeiten nicht alle Teams an einem physischen Arbeitsplatz, da dies von der Art ihrer Arbeit abhängt.

In diesem Setup sollte es die Aufgabe des Unternehmens sein,:

Aufbau positiver Verbindungen zwischen den Mitarbeitern

Check-Ins mit dem Team durchzuführen, um offene Kommunikationswege zu schaffen

Teams mit den notwendigen Tools ausstatten, die die Kommunikation und Zusammenarbeit unterstützen

fördern Sie die Zusammenarbeit bei der Live-Bearbeitung von Dokumenten in ClickUp ClickUp Dokumente und ClickUp Aufgaben unterstützt Teams bei der transparenten Kommunikation und Arbeit miteinander. Teams können in Dokumenten zusammenarbeiten, dokumente bearbeiten gemeinsam in Echtzeit bearbeiten, andere mit Kommentaren versehen, zuweisen elemente der Aktion den einzelnen Eigentümern als Aufgaben zuzuweisen und Text in verfolgbare Aufgaben umzuwandeln, um den Überblick über Ideen zu behalten.

Durch die Verknüpfung von Dokumenten und Aufgaben können Teams auf ihre gesamte Arbeit an einem Ort zugreifen und sogar benutzerdefinierte Workflows erstellen, um die Arbeit effizienter zu gestalten.

Manager können mit Docs Richtlinien, SOPs und mehr erstellen und für alle relevanten Mitglieder des Teams freigeben.

formatierungen und Schrägstriche nutzen slash commands in ClickUp Docs

Nachverfolgung des Fortschritts des Projekts, aber auch Erhaltung der Work-Life-Balance

Teams müssen sich heute mit mehreren neuen Projekten gleichzeitig befassen und brauchen eine zentrale Stelle, an der sie den Stand der Dinge bei jedem Projekt sehen können.

Geben Sie ClickUp Dashboards .

mit ClickUp Dashboards sehen Sie den Status von Projekten, Aufgaben und den Aufwand des Teams an einem Ort

ClickUp Dashboards sind der beste Weg, um den Fortschritt des Teams in Echtzeit zu verfolgen und alle auf der gleichen Seite zu halten. Die Ansicht von Ergebnissen und Erkenntnissen über ihre Projekte fördert auch die Zusammenarbeit und Zufriedenheit des Teams.

Betrachten Sie ClickUp Dashboards als Ihr Kontrollzentrum für die Verwaltung vieler Mitarbeiter und mehrerer Projekte.

Nutzen Sie das benutzerdefinierte Feature Dashboard, um tiefere Einblicke zu gewinnen, einen Überblick über Ihre Arbeit zu erhalten und eine kollaborative Arbeitsumgebung zu fördern.

Wenn Sie Abhängigkeiten verfolgen und Prioritäten auf einer für Ihr Team freigegebenen Zeitleiste verwalten möchten, sollten Sie die Funktion ClickUp Gantt-Diagramm-Ansicht:

mit der Gantt-Ansicht von ClickUp können Sie Prioritäten sortieren, die Produktivität steigern und die Work-Life-Balance verbessern

Wenn Sie weitere Alternativen wünschen, versuchen Sie diese kostenlose Gantt Diagramm Software optionen und visualisieren Sie Ihren Weg zum Erfolg!

Profi-Tipp: Bieten Sie auch Leistungen an, die das geistige Wohlbefinden fördern, wie kostenlose Mitgliedschaften in Fitnessstudios, Abonnements für Meditations-Apps, kostenlose Sitzungen für Berater usw., damit sich das Team nicht ausgebrannt fühlt.

Bieten Sie verschiedene Workflows an, damit das Team so arbeiten kann, wie es möchte

vereinfachen Sie Ihre Aktivitäten mit ClickUp Views

Ihrem Team Autonomie zu gewähren ist großartig - aber genauso wichtig ist es, Ihrem Team die Möglichkeit zu geben, so zu arbeiten, wie es möchte. ClickUp Ansichten ermöglicht es Teammitgliedern, ihr Aufgabenmanagement, die Nachverfolgung von Projekten und die Visualisierung von Workflows auf ihre Vorlieben abzustimmen - mit über 15 anpassbaren Ansichten! Wenn Sie Mitarbeiter im Außendienst haben, hilft ihnen das ClickUp Views Feature, sich auf einen Blick einen Überblick über die neue Aufgabe zu verschaffen.

Zu den gängigen Ansichten gehören Liste, Board und Kalender.

mit ClickUp ist die Ansicht von Aufgaben so einfach wie der Blick in einen Kalender!

Make Work Feel Like Play mit einer positiven Arbeitsplatzkultur

Unternehmensleiter diskutieren oft über die Schaffung eines positiven Arbeitsumfelds, haben aber nicht das Know-how oder die Ressourcen, um damit zu beginnen.

Doch mit der richtigen Mischung aus organisatorischen Werten, strategischen HR-Tools und dem Fokus auf den Aufbau einer gesunden Arbeitskultur können Sie die allgemeine Zufriedenheit und das Glück Ihrer Mitarbeiter verbessern.

Berücksichtigen Sie die materiellen und immateriellen Aspekte des Aufbaus eines positiven Arbeitsumfelds, und Sie sind startklar.

Geben Sie Ihren Teams produktivitätssteigernde Tools wie ClickUp an die Hand und schaffen Sie eine Arbeitskultur, in der sich Ihre Mitarbeiter wohl fühlen. Anmeldung für ClickUp heute.

Häufig gestellte Fragen

1. Wie kann ich ein positives Arbeitsumfeld schaffen?

Befolgen Sie diese Schritte, um ein positives Arbeitsumfeld zu schaffen:

Geben Sie dem Onboarding-Prozess innerhalb Ihrer Unternehmenskultur Vorrang

Ermutigen Sie zu offener und ehrlicher Kommunikation

Erhöhen Sie die Möglichkeiten für kollaboratives Arbeiten

Bieten Sie positive Verstärkung durch das Management Team und erkennen Sie Mitarbeiter für ihre harte Arbeit an

Bieten Sie Ihren Mitarbeitern Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung

Reduzieren Sie den Stress am Arbeitsplatz, indem Sie sich auf die psychische Gesundheit Ihrer Mitarbeiter konzentrieren

2. Was sind die Merkmale eines positiven Arbeitsumfelds?

Ein positives Arbeitsumfeld umfasst eine positive Denkweise, die Vertrauen, gegenseitigen Respekt, Zusammenarbeit und die Verantwortlichkeit der Mitarbeiter fördert. Es gibt den Mitarbeitern die Möglichkeit, soziale Verbindungen aufzubauen und Ideen freizugeben, ohne Angst vor Verurteilung oder Spott.

3. Wie wirkt sich ein positives Arbeitsumfeld auf die Produktivität aus?

Die Forschung zeigt, dass glückliche Mitarbeiter 13% produktiver, was auf einen eindeutigen Zusammenhang zwischen einem positiven Arbeitsumfeld und Produktivität hindeutet. Je zufriedener Ihre Mitarbeiter sind, desto effektiver und effizienter werden sie arbeiten, was zu einer höheren Produktivität führt.

4. Wie kann ClickUp dazu beitragen, ein positives Arbeitsumfeld zu fördern?

Der große Unterschied zwischen der Nutzung einer Plattform wie ClickUp und jedem anderen Tool ist, dass ClickUp es Ihnen ermöglicht: