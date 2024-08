10 beste Software für die Büroraumplanung im Jahr 2024

Im Laufe der Jahre habe ich in verschiedenen Büros gearbeitet und eine Vielzahl von Teams auf meinem beruflichen Weg geleitet. Aus eigener Erfahrung kann ich Ihnen sagen, wie berechtigt das Sprichwort "Die Umgebung beeinflusst die Produktivität" ist. Der Bau oder die Optimierung von Büroräumen, die eine bessere Funktionalität ermöglichen, kann nicht nur die Produktivität der Mitarbeiter, sondern auch ihre Arbeitszufriedenheit erheblich steigern.

Die Aufgabe ist umso wichtiger, wenn Sie Ihren eigenen Arbeitsplatz gestalten, einen Arbeitsbereich für ein kleines Team konzipieren oder ein umfangreiches Büro für eine große Firma einrichten. Die Lösung: Software für die Büroraumplanung! Mit diesen fortschrittlichen Tools können Sie Grundrisse für Ihr Büro ausarbeiten, innovative Bürolayouts entwerfen und die Arbeitsweise Ihres Teams schrittweise verbessern.

In diesem Blog erläutere ich Ihnen, worauf Sie bei der Auswahl einer Software zur Planung von Büroräumen achten sollten, und stelle Ihnen 10 der besten heute erhältlichen Raumplanungssoftware-Tools vor. 🤩

Worauf sollten Sie bei Raumplanungssoftware achten?

Wie bei anderen Plattformen und Tools sollte auch Ihre Raumplanungssoftware flexibel sein und Ihnen das Leben erleichtern, nicht erschweren. 🛠️

Worauf Sie bei der Auswahl achten sollten

Zieh- und Ablegefunktion : Erstellen Sie den Arbeitsplatz Ihrer Träume mit interaktiven Tools, mit denen Sie Tische, Stühle und andere Geräte mühelos verschieben können

: Erstellen Sie den Arbeitsplatz Ihrer Träume mit interaktiven Tools, mit denen Sie Tische, Stühle und andere Geräte mühelos verschieben können Berichtsfunktionen : Heutzutage brauchen Facility Manager Daten, um zu sehen, wie gut die Raumpläne funktionieren. Suchen Sie nach einem Tool, das automatisch Berichte generiert und Metriken verfolgt, um Entscheidungen zur Raumnutzung zu untermauern

: Heutzutage brauchen Facility Manager Daten, um zu sehen, wie gut die Raumpläne funktionieren. Suchen Sie nach einem Tool, das automatisch Berichte generiert und Metriken verfolgt, um Entscheidungen zur Raumnutzung zu untermauern Szenarienplanung : Stellen Sie verschiedene Raumkonzepte zusammen und lassen Sie sie durch Simulationen laufen, um zu sehen, wie gut sie unter verschiedenen Umständen funktionieren, um die Nutzung Ihrer Räume zu optimieren

: Stellen Sie verschiedene Raumkonzepte zusammen und lassen Sie sie durch Simulationen laufen, um zu sehen, wie gut sie unter verschiedenen Umständen funktionieren, um die Nutzung Ihrer Räume zu optimieren Automatisierung : Bei der Raumplanung geht es nicht nur um den Entwurf von Bürolayouts, sondern auch um die Verwaltung ihrer Nutzung. Richten Sie Automatisierungen für die Nutzung von Besprechungsräumen und die Reservierung von Schreibtischen ein, um eine reibungslosere Arbeitsumgebung zu schaffen

: Bei der Raumplanung geht es nicht nur um den Entwurf von Bürolayouts, sondern auch um die Verwaltung ihrer Nutzung. Richten Sie Automatisierungen für die Nutzung von Besprechungsräumen und die Reservierung von Schreibtischen ein, um eine reibungslosere Arbeitsumgebung zu schaffen Genehmigungen: Bei der Raumplanung müssen verschiedene Teams effektiv zusammenarbeiten. Wählen Sie ein Tool, mit dem Sie Berechtigungen festlegen können, damit der Finanzmanager Berichte erstellen, die Personalabteilung Sitzpläne überprüfen und visuelle Projektmanager raumreservierungen vornehmen können - ohne sich gegenseitig im Weg zu stehen

Die 10 besten Raumplanungssoftware für 2024

Sind Sie bereit, mit der Planung und Verwaltung effektiverer Arbeitsbereiche zu beginnen? Hier sind die Planungstools, die Sie noch heute ausprobieren sollten. Von Design-Software über Layout-Software bis hin zu Arbeitsplatzmanagement-Tools - es gibt eine Möglichkeit, Ihren Raum zu visualisieren und produktivere Arbeitsumgebungen zu schaffen. 👀

1.

ClickUp

Das Beste für Office-Projektmanagement

Verwandeln Sie Ihre Ideen in Aufgaben mit der ClickUp Whiteboard-Funktion

ClickUp ist eine

projektmanagement-Werkzeug

mit dem Sie all die kleinen Details, die bei der Gestaltung eines Büroraums eine Rolle spielen, organisieren und im Blick behalten können. Dank des hohen Maßes an Anpassungsmöglichkeiten können Sie das Tool nutzen, um die Planung zu beschleunigen und die Ausführung zu verbessern. 🙌

Verwenden Sie

ClickUp's Whiteboards

um Ihren Büroraum zu entwerfen. Mit dem praktischen Zeichenwerkzeug können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen und gleichzeitig Maßangaben machen, um die Dinge maßstabsgerecht zu halten. Zusammenarbeit in Echtzeit bedeutet, dass Sie mit Ihren Kollegen zusammenarbeiten können, um das Bürodesign digital zu zeichnen, indem Sie die

whiteboard-Software

.

ClickUp's Integrationen

mit Zeichenwerkzeugen erwecken Ihre Vision zum Leben und lassen Sie mit den Werkzeugen arbeiten, die für Sie am wichtigsten sind. Verbinden Sie eine

kommunikations-App

wie Slack, um Feedback von Kunden oder Teammitgliedern zu Ihrem Bürodesign zu erhalten. Dokumentieren Sie Integrationen, um Freigaben und Zustimmung von wichtigen Interessengruppen zu erhalten.

Verwenden Sie

ClickUp's Aufgaben

können Sie die Arbeit automatisch den entsprechenden Teammitgliedern zuweisen. Weisen Sie Aufgaben für den Entwurf des Büroraums, für Genehmigungen und für die Kontaktaufnahme mit Auftragnehmern und Bauunternehmern zu, um Ihr Traumbüro zu verwirklichen. Fügen Sie Prioritätskennzeichen und Abhängigkeiten hinzu, um die Arbeit hervorzuheben, die zuerst erledigt werden muss.

Möchten Sie sich ein Bild davon machen, wie lange die Planung Ihrer Büroräume dauern wird? Verwenden Sie

Gantt-Diagramme in ClickUp

zur Erstellung von Zeitplänen für jeden Schritt im Planungsprozess. Wählen Sie benutzerdefinierte Farbkodierungen für Phasen und Teams und fügen Sie benutzerdefinierte Felder für die Verfolgung kleinerer Schritte hinzu.

Beste Eigenschaften von ClickUp

Zusammenarbeit in Echtzeit mit Innenarchitekten, Bauunternehmern und Genehmigungsbehörden zusammenarbeiten, um Ihre Raumpläne zu bewerten

Automatisieren Sie Aufgaben, um Designern, Beteiligten und Entwicklern in jeder Phase des Planungsprozesses Arbeit zuzuweisen

Mit über 1.000 Vorlagen, darunter Konzeptkarten-Vorlagen ist es einfacher und schneller, Ideen zu sammeln, zu entwerfen und Genehmigungen für Ihren Büroraum einzuholen

Lösen Sie Benachrichtigungen aus, wenn Aufgaben in Verzug geraten oder wenn eine wichtige Planungsphase erfolgreich abgeschlossen wurde

Brainstormen Sie Ideen mit der integrierten mind-Mapping-Software um mehrere Entwürfe zu testen und Ideen zu skizzieren

ClickUp's Whiteboard und Dokumente überbrückt die Lücke zwischen Brainstorming und effektiven Designs und Workflow-Management

Vorgefertigte Vorlagen wie die ClickUp Büroflächenmanagement zur Verwaltung Ihrer Büroraumplanung

Verwalten Sie Ihren Büroraum effizienter mit der ClickUp Vorlage für Büroraummanagement

Beschränkungen für ClickUp

Es gibt eine Vielzahl von Funktionen, die ein hohes Maß an Anpassung ermöglichen, aber das bedeutet, dass Sie sich etwas Zeit nehmen müssen, um das Tool zu erlernen

ClickUp AI ist nur auf kostenpflichtigen Plänen verfügbar, aber der Preis ist für die meisten Einzelpersonen und Teams erschwinglich

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Unternehmen : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (9,100+ Bewertungen)

: 4.7/5 (9,100+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3,900+ Bewertungen)

2. Accruent

Das Beste für Bürokostenmanagement

über

Accruent

Accruent ist eine Raumverwaltungssoftware, mit der Sie auf einfache Weise Belegungsgrenzen überprüfen und untersuchen können, wie Sie Ihre Büroflächen nutzen, um die Auslastung zu verbessern und die Betriebskosten zu senken. Beginnen Sie mit dem Hochladen Ihrer Gebäudedaten und erkunden Sie verschiedene Räume und Layouts, um zu sehen, was den Bedürfnissen Ihres Teams entspricht. Nutzen Sie die integrierten Automatismen, um Belegungsstatus, Raumzuweisungen und Abteilungszuordnungen anzuzeigen.

Die besten Funktionen von Accruent

Intuitives Reporting-Dashboard bietet Einblicke zur Senkung der Immobilienkosten, zur Verbesserung der Planung von Konferenzräumen und zur Erhöhung der Gebäudesicherheit

Optimieren Sie die Raumverwaltung von jedem Ort aus, dank der Desktop-, Mobil-App- und Tablet-Funktionalität

Automatisierungen ermöglichen Warnungen und Benachrichtigungen, wenn Kabinen gebucht werden, und Sie können Transaktionen direkt in der Software verwalten

VisualMap und AutoCAD bieten Visualisierungen Ihrer Büroräume, um Layouts zu verbessern und Teamstandorte zu verwalten

Einschränkungen bei der Nutzung

Einige Benutzer fanden, dass die Aktualisierung von Berechtigungen mehrere Schritte erfordert und rationalisiert werden könnte

Es gibt eine Lernkurve, da es viele verschiedene Funktionen gibt

Accruent Preise

Kontakt für Preise

Accruent Bewertungen und Rezensionen

G2 : 3.9/5 (100+ Bewertungen)

: 3.9/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (10+ Bewertungen)

3. Maptician

Das Beste für hybride Arbeitsumgebungen

über

Maptician

Maptician ist eine Raumsoftwarelösung, die auf die Bedürfnisse von hybriden Arbeitsumgebungen mit einer Mischung aus Mitarbeitern im Büro und Mitarbeitern an anderen Standorten ausgerichtet ist. Mit dieser Software können Sie die Raumzuweisung optimieren, Dashboards zur Verwaltung von Besuchern erstellen und Szenarien planen. Benutzerdefinierte Tools zur Mitarbeiterbindung in der Software gehen noch einen Schritt weiter, indem sie Arbeitsbereiche schaffen, die sich an die Anforderungen der Mitarbeiter anpassen. 👨🏽‍💻

Maptician beste Eigenschaften

Verwenden Sie den Layoutplaner, um Räume zu entwerfen, zu planen und zu bauen, die gut funktionieren und die Produktivität fördern

Verwalten Sie Ihr Immobilienportfolio mit visuellen Dashboards, die Raumbuchungen, Raumnutzung und Bürorenderings übersichtlich darstellen

Automatisierte Arbeitsplatzanalysen geben Einblick in Betriebskosten und Nutzungsmetriken

Das Implementierungsteam und support-Tools bieten Schulungen an, um Sie und das gesamte Büro mit Layout- und Designkursen auf den neuesten Stand zu bringen

Einschränkungen für Grafiker

Einige Nutzer wünschen sich, dass die Raumverwaltungssoftware mehr Gestaltungsoptionen und Tastenkombinationen im Grundriss-Tool bietet

Analysen und Berichte sind nicht immer intuitiv und erfordern einige Zeit, um sie vollständig zu verstehen

Maptician Preise

Eine Preisgestaltung für alle: $4/Monat pro Nutzer

Maptician Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.7/5 (10+ Bewertungen)

4. SmartDraw

Ideal für detaillierte Diagramme und Brainstorming

über

SmartDraw

SmartDraw ist eine SaaS-Lösung, mit der Sie Diagramme erstellen, Brainstorming betreiben und Planungen durchführen können - alles an einem Ort. Die Integration mit AWS, Teams und Jira fördert die Zusammenarbeit und hebt Brainstorming- und Planungssitzungen auf ein neues Niveau. Verwenden Sie die Whiteboard-Software von SmartDraw, um Grundrisse zu skizzieren und die Entwürfe dank integrierter professioneller Präsentationstools sofort zu teilen.

SmartDraw Beste Eigenschaften

Das Diagrammwerkzeug bietet KI-Unterstützung, um Formen automatisch zu verschieben, hinzuzufügen und zu löschen, ohne dass sich dies auf verbindende Elemente wie Büromöbel auswirkt

Tausende von Vorlagen, einschließlich Grundrissen zeit sparen wenn es darum geht, Modelle Ihrer neuen Büroräume zu erstellen

Mit den CAD-Zeichenwerkzeugen können Sie den Maßstab ändern, Abmessungen hinzufügen und Einrichtungsgegenstände per Drag-and-Drop einfügen, um Ihren Arbeitsplatz zu visualisieren

Mit Hilfe von Ebenen können Sie tiefer in die Logistik eintauchen, wie z. B. HLK, Sanitäranlagen und Elektrik, um Räume zu entwerfen, die funktional und kosteneffektiv sind

SmartDraw Einschränkungen

Das Tool bietet keine 3D-Modelle oder Renderings

Die große Vielfalt an Funktionen und Details erfordert eine gewisse Einarbeitungszeit

SmartDraw Preise

Einzelbenutzer : $9.95/Monat

: $9.95/Monat Mehrere Benutzer: $8.25/Monat für 3+ Benutzer

SmartDraw Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (200+ Bewertungen)

: 4.6/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (100+ Bewertungen)

5. Coworktech

Beste Dienstleistungen für umfassende Büroplanung

über

Coworktech

Coworktech ist ein Planungsbüro, das Büroräume in jeder Phase des Prozesses verbessert. Egal, ob Sie Unterstützung bei Ihren Grundrissen oder Ratschläge für den Anschluss von Telekommunikation oder die Verbesserung der Sicherheit suchen, das Tool rationalisiert Ihre wertvollsten Prozesse.

Coworktech beste Eigenschaften

Nahtloser Onboarding-Support für neue Teammitglieder mit Zugriff auf Unternehmenstools, Benachrichtigungen für das Kundenbeziehungsmanagement und automatisierte Aufgaben für die Bearbeitung von Papierkram

Büroverwaltungs-Tools stellen sicher, dass wichtige Tools wie Wi-Fi, Netzwerke und Internet-Tools sicher und zuverlässig sind

Full-Service-Management bedeutet, dass das Support-Team von Coworktech alles von der Planung des Designs bis hin zur Sicherung von Anbietern und der Überwachung von Systemen übernimmt

Das Expertenteam kann bei der Planung und Einrichtung über Kontinente hinweg und in mehreren Sprachen helfen

Coworktech Einschränkungen

Es gibt weniger Kontrolle über Ergebnisse und Anpassungen, da Sie die Verwaltung an ein externes Expertenteam abgeben

Es handelt sich weniger um ein Software-Tool als um eine Agentur, die viele der Raumplanungsaufgaben für Sie übernimmt

Coworktech Preise

Kontakt für Preise

Coworktech Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

6. Wisp by Gensler

über

Irrlicht

Wisp ist eine Arbeitsplatzverwaltungssoftware, die die Art und Weise, wie wir arbeiten, verbessern soll, sei es im Büro oder mit einem externen Team. Mit der Lösung für Raum- und Arbeitsplatzmanagement können Sie Bewegungen verfolgen und die Belegung messen, um die Grundlage für bessere Grundrisse zu schaffen. Mit den CAD-Tools und -Funktionen können Sie Ihre Entwürfe innerhalb von Minuten, nicht von Tagen, zum Leben erwecken, sobald Sie mit der Planung fertig sind. ✅

Wisp beste Funktionen

Unbegrenzte CAD-Updates sorgen dafür, dass Sie bei der Erstellung von Grundrissen und Tischanordnungen immer auf dem neuesten Stand der Technik sind

Datenvisualisierungstools bieten Einblicke in die Raumnutzung, identifizieren Engpässe und verbessern die Entscheidungsfindung

Tools für die Zusammenarbeit in Echtzeit ermöglichen Ihnen die Kombination von brainstorming-Techniken mit Design-Tools kombinieren, um bessere Arbeitsabläufe mit dem gesamten Team in einem Raum zu schaffen

Die Cloud-basierte SaaS-Werkzeug können Sie Reservierungen verwalten, die Rückkehr ins Büro planen und die Bewegungen und Berichte von überall aus analysieren, sogar von unterwegs

Wisp-Einschränkungen

Sie können zwar von Ihrem Handy aus auf die Online-Software zugreifen, aber es gibt keine spezielle mobile App

Es gibt keine Priorisierungsfunktionen, so dass es nicht so einfach ist, Tickets und Anfragen zu organisieren

Wisp Preise

Einmalige Implementierungsgebühr : $6,250 (plus laufende monatliche Gebühren)

: $6,250 (plus laufende monatliche Gebühren) Laufende monatliche Abonnementgebühr : $600

: $600 Gestaffelte Preise ab einer Quadratmeterzahl von mehr als 75.000 Quadratmetern

Wisp-Bewertungen und -Beurteilungen

G2 : 4.8/5 (40+ Bewertungen)

: 4.8/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 5/5 (16+ Bewertungen)

7. SpaceIQ

Das Beste für effiziente Raumoptimierung und -planung

über

SpaceIQ

SpaceIQ ist eine Softwarelösung, die Unternehmen dabei helfen soll, ihre Quadratmeterzahl zu maximieren und effizientere Büros zu schaffen. Es handelt sich um ein Tool, das die Vorteile eines Raumplaners mit Verwaltungsfunktionen verbindet, um Kosten, Nutzungsdaten und Szenarienplanung im Blick zu behalten.

SpaceIQ - die besten Eigenschaften

Mit dem Büroplaner können Sie benutzerdefinierte Layouts über mehrere Stockwerke hinweg verwalten, während integrierte Szenarien Ihre Entwürfe testen, um zu sehen, wie sie funktionieren

Verwalten Sie den Arbeitsplatz mit Werkzeugen, die Daten für Personen, Möbel und Anlagen in einfachen Dashboards verfolgen

Mit den integrierten Reporting-Tools können Sie der Finanzabteilung genaue Kosten auf der Grundlage von Personal oder Quadratmetern mitteilen

Mit den Lösungen für Ihr Immobilienportfolio sind Sie immer auf dem Laufenden, unabhängig davon, ob Sie nur eine Immobilie oder mehrere über den ganzen Globus verteilte Niederlassungen haben

SpaceIQ Einschränkungen

Einige Nutzer wünschen sich mehr Farbcodierungsoptionen, um Daten hervorzuheben

Schulungen und Onboarding-Services könnten verbessert werden, um die Lernkurve zu verkürzen

SpaceIQ Preise

Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

SpaceIQ Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.6/5 (30+ Bewertungen)

8. OfficeSpace

Am besten für Raumbuchungen und Tagesgeschäft

über

OfficeSpace

OfficeSpace ist ein hybrides Raumplanungs- und Organisationstool, das die Arbeit besser macht, ganz gleich, ob Sie ein Home Office einrichten oder Designideen für die Optimierung eines Bürogebäudes mit Dutzenden von Teams erhalten. Verwenden Sie das Tool, um Raumbuchungen zu verwalten, Grundrisse zu erstellen und mit Mitarbeitern in Kontakt zu treten.

OfficeSpace Beste Eigenschaften

Nutzen Sie Echtzeitfunktionen für die Buchung, damit Mitarbeiter Besprechungsräume, Konferenzräume und Schreibtische reservieren können

Der Distanzplaner generiert sofort Sitzordnungen und lässt Sie Änderungen mit nur einem Klick vornehmen

Die Szenarioplanung visualisiert Layout-Optionen und bietet ein werkzeuginternes Stakeholder-Feedback, um Genehmigungen zu rationalisieren

Verwalten Sie den täglichen Betrieb mit Sofortbuchungen, Serviceanfragen und Tools zur Besucherverwaltung

OfficeSpace Einschränkungen

Einige Nutzer wünschen sich mehr Daten über die Nutzung der Arbeitsplätze, um die Dienste besser skalieren zu können

Kundensupport und Schulungsdienste könnten robuster sein

OfficeSpace Preise

Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

OfficeSpace Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (90+ Bewertungen)

: 4.7/5 (90+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (30+ Bewertungen)

9. BlueYonder

Das Beste für Einzelhändler

über

BlueYonder

BlueYonder ist ein Werkzeug zur Organisation und Gestaltung von Verkaufsflächen, das Einzelhändlern hilft, effektivere Layouts für Kunden zu erstellen. Steigern Sie Ihren Umsatz, erleichtern Sie den Kunden die Suche nach den gewünschten Produkten und maximieren Sie die Verkaufsfläche mit diesem Tool. 💪

BlueYonder beste Eigenschaften

Mikro- und Makro-Flächenplan-Funktionen ermöglichen einen umfassenden Überblick oder einen detaillierten Blick auf die optimierten Flächen

Managementfunktionen bieten konsistente Flächendesigns für alle Filialen und reduzieren das Risiko von Lagerbestandsblockaden

Nutzen Sie die Datenberichterstattung, um Rentabilität, Umsatzbewegungen und Flächenengpässe zu bewerten

Einfaches Wechseln zwischen Dashboards, um Filialen an verschiedenen Standorten zu betrachten

BlueYonder Einschränkungen

Einige Nutzer fanden, dass die Benutzeroberfläche ein wenig unübersichtlich wirkt

Die Anpassbarkeit könnte verbessert werden, um mehr Flexibilität und Kontrolle zu bieten

BlueYonder Preise

Kontakt für Preise

BlueYonder Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (2+ Bewertungen)

: 4.5/5 (2+ Bewertungen) Capterra: N/A

10. Robin

Das Beste für Remote-Teams

über

Robin

Robin ist ein Software-Tool zur Optimierung der Erfahrung in hybriden Arbeitsumgebungen. Verwenden Sie das Tool, um die Zusammenarbeit zwischen Remote- und Büroteams zu verbessern und Arbeitsabläufe zu optimieren.

Robin beste Eigenschaften

Verwenden Sie Automatisierungen, um Ressourcen zuzuweisen oder Räume für Remote-Mitarbeiter zu buchen, damit diese mit Personen zusammenarbeiten können, die sich in bestimmten Büros befinden

Entwerfen Sie Grundrisse mitwhiteboard-Verwaltungstools die den Platz auf der Grundlage von Analysen und harten Daten maximieren

Die mobile App ermöglicht die Buchung von Schreibtischen und beseitigt Unklarheiten

Echtzeit-Ansichten zeigen Ihnen, welche Plätze belegt sind und wann Bereiche reserviert sind

Robin Einschränkungen

Die App kann Störungen aufweisen, die sich auf Reservierungen und Bestätigungen von gebuchten Räumen auswirken

Es handelt sich um ein Management-Tool, das bei der Raumplanung im Vergleich zu den Alternativen eher eingeschränkt ist

Robin Preise

Schreibtisch und Raumbuchung : Ab $419/Monat

: Ab $419/Monat Optionale Zusatzleistungen: Kontakt für Preise und zusätzliche Gebühren

Robin Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (100+ Bewertungen)

: 4.4/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (50+ Rezensionen)

Mit ClickUp den Grundstein für produktive Teams legen

Mit diesen Raum- und Quadratmeter-Management-Tools können Sie Arbeitsbereiche planen, entwerfen und verwalten, die produktiver, kostengünstiger und ansprechender sind. Wählen Sie aus CAD-Tools, die Grundrisse und Möbel-Layouts erstellen, oder entscheiden Sie sich für Tools, die die täglichen Analysen, Bewegungen und Ausgaben im Zusammenhang mit hybriden oder In-Office-Arbeitsumgebungen verwalten.

Melden Sie sich noch heute für ClickUp an

und beginnen Sie mit dem Brainstorming für neue Bürolayouts und dem sofortigen Übergang zu einer besseren Verwaltung dieser Räume. Mit einem hohen Maß an Anpassungsmöglichkeiten, einer intuitiven Benutzeroberfläche und Hunderten von Funktionen können Sie die

projektplanungstool

um ein produktiveres Büro zu gestalten. ✨