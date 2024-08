Wie man Verfahren und Richtlinien schreibt (mit Vorlagen)

Ein Unternehmen mit klaren Richtlinien und Verfahren fördert eine positive Unternehmenskultur. Jeder kennt die Vision und die Werte des Unternehmens, die das Verhalten der Mitarbeiter prägen.

Dokumentierte Verfahren enthalten eine Liste mit Erlaubtem und Verbotenem. Ein gut ausgearbeitetes Richtlinien- und Verfahrenshandbuch hilft Ihrem Unternehmen, die gesetzlichen und behördlichen Anforderungen zu erfüllen. Es enthält Arbeitsanweisungen für Mitarbeiter und Manager, um für alle Beteiligten die besten Ergebnisse zu erzielen.

Das Verfassen von Verfahren und Richtlinien ist jedoch sehr komplex. Wenn Sie zum ersten Mal ein Verfahrenshandbuch schreiben, ist es nur angemessen, dass Sie Hilfe bei der Kommunikation Ihrer Ideen und der Klärung Ihrer betriebsstrategie .

In diesem umfassenden Leitfaden finden Sie Schritt-für-Schritt-Anleitungen zum Verfassen von Verfahren, Vorlagen, die Ihnen helfen, den Prozess zu beschleunigen, sowie Tipps und bewährte Verfahren für schriftliche Verfahren.

Was bedeutet "Verfahren schreiben"?

Verfahren kombinieren Schritte, Richtlinien und Online-Ressourcen, die Ihnen helfen, eine Aufgabe zu erfüllen. Gut geschriebene Verfahren sind eine Reihe von Routineschritten mit der Reihenfolge, in der sie ausgeführt werden müssen.

Sie enthalten die Vision der Führungsgruppe und versetzen Ihre Mitarbeiter in die Lage, ihre strategischen Ziele zu erreichen, Leistungsstandards zu schaffen und Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen.

Die Bedeutung des Verfassens von Verfahrensanweisungen verstehen

Richtlinien beseitigen Unsicherheiten bei der Erledigung von Routineaufgaben und stellen sicher, dass die Mitarbeiter die richtigen Aufgaben korrekt ausführen. Dies wiederum hilft dem Unternehmen, seine Effizienz zu steigern und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten.

Obwohl kein Verfahren eine optimale Leistung garantieren kann, standardisieren sie bewährte Verfahren in allen Ihren Teams und verbessern die Qualität der Ergebnisse.

Effizienz und Produktivität

Ist Ihnen das auch schon einmal passiert? Sie haben Stunden damit verbracht, eine Aufgabe perfekt zu erledigen, nur um dann festzustellen, dass Ihr Teamkollege diese Aufgabe schon einmal erledigt hatte und es einen einfacheren Weg gab.

An dieser Stelle sind Verfahren sehr nützlich. Sie verhindern nicht nur Doppelarbeit und regeln das gemeinsame Aufgabenmanagement, sondern effizient geschriebene Verfahren rationalisieren die Arbeitsabläufe und ermöglichen Ihrem Team eine höhere Produktivität.

Klarheit und Konsistenz

Schriftliche Verfahren klären die Erwartungen der Mitarbeiter und minimieren Fehler. Ihr Ziel beim Verfassen von Verfahren sollte es sein, einfach und konsistent zu beschreiben, wie bestimmte Aufgaben im gesamten Unternehmen ausgeführt werden prozesse zu standardisieren .

Schulung und Einarbeitung

Ihre neuen Mitarbeiter oder Teammitglieder können sich auf alle Ihre Verfahren in Bezug auf einen Prozess oder ein Produkt beziehen. Dies verkürzt ihre Lernkurve und verringert ihre Abhängigkeit von Teamkollegen. Verfahren dienen auch als wertvolle Ressource für den Wissenstransfer, auf die jeder leicht zugreifen kann, wenn er sich nicht sicher ist, wie eine Aufgabe zu erledigen ist.

Risikominderung und Einhaltung von Vorschriften

Verfahren können Ihnen helfen, potenzielle Risiken zu erkennen und zu bewältigen, indem sie bewährte Praktiken und Sicherheitsmaßnahmen aufzeigen. Alle Branchen unterliegen länderspezifischen Gesetzen und Vorschriften; Verfahren stellen sicher, dass Organisationen diese Vorschriften und lokalen Gesetze einhalten.

Ein Hersteller von Kartoffelchips kann beispielsweise mit rechtlichen und behördlichen Konsequenzen rechnen, wenn die Inhaltsstoffe nicht aufgelistet sind und etwaige Allergene nicht genannt werden. Die Einführung eines wasserdichten Verfahrens, das die Vorschriften einhält, kann sicherstellen, dass bei der Verpackung und Kennzeichnung der Produkte keine derartigen Fehler passieren.

Kontinuierliche Verbesserung

Aktualisieren Sie die schriftlichen Verfahren regelmäßig, um sicherzustellen, dass die organisatorischen Abläufe mit den sich ändernden Geschäftsanforderungen Schritt halten.

Während der Pandemie mussten sich Unternehmen auf der ganzen Welt an die neue Norm der Fernarbeit anpassen, was eine Aktualisierung ihrer Richtlinien und Verfahren erforderte, um die Arbeit ihrer Mitarbeiter in einem digitalen und hybriden Umfeld zu unterstützen.

Rechenschaftspflicht und Verantwortung

In den Verfahren werden die Aufgaben und Zuständigkeiten der Mitarbeiter festgelegt, wodurch Verantwortlichkeit und Eigenverantwortung definiert werden.

Wenn Sie beispielsweise eine Kostenerstattung beantragen, reichen Sie Ihren Antrag zusammen mit den entsprechenden Unterlagen über ein Portal ein, lassen ihn vom Vorgesetzten genehmigen und veranlassen schließlich, dass die Buchhaltung den Betrag erstattet.

Auf diese Weise wird sichergestellt, dass solche Prozesse nahtlos umgesetzt werden, indem Unstimmigkeiten identifiziert und zum zuständigen Mitarbeiter zurückverfolgt werden, damit sie effektiv angegangen werden können.

Kundenzufriedenheit

Stellen Sie sich vor, Sie leiten ein Kundendienstteam, das täglich zahlreiche Kundenprobleme und -anfragen bearbeitet. Wenn Ihr Team auf einen Verfahrensleitfaden zugreifen könnte, der den Prozess zur raschen und effektiven Lösung von Kundenproblemen und -anfragen standardisiert, würde dies die Geschwindigkeit beschleunigen, mit der Ihr Team allgemeine Anfragen und Supportprobleme löst.

Einfacher Zugang

Zu viele Handbücher und lose Notizen in Ihrem Unternehmen würden zu einer Informationsflut führen. Die Benutzer verlieren den Überblick über relevante Ressourcen oder verschwenden Zeit damit, sie zu finden, wenn sie fundierte Entscheidungen treffen müssen.

Ein aktualisiertes Online-System, das den Benutzern den Zugang ermöglicht und sie in die Lage versetzt, die Verfahrensschritte zu aktualisieren, ist eine gute Option für schnell wachsende Organisationen, in denen sich Richtlinien und Verfahren ständig weiterentwickeln.

Wie man Verfahren schreibt

Definieren Sie den Umfang und die Ziele des Verfahrens

Der erste Schritt beim Verfassen einer Verfahrensanweisung besteht darin, die Ziele zu definieren - auf welchen spezifischen Prozess oder welche Aufgabe wollen Sie sich konzentrieren? Wer wird dieses Verfahrensdokument verwenden?

Erstellen Sie eine Liste der zu erbringenden Leistungen, der Hindernisse, des Kontextes und der Einschränkungen, wenn Sie das Verfahren verfassen.

Anpassung an die Geschäftsprozesse

Jedes Verfahren, das Sie verfassen, sollte mit den Werten Ihres Unternehmens übereinstimmen und die nahtlose Integration in den organisatorischen Rahmen unterstützen. Beziehen Sie die wichtigsten Stakeholder in das Verfahren ein, indem Sie eine schrittweise Anleitung für das Verfahren erstellen, um sicherzustellen, dass das Dokument effektiv mit den allgemeinen Geschäftsprozessen abgestimmt ist.

Auswahl des richtigen Geschäftsprozesses

Wenn Sie mehrere Verfahren schreiben, sollten Sie klein anfangen. Die Priorisierung kleinerer Aufgaben kann Ihnen helfen, die Feinheiten verschiedener interner Prozesse zu verstehen und Ihnen den Einstieg in die Erstellung effektiver Verfahren erleichtern.

Erstellen von Verfahrensstrukturen und Versionskontrollstandards

Erstellen Sie eine Standardstruktur, die den Prozess der Verfahrenserstellung vereinfacht. Sie können eine eigene Verfahrensvorlage erstellen oder öffentlich verfügbare Vorlagen verwenden, um die Konsistenz zu wahren und den Benutzern eine schnelle Navigation in den verschiedenen Dokumenten zu ermöglichen.

Stellen Sie bei der Erstellung von Verfahren sicher, dass Ihr Dokumentationsportal über eine Versionskontrolle verfügt. Auf diese Weise können alle Beteiligten Änderungen systematisch verfolgen und sicherstellen, dass Ihre Verfahren auf dem neuesten Stand bleiben.

Erstellen Sie eine SOP-Checkliste

Wenn Sie ein Verfahren erstellen, sollten Sie immer eine Muster-Checkliste für SOPs (Standard Operating Procedure) mit einbeziehen. Sie können verwenden SOP-Software und Vorlagen zur Erstellung einer SOP-Checkliste als visuelle Anleitung für ein gut strukturiertes Verfahren.

Ihre Personalabteilung kann zum Beispiel eine SOP-Checkliste verwenden, die die Qualifikationsanforderungen bei Bewerbungsgesprächen für eine neue Stelle standardisiert.

Verwendung des Fünf-Ws-Ansatzes beim Schreiben von Verfahren

Die Einbeziehung der fünf Ws - Wer, Was, Wo, Wann und Warum - in den Prozess der Verfahrensbeschreibung verbessert die Klarheit und stellt sicher, dass keine wichtigen Informationen übersehen werden.

1. Wer: Stellen Sie sich vor, Sie führen eine neue Webseite ein und müssen die Verantwortlichkeit für bestimmte Aufgaben auf individueller Ebene festlegen. Ein strukturierter Prozess kann Ihnen dabei helfen, das "Wer" klar zu definieren, die Verantwortlichkeit der einzelnen Mitarbeiter festzulegen und sicherzustellen, dass das Projekt rechtzeitig abgeschlossen wird

2. Was: Das "Was" hilft Ihnen bei der Beantwortung der Frage: Welche Aufgabe oder welcher Prozess muss abgeschlossen werden? Definieren Sie bei der Ausarbeitung eines Verfahrens die Ziele klar und beschreiben Sie die einzelnen Schritte zur Erfüllung der Aufgabe. Ein Fabrikarbeiter sollte zum Beispiel wissen, welche Schritte er befolgen muss, um seine Aufgabe zu erfüllen und gleichzeitig die Sicherheitsvorschriften einzuhalten

3. Wo: Es ist wichtig zu verstehen, wo ein Verfahren durchgeführt wird, sei es an einem physischen Ort oder in einer Software. Wenn Sie an einem neuen Projekt arbeiten, erstellen Sie einen speziellen Ordner, auf den Ihr Team leicht zugreifen kann. So können Sie die Leistung Ihres Teams verfolgen und die Verantwortlichkeit erhöhen

Wann: Legen Sie bei der Erstellung eines Verfahrens Fristen für jeden Meilenstein fest, um SLAs (Service Level Agreements) zu etablieren und eine rechtzeitige Fertigstellung zu gewährleisten. Verfahren zur Gehaltsabrechnung umfassen zum Beispiel eine bestimmte Anzahl von Schritten oder Aufgaben, die innerhalb eines festgelegten Zeitrahmens erledigt werden müssen.

5. Warum: Machen Sie sich schließlich klar, warum das Verfahren dokumentiert werden soll. Was sind Ihre Ziele? Wenn Sie das "Warum" verstehen, wird aus einem trockenen Dokument eine wesentliche organisatorische Notwendigkeit

Verfahrensdokumentation und Verteilung

Erstellung von Verfahren

Stellen Sie sicher, dass die folgenden Elemente Teil Ihres Verfahrens sind, wenn Sie es für Ihr Unternehmen schreiben.

Eine Vorlage zur Erstellung von Verfahren

Dokumentieren, genehmigen und überprüfen Sie die Verfahren

Nach der Ausarbeitung des Verfahrens sind die nächsten Schritte:

Dokumentation der Richtlinie: Dokumentieren Sie den Zweck, den Anwendungsbereich, die Ziele, die Personen und die Abteilungen, die für die Erstellung und Umsetzung der Richtlinie verantwortlich sind

Dokumentieren Sie den Zweck, den Anwendungsbereich, die Ziele, die Personen und die Abteilungen, die für die Erstellung und Umsetzung der Richtlinie verantwortlich sind Genehmigung: Nennen Sie die Personen, die für die Genehmigung der Richtlinie/des Verfahrens verantwortlich sind, und geben Sie deren Kontaktinformationen an

Nennen Sie die Personen, die für die Genehmigung der Richtlinie/des Verfahrens verantwortlich sind, und geben Sie deren Kontaktinformationen an Überprüfung und Aktualisierung der Richtlinien: Überprüfen Sie die Richtlinien regelmäßig (einmal pro Quartal), aktualisieren Sie sie, um sie an die sich ändernden Anforderungen und organisatorischen Bedürfnisse anzupassen, und teilen Sie die Änderungen den beteiligten Abteilungen und Interessengruppen mit

Verwenden Sie ClickUp, um Verfahren zu schreiben und sie zu implementieren

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, ein effizientes Verfahren zu verfassen, können Sie Folgendes tun: Sammeln Sie alle relevanten Informationen, einschließlich Anweisungen, unterstützende Dokumente und Online-Ressourcen.

Verwenden Sie werkzeuge zur Prozessabbildung wie ClickUp als einzige Quelle der Wahrheit, um die Richtlinien zu entwerfen, Prozesse und Arbeitsabläufe zu implementieren und sie für alle zugänglich zu machen.

Nutzen Sie die intuitive Benutzeroberfläche ClickUp-Dokumente bietet die Möglichkeit, alle gesammelten Informationen zu organisieren und ein strukturiertes Dokument zu erstellen. Aktualisieren Sie das Dokument bei Bedarf, fügen Sie so viele Seiten wie nötig hinzu, fügen Sie zusätzliche Elemente wie Präsentationen und Tabellen ein, und betten Sie Weblinks ein.

Verwenden Sie ClickUp Docs, um schöne Dokumente, Wikis und mehr zu erstellen - und verbinden Sie sie mit Workflows, um Ideen mit Ihrem Team umzusetzen

Teilen Sie dieses Dokument mit Stakeholdern und Teammitgliedern zur Überprüfung und Umsetzung von Verfahren. ClickUp-Aufgaben ermöglichen es Ihnen, Teammitgliedern Aufgaben zuzuweisen, Kollegen für Feedback oder Überprüfungen zu markieren und Zeitpläne für die Aufgabenerledigung festzulegen. ClickUp Gehirn ist Ihr KI-Schreibassistent, der Ihnen hilft, komplexe Richtlinien und Verfahren präzise zu verfassen.

Sobald Sie den ersten Entwurf erstellt haben, laden Sie die Beteiligten ein, das Verfahren zu überprüfen, zu verfeinern und zu finalisieren auf ClickUp Dashboards und zentralisiert Ihre kollaborativen Bemühungen.

Schulung und Feedbacksammlung

Machen Sie Ihre Teammitglieder mit einem Verfahren vertraut, um dessen effektive Umsetzung zu gewährleisten. Nutzen Sie bei Bedarf Gamification, um sicherzustellen, dass sie das Verfahren verstehen.

Ermutigen Sie Ihr Team, Feedback zu geben und Bereiche für Verbesserungen und Verfeinerungen zu identifizieren. Nutzen Sie dieses Feedback, um Verfahren zu verfeinern und Arbeitsabläufe kontinuierlich zu verbessern.

Vorlagen für das Schreiben von Verfahren und Richtlinien

Der Zugriff auf vorgefertigte Vorlagen beschleunigt den Prozess der Erstellung von Verfahren und Richtlinien. ClickUp bietet eine Reihe von Vorlagen, die den verschiedenen Anforderungen an Verfahren gerecht werden:

1. Vorlage für Verfahren und Prozeduren

Diese Prozess- und Verfahrensvorlage hebt die Aufgaben hervor, die Sie erledigen müssen, um ein lebendiges Prozessdokument zu erstellen

ClickUp's Prozess- und Verfahrensvorlage bietet einen strukturierten Rahmen für die Dokumentation und Verwaltung von Prozessen und ist damit das ideale Werkzeug für die Erstellung von Verfahren und Richtlinien in Ihrem Unternehmen.

Diese vorgefertigte vorlage für die Prozessdokumentation enthält schrittweise Anleitungen zur Definition von Rollen und Zuständigkeiten, zur Festlegung von Richtlinien und zur Dokumentation wichtiger Leistungsüberwachungskennzahlen.

Mit den benutzerdefinierten Feldern von ClickUp können Sie benutzerdefinierte Attribute hinzufügen, wie z. B. Felder auf Problemebene, Prozentsätze für die Fertigstellung und Details zu Genehmigern, um wichtige Informationen über Verfahren zu speichern.

Mit der Prozess- und Verfahrensvorlage von ClickUp können mehrere Teams klare Protokolle erstellen, die Zusammenarbeit erleichtern und die Produktivität steigern.

2. Vorlage für Standardarbeitsanweisungen

Mit dieser SOP-Vorlage können Sie problemlos neue Standardarbeitsanweisungen für Ihr Unternehmen erstellen und umsetzen

Standardarbeitsanweisungen (SOPs) sind für Unternehmen unverzichtbar: Sie können detaillierte Anweisungen geben, die Ausrichtung auf gemeinsame Ziele sicherstellen, Fehler reduzieren und ein organisiertes Arbeitsumfeld fördern. ClickUp's Vorlage für Standardarbeitsanweisungen (SOPs) bietet ein umfassendes Rahmenwerk, das Sie bei der effektiven Verwaltung Ihrer Arbeitskräfte unterstützt. SOP-Vorlagen vereinfachen diesen Prozess, indem sie ein einheitliches Dashboard bereitstellen, das bewährte Verfahren, Richtlinien, Arbeitsabläufe und Aufgaben-Checklisten auflistet.

Verwendung benutzerdefinierter Status, Felder und Ansichten, projektvorschlag verwaltungsfunktionen, und ClickUp Gehirn mit der ClickUp-Vorlage können Sie glaubwürdige SOPs erstellen, die als ganzheitliche Wissensquelle für Ihr gesamtes Unternehmen dienen.

Zur Verwendung dieser betriebsplan-Vorlage beginnen Sie mit einem Brainstorming der Aufgaben und einer detaillierten Beschreibung der verschiedenen Prozesse. Beziehen Sie die wichtigsten Stakeholder in den Feedback-, Test- und Verfeinerungsprozess ein, um sicherzustellen, dass dieses SOP-Dokument regelmäßig aktualisiert wird. Die ClickUp-Plattform erleichtert die Zusammenarbeit, die Erstellung von Verfahren und die Verfolgung des Fortschritts, um eine Produktivitätsanalyse zu ermöglichen.

Nutzen Sie die SOP-Vorlage von ClickUp, um effiziente Prozesse zu etablieren und aufrechtzuerhalten und die operative Leistung Ihres Unternehmens zu verbessern.

3. Verfahrensvorlage

Verwenden Sie ClickUp's Procedure Template, um den Prozessablauf zu skizzieren und den Zweck der Arbeit zu definieren

ClickUp's Verfahrensvorlage bietet einen rationellen Ansatz zur Erstellung und Verwaltung klar definierter Abläufe für jede projektbericht oder Aufgabe. In der Vorlage werden die Prozessabläufe klar umrissen, Ziele definiert und Schritt-für-Schritt-Anweisungen gegeben, so dass kein Rätselraten mehr nötig ist und die Konsistenz über alle Vorgänge und Mitarbeiter hinweg gewährleistet ist.

Die Vorlage enthält anpassbare Status, Felder, Ansichten und andere Projektmanagementfunktionen, die Sie bei der Identifizierung von Aufgaben, der Bestimmung des Umfangs, der Sammlung von Informationen und der Erstellung, Überprüfung und Überarbeitung eines Verfahrensdokuments unterstützen.

Definieren Sie Ziele, skizzieren Sie Schritte, weisen Sie Aufgaben zu, arbeiten Sie mit Beteiligten zusammen, richten Sie Benachrichtigungen ein, halten Sie Besprechungen ab und überwachen Sie den Fortschritt mit dieser Vorlage.

Wenn Sie mit Ineffizienzen in Ihrem Unternehmen zu kämpfen haben, sollten Sie sich zunächst Ihre Richtlinienverfahren ansehen.

Sind sie vorhanden und werden sie vom Team befolgt? Wenn nicht, implementieren Sie die richtigen Tools und Vorlagen, um effektive Verfahren im gesamten Unternehmen zu erstellen.

ClickUp ist ein einsteigerfreundliches Tool für die Erstellung und Verwaltung von Verfahren. Registrieren Sie sich kostenlos bei ClickUp um Verfahren zu erstellen, mit Ihren Interessengruppen zusammenzuarbeiten und sicherzustellen, dass alle effizient arbeiten.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

1. Was ist ein Beispiel für ein Verfahren?

Ein Verfahren ist eine Reihe von Schritt-für-Schritt-Anweisungen, die Personen durch eine bestimmte Aufgabe oder einen bestimmten Prozess führen.

Ein "Verfahren zur Bearbeitung von Bestellungen" umfasst beispielsweise die Schritte zur Erstellung, Genehmigung und Bearbeitung von Bestellungen in einem Unternehmen. In diesem Verfahren wird idealerweise festgelegt, wer in Ihrem Unternehmen Bestellungen auslöst, und der gesamte Genehmigungsablauf wird als Teil eines standardisierten Prozesses detailliert beschrieben.

2. Wie erstellt man ein Verfahren: ein schrittweiser Ansatz

Hier finden Sie eine Anleitung für die schrittweise Erstellung von Verfahren:

Schritt 1: Definieren Sie den Anwendungsbereich des Verfahrens, indem Sie klar umreißen, was es erreichen soll

Schritt 2: Bestimmen Sie die wichtigsten Beteiligten und legen Sie ihre Rollen fest, um die Verantwortlichkeiten zu klären

Schritt 3: Geben Sie detaillierte Anweisungen zu den Schritten und Maßnahmen, die bei der Durchführung des Verfahrens zu erledigen sind

Schritt 4: Bestimmen Sie den physischen oder digitalen Ort, an dem das Verfahren gespeichert und durchgeführt wird

Schritt 5: Legen Sie für jeden im Verfahren erwähnten Schritt einen eigenen Zeitplan fest

Schritt 6: Kommunizieren Sie, warum und wie das Verfahren für das Erreichen der Unternehmensziele wichtig ist

Schritt 7: Erstellen Sie ein umfassendes Verfahrensdokument und überprüfen und aktualisieren Sie es regelmäßig

3. Was ist ein schrittweises Verfahren?

Ein schrittweises Verfahren ist eine detaillierte, aufeinander aufbauende Reihe von Anweisungen, die den Einzelnen durch eine bestimmte Aufgabe oder einen bestimmten Prozess führen. Es gliedert eine komplexe Tätigkeit in überschaubare und verständliche Komponenten auf, und jeder Schritt ist sorgfältig ausgearbeitet, um Klarheit und Konsistenz zu gewährleisten.

Jeder Schritt ist sorgfältig ausgearbeitet, um Klarheit und Konsistenz zu gewährleisten. Er enthält Angaben darüber, wer für die einzelnen Schritte verantwortlich ist, welche Maßnahmen zu ergreifen sind, wo die Aufgaben anfallen, wann sie erledigt werden sollten und warum sie wichtig sind. Wenn diese Schritte dokumentiert sind, bilden sie ein standardisiertes Verfahren, das die organisatorische Effizienz fördert.