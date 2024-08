Notion vs. Confluence: Welche Doc Management Software ist 2024 besser?

Der moderne digitale Workspace entwickelt sich ständig weiter und führt zu einer höheren Nachfrage nach effizienten Tools für die Zusammenarbeit. Die richtige Software kann bei der Dokumentation von Ideen, der Verwaltung von Projekten oder der Förderung einer effektiven Teamarbeit einen entscheidenden Unterschied machen.

Im Laufe der Jahre hat sich Confluence bei Organisationen und kleinen Geschäften, die auf der Suche nach einer zuverlässigen Software für die Zusammenarbeit in Projekten sind, als beliebt erwiesen. Notion, ein Neueinsteiger auf dem Markt für Produktivitätslösungen, hat jedoch die Marktlandschaft verändert.

Wenn Sie zwischen Confluence und Notion abwägen müssen, finden Sie in diesem Artikel die wichtigsten Informationen zu beiden Plattformen, damit Sie eine fundierte Entscheidung treffen können. Wir werden jede Plattform genau unter die Lupe nehmen und ihre Stärken, Schwächen, einzigartigen Features, Preise und Benutzerbewertungen hervorheben.

und wenn Ihnen diese beiden Optionen nicht genügen, stellen wir Ihnen eine weitere Option vor, die Sie mit ihrer Vielseitigkeit überraschen könnte

Was ist Notion?

Notion ist ein relativer Newcomer, der 2016 auf den Markt kam und sich schnell zu einem Favoriten für kleine Teams und den privaten Gebrauch entwickelt hat. Seine Attraktivität liegt in den nahezu unbegrenzten Möglichkeiten, die es jedem ermöglichen, seine großartigen Features zu nutzen.

Notizen machen in Notion Viele Leute sind der Meinung, dass dies das beste Tool ist, um die Erstellung von Wikis, die Dokumentation von Produktplänen und die Organisation zu vereinfachen meeting-Notizen sie können Sprints planen, Projektpläne erstellen, Mitarbeiter an Bord holen und vieles mehr.

Notion Features

Notion hat schnell an Popularität gewonnen, da es eine entgegenkommende alternative zu Confluence mit einem breiteren Bereich von Integrationen, detaillierten Kanban Boards und einer insgesamt benutzerfreundlichen Struktur.

1. Flexibilität und benutzerdefinierte Anpassung

Notion bietet viel Flexibilität und benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten für Unternehmen und private Benutzer. Sie können damit verschiedene Dokumente erstellen, darunter wikis , Datenbanken und Projektpläne. Confluence ist ebenfalls flexibel, aber Notion bietet mehr Möglichkeiten zur benutzerdefinierten Anpassung.

2. Eine Vielzahl von Integrationen

Notion lässt sich sogar mit Jira von Atlassian integrieren

Notion lässt sich in einen großen Bereich von Drittanbietern integrieren, darunter Google Drive, Dropbox und Slack. Confluence verfügt über weniger Integrationen und eignet sich daher möglicherweise nicht für Teams, die viele verschiedene Apps verwenden.

3. Mobile App

Notion bietet auch eine native App für Mobiltelefone an, mit der Mitarbeiter von unterwegs auf Dokumente und Projekte zugreifen können. Die Möglichkeit, dass einzelne Benutzer von überall aus arbeiten können, steigert die Produktivität und Effizienz, insbesondere für Teams mit Mitgliedern an anderen Standorten. Confluence verfügt nicht über eine native mobile App, so dass Sie die Web Version verwenden müssen, wenn Sie auf Ihre Dokumente von einem mobilen Gerät aus zugreifen möchten.

4. Eingebettete Unterseiten

Beispiel für eine Notion-Unterseite auf einer leeren Seite

Das Erstellen und Einbetten von Unterseiten innerhalb eines Dokuments hilft Teams, ihre Inhalte effizient zu organisieren. "Notion ist das digitale brain tool, das Sie für Ihr Geschäft brauchen", so ein Rezensent. Es wurde entwickelt, um Unternehmen und Teams beim Aufbau einer grundlegenden Informationsarchitektur zu unterstützen, die je nach Bedarf in ihrer Komplexität skaliert werden kann.

Notion Preise

Personal : Free

: Free Personal Pro : $4 pro Monat, wenn Sie jährlich zahlen / $5 pro Monat, wenn Sie monatlich zahlen

: $4 pro Monat, wenn Sie jährlich zahlen / $5 pro Monat, wenn Sie monatlich zahlen Team : $8 pro Benutzer pro Monat, wenn Sie jährlich zahlen / $10 pro Benutzer pro Monat, wenn Sie monatlich zahlen

: $8 pro Benutzer pro Monat, wenn Sie jährlich zahlen / $10 pro Benutzer pro Monat, wenn Sie monatlich zahlen Unternehmen: Kontakt für benutzerdefinierte Preise

Was ist Confluence?

Atlassian Confluence wurde 2004 auf den Markt gebracht und ist eine ausgereifte, zuverlässige Lösung, der über 60.000 Kunden und große Unternehmen weltweit vertrauen. Es ist zwar weniger vielseitig als Notion, konzentriert sich aber mehr darauf, ein effizientes Tool für die Zusammenarbeit und Dokumentation zu sein.

Ein Beispiel für Confluence's Dashboard Hub

Confluence ist eine gute Wahl für Teams, die ein zuverlässiges und mit vielen Features ausgestattetes Tool für die Zusammenarbeit benötigen, als alternative zu Notion . Es eignet sich besonders gut für Teams, die Jira oder Trello verwenden, da es sich nahtlos in diese Produkte integriert.

Confluence ist eine zuverlässigere und gezieltere Lösung für zusammenarbeit an Dokumenten und Software dokumentation wenn Ihr Unternehmen nicht auf umfangreiche Integrationen von Drittanbietern angewiesen ist.

Confluence Features

Confluence wird als zuverlässigere und zielgerichtetere Lösung für die Zusammenarbeit an Dokumenten gelobt und ist aufgrund der Integrationen mit wichtigen Software-Tools ein Favorit unter den technischen Teams.

1. Nahtlose Integrationen mit Jira und anderen Atlassian-Produkten

Confluence lässt sich nahtlos in Jira und andere Atlassian-Software integrieren und ist damit eine gute Wahl für Teams, die diese Tools verwenden. Notion verfügt über weniger nahtlose Integrationen mit diesen Tools und ist daher für Teams, die auf die Integration mit diesen anderen Tools angewiesen sind, möglicherweise nicht so gut geeignet.

2. Optisch ansprechendes Design und großartige Benutzeroberfläche

Über Confluence

Confluence hat ein visuell ansprechendes Design und eine großartige Benutzeroberfläche. Die Seiten sind einfach zu lesen und zu navigieren, und das Gesamtbild ist sehr sauber. Die Benutzeroberfläche von Notion ist nicht so ausgefeilt, und manche finden sie unübersichtlich und schwer zu navigieren.

3. Versionskontrolle

Im Gegensatz zu Notion verfügt Confluence über ein integriertes Versionskontrollsystem, mit dem Sie Änderungen an Dokumenten problemlos nachverfolgen können. Ohne ein eingebautes Versionskontrollsystem muss Ihr Unternehmen eine App eines Drittanbieters verwenden, wenn Sie dieses Feature benötigen.

4. Best Practices-Vorlagen

Confluence's eingebaute Vorlagen

Confluence bietet einen großen Bereich an vorgefertigten Vorlagen, mit denen Sie schnell und einfach mit der Erstellung von Wikis und Wissensartikeln beginnen können. Diese Dokumente dienen als Schritt-für-Schritt-Anleitung und helfen Ihnen, Schlüssel-Dokumente und Inhalte für die Zusammenarbeit zu erstellen, ohne bei Null anfangen zu müssen.

Insgesamt ist Confluence eine gute Wahl für Teams, die ein zuverlässiges und mit vielen Features ausgestattetes Tool für die Zusammenarbeit benötigen. Es eignet sich besonders gut für Teams, die Jira oder andere Atlassian-Produkte verwenden.

Confluence-Preise

Free bis zu 10 Benutzer, aber mit limitiertem Zugang

bis zu 10 Benutzer, aber mit limitiertem Zugang Standard : $5,75 pro Benutzer pro Monat

: $5,75 pro Benutzer pro Monat Premium : $11 pro Benutzer pro Monat

: $11 pro Benutzer pro Monat Enterprise: Kontakt für benutzerdefinierte Preise

Confluence Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (3,540+ Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (2,900+ Bewertungen)

Confluence vs. Notion: Wer gewinnt?

Confluence und Notion sind beides großartige tools, aber sie haben unterschiedliche Stärken und Schwächen. Der Hauptunterschied zwischen Notion und Confluence ist der Reifegrad und die Flexibilität. Confluence ist ein ausgereifteres Produkt mit einem breiteren Bereich von Anwendungsfällen, während Notion eine vielseitigere Option für das Projektmanagement von Aufgaben ist. Welche Projektmanagement-Lösung für Sie die beste ist, hängt von Ihren spezifischen Bedürfnissen und Anforderungen ab.

Benutzerdefinierte Anpassung

Ein Beispiel für eine Unterseite in Notion, mit den verfügbaren Optionen zur Anpassung und Vorlage

Sowohl Confluence als auch Notion bieten leistungsstarke Funktionen zur benutzerdefinierten Anpassung, mit denen Sie Inhalte so erstellen und organisieren können, wie es Ihren Anforderungen am besten entspricht. Notion bietet jedoch in der Regel mehr Anpassungsmöglichkeiten als Confluence, so dass Sie alles vom Layout und Design Ihrer Seiten bis hin zu den spezifischen Funktionen Ihrer Datenbanken und Integrationen anpassen können.

Davon abgesehen wird Notion oft als eher individuelle Lösung angesehen produktivität tool und nicht eine Plattform für die Zusammenarbeit im Team wie Confluence.

Während beide tools die Zusammenarbeit und das Freigeben von Wissen ermöglichen confluence wurde speziell für große Unternehmen und Organisationen entwickelt und bietet eine Reihe von Features wie Zugriffskontrollen, Berechtigungen für Benutzer und Team-Analysen, die für die Verwaltung umfangreicher Projekte und Workflows unerlässlich sind.

Kollaboration

Confluence und Notion sind beides beliebte Tools zum Erstellen und Organisieren von Inhalten, unterscheiden sich jedoch in ihren Funktionen zur Zusammenarbeit. Confluence wurde für große Teams und Organisationen entwickelt und bietet eine Reihe von Features, die die Zusammenarbeit und das Freigeben von Wissen erleichtern, z. B. Kommentare, Erwähnungen und Versionshistorie.

Außerdem bietet es erweiterte Features wie Zugriffskontrollen, Berechtigungen für Benutzer und Team-Analysen. Auf der anderen Seite ist Notion in Bezug auf die Zusammenarbeit eher limitiert, da einige grundlegende Features wie Aufgaben und Erinnerungen fehlen.

Zu erledigen sind zwar zusammenarbeit in Echtzeit und Kommentierung ist es möglicherweise nicht die beste Wahl für größere Teams oder komplexere Projekte. Insgesamt bietet Confluence robustere Features für die Zusammenarbeit als Notion, während Notion eher für einzelne Benutzer oder kleinere Teams geeignet ist.

Support

Sowohl Confluence als auch Notion bieten Support-Teams, die Sie bei Problemen oder Fragen unterstützen, die während der Nutzung der Plattform auftreten können. Allerdings gibt es einige Unterschiede im Umfang des Supports, den die beiden Tools bieten. Confluence ist ein Produkt von Atlassian, einem großen Softwareunternehmen, und bietet ein umfassendes Support-Team mit einer Vielzahl von Ressourcen wie Dokumentation, einer Seite mit einem Community-Forum und einer umfangreichen Wissensdatenbank.

Notion hingegen ist ein kleineres Unternehmen mit einem weniger umfangreichen Support-Team. Zu erledigen ist der E-Mail-Support, aber die Antwortzeiten können langsam sein. Notion ist jedoch dafür bekannt, dass es sehr gut auf das Feedback der Benutzer eingeht und häufig neue Features und Aktualisierungen auf der Grundlage von Benutzereingaben hinzufügt.

Letztendlich ist Confluence vielleicht die bessere Wahl für diejenigen, die umfangreichere Support-Ressourcen benötigen, während Notion ideal für Benutzer ist, die Wert auf Flexibilität und Reaktionsfähigkeit des Entwicklungsteams legen.

Confluence vs. Notion auf Reddit

Wir haben uns auf Reddit umgehört, was die Benutzer über die beiden Produkte denken. Die Antwort? Die meisten Benutzer scheinen sich einig zu sein, dass Confluence am besten für Unternehmen geeignet ist. Hier ist, was eine Person über die beiden tools sagte:

"Ich habe sowohl Notion als auch Confluence verwendet. Notion wird langsam, wenn man viele Inhalte hat. Confluence eignet sich besser für den Umgang mit Inhalten größerer Teams, aber die Benutzeroberfläche ist etwas weniger intuitiv.

Wenn Sie sich stark auf das Atlassian-Ökosystem verlassen, ist es ein Kinderspiel, Confluence zu verwenden."

Andere Benutzer notieren, dass Notion eine perfekte Wahl für kleinere Teams ist:

"Wir haben mit Notion ein internes Wiki aufgebaut und es hat unglaublich gut funktioniert. Wir sind in erster Linie ein kleines IT-Beratungsunternehmen, und die Entwickler und Ingenieure sind mit Notion sehr zufrieden."

Meet ClickUp: Die beste Alternative zu Notion vs. Confluence

Arbeiten Sie gemeinsam an Ideen mit beeindruckenden Dokumenten oder Wikis mit verschachtelten Seiten und benutzerdefinierten Formatierungsoptionen für Roadmaps, Wissensdatenbanken und mehr

Obwohl sowohl Notion als auch Confluence den Zweck erfüllen, die Zusammenarbeit zu verbessern, bieten sie unterschiedliche Features und Erfahrungen für neue Benutzer. Die Wahl zwischen den beiden Programmen hängt wahrscheinlich von Ihren individuellen Geschäftsanforderungen, Ihren Präferenzen und Ihrem Budget ab. Denken Sie jedoch immer daran, dass sie nicht Ihre einzigen Optionen sind.

Haben Sie schon einmal daran gedacht, eine Lösung wie ClickUp auszuprobieren? ClickUp sorgt dafür, dass Sie nie wieder einen Termin oder eine wichtige Aufgabe verpassen. Außerdem macht es Spaß, zu arbeiten und Projekte zu verwalten.

Die dynamische Kollaborationsplattform von ClickUp ermöglicht es Ihnen, Ihre Projektdokumentation, Wikis, Checklisten, Notizen und vieles mehr zu benutzerdefinieren. Außerdem können Sie aus einer Vielzahl von Styling-, Formatierungs- und Verschachtelungsoptionen wählen, um Projekte genau nach Ihren Vorstellungen zu gestalten.

Docs in einem vereinfachten und zentralen Workspace erstellen

ClickUp Docs erlaubt umfangreiche Formatierungen und slash-Befehle um effizienter zu arbeiten

ClickUp Docs bietet eine umfassende All-in-One-Workspace-Lösung für Projekt-, Produkt- und Aufgabenmanagement. Es ist flexibel, einfach zu bedienen und hat viele Features wie bi-direktionale Verknüpfung die verschiedene Business-Bedürfnisse abdecken können. Prüfen Sie, was ClickUp Dokumente für Sie erledigen können!

Steigern Sie Ihre Produktivität mit einem KI-gestützten Assistenten

Nutzen Sie ClickUp AI, um schneller zu schreiben und Ihre Texte, E-Mail-Antworten und vieles mehr zu verbessern ClickUp AI ist ein einzigartiges Feature, das es von anderen Tools für Produktivität und Zusammenarbeit unterscheidet. Durch die Nutzung künstlicher Intelligenz ermöglicht der ClickUp-Assistent den Benutzern eine höhere Produktivität durch die Vereinfachung zeitraubender Aufgaben.

Durch die Verarbeitung natürlicher Sprache kann der KI-Assistent Notizen zu Meetings zusammenfassen und Elemente für Aktionen generieren, indem er schriftliche oder gesprochene Daten analysiert, um Schlüsselinformationen zu extrahieren. Er spart nicht nur Zeit, sondern stellt auch sicher, dass keine wichtigen Informationen übersehen werden.

Sichtbarkeit auf höchster Ebene durch Dashboards

Mit den Widgets in ClickUp Dashboards finden Sie schnell die gewünschten Daten ClickUp Dashboards ermöglichen eine einfache Visualisierung von Daten und Erkenntnissen und helfen Teams und Einzelpersonen dabei, Ressourcen zu verwalten, den Fortschritt des Teams zu überwachen, Ziele zu bewerten und Engpässe zu beseitigen. Mit den Dashboards von ClickUp können Benutzer eine Vielzahl von Widgets erstellen und anpassen, darunter Gantt-Diagramme, Kalender, Zeitleisten für Projekte und vieles mehr.

Auf diese Weise können sie wichtige Leistungsindikatoren anzeigen, den Fortschritt bei der Erreichung von Zielen nachverfolgen und Probleme oder Engpässe erkennen, die ihren Workflow behindern könnten. Darüber hinaus können die Dashboards von ClickUp für andere Teammitglieder oder Stakeholder freigegeben werden, was es vielen Benutzern erleichtert, zusammenzuarbeiten und ihren Aufwand auf gemeinsame Ziele auszurichten.

Starten Sie noch heute mit ClickUp

Mit ClickUp erhalten Sie nicht nur eine Software zur Verwaltung von Dokumenten, sondern auch einen zuverlässigen und zentralen Hub für Ihre gesamte Arbeit. Andere Alternativen können da einfach nicht mithalten! Melden Sie sich für den Free Forever-Plan von ClickUp an oder wählen Sie eine der skalierbaren Preisoptionen und überzeugen Sie sich selbst.