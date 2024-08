10 beste Organigramm-Software für 2024

Wahrscheinlich haben Sie den Begriff "Hyperwachstum" schon in viralen Beiträgen, E-Mail-Newslettern oder sogar in Ihren eigenen Unternehmensbesprechungen gehört - wenn das Unternehmen in allen Abteilungen sprunghaft wächst. Immer mehr Leads strömen in Ihren Verkaufstrichter, und Sie stellen neue Mitarbeiter ein, um die immer umfangreicheren Aufgaben und Prozesse zu bewältigen.

Das ist aufregend! Und es erfordert einige kräftige planung und Organisation um es richtig zu machen.

Den Überblick zu behalten und zu verstehen, wie so viele neue Rollen in einer Organisation zusammenpassen, ist eine Herausforderung und manchmal stressig. Woher wissen Sie, wer wem unterstellt ist? Und wer ist für eine bestimmte Aufgabe zuständig?

eingabe: Organigramme 🏹

Organigramme sind eine gute Hilfe, um zu verstehen, wie die Rollen aller Beteiligten zusammenpassen, vor allem für Unternehmen, die viele neue Mitarbeiter einstellen. Aber wie erstellt man ein Organigramm? Nun, Sie haben es erraten - es gibt eine ganze Reihe von Ressourcen, die Ihnen dabei helfen können, und wir haben uns die Arbeit gemacht, Ihnen bei der Auswahl der für Sie am besten geeigneten zu helfen.

Schauen wir uns die 10 besten Softwareoptionen für Organigramme an, um die wichtigsten Funktionen, Vor- und Nachteile, Bewertungen und vieles mehr zu analysieren.

Was ist eine Organigrammsoftware?

Wir werden Ihren Verdacht gleich hier und jetzt bestätigen - ja, Org-Charts ist die Abkürzung für Organigramme. Und auch wenn es den Anschein hat, dass es ein reines HR-Tool und Teil der HR-KPIs kommen sie tatsächlich allen Mitarbeitern des Unternehmens zugute.

Ein Organigramm ist ein Diagramm, in dem die gesamte Mitarbeiterstruktur Ihres Unternehmens dargestellt ist. Es zeigt alle Abteilungen, ihre Beziehungen zueinander und die Rollen, die sie ausfüllen.

Software-Tools für Organigramme sind sehr nützlich, wenn Sie ihre Belegschaft zu modellieren für maximale Effizienz und Effektivität, oder wenn Sie versuchen, den richtigen Ansprechpartner in Abteilungen zu finden, mit denen Sie nicht vertraut sind. Das Ergebnis ist ein Organigramm, das den Mitarbeitern hilft zu wissen, wer wem unterstellt ist, wer was macht und wie das Unternehmen funktioniert.

Außerdem ändern sich die Abteilungsstrukturen in wachsenden Unternehmen häufig, so dass ein aktualisiertes Organigramm, auf das alle Mitarbeiter jederzeit Zugriff haben, wichtig ist, um Prozesse sicher und effizient durchzuführen.

Schnallen Sie sich an für unsere 10 besten Organigrammsoftware-Tools, die wir für Sie bewertet und zusammengestellt haben.

1. ClickUp

mit ClickUp Whiteboards können Sie Ihr Organigramm von Grund auf oder mit einer Vorlage erstellen und in Echtzeit bearbeiten ClickUp ist ein All-in-One-Produktivitätswerkzeug, das teams in verschiedenen Branchen um ihre Prozesse zu optimieren, Projektaktualisierungen zu überwachen und intelligenter zusammenzuarbeiten - alles auf einer einzigen Plattform. ClickUp ist für Teams jeder Größe konzipiert - vom Solopreneur bis zum Großunternehmen - und damit eine flexible und ideale Ressource für wachsende Unternehmen, die Organigramme auf höherer Ebene erstellen möchten. 🚀

Ob Sie ein Neuling oder ein Guru sind, Sie können die Funktionen von ClickUp an die Größe und die Bedürfnisse Ihres Teams anpassen.

Die wichtigsten Funktionen

Während ClickUp vollgepackt ist mit hunderte von funktionalen Werkzeugen empfehlen wir Ihnen, mit diesen drei für Ihr Organigramm zu beginnen und digitale Diagramme braucht (ohne Geld auszugeben!): Vorlagen, Whiteboards und Mind Maps. 📈

Hauptmerkmal 1: ClickUps Organigramm-Vorlage 🧑🏻‍💻 ClickUp's Organigramm-Vorlage können Sie sehen, wer wem unterstellt ist, und alle funktionsübergreifenden Beziehungen innerhalb Ihres Unternehmens visualisieren. Dieses Organigramm ist erstellt in

ClickUp-Whiteboards was es visuell ansprechend und super anpassbar macht!

Visualisieren Sie die Struktur und das Layout Ihres Teams mit dieser einfachen Whiteboard-Vorlage für ein Organigramm

Hauptmerkmal 2: ClickUp Whiteboards 🎨

Mit ClickUp-Whiteboards die Erstellung eines Organigramms war noch nie so einfacher oder unterhaltsamer . Zeichnen Sie freihändig in koordinierten Farben, ziehen Sie Verbindungen zwischen Formen, fügen Sie Bilder oder Medien ein, und docs einbetten um Ihr Organigramm zum Leben zu erwecken - auf einer endlosen Leinwand mit Echtzeit-Bearbeitung, um mit dem Team ohne Überschneidungen zu arbeiten.

mit ClickUp Whiteboards können Sie Ihr Organigramm von Grund auf oder mit einer Vorlage erstellen und in Echtzeit bearbeiten Ein Whiteboard erstellen in Ihrem Team.

Schlüsselfunktion 3: ClickUp Mind Maps 🧠

bilden Sie das Netz der Rollen in Ihrer Organisation in einer intuitiven und hoch visuellen Mind Map in ClickUp ab

Wenn Sie ClickUp Whiteboards cool fanden, werden Sie Mind Maps lieben. Und Sie können sogar eine Mind Map auf Ihrem Whiteboard erstellen! Aber dazu gleich mehr. 🤓 Eine Mind Map ist ein hierarchisches Diagramm, das Sie um eine oder mehrere Hauptideen herum aufbauen. Es verbessert die nicht-lineare Organisation von Informationen und ermöglicht es Ihnen, ein Konzept wie ein Profi zu betrachten und zu analysieren.

Einige gängige Mindmaps beispiele für Anwendungsfälle sind das Projektmanagement, die Geschäftsstrategieplanung und die Fertigung. ClickUp Mind Maps gibt Ihnen Raum, um Ihr Organigramm und Ihre Ideen bis ins Unendliche auszudehnen! Kein Wunder, dass es den ersten Platz unter den besten mindmapping-Software . Darüber hinaus können Sie Listen, Aufgaben, Checklisten und Unteraufgaben aus Ihrem Arbeitsbereich direkt in Ihre ClickUp Mind Map einfügen, so dass sie automatisch aktualisiert wird, wenn diese Ressourcen bearbeitet werden.

Einfache Erstellung, Anpassung und Löschung von Organigrammen direkt aus Mind Maps

Wechseln Sie in den Leermodus und bauen Sie Ihre Mind Map von Grund auf neu auf

Genießen Sie eine klare Sicht auf Ihr Organigramm, indem Sie leere Zweige herausfiltern

Aktualisieren Sie alle Personen außerhalb Ihres Arbeitsbereichs über den Fortschritt Ihres Projekts

👉 Tiefen Sie ein, wie Mind Maps werden die Art und Weise verändern, wie Sie Projekte managen .

ClickUp pros

Mobilfreundliche Plattform zum Erstellen und Anzeigen Ihres Organigramms von unterwegs aus

Eine All-in-One-Lösung für jedes Tool in Ihrem Tech-Stack - Sie müssen nicht zwischen Tabs und Seiten hin und her springenüber 1.000 Integrationen um Ihren Arbeitsablauf zu optimieren

Laden Sie das gesamte Team ein und arbeiten Sie mit ihm zusammen, um das Organigramm zu erstellen

24/7-Kundensupport und ausführliche Webinare

Wählen Sie aus einer wachsenden Bibliothek von vorgefertigten Vorlagen oder passen Sie Ihre eigenen an, um Zeit zu sparen

Sie erhalten mehr als 100 native Integrationen einschließlich Integromat und Zapier ClickUp-Nachteile

Die mobile App hat nicht alle ClickUp-Ansichten...noch nicht! 🔮

ClickUp Preise

Steigen Sie in einen Free-forever-Plan ein, um zu sehen, wie ClickUp für Sie Wunder bewirken kann. Rüsten Sie dann auf, um Ihre Organigrammerstellung in die Höhe zu treiben (die folgenden Preise werden jährlich abgerechnet):

Unlimited ($7 pro Arbeitsplatz pro Monat): Viele leistungsstarke Whiteboard-Funktionen, Dokumente, Vorlagen, unbegrenzte Aufgaben und Mitglieder, 100 MB Speicherplatz und mehr

Viele leistungsstarke Whiteboard-Funktionen, Dokumente, Vorlagen, unbegrenzte Aufgaben und Mitglieder, 100 MB Speicherplatz und mehr Business ($12 pro Arbeitsplatz pro Monat): Unbegrenzter Speicherplatz, unbegrenzte Integrationen, unbegrenzte Dashboards, agile Berichte und mehr

Unbegrenzter Speicherplatz, unbegrenzte Integrationen, unbegrenzte Dashboards, agile Berichte und mehr Enterprise (Individuelle Preise, kontaktieren Sie uns!): Unteraufgaben in mehreren Listen, benutzerdefinierte Rollenerstellung, benutzerdefinierte Berechtigungen, mehr Automatisierungen und API und mehr

ClickUp-Kundenbewertungen

G2: 4.7/5 (4,430+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (2,820+ Bewertungen)

2. Die Org

erstellen Sie Ihr eigenes Organigramm und durchsuchen Sie andere über Das Organ The Org ist eine weitere der besten kostenlosen Organigrammsoftware, mit der Sie Ihre Organisationsstruktur erstellen und mit allen - und wir meinen jedem - teilen können. Jeder kann auf die auf dieser Plattform erstellten Organigramme zugreifen, sodass Sie einen Blick auf die Organigramme anderer führender Unternehmen werfen können (z. B. Google, Tesla, Netflix und Amazon) und sich von anderen leistungsstarken Unternehmen inspirieren lassen können, um Ihr Unternehmen voranzubringen.

Die Funktionen von The Org Top

Explore: Stöbern Sie in den Organigrammen führender Unternehmen in verschiedenen Branchen und lassen Sie sich inspirieren

Stöbern Sie in den Organigrammen führender Unternehmen in verschiedenen Branchen und lassen Sie sich inspirieren Leitfäden: Holen Sie sich ausführliche und kostenlose Ressourcen, um bessere Organigramme zu erstellen, Ihre Einstellungsfähigkeiten zu schärfen und Ihre Teamstrukturen zu verbessern

Holen Sie sich ausführliche und kostenlose Ressourcen, um bessere Organigramme zu erstellen, Ihre Einstellungsfähigkeiten zu schärfen und Ihre Teamstrukturen zu verbessern Talent: Möchten Sie erstklassige Bewerber anlocken? Präsentieren Sie Ihre Kultur und Ihre Mitarbeiter mit einem öffentlichen Organigramm.

Möchten Sie erstklassige Bewerber anlocken? Präsentieren Sie Ihre Kultur und Ihre Mitarbeiter mit einem öffentlichen Organigramm. Scout: Erhalten Sie hochwertige und kuratierte Kandidaten in Ihrem Kalender

Die Org-Profis

Benutzerfreundliches UI macht die Nutzung der Plattform zum Kinderspiel

Ermöglicht es Ihrem Team, mit den Mitarbeitern anderer Unternehmen zu interagieren, Ideen auszutauschen und zu zeigen, was Sie haben - fast wie ein Organigramm in den sozialen Medien!

Bewerber können Ihre offenen Stellen einsehen und sehen, ob sie zu Ihnen passen

Die Nachteile von Org

Ehrlich gesagt, möchten Sie Ihr Organigramm vielleicht noch nicht mit externen Parteien teilen

Die Org-Preise

Sie können diese Organigrammsoftware kostenlos nutzen!

The Org Kundenbewertungen

G2: N/A

Capterra: k.A

3. Lucidchart

erstellen Sie Organigramme in einem endlosen Raum über Lucidchart Ein Cloud-basierter Arbeitsbereich, Lucidchart ermöglicht es Ihnen, mehr als nur Ihr eigenes Organigramm zu erstellen. Von der Erstellung von Mindmaps und Wireframes bis hin zum Brainstorming von Ideen - das Tool hält vielen wichtigen Tests stand.

Sie können von Grund auf neu beginnen oder sich ein vorlage zur Erstellung von Organigrammen schnell.

Lucidchart Top-Funktionen

Diagrammfunktionen: Diagrammieren Sie Ihre Prozesse und Personen für eine optimale Kommunikation komplexer Ideen.

Diagrammieren Sie Ihre Prozesse und Personen für eine optimale Kommunikation komplexer Ideen. Intuitive Benutzeroberfläche: Die Cloud-basierte Plattform macht das Erstellen von Diagrammen mühelos, unabhängig von Betriebssystem, Gerät oder Browser

Die Cloud-basierte Plattform macht das Erstellen von Diagrammen mühelos, unabhängig von Betriebssystem, Gerät oder Browser Kollaborationstools: Starten Sie Ihre Zusammenarbeit! Nutzen Sie die kollaborativen Cursor, den Chat im Editor, die Co-Authoring-Funktionen und die formbezogenen Kommentare.

Starten Sie Ihre Zusammenarbeit! Nutzen Sie die kollaborativen Cursor, den Chat im Editor, die Co-Authoring-Funktionen und die formbezogenen Kommentare. Automatische Visualisierung: Generieren Sie ERDs, Organigramme und vieles mehr mit automatischer Visualisierung

Generieren Sie ERDs, Organigramme und vieles mehr mit automatischer Visualisierung Datenverknüpfung: Überlagern Sie wichtige Details in bestehenden Diagrammen, um Daten sofort im Kontext zu sehen

Überlagern Sie wichtige Details in bestehenden Diagrammen, um Daten sofort im Kontext zu sehen Integration: Integration mit Asana, Microsoft Office, Slack,Google Arbeitsbereich, und anderen Anwendungen, in denen die Konversation bereits stattfindet

Lucidchart Profis

Einfach zu benutzen

Präsentierbare und druckbare Schnittstelle

Aktiviert Single Sign-On

Vorgefertigte Vorlagen

Nachteile von Lucidchart

Die Icon-Bibliothek bietet nur wenige allgemeine Icons, sondern nur technisch orientierte Assets

Standardfarbe und -größe können nicht angepasst werden

Schwierige Anpassung des Portals

Es ist nicht möglich, ein neues Diagramm auf einem bereits personalisierten Diagramm neu zu erstellen

Lucidchart Preise

Kostenlos: Drei editierbare Dokumente, 100 Vorlagen (einschließlichHR-Vorlagen), und grundlegende Funktionen für die Zusammenarbeit und Integrationen

Drei editierbare Dokumente, 100 Vorlagen (einschließlichHR-Vorlagen), und grundlegende Funktionen für die Zusammenarbeit und Integrationen Einzelperson (ab 7,95 $): Unbegrenzt bearbeitbare Dokumente, über 1.000 professionelle Vorlagen

Unbegrenzt bearbeitbare Dokumente, über 1.000 professionelle Vorlagen Team (ab $9 pro Benutzer): Erweiterte Funktionen für die Zusammenarbeit und Integrationen

Erweiterte Funktionen für die Zusammenarbeit und Integrationen Enterprise (individueller Preis): Erweiterte Verwaltungsfunktionen

Lucidchart Kundenbewertungen

G2: 4.6/5 (1,610+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (1,430+ Bewertungen)

Bonus: UML-Diagrammvorlagen !

4. Creately

erstellen Sie Ihr eigenes Firmenorganigramm über Kreativ Creately ist eine allgemeine Diagrammsoftware mit einem robusten Organigramm, Kommentarfunktionen und Funktionen zur Zusammenarbeit. Mit diesem Tool sind Ihre professionellen Diagramme nur ein paar Klicks entfernt. Und obwohl Creately cloudbasiert ist, können Sie es auch offline nutzen!

Die wichtigsten Funktionen von Creately

Ein Arbeitsbereich, der über das Visuelle hinausgeht: Befreien Sie Ihre Daten von Tabellenkalkulationen und Tabellen. Sie können Aufgaben, Daten, Links, Notizen, Workflow-Status und mehr hinzufügen

Befreien Sie Ihre Daten von Tabellenkalkulationen und Tabellen. Sie können Aufgaben, Daten, Links, Notizen, Workflow-Status und mehr hinzufügen Robuste Synchronisierung: Das gleiche Element kann als Prozessschritt, Haftnotiz oder Kuchen erscheinen! (wenn das für Sie funktioniert)

Das gleiche Element kann als Prozessschritt, Haftnotiz oder Kuchen erscheinen! (wenn das für Sie funktioniert) Sinnvolle Datenintegration: Ziehen Sie nur die gewünschten Elemente von normalerweise nicht verwandten Plattformen hinzu

Creately Vorteile

Beeindruckende Benutzeroberfläche

Leicht anpassbares Organigramm

Die kostenlose Version bietet Ihnen mehr Platz als erwartet

Die Nachteile von Creately

Eine begrenzte Anzahl von Tutorials

Das Erstellen von Linien zwischen Verbindungen kann schwierig sein

Creately Preise

Es gibt einen kostenlosen Plan für Ihre Testfahrt. Sie können dann ein Upgrade auf:

Kostenlos: Drei Arbeitsbereiche, ein Ordner, eine begrenzte Anzahl von Formen, grundlegende Funktionen zur Zusammenarbeit, begrenzter Speicherplatz

Drei Arbeitsbereiche, ein Ordner, eine begrenzte Anzahl von Formen, grundlegende Funktionen zur Zusammenarbeit, begrenzter Speicherplatz Persönlicher Plan ($4 pro Monat): Unbegrenzte Arbeitsbereiche, unbegrenzte Ordner, unbegrenzte Shapes, 5 GB Speicherplatz

Unbegrenzte Arbeitsbereiche, unbegrenzte Ordner, unbegrenzte Shapes, 5 GB Speicherplatz Team ($4,80 pro Benutzer, pro Monat): 10 GB Speicherplatz, unbegrenzte Funktionen für die Zusammenarbeit, vorrangiger Support

10 GB Speicherplatz, unbegrenzte Funktionen für die Zusammenarbeit, vorrangiger Support Enterprise (benutzerdefinierte Preise): Erweiterte Teamverwaltungsfunktionen, SSO,kundenerfolg unterstützung

Creately Kundenrezensionen

5. ChartHop

verfolgen Sie mit einem Organigramm, wer zu Ihrem Unternehmen hinzukommt oder es verlässt ChartHop ChartHop ist eines der neuen Unternehmen im Bereich der Organigrammsoftware. Dieser Organigrammersteller soll Organisationen dabei helfen, die Rolle jedes Einzelnen besser zu kommunizieren und Transparenz zu schaffen, indem er zeigt, wer einem Unternehmen beitritt oder es verlässt.

ChartHop ermöglicht es Ihnen, das sich ständig ändernde Organigramm zu verwalten und Änderungen zu speichern, so dass Sie Ihr PowerPoint- und Tabellenkalkulations-Firmenverzeichnis aus dem Fenster werfen können.

Die wichtigsten Funktionen von ChartHop

Visualisieren: Zerlegen Sie Ihr datenreiches Organigramm nach verschiedenen Datenpunkten wie Team, Betriebszugehörigkeit und Leistungsbewertung

Zerlegen Sie Ihr datenreiches Organigramm nach verschiedenen Datenpunkten wie Team, Betriebszugehörigkeit und Leistungsbewertung Exportieren Sie historische Versionen: Exportieren und prüfen Sie das gesamte Organigramm, den Schnappschuss des letzten Quartals oder nur eine Abteilung

Exportieren und prüfen Sie das gesamte Organigramm, den Schnappschuss des letzten Quartals oder nur eine Abteilung Filterbares Mitarbeiterverzeichnis: Mitarbeiter können Fähigkeiten, Interessen, Hobbys usw. austauschen. Die Ergebnisse? Stärkere Beziehungen

ChartHop Vorteile

Einzelne Mitarbeiter können sich Ziele setzen und zur Verantwortung gezogen werden

Fördert eine positive Unternehmenskultur

ChartHop Nachteile

Das schnelle Auffinden einiger wichtiger Funktionen kann eine Herausforderung sein

Das Organigramm zoomt schnell ein und aus, was eine effektive Navigation erschwert

Einige Verzögerungen beim Laden

ChartHop Preise

Basic (kostenlos für bis zu 150 Mitarbeiter): Manager- und Mitarbeiter-Tools, Organigramm-Funktion, Mitarbeiterverzeichnis, SSO

Manager- und Mitarbeiter-Tools, Organigramm-Funktion, Mitarbeiterverzeichnis, SSO Standard ($8 pro Mitarbeiter, pro Monat): Implementierungsservices, Mitarbeiteranalysen, Leistungsbewertungen, Umfragen und Feedback

Implementierungsservices, Mitarbeiteranalysen, Leistungsbewertungen, Umfragen und Feedback Premium ($12 pro Mitarbeiter, pro Monat): ATS-Integration, zusätzliche Integrationen, spezieller Kundenerfolgsmanager

ChartHop Kundenbewertungen

G2: 4.2/5 (80+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (60+ Bewertungen)

6. Pingboard

fügen Sie noch mehr zu Ihrem Organigramm hinzu über Pingboard Pingboard behauptet, "ein Organigramm mit Superkräften" zu sein Es verfügt über satte 32.000+ Vorlagen. Wie auch immer Ihre Organisationsstruktur aussehen mag, Pingboard unterstützt Sie dabei, sie auf sinnvolle Weise darzustellen.

Sie können ein komplettes Mitarbeiterverzeichnis mit persönlichen Daten wie Interessen, Berufsbezeichnungen, Positionen, Geburtstagen und Kontaktinformationen erstellen.

Die wichtigsten Funktionen von Pingboard

360-Grad-Ansicht der Verbindungen: Erkennen Sie schnell, wer wem unterstellt ist und wie Ihre Organisation zusammenhängt

Erkennen Sie schnell, wer wem unterstellt ist und wie Ihre Organisation zusammenhängt Automatische Updates: Jemand ist der Organisation beigetreten, hat seinen Namen geändert oder ist aufgestiegen? Pingboard aktualisiert diese Daten automatisch

Jemand ist der Organisation beigetreten, hat seinen Namen geändert oder ist aufgestiegen? Pingboard aktualisiert diese Daten automatisch Bekanntgabe offener Rollen : Informieren Sie über interne Möglichkeiten und erwartete Aufgaben. An wen werden sie berichten und mit wem werden sie zusammenarbeiten?

Informieren Sie über interne Möglichkeiten und erwartete Aufgaben. An wen werden sie berichten und mit wem werden sie zusammenarbeiten? Sichere Weitergabe: Sie können das Organigramm mit dem Vorstand, Beratern und anderen teilen

Sie können das Organigramm mit dem Vorstand, Beratern und anderen teilen Privates Organigramm: Brainstorming zu Umstrukturierungs- und Einstellungsideen, bevor Sie offene Stellen in der Live-Organisation veröffentlichen

Pingboard-Profis

Kann in den Kalender einer Person integriert werden, um die Kommunikation über neue Mitarbeiter, Geburtstage und Arbeitsjubiläen zu vereinfachen

Ansprechbar für Mobilgeräte

Integrierbar mit verschiedenen Plattformen wie OneLogin, Google Suite

Pingboard Nachteile

Wenn Sie den kostenlosen Tarif nutzen, müssen Sie sich gegen wiederholte Aufforderungen zum Upgrade wehren, selbst wenn Sie mit dem kostenlosen Tarif zufrieden sind

Ein bisschen teurer als die nächsten Konkurrenten

Pingboard-Preise

Team (ab $99 pro Monat für 50 Plätze): Verzeichnis und Profile, Organigramme, Peer-Anerkennung, benutzerdefinierte Felder, Berichte und Organ-Sharing-Funktion

Verzeichnis und Profile, Organigramme, Peer-Anerkennung, benutzerdefinierte Felder, Berichte und Organ-Sharing-Funktion Unternehmen (ab $199 pro Monat für 1.000 Plätze): Erweiterte Synchronisierung, API

Pingboard-Kundenbewertungen

G2: 4.4/5 (280+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (580+ Bewertungen)

7. ClosePlan von People.ai

erstellen Sie Ihre Organisation direkt aus Ihren Salesforce-Kontakten über ClosePlan von People.ai People.ai bringt Ihnen ClosePlan, eine Drittanbieter-Anwendung für Salesforce. Diese Software ermöglicht es Ihnen, ein Organigramm direkt aus Ihren aktuellen Salesforce-Kontakten zu erstellen.

CloseUp Relationship Maps bietet Vertriebsteams einen nahtlosen Organigrammersteller, um die Struktur einer Organisation zu visualisieren und Leads bis zum Abschluss zu betrachten.

Die wichtigsten Funktionen von ClosePlan

Engagement-Daten: People.ai bezieht Daten aus Kollaborationssystemen, Kalendern und E-Mails. Das Ergebnis? Tiefer Einblick in den Verlauf und die Qualität von Opportunities

People.ai bezieht Daten aus Kollaborationssystemen, Kalendern und E-Mails. Das Ergebnis? Tiefer Einblick in den Verlauf und die Qualität von Opportunities KI-gestützte Erkenntnisse: Identifizieren Sie Hindernisse auf dem Weg zum Abschluss, um Leads wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Dies steigert die Abschlussraten enorm

Identifizieren Sie Hindernisse auf dem Weg zum Abschluss, um Leads wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Dies steigert die Abschlussraten enorm Quantifizierung von Geschäftsabschlüssen und Trichterzustand: Erhöhen Sie die Vorhersagbarkeit von Umsätzen, indem Sie Geschäftsabschlüsse quantifizieren und sie im gesamten Unternehmen teilen

Erhöhen Sie die Vorhersagbarkeit von Umsätzen, indem Sie Geschäftsabschlüsse quantifizieren und sie im gesamten Unternehmen teilen Intelligente" Beziehungskarten: Generieren Sie diese Karten automatisch in Salesforce und füllen Sie die Aktivitäts- und Kontaktfelder automatisch aus

ClosePlan Vorteile

Liefert echte Daten für B2B-Vertriebsteams zur Erstellung genauer Prognosen

Bietet die Möglichkeit, Opportunities zu klassifizieren und zu verfolgen, während sie einen Verkaufstrichter durchlaufen

Beschleunigt den Verkaufszyklus: Sie können Budgetverantwortliche und Einflussnehmer identifizieren, die den Prozess beschleunigen können

Nachteile von ClosePlan

Hat eine steile Lernkurve

ClosePlan Preise

Kontaktieren Sie People.ai für Preise

ClosePlan Kundenbewertungen

G2: N/A

Capterra: 5/5 (1 Bewertung)

8. Gliffy

ziehen Sie Formen über Ihr Organigramm, um Ihre Unternehmensstruktur zu erstellen Gliffy Lassen Sie sich von den niedrigen Preisen von Gliffy nicht täuschen. Es bietet Ihnen eine intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche, um mit der Erstellung Ihres Organigramms zu beginnen. Es gibt tonnenweise vorgefertigte Vorlagen, deren Stile, Schriftarten und Farben Sie an Ihre Bedürfnisse anpassen können markenstil und Bedürfnisse .

Gliffy top features

Diagramm mit Leichtigkeit: Verwenden Sie robuste Themen oder Vorlagen, um Ihrer Idee Leben einzuhauchen. Drag & Drop-Formen sind auch dabei!

Verwenden Sie robuste Themen oder Vorlagen, um Ihrer Idee Leben einzuhauchen. Drag & Drop-Formen sind auch dabei! Teilen: Sie erhalten eine URL, um Ihre Kreativität zu teilen. Sie können es auch in Ihre Website einbetten

Sie erhalten eine URL, um Ihre Kreativität zu teilen. Sie können es auch in Ihre Website einbetten Schnelle Zusammenarbeit: Wählen Sie Personen aus, die Ihre Zeichnung sehen, bearbeiten und sich darüber austauschen können

Wählen Sie Personen aus, die Ihre Zeichnung sehen, bearbeiten und sich darüber austauschen können Integration: Verwenden Sie Atlassian, um eine Zeichnung zu Confluence und Jira hinzuzufügen

Verwenden Sie Atlassian, um eine Zeichnung zu Confluence und Jira hinzuzufügen Alles nachverfolgen: Frühere Versionen nachverfolgen und bei Bedarf überarbeiten

Frühere Versionen nachverfolgen und bei Bedarf überarbeiten Import-Export: Importieren Sie frühere Diagramme und geben Sie ihnen einen neuen Anstrich. Exportieren Sie neue Diagramme.

Gliffy Vorteile

Die ersten Schritte mit Gliffy sind ein Kinderspiel

Vertraute und benutzerfreundliche Benutzeroberfläche mit Drag-and-Drop-Funktionalität

Gliffy Nachteile

Zusätzliche Gebühren für Confluence-Add-ons

Begrenzte Funktionen im persönlichen Plan

Gliffy Preise

Nach einer 2-wöchigen kostenlosen Testphase können Sie entweder auf den Professional- oder den Enterprise-Plan upgraden.

Professional ($8 pro Monat für bis zu neun Nutzer, $6 pro Monat von 10 bis zu 50 Nutzern): Unbegrenzte Anzahl von Diagrammen, Zugang zu Vorlagen, 24/7 E-Mail-Support, Kommentierung, private Freigabe

Unbegrenzte Anzahl von Diagrammen, Zugang zu Vorlagen, 24/7 E-Mail-Support, Kommentierung, private Freigabe Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Auch die Atlassian-Anwendungen von Gliffy haben ihren Preis. 🥵

Sowohl Gliffy Diagrams für Confluence als auch Gliffy Diagrams für Jira kosten:

$10 pro Monat für bis zu 10 Nutzer

$3,80 pro Monat ab 11 Benutzern, bis zu 100

Gliffy-Kundenbewertungen

G2: 4.2/5 (90+ Bewertungen)

Capterra: 4.3 (50+ Bewertungen)

9. Freshteam

erstellen Sie übersichtliche Organigramme und verwalten Sie HR-Funktionen über Freshteam Freshteam ist ein Produkt von Freshworks, mit dem Sie mühelos klare Organigramme erstellen können. Organisieren Sie Mitarbeiter, Prozesse und Positionen, um sicherzustellen, dass alle auf derselben Seite stehen.

Verwalten Sie HR-Funktionen an einem einzigen Ort: Einstellung, Onboarding, Mitarbeiterdetails und HR-Workflows. Keine Verwirrung mehr darüber, wer was zu tun hat.

Die wichtigsten Funktionen von Freshteam

Automatisierung alltäglicher Aufgaben: Behauptet, die Arbeitsbelastung der Personalabteilung um satte 75% zu reduzieren

Behauptet, die Arbeitsbelastung der Personalabteilung um satte 75% zu reduzieren Schnelleres Onboarding: Reduzieren Sie die Fragen neuer Mitarbeiter beim Onboarding

Reduzieren Sie die Fragen neuer Mitarbeiter beim Onboarding Organisieren Sie alles: Organisieren und speichern Sie Mitarbeiterdaten unter Verschluss

Organisieren und speichern Sie Mitarbeiterdaten unter Verschluss Abwesenheitszeiten verwalten: Stressfreies Verfolgen und Melden von Abwesenheiten und Freistellungen

Stressfreies Verfolgen und Melden von Abwesenheiten und Freistellungen Nahtlose Integration: Integrieren Sie mit mehr als 100 Anwendungen, um alle Mitarbeiter auf dieselbe Wellenlänge zu bringen.

Freshteam pros

Spart Zeit durch Automatisierung

Verfolgt den Weg und die Etappen des neuen Mitarbeiters

Möglichkeit, eine professionelle Karriereseite zu erstellen

Freshteam Nachteile

Benutzerfreundlichkeit kann verwirrend sein

Unfähig, die Vielfalt der Bewerber zu verfolgen

Begrenzte Analysefunktionen

Freshteam-Preise

Kostenlos (bis zu 50 Nutzer): Bis zu drei veröffentlichte Stellenausschreibungen, Posteingang für Rekrutierungsteams, einfache Karriereseite, Organigramme

Bis zu drei veröffentlichte Stellenausschreibungen, Posteingang für Rekrutierungsteams, einfache Karriereseite, Organigramme Growth ($1,20 pro Mitarbeiter, pro Monat + $71 monatliche Plattformgebühr): Bis zu 20 veröffentlichte Stellenausschreibungen, Integration von Jobbörsen, anpassbare Karriereseite, Workflows für die Genehmigung von Auszeiten

Bis zu 20 veröffentlichte Stellenausschreibungen, Integration von Jobbörsen, anpassbare Karriereseite, Workflows für die Genehmigung von Auszeiten Pro ($2,40 pro Mitarbeiter, pro Monat + $119 monatliche Plattformgebühr): Bis zu 100 veröffentlichte Stellen, Social Recruiting, benutzerdefinierte Jobfelder, E-Sign-Software

Bis zu 100 veröffentlichte Stellen, Social Recruiting, benutzerdefinierte Jobfelder, E-Sign-Software Enterprise ($4,80 pro Platz, pro Monat + $203 monatliche Plattformgebühren): Unbegrenzte Onboarding- und Offboarding-Checklisten, benutzerdefinierte URL und SSL-Zertifikate, Datenexport mit einem Klick

Freshteam-Kundenbewertungen

G2: 4.6/5 (200+ Bewertungen)

Capterra: 4.3/5 (130+ Bewertungen)

10. Organimi

anpassen von Organigrammen an Ihre Marke über Organimi Organimi ist eine einfach zu bedienende Organigrammsoftware, die sich auf die Tools beschränkt, die Sie für die Darstellung der Abteilungen Ihres Unternehmens benötigen. Verwenden Sie einen CSV-Import, um ein Organigramm schnell zu erstellen und fügen Sie Ihrem Diagramm Farben hinzu, um Ihre Marke widerzuspiegeln.

Die wichtigsten Funktionen von Organimi

Erstellen Sie in wenigen Minuten: Verbinden Sie sich mit einem aktuellen HR-System oder verwenden Sie eine direkte Integration oder eine CSV-Datei, um schnell ein Organigramm zu erstellen

Verbinden Sie sich mit einem aktuellen HR-System oder verwenden Sie eine direkte Integration oder eine CSV-Datei, um schnell ein Organigramm zu erstellen Halten Sie alle auf dem Laufenden: Teilen Sie das Organigramm privat oder öffentlich. Sie können es auch in eine Website einbetten!

Teilen Sie das Organigramm privat oder öffentlich. Sie können es auch in eine Website einbetten! Kanalisieren Sie Ihren inneren Künstler: Nutzen Sie die SmartChart Legende, um Ihre Kreativität bei der Gestaltung eines Organigramms unter Beweis zu stellen

Nutzen Sie die SmartChart Legende, um Ihre Kreativität bei der Gestaltung eines Organigramms unter Beweis zu stellen Geben Sie dem Namen ein Gesicht: Bleiben Sie dank der Fototafeln und der Verzeichnisfunktionen mit dem Titelinhaber in Verbindung.

Organimi Profis

Reagierender technischer Support

Mehrere Optionen zur Erweiterung Ihrer Organisationsstruktur

Einfache Aktualisierung der Mitgliederdaten

Nachteile von Organimi

Manche Benutzer haben Schwierigkeiten, eine neue Gruppe mit einem ähnlichen Titel wie andere im Unternehmen einzurichten

Preise von Organimi

Wie viele Mitarbeiter wollen Sie dem Organigramm hinzufügen? Davon hängt der zu zahlende Betrag ab.

Basic (ab $10 pro Monat, bis zu 150 Mitarbeiter): Unbegrenzte Anzahl von Organigrammen, Organismen und benutzerdefinierten Feldern, manuelle und automatische Organigrammerstellung, Anpassung des Organigramm-Brandings

Unbegrenzte Anzahl von Organigrammen, Organismen und benutzerdefinierten Feldern, manuelle und automatische Organigrammerstellung, Anpassung des Organigramm-Brandings Premium ($20 pro Monat, bis zu 150 Mitarbeiter): Unbegrenzte Anzahl von Administratoren, dedizierter Erfolgsmanager, Zugang zumatrix-Organigramme, API-Zugang

Unbegrenzte Anzahl von Administratoren, dedizierter Erfolgsmanager, Zugang zumatrix-Organigramme, API-Zugang Kontakt für einen individuellen Plan mit individuellen Preisen

Organimi Kundenrezensionen

G2: 4.4/5 (80+ Bewertungen)

Capterra: 4.2/5 (130+ Bewertungen)

Organigramm Software FAQs

Was sind die Vorteile der Verwendung von Organigrammerstellern?

Mit Organigrammsoftware können Unternehmen auf einfache Weise Organigramme erstellen und aktualisieren, die ein klares Bild von der Struktur, den Rollen und den Verantwortlichkeiten des Unternehmens vermitteln. Außerdem kann es die Kommunikation verbessern, die Transparenz erhöhen und bei der Personalplanung und Entscheidungsfindung helfen.

Auf welche Funktionen sollte ich bei Organigrammerstellern achten?

Bei der Auswahl von Organigrammsoftware ist es wichtig, auf Funktionen wie Benutzerfreundlichkeit, Anpassungsmöglichkeiten, Tools für die Zusammenarbeit und Integration mit anderen Softwareprogrammen zu achten. Manche Software bietet auch erweiterte Funktionen wie datenvisualisierung , Analysen und Automatisierung. Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens zu ermitteln und eine Software zu wählen, die diesen Anforderungen entspricht.

Um die Mitarbeiterdaten für Organigramme auf dem neuesten Stand zu halten, sollten Sie ein zentrales System für die Datenerfassung und -aktualisierung einrichten. Ermutigen Sie Ihre Mitarbeiter, ihre eigenen Daten regelmäßig zu überprüfen und zu aktualisieren. Führen Sie eine Richtlinie ein, nach der Manager die Personalabteilung umgehend über alle Änderungen informieren müssen. Nutzen Sie HR-Software mit Selbstbedienungsportalen, über die die Mitarbeiter ihre Daten problemlos aktualisieren können. Dieser proaktive Ansatz gewährleistet, dass die Organigramme die genauesten und aktuellsten Informationen widerspiegeln.

Bonus: Wie man ein Organigramm in Word erstellt !

Organigramme sind ein unverzichtbarer Bestandteil jeder modernen Organisation - Sie können Ihre gesamte Belegschaft verfolgen, Daten visualisieren, Profile verwalten, wichtige Kennzahlen überwachen und die besten Personalpraktiken im Auge behalten.

Im Internet wimmelt es nur so von Lösungen, die Ergebnisse versprechen, aber unsere besten Lösungen machen Ihre Suche zu einem Kinderspiel. hier ist eine Übersicht über das, was wir gefunden haben:_

ClickUp: Leistungsstarke Funktionen, die jede App ersetzen - für alle Organisationen, jede Teamgröße und jede Branche

Leistungsstarke Funktionen, die jede App ersetzen - für alle Organisationen, jede Teamgröße und jede Branche The Org: Ein öffentliches Organigramm-Netzwerk für jedermann

Ein öffentliches Organigramm-Netzwerk für jedermann Lucidchart: Für die Erstellung von Organigrammen zur Präsentation vor Gruppen

Für die Erstellung von Organigrammen zur Präsentation vor Gruppen Creately: Für ein Organigramm, das Sie kommentieren und auf das Sie offline zugreifen können

Für ein Organigramm, das Sie kommentieren und auf das Sie offline zugreifen können ChartHop: Eine neuere Software, die Tabellenkalkulationen und Powerpoints in Unternehmen ersetzen soll

Eine neuere Software, die Tabellenkalkulationen und Powerpoints in Unternehmen ersetzen soll Pingboard: Mehr vorgefertigte Vorlagen als die meisten anderen Lösungen

Mehr vorgefertigte Vorlagen als die meisten anderen Lösungen ClosePlan: Leads und Opportunities von A bis Z in Salesforce-Kontakten sehen

Leads und Opportunities von A bis Z in Salesforce-Kontakten sehen Gliffy: Für volle Drag-and-Drop-Freiheit

Für volle Drag-and-Drop-Freiheit Freshteam: Eine moderne Lösung für HR

Eine moderne Lösung für HR Organimi: Für den einfachen Import von Organigrammen aus CSV

Wir wissen, dass es eine große Herausforderung ist, 10 Software-Optionen auszuprobieren, aber es gibt keinen besseren Ort, um mit Ihrer Organigramm-Reise zu beginnen als den Anfang dieser Liste - mit ClickUp !

Produktivität ist der Kern jeder ClickUp-Funktion. Mit seinen hochgradig visuellen Mind Maps, kollaborativen Dokumenten und Whiteboards gibt Ihnen ClickUp die Möglichkeit, das Organigramm Ihrer Träume zu erstellen und es einfach im Team zu teilen.

Und stellen Sie sich vor, Sie hätten die Freiheit auf einer Leinwand, die direkt mit Ihrem Arbeitsablauf verbunden ist Mit ClickUp können Sie Ihr Organigramm in etwas verwandeln, mit dem Sie arbeiten können, und es lässt sich mit über 1.000 anderen Arbeitswerkzeugen integrieren, so dass Sie alle Aspekte Ihrer Organisation auf einer einzigen Plattform verwalten können.

Lassen Sie uns Ihre gesamte Arbeit an einem Ort zusammenfassen. Erste Schritte mit ClickUp heute. 💡