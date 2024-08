Social-Media-Projektmanagement im Jahr 2024: Der ultimative Leitfaden

Sind Sie auf der Suche nach einem klar definierten Prozess für die Verwaltung Ihrer Social-Media-Projekte? Wir wissen, dass dies manchmal eine große Herausforderung sein kann, deshalb haben wir einen Leitfaden für Sie erstellt!

In diesem umfassenden Leitfaden werden wir uns mit den komplizierten Details des Social Media-Projektmanagements befassen. Wir erläutern, was dieser Prozess beinhaltet, heben seine Vorteile hervor und geben Ihnen wertvolle Tipps, um Ihren Erfolg sicherzustellen.

Fangen wir also ohne Umschweife gleich an! 👩‍💻✨

Was ist Social Media Project Management?

Social-Media-Projektmanagement ist der Prozess der Planung, des Einsatzes und der Überwachung von Social Media marketing-Kampagnen über mehrere Plattformen hinweg, um bestimmte Ziele zu erreichen, wie z. B. die Steigerung des Umsatzes, die Verbesserung der Follower-Bindung oder die Positionierung als Vordenker in einer bestimmten Branche.

Das Projektmanagement für soziale Medien umfasst mehrere Aktivitäten, darunter:

Erstellung von Inhalten

Planung von Inhalten und Terminierung

Einrichtung vonworkflows für soziale Medien* Messung der Kampagnenleistung

Und mehr

Social Media Manager zählen oft auf projektmanagementsoftware und tools zur Verwaltung sozialer Medien um diese Aktivitäten zu unterstützen.

Die Social Posts Vorlage von ClickUp mit flexiblen, vorgefertigten Ansichten, benutzerdefinierten Status, benutzerdefinierten Feldern und vielem mehr bietet Ihnen Ihr persönliches Social-Media-Template die perfekte Grundlage, um Ihre Inhalte einzubinden, zu strategisieren und zu optimieren

Social Media-Projektmanagement im Vergleich zum traditionellen Projektmanagement

Social-Media-Projektmanagement und traditionelles Projektmanagement sind in der Geschäftswelt zwar beide wichtig, funktionieren aber unterschiedlich.

Social-Media-Projektmanagement ist eine spezialisierte Disziplin, die sich auf die Planung, Ausführung und Überwachung von Social-Media-Initiativen konzentriert. Dazu gehören die Erstellung ansprechender Inhalte, die Planung von Beiträgen, die Verwaltung von Interaktionen mit dem Publikum und die Analyse von Leistungsdaten. Tools wie ClickUp sind hier von unschätzbarem Wert und bieten Funktionen für eine effektive Organisation, Zusammenarbeit und Messung.

Traditionelles Projektmanagement ist jedoch ein breiteres Feld, das auf jede Art von Projekt anwendbar ist - egal, ob es sich um den Bau, die Softwareentwicklung oder die Veranstaltungsplanung handelt. Es umfasst die Festlegung von Projektzielen, die Zuweisung von Ressourcen, die Verwaltung von Zeitplänen und die Überwachung des Fortschritts bis zur Fertigstellung.

Der Hauptunterschied liegt in ihrem Fokus. Das Projektmanagement in den sozialen Medien erfordert Reaktionen in Echtzeit und ständige Anpassungen auf der Grundlage des Publikumsfeedbacks. Es ist dynamisch, interaktiv und in hohem Maße abhängig von spezialisierten Tools wie ClickUp.

Andererseits ist das traditionelle Projektmanagement strukturierter und konzentriert sich auf die Durchführung von Projekten innerhalb definierter Grenzen von Umfang, Zeit, Kosten und Qualität. Es erfordert ein breiteres Spektrum an Fähigkeiten, einschließlich Führung, Risikomanagement und Stakeholder-Management.

Was gehört zum Social-Media-Projektmanagement?

Das Projektmanagement für soziale Medien umfasst verschiedene Aktivitäten. Lassen Sie uns ein wenig tiefer in jede einzelne Aktivität eintauchen, um ein Verständnis dafür zu bekommen, wie dieser Prozess aussieht.

1. Kampagnenplanung und -management

Die Kampagnenplanung ist einer der wichtigsten Aspekte Ihrer Social-Media-Strategie - sie gibt Ihren sozialen Kampagnen eine Richtung und hilft, sie auf die allgemeinen Unternehmensziele abzustimmen.

Beginnen Sie damit, das Hauptziel Ihrer Social-Media-Marketingstrategie festzulegen, z. B. die Steigerung positiver Markenerwähnungen um 20 % innerhalb von drei Monaten.

Legen Sie dann Ihre Meilensteine fest. Diese stellen kleinere Erfolge dar, die zur Erreichung des Hauptziels beitragen. Nach demselben Beispiel wäre ein guter Meilenstein die Steigerung der positiven Online-Erwähnungen einer Marke um 7 % im ersten Monat.

Dann müssen Sie festlegen, wie Sie Ihre Ziele erreichen können meilensteine und Ziele . Dieser Prozess umfasst die Ermittlung der am besten geeigneten sozialen Mediennetzwerke und der Art der benötigten Inhalte, die Zusammenstellung des Teams, die Erstellung eines Zeitplans für die Durchführung der Kampagne und vieles mehr.

Ziehen Sie in Erwägung, die in früheren Kampagnen verwendeten Taktiken zu bewerten, um zu sehen, was in Ihren aktuellen Strategien für soziale Medien funktionieren würde.

PRO TIPP Entwickeln Sie Ihren Social-Media-Marketing-Kampagnenplan mit einer Vorlage wie der Kampagnenplan-Vorlage von ClickUp und wenden Sie dann die Vorlage für die Verwaltung von Marketing-Kampagnen von ClickUp die Ihnen hilft, mehrere Marketingkampagnen an einem Ort zu planen, durchzuführen und zu verwalten.

2. Erstellung von Inhalten

Inhalte sind ein wesentlicher Bestandteil Ihrer sozialen Medien und markenführung strategien - sie geben Ihrer Marke eine Stimme und verbinden Ihre Anhängerschaft mit Ihrem Unternehmen.

Allerdings ist die Erstellung von Inhalten ein kontinuierlicher Prozess und keine leichte Aufgabe. Kreative Briefs sind unerlässlich, um klare und präzise Richtlinien für kreative Social-Media-Projekte zu erstellen. Diese Dokumente enthalten alle notwendigen Informationen über Ihre Projektziele, die Art und Weise, wie diese erreicht werden sollen, Ihr Zielpublikum und vieles mehr. Mit anderen Worten: Kreative Briefs sind hilfreich bei der Ausarbeitung relevanter Inhaltsideen, die mit den Zielen Ihres Unternehmens und Ihrer Zielgruppe übereinstimmen.

Obwohl die Erstellung von Inhalten zeitaufwändig sein kann, gibt es verschiedene AI-Marketing-Tools wie ClickUp mit einer eingebauten KI schreibassistent kann die Ideenfindung, das Verfassen und den Feinschliff von Inhalten beschleunigen. ⚡️

Mit ClickUp AI Kampagnenideen mit Blick auf die Zielgruppe und die Kampagnenziele generieren

Ein weiteres Tool mit KI-Funktionen für soziale Medien ist planbar. Es hat eine Werkzeug zur Erstellung von KI-Inhalten ist direkt in den Post-Composer integriert. Es enthält eine Reihe von vordefinierten Schreibaufforderungen, die Ihnen helfen, Ihre Texte zu verbessern, und ermöglicht es Ihnen auch, benutzerdefinierte, detaillierte Anweisungen zu geben.

Generierung von KI-generierten Texten für Social Posts (via Planable)

Verlassen Sie sich jedoch nicht ausschließlich darauf. Inhalte sind das wichtigste Mittel, um mit Ihrer Zielgruppe in Kontakt zu treten und zu kommunizieren, daher ist die menschliche Note ein Muss, besonders in den sozialen Medien. ✨

3. Kalender für Inhalte Erstellen eines Kalenders für soziale Medien geht Hand in Hand mit der Erstellung von Inhalten. Dies sind Zeitpläne, mit denen Sie Beiträge in sozialen Medien im Voraus planen können. Dies kann Ihnen dabei helfen, einen konsistenten Zeitplan für die Beiträge aufrechtzuerhalten, den Prozess der Inhaltserstellung genau zu überwachen und die Beiträge nach bestimmten Kriterien zu organisieren, z. B. nach sozialem Netzwerk, Fälligkeitsterminen, Inhaltsformaten und mehr

Sie können Inhaltskalender aber auch von Grund auf mit Google Sheets oder Excel-Dateien einrichten, vorlagen für Inhaltskalender können Sie etwas Zeit sparen. Sie sind weniger zeitaufwändig auszufüllen und geben Ihnen einen klaren Pfad vor, dem Sie für den nächsten Social-Media-Kalender, den Sie erstellen müssen, folgen können.

Verwalten Sie Ihren Social-Media-Kalender und posten Sie kanalübergreifend in ClickUp Kalenderansicht und Social Media Kalender Vorlage

Bonus: Vorlagen für Content-Marketing-Strategien !

4. Entwicklung und Speicherung kreativer Inhalte

Die Erstellung von Inhalten für soziale Medien kann ein komplexer Prozess sein. Beiträge benötigen schriftliche Inhalte, Grafiken, Videos, Bilder und mehr. Ein System für die Entwicklung dieser kreativen Inhalte ist wichtig für die effiziente Verteilung der Arbeit zwischen Textern, Grafikern, Videografen und Redakteuren.

Eine weitere wesentliche Komponente ist eine Mediathek. Sie dient als Speicherplatz für die autorisierten und markengeschützten Assets eines Unternehmens wie Logos, Videos und Bilder. So können Marketingexperten die kreativen Designelemente, die für die Erstellung eines Beitrags erforderlich sind, leicht organisieren und finden.

PRO TIPP Google Drive ist eine hervorragende Datenbank für digitale Inhalte. Sie können google Drive mit Projektmanagement-Tools integrieren um Ihre kreativen Assets zugänglich zu halten.

5. Planen von Beiträgen

Sobald Ihre kreativen Inhalte fertig sind, ist es an der Zeit, sie in Ihrem Veröffentlichungskalender zu planen. Planen von Beiträgen in sozialen Medien beinhaltet die Ermittlung der besten Tage und Zeiten für die Veröffentlichung von Inhalten in den einzelnen sozialen Netzwerken. Planen Sie Beiträge mit Blick auf Ihre Zielgruppe. Ermitteln Sie die Plattformen, auf denen Ihre Zielgruppe am aktivsten ist, sowie die Tage und Uhrzeiten, an denen sie diese am ehesten nutzt.

Bestimmen Sie dann die ideale Posting-Häufigkeit - Sie wollen nicht zu selten, aber auch nicht zu oft posten. Sie müssen den goldenen Mittelweg finden, und es ist wichtig zu beachten, dass die ideale Posting-Häufigkeit auch von Plattform zu Plattform variieren kann.

PRO TIPP Tools zur Planung von Social Media sind bei Projektmanagern sehr beliebt. ClickUp kann bei Inhalten helfen marketing-Projektmanagement und Planable kann bei der Erstellung und veröffentlichung von Beiträgen in sozialen Medien auf verschiedenen sozialen Plattformen gleichzeitig zu veröffentlichen. Sie ermöglichen auch die Planung von Inhalten im Voraus und gewährleisten eine einheitliche Veröffentlichungsfrequenz.

6. Zuhören und Beobachten der sozialen Medien

Social Media Listening sammelt Daten von verschiedenen Plattformen, um zu verstehen, wie Ihre Zielgruppe mit Ihrer Branche, Ihrem Unternehmen, Ihren Wettbewerbern oder Ihren Produkten umgeht.

Das Social Media Monitoring hingegen geht tiefer und ermutigt Unternehmen, sich aktiv an bestimmten Online-Konversationen zu beteiligen und auf Erwähnungen der Marke zu reagieren.

Wenn Sie sich mit den geeigneten Tools für Social Media Monitoring und Listening ausstatten, können Social Media Marketer mit ihrem Publikum interagieren und potenzielle Kundenbeschwerden angehen, bevor sie zu größeren Problemen werden.

Bonus: Content Marketing Software !

PRO TIPP Das Abhören und Beobachten von sozialen Medien ist ein Instrument der Marktforschung. Verstehen Sie die Schmerzpunkte, Bedürfnisse und Motivationen Ihrer Kunden, indem Sie aktiv Marktforschung betreiben Marktforschungsvorlage von ClickUp kann Ihnen helfen, den Überblick über Ihre Prozesse, Aufgaben und Ergebnisse zu behalten.

7. Arbeitsabläufe und Genehmigungen

Jeder Social-Media-Beitrag muss durch einen prozess der Inhaltsüberprüfung bevor er veröffentlicht werden kann. Dieser Prozess dient als Checkliste, um sicherzustellen, dass der Beitrag alle erforderlichen Anforderungen erfüllt.

Nehmen wir zum Beispiel Infografik-Beiträge. Hier ist ein vorgeschlagener Arbeitsablauf:

Überlegen Sie sich relevante Themen, die Ihr Publikum ansprechen

Führen Sie Recherchen durch und sammeln Sie die entsprechenden Statistiken für den Beitrag

Beauftragen Sie einen Texter, der die Statistiken auf ansprechende Weise präsentiert

Beauftragen Sie einen Grafikdesigner mit der Erstellung visuell ansprechender Grafiken für den Beitrag

Kombinieren Sie den Text und das Bildmaterial, um den endgültigen Beitrag zu erstellen

Gehen Sie den Genehmigungsprozess durch, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist

Fügen Sie die genehmigten Inhalte zur Planung in Ihren Kalender ein

Indem Sie Arbeitsabläufe für verschiedene Arten von Inhalten einrichten, können Sie den Prozess rationalisieren und verbessern die Produktivität. Klare Genehmigungsprozesse stellen zudem sicher, dass nichts übersehen wird und dass Ihre Social-Media-Projekte und -Posts bei der Veröffentlichung fehlerfrei sind.

PRO TIPP Beschleunigen und straffen Sie den Feedback-Prozess mit dem Proofing-Funktion in ClickUp . Mit dieser praktischen Funktion können Sie Bilder, Videos und PDFs mit Anmerkungen versehen. Klicken Sie einfach auf das Bild oder den Abschnitt, zu dem Sie einen Kommentar hinzufügen möchten, und verwenden Sie die @mention-Funktion, um ihn einer bestimmten Person zuzuweisen.

Zentralisieren Sie Feedback und beschleunigen Sie Genehmigungsprozesse mit Proofing, indem Sie Kommentare direkt auf Aufgabenanhänge zuweisen

8. Berichte und Analysen

Der Prozess des Social Media Managements erfordert kontinuierliche Analyse und Verbesserung . Dies hilft den Unternehmen zu lernen, wo ihre Kampagnen erfolgreich sind und wo sie scheitern.

Die Erstellung regelmäßiger Berichte sollte daher zu Ihrem Arbeitspensum gehören. Andernfalls riskieren Sie, Probleme erst dann zu erkennen, wenn es zu spät ist. Überwachen Sie Metriken wie Reichweite, Engagement, Impressionen und mehr.

PRO TIPP Die Überwachung Ihrer Social-Media-Kampagnen und die Verfolgung ihrer Leistungen sind der Schlüssel zum Social-Media-Projektmanagement. Planen Sie entsprechend und starten Sie Ihre nächsten Social-Media-Kampagnen mit Zuversicht, indem Sie Vorlagen wie die Vorlage für Kampagnentracking und -analyse von ClickUp zur Verwaltung von Marketingkampagnen, Ausgaben, Leistung, Werbemitteln und mehr.

Ein gut definierter Social-Media-Plan, ein optimierter Social-Media-Workflow und geeignete Social-Media-Tools sind für Unternehmen, die die Macht der sozialen Medien effektiv nutzen wollen, unerlässlich.

Ob Ihr Plan die Erstellung von Inhalten, die Planung von Beiträgen, die Durchführung eines SEO-Kampagne oder die Verwaltung von Marketing-Teams und -Projekten, können Ihnen Social-Media-Management-Tools wie ClickUp und Planable die Struktur, die Lösungen und die Unterstützung bieten, die Sie für die Umsetzung erfolgreicher Projekte benötigen.

Lassen Sie uns nun erörtern, warum das Management von Social-Media-Projekten im heutigen digitalen Zeitalter so wichtig ist.

1. Sorgt für Klarheit und Abstimmung mit der Strategie

Anstatt alles spontan zu machen, regt das Social Media Management dazu an, Aktivitäten im Voraus zu planen, um eine klare Sicht auf Ihre Ziele zu gewährleisten.

Spezielle Projektmanagement-Plattformen wie ClickUp bieten die notwendigen Tools, um Projekte einfach zu verfolgen und den Fortschritt Ihrer sozialen Medien zu überwachen. Auf diese Weise sind die Social-Media-Teams stets über ihre Meilensteine und Leistungen auf dem Laufenden und können sicherstellen, dass die aktuellen Arbeitsabläufe mit den ursprünglichen Plänen übereinstimmen.

2. Spart Zeit und Ressourcen

Wenn Sie so viel wie möglich im Voraus planen, sparen Sie die Zeit, die Sie sonst für ständige Anpassungen im laufenden Betrieb aufwenden müssten.

Auch hier sind Tools für das Projekt- und Sozialmanagement sehr praktisch. Sie helfen Ihnen, wiederkehrende Aufgaben automatisch zu erstellen und an bestimmte Teammitglieder zu delegieren, Abhängigkeiten einzurichten, Genehmigungen zu automatisieren und weitere mühsame Arbeiten zu erledigen, die bei manueller Ausführung einen großen Teil Ihrer Zeit in Anspruch nehmen würden.

Apropos Zeitersparnis: Sie können auch verschiedene social Media-Vorlagen fit für verschiedene Aktivitäten, damit Sie sofort loslegen können!

3. Verbessert die Zusammenarbeit im Team und die Produktivität

Ein Überblick über die Aufgaben und Ziele Ihres Teams aus der Vogelperspektive hilft den Mitgliedern, den Überblick zu behalten, und steigert die Produktivität.

Mit einem Projekt- und aufgabenverwaltung tool wie ClickUp können Sie die Arbeitsbelastung Ihrer Teammitglieder einsehen und so die Arbeit gleichmäßig auf Ihr Team verteilen und Engpässe oder Überlastung Ihrer Mitarbeiter vermeiden.

Andere Lösungen, wie Planable, konzentrieren sich auf die Zusammenarbeit bei Inhalten. Mit Planable können Sie Feedback zu jedem Beitrag verwalten, Dateien austauschen, interne Gespräche getrennt von den Augen des Kunden führen, Kampagnen innerhalb des Inhaltskalenders planen und direkt auf den wichtigsten Social-Media-Plattformen veröffentlichen. In wenigen Worten: nahtlose Zusammenarbeit, die viel Zeit spart!

4. Ermöglicht es Ihnen, mehrere Kampagnen gleichzeitig zu verwalten

Projektmanagement-Tools bieten eine zentrale Übersicht über Ihre Projekte und Marketingkampagnen. Von dort aus können Sie detaillierter vorgehen und sehen, wer an welchem Projekt arbeitet, welche Ziele für die einzelnen Projekte gesetzt werden usw.

Die Möglichkeit, sich einen allgemeinen Überblick über mehrere Projekte gleichzeitig zu verschaffen oder in eine bestimmte Kampagne hineinzuzoomen, ist hervorragend geeignet, um den Projektfortschritt zu messen und schnelle Anpassungen vorzunehmen.

5. Vereinfacht die Überwachung und Berichterstattung

Außerdem können Sie den Fortschritt Ihrer Projekte leicht überwachen.

Mit ClickUp können Sie zum Beispiel ziele für jedes Projekt festlegen . Sie haben dann einen visuellen Überblick darüber, wie nahe Ihr Projekt dem Ziel ist, was perfekt ist, um herauszufinden, ob Sie auf dem richtigen Weg sind oder das Tempo anziehen müssen.

Darüber hinaus haben Sie Zugriff auf die Arbeitsbelastung in Echtzeit, Teamaktivitäten, agile Methoden, Zeitschätzungsberichte und vieles mehr - alles innerhalb desselben Dashboards. So können Sie wichtige Informationen zentralisieren und schnelle datengestützte Entscheidungen treffen.

Wie Sie das Projektmanagement für soziale Medien rationalisieren können

Wie oben beschrieben, kann das Projektmanagement für soziale Medien viele Vorteile bringen - wenn es richtig gemacht wird. Im Folgenden finden Sie einige Tipps, die Ihnen helfen werden, diesen Prozess erfolgreich in Ihre Strategie einzubinden.

1. Setzen Sie klare Social-Media-Ziele mit ClickUp Goals

Bleiben Sie auf Kurs, um Ihre Ziele mit klaren Zeitplänen, messbaren Zielen und automatischer Fortschrittsverfolgung zu erreichen

Legen Sie zunächst fest, was Sie mit Ihren Social-Media-Kampagnen erreichen wollen. Ihre Ziele sollten erreichbar und dennoch spezifisch sein.

Ein Beispiel: "Die Zahl der TikTok-Follower erhöhen" würde nicht funktionieren - das Ziel ist zu weit gefasst und gibt keinen klaren Weg zur Erreichung Ihres Hauptziels vor. Im Gegensatz dazu ist "Erhöhung der TikTok-Followerzahl um X innerhalb von X Monaten" präziser. Erwägen Sie die Umsetzung der SMART-Ziele rahmen, wenn Sie Ihre Ziele für soziale Medien festlegen.

Bestimmen Sie Ihre KPIs (Reichweite, Engagement, Publikumswachstum usw.) und messen Sie die Leistung bestehender Kampagnen. KPIs helfen dabei, die Fortschritte bei der Erreichung eines bestimmten Ziels zu quantifizieren, während die Messung der bestehenden Leistung Ihnen eine Vorstellung davon vermittelt, wo Sie derzeit stehen.

2. Planen Sie Ihre Kampagnen und erstellen Sie einen Social-Media-Kalender

Organisieren Sie Ihre Inhalte in einem Kalender, der Sie bei der Planung, Visualisierung und Verfolgung von Social-Media-Posts, Kampagnen und Projekten unterstützt

Als Nächstes planen Sie Ihre Kampagnen und legen fest, wer wann woran arbeitet. Ihre Social-Media-Kampagnen sollten auf das oben beschriebene Hauptziel ausgerichtet sein. Definieren Sie klare Buyer Personas, um eine Vorstellung von Ihrer Zielgruppe und der Art der Inhalte zu erhalten, die sie ansprechen, sowie von den Social-Media-Kanälen, auf denen sie am aktivsten sind, um Ihre Marketingbemühungen zu optimieren.

Danach planen Sie Ihre Marketingkampagne mit Tools wie digitale Whiteboards und planen Sie Ihre Inhalte in einem Redaktionskalender. Die Inhaltskalender von Planable und ClickUp eignen sich hervorragend dafür. Sie ermöglichen es Ihnen, anstehende Inhalte einfach zu planen, farblich kodierte Etiketten festzulegen, um Ordnung zu schaffen, und vieles mehr.

3. Erstellen Sie Ihre Inhalte

Funktion "Universeller Inhalt" in Planable

Ihre Social-Media-Inhalte sollten auf Ihr Ziel und Ihre Zielgruppe abgestimmt sein. Erstellen Sie Inhalte, die speziell auf das wichtigste soziale Netzwerk Ihrer Follower zugeschnitten sind (Produktfotos und nutzergenerierte Inhalte eignen sich am besten für Instagram, Nachrichten für Twitter, Infografiken für Pinterest und mehr).

Planable hilft Ihnen genau dabei. Sie können Beiträge direkt auf der Plattform erstellen, planen und gemeinsam bearbeiten. Darüber hinaus bietet diese Projektmanagement-Softwarelösung Dashboards für jedes wichtige soziale Netzwerk sowie Blogs, Newsletter und jede andere Art von Inhalten mit der Funktion Universal Content.

Jedes Dashboard für soziale Medien bietet eine pixelgenaue Vorschau des Layouts des entsprechenden Netzwerks, so dass Sie problemlos optimierte Inhalte erstellen können. Die Plattform umfasst auch eine Medienbibliothek zum Speichern von Design-Assets

4. Klare Feedbackschleifen und Genehmigungsprozesse einrichten

Ein gründlicher Feedback-Prozess verleiht Ihrem Team ein hohes Maß an Präzision und Anpassungsfähigkeit. Manager und Kunden können ganz einfach ein Feedback zu einem Entwurf in den sozialen Medien abgeben, so dass die Teammitglieder schnell auf Vorschläge zugreifen und die notwendigen Änderungen sofort vornehmen können.

Genehmigungsprozesse können verhindern, dass Sie versehentlich unausgegorene Social Media-Projekte freigeben. Stellen Sie daher sicher, dass Sie ein Team für die Genehmigung von Inhalten bilden, einen klaren Styleguide für soziale Medien erstellen und Ihre Design-Assets organisieren.

ClickUp und Planable helfen Ihnen genau dabei. Beide Plattformen ermöglichen es Ihnen, Dateien hochzuladen und direkt daran mitzuarbeiten, Feedback in Echtzeit zu geben, Gäste und Kunden einzuladen und vieles mehr.

5. Planen Sie Ihre Inhalte plattformübergreifend

Der nächste Schritt ist das Planen! Planen Sie Ihre Beiträge per Drag-and-Drop in Planable, legen Sie zur besseren Organisation farblich gekennzeichnete Labels fest, und planen Sie Ihre LinkedIn-Beiträge , TikToks und Reels von der gleichen Stelle aus, ohne zusätzliche Schritte auf der Social-Media-Plattform durchführen zu müssen.

6. Überwachen Sie die Ergebnisse und überarbeiten Sie den Plan nach Bedarf

Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, Ihre Social-Media-Kampagnen genau im Auge zu behalten. Projekt überwachen sie sollten den Projektfortschritt kontinuierlich überwachen und regelmäßig Berichte über Ihre Leistungsindikatoren erstellen, um festzustellen, ob Ihr Projekt auf dem richtigen Weg ist.

Die Social Media Analytics Vorlage von ClickUp kann Ihnen helfen, die wichtigsten Leistungskennzahlen Ihrer Kampagne zu verfolgen und zu überwachen, um Ihre Social-Media-Strategie zu verbessern.

Behalten Sie Ihre Kennzahlen im Auge und setzen Sie sich neue Ziele mit ClickUps Social Media Analytics Template

Sie können auch Folgendes in Betracht ziehen A/B-Test ihre kreativen Texte wie Bilder, Überschriften und Texte. Es gibt immer Raum für Verbesserungen - vielleicht führt der Austausch eines statischen Bildes gegen ein GIF zu einer viel besseren Post-Beteiligung, zum Beispiel.

Wer profitiert von einem Social Media Plan?

Marketing-Teams: Ein Social-Media-Plan kann Marketing-Teams dabei helfen, effektivere Kampagnen zu erstellen, Nachrichten über mehrere Plattformen zu koordinieren, Ergebnisse zu verfolgen und den Erfolg zu messen.

Kleinunternehmen: Kleinunternehmer können einen Social-Media-Plan nutzen, um ihre Zielgruppe zu verstehen, Botschaften zu erstellen, die sie ansprechen, und potenzielle Kunden anzusprechen.

Verbessern Sie Ihre Marke mit Social-Media-Projektmanagement

Und da haben Sie es - einen detaillierten Überblick darüber, was Social Media Projektmanagement ist, was es beinhaltet und welche Vorteile es bietet, zusammen mit einigen Best Practices.

Auch wenn es Ihnen so vorkommt, als gäbe es viel zu bedenken, fangen Sie mit den ersten Schritten an, und Sie werden sicher den Dreh herausbekommen. Tools wie ClickUp und Planable werden Sie dabei unterstützen.

Die Content-Planung, die Echtzeit-Zusammenarbeit, die benutzerdefinierten Genehmigungsprozesse und die Scheduling-Tools von Planable helfen Teams dabei, schnell und einfach ausgefeilte Inhalte zu erstellen, während das Projektmanagement-Tool von ClickUp mit seinen detaillierten Berichten und speziellen Social-Media-Vorlagen Ihnen dabei hilft, die Arbeitsabläufe Ihres Teams zu optimieren, die Produktivität zu steigern und Ihr Social-Media-Projektmanagement zu optimieren. 🙌 ---

Gastautor:_

andreea Coroian, Social Media Marketer bei Planable