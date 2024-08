10 beste Marketing-CRM-Software für Marketing-Agenturen

Wenn es ein Wort gibt, um die Atmosphäre in Marketingagenturen zu beschreiben, würden viele sicher chaotisch wählen. Man jongliert mit mehreren Projekten und arbeitet oft in einem Wettlauf mit der Zeit, um seine Aufgaben zu erledigen. Das ständige Wechseln zwischen Apps, um Kampagnen, Kunden und Leads zu bearbeiten, zieht Sie gleichzeitig in verschiedene Richtungen.

Was wäre, wenn wir Ihnen sagen würden, dass Sie eine einzige Plattform nutzen können, um Kundenbeziehungen zu pflegen, Daten zu verwalten, Berichte zu erstellen und Arbeitsabläufe zu planen? Das alles ist möglich mit Marketing CRM-Software werkzeuge. Sie sind vollgepackt mit Funktionen zur Zentralisierung kundenverwaltung und datengesteuerte Entscheidungen zu treffen, um Kampagnen durchzuführen und Leads zu generieren.

In diesem Artikel werden wir die Top 10 erkunden CRM für Marketing **Informieren Sie sich über die Funktionen und finden Sie das Programm, das alle Kriterien erfüllt! ✅

Worauf sollten Sie bei Marketing-CRM-Software achten?

Bei der Vielzahl von Kundenbeziehungsmanagement-Tools auf dem Markt ist es normal, dass man sich nicht sicher ist, welche Software man wählen soll. Jede Marketing-CRM-Software, die ihr Geld wert ist, sollte jedoch Folgendes bieten:

Aufgaben undprojektleitung Features: Es sollte Ihnen ermöglichen, Aufgaben zuzuweisen und zu verfolgen, um die funktionsübergreifendemarketing-Kampagnen und sich an Fristen zu orientieren Zentralisierung von Daten: Es sollte Ihnen ermöglichen, alle Daten zu speichern, darauf zuzugreifen und sie zu verwaltenkundeninformationen an einem Ort Werkzeuge zur Kontaktverwaltung: Die Software verfügt über Optionen zur Verfolgung jeder Kundeninteraktion und zur Pflege sauberer Aufzeichnungen Marketing-Analyse und Berichterstattung: Es sollte Optionen wie Kommentar-Threads und Echtzeit-Bearbeitung bieten, um sicherzustellen, dass jeder seinen Teil beiträgt und über die neuesten Änderungen informiert ist Vorlagen: Es sollte nützliche Marketing- undCRM-Vorlagen um Ihnen bei bestimmten Prozessen Zeit zu sparen Vielseitigkeit: Die Software solltenahtlos auf Mac funktionieren und Windows-Geräten sowie auf Handys und Tablets funktionieren

Die 10 besten Marketing-CRM-Programme für das Jahr 2024

Wir haben Dutzende von CRM-Tools für Marketingagenturen analysiert und die 10 leistungsfähigsten Optionen ausgewählt, die Marketingteams helfen, intelligenter zu arbeiten und erstklassige Kundenbeziehungen zu pflegen. 🤝

Zusammenarbeit bei funktionsübergreifenden Marketingkampagnen in ClickUp

ClickUp ist eine beliebte Aufgaben-, Projekt- und marketing-Management-Plattform mit leistungsstarken CRM-Funktionen zur Verwaltung Ihrer Konten, Visualisierung von Pipelines und Zusammenarbeit mit Ihrem Team an einem Ort.

Die Plattform 15+ anpassbare Ansichten ermöglichen es Ihnen, Ihre CRM-Prozesse aus jeder Perspektive zu betrachten. Verwenden Sie die Listenansicht, um Ihre Konten zu gruppieren, zu sortieren und zu filtern, nutzen Sie die Kalenderansicht, um Pläne nach Terminen auszurichten, oder entscheiden Sie sich für die Workload-Ansicht, um zu prüfen, was Ihr Team zu tun hat. 🍽️

ClickUp's leistungs-Dashboards mit über 50 Widgets können Sie Kundendaten visualisieren. Verwenden Sie Dokumentationen um alle Dokumente an einem Ort aufzubewahren. Sie können Marketingdokumente mit den entsprechenden Aufgaben verknüpfen und sie für die Sichtbarkeit mit den Vertriebsteams teilen!

Verwalten Sie Ihre Konten mit ClickUps einzigartiger Hierarchie von Spaces, Ordnern und Listen, fügen Sie Ihre Gäste zur Plattform hinzu und kontrollieren Sie die Berechtigungen mit nur wenigen Klicks.

Mit ClickUp-Automatisierungen und Forms können Sie Zeit sparen, indem Sie mit Leads interagieren und Kundendaten im Handumdrehen erfassen. Um den Arbeitsablauf zu optimieren, integrieren Sie Ihre E-Mail mit ClickUp und schaffen Sie eine einheitliche Umgebung für das Onboarding von Kunden, den Versand von Projektaktualisierungen und die Verwaltung von Kontakten.

Die Plattform integriert sich mit über 1.000 Plattformen und bietet ein umfangreiches ClickUp CRM-Vorlage um Ihre Lead-Pipelines zu optimieren und mehr Konversionen zu erzielen.

ClickUp beste Eigenschaften

Marketing-Automatisierungstools für Vertriebs- und Marketingteams zur Beschleunigung ihrer Arbeitsabläufe

Umfassende Dashboards mit mehr als 50 Karten zur Erstellung und Verfolgung von Marketingstrategien von überall aus

15+ Ansichten zur Verwaltung von Kundenbeziehungen und persönlichen Aufgaben aus jedem Blickwinkel

E-Mail-Marketing-Tools zur Unterstützung bei der Überprüfung und Veröffentlichung durch Interessengruppen

Einfach zu verwendende Automatisierungen und Formulare zur Rationalisierung von Anträgen und Anfragen

Skalierbare Hierarchie für überragendes Account-Management

ClickUp-Einschränkungen

Das umfangreiche Angebot an Funktionen kann überwältigend sein

Einige Nutzer wünschen sich mehr Automatisierungen in den günstigeren Tarifen

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise *KlickUp AI: Verfügbar für alle kostenpflichtigen Pläne für $5/Workspace-Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (8.300+ Bewertungen)

: 4.7/5 (8.300+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

2. Einsichtsvoll

Über: Einsichtsvoll Sie suchen eine Plattform, die CRM-, Marketing-, Projektmanagement- und Vertriebsfunktionen vereint? Insightly könnte genau das sein, wonach Sie suchen! 👁️

Bei dieser Plattform dreht sich alles um Anpassungsfähigkeit. Sie können sie an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen und personalisierte Bereiche für Ihre Agentur und Ihre Kunden schaffen.

Sie werden den bequemen Kunden zu schätzen wissen E-Mail-Verwaltungsfunktion , mit der Sie jede Kundeninteraktion verfolgen und überwachen und eine proaktive Kommunikation pflegen können.

Mit erstklassiger vertriebspipeline und Lead-Management-Optionen können Sie problemlos relevante Informationen erfassen, Prioritäten setzen und Geschäfte abschließen. Mit Insightly können Sie sogar detaillierte Aufzeichnungen über Ihre Dienstleistungen hinzufügen und Preisangebote und relevante Informationen bereithalten, wenn ein potenzieller Kunde danach fragt.

Insightly bietet anpassbare Dashboards, mit denen Sie die wichtigsten Kennzahlen überwachen und fundierte Entscheidungen für die Zukunft treffen können.

Die Plattform kann die Produktivität Ihres Teams steigern und Ihnen bei der Organisation Ihrer CRM-Arbeitsabläufe mit aufgaben-Automatisierungen die sich wiederholende Arbeiten und das Risiko menschlicher Fehler verringern.

Die besten Eigenschaften von Insightly

Kombiniert CRM-, Marketing-, PM- und Vertriebsfunktionen

Robuste Optionen für die Vertriebs-Pipeline und das Lead-Management

Intuitive Dashboards

Aufgaben-Automatisierungen

Einschränkungen von Insightly

Kann für kleinere Agenturen im Vergleich zu anderen Marketing-Kundenbeziehungsmanagement-Software teuer sein

Automatisierungen können sich nach Software-Updates ändern

Preise für Insightly

Plus : $29/Monat pro Benutzer

: $29/Monat pro Benutzer Professionell : $49/Monat pro Benutzer

: $49/Monat pro Benutzer Enterprise: $99/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Insightly Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (850+ Bewertungen)

: 4.2/5 (850+ Bewertungen) Capterra: 4/5 (600+ Bewertungen)

3. Podio

Über: Podio Obwohl Podio kein CRM-Tool im eigentlichen Sinne ist, kann es Ihnen bei der Verwaltung bestehender und potenzieller Kunden helfen.

Mit Podio können Sie einen eindeutigen Datensatz von Kunden und Leads erstellen und diesen in Echtzeit bearbeiten. Die Plattform bietet Webformulare, mit denen das Erfassen von Informationen zum Kinderspiel wird. Da eine makellose Aufzeichnung für Marketingagenturen von entscheidender Bedeutung ist, wird es Sie freuen zu hören, dass Sie mit Podio Kommentare hinzufügen und Dateien an Ihre Einträge anhängen können, um sie detaillierter zu gestalten.

Weisen Sie Aufgaben zu, um Ihr Team zu organisieren, stellen Sie sicher, dass jeder seine Verantwortlichkeiten kennt, und verfolgen Sie den Fortschritt, um Ihre Agentur auf dem richtigen Kurs zu halten.

Dank der Mehrfachansicht von Podio können Sie Ihre Einträge aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Verwenden Sie die einfache Listenansicht, um einen umfassenden Überblick über Ihre Kunden zu erhalten, oder wechseln Sie zur Kanban-Tafel ansicht, um deren Status zu verfolgen und zu verwalten.

Podio integriert mit zahlreichen Plattformen, einschließlich Google Drive, Google Calendar und FreshBooks, was Ihnen hilft, Dateien zu teilen, Ihren Zeitplan zu organisieren und Rechnungen zu erstellen.

Die besten Funktionen von Podio

Integrierte Webformulare für die Erfassung von Kundeninformationen

Einfache Aufgabenzuweisung und -verwaltung

Mehrere Ansichten

Zahlreiche Integrationen mit gängigen Tools

Podio-Einschränkungen

Die mobile App bietet nicht alle Funktionalitäten

Einige Benutzer erwähnten langsamere Antwortzeiten

Podio Preise

Kostenlos : $0/Monat pro Nutzer

: $0/Monat pro Nutzer Plus : $11.20/Monat pro Nutzer

: $11.20/Monat pro Nutzer Premium: $19.20/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Podio Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (450+ Bewertungen)

: 4.2/5 (450+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (300+ Bewertungen)

4. Keap

Über: Keap Verfolgen Sie Kundenbeziehungen und stellen Sie Ihren Kunden Rechnungen mit diesem außergewöhnlichen marketinginstrument für kleine Unternehmen .

Eine der Funktionen, die Sie lieben werden, ist die automatisierte Lead-Erfassung. Keap sammelt und organisiert Lead-Informationen über benutzerdefinierte Formulare, soziale Medien und Landing Pages. Prompte Nachfassaktionen sind entscheidend für die Konvertierung von Leads, und Keap kontaktiert potenzielle Kunden automatisch auf der Grundlage ihrer Aktionen und Aktivitäten.

Mit den nativen Fakturierungsfunktionen und Zahlungsprozessoren von Keap können Sie direkt aus dem CRM-Tool heraus Rechnungen erstellen und werden schneller bezahlt. 💸

Verbinde Keap mit Zapier und genieße satte 5.000+ Integrationen! Wenn Sie Anwendungen verwenden, die nicht von Zapier unterstützt werden, nutzen Sie die offene API von Keap, um benutzerdefinierte Integrationen zu erstellen.

Die besten Funktionen von Keap

Automatisierte Lead-Erfassung mit praktischen Filteroptionen

Nahtloser Übergang von anderen Plattformen

Ausgezeichnete Optionen für Rechnungsstellung und Bezahlung

Starke Integrationsmöglichkeiten durch Zapier oder offene API

Keap-Einschränkungen

Hat eine steilere Lernkurve

Der Kundensupport könnte besser sein

Keap Preise

Pro : Beginnt bei $159/Monat (1.500 Kontakte und zwei Benutzer, zusätzliche Benutzer: $29/Monat)

: Beginnt bei $159/Monat (1.500 Kontakte und zwei Benutzer, zusätzliche Benutzer: $29/Monat) Max: Beginnt bei 229 $/Monat (2.500 Kontakte und drei Benutzer, zusätzliche Benutzer: 29 $/Monat)

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Keap Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (1.400+ Bewertungen)

: 4.2/5 (1.400+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (1,200+ Bewertungen)

Bonus: Sehen Sie sich unsere Liste der top Alternativen zu Keap

5. Ziehen

Über: Ziehen Zögern Sie nicht, eine hervorragende CRM-Lösung für Ihre Agentur zu finden! 🦶

Lernen Sie Drag kennen, ein ausgeklügeltes Tool, das sich auf die dauerhafte beliebtheit von E-Mail als Kommunikationskanal für Unternehmen . Damit können Sie Ihr Google Mail-Konto in eine leistungsstarke CRM-Maschine verwandeln! ✉️

Drag Boards sind die zentrale Funktion der Plattform. Verknüpfen Sie Ihre gemeinsamen Posteingänge und Google-Gruppen mit einem Board, um Leads und Anfragen einfach zu sortieren. Sie können auch Ihre Teammitglieder zu dem Board hinzufügen, um sie auf dem Laufenden zu halten.

Reichern Sie jedes Kundengespräch mit Details an, um die Zusammenarbeit zu optimieren und das Springen zwischen verschiedenen Anwendungen zu vermeiden. Hängen Sie Dateien an, weisen Sie bestimmten Mitarbeitern Aufgaben zu, und hinterlassen Sie Notizen.

Mit Drag können Sie E-Mails anhand von Kriterien wie Schlüsselwörtern und Absender automatisch Ihren Mitarbeitern zuweisen, um sicherzustellen, dass jeder seine Aufgaben im Griff hat.

Bringen Sie die Zusammenarbeit auf die nächste Stufe, indem Sie E-Mails im Namen eines Kollegen beantworten und gemeinsam überzeugende E-Mail-Entwürfe verfassen.

Dank automatisierter Nachfassaktionen und E-Mail-Vorlagen können Sie sicherstellen, dass kein Lead verloren geht und alle Anfragen rechtzeitig beantwortet werden!

Drag beste Eigenschaften

Verwandelt Google Mail in eine CRM-Plattform

Automatische E-Mail-Zuweisung

Automatisierte Wiedervorlagen

Umfassende E-Mail-Vorlagen

Einschränkungen beim Ziehen

Die Erkundung der Funktionalitäten der Plattform kann Zeit in Anspruch nehmen

Aktualisierungen können die Sichtbarkeitseinstellungen beeinflussen

Preise für Drags

Kostenlos : $0/Monat pro Benutzer

: $0/Monat pro Benutzer Starter : $8/Monat pro Benutzer

: $8/Monat pro Benutzer Plus : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Pro: $16/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Drag Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (200+ Bewertungen)

: 4.5/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (100+ Bewertungen)

6. Vertriebsmitarbeiter

Über: Vertriebsmitarbeiter Was erhalten Sie, wenn Sie ein CRM-Tool mit leistungsstarken Automatisierungsfunktionen ausstatten? Sie erhalten Salesmate, eine robuste Plattform, die Ihr Team mit rationalisierten marketing-Workflows ! 🔝

Beginnen wir mit den Optionen für das Interessenten- und Lead-Management der Plattform. Mit Salesmate können Sie E-Mails und Texte in Massen verfassen und gezielte E-Mail-Kampagnen und personalisierte Follow-ups erstellen, um Interessenten in Kunden zu verwandeln.

Mit dem Tool können Sie Ihre Vertriebspipeline visualisieren, jede Konversation mit potenziellen und bestehenden Kunden verfolgen, Anrufe aufzeichnen und Ihre E-Mails und Ihren Kalender synchronisieren. Salesmate erfasst die Daten von Kundengesprächen in Echtzeit und nimmt automatisch Aktualisierungen vor. Sie und Ihr Team können sich auf andere wertvolle Aufgaben konzentrieren, denn Sie wissen, dass die gesamte Korrespondenz sauber dokumentiert wird!

Die wichtigste Funktion von Salesmate ist Automatisierung. Mit ihr erhalten Sie Einblicke in den Zustand Ihrer Pipeline, können Leads erfassen, die Leistung Ihres Teams überprüfen und ganz einfach personalisierte Kundenerlebnisse schaffen. Da es sich bei Salesmate um ein journey-basiertes Tool handelt, können Sie Automatisierungen schnell erstellen, indem Sie die gewünschten Elemente (Auslöser, Bedingungen und Aktionen) per Drag & Drop auf die Leinwand der Plattform ziehen.

Beste Eigenschaften von Salesmate

Robuste Automatisierungen

Ausgezeichnete Optionen für das Interessenten- und Lead-Management

Intuitives Drag-and-Drop-Design

über 700 Integrationen

Salesmate Einschränkungen

Keine Option zur Planung von An- und Abwesenheitszeiten für Anrufe

Begrenzter Kundensupport

Preise für Salesmate

Starter : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Wachstum : $24/Monat pro Benutzer

: $24/Monat pro Benutzer Boost : $40/Monat pro Benutzer

: $40/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Salesmate Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (60+ Bewertungen)

: 4.6/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (70+ Bewertungen)

7. Pipedrive

Über: Pipedrive Wenn Sie auf der Suche nach einem verkaufsorientierten CRM-Tool sind, sollten Sie Pipedrive ausprobieren! 🚗

Die Plattform ermöglicht Ihnen die Visualisierung jeder Phase Ihrer Vertriebspipeline. Sie können Informationen zu Geschäften hinzufügen und deren Fortschritt überwachen. Passen Sie jede Phase an die Prozesse Ihrer Agentur an, und nutzen Sie die Vorteile des Drag-and-Drop-Designs und der Farbcodierungsoptionen, um sicherzustellen, dass kein Geschäft verloren geht.

Eine weitere Funktion, die Sie schätzen werden, ist Automatisierung. Damit können Sie jeden Teil Ihrer Prozesse rationalisieren, vom E-Mail-Marketing bis hin zu Nachfassaktionen mit Kunden.

Mit visuellen Dashboards und anpassbaren Berichten ermöglicht Ihnen Pipedrive, Engpässe zu erkennen, KPIs zu verfolgen, Ziele zu setzen und deren Umsetzung zu verfolgen.

Pipedrive lässt sich mit über 700 Apps integrieren, darunter erstklassige Marketing- und CRM-Tools wie Zapier, HubSpot und LinkPort. Mit der Plattform können Sie auch in wenigen Schritten Ihre eigene App erstellen.

Pipedrive beste Eigenschaften

Kombiniert Vertriebs- und CRM-Funktionalitäten

Einfach zu verwendende Automatisierungen

Detaillierte Dashboards und Berichtsoptionen

über 700 Integrationen

Pipedrive-Einschränkungen

Daten können nicht als Automatisierungsauslöser verwendet werden

Mangel an erweiterten Anpassungsoptionen

Pipedrive-Preise

Wesentlich : $9,90/Monat pro Benutzer

: $9,90/Monat pro Benutzer Erweitert : $19,90/Monat pro Benutzer

: $19,90/Monat pro Benutzer Profi : $39,90/Monat pro Benutzer

: $39,90/Monat pro Benutzer Power : $49,90/Monat pro Benutzer

: $49,90/Monat pro Benutzer Enterprise: $59,90/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Pipedrive Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (1.600+ Bewertungen)

: 4.2/5 (1.600+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2.800+ Bewertungen)

8. Freshsales

Über: Freshworks Verschaffen Sie sich mit Freshsales einen neuen Blick auf Vertrieb und CRM! 🔭

Mit dieser Plattform können Sie Ihren bestehenden und potenziellen Kunden ein erstklassiges Erlebnis bieten, das durch die Vielzahl der verfügbaren Ansichten ermöglicht wird. Verwenden Sie die Ansicht "Aktivitätszeitleiste", um das Kundenengagement im Laufe der Zeit zu verfolgen, oder nutzen Sie die Ansicht "Kanban-Tafel", um Kontakte nach ihrer Position in der Pipeline zu sortieren, wie z. B. kontaktiert, interessiert, nicht interessiert, usw.

Freshsales bietet beeindruckende Lead-Management-Optionen, die es Ihnen ermöglichen, mehrere Pipelines zu erstellen, um den Geschäftsfortschritt zu verfolgen und eine Wahrscheinlichkeitsbewertung für jede Phase zu vergeben.

Der KI-gestützte Assistent der Plattform, Freddy, kann Ihnen dabei helfen, Interessenten zu priorisieren, Geschäftsabschlüsse vorherzusagen, Team-KPIs zu überwachen und detaillierte projektberichte .

Freshsales lässt sich mit Dutzenden von Plattformen wie Mailchimp und HubSpot integrieren. Sie genießen auch API-Zugang, um sich mit Anwendungen von Drittanbietern zu verbinden.

Freshsales beste Eigenschaften

Mehrere Ansichten

Robuste Lead-Management-Optionen

KI-gestützter Assistent Freddy

Integrationen mit beliebten Apps

Freshsales Einschränkungen

Langsamere Antworten des Kundensupports

Der Preis mag im CRM-Bereich relativ hoch erscheinen

Freshsales Preise

Kostenlos : $0/Monat pro Benutzer

: $0/Monat pro Benutzer Wachstum : $15/Monat pro Benutzer

: $15/Monat pro Benutzer Pro : $39/Monat pro Benutzer

: $39/Monat pro Benutzer Enterprise: $69/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Freshsales Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (1.000+ Bewertungen)

: 4.5/5 (1.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (500+ Bewertungen)

9. Kupfer

Über: Kupfer Wenn Ihre Agentur im Google-Ökosystem lebt, könnte Copper genau die richtige CRM-Lösung für Sie sein!

Die Hauptattraktivität von Copper liegt in seiner Nahtlosintegration mit Google Workspace. Synchronisieren Sie Copper mit Google Docs, um Ihre Kontakte einheitlich zu erfassen, sammeln Sie Informationen von Leads und potenziellen Kunden mit Google Forms, und halten Sie Ihre Dateien sicher und leicht zugänglich auf Google Drive.

Mit Copper behalten Sie dank automatisierter Wiedervorlagen immer den Überblick über Ihre Leads. Erstellen Sie E-Mail-Vorlagen, setzen Sie Erinnerungen und stellen Sie sicher, dass verpasste Abschlüsse der Vergangenheit angehören. Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder, um spezifische Details zu Ihren Kontakten zu erfassen.

Dank Copper's Alerts and Notifications können Sie einen außergewöhnlichen Kundenservice bieten - Sie werden jedes Mal benachrichtigt, wenn Ihre Leads oder Kontakte Sie brauchen.

Behalten Sie mit dem Activity Feed der Plattform in Echtzeit ein Auge auf alles, was in Ihrer Agentur vor sich geht.

Die besten Funktionen von Copper

Benutzerdefinierte Alarme und Benachrichtigungen

Automatisierte Wiedervorlagen

Nahtlose Integration mit Google Workspace

Aktivitäts-Feed in Echtzeit

Einschränkungen von Copper

Automatisierungsregeln können nicht dupliziert werden

Mehr Berichtsoptionen wären eine schöne Ergänzung

Preise für Copper

Basic : $23/Monat pro Benutzer

: $23/Monat pro Benutzer Profi : $59/Monat pro Benutzer

: $59/Monat pro Benutzer Business: $99/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Copper Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (1.000+ Bewertungen)

: 4.5/5 (1.000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (500+ Bewertungen)

Über: Montag Montag ist ein effizienter CRM-Lösung kombiniert mit Projektmanagement zur Optimierung Ihrer Prozesse!

Als Teil einer umfassenderen Monday-Software-Suite ist Monday sales CRM darauf ausgelegt, Konto-, Lead- und Kontaktdaten aus Excel oder über eine API zu importieren und dabei eine tadellose Organisation zu gewährleisten. Machen Sie sich keine Gedanken über die mühsame Überprüfung von Importen - die Plattform erkennt effizient doppelte Daten, benachrichtigt Sie darüber und führt sie zusammen.

Zur Vereinfachung der Kundenkommunikation bietet Monday Sales CRM Funktionen wie E-Mail-Vorlagen, Massen-E-Mails sowie E-Mail-Synchronisierung und -Verfolgung. Nutzen Sie diese, um bei jeder Interaktion auf dem Laufenden zu bleiben und Zeit zu sparen.

Nutzen Sie die no-code Automatisierungsfunktion von Monday, um sich wiederholende Aufgaben zu erledigen, wodurch Sie mehr Zeit für wertschöpfende Aktivitäten haben.

Die besten Funktionen von Monday sales CRM

Einfacher Datenimport

Code-freie Automatisierungen

Außergewöhnliche Kommunikationsfunktionen

Umfassende Leistungsverfolgung

Einschränkungen von Monday Sales CRM

Mangel an Berichtsoptionen

Die Plattform kann fehlerhaft sein

Preise von Monday sales CRM

Basis : $10/Monat pro Benutzer

: $10/Monat pro Benutzer Standard : $14/Monat pro Benutzer

: $14/Monat pro Benutzer Pro : $24/Monat pro Benutzer

: $24/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

Monday sales CRM Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (600+ Bewertungen)

: 4.6/5 (600+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (372 Bewertungen)

Entfesseln Sie die Macht der Marketing CRM Software

Wenn Ihre Marketingagentur eine Blume ist, ist die richtige CRM-Software der Nährboden, der sie zum Blühen bringt. 🌸

Die von uns vorgestellten Marketing-CRM-Lösungen sind allesamt spektakulär und ermöglichen es Ihnen, viele Aspekte der Kundenbeziehungen zu rationalisieren. Wenn Sie auf der Suche nach einer All-in-One-Software sind, die CRM, Marketing, Vertrieb, Projekt- und aufgabenmanagement in einem übersichtlichen Paket, probieren Sie ClickUp noch heute aus -kostenlos für immer!