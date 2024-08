10 Marketing-Analyse-Software-Tools im Jahr 2024

Im Zeitalter der digitalen Innovation ist die Rolle der Marketinganalytik für Marketing Teams wichtiger denn je. Hinter jeder erfolgreichen Marketingkampagne steht eine Vielzahl von Analysen, die wertvolle Erkenntnisse liefern, die Entscheidungen vorantreiben und das Wachstum fördern.

Die Navigation durch die riesige Welt der Marketingdaten kann jedoch für Marketing Teams überwältigend sein, insbesondere ohne die besten Marketing Analytics Tools, die dabei helfen. Hier kommen diese 10 führenden Marketing-Analyse-Tools ins Spiel, die rohe Marketingdaten in verwertbare Informationen umwandeln.

In diesem Leitfaden stellen wir die besten Marketing-Analyse-Tools vor, die Marketingexperten unterstützen!

Bei der Auswahl der besten Marketing Analytics Tools für Ihr Business sollten Sie sich von mehreren Schlüsselfaktoren leiten lassen entscheidungsprozess . Wenn Sie diese Aspekte bei der Suche nach Marketing Analytics Tools in den Vordergrund stellen, können Sie das Tool finden, das perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist marketingziele .

Fähigkeiten zur Datenintegration: Suchen Sie nach Marketing-Analyse-Tools, die sich nahtlos in verschiedene Datenquellen integrieren lassen, z. B. in alle Ihre Marketingkanäle und Social-Media-Plattformen, Website-Analysen, E-Mail-Marketing-Analyse-Tools undcustomer Relationship Management (CRM)-Systeme. Dies gewährleistet eine umfassende Ansicht Ihres Marketingaufwands und ermöglicht eine datengesteuerte Entscheidungsfindung

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen

Das Beste für die Analyse von Marketingprojekten

Die hochgradig anpassbare Plattform von ClickUp macht es für Marketing-Manager extrem einfach, sie mit den richtigen Marketing-Analyse-Tools zu integrieren, um eine Nachverfolgung zu ermöglichen marketing-Kampagnen , Projekte und Initiativen in großem Maßstab.

Diese All-in-One-Plattform für Produktivität ist ein bevorzugtes analytisches tool für marketing Teams weil es einfach so gestaltet werden kann, dass es funktionsübergreifende Teams unterstützt. Einige bemerkenswerte Features wie ClickUp Dashboards und die Integrationen der Plattform mit wichtigen Analyse-Tools helfen, das Marketing zu verbessern workflows deutlich.

ClickUp beste Features

Mit ClickUp können Sie dynamischedashboards für Projekte die gleichzeitig als Berichterstellungstool und Aufgabenmanager dienen. Bearbeiten Sie Aufgaben, fügen Sie Notizen hinzu, und kommunizieren Sie über ein Projekt - alles an einem Ort

ClickUp lässt sich problemlos in verschiedene relevante Analyse-Tools integrieren und hilft Ihnen, alle Ihre Prozesse in einem einzigen, leicht zu navigierenden Workflow zu bündeln

Greifen Sie auf Tausende von anpassbaren Vorlagen zu, mit denen Sie Ihre Berichterstellungen schnell und nahtlos analysieren können (sehen Sie sich diese anQBR-Vorlagen!)

Mit dem Whiteboard Feature können Marketing Manager ihre Strategie visuell auf Karten darstellen

Teams und Einzelpersonen können ihremarketing Kalender mit ClickUp's Kalender Ansicht Feature

ClickUp Limitierungen

Es sind noch nicht alle Ansichten in der mobilen App verfügbar

Steile Lernkurve aufgrund des großen Bereichs der Funktionen

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise verfügbar

Benutzerdefinierte Preise verfügbar ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Kundenbewertungen

G2: 4.7/5 (6,700+ Bewertungen)

4.7/5 (6,700+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,600+ Bewertungen)

2. Tableau

über Tableau

Tableau ist eine Business-Intelligence-Plattform, die Unternehmen dabei hilft, ihre Marketingdaten zu visualisieren und zu verstehen, um eine hocheffiziente Kundenansprache zu realisieren.

Diese visuelle Analysesoftware konzentriert sich darauf, den Flow von Analysen zu verbessern und Informationen für relevante Stakeholder durch Visualisierung zugänglicher zu machen.

Tableau beste Features

Verwaltung von Marketingdaten und eingebettete Analysefunktionen

Interaktiver Finanzkalender

mehr als 1.400 Lernressourcen

Funktionen für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen

Integration mit Marketing-Analyse-Tools wie Salesforce, Slack, Mulesoft und anderen

Tableau Limits

Schwierigkeiten bei der Anpassung von Ansichten und Anordnungen auf dem Dashboard

Für die Einstellung der Datenautomatisierung auf der Plattform sind einige Python-Kenntnisse erforderlich

Die meisten Formatierungs- und erweiterten Visualisierungseinstellungen sind in der Desktop-Version der Software verfügbar, während sie in der Cloud-Version fehlen

Limitierte Programmieroptionen für prädiktive Modellierung und Datenverarbeitung

Tableau Preise

Ersteller Cloud: $70/Monat pro Benutzer Server : $70/Monat pro Benutzer

Explorer Cloud: $42/Monat pro Benutzer Server: $35/Monat pro Benutzer

Viewer Cloud: $15/Monat pro Benutzer Server: $12/Monat pro Benutzer



Tableau Kundenbewertungen

G2: 4.3/5 (1,800+ Bewertungen)

4.3/5 (1,800+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2,100+ Bewertungen)

3. Google Analytics

über Google Analysen

Am besten geeignet für Website-Analysen

Als integraler Bestandteil der Google Marketing-Plattform bietet Google Analytics kostenlose Tools und Lösungen für die Erfassung und Analyse von Website-Daten. Dieses Marketing-Analyse-Tool generiert wichtige Berichte zur Website- und App-Analyse, die relevante Erkenntnisse liefern und es Unternehmen ermöglichen, intelligentere und besser informierte Geschäftsentscheidungen zu treffen.

Mit Google Analytics können Geschäfte mehr über ihre Website-Besucher erfahren, wie sie sich verhalten und wie man sie am besten in treue Kunden umwandelt.

Google Analytics beste Features

Vorhersagefunktionen über datenschutzfreundliche maschinelle Lernmodelle, die von Google Analytics erstellt wurden

Echtzeit-Berichte zu Akquise, Engagement und Monetarisierung in Google Analytics

Google Analytics verfügt über einen Workspace für Werbung zum Verständnis des MarketingsROI und datengesteuerte Budgetentscheidungen zu treffen* Datenerfassung und Administrator APIs

Google BigQuery-Export

Google Analytics verfügt über Integrationen mit Google Ad Manager, Google Data Studio, Search Console, Salesforce und mehr

Google Analytics Limits

Schwierige Einstellung genauer Segmente

Der Datenanalyseprozess von Google Analytics ist im Vergleich zu anderen Marketing-Analyse-Tools nicht anfängerfreundlich

Es ist kein direkter Kundensupport verfügbar

Google Analytics Preise

free : Gratis

Gratis Bezahlt: Wenden Sie sich für weitere Informationen an das Vertriebsteam des Geschäfts

Google Analytics Kundenbewertungen

G2: 4.5/5 (6100+ Bewertungen)

4.5/5 (6100+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (7500+ Bewertungen)

4. Heap-Analytik

über Heap-Analytik

Am besten geeignet zur Nachverfolgung des Benutzerverhaltens

Wenn Sie die digitale Reise Ihrer Kunden überwachen, das Benutzerverhalten analysieren und die Kundenbindung verbessern möchten, gehört Heap Analytics zu den besten Marketing-Analyse-Tools. Es ermöglicht eine einfache Unterteilung Ihrer wichtigen Clients in relevante Segmente, die Sie separat überwachen und die Erkenntnisse zur Optimierung der Customer Journey oder des Kundenerlebnisses nutzen können.

Heap Analytics beste Features

Datenverwaltung, Sicherheit und Datenschutz

Dashboards, Diagramme und Playbooks zur Datenanalyse

Heatmaps und Sitzungswiederholungen zur Überwachung des Benutzerverhaltens und der Customer Journeys auf Websites und mobilen Apps

Heap Analytics Beschränkungen

Datenexporte für dieses analytische tool sind limitiert

Erfordert ein gewisses Maß an Schulung, um es vollständig abzuschließen

Preise für Heap Analytics

Free

Wachstum: Registrieren Sie sich und installieren Sie das kostenlose Snippet, um einen Kostenvoranschlag zu erhalten

Registrieren Sie sich und installieren Sie das kostenlose Snippet, um einen Kostenvoranschlag zu erhalten Pro: Benutzerdefinierte Preise für Sitzungen

Benutzerdefinierte Preise für Sitzungen Premium: Benutzerdefinierte Preise für Sitzungen

Heap Analytics Kundenbewertungen

G2: 4.3/5 (900+ Bewertungen)

4.3/5 (900+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (30+ Bewertungen)

5. Whatagraph

über Welcher Paragraph

Am besten für die Erstellung von Berichten

Whatagraph ist ein All-in-One-Tool für Marketing-Analysen, mit dem Marketing-Agenturen und Fachleute Daten visualisieren, freigeben und importieren können, um ihren Marketing-Aufwand zu erhöhen. Diese Software wurde 2015 mit dem Schwerpunkt gegründet, die Komplexität im Vergleich zu anderen Marketing Analytics Tools zu minimieren, wenn es um die Interpretation von Daten und die Erstellung aufschlussreicher Berichterstellungen geht.

Whatagraph beste Features

Integration mit BigQuery

Über 40 native Integrationen mit anderen Marketing-Analyse-Tools zum Abrufen von Daten

Smart Builder Feature zur Erstellung benutzerdefinierter Berichte über das Verhalten der Benutzer

Live-Bericht und automatisiertes Freigeben

Welche Paragraphenbegrenzungen

Langsame Reaktion des Kundendienstes

Features sind nicht leicht zu finden

Kleinere Software-Probleme

Preisgestaltung nach Paragraphen

Professional: $223/Monat pro Benutzer

$223/Monat pro Benutzer Premium: 335 $/Monat pro Benutzer

335 $/Monat pro Benutzer Benutzerdefiniert: Preise auf Anfrage

Whatagraph Kundenbewertungen

G2: 4.5/5 (250+ Bewertungen)

4.5/5 (250+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (80+ Bewertungen)

6. Leichte Einsicht

über Einfache Einsicht

Easy Insight ist ein Business-Intelligence-Tool, mit dem kleine bis große Unternehmen sofortige Sichtbarkeit ihrer Bestandsverwaltung, Konversionsraten, des Verhaltens der Benutzer und der Zeitleisten von Projekten erreichen können. Mit nur wenigen Klicks können Sie mit Easy Insight Ihre Cloud-Apps verbinden, verwertbare Erkenntnisse gewinnen und Daten in visuell ansprechende, leicht lesbare Dashboards umwandeln.

Easy Insight beste Features

Benutzerdefinierte Datenquellen

Benutzerdefinierte Gestaltung von Berichten durch Feldskripting

Einfaches Zusammenführen von Daten aus mehreren Datenquellen

Möglichkeit, Berichte und Dashboards per E-Mail zu exportieren

Erstellung von Dashboards zur Nachverfolgung von kreativen Prozessen

Easy Insight Einschränkungen

Schwierigkeit bei der Kombination von Daten aus mehreren Datenbanken

Risiko, dass versteckte Daten für Kunden sichtbar werden

Preise für Easy Insight

Team: $49/Monat

$49/Monat Professionell: $149/Monat

$149/Monat Premium: $299/Monat

$299/Monat Enterprise: $499/Monat

$499/Monat Unlimited: $1,499/Monat

Easy Insight Kundenbewertungen

G2: 4.5/5 (1 Bewertung)

4.5/5 (1 Bewertung) Capterra: 4.9/5 (10+ Bewertungen)

7. Klipfolio

über Klipfolio

Das Beste für Business Intelligence

Klipfolio ist ein Cloud-basiertes Dashboard- und Berichterstellungstool, das Unternehmen dabei hilft, Daten aus verschiedenen Marketing-Analyse-Tools und anderen Quellen in Echtzeit zu integrieren, zu analysieren und zu visualisieren. Die 2001 gegründete Software hat sich zu einem führenden Anbieter für die Erfassung und Analyse von Business Intelligence entwickelt.

Klipfolio beste Features

Bessere Metriken und Datenvisualisierungen als viele Marketing-Analytics-Tools

Speicher und Historie der Daten

Sicherheit, Datenschutz und Zugangskontrollen

Lösungen zur Berichterstellung für Clients

Einschränkungen von Klipfolio

Langsam bei der Analyse größerer Datenmengen

Die Benutzeroberfläche ist im Vergleich zu anderen Marketing-Analyse-Tools etwas unkomfortabel

Preise für Klipfolio

Free

Go: $90/Monat pro Benutzer

$90/Monat pro Benutzer Pro: $225/Monat pro Benutzer

$225/Monat pro Benutzer Business: $800/Monat pro Benutzer

Klipfolio Kundenbewertungen

G2: 4.5/5 (250+ Bewertungen)

4.5/5 (250+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (180+ Bewertungen)

8. Gleiche App

über Entspricht App

Equals ist eine Marketing-Analyse-Software mit integrierter Tabellenkalkulation, die Folgendes ermöglicht startups verschiedene Arten von Marketing-Analysen durchführen können . Mit seinen einfachen Features, intuitiven Workflows und Verbindungen zu mehreren Datenquellen macht Equals die Erstellung von Dashboards für Datenbanken zum Kinderspiel.

Equals App beste Features

Eingebaute Tabellenkalkulation mit Verbindung zu Ihren Datenquellen

Kein SQL erforderlich, um Datenquellen zu verbinden

Anpassbare Vorlagen zur Messung der Leistung Ihres Geschäfts

Integration mit Google BigQuery, Snowflake, Redshift und anderen

Gleiche App-Limits

Das Laden von Seiten kann länger dauern als erforderlich

Von Zeit zu Zeit kann es zu Störungen und Formatierungsfehlern kommen

Preise der Equals App

Starter: $49/Monat

$49/Monat Professionell: $149/Monat

$149/Monat Unternehmen: Preise auf Anfrage bei Equals

Equals App Kundenbewertungen

G2: 4.5/5 (2 Bewertungen)

4.5/5 (2 Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (270+ Bewertungen)

9. Sprout Social

über Sprout Social

Das Beste für die Analyse von sozialen Medien

Sprout Social ist eine beliebte Marketing-Analyseplattform für das Social-Media-Management, da sie es Teams ermöglicht, mit umfangreichen Social-Media-Daten und Dashboards, die ihnen zur Verfügung stehen, die Wirkung effizient zu steigern. Mit dem Social Media-Tool können Teams außerdem maßgeschneiderte Berichterstellungen für unterschiedliche Geschäftsanforderungen erstellen.

Mit Marketing-Analyse-Tools wie Sprout Social können Sie die Erfassung von Social-Media-Daten automatisieren und sich auf andere übergeordnete Aufgaben wie Social-Media-Strategie, Kampagnenplanung und Budgetzuweisung konzentrieren.

Sprout Social beste Features

Zentrale Veröffentlichung und Überwachung in mehreren sozialen Netzwerken

Social Media Listening ist ein Add-On Feature für jeden Sprout Social Plan

Ermöglicht Teams die Erstellung maßgeschneiderter Berichterstellungen für soziale Medien

Integrationen mit Apple Store, Bitly, Canva, SalesForce & mehr

Sprout Social bietet Website- und Link-Nachverfolgung, um Social Media-Kampagnen zu überwachen

Bietet eine kostenlose Testversion

Beschränkungen von Sprout Social

Die hohen Preise machen es für Einzelpersonen und kleine Teams, die Marketing-Analyse-Tools benötigen, unerschwinglich

Fehlen wichtiger Tools für die Berichterstellung und Planung

In Anbetracht des Preises erlaubt Sprout Social nicht die Integration mit genügend Social-Media-Profilen

Preise von Sprout Social

Standard: $249/Monat

$249/Monat Professional: $399/Monat

$399/Monat Erweitert: $499/Monat

$499/Monat Enterprise: Kontaktieren Sie den Vertrieb für benutzerdefinierte Preise

Sprout Social Kundenbewertungen

G2: 4.4/5 (2500+ Bewertungen)

4.4/5 (2500+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (500+ Bewertungen)

10. AWeber

über AWeber

Das Beste für E-Mail-Marketing-Analysen

AWeber ist eine E-Mail-Marketing-Plattform, die für den Versand von Newslettern, E-Mail-Aktionen und die Überwachung von E-Mail-Marketing-Analysen entwickelt wurde. Diese 1998 eingeführte E-Mail marketing App ist ein Geschenk, das nicht aufhört zu geben - von der Erfassung von Daten in E-Mail-Listen bis zur Automatisierung von E-Mail-Marketingkampagnen und der Analyse der Ergebnisse dieser Kampagnen.

AWeber beste Features

Einfache Analyse der Statistiken für E-Mail-Kampagnen

Breiter Bereich anpassbarer Vorlagen zur Auswahl

Free-Plan verfügbar

AWeber Beschränkungen

Veraltete Benutzeroberfläche im Vergleich zu anderen Analysetools

Begrenzte Features für die Automatisierung und Flexibilität der E-Mail-Vorlagen

Komplizierter Anmeldeprozess

AWeber-Preise

Free

Lite: $12.50/Monat

$12.50/Monat Plus: $20/Monat

$20/Monat Unlimited: $899/Monat

AWeber Kundenbewertungen

G2: 4.2/5 (600+ Bewertungen)

4.2/5 (600+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (200+ Bewertungen)

