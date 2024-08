10 kostenlose Vorlagen für den vierteljährlichen Geschäftsbericht (QBR) für 2024

Unternehmen bewegen sich schneller als je zuvor, und immer mehr Menschen, Abteilungen und Technologien kommen zusammen, um große, ehrgeizige Ziele zu erreichen. QBRs bieten ein strukturiertes Forum für Teams, um sich auf Ziele auszurichten sich selbst zur Verantwortung ziehen, zusammenarbeiten und kontinuierliche Verbesserungen anstreben.

Durch die regelmäßige Durchführung von QBRs können Organisationen ihre Leistung verbessern zu verbessern, ihre Ziele im Auge zu behalten und sicherzustellen, dass sie ihren Kunden und Interessengruppen einen Mehrwert bieten.

Was ist eine QBR-Vorlage?

Eine Vorlage für den vierteljährlichen Geschäftsbericht ist ein strukturiertes Dokument, ein Dashboard oder eine Präsentation, die so formatiert ist, dass Unternehmen sie leicht überprüfen können unternehmensleistung über das vergangene Quartal und die Planung für das kommende Quartal. Eine typische QBR-Vorlage enthält mindestens einen Überblick über schlüsselmetriken , fortschritte bei den Zielen , Aktualisierungen wichtiger Initiativen und alle Probleme oder Herausforderungen, die angegangen werden müssen.

Im Wesentlichen ist diese Art von Vorlage dazu gedacht, die vierteljährlichen Geschäftsbesprechungen so produktiv wie möglich zu gestalten. Das Dokument soll die Diskussion zwischen wichtigen Interessengruppen wie Führungskräften, Abteilungsleitern und Teamleitern erleichtern.

Am Ende jeder vierteljährlichen Sitzung sollten alle Beteiligten auf dem gleichen Stand sein und eine klare Vorstellung davon haben, wie das Unternehmen abschneidet und was getan werden muss, um sich im nächsten Quartal zu verbessern.

Was macht eine gute Vorlage für einen vierteljährlichen Geschäftsbericht aus?

Eine gute QBR-Vorlage ist wie ein Zeugnis für ein Unternehmen, das eine klare Note für die Unternehmensleistung bietet. Im Gegensatz zu einem Zeugnis ist eine QBR-Vorlage jedoch so konzipiert, dass sie die Leistung der letzten drei Monate in einen Aktionsplan umwandelt, der zeigt, was getan werden muss, um leistung zu verbessern in den nächsten drei Monaten.

Abgesehen von der reinen Leistungsüberwachung und kontoplanung die besten QBR-Vorlagen bringen ein Unternehmen zusammen und versammeln Führungskräfte, Abteilungsleiter und Teamleiter um gemeinsame Ziele.

Kommunizieren Sie mit Ihrem Team direkt in einer Aufgabe, geben Sie andere Aufgaben frei und laden Sie Dateien mit Kommentaren in ClickUp!

Ganz gleich, ob Sie Ihre erste oder hundertste QBR-Präsentation veranstalten, eine solide Vorlage macht Ihre QBR-Gespräche, -Planung und -Durchführung zu einem regelmäßigen Mehrwert für Ihr Unternehmen. Beachten Sie die folgenden Punkte, die zu den Kernkomponenten einer guten QBR-Vorlage gehören sollten.

Relevante Metriken: Die Vorlage sollte relevante Metriken enthalten, mit deren Hilfe die Leistung des Unternehmens verfolgt werden kann. Es ist wichtig, Messgrößen zu wählen, die mit den Zielen des Unternehmens übereinstimmen. Wenn Sie z. B. einen QBR für den Vertrieb verwalten, sollte die Vorlage Metriken zu Umsatz, generierten Leads und Konversionsraten enthalten.

Die Vorlage sollte relevante Metriken enthalten, mit deren Hilfe die Leistung des Unternehmens verfolgt werden kann. Es ist wichtig, Messgrößen zu wählen, die mit den Zielen des Unternehmens übereinstimmen. Wenn Sie z. B. einen QBR für den Vertrieb verwalten, sollte die Vorlage Metriken zu Umsatz, generierten Leads und Konversionsraten enthalten. Übersichtlichkeit: QBRs enthalten eine Vielzahl von Daten und Informationen, so dass Ihre Vorlage all diese Komplexität leicht lesbar und verständlich machen muss. Die Möglichkeit, Diagramme und Grafiken einzubinden, wird Ihnen das Leben sehr erleichtern, wenn Sie versuchen, die Informationen visuell ansprechender und leichter zu konsumieren.

QBRs enthalten eine Vielzahl von Daten und Informationen, so dass Ihre Vorlage all diese Komplexität leicht lesbar und verständlich machen muss. Die Möglichkeit, Diagramme und Grafiken einzubinden, wird Ihnen das Leben sehr erleichtern, wenn Sie versuchen, die Informationen visuell ansprechender und leichter zu konsumieren. Umsetzbare Erkenntnisse: Eine QBR-Vorlage sollte nicht nur einen Überblick über die Leistung des Unternehmens geben, sondern auch wichtige Erkenntnisse und umsetzbare Empfehlungen für Verbesserungen hervorheben.

Eine QBR-Vorlage sollte nicht nur einen Überblick über die Leistung des Unternehmens geben, sondern auch wichtige Erkenntnisse und umsetzbare Empfehlungen für Verbesserungen hervorheben. Flexibilität: Prioritäten und Strategien ändern sich von Quartal zu Quartal und oft sogar noch häufiger. Ihre Vorlage sollte flexibel genug sein, um regelmäßige Änderungen zu berücksichtigen, ohne dass Sie die Entwicklung Ihres Quartalsberichts völlig neu gestalten müssen.

Prioritäten und Strategien ändern sich von Quartal zu Quartal und oft sogar noch häufiger. Ihre Vorlage sollte flexibel genug sein, um regelmäßige Änderungen zu berücksichtigen, ohne dass Sie die Entwicklung Ihres Quartalsberichts völlig neu gestalten müssen. Zielgruppenspezifisch: Schließlich sollte die QBR-Vorlage auf die Zielgruppe zugeschnitten sein, die sie lesen wird. Auch hier geht es um Flexibilität. Im Idealfall sollten Sie nicht für jeden Stakeholder einen anderen QBR-Bericht erstellen müssen, sondern einfach dieselben Informationen auf unterschiedliche Art und Weise filtern und aufbereiten, je nachdem, wer ihn prüft.

Bonus:_ 30-60-90 Tage Vorlagen !

Warum QBRs für Ihr Unternehmen wichtig sind

Vierteljährliche Unternehmensbewertungen sind wie die jährliche Wellness-Untersuchung beim Arzt. Ähnlich wie ein Arzt Standardtests durchführt, um Ihren allgemeinen Gesundheitszustand zu überprüfen oder potenzielle Probleme früher zu erkennen, werden bei einer QBR die wichtigsten Betriebs- und Leistungskennzahlen bewertet, um einen regelmäßigen Überblick über Ihr Unternehmen zu erhalten.

Ein guter QBR-Prozess hilft einem Unternehmen, fünf Dinge zu erreichen:

Leistungsüberprüfung Fördert die kontinuierliche Verbesserung durch regelmäßige Leistungsüberprüfung, Ermittlung von Wachstums- und Entwicklungsbereichen und Aufstellung von Aktionsplänen zur Leistungsverbesserung.

10 Vorlagen für vierteljährliche Geschäftsberichte

Es gibt viele verschiedene Arten von QBR-Vorlagen. Je nach Ihren spezifischen Bedürfnissen und Zielen konzentrieren sich einige Vorlagen auf die finanzielle Leistung, während andere auf eher qualitativen Messgrößen basieren, z. B. Kundenzufriedenheit oder mitarbeiterengagement .

Ihre QBR-Vorlage sollte auf Ihre Bedürfnisse und Ziele zugeschnitten sein, und sie sollte regelmäßig überprüft und aktualisiert werden, um weiterhin effektiv zu sein. Hier ist unsere Liste mit 10 QBR-Vorlagen, die Sie jetzt ausprobieren sollten:

1. ClickUp QBR-Vorlage

ClickUp QBR-Vorlage

Um Sichtbarkeit und koordiniertes Handeln über viele bewegliche Teile hinweg zu schaffen, ist die ClickUp QBR-Vorlage fasst alle wichtigen Leistungskennzahlen, Aufgabenstatus und Prozesse in einem einzigen Hub zusammen. Da die Vorlage in ClickUp erstellt wurde, bietet sie verschiedene Ansichten, Filter und Visualisierungen, so dass die QBR-Informationen auf die Überprüfungsbedürfnisse der einzelnen Stakeholder und Teams zugeschnitten werden können.

Die Vorlage ist sowohl auf Flexibilität als auch auf Konsistenz ausgelegt und gliedert die QBR-Aktivitäten in fünf zentrale benutzerdefinierte Felder: Status, Abteilung, Typ, Kategorie und Erfüllungsrate.

Im Feld Status werden die Aktivitäten mit "Zu erledigen", "In Arbeit" oder "Abgeschlossen" gekennzeichnet, so dass jeder, der die QBR-Präsentation überprüft, auf einen Blick erkennen kann, wo die einzelnen Aktivitäten stehen. Das Feld "Abteilung" macht deutlich, welche Funktion, z. B. das Vertriebsteam, der Kundenerfolg, das Marketing usw., für die Ausführung der Aktivität und die Berichterstattung darüber verantwortlich ist.

Unter Kategorien ist jede QBR-Aktivität nach "Menschen", "Prozessen" oder "Technologie" gegliedert, so dass Unternehmen leicht erkennen können, zu welchen großen Bereichen die einzelnen Aktivitäten und Abteilungen gehören. Innerhalb jeder Kategorie sind die Aufgaben mit einem "QBR-Typ" gekennzeichnet, aus dem hervorgeht, ob eine Aufgabe überprüft werden muss, ein Problem verursacht, neue Ziele darstellt oder ein Aktionspunkt für das nächste Quartal werden soll.

Schließlich ist jeder Aufgabe eine Erledigungsquote zugeordnet, so dass Mitarbeiter und Betrachter aus der Vogelperspektive sehen können, wie viel Arbeit noch zu erledigen ist, um die Aktivität abzuschließen. Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp QBR Lane Board-Vorlage (Board-Ansicht)

ClickUp QBR Lane Board-Vorlage (Board-Ansicht)

Geschäftsprioritäten ändern sich regelmäßig, so dass es für Teams wichtig ist, zu wissen, welche Anforderungen noch in Arbeit sind, welche sich verschoben haben und welche ganz gestoppt wurden. Ohne eine klare Ausrichtung auf aktuelle und zukünftige Ziele können Teams leicht Zeit mit der falschen Arbeit verbringen.

Jede QBR-Agenda sollte ausreichend Zeit für die Überprüfung der wichtigsten Leistungsindikatoren aus den vorangegangenen Quartalen und für die Frage vorsehen, wie diese KPIs Änderungen an den Zielen und Prioritäten für das kommende Quartal beeinflussen können.

Gespräche über Veränderungen in QBR-Sitzungen einbauen, ClickUp's QBR Lane Board Vorlage gliedert die Aufgaben in vier beschreibende Kategorien: " Start", "Stopp", "Fortfahren" und "Ändern ." Die Vorlage verwendet eine Kanban-Tafel um eine klare, vertikale Ansicht jeder Kategorie zu erstellen, so dass die Entscheidungsträger während der QBR-Präsentation keine Vermutungen anstellen müssen.

Elemente in der Kanban-Tafel können einfach per Drag & Drop in verschiedene Bahnen verschoben werden, wenn sich die geschäftlichen Prioritäten verschieben, so dass es für Teams einfach ist, die nächsten Schritte zu verfolgen. Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp QBR nach Kategorie Vorlage (Listenansicht)

ClickUp QBR nach Kategorie Vorlage (Listenansicht)

Ein guter QBR-Bericht muss kritische Informationen so darstellen, dass die Entscheidungsträger sie auf einen Blick erfassen und schnell reagieren können. Führungskräfte müssen wissen, ob eine Aktivität die Verkaufsleistung, die Mitarbeiterproduktivität oder sogar das Geschäft eines wichtigen Kunden beeinträchtigen könnte.

Wenn eine QBR-Präsentation nur eine Reihe von Daten, Aufgaben und Informationen enthält, ist es schwer, das große Ganze zu erkennen. Die ClickUp QBR nach Kategorie Vorlage ordnet jede Aktivität in den größeren Kontext der Geschäftsprioritäten ein, indem es die Aufgaben nach "Menschen", "Verfahren" oder "Technologie" organisiert

Wenn man sieht, wie sich jede Aktivität auf eine der drei Kernkomponenten des Unternehmens auswirkt, lassen sich wichtige Fragen besser beantworten: Müssen wir uns mehr auf Mitarbeiter und Kultur konzentrieren? Besteht ein Risiko in unseren organisatorischen Abläufen? Gibt es Lücken in unserem Tech-Stack oder unserer Infrastruktur? Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp Quarterly Business Review mit Aktionspunkten Vorlage (Listenansicht)

ClickUp-Quartalsgeschäftsbericht mit Aktionspunkten Vorlage (Listenansicht)

Ein effektives QBR-Meeting sollte nicht nur einen Überblick über die wichtigsten Leistungsindikatoren eines Unternehmens geben, sondern auch wichtige Erkenntnisse und Maßnahmen aufzeigen, die vor dem nächsten QBR-Meeting in Angriff genommen werden müssen.

In der Tat, ClickUp's Quarterly Business Review mit Vorlage für Aktionspunkte macht genau das. Basierend auf dem benutzerdefinierten Feld "OKR-Typ" hebt die Vorlage nur die Punkte aus dem QBR-Meeting hervor, die als "Action Items" gekennzeichnet sind Diese Aktionspunkte werden dann in einer Listenansicht nach ihrem jeweiligen Status geordnet: "Zu erledigen", "In Bearbeitung" oder "Abgeschlossen"

Innerhalb der einfach zu durchsuchenden Aktionspunkte-Liste Ansicht können die Entscheidungsträger den Treiber der Aktivität, das für die Aktivität zuständige Team und die Abschlussrate jeder Aktivität sehen. Diese Vogelperspektive auf die Aktionspunkte erleichtert es den Führungskräften zu beurteilen, welche Aktivitäten Aufmerksamkeit erfordern und mit wem sie zusammenarbeiten müssen, um sicherzustellen, dass Maßnahmen ergriffen werden. Diese Vorlage herunterladen

5. ClickUp Quartalsbericht Vorlage

ClickUp-Quartalsbericht-Vorlage

Ein wichtiger Bestandteil der QBR-Sitzungen ist die Bewertung der Unternehmensfinanzen, einschließlich Ausgaben, Einnahmen und Cashflow. Dies ist besonders wichtig für QBRs zum Vertrieb, zum Kundenerfolg sowie für QBRs zum Marketing und zur Personalabteilung. Durch die Zusammenstellung und überprüfung der Finanzinformationen können Unternehmensleiter die finanzielle Gesundheit des Unternehmens anhand der finanziellen Leistungsindikatoren beurteilen.

Die ClickUp-Quartalsbericht-Vorlage erstellt eine vierteljährliche Übersicht über die Unternehmensfinanzen, wobei Gewinn und Verlust (P&L) in vier Kategorien unterteilt werden: Indirekte Kosten, Umsatz, Rechnungsstellung und Cashflow.

Wenn Sie mit Finanzdaten arbeiten, müssen Sie eine Menge rechnen. Die Vorlage enthält Anleitungen für die wichtigsten Formeln, sodass Sie wichtige Berechnungen wie Jahresdurchschnittswerte und die Feststellung, ob die GuV im Plan liegt oder nicht, leicht automatisieren können.

Die Schaffung finanzieller Transparenz in allen Geschäftsbereichen ist der Schlüssel zum Aufbau enger Beziehungen zwischen den Abteilungsleitern und dem Finanzteam. Die Überprüfung der vierteljährlichen Finanzen hilft den Funktionsleitern, die Ausgaben ihres Teams besser vorherzusagen und erleichtert ihnen die Genehmigung neuer Investitionen und Budgets. Diese Vorlage herunterladen

6. ClickUp Vorlage für vierteljährliche Leistungsbeurteilung

ClickUp Vorlage für vierteljährliche Leistungsbeurteilung

Vierteljährliche Leistungsbeurteilungen bieten die Möglichkeit, Beziehungen innerhalb des Unternehmens und der einzelnen Teams aufzubauen. Dies geschieht durch tiefgreifende Leistungsbeurteilungen der Mitarbeiter. Durch die Verknüpfung der Mitarbeiterleistung mit den Unternehmenszielen wird sichergestellt, dass alle auf dieselben Ziele hinarbeiten.

Da Unternehmen beispielsweise unermüdlich versuchen, einen Mehrwert für ihre Kunden zu schaffen, ist es sinnvoll, die Leistung von Kundenerfolgsmanagern und Vertriebsleitern an dieses Ziel zu binden. Dabei kann es sich um Ziele wie die Priorisierung von Top-Geschäften mit neuen Kunden, die Entwicklung eines Schulungsprogramms zum Aufbau engerer Kundenbeziehungen oder einfach die Verbesserung eines Verkaufsgesprächs handeln.

Unabhängig davon, wie ein Mitarbeiter bewertet wird, ist es durch die Verknüpfung mit übergeordneten Unternehmenszielen einfacher, greifbares Feedback zu geben und bei den Mitarbeitern ein Gefühl der Verantwortung zu wecken, da sie sehen können, wie ihre Arbeit das Unternehmen unterstützt.

Die ClickUp Vorlage für vierteljährliche Leistungsbeurteilung macht es einfach, die Leistung der Mitarbeiter mit der Unternehmensleistung zu verbinden. Die Vorlage konzentriert sich auf vier Beurteilungskategorien: Leistungsübersicht, Zielerreichung, Prozessverbesserung und Arbeitsmoral. Jeder Abschnitt enthält vorformatierte Komponenten für die Bewertung der Leistung von "ausgezeichnet" bis "mangelhaft" sowie einen Abschnitt für Manager, in dem sie detailliertes Feedback in Form von Aufzählungszeichen zur Erläuterung der Bewertung eingeben können.

Am Ende der Vorlage für die Leistungsbeurteilung befindet sich ein Abschnitt, in dem sowohl der Mitarbeiter als auch der Vorgesetzte ihre Gesamtkommentare abgeben und mit ihrer Unterschrift bestätigen, dass sie die Beurteilung gelesen haben und ihr zustimmen. Diese Vorlage herunterladen

7. ClickUp Vierteljährlicher Fahrplan Vorlage

ClickUp Vierteljährliche Roadmap-Vorlage

Effektive QBR-Sitzungen münden in solide Aktionspläne für das kommende Quartal. Um sicherzustellen, dass diese Maßnahmen bis zum nächsten QBR umgesetzt werden, benötigen die Teams einen klaren Fahrplan.

Die ClickUp Vierteljährliche Roadmap-Vorlage verwendet eine Zeitleistenansicht, die notwendige zukünftige Aktionen in Standardinitiativkategorien und den Monat, in dem sie abgeschlossen werden sollen, gruppiert. Wenn z. B. neue Funktionen zu einem bestimmten Zeitpunkt für das nächste Kundenerfolgs-QBR freigegeben werden müssen, kann dies in der Vorlage unter "Forschung" und "Software" eingetragen und für die Bereitstellung im Monat vor dem nächsten QBR-Meeting festgelegt werden.

Durch die Organisation der vierteljährlichen Ziele in einer Roadmap können Unternehmen weiterhin starke funktionsübergreifende Beziehungen aufbauen, indem sie eine gemeinsame Sprache entwickeln und zeitplan um wann und was sie zu liefern haben . Diese Vorlage herunterladen

8. ClickUp Vierteljährlicher Finanzbericht Vorlage

ClickUp Vorlage für den vierteljährlichen Finanzbericht

Wir haben die Finanzberichterstattung bereits in Vorlage Nr. 5 angesprochen, aber ClickUp's Quartalsfinanzbericht ist ein sehr tiefer Einblick in die finanzielle Leistung eines Unternehmens.

Das ist eine ernste Angelegenheit. Ein Quartalsfinanzbericht (QFR) ist eine Zusammenstellung ungeprüfter Finanzdaten, wie Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen, die von Unternehmen alle drei Monate veröffentlicht werden. Diese Berichte können auch den bisherigen Jahresverlauf und vergleichende Ergebnisse enthalten, z. B. einen Vergleich zwischen dem Vorjahresquartal und dem aktuellen Quartal.

Die Vorlage für den vierteljährlichen Finanzbericht von ClickUp bietet einen Überblick über die Einnahmen und Ausgaben im Vergleich zum Vorquartal. Zum Beispiel werden die Einnahmen in Kategorien wie "Servicegebühren", "Produktverkäufe", "Zinserträge" usw. unterteilt, mit Abschnitten für die Gesamtzahlen seit Jahresbeginn sowie Indikatoren für Zu- und Abnahmen.

Der Kontext ist immer wichtig, wenn es um Finanzdaten geht. Die Vorlage enthält auch einen Abschnitt für Highlights und Lowlights aus den Bereichen Umsatz, Produktivität und budget-Perspektive . So können Sie sicherstellen, dass Ihre QBR-Präsentation den Entscheidungsträgern genügend Kontext bietet, um den Sinn der Daten zu verstehen. Diese Vorlage herunterladen

9. SlideTeam PowerPoint QBR Vorlage

Über SlideTeam

Wenn PowerPoint immer noch Ihre bevorzugte Methode ist, um Ihre vierteljährlichen Geschäftsberichte zu verwalten, dann ist diese Präsentationsvorlage von Slide Team genau das Richtige für Sie. Diese Vorlage enthält 80 vorgefertigte PPT-Folien, die es Ihnen ermöglichen, Ihre vierteljährlichen Highlights, wichtigen Entwicklungen, Finanzübersichten, Cashflow-Statements und vieles mehr zu präsentieren.

Die Präsentationsvorlage enthält auch Beispielfolien, mit denen Sie verwandte Themen in Ihre QBR-Sitzung einbinden können, z. B. eine produkt-Roadmap , SWOT-Analyse , organigramme und andere Themen, die relevante, aber nicht wiederkehrende Informationen in ihre Sitzungen . Diese Vorlage herunterladen

10. Template.net Microsoft Word QBR Vorlage

Über Template.net

Wenn Sie ein Microsoft Büro loyalist, können Sie mit dieser Template.net Microsoft Word QBR-Vorlage loslegen. Sie nimmt eine 30.000-Fuß-Perspektive von QBRs ein, mit einem Schwerpunkt auf der Bewertung von wichtigen Leistungsindikatoren wie der Gewinnausführung, strategische Ausrichtung , Entwicklung und Ressourcenmanagement.

Die Vorlage enthält auch ein Kommentarfeld, in dem die Prüfer Empfehlungen dazu abgeben können, was auf der Grundlage der oben genannten KPI-Bewertung getan werden muss. Diese Vorlage herunterladen

Starten Sie mit der richtigen Vorlage in Ihr nächstes QBR

QBR-Sitzungen gibt es in vielen verschiedenen Formen und Größen. Das Ziel ist jedoch immer dasselbe: Bedenken und Lehren aus der Leistung des vorangegangenen Quartals zu ermitteln und einen fundierten Aktionsplan für das nächste Quartal zu entwickeln.

Die richtige Vorlage für Ihre nächste QBR-Präsentation zu finden, kann den entscheidenden Unterschied ausmachen, wenn es darum geht, Ihr Team auszurichten und Ihre Ziele zu erreichen.