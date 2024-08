9 bewährte Methoden zur Verbesserung Ihrer Arbeitsleistung

Sie möchten Ihre Arbeitsleistung verbessern? Dann müssen Sie lernen, Prioritäten zu setzen, Aufgaben zu delegieren und die Kontrolle über Ihren Zeitplan zu übernehmen. Und das Beste daran? Auf diese Weise können Sie verhindern, dass Sie Zeit verschwenden, und gleichzeitig Ihr Wohlbefinden erhalten.

Einer Studie zufolge 2020 Umfrage von FlexJobs haben 75 % der Arbeitnehmer ein Burnout bei der Arbeit erlebt. Das gefürchtete Burnout vermeiden geht es nicht nur ums Überleben, sondern ums Gedeihen. Es ist an der Zeit, herauszufinden, wie Sie mehr erreichen können, ohne sich stundenlang an Ihren Schreibtisch zu ketten.

Sind Sie bereit für einen tiefen Einblick in die Welt der Arbeitsleistung und die innovativen Fähigkeiten, die Ihnen helfen können, Ihre Arbeitswoche zu meistern? Lassen Sie uns gemeinsam die Reise zu einer produktiveren, ausgeglicheneren und erfüllenderen Work-Life-Balance antreten. 👊

Was ist Arbeitsleistung?

Die Arbeitsleistung misst, wie effektiv Sie Ihre Aufgaben erfüllen rolle und Verantwortung erfüllen bei der Arbeit. Führungskräfte beurteilen die Arbeitsleistung ihrer Mitarbeiter nach Qualität und Quantität der Arbeit - und nach der Zeit, die sie dafür gebraucht haben. ⏰

Die Verbesserung der Arbeitsleistung erfordert Anstrengungen auf der Ebene des Einzelnen und der Organisation. Auf der organisatorischen Ebene muss die Unternehmensführung:

Angemessene KPIs festlegen: Leistungsindikatoren (KPIs) sind quantifizierbare Messgrößen für das Erreichen bestimmter Ziele. Mithilfe von KPIs weiß jeder Mitarbeiter, was von ihm erwartet wird und wie seine Aufgaben zu den Zielen des gesamten Unternehmens beitragen

Leistungsindikatoren (KPIs) sind quantifizierbare Messgrößen für das Erreichen bestimmter Ziele. Mithilfe von KPIs weiß jeder Mitarbeiter, was von ihm erwartet wird und wie seine Aufgaben zu den Zielen des gesamten Unternehmens beitragen Schaffen Sie einen Kommunikationsrahmen: Effektive Kommunikationsfähigkeiten**sind für den Erfolg des Unternehmens unabdingbar. Die Unternehmensleitung sollte regelmäßige Besprechungen mit allen Mitarbeitern und Einzelgesprächen einberufen, um Feedback zu geben und den Mitarbeitern zu helfen, ihre Arbeitsleistung zu verbessern

Effektive Kommunikationsfähigkeiten**sind für den Erfolg des Unternehmens unabdingbar. Die Unternehmensleitung sollte regelmäßige Besprechungen mit allen Mitarbeitern und Einzelgesprächen einberufen, um Feedback zu geben und den Mitarbeitern zu helfen, ihre Arbeitsleistung zu verbessern Helfen Sie Ihren Mitarbeitern, Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen: Jedes Teammitglied hat seine eigenen Stärken und Schwachstellen. Großartige Manager investieren in die berufliche und persönliche Entwicklung ihrer Mitarbeiter, indem sie ihnen beibringen, ihre Stärken zu nutzen und Schwachstellen zu verbessern

Jedes Teammitglied hat seine eigenen Stärken und Schwachstellen. Großartige Manager investieren in die berufliche und persönliche Entwicklung ihrer Mitarbeiter, indem sie ihnen beibringen, ihre Stärken zu nutzen und Schwachstellen zu verbessern Aufgaben fair delegieren: Berufliche Entwicklung ist unmöglich, wenn sich Mitarbeiter ausgebrannt fühlen. Die Unternehmensführung ist verantwortlich fürdie Arbeitslast gerecht zu verteilensicherzustellen, dass sich jedes Teammitglied herausgefordert fühlt, aber in der Lage ist, die ihm zugewiesenen Aufgaben zu erledigen

Steigern Sie die Produktivität mit kollaborativem Aufgabenmanagement, indem Sie Aufgaben zuweisen, Kommentare markieren und Bildschirmaufzeichnungen auf einer einzigen Plattform teilen

Auf individueller Ebene müssen Mitarbeiter klare Ziele setzen, To-Do-Listen schreiben, ihre Zeitmanagementfähigkeiten nutzen und ihre Kalender entrümpeln.

Aber was können Manager sonst noch tun, um die berufliche Entwicklung ihrer Teams zu verbessern und konstruktives Feedback besser aufzunehmen? Darauf gehen wir im Folgenden ein!

9 Wege zur Verbesserung der Arbeitsleistung

Sie suchen nach einfachen und umsetzbaren Maßnahmen zur Verbesserung Ihrer Arbeitsleistung? Nutzen Sie diese Tipps und Tricks, um Stress abzubauen, geistige Kapazitäten freizusetzen und am Ende des Tages mehr zu schaffen. 🤩

1. Delegieren Sie Aufgaben für große Projekte

Im Team kann man mehr erreichen als allein. Übersetzung: Wenn Sie Ihre Arbeitsleistung verbessern wollen, müssen Sie die Kunst des Delegierens erlernen.

Gruppieren Sie die Aufgaben auf Ihrem Kanban-Tafel nach Status, benutzerdefinierten Feldern, Priorität und mehr in ClickUp's Board-Ansicht

Um die Arbeitsleistung wirklich zu verbessern, sind die richtigen Werkzeuge erforderlich. Mit ClickUp-Aufgaben können Sie große Projekte in Aufgaben in Nugget-Größe unterteilen.

ClickUp macht es einfach, mehreren Teammitgliedern Aufgaben zuzuweisen, Aktionspunkte zu kommentieren oder missverständnisse mit Bildschirmaufzeichnungen zu vermeiden . Außerdem können Sie verschiedene Ansichten verwenden, um alle Aufgaben und Unteraufgaben (d. h. jede Aktion vom Anfang bis zum Ende des Projekts) an einem Ort zu sehen.

2. Setzen Sie SMART-Ziele und kommunizieren Sie effektiv

SMART-Ziele sind Ziele, die spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und zeitgebunden sind - und ClickUp hilft Ihnen, alle fünf Anforderungen zu erfüllen.

Wählen Sie aus verschiedenen Zieltypen, um nach Währung, Prozentsätzen, Zahlen und wahr oder falsch zu messen

Mit ClickUp-Ziele mit ClickUp Goals können Sie klare Zeitvorgaben festlegen, wöchentliche Ergebnisse messen und Aufgaben aus verschiedenen Teams zu einem einzigen, erreichbaren Ziel zusammenfassen. Außerdem können Sie Ihren Fortschritt mit numerischen, Wahr/Falsch- und Geldzielen verfolgen.

Zur Unterstützung ihr Team zu organisieren fügen Sie zu jedem Ziel eine Beschreibung hinzu, damit Sie wissen, welche Aufgaben von welchem Kollegen erledigt werden. Klare und erreichbare Ziele helfen Teams, die Ziellinie zu sehen, anstatt den Endpunkt aus den Augen zu verlieren. Dies erfordert eine klare Kommunikation mit Ihrem Team, damit Sie den Stress minimieren und verhindern können, dass sich ein spannendes Projekt in ein völliges Burnout verwandelt.

Nichts unterbricht einen produktiven Arbeitstag so sehr wie eine Technologie, die einfach nicht funktionieren will. Damit Sie nicht wertvolle Arbeitszeit mit Anrufen bei Ihrer IT-Abteilung verschwenden müssen, sollten Sie Tools verwenden, die die Produktivität Ihrer Mitarbeiter steigern.

Greifen Sie auf die Aktionsleiste in der ClickUp 3.0 Listenansicht zu, um schnell zwischen Ansichten, Dokumenten und mehr zu wechseln

Zum Beispiel überarbeiten wir bei ClickUp kontinuierlich unsere Infrastruktur für zuverlässigkeit und Leistung . In ClickUp 3.0 haben wir die Geschwindigkeit bei Aufgaben und Benachrichtigungen erhöht, unsere Sprint-Widgets überarbeitet und die Automatisierungen um 20 % verbessert.

Die Übersetzung: Sie erhalten einen schnelleren und zuverlässigeren Zugang zu den Tools, die Sie so schätzen gelernt haben.

4. Schreiben Sie Ihre Aufgabenliste am Vorabend, um konzentriert zu bleiben

Wenn Sie Ihren Morgen erfolgreich angehen wollen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie ihre wichtigsten Prioritäten kennen in dem Moment, in dem Sie sich an Ihren Schreibtisch setzen. Wie machen Sie das? Warten Sie nicht bis zum nächsten Morgen, um Ihre Aufgabenliste zu schreiben. Wenn Sie Multitasking vermeiden wollen, ist ein guter Ausgangspunkt, den Tag mit einer Aufgabenliste zu beginnen, um Ablenkungen zu vermeiden.

Wenn Sie am Abend zuvor den Laden schließen, sollten Sie stattdessen diese drei Dinge aufzählen:

Was Sie an diesem Tag erledigt haben Was Sie zu erledigen hofften, aber nicht schafften Ihre wichtigsten Aufgaben für den nächsten Morgen

Wiederkehrende Aufgaben in ClickUp einstellen, um wiederkehrende Arbeiten zu rationalisieren

Um sich für den Erfolg zu rüsten, nutzen Sie eine der vielen to-Do-Listen-Vorlagen von ClickUp . Mit ClickUp können Sie eine zuverlässiges To-Do-Listensystem indem Sie die Listenansicht nutzen, Ihre Aufgaben farblich kennzeichnen, wiederkehrende Aufgaben planen oder sogar automatisierte Arbeitsabläufe einrichten, um Aufgaben im laufenden Betrieb zu erledigen.

5. Einen Timer einstellen

Haben Sie sich schon einmal hingesetzt, um eine gefürchtete Aufgabe zu erledigen ... nur um dann mehrere Stunden lang auf Ihren Computer zu starren?

Niemand ist perfekt, und selbst die produktivsten Menschen neigen zur Prokrastination. Probieren Sie diesen Hack aus, um eine Pattsituation zu durchbrechen, in der sich die Prokrastination festgesetzt hat: Stellen Sie einen Timer ein.

Wenn Sie einen Timer für eine angemessene Zeitspanne (nicht länger als 90 Minuten) einstellen, erhalten Sie die nötige Motivation, die Ihnen zugewiesene Aufgabe zu erledigen. Oder wenn Sie den Wettstreit mit Ihrem Computer wirklich beenden müssen, stellen Sie einen Timer ein, der Sie daran erinnert, während des Arbeitstages kurze Pausen einzulegen.

Genaue Erfassung der für Aufgaben und Projekte aufgewendeten Zeit in ClickUp ClickUp Zeiterfassung ermöglicht es Ihnen, von jedem Gerät aus einen Timer zu setzen. Um sich selbst zu organisieren und den Überblick über Ihre kurzen Pausen zu behalten, können Sie der Zeiterfassung Notizen, Etiketten oder Filter hinzufügen. In dieser Hinsicht schafft das Setzen eines Timers nicht nur ein Gefühl der Dringlichkeit - es hilft Ihnen, den Überblick über das Projektmanagement zu behalten und erinnert Sie daran, wie Sie Ihren Arbeitstag verbracht haben.

6. Fordern Sie konstruktives Feedback von Ihren Vorgesetzten

Wie das Sprichwort sagt: Wenn Sie die klügste Person im Raum sind, sind Sie im falschen Raum.

Jede Person in einem Unternehmen - selbst die Führungsebene - kann von ihren Kollegen etwas lernen. Wenn Sie also staunend zusehen, wie Ihre Teammitglieder eine Aufgabe nach der anderen erledigen, bitten Sie sie um Rat, was sie tun können, um ihre Leistung zu verbessern.

Jeder Ihrer Kollegen hat seine eigenen, einzigartigen Fähigkeiten und kann Ihnen Tipps und Tricks geben zu wie Sie produktiver arbeiten können während des gesamten Arbeitstages.

In diesem Sinne sollten Sie lernen, sich auf die Leistungsbeurteilung zu freuen. Sicher, Leistungsbeurteilungen können einschüchternd sein, aber sie sind eine Gelegenheit, von Ihrem Managementteam Hinweise zu erhalten.

Die ClickUp-Vorlage für die Leistungsbeurteilung von Mitarbeitern hilft Teams, Feedback und umsetzbare Verbesserungen besser auszutauschen

Mit ClickUp's Tools und Vorlagen für die Leistungsbewertung können Vorgesetzte Ziele setzen und Produktivitätsberichte für ihre direkten Mitarbeiter erstellen und so das gesamte Team auf Kurs halten. Außerdem können sie einen individuellen Mitarbeiterbericht erstellen plan zur Leistungsverbesserung um ihren Teams zu helfen, ihre Ziele zu erreichen.

Ihre Leistung bei der Arbeit sollte spürbar sein - vor allem, wenn Sie versuchen, sich deutlich zu verbessern. Leistungsbeurteilungen können Ihnen helfen, diese Klarheit zu gewinnen.

7. Automatische Erinnerungen einrichten

Wenn sich die Arbeit stapelt, wird es immer schwieriger, sich an alles zu erinnern, was noch zu tun ist. Um geistige Kapazität freizusetzen, automatische Erinnerungen einrichten damit Sie keine lästigen Aufgaben mehr vergessen.

Einfaches Einrichten von Erinnerungen mit dem "R"-Befehl von ClickUp

Mit ClickUp-Erinnerungen mit ClickUp Reminders können Sie sich selbst eine Erinnerung für praktisch jede Aufgabe von jedem Gerät aus setzen. Sie können Erinnerungen aus einer bestehenden Aufgabe oder Benachrichtigung erstellen oder von Grund auf neu beginnen. Sie können alle Erinnerungen auf Ihrem Startbildschirm anzeigen und sie dann snoozen, verschieben oder delegieren, um sicherzustellen, dass keine Aufgaben in der Masse untergehen.

Außerdem können Sie den Erinnerungen Fälligkeitsdaten, Anhänge und wiederkehrende Zeitpläne hinzufügen, um Ihre Gesamtleistung zu verbessern.

8. Implementieren Sie Time Blocking, um Ihren Kalender zu entrümpeln

Wenn Sie ständig von einer Aufgabe zur nächsten springen, führt dies zu einer unnötigen psychischen Belastung, die zu Burnout führen kann. Der Versuch, zu viele unzusammenhängende Aufgaben in einen einzigen Arbeitstag zu packen, ist wie der Versuch, 25 verschiedene Übungen im Fitnessstudio zu machen: Man ist schnell erschöpft, erzielt aber nicht die besten Ergebnisse.

Wenn Sie die Kontrolle über Ihren Kalender zurückgewinnen wollen, versuchen Sie es mit Time Blocking, um Ihre Leistung bei der Arbeit zu verbessern. Zeitblockierung ist eine Zeitmanagementtechnik, bei der Sie ähnliche Aufgaben gruppieren. Sie könnten zum Beispiel alle Ihre Besprechungen auf nur zwei Tage in der Woche - Dienstag und Donnerstag - verteilen, um an den übrigen drei Tagen den Kopf frei zu bekommen.

Verwalten Sie Ihre Arbeitswoche und meistern Sie die Zeitblockierung mit der ClickUp Vorlage für Zeitblockierungslisten

Wenn Sie in einer dienstleistungsorientierten Branche arbeiten (z.B. in einer Marketing-Agentur), arbeiten Sie vielleicht an leistungen für nur einen Kunden pro Tag (im Gegensatz zu jedem einzelnen Kunden in Ihrem Dienstplan). Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen?

ClickUp bietet mehrere zeitsperrende Vorlagen um Ihre Work-Life-Balance zu verbessern.

9. Setzen Sie Meilensteine und denken Sie daran, sie zu feiern!

Wenn Sie daran arbeiten, Ihre Arbeitsleistung zu verbessern, denken Sie daran: Perfektion ist unerreichbar. Und tatsächlich könnte das Streben nach Perfektion Ihrer Produktivität abträglich sein.

Um Ihr Energieniveau zu schützen und einem Burnout vorzubeugen, sollten Sie jeden Meilenstein feiern. Eine Feier kann einfach eine kurze Pause sein, in der Sie sich die Beine vertreten und eine Runde um den Block laufen. Oder Sie könnten einen Kollegen zu einem Treffen in einem Café einladen, anstatt sich im Konferenzraum zu unterhalten.

Erkennen Sie mit ClickUp Milestones die kritischen Punkte in Ihrem Projekt und verwenden Sie fette, rautenförmige Symbole, um alle Beteiligten auf die wichtigsten Ziele zu konzentrieren

Wenn Sie einen Meilenstein feiern und zum nächsten übergehen, denken Sie daran, dass ClickUp Meilensteine bieten eine visuelle Darstellung der dringlichsten Aufgaben in Ihrem Projekt. Gruppieren Sie einfach verschiedene Aufgaben und passen Sie dann Ihre Ansicht an, um einen Überblick über die wichtigsten Phasen Ihres Projekts zu erhalten.

5 Vorlagen zur Verbesserung der Leistung bei der Arbeit

Sie möchten mehr erreichen und gleichzeitig Ihre geistige Leistungsfähigkeit steigern? Probieren Sie diese fünf Leistungsvorlagen von ClickUp aus, um Ihre Gesamtleistung bei der Arbeit zu verbessern. 📚

1. ClickUp KPI-Vorlage

Verschaffen Sie sich mit dieser praktischen Vorlage von ClickUp einen Überblick darüber, welche KPIs abgeschlossen, auf Kurs oder gefährdet sind

Möchten Sie wissen, ob jede Abteilung auf dem richtigen Weg ist, um die Ziele für dieses Quartal zu erreichen? ClickUp's KPI-Vorlage schlüsselt jeden KPI im Unternehmen auf, geordnet nach Abteilungen.

Nutzen Sie ein farbcodiertes System, um sofort zu erkennen, ob das Team ein Ziel erreicht hat, gerade dabei ist, es zu erreichen, oder ob es von seinen Zielen abgekommen ist. Fügen Sie außerdem Notizen und Teilaufgaben hinzu, damit Ihr Team auf dem richtigen Weg bleibt.

2. ClickUp Balanced Scorecard Vorlage

Verstehen Sie, wie jede Initiative zur Gesamtvision und -strategie Ihres Unternehmens beiträgt - mit dieser einfach zu verwendenden Vorlage von ClickUp

Möchten Sie Ihrem Team erreichbare Ziele setzen? Stellen Sie sicher, dass die Teammitglieder wissen, wie jede Initiative zum Gesamterfolg des Unternehmens beiträgt.

Mit dieser leicht verständlichen Balanced Scorecard Vorlage von ClickUp in der Balanced Scorecard sehen Sie die Ziele, Initiativen, Vorgaben und Anreize für vier Bereiche des Unternehmens - Kunden, Lernen und Wachstum, Finanzen und interne Geschäftsprozesse.

Beginnen Sie die Zusammenarbeit im ClickUp-Whiteboard und bearbeiten Sie dann Ihre Aufgabenliste mit den Ansichten Kalender oder Liste.

3. ClickUp Aufgabenmanagement Vorlage

Setzen Sie tägliche, wöchentliche oder monatliche Prioritäten mit dieser übersichtlichen Vorlage von ClickUp

Eine der besten leistungsmanagement-Tools die Ihnen zur Verfügung stehen, ist es, zu lernen, Prioritäten zu setzen. Mit dem Aufgabenmanagement-Vorlage von ClickUp kann jedes Teammitglied leicht erkennen, welche Aufgaben dringend sind, hohe oder niedrige Priorität haben.

Sie können die Vorlage farblich kennzeichnen, Unteraufgaben hinzufügen und Fälligkeitsdaten zuweisen, um Kollegen zu helfen verwaltung von Hauptaufgaben .

4. ClickUp Zeitmanagement Zeitplan Vorlage

Meistern Sie Ihre wöchentliche Aufgabenliste mit dieser detaillierten Vorlage von ClickUp

Haben Sie Schwierigkeiten, Ihr Privatleben und Ihre berufliche Entwicklung in Einklang zu bringen? Die ClickUp Zeitmanagement Zeitplan Vorlage ermöglicht es Ihnen, Ihre wöchentliche Aufgabenliste zu verwalten, indem Sie die Aktivitäten nach Arbeit, Privatem, Reisen oder anderen Kategorien gruppieren.

Verwenden Sie das farbcodierte System, um jeder Aufgabe eine bestimmte Priorität zuzuordnen, legen Sie Start- und Fälligkeitsdaten fest und fügen Sie Kommentare hinzu, um eine produktive Woche zu gewährleisten. All dies wird zu einer besseren Arbeitsmoral und einem höheren Energieniveau führen - ohne dass Sie Ihren Fokus verlieren oder sich eine Reihe neuer Fähigkeiten aneignen müssen.

5. ClickUp Leistungsbericht Vorlage

Erfassen Sie eine detaillierte Bewertung der Mitarbeiter- oder Programmleistung mit dieser Vorlage von ClickUp

Messen Sie die Effektivität eines laufenden Projekts? Einen Plan zur Leistungsverbesserung entwickeln, um das Engagement der Mitarbeiter zu steigern? Diese detaillierte Vorlage für Leistungsberichte von ClickUp bietet Diagramme, integrierte Berechnungen und zahlreiche Abschnitte zur Leistungsmessung.

Nutzen Sie den Abschnitt "Index Score", um zu vermerken, welche Aufgaben im Zeitplan liegen, dringend sind, hinter dem Zeitplan zurückbleiben oder ganz auf Eis gelegt sind, um Projekte und Teamarbeit voranzubringen.

Verbessern Sie Ihre Leistung am Arbeitsplatz mit ClickUp

Um Ihre Leistung bei der Arbeit zu verbessern, sollten Sie die oben genannten Tipps beherzigen, z. B. SMART-Ziele setzen, Ihre Prioritäten im Voraus festlegen, jeden Meilenstein feiern und Ihren Kalender mit Zeitsperren versehen. Auf diese Weise können Sie während der Arbeitswoche mehr erreichen und gleichzeitig Ihre geistige Energie bewahren. 🙌

Zum Glück bietet ClickUp alle Werkzeuge, die Sie brauchen, um Ihre Arbeitsleistung zu verbessern, Aufgaben zu priorisieren und Projekte in erreichbare Pensen aufzuteilen. Greifen Sie auf Leistungsvorlagen zu, nutzen Sie Tausende von Integrationen, und machen Sie sich anpassbare Ansichten zunutze, um Ihren Kalender in die Hand zu nehmen, clickUp noch heute beitreten .