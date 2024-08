10 kostenlose Vorlagen für die strategische Planung in ClickUp, Word und Excel

Die strategische Planung ist einer der wichtigsten Prozesse in jedem Geschäft. Sie bildet den Fahrplan für die Zukunft und schafft einen Rahmen, anhand dessen jede wichtige Geschäftsentscheidung getroffen und abgewogen werden kann.

Aber ihre Bedeutung geht noch darüber hinaus. Jede Art von Business-Planung, von aktionsplänen zu sprint pläne und ressourcenplanung ergibt sich letztlich aus dem übergeordneten strategischen Plan. Das bedeutet vor allem eines: Sie müssen Ihren strategischen Planungsprozess richtig angehen.

Um das zu erreichen, müssen Sie irgendwo anfangen. Die vielen ressourcen für die Planung sind ein guter Anfang. Aber noch spezifischer brauchen Sie eine Vorlage, die Ihnen dabei hilft, Informationen einzugeben, diese Informationen zu verarbeiten und einen Plan zu erstellen, dem jeder in der Organisation folgen kann.

Wie genau diese ideale Vorlage aussieht, hängt von Ihren Bedürfnissen und der vorhandenen Software ab. Aus diesem Grund geben wir in diesem Leitfaden unsere 10 bevorzugten kostenlosen Vorlagen für die strategische Planung frei, die Sie (fast) sofort verwenden können.

Was ist eine Vorlage für strategische Planung?

Eine Vorlage für die strategische Planung ist ein Fahrplan für Ihr Geschäft. Sie bietet Führungskräften die genauen Schritte, die für die Erstellung eines Plans erforderlich sind, der die kurz- und langfristige Zukunft des Geschäfts umreißt.

Im besten Fall ist die Vorlage ein messbares Tool, an dem sich alle am Planungsprozess Beteiligten orientieren können. Sie hilft Ihnen dabei, zu verdeutlichen, wo Sie stehen und wo Sie hinwollen.

Und, was ebenso wichtig ist, sie hilft Ihnen, diese Informationen in einem umsetzbaren, messbaren und leicht zu verarbeitenden strategischen Plan zusammenzufassen, den jeder im Unternehmen nutzen kann.

Visualisieren und verwalten Sie Ihre Produkt-Roadmap in der ClickUp Zeitleisten-Ansicht

Natürlich gibt es keine einfache Vorlage für die beste Geschäftsstrategie. Genau wie eine plan für ein Projekt kann sich von einem produktfahrplan benötigen Sie eine Vorlage, die Ihrer Arbeitsweise und der Art der Planung, die Sie erledigen, entspricht.

Deshalb finden Sie in diesem Leitfaden nicht nur eine, sondern 10 kostenlose Vorlagen für die Planung, die eine Vielzahl von Anforderungen abdecken.

Was macht eine gute Vorlage für strategische Pläne aus?

Eine gute Vorlage für die strategische Planung erfüllt einige wichtige Ziele:

Sie legt eine klare Zeitleiste für den Planungsprozess fest

Sie umreißt die Ziele des strategischen Plans und leitet alle Maßnahmen und Strategien von diesen Zielen ab

Sie umreißt klar die einzelnen Taktiken und die allgemeine Geschäftsstrategie, die diesen Zielen zugrunde liegen

Er legt einen Weg zur Messung des Fortschritts und der Ergebnisse derumsetzung des Plans* Er umreißt klare Verantwortlichkeiten für einzelne Aufgaben im Zusammenhang mit dem Planungsprozess

Er bietetcheck-in-Punkte und Gelegenheiten für das Team zur Überprüfung und bei Bedarf anzupassen

Der Plan kann so angepasst werden, dass er für Ihr Unternehmen und Ihren Geschäftsplanungsprozess noch relevanter wird

Am wichtigsten ist jedoch, dass die Vorlage für den strategischen Plan den gesamten Prozess rationalisiert. Während bei Prozessen wie kapazitätsplanung da es bei der Planung von Geschäftsstrategien vor allem auf Details ankommt, sollte man sich auf eine breitere Sichtweise konzentrieren, die allen Beteiligten hilft, schnell einen Überblick über den Plan und seine Verbindung zum Geschäft zu gewinnen.

10 Vorlagen für die strategische Planung für Ihr Team

Wenn jeder strategische Plan die gleichen Ziele hat, könnte man meinen, dass die meisten von ihnen nahezu identisch sind. Sie würden überrascht sein.

Ähnlich wie projektplanung können verschiedene Vorlagen zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen führen. Deshalb ist es am besten, einige kostenlose Vorlagen für die strategische Planung in Betracht zu ziehen, bevor Sie diejenige auswählen, die für Ihr Geschäft und Ihre Situation am besten geeignet ist. Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, stellen wir Ihnen hier unsere 10 Favoriten für Ihren nächsten strategischen Plan vor.

1. ClickUp Strategische Roadmap Liste Vorlage

ClickUp Strategische Roadmap-Liste Vorlage

Es handelt sich um eine einfache Vorlage mit potenzieller Leistung dahinter. ClickUp's Strategische Roadmap Liste Vorlage hilft Ihnen dabei, zu visualisieren, wie Ihr Unternehmen seinen strategischen Plan umsetzen kann, mit benutzerdefinierten Feldern, die von der Dauer einzelner Aufgaben bis zum Fortschritt dieser Aufgaben, ihren Auswirkungen und ihrer einfachen Umsetzung reichen.

Innerhalb von ClickUp können Sie Ihre strategische Roadmap in einer Ansicht des Fortschritts betrachten. Sobald den einzelnen Aufgaben Aufgaben und Fristen zugewiesen sind, können Sie auch eine Zeitleiste oder sogar eine Workload-Ansicht anzeigen, um den kontinuierlichen Fortschritt sicherzustellen. Obwohl es sich in erster Linie um eine listenbasierte Vorlage handelt, gefällt uns das Gantt-Diagramm besonders gut, da es zeigt, wie die einzelnen Aufgaben im Hinblick auf die Zeitleiste miteinander interagieren.

2. ClickUp Strategischer Fahrplan Zeitleiste Vorlage

ClickUp Strategische Roadmap Zeitleiste Vorlage

Wenn Sie darüber nachdenken ihre strategische Planung die Kluft zwischen dem gegenwärtigen und dem gewünschten zukünftigen Zustand Ihres Unternehmens überbrücken wollen, ist diese Vorlage genau das Richtige für Sie. Sie ist komplexer als die oben erwähnte Vorlage, die auf einer Liste basiert, und bietet Ihnen nach der Erstellung einen differenzierteren strategischen Fahrplan. ClickUp's Vorlage für die Zeitleiste der strategischen Roadmap zeigt standardmäßig ein Gantt-Diagramm mit Abschnitten für die einzelnen Abteilungen an. Von dort aus können Sie eine Ansicht des Fortschritts und einen Überblick über Ihre aktuelle Kapazität erstellen. Eine Reihe benutzerdefinierter Felder hilft Ihnen dabei, jeden dieser Aufwände besser zu planen:

Fertiggestellt %

Aufwand

Erwartetes Ergebnis

Auswirkung

Strategie Fortschritte

Team Mitglieder

Es ist vielleicht nicht die richtige Vorlage, wenn Sie gerade erst mit der strategischen Planung beginnen. Aber für erfahrene Führungskräfte, die den Planungsprozess auf die nächste Stufe heben wollen, ist es genau die richtige Vorlage.

3. ClickUp Große Strategie Matrix Vorlage

ClickUp Grand Strategy Matrix Vorlage

Sie ist einfach, aber schön. ClickUp's Grand Strategy Matrix Vorlage ermöglicht es Ihnen, eine Ansicht des strategischen Umfelds Ihrer Organisation in vier Quadranten zu erstellen, mit einem Rahmen, der Ihnen helfen soll zu verstehen, wie der Weg in die Zukunft Ihrer Organisation aussehen könnte.

Wie Sie diesen Weg beschreiten, bleibt natürlich Ihnen überlassen. Die Quadranten können für eine einfache SWOT-Analyse oder für komplexere Planungsprozesse verwendet werden, z. B. für die Suche nach Marktwachstumsnischen und Chancen in einem engen Wettbewerbsumfeld. Einige dieser Optionen sind in der Vorlage vordefiniert, andere können benutzerdefiniert an Ihre Bedürfnisse angepasst werden genauen Marketing Plan oder was auch immer Sie für Ihre strategische Planung benötigen.

4. ClickUp Strategischer Plan Whiteboard Vorlage

ClickUp Strategischer Plan Whiteboard-Vorlage

Für die visuellen Denker unter uns, diese ClickUp's Whiteboard-Vorlage für den strategischen Plan ist eine perfekte Wahl. Vor allem ist es eine visuelle Karte, die nicht nur zeigt, welche Schritte für die strategische Planung notwendig sind, sondern auch, wie diese Schritte im Kontext des größeren Projekts ineinander fließen können (und sollten).

Natürlich können Sie den einzelnen Mitgliedern des Teams weiterhin verschiedene Aufgaben und Phasen zuweisen, um die Verantwortlichkeiten intakt und klar zu halten. Da die Vorlage jedoch als Flussdiagramm und Whiteboard angelegt ist, können Sie den Prozess bei Bedarf nahtlos anpassen.

Die Farbcodierung des Diagramms sorgt dafür, dass jeder, der daran arbeitet, einen klaren Überblick darüber behält, was wann benötigt wird.

5. ClickUp Strategischer Marketing Plan Vorlage

ClickUp Vorlage für einen strategischen Marketing Plan

Ein strategischer Plan ist nicht nur für das gesamte Unternehmen relevant. Eine solide Geschäftsstrategie ist für die einzelnen Einheiten ebenso wichtig, und diese Vorlage zeigt, wie sich diese Unterschiede manifestieren können.

Stellen Sie sich Folgendes vor ClickUp's Vorlage für einen strategischen Marketing Plan ist eine praktische Möglichkeit, Ihren Marketingaufwand zu planen. Die Listenansicht ist standardmäßig nach der OKR-Methode (Objectives and Key Results) sortiert, bei der die Aufgaben in definierte übergreifende Ziele für den größeren Marketingaufwand eingeordnet werden.

Aber das ist nur der Anfang. Benutzerdefinierte Felder ermöglichen es Ihnen, die Kanäle zu definieren, über die Sie die Ausführung des Plans angehen werden, während die Ansicht der Zeitleiste Ihnen hilft, den Fortschritt zu verfolgen. Und natürlich können Sie mit dem Progress Board sehen, wie die Phasen, die Sie definiert haben, letztendlich zum Erreichen Ihrer strategischen Ziele führen.

6. ClickUp Event Strategischer Plan Vorlage

ClickUp Event Strategischer Plan Vorlage

Die Planung eines Ereignisses ist harte Arbeit, und es müssen unzählige Aufgaben erledigt werden, um den Erfolg zu gewährleisten. Mit einer Vorlage für einen strategischen Plan für dieses Ereignis können Sie einen klaren Überblick über die erforderlichen und erledigten Aufgaben behalten und sehen, wie alles miteinander verbunden ist, um die wichtigsten Ziele zu erreichen. ClickUp's Vorlage für einen strategischen Plan für Ereignisse erreicht dies durch einen breiten Bereich benutzerdefinierter Felder, vom Kanal bis zum Budget, Hashtags, der verwendeten Stimme und mehr. Sie wurde entwickelt, um mehrere Ereignisse auf einmal zu planen, die sich alle überschneiden, um eine ereignisbasierte Strategie zu erstellen, die dazu beiträgt, Ihr Geschäft oder Ihre Marketingstrategie zu verbessern.

Aufgrund der Komplexität der Ereignisse gefällt uns die Board-basierte Ansicht für den Status der Ereignisse besonders gut. Diese Vorlage für den strategischen Plan bietet einen einfachen Überblick über den Stand aller Ereignisse und darüber, was noch zu erledigen ist.

Natürlich können auch die listen- und kalenderbasierten Ansichten hilfreich sein, um einige der tieferen Nuancen der Planung von Ereignissen zu erfassen.

7. ClickUp Action Plan Vorlage

ClickUp Action Plan Vorlage

Strategische Planung ist nicht überall beliebt, zum Teil weil sie zum Theoretischen tendiert. Ziele und Aufgaben sind für eine echte Business-Strategie oft zu hoch gesteckt und konzentrieren sich eher auf die Ansicht aus 30.000 Fuß Höhe als auf die Bedürfnisse des Unternehmens oder Ihrer Geschäftspartner vor Ort.

Das ist ein wichtiger Grund, warum wir die ClickUp's Vorlage für Aktionspläne . Es handelt sich um ein auf Notizen basierendes System, das alle notwendigen Aufgaben, die Ihren strategischen Plan voranbringen, in drei Abschnitte unterteilt:

Zu erledigen

Zu erledigen

Zu erledigen

Innerhalb dieser Struktur sind die Aufgaben in tägliche, wöchentliche, monatliche und vierteljährliche Aufgaben unterteilt überprüfungen auf dem Konto für deren unterschiedliche Komplexität und Zeitleisten. Das Ergebnis ist eine einfache Übersicht über alles, was zu erledigen ist, die auch bestehende Erfolge und erledigte Aufgaben hervorhebt, damit das gesamte Team sie sehen und feiern kann. Das nenne ich einen strategischen Plan.

8. ProjektManager Strategische Planung Word Vorlage

Über ProjectManager

Was wäre, wenn wir Ihnen sagen würden, dass Sie einen strategischen Plan komplett in MS Word erstellen können? Das ist es, was diese Vorlage zu erreichen versucht, durch einfach zu verdauende Abschnitte, die alle darauf ausgelegt sind, die Geschäftsstrategie so weit wie möglich zu rationalisieren:

Eine Zusammenfassung, in der der Kontext und der Hintergrund des strategischen Plans erläutert werden.

Ein Platz für Ihre Visionen und Missionen, um Ihren Plan im Kern Ihres Unternehmens zu verankern.

Eine SWOT-Analyse, um einen ehrlichen Blick auf Ihr Unternehmen und sein Umfeld zu werfen (denken Sie anvisionserklärung)* Business-Ziele, um genau zu definieren, was der strategische Plan erreichen soll

Ein Marketing-Plan, der die werbetechnische Seite der Geschäftsstrategie skizziert, um diese Ziele zu erreichen

Einen operativen Plan, der als umsetzbare Karte zur Erreichung Ihrer Ziele dient

Finanzielle Prognosen für die Zukunft mit den Zielen für die Geschäftsstrategie (und das Wachstum des Geschäfts)

Das Team, das für die Umsetzung der Strategie, des Marketings und des Wachstums verantwortlich sein wirdoperativen Plan Beachten Sie, dass dieser Plan an Ihre Bedürfnisse angepasst werden kann. Er erfordert etwas mehr manuelle Arbeit als einige der anderen in diesem Leitfaden freigegebenen Beispiele, kann aber einen guten Überblick über den Plan geben, den Sie erstellen.

9. PowerPoint Vorlage für strategische Planung

Über Slide Team

Wenn ein Teil Ihres strategischen Planungsprozesses Präsentationen für Stakeholder beinhaltet (und das ist bei den meisten Organisationen der Fall), warum dann nicht gleich die Software verwenden, in der diese Präsentationen letztendlich stattfinden?

Bei dieser Vorlage handelt es sich im Kern um eine Zeitleiste für die Roadmap, ähnlich wie bei anderen, die wir bereits besprochen haben. Diese Vorlage für Business-Strategien konzentriert sich auf die einzelnen Meilensteine, die von der Einstellung der Ziele bis hin zur Ausführung erforderlich sind. Sie wurde jedoch speziell für PowerPoint entwickelt und bietet benutzerdefinierte Optionen, die das Eintauchen und Anpassen erleichtern.

Das Herunterladen ist kostenlos und einfach, und das Anpassen erfordert nur grundlegende PowerPoint-Kenntnisse. Die Zeitleiste ist standardmäßig auf ein Jahr eingestellt, so dass Sie möglicherweise einige Anpassungen vornehmen müssen, wenn sich Ihr strategischer Plan über mehrere Jahre erstreckt.

10. Excel Vorlage für strategische Planung

Über Eloquens

MS Excel ist nicht immer benutzerfreundlich, aber sein zellenbasierter Aufbau bietet ein enormes Anpassungspotenzial. Es ist daher keine Überraschung, dass unsere letzte Vorlage für Excel auch eine der umfassendsten Optionen in diesem Leitfaden für Ihre Geschäftsstrategie ist.

Das Arbeitsblatt selbst ist in drei Bereiche oder Registerkarten unterteilt:

Identifizierung von Zielen, um Schlüsselelemente wie Ziele für Ihr Unternehmen durch gezieltes Brainstorming zu ermitteln.

Einstellung von Zielen, unter Verwendung der SMART-Vorlage (spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und zeitgerecht) für Geschäftsziele.

Aktionsplanung, Umwandlung dieser Ziele in Taktiken und Nachverfolgung des Fortschritts dieser Taktiken bei der Erreichung Ihrer Ziele.

Denken Sie daran, dass es sich hier um ein internes Planungsdokument handelt, das nicht für die Präsentation nach außen bestimmt ist, da es in MS Excel erstellt wurde. In diesem Zusammenhang können die Schlüsselelemente dieser Vorlage für die Geschäftsstrategie jedoch sehr hilfreich sein, um Ihre strategische Planung auf Kurs zu bringen und zu halten.

Wer profitiert von der strategischen Planung?

Organisationen: Ob Non-Profit-Organisationen, Start-ups oder multinationale Unternehmen - Organisationen aller Art profitieren von der strategischen Planung. Ein solcher Plan bietet einen klaren Rahmen für die Entscheidungsfindung, liefert einen Fahrplan für das Wachstum, zeigt potenzielle Chancen und Risiken auf und erleichtert eine bessere Kommunikation im gesamten Unternehmen.

Führungsteams: Die Leitung jeder Organisation profitiert in hohem Maße von der strategischen Planung, da sie eine Ansicht über den gegenwärtigen Zustand ihrer Organisation aus der Vogelperspektive sowie eine Vision der angestrebten Entwicklung erhält. Sie hilft, Schlüssel zu identifizieren ziele und Zielsetzungen und setzen Benchmarks zur Nachverfolgung des Fortschritts.

Überladen Sie Ihre strategische Planung mit ClickUp

Es ist unmöglich, einen strategischen Plan im Alleingang zu erstellen. Unabhängig von der Organisation handelt es sich in der Regel um einen Aufwand im Team. Warum also nicht dieses Team um die richtigen tools erweitern?

Das ist keine Übertreibung: Die richtige Vorlage für die strategische Planung kann über den Erfolg oder Misserfolg des Prozesses entscheiden. Ganz gleich, ob Sie versuchen, Ihre Geschäftsziele zu erreichen, ob Sie wettbewerbsanalyse oder eine SWOT-Analyse durchführen, lässt sich mit einer klaren Gliederung leicht ein Plan erstellen, dem die gesamte Organisation folgen kann.

Und wenn diese Vorlage kostenlos ist? Umso besser.

Und jetzt kommt das Beste: Die Software, auf der die meisten der oben freigegebenen Vorlagen basieren, ClickUp, kann ebenfalls kostenlos ausprobiert werden. Es handelt sich um ein Projektmanagement- und produktivität tool das für Teams entwickelt wurde, was sich perfekt eignet, wenn dieses Projekt Ihr nächster Plan für die Entwicklung Ihrer allgemeinen Geschäftsstrategie ist.

Sind Sie bereit, loszulegen? Testen Sie ClickUp kostenlos heute.

Ihr Browser unterstützt das Video Tag nicht.