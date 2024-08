10 Vorlagen für Ressourcenpläne in Excel, Google Sheets und ClickUp

Ressourcenplanung und Projektmanagement sind zwei Seiten der gleichen Medaille. 🪙

Hier ist die Kurzfassung: Ein Ressourcenplan zeigt genau auf, was für ein Projekt verwaltet werden muss. Einfach, oder?

Nun, nicht ganz. Eine Ressource kann vieles sein: Menschen, Technologie, Rohstoffe und Ausrüstung - um nur einige zu nennen. Außerdem hat jede Ressource ihre eigenen Kosten, eine Reihe von abhängigkeiten, Prozessen und Beschränkungen .

Unter Berücksichtigung von funktionsübergreifende Teams , Vorgesetzte, und projektbeteiligte auf dem Laufenden zu halten, sind Ihre tatsächlichen menschlichen Ressourcen wahrscheinlich auf verschiedene Abteilungen oder Ebenen verteilt. Und was ist mit der Technik, die Sie zur Durchführung Ihres Projekts benötigen? Vielleicht besitzen Sie sie bereits, vielleicht muss sie aber auch erst gebaut oder gekauft werden.

Und schon wird die Ressourcenplanung kompliziert. 😳

Zwar ist jedes Projekt einzigartig, aber es gibt gemeinsame Muster, die sich wiederholen können und sollten. Aus diesem Grund sind Vorlagen für die Ressourcenplanung für Projektmanager ein echter Gewinn. Die Ressourcenplanung wird vielleicht nie einfach sein, aber sie kann auf jeden Fall viel einfacher sein. Und wir zeigen Ihnen, wie! 🙌🏼

Betrachten Sie diesen Artikel als Ihr Unterstützungssystem für die Ressourcenplanung, in dem wir genau aufschlüsseln, was eine Ressourcenplanungsvorlage ist, was in sie hineingehört, und zum krönenden Abschluss 10 großartige Beispiele, die Ihnen den Einstieg erleichtern.

Was ist eine Ressourcenplanungsvorlage?

Ein Ressourcenplan hilft Ihnen bei der Verwaltung und zuteilung der Ressourcen die für die Durchführung eines Projekts benötigt werden. Sie kann auch die effizienteste und effektivste ressourcenmanagement praktiken in einer gesamten Organisation! Zu diesen Ressourcen gehören die eigentlichen Räumlichkeiten, die Ausrüstung, die Vermögenswerte und vieles mehr.

Und als ob das noch nicht genug wäre, kommt jetzt der knifflige Teil: Ihr Ressourcenplan muss nahtlos mit Ihrem Zeitplan und Budget übereinstimmen, damit Sie in der Ausführungsphase nicht zu viel Geld ausgeben.

Im Allgemeinen gibt es zwei Arten von Ressourcen:

Lagerfähige

Nicht lagerfähig

Lagerfähige Ressourcen sind einfach verfügbar, bis sie aufgebraucht sind, während nicht lagerfähige Ressourcen regelmäßig aufgefüllt oder nur zu bestimmten Zeiten verwendet werden müssen.

Das heißt, es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass alles, was Sie zur Durchführung Ihres Projekts benötigen, eine Ressource ist. Dazu gehören Materialien, Werkzeuge, Ausrüstung und sogar Ihr Team! Das ist eine Menge, über die man den Überblick behalten muss, und deshalb ist es so wichtig, dass Sie Ihre Ressourcen im Voraus mit Hilfe eines bestimmten ressourcenmanagement-Tool , ERP oder eine Vorlage für die Projektressourcenplanung.

Eine Vorlage für die Ressourcenplanung ist eine Blaupause für die brennenden Fragen, die sich jeder Projektleiter stellt:

wie stelle ich sicher, dass das Projekt abgeschlossen wird, ohne mein Team zu überlasten?

wie können wir das Projekt pünktlich und innerhalb des Budgets abschließen?

Abhängig von der Größe Ihres Teams bevorzugten Projektmanagementsoftware kann Ihre Ressourcenplanungsvorlage Formeln und vorgefertigte Tabellen enthalten, projektansichten oder Dashboards, um den Einrichtungsprozess zu beschleunigen und währenddessen Einblicke zu erhalten.

10 Vorlagen für die Ressourcenplanung

Es ist schwer, nur eine Vorlage für die Ressourcenplanung auszuwählen, wenn es so viele gibt, aber diese 10 decken alle Funktionen ab, die Sie jemals brauchen könnten!

Vor allem, wenn Ihr Unternehmen bereits in Microsoft oder Google-Produkte für die Erstellung Ihrer Arbeitsabläufe zu verwenden, haben wir verschiedene Optionen für Sie zusammengestellt, damit Sie die richtige Lösung finden! Aber lassen Sie sich nicht allein von den Kosten abschrecken - einige der wertvollsten Vorlagen in dieser Liste sind ebenso leistungsstark wie kostengünstig! AKA, kostenlos. 😎

Greifen Sie auf eine dieser 10 Vorlagen direkt von diesem Beitrag aus zu, um Ihre Planungsprozesse zu verbessern, und sehen Sie zu, wie die Ressourcen zu fließen beginnen! 🤩

1. ClickUp Vorlage für Ressourcenplanung

ClickUp-Ressourcenplanungs-Vorlage

Richtig verwaltung der Arbeitsbelastung sollte sicherstellen, dass sich sowohl der Kunde als auch das Projektteam über ihren Aufgabenbereich und ihre Verantwortlichkeiten im Klaren sind, und einen klaren Zeitplan erstellen, wann die Aufgaben erledigt sein müssen, um die Fristen einzuhalten!

Die universelle ClickUp Vorlage für Ressourcenplanung wurde entwickelt, um die Ressourcenzuweisung und das Aufgabenmanagement zu rationalisieren, indem es eine standardisierte Struktur für Ihre gesamte Arbeit bereitstellt. Die ClickUp-Funktion "Benutzerdefinierte Felder" organisiert die wichtigsten Details, so dass jeder Zugriff auf dieselben Informationen hat:

Zugewiesene Budgets, verbleibende Budgets, und Ist-Kosten : Wählen Sie Ihre bevorzugte Währung

und : Wählen Sie Ihre bevorzugte Währung Teams : Halten Sie die Verantwortlichkeiten mit zugewiesenen Teams nach Marke, Gruppe oder Abteilung klar

: Halten Sie die Verantwortlichkeiten mit zugewiesenen Teams nach Marke, Gruppe oder Abteilung klar Projektdauer (Tage) : Addieren Sie die Gesamtzahl der für das Projekt vorgesehenen Tage

: Addieren Sie die Gesamtzahl der für das Projekt vorgesehenen Tage Ressourcennotizen : Erfassen Sie wichtige Details über alle Ihre Ressourcen

: Erfassen Sie wichtige Details über alle Ihre Ressourcen Kunden : Behalten Sie den Überblick über verschiedene Kunden

: Behalten Sie den Überblick über verschiedene Kunden Projektkoordinator: Weisen Sie den PC zu, der das Projekt von Anfang bis Ende beaufsichtigt*

* Wenn Sie ein Team von Projektkoordinatoren haben, haben wir eine Projektansicht speziell für Sie erstellt. Sehen Sie sich Vorlage

4 an! Diese Vorlage herunterladen ### 2. ClickUp Ressourcenplanung Workload-Vorlage

ClickUp-Ressourcenplanung Workload-Vorlage

Wenn Sie eine Saison mit unausgeglichener Arbeitsbelastung in Ihrem Team erleben, gibt es einen Weg, den Nebel zu lichten. Und alles, was es dazu braucht, ist eine einmalige Einrichtung. (Aber das haben wir schon für Sie erledigt.) 😉

Indem sie die Fähigkeiten und Fertigkeiten jedes Mitarbeiters oder Teams berücksichtigen, können Projektmanager Zeitpläne erstellen, die die Effizienz maximieren und gleichzeitig die Risikofaktoren auf dem Weg dorthin minimieren. Mit diesem Ansatz sind die Teams besser in der Lage, Termine einzuhalten und gleichzeitig während des gesamten Projektzyklus hochwertige Ergebnisse zu liefern.

Mit der Gantt-Ansicht in dieser ClickUp-Vorlage können Sie verschiedene Projekte visualisieren, so dass Sie sehen können, welche Auswirkungen eine Änderung auf andere Zeitpläne haben könnte. Dies trägt nicht nur dazu bei, Störungen zu minimieren, sondern stellt auch sicher, dass die Projekte auf dem richtigen Weg bleiben.

Pro-Tipp: Nehmen Sie Ressourcen kapazitätsplanung auf die nächste Stufe, indem Sie die Funktionen Profile und Meine Arbeit in ClickUp! Profile geben Ihnen einen Einblick in die Zuständigkeiten jeder Person, so dass Sie Erinnerungen hinzufügen, Anpassungen vornehmen oder sehen können, woran die Person als nächstes arbeitet. Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp Ressourcenplanung Zeitleiste Vorlage

ClickUp-Vorlage für die Zeitleiste der Ressourcenplanung

Um den erfolgreichen Abschluss eines Projekts zu gewährleisten, ist es für einen Teamleiter wichtig, bei der Erstellung seiner Ressourcenpläne mögliche Risiken zu berücksichtigen. Dazu gehören:

Bewertung der Verfügbarkeit von Ressourcen zu verschiedenen Zeitpunkten

Verständnis und Berücksichtigung von Ressourcenbeschränkungen

Vorwegnahme möglicher Unterbrechungen oder Verzögerungen

Alle Änderungen an Projekten und Aufgaben, die direkt in der Zeitleiste von ClickUp vorgenommen werden, werden an alle Beteiligten weitergeleitet. Sobald die Arbeit zugewiesen wurde, können die Teammitglieder die Verfügbarkeit der Ressourcen ganz einfach tage- oder wochenweise überprüfen.

Die Timeline-Ansicht visualisiert die Arbeitsmenge, die jedem Teammitglied während eines ausgewählten Zeitraums zugewiesen wird - eine Woche, zwei Wochen oder ein Monat. Darüber hinaus hilft Ihnen diese Vorlage bei der Beurteilung, ob bestimmte Aufgaben auf mehrere Mitarbeiter aufgeteilt werden sollten oder ob sie einer einzelnen Person zugewiesen werden sollten. Dies ist hilfreich für outsourcing von Agenturen entscheidungen zu treffen, da sie einen besseren Überblick über Ihre Möglichkeiten bietet.

Lernen Sie den Unterschied zwischen_ Gantt-Diagrammen vs. Zeitleisten ! Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp Projektkoordinator Ressourcenplanung Vorlage

ClickUp-Projektkoordinator-Ressourcenplanungsvorlage

Projektkoordinatoren haben ihre eigenen Aufgaben, die von den Projekten getrennt sind. Diese Vorlage ist ein hervorragendes Instrument zur Ressourcenplanung für ein Team von Projektkoordinatoren, um die Arbeit der anderen abzustimmen.

Ein Beispiel: Ein Projektkoordinator organisiert einen Ressourcenplan für eine Produktaktualisierung mit hoher Priorität, an der bestimmte Entwickler, Systemarchitekten, Marketingmitarbeiter und andere Teammitglieder für den gesamten Monat Juli beteiligt sind.

Mit diesen Informationen sind die Teams besser in der Lage, ihre Pläne bei Bedarf schnell anzupassen, ohne ihre Termine zu gefährden oder zusätzliche Meetings einzuberufen.

Sehen Sie sich unsere Liste an tools für das Workload-Management zur Steigerung der Teamproduktivität! Diese Vorlage herunterladen

5. ClickUp Vorlage für die Arbeitsbelastung der Mitarbeiter

ClickUp Vorlage für die Arbeitsbelastung von Mitarbeitern

Bei der Zuweisung von Arbeit an Projektteams müssen Manager sowohl die Anzahl der verfügbaren Ressourcen als auch die Anforderungen des Projekts berücksichtigen. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass die Teams nicht mit Arbeit überlastet werden oder Aufgaben zugewiesen bekommen, die ihre Fähigkeiten übersteigen.

Geben Sie die ClickUp Workload-Vorlage für Mitarbeiter ! Verwalten Sie die Arbeitsbelastung Ihres Teams und planen Sie zukünftige Projekte, indem Sie die Kapazität Ihrer Teammitglieder auf wöchentlicher Basis festlegen.

Diese Vorlage enthält zwei Arbeitsauslastungsansichten - Einzelperson und Team - sowie benutzerdefinierte Felder, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern:

Zuständiger : Verantwortliches Teammitglied für die Aufgabe

: Verantwortliches Teammitglied für die Aufgabe Priorität : indikator für Dringlich, Hoch und Normal Priorität

: indikator für Dringlich, Hoch und Normal Priorität Zeit Schätzung : Zugewiesene Zeit für jede Aufgabe oder Unteraufgabe

: Zugewiesene Zeit für jede Aufgabe oder Unteraufgabe Team : Team, zu dem die Aufgabe und der Beauftragte gehören

: Team, zu dem die Aufgabe und der Beauftragte gehören Fälligkeitsdatum: Datum der Fertigstellung Diese Vorlage herunterladen ### 6. ClickUp Rückwärts-Ressourcenplanung Vorlage

ClickUp Rückwärts-Ressourcenplanungsvorlage

Die rückwärtige Ressourcenplanung ist ein Projektmanagement-Ansatz, der vom Endziel ausgeht und rückwärts arbeitet, um die Ressourcen für jede Aufgabe zu identifizieren und zuzuweisen, die zum Erreichen des gewünschten Ergebnisses erforderlich sind.

Diese Methode ist eine effektive Methode für Teams, um organisiert zu bleiben und gleichzeitig sicherzustellen, dass sie alles haben, was sie brauchen, wenn sie es brauchen. Indem sie in umgekehrter Reihenfolge arbeiten, können die Teams potenzielle Risiken schnell erkennen.

Legen Sie Ihr projektplan effizient zu gestalten und die Arbeit im ClickUp Vorlage für Rückwärts-Ressourcenplanung . Wenn Sie mit diesem Ansatz noch nicht vertraut sind, keine Sorge! Die Vorlage enthält einen Leitfaden für die ersten Schritte und eine Anleitung, wie man sie zum Laufen bringt. ⚒️ Diese Vorlage herunterladen

7. ClickUp Konto-Planungsvorlage

ClickUp-Konto-Planungsvorlage

Die Kontoplanung ist eine wesentliche Strategie des Ressourcenmanagements, die sicherstellt, dass Unternehmen über die notwendigen Ressourcen verfügen, um ihre spezifischen Ziele zu erreichen. Diese Art der Ressourcenplanung beinhaltet:

Entscheidungen darüber zu treffen, wie Ressourcen am besten zugewiesen oder umverteilt werden können, um die Effizienz zu maximieren und die Leistung zu optimieren

Untersuchung der aktuellen Ressourcenbasis eines Unternehmens

Bewertung von Stärken und Schwächen

Die ClickUp-Konto-Planungsvorlage ist die Managementvorlage, die Sie für die Sichtbarkeit von Stakeholdern und direkt beteiligten Teams benötigen. Es verfügt über vorgefertigte Ansichten und benutzerdefinierte Felder, um ein vollständiges Bild von jedem Konto zu erhalten:

Benutzerdefinierte Felder: Konto Stufe, Monatlicher Umsatz, Konto Gesundheit, Kontakt und Team

Konto Stufe, Monatlicher Umsatz, Konto Gesundheit, Kontakt und Team Konten pro Stufe Board-Ansicht: Alle Konten, organisiert nach jeder Stufe

Alle Konten, organisiert nach jeder Stufe Konten Listenansicht: Alle Konten gruppiert nach Status Diese Vorlage herunterladen ### 8. ClickUp-Vorlage für die Ressourcenzuweisung

ClickUp-Ressourcen-Zuordnungsvorlage

Die ClickUp-Vorlage für die Ressourcenzuweisung ist eine strategisches Instrument für Marketing- und Kreativteams für die Zuweisung von Mitteln, die Zuweisung von Teammitgliedern, die Suche nach Materialien oder Dienstleistungen, die für ein Projekt benötigt werden, und um sicherzustellen, dass die Budgets eingehalten werden, ohne dass die Qualität darunter leidet. ✨

Die verschiedenen Ansichten ermöglichen es, die Ressourcen aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand:

Ansicht "Delivery Process Board " : Projekte gruppiert nach Projektstadien

: Projekte gruppiert nach Projektstadien Listenansicht nach Kunden : Projekte gruppiert nach Kundenname

: Projekte gruppiert nach Kundenname Listenansicht nach Projekten : Projekte gruppiert nach Liefergegenstandstyp

: Projekte gruppiert nach Liefergegenstandstyp ansicht Teamauslastung : Auslastung jedes Teams für eine bestimmte Zeitspanne in einem bestimmten Zeitraum

: Auslastung jedes Teams für eine bestimmte Zeitspanne in einem bestimmten Zeitraum **Ansicht "Arbeitsbelastung der Teamleiter": Arbeitsbelastung der einzelnen Teamleiter in einem bestimmten Zeitraum Diese Vorlage herunterladen ### 9. Excel Ressourcenplanung Vorlage

über Taktischer Projektleiter Diese Microsoft Excel-Vorlage für die Ressourcenplanung bietet ein übersichtliches Format zur Aufteilung der Teamressourcen. Diese Standardvorlage deckt die notwendigen Details ab, die für eine genaue Vorhersage der benötigten Ressourcen für die anstehenden Aufgaben benötigt werden, und ermöglicht so eine bessere zeitmanagement und langfristig Kosteneinsparungen.

Wenn Sie mehr als nur eine eigenständige Tabellenkalkulation suchen, probieren Sie andere kostenlose Vorlagen für die Ressourcenplanung von ClickUp aus, damit Sie mit Teams an einem Ort zusammenarbeiten können! Diese Vorlage herunterladen

10. Google Sheets Ressourcenplanung Vorlage

über Google Workspace Marketplace

Ressourcenplanungsvorlagen in Google Sheets sind eine weitere gute Option für Teams, die Google Workspace verwenden. Diese Vorlage hilft beim Aufbau einer mehrstufigen Projektstrukturplan um alle Bereiche des Ressourcenmanagements abzudecken. Wenn Sie mit Gantt-Diagrammen vertraut sind, werden Sie die übersichtliche Navigation und die anfängliche Einrichtung zu schätzen wissen, um sofort loslegen zu können.

Pro-Tipp: Integrieren Sie Google Drive mit ClickUp um Ihre persönlichen und Team-Laufwerke zu durchsuchen, ohne Ihren ClickUp-Arbeitsbereich zu verlassen! Sie haben auch die Möglichkeit, Sheets in ClickUp-Aufgaben, -Kommentare, -Dokumente, -Ansichten und -Dashboard-Widgets einzubetten! 🤩

Bonus: Arbeitsstrukturplan-Software ! Diese Vorlage herunterladen

Unverzichtbare Funktionen in Ihrer Ressourcenplan-Vorlage

Ehrlich gesagt, hängt vom Erfolg Ihrer Ressourcenplanungsvorlage eine ganze Menge ab. 👀

Ihre Vorlage bildet die Grundlage für eine genaue Ressourcenplanung im Vorfeld und während Ihres Projekts. Die nützlichsten Vorlagen sind leicht anpassbar und ausbaufähig, so dass Sie Details für komplexere Projekte hinzufügen oder für einfachere Anfragen ein paar Schichten abziehen können. Außerdem sind sie mit den bevorzugten Tools Ihres Projektmanagers kompatibel und techniken wie Gantt-Diagrammen , eine Kalenderansicht, Terminplanung, aufgaben-Abhängigkeiten , kapazitätsplanung , ressourcen-Nivellierung und mehr. 😮

Die mehr als 15 Ansichten von ClickUp bieten Unternehmen eine Komplettlösung für jedes Team

Bei der unendlichen Anzahl von Vorlagen, die jede Google-Suche überfluten, ist es wichtig, eine Vorstellung davon zu haben, wonach Sie suchen, bevor Sie mit der Suche beginnen. Anstatt Funktionslisten mit jeder anderen Vorlage abzugleichen, sollten Sie sich an diese vier "Must-have"-Faktoren halten, und Sie werden nicht enttäuscht sein!

Mehrere Ansichten : Verschiedene Projekte erfordern unterschiedliche Arten vonarbeitsabläufe zu visualisieren und Ressourcen zu verwalten. Mehrere Projektansichten zur Strukturierung Ihrer Aufgaben in Form einer Liste,ressourcenkalender, Flussdiagramm oder Kanban-Tafel sind von unschätzbarem Wert - vor allem für Teammitglieder, die ihr Arbeitspensum auf spezifischere Weise strukturieren

: Verschiedene Projekte erfordern unterschiedliche Arten vonarbeitsabläufe zu visualisieren und Ressourcen zu verwalten. Mehrere Projektansichten zur Strukturierung Ihrer Aufgaben in Form einer Liste,ressourcenkalender, Flussdiagramm oder Kanban-Tafel sind von unschätzbarem Wert - vor allem für Teammitglieder, die ihr Arbeitspensum auf spezifischere Weise strukturieren Berichterstattung und Einblicke : Es ist zwar wichtig, mit der Ressourcenplanung vor Projektbeginn zu beginnen, aber detaillierte Dashboards und Berichtsfunktionen helfen Ihnen, während der gesamten Projektdauer den Überblick zu behalten! Achten Sie auf Schlüsselwörter wie instant und real-time , um sicherzustellen, dass Ihre Vorlage aktuelle und verlässliche Daten liefert

: Es ist zwar wichtig, mit der Ressourcenplanung vor Projektbeginn zu beginnen, aber detaillierte Dashboards und Berichtsfunktionen helfen Ihnen, während der gesamten Projektdauer den Überblick zu behalten! Achten Sie auf Schlüsselwörter wie und , um sicherzustellen, dass Ihre Vorlage aktuelle und verlässliche Daten liefert Anpassung : Eine Vorlage für die Ressourcenkapazitätsplanung kann zwar den Entwurf liefern, aber Sie müssen in der Lage sein, ihn nach Ihren Vorstellungen zu gestalten. Kein Team gleicht dem anderen, und Sie sollten nicht gezwungen sein, einen anderen Prozess zu befolgen, nur weil Sie sich für eine bestimmte Vorlage entschieden haben. Außerdem gibt es so viele Vorlagen, dass Sie keine Kompromisse bei den Prozessen eingehen sollten, die Sie bereits eingeführt haben - das verschwendet wertvolle Zeit!

: Eine Vorlage für die Ressourcenkapazitätsplanung kann zwar den Entwurf liefern, aber Sie müssen in der Lage sein, ihn nach Ihren Vorstellungen zu gestalten. Kein Team gleicht dem anderen, und Sie sollten nicht gezwungen sein, einen anderen Prozess zu befolgen, nur weil Sie sich für eine bestimmte Vorlage entschieden haben. Außerdem gibt es so viele Vorlagen, dass Sie keine Kompromisse bei den Prozessen eingehen sollten, die Sie bereits eingeführt haben - das verschwendet wertvolle Zeit! Integrationen: Mehrere Integrationen helfen Ihnen dabei, eine Ressourcenplanungsvorlage schneller zu übernehmen und langfristig einen größeren Nutzen daraus zu ziehen. Integrationen erweitern die Funktionalität eines jeden Tools oder einer Software. Stellen Sie sicher, dass die von Ihnen bereits verwendeten Anwendungen mit Ihrer neuen Vorlage kompatibel sind

Starten Sie die Ressourcenplanung mit benutzerdefinierten ClickUp-Vorlagen

Ah, machen Vorlagen die schwierigen Dinge nicht ein bisschen einfacher? 🥰

Und eine ClickUp-Vorlage? Nun, eigentlich viel einfacher! ClickUp ist die einzige Produktivitätsplattform, die leistungsfähig genug ist, um Wand-zu-Wand-Lösungen für teams in verschiedenen Branchen -ein wahr gewordener Traum für Projektmanager, die mit der Planung von Ressourcen, Arbeitsabläufen und Ergebnissen für Projekte jeder Größe betraut sind!

Verwenden Sie die ClickUp-Arbeitslastansicht, um zu sehen, wer vor oder hinter Ihnen liegt, und ziehen Sie Aufgaben einfach per Drag-and-Drop, um Ressourcen neu zuzuordnen

Egal, ob Sie die Arbeitsbelastung im Team überwachen oder neue Projekte in Zusammenarbeit mit anderen entwickeln ClickUp-Whiteboard , ClickUp hat alle Funktionen die Sie benötigen, um Ihre Planungsprozesse zu verbessern, ohne ins Schwitzen zu kommen.

Sie haben Zugriff auf eine Vielzahl von Planungsfunktionen für die Ressourcenzuweisung, ein umfangreiches Vorlagen-Bibliothek , über 1.000 Integrationen und unbegrenzte Aufgaben, wenn Sie sich für ClickUp's kostenloser Forever Plan .

Und wenn Sie bereit sind, noch mehr Funktionen zu entdecken, können Sie die Workload-Ansicht, benutzerdefinierte Berichte und vieles mehr mit kostenpflichtigen Optionen für nur 5 $ freischalten! 💸 Melden Sie sich noch heute für ClickUp an und fangen Sie an, im Voraus zu planen. ✅