10 beste Marketing Resource Management Software (MRM) 2024

Wenn es um Marketing geht, ist mehr nicht immer besser.

Mehr Mitarbeiter, Markenwerte und Kampagnen bedeuten exponentiell mehr Planung und Management, wenn Ihr Marketingbudget effiziente Ergebnisse liefern soll.

Um bei all diesen Dingen den Überblick zu behalten, brauchen Sie Marketing software zur Ressourcenverwaltung (MRM), die mit Ihren Anforderungen Schritt halten kann. Dieses Tool muss alles zu erledigen haben, von einer einzigen Quelle der Wahrheit über die Aufgaben, die in diesem Monat erledigt werden, bis hin zur einfachen Suche nach bestimmten markenbilder in Ihrer Datenbank .

Zu Ihrem Glück gibt es heute mehrere MRM-Tools auf dem Markt, die Ihnen helfen können, die Herausforderung der Verwaltung Ihrer Marketingabteilung zu meistern. Diese Liste der 10 besten Tools, die derzeit verfügbar sind, gibt Ihnen einen Überblick über die Branche und hilft Ihnen, genau die Software zu finden, die Ihr Geschäft braucht, um eine schlanke, gemeine Marketingmaschine zu werden.

Was ist Marketing Resource Management Software (MRM)?

Marketing Resource Management Software wurde entwickelt, um den Prozess zu rationalisieren der Nachverfolgung und Koordinierung aller beweglichen Teile Ihrer Marketingkampagnen. Dies beinhaltet die Verwaltung von allem, von Ihrem marketing-Ressourcen zur Erstellung und Leistungsanalyse von Vermögenswerten.

Mit einem guten MRM-System können Marketer problemlos Kampagnen über mehrere Kanäle, Abteilungen, Teams und Anbieter hinweg erstellen, um die Effektivität ihres Aufwands zu maximieren.

Worauf sollten Sie bei einer Marketing Resource Management Software achten?

Bei der Suche nach der richtigen Software für die Verwaltung von Marketingressourcen gibt es eine Vielzahl von Features und Funktionen zu berücksichtigen. Hier sind nur einige der wichtigsten, auf die Sie achten sollten, wenn Sie ein Tool suchen, das Ihnen hilft verwaltung Ihrer Marketingressourcen effektiver:

Aufgabenmanagement: Die Fähigkeit, Marketingaufgaben zu verwalten und sie Mitgliedern des Teams zuzuweisen, ist für ein effektives Projektmanagement unerlässlich. Software zur Vermögensverwaltung : Eine umfassende Asset-Bibliothek hilft Ihnen, digitale Assets wie Grafiken, Videos, Bilder, Dokumente und vieles mehr einfach zu speichern, zu finden und wiederzuverwenden. Workflow Automatisierung:

Automatisierung von alltäglichen Aufgaben im Marketing hilft Ihnen, sich auf komplexere und kreativere Aspekte Ihrer Arbeit zu konzentrieren, und verringert das Risiko menschlicher Fehler. Berichterstellung: Eine automatisierte Berichterstellung zur Nachverfolgung der Leistung ist der Schlüssel zur Optimierung der Marketingaktivitäten und zur Gewährleistung ihres Erfolgs. Benutzerverwaltung: Die Möglichkeit, Benutzer, Rollen und Berechtigungen zu verwalten, erleichtert das Delegieren und Zuweisen von Aufgaben an die richtigen Personen. Tools für die Zusammenarbeit: Die Kommunikation innerhalb Ihres Teams ist für die effiziente Ausführung von Aufgaben unerlässlich. Tools, mit denen alle Beteiligten in Echtzeit zusammenarbeiten können, beschleunigen den Abschluss von Projekten, vor allem, wenn es sich um ein agiles Marketing Team . Sicherheit: Da es sich um sensible Kundendaten handelt, ist es wichtig, ein sicheres System mit verschlüsselten Verbindungen zu haben.

Je nach den Bedürfnissen Ihres Unternehmens brauchen Sie vielleicht mehr oder weniger. Aber diese sieben Elemente sind eine gute Ausgangsbasis für den Anfang.

Die 10 besten Marketing Resource Management Software

Beginnen wir damit, die Besten vom Rest zu unterscheiden. Hier ist unsere bevorzugte Marketing Resource Management Software für 2023.

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen

ClickUp ist ein vielseitiges Projekt- und aufgabenmanagement system für Teams jeder Größe. Es kann Marketingaufgaben und -projekte mit interaktiven Boards, automatisierten Workflows, Gantt-Diagrammen und mehr organisieren und verwalten.

Darüber hinaus kann ClickUp auch die Organisation und zuweisung Ihrer Ressourcen für effektive Marketingkampagnen. Mit all Ihren Marketing-Assets, die in ClickUp entworfen und gespeichert werden, kann Ihr gesamtes Team schnell auf alles zugreifen, was es zur Erledigung der ihm zugewiesenen Aufgabe benötigt.

Sie können es nicht allein mit ClickUp erledigen? Kein Problem - wir bieten auch eine Reihe von Integrationen mit beliebten Softwarelösungen wie Slack, Zoom, Trello, Google Drive, Dropbox und anderen an.

Die besten Features von ClickUp:

Verwenden Sie unsereworkload-Ansicht um zu sehen, wie viel (oder wie wenig) jemand gerade arbeitet

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihr Marketingressourcenzuweisungen mit personalisierten Dashboards und Analysen

Intelligente und anpassbare Vorlagen unterstützen Sie bei der Erstellung, Nachverfolgung und Anpassung Ihrer Marketingressourcen

ClickUp Limits:

Um alles zu erledigen, was ClickUp kann, braucht man Zeit, um alle unsere Videos durchzugehen

Einige Features haben es noch nicht ganz in die App geschafft

ClickUp Preise:

Free Forever

Unlimited : $5/Monat pro Benutzer

: $5/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Business Plus : $19/Monat pro Benutzer

: $19/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

ClickUp Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.7/5 (5.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (5.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

2. Adobe-Kampagne

Über Adobe Adobe-Kampagne ist eine kampagnenmanagement-Tool wurde als Teil des größeren Adobe-Ökosystems entwickelt. Es bietet leistungsstarke Funktionen für die Erstellung dynamischer Inhalte, Multichannel-Kampagnen und Analysedaten von Adobe Analytics, die Ihrem Unternehmen helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen.

Mit dem Drag-and-Drop-System von Adobe Campaign lassen sich komplexe Kampagnen ganz einfach an einem Ort erstellen. Und mit seiner zentralen workflow-Verwaltung system können Sie immer auf dem Laufenden bleiben, was Ihre Marketingabteilung zu erledigen hat.

Das größte Manko von Adobe Campaign ist, dass es hauptsächlich für größere Unternehmen konzipiert ist, die bereits andere Adobe-Lösungen einsetzen. Wenn das auf Sie zutrifft, haben Sie vielleicht Ihre perfekte MRM-Lösung gefunden.

Die besten Features von Adobe Campaign:

Automatische Generierung personalisierter Inhalte für Ihre Zielgruppe mit dem Dynamic Content Feature

Erstellen Sie Multichannel-Kampagnen an einem Ort mit einem Drag-and-Drop-System

Abrufen von Analysedaten aus Adobe Analytics zur Verwendung in Ihrenmarketing-Kampagnen Adobe Campaign Einschränkungen:

Zu teuer für kleinere Unternehmen oder Start-ups

Unglaublich komplex, was eine effiziente Einstellung und Ausführung erschwert

Ressourcenintensiv, was zu Systemabstürzen führen kann

Adobe Campaign-Preise:

Kontakt für Preise

Adobe Campaign Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.1/5 (331 Bewertungen)

: 4.1/5 (331 Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (165 Bewertungen)

3. Miro

über MiroMiro ist ein plattform für visuelle Zusammenarbeit entwickelt, um die Arbeit mit Ihrem Team angenehmer und effizienter zu gestalten.

Für kleine Teams kann Miro auch ein budgetfreundlicher Ersatz für MRM sein. Miro bietet Teams ein einfaches System für die Organisation von Aufgaben, die Erstellung von Dokumenten und die Speicherung von Assets an einem Ort. Außerdem verfügt es über eine integrierte Software für Videokonferenzen, die für Remote Meetings genutzt werden kann.

Miro war jedoch nie wirklich als zweckgebundene MRM-Software gedacht. Aus diesem Grund verfügt es nicht über die workflow-Automatisierung und Berichterstellung als die anspruchsvolleren Lösungen auf dieser Liste.

Die besten Features von Miro:

Vorlagen ermöglichen ein schnelles und effizientes Brainstorming oder Planungssitzungen

Das interaktive Whiteboard ist einfach zu bedienen

Integrierbar mit vielen der gängigsten Tools in Ihrem Tech-Stack

Miro Grenzen:

Seine Tools für das Projektmanagement sind etwas limitiert

Größere Unternehmen hätten wahrscheinlich Schwierigkeiten, alle ihre Daten und Ressourcen in diesem System zu organisieren

Miro Preise:

Free

Starter : $8/Monat pro Benutzer

: $8/Monat pro Benutzer Business : $16/Monat pro Benutzer

: $16/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

Miro Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.8/5 (4.000+ Bewertungen)

: 4.8/5 (4.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,000+ Bewertungen)

4. Papirfly

Über Papirfly Papirfly ist eine MRM-Plattform mit Schwerpunkt auf der Anlagenverwaltung. Sie ist für Teams jeder Größe konzipiert, von kleinen Geschäften bis hin zu Unternehmen.

Papirfly ist vor allem für sein Asset-Library-System bekannt, aber es kann noch viel mehr zu erledigen. Es verfügt auch über Tools für das Aufgabenmanagement, die Projektplanung und die analytische Berichterstellung. Zum Beispiel können Sie mit Papirfly Workflows erstellen, die Ihnen helfen, Ihre Ziele zu erreichen top Marketing Ziele .

Der größte Nachteil dieser Plattform ist ihre steile Lernkurve, die für manche Benutzer schwer zu überwinden ist. Wenn Sie eher nach einer schnellen Lösung für ein kleines Team suchen, ist dies vielleicht nicht das richtige Tool für Sie.

Papirflys beste Features:

Papirflys Digital Asset Management Bibliothek ermöglicht es Ihnen, alle Ihre Marken-Assets an einem praktischen Ort zu speichern und zu organisieren

Interaktive Workflows vereinfachen die Erstellung und Zuweisung von Aufgaben in Ihrem Team

Das Tag-System macht die Suche nach einem bestimmten Asset einfacher als 1-2-3

Papirfly Grenzen:

Enthält keinezeitmanagement oder Tools zur Nachverfolgung

Vorlagen lassen sich nicht leicht selbst anpassen

Papirfly Preise:

Kontakt für Preise

Papirfly Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.5/5 (41 Bewertungen)

: 4.5/5 (41 Bewertungen) Capterra: 43.6/5 (96 Bewertungen)

5. Kantata

über KantataKantata ist eine Lösung zur Verwaltung von Marketing-Ressourcen, die sich auf eine bessere Zusammenarbeit von Teams konzentriert. Kantata verfügt über eine intuitive Drag-and-Drop-Benutzeroberfläche, mit der Sie schnell Workflows erstellen, Teammitgliedern Aufgaben zuweisen und vieles mehr können.

Darüber hinaus verfügt Kantata über eine integrierte Asset-Bibliothek und ein Versionskontrollsystem, das das Speichern, Auffinden und gemeinsame Arbeiten an kreativen Assets erleichtert. Kantata ist eine besonders gute Wahl für Geschäfte, die Hilfe benötigen vorhersage des Personalbedarfs .

Seine fortschrittliche forecasting tool können Sie sicherstellen, dass Sie immer genügend Mitarbeiter haben, um Ihre Kunden zu bedienen.

Die besten Features von Kantata:

Umfasst eine große Zahl von Integrationen und Workflow-Automatisierungen

Prognostiziert Personalengpässe oder -überschüsse, damit Sie sich entsprechend anpassen können

Hochentwickelte Software für den Abgleich von Fähigkeiten vereinfacht den Einsatz der richtigen Mitarbeiter für die richtigen Stellen

Kantata Grenzen:

Veraltetes UI macht es langsam

Es kommen so viele neue Features online, dass es schwierig sein kann, zu erledigen, was Kantata überhaupt kann

Kantata Preise:

Kontakt für Preise

Kantata Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.1/5 (1,000+ Bewertungen)

: 4.1/5 (1,000+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (584 Bewertungen)

6. Monday.com

über Monday.comMonday.de ist eine All-in-One-Plattform zur Verwaltung von Arbeit, die ihre Marketingprozesse rationalisiert . Teams können es zur Nachverfolgung von Projekten nutzen, aufgaben nach Prioritäten ordnen ansicht von Fristen und mehr.

Im Kern ist Monday ein Collaboration-Tool, das die Kommunikation zwischen Teams und Abteilungen vereinfacht, aber es enthält auch viele Features, die für ein gutes MRM-Tool erforderlich sind. Dazu gehören automatisierte Workflows, Berichterstellung und Asset Management. Der größte Nachteil von Monday ist, dass es für größere Unternehmen schnell unhandlich werden kann. Aber für kleine oder sogar mittelgroße Geschäfte ist Monday eine überzeugende MRM-Lösung.

Die besten Features von Monday:

Mehrere Ansichten des Boards ermöglichen ein einfaches Zeit- und Aufgabenmanagement für die effizienteste Nutzung Ihrer Marketingressourcen

Benutzerdefinierte Boards helfen bei der Organisation Ihrer Marketingressourcen und -aufgaben an einem Ort

Benutzerdefinierte Dashboards und Berichte zeigen Ihnen, wie gut Ihre aktuellen Marketingstrategien funktionieren

Monday Limits:

Das System kann schwierig zu skalieren sein, wenn Ihr Marketingaufwand an Umfang und Komplexität zunimmt

Es kann schwierig sein, den technischen Support zu erreichen, wenn Sie mit einem der Features Probleme haben

Monday Preise:

Einzelperson : Free

: Free Basic : $8/ Monat pro Benutzer

: $8/ Monat pro Benutzer Standard : $10/Monat pro Benutzer

: $10/Monat pro Benutzer Pro : 16 $/Monat pro Benutzer

: 16 $/Monat pro Benutzer Enterprise: Vertrag für Preise

Monday Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.7/5 (2.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (2.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (6,000+ Bewertungen)

7. Wrike

über WrikeWrike ist ein Cloud-basiertes Tool für Arbeitsmanagement und Zusammenarbeit, das projektmanagement , Aufgabenzuweisung, Zeiterfassung, Freigabe von Dokumenten und vieles mehr in einer Plattform.

Wrike ist auch sehr anpassbar. Sie können zum Beispiel benutzerdefinierte Vorlagen für wiederholbare Prozesse erstellen oder automatische Benachrichtigungen einrichten, wenn Aufgaben überfällig sind. Das bedeutet, dass Teams, die Zeit in Wrike investieren, mit einer insgesamt besseren, maßgeschneiderten Erfahrung belohnt werden.

Wrike beste Features:

Cross-Tagging Ihrer Aufgaben und Unteraufgaben in Wrike, damit jede Abteilung die benötigten Assets finden und nutzen kann

Online-Prüfungen beschleunigen den Genehmigungsprozess für neue Marketing-Assets

Benutzerdefinierte Anfragen sind eine schnelle Möglichkeit für Manager, Projekte voranzutreiben oder Prozesse zu automatisieren

Wrike Limits:

Die mobile App von Wrike ist restriktiv und für das Projektmanagement schwer zu benutzen

Mitarbeiter und neue Benutzer werden eine Weile brauchen, um wirklich zu schätzen, was Wrike zu erledigen vermag, es sei denn, Sie haben Ihren eigenen internen Onboarding-Prozess

Wrike Preise:

Free

Team : $9,80/Monat pro Benutzer

: $9,80/Monat pro Benutzer Business : $24,80/Monat pro Benutzer

: $24,80/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontakt für Preise

: Kontakt für Preise Pinnacle: Kontakt für Preisgestaltung

Wrike Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.2/5 (3.000+ Bewertungen)

: 4.2/5 (3.000+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (1,000+ Bewertungen)

8. HubSpot Marketing Hub

Über HubSpot Die HubSpot Marketing Hub ist ein umfassender Satz von Tools, die Sie bei der Verwaltung Ihrer Marketingkampagnen, der Nachverfolgung Ihrer Leistung und der Analyse der Daten aus diesen Kampagnen unterstützen.

Marketing Hub umfasst verschiedene Tools für die Erstellung von Inhalten, SEO-Optimierung, Website-Nachverfolgung, Automatisierung von Workflows, Lead-Erfassung und -pflege und vieles mehr.

All dies macht es zu einer ausgezeichneten Wahl für Geschäfte, die mehr als nur einen einfachen Aufgabenmanager oder eine Zeiterfassung benötigen.

HubSpot Marketing Hubs beste Features:

Nahtlose Integration mit dem übrigen CRM von HubSpot

Leistungsstarke Automatisierungstools ermöglichen Ihnen die Erstellung von E-Mail-Marketingkampagnen mit weniger Ressourcen

Multi-touch-Umsatzattribution bedeutet, dass Sie wissen, welche Marketingaktivitäten zu einem echten ROI führen

HubSpot Marketing Hub Limitierungen:

Die volle Funktion ist nur möglich, wenn Sie das gesamte HubSpot-Ökosystem abonnieren

Die begrenzte Nummer von Dashboards könnte für einige Unternehmen einschränkend sein

HubSpot Marketing Hub Preise:

Professional : $890/Monat

: $890/Monat Enterprise: $3600/Monat

HubSpot Marketing Hub Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.4/5 (9.000+ Bewertungen)

: 4.4/5 (9.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (5.000+ Bewertungen)

9. Brandordner

Über Brandfolder Brandfolder ist eine Asset-Management- und Kollaborationsplattform, die für Marketingexperten entwickelt wurde, um ihre Inhalte zu speichern, freizugeben, zu organisieren und zu schützen. Sie wird von einigen der größten Marken der Welt genutzt, um ihre Marketing-Assets zu verwalten, von Logos und Fotos bis hin zu Videos und Dokumenten.

Das Brandfolder-System deckt alle MRM-Grundlagen ab, einschließlich Aufgabenzuweisung und -verwaltung, Nachverfolgung von Assets, Automatisierung von Workflows, Berichterstellung für Analysen und vieles mehr.

Der eigentliche Star von Brandfolder ist jedoch sein KI-Inhalt tagger, der es Teams mit umfangreichen Asset-Bibliotheken leicht macht, den Überblick zu behalten. Wenn Ihr Team dieses Problem nicht hat, gibt es vielleicht bessere Lösungen für Sie.

Brandfolder beste Features:

KI-Inhalt tagger kategorisiert automatisch alle Ihre Assets, so dass das Auffinden der benötigten Inhalte eine mühelose Angelegenheit ist

Beinhaltet ein intelligentes CDN, das Ihre Bilder hostet und es Ihnen ermöglicht, sie schneller in E-Mails, Blog-Posts und mehr bereitzustellen

Der zentrale Workspace von Brandfolder ist ideal für die Planung und Durchführung von Marketingkampagnen

Brandfolder Limitierungen:

Langer Setup-Prozess könnte kleinere Teams abschrecken

Man muss sich erst daran gewöhnen, wie die KI die verschiedenen Assets kategorisiert

Preise für Brandfolder:

Kontakt für Preise

Brandfolder Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.5/5 (1.000+ Bewertungen)

: 4.5/5 (1.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (436 Bewertungen)

10. MarcomCentral

Über MarcomCentral MarcomCentral ist eine Cloud-basierte Marketing-Asset-Management-Lösung, die für Unternehmen entwickelt wurde. MarcomCentral macht es Teams leicht, alle kreativen Assets an einem Ort zu speichern, darauf zuzugreifen und sie gemeinsam zu bearbeiten.

MarcomCentral bietet außerdem umfangreiche Berichterstellung und automatisierte Workflows für Aufgaben wie Genehmigungsanfragen, Projektnachverfolgung und Markentreue.

Der größte Nachteil von MarcomCentral ist seine Komplexität. Damit das All-in-One-System für Sie funktioniert, brauchen Sie Zeit und Ressourcen, die manche Teams nicht haben.

MarcomCentral beste Features:

Ein durchgängiges Workflow-Management ermöglicht es Ihnen, Ihren gesamten Marketingprozess von der Genehmigung bis zur Auslieferung zu optimieren

Benachrichtigungen über das Ablaufdatum von Assets sind praktisch, um Registerkarten für Marketing-Ressourcen im Auge zu behalten, die bald veraltet sein werden

Interne Analyse- und Erkenntnisplattformen bewerten, ob Ihr Marketingressourcen sinnvoll eingesetzt werden Grenzen von MarcomCentral:

Die benutzerdefinierte Anpassung von MarcomCentral für Ihre Zwecke kann schwierig sein, insbesondere wenn Sie in Ihrem Team niemanden haben, der Erfahrung mit dieser Software hat

Die Erstellung von Vorlagen ist zeitaufwändiger als sie sein sollte

MarcomCentral Preise:

Kontakt für Preise

MarcomCentral Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.1/5 (87 Bewertungen)

: 4.1/5 (87 Bewertungen) Capterra: 4/5 (84 Bewertungen)

Marketing Resource Management Software FAQs

Wie hilft die MRM-Software den Geschäften, ihre Marketing-Prozesse zu rationalisieren?

MRM-Software hilft den Geschäften zeit zu sparen durch die Automatisierung von Aufgaben wie Budgetnachverfolgung, Projektmanagement und Anlagenverwaltung. Außerdem ermöglicht es die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern des Teams und bietet Sichtbarkeit der Kampagnenleistung in Echtzeit.

Was sind die wichtigsten Features der MRM-Software?

Zu den wichtigsten Features der MRM-Software gehören Budgetverfolgung, Projektmanagement, Asset Management, Automatisierung von Arbeitsabläufen, Kampagnenplanung und -nachverfolgung sowie Analysen und Berichterstellung.

Was sind die Vorteile der MRM-Software für ein Geschäft?

Der Einsatz von MRM-Software kann Geschäften helfen, ihren Marketing-ROI zu verbessern, indem sie ihre Marketingprozesse optimieren, Kosten senken und die Effizienz steigern. Außerdem können Teams besser zusammenarbeiten und datengestützte Entscheidungen auf der Grundlage von Echtzeitdaten treffen.

Die richtige Marketing Resource Management Software für Ihr Team

Tools für das Marketing Resource Management sind für Geschäfte, die ihre Marketingpräsenz ausbauen wollen, von unschätzbarem Wert. Diese Lösungen bieten eine Reihe von Features, von automatisierten Workflows und Aufgabenmanagement bis hin zu analytischer Berichterstellung und Nachverfolgung von Assets.

Jede MRM-Plattform hat ihre eigenen Stärken und Schwächen, daher ist es wichtig, dass Sie sich die Zeit nehmen, sich über jede einzelne zu informieren, bevor Sie Ihre Entscheidung treffen.

