Die 10 besten Mavenlink-Alternativen und Konkurrenten für Ihr Team

Kantata, früher unter dem Namen Mavenlink bekannt, gibt es schon seit langem. Aber hat diese Zeit ausgereicht, um die Kunst des Projektmanagements zu perfektionieren?

Mit einer G2-Bewertung von 4,1 ist die kurze Antwort: noch nicht. Es versteht sich von selbst, dass trotz des Angebots erstklassiger kollaborativer software für das Projektmanagement lässt Mavenlink für Kunden, die mehr innovative Features benötigen, noch viel zu wünschen übrig.

Glücklicherweise gibt es eine Menge guter Optionen für Projektmanagement-Software. In dieser Hinsicht können alle Unzulänglichkeiten von Mavenlink von seinen Dutzenden von Konkurrenten adäquat behoben werden.

Deshalb sehen wir uns die 10 besten Mavenlink-Alternativen (oder Kantata-Alternativen) an, wenn Sie auf der Suche nach fortschrittlicheren Features für Ihr Projektmanagement sind.

Was ist Kantata (Mavenlink)?

Kantata ist eine vielseitige Projektmanagement-Softwarelösung, die Sichtbarkeit, Zusammenarbeit und Automatisierungs-Features für eine bessere Projektdurchführung bietet, nachverfolgung von Projekten und workflow-Management . Es kombiniert traditionelle Features des Projektmanagements mit tools für das Ressourcenmanagement die speziell von professionellen Geschäften genutzt werden.

über Kantata Darüber hinaus nutzen viele Benutzer diese Plattform, um mehrere Projekte sowie Projektfinanzen, Projektanträge und Portfolios besser zu verwalten. Auch dies macht Kantata zu einem Favoriten unter den Teams für professionelle Dienstleistungen.

Auch nach der Namensänderung hat sich Kantata als praktisches Tool bewährt, wenn Sie eine visuelle Nachverfolgung von Projekten und eine bessere Zusammenarbeit im Team bei laufenden Projekten wünschen. Zu den weiteren bemerkenswerten Features gehören:

Mehrere Optionen für die Ansicht von Diagrammen

Aktivitäts-Feed in Echtzeit

Saubere und übersichtliche Benutzeroberfläche

Nachverfolgung von Zeiten und Ausgaben

Einige Probleme wie die komplizierte Preisstruktur und die träge Benutzeroberfläche haben jedoch dazu geführt, dass viele nach Alternativen zu Mavenlink suchen. Geben Sie sich nicht mit etwas zufrieden, das nur an der Oberfläche dessen kratzt, was Sie brauchen, um Aufgaben zu verwalten, Projekttermine besser zu definieren und eine wirklich robuste Projektstrategie für Ihr Geschäft zu entwickeln.

Die 10 besten Mavenlink-Alternativen, die Sie kennen müssen

Hier finden Sie eine Liste mit 10 Konkurrenten und Alternativen zu Mavenlink, die für Ihre Teams, Ziele und Umstände besser geeignet sein könnten:

Die mehr als 15 Ansichten von ClickUp bieten Unternehmen eine Komplettlösung für jedes Team

ClickUp gibt es noch nicht so lange wie einige der anderen Mavenlink-Alternativen auf dieser Liste, aber es hat sich schnell zu einem der besten Tools für die Produktivität von Wand zu Wand entwickelt. Es ist nicht nur eine Lösung für kleine und Enterprise-Unternehmen, sondern auch fantastisch für professionelle Geschäfte die einen zentraleren Hub benötigen, um ihre Arbeit zu erledigen.

Diese fortschrittliche Projektmanagement-Plattform hat für jeden etwas zu bieten. Im Mittelpunkt steht die Zusammenarbeit im Team. Benutzer können ClickUp genau nach ihren Vorstellungen visualisieren, benutzerdefinieren und aufbauen. Darüber hinaus ist ClickUp's aufgabenverwaltung tools ermöglichen es, einem Mitglied des Teams Kommentare zuzuweisen und wiederholende Aufgaben mit Automatisierungs-Features einzurichten.

Einfache Drag-and-Drop-Optionen erleichtern das Pivotisieren und Verbessern von Arbeitsabläufen, ohne dass es zu Engpässen kommt. ClickUp ist eines der dynamischsten Workspace-Tools, das vollständig an Ihre spezifischen Anforderungen angepasst werden kann, damit Sie Projekte schneller abschließen können.

Ziehen und Ablegen von Aufgaben in die Ansicht des ClickUp Kalenders

ClickUp Schlüssel-Features

ClickUp ist vollgepackt mit Projektmanagement Features, die Ihnen helfen, Ihre Arbeit zu planen, zu verwalten und zu visualisieren. Und wenn Sie nur ein kleines Budget zur Verfügung haben, enthält der Free Forever-Plan von ClickUp eine Menge der fortgeschrittenen Projektmanagement-Features der kostenpflichtigen Pläne. Sehen wir uns einige der Favoriten der Kunden an, darunter:

Kommunikation und Zusammenarbeit im Überfluss mit Kommentaren und zugewiesenen Kommentaren

Einbettung von Ansichten aus Airtable, Miro, inVision und Google Docs

Verwandeln Sie langweilige Daten in eine Augenweide mit Mindmaps, Whiteboards, Gantt Diagrammen und mehr

Modernste Priorisierung von Aufgaben und anpassbare Zu erledigen-Listen

Umschalten zwischen verschiedenen Ansichten (Board-Ansicht, Listenansicht, Box-Ansicht, Kalender-Ansicht usw.)

Vorgefertigte und benutzerdefinierte Berichte und Dashboards, die die Sichtbarkeit erhöhen

Eine intuitive Benutzeroberfläche mit Drag-and-Drop-Funktion, die das Erstellen und Zuweisen von Aufgaben zum Kinderspiel macht

Leistungsmanagement und Workflow-Automatisierung für erweiterte Ressourcenplanung

Nachverfolgung von Projekten von den Kosten bis zum Abschluss

ClickUp Vorteile

ClickUp bietet einen robusten kostenlosen Plan

Hunderte von kostenlose Vorlagen für das Projektmanagement um sofort loslegen zu können

Einfache Nachverfolgung von Aufgaben zur effizienteren Verwaltung von Projekten

Unschlagbare benutzerdefinierte Anpassungen

24/7 E-Mail- und Chat-Support im kostenlosen Free-Plan verfügbar

Zeiterfassung im kostenlosen Free-Plan verfügbar

Einfache Integration in Ihre bestehenden Systeme

Wettbewerbsfähige Preise bedeuten mehr Wert für Ihr Geld

ClickUp Nachteile

Erweiterte benutzerdefinierte Anpassungen können für neue Benutzer überwältigend sein

Die Such- und Filtergeschwindigkeiten können langsamer sein (...im Moment!)

ClickUp Preise

Free Forever-Plan : kostenlos

: kostenlos Unlimited-Plan : $5 pro Benutzer pro Monat

: $5 pro Benutzer pro Monat Business-Plan : $12 pro Benutzer pro Monat

: $12 pro Benutzer pro Monat Business Plus : $19 pro Benutzer pro Monat

: $19 pro Benutzer pro Monat Unternehmen : Kontakt Vertrieb ClickUp Kundenbewertungen

G2: 4.7/5 (4,800 Bewertungen)

4.7/5 (4,800 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3.117 Bewertungen)

2. Wrike

über Wrike Schreiben ist eine projektmanagement tool das Produktivität, Sichtbarkeit und Effizienz in Ihren teambasierten Arbeitsabläufen verspricht.

Durch die zuverlässige Planung, Visualisierung und Verwaltung von Projekten hat sich Wrike einen Namen als eine der besten Projektmanagement-Software- und Ressourcenmanagement-Lösungen gemacht.

Als eine der besten Mavenlink-Alternativen ist Wrike stolz auf seine hochmodernen Features, Tools und seinen Kundensupport, die bereits Tausende von Teams überzeugt haben.

Wrike verfügt zum Beispiel über ein Feature zur Überwachung und Berichterstellung von KPIs, das Mavenlink leider fehlt.

Wrike Schlüssel-Features

Einige der Features, die Wrike zu einem anerkannten Namen im Projektmanagement gemacht haben, sind:

Die Workload-Ansicht ermöglicht es einem Projektmanager zu sehen, wie Aufgaben aufgeteilt sind und wie Teams jede Aufgabe bearbeiten

Die kollaborative Bearbeitung ermöglicht es einem Mitglied des Teams, an verschiedenen Dateien, Ordnern und Dokumenten zu arbeiten

Eine eingebaute Chat-Funktion, die es Ihnen ermöglicht, mit Ihren Teams Registerkarten zu führen

Effiziente Zeiterfassung und Nachverfolgung

KPI-Überwachung und Berichterstellung zur Nachverfolgung von Ergebnissen

Wrike Vorteile

Im Gegensatz zu Mavenlink hat Wrike einen kostenlosen Plan und einen kostenlosen Zeitraum für Testversionen

Ein zentrales Dashboard bringt alle Projekte und Workflow-Vorgänge zusammen

Mehrere Einsatzmöglichkeiten, einschließlich einer Browser Version, einer App und einer mobilen App

Wrike Nachteile

Die komplexe Web-API von Wrike erschwert den Einstieg für Teams

Viele werden die Desktop Version von Wrike als nicht intuitiv empfinden

Wrike ist im Vergleich zu ähnlich leistungsstarken Tools relativ teuer

Der Import von Daten in Wrike erfordert von den Benutzern die Einhaltung genauer Parameter

Wrike Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Professionell : $9,80 pro Benutzer pro Monat, am besten für schnell wachsende Teams

: $9,80 pro Benutzer pro Monat, am besten für schnell wachsende Teams Business: $24,80 pro Benutzer pro Monat, am besten für alle Teams in einem Unternehmen

Wrike Kundenbewertungen

G2: 4.2/5 (3,192 Bewertungen)

Capterra: 4.3/5 (1,806 Bewertungen)

3. Monday.com

über Monday Montags ist es für Teams ohne Projektmanagement-Anwendung besonders schlimm, aber es gibt ein Tool, das das ändern will.

Monday ist eine interaktive und farbenfrohe Projektmanagement-Software, die für Transparenz und Sichtbarkeit in Ihren Projekten sorgen soll.

Dabei automatisiert Monday auch Ihre sich wiederholenden Aufgaben, verbessert die Zusammenarbeit im Team und schafft Sichtbarkeit in Ihren Arbeitsabläufen für den ultimativen Erfolg Ihres Projekts.

Das Geheimnis von Monday liegt in seinem Board Feature. Ein Board ist eine tabellenähnliche Tabelle, in der Sie alle Ihre Projekte zuordnen und nachverfolgen können ergebnisse und Aufgaben zu automatisieren.

Monday wichtigsten Features

Das farbenfrohe Design und die Benutzeroberfläche machen die Verwendung von Monday zu einem Kinderspiel

Automatisierungsrezepte, die ereignisbasierte Automatisierung für alltägliche Aufgaben erstellen

Mehrere Ansichten für Ihre Boards (Diagramm-Ansicht, Formular Zeitleiste-Ansicht, Kanban-Ansicht und Datei-Ansicht)

Beeindruckende Datenvisualisierung die Ihre KPIs in visuelle Grafiken umwandelt

Monday Apps-Marktplatz, auf dem Sie zusätzliche Apps kaufen können

Monday Profis

Monday lässt sich in Produktivitätsplattformen von Drittanbietern wie Slack, Google, Mailchimp und Spotify integrieren

Eine intuitive Zeitleiste zum Ziehen und Ablegen

Zuverlässiger 24/7 Kundensupport und eine vordefinierte Wissensdatenbank

Monday Nachteile

Die Kosten summieren sich schnell, wenn Sie große Teams haben

Eine verworrene Preisstruktur

Das Feature der Zeiterfassung ist nur in höheren Plänen verfügbar

Gantt-Diagramme und Zeitleisten sind nur in höheren Plänen enthalten

Monday Preise

Basic : $8 pro Platz pro Monat (4 Plätze pro Monat)

: $8 pro Platz pro Monat (4 Plätze pro Monat) Standard : $10 pro Platz pro Monat (3 Plätze pro Monat)

: $10 pro Platz pro Monat (3 Plätze pro Monat) Pro : $16 pro Platz pro Monat (3 Plätze pro Monat)

: $16 pro Platz pro Monat (3 Plätze pro Monat) Enterprise: Kontaktieren Sie Monday für Details

Monday Kundenbewertungen

G2: 4.7/5 (6.248 Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (2,752 Bewertungen)

4. Zoho Projekte

über Zoho Projekte Eine Liste von Mavenlink-Konkurrenten ist nicht abgeschlossen, ohne Zoho Projects zu erwähnen. Zoho Projects ist eine Cloud-basierte Software, die Projektmanagement, Automatisierung und Zusammenarbeit für kleine und mittlere Teams bietet.

Mit Zoho Projects können Ihre Teams jetzt von den vorteile einer automatisierten Projekt-Software ; Erstellung von Aufgaben, Zuweisung an Teams und Nachverfolgung ihres Fortschritts.

Darüber hinaus verfügt Zoho Projects auch über Funktionen zur Nachverfolgung von Problemen, die es ideal für die Bearbeitung von Problemen, Anfragen und nachverfolgung von Fehlern .

Die wichtigsten Features von Zoho Projects

Gantt-Diagramm zur Visualisierung von Abhängigkeiten, Terminen und Listen von Aufgaben

Möglichkeit, die Parameter für das Projektmanagement zu benutzerdefinieren

Das Diagramm zur Ressourcennutzung ermöglicht Ihnen die Lastverteilung auf Ihre Ressourcen

Nachverfolgung der Zeit- und Verbrauchskosten für jedes Projekt in Echtzeit

Vorteile von Zoho Projects

Zoho hat eine eingebaute Chat-Funktion, die die Zusammenarbeit in Ihren Teams verbessert

Nahtlose Integration mit anderen Zoho-Produkten

Einstellung von Meilensteinen und Nachverfolgung des Fortschritts ist problemlos möglich

Erschwingliche Projektmanagement-Software für einige (kostenlose Testversion verfügbar)

Nachteile von Zoho Projects

Onboarding und Einstellung

Eine steile Lernkurve, die sich aus der endlosen benutzerdefinierten Anpassung ergibt

Die komplexe Benutzeroberfläche von Zoho lässt viel zu wünschen übrig

Bei Zoho müssen Sie sich in fünf verschiedenen Apps bewegen

Zoho bietet keinen Offline-Zugriff

Preise für Zoho-Projekte

Free : $0 für 3 Benutzer und 2 Projekte

: $0 für 3 Benutzer und 2 Projekte Premium : $4 pro Benutzer pro Monat

: $4 pro Benutzer pro Monat Enterprise: $9 (kein Limit nach oben für Benutzer)

Zoho Projects Kundenbewertungen

G2: 4.2/5 (282 Bewertungen)

Capterra: 4.2/5 (259 Bewertungen)

5. Asana

über Asana Aufgrund des guten Rufs von Asana sollten Sie nicht lange in einer Liste von Mavenlink-Alternativen blättern, bevor Sie darauf stoßen. Asana ist ein Projektmanagement software, die Teams hilft, ihre Projekte zu erweitern, agile Workflows zu entwickeln und voreingestellte Ergebnisse nachzuverfolgen.

Dieses tool verwendet eine einfache, aber komplexe Liste-basierte Tabelle, um alle Ihre Aufgaben zu lösen herausforderungen des Projektmanagements . Dies kann eine Kontaktliste, eine Aufgabenliste oder eine beliebige andere Art von Liste sein, aus der Sie dann Aufgaben/Unteraufgaben erstellen und Ihrem Team zuweisen können.

Asana Schlüssel-Features

Berichterstellung in Echtzeit, einschließlich erweiterter Suche, gespeicherter Suchberichte, Meilensteine und Workload

Erstellen von Aufgaben, Unteraufgaben und Unteraufgaben von Unteraufgaben auf mehreren Ebenen

Mehrere Ansichten, in denen Sie Ihre Daten betrachten können (Board-, Kalender- und Listenansichten)

Aufgabenplanung, die Aufgaben automatisch von Board zu Board verschiebt

Asana Vorteile

Asana hat eine aktive Gemeinschaft (Asana Community Forum)

Asana hat eine saubere, übersichtliche und intuitive Oberfläche für die Nachverfolgung von Projekten

Reaktionsschneller und freundlicher Kundensupport

Asana Nachteile

Asana verlangt, dass alle Benutzer mit einer ähnlichen Domain lizenziert werden und behandelt sie wie Gäste. Dies erhöht letztendlich die Preise

Aufgrund des Umfangs der benutzerdefinierten Anpassung hat Asana eine steile Lernkurve

Die Erstellung von Datensätzen und die benutzerdefinierten Einstellungen in Asana sind relativ limitiert

Im Gegensatz zu ClickUp verfügt Asana im kostenlosen Plan nicht über ein Feature zur Nachverfolgung der Zeit

Asana Preise

Basic : Verfügbar für Teams von bis zu 15 Personen und kostenlose Testversion

: Verfügbar für Teams von bis zu 15 Personen und kostenlose Testversion Premium : 10,99 $ pro Benutzer und Monat

: 10,99 $ pro Benutzer und Monat Business : $24,99 pro Benutzer pro Monat

: $24,99 pro Benutzer pro Monat Enterprise: Kontaktieren Sie Asana für Details

Asana Kundenbewertungen

G2: 4.3/5 (8,926 Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (11, 398 Bewertungen)

6. ProofHub

über ProofHub ProofHub ist ein einfaches Projektmanagement und software für die Zusammenarbeit die eine Reihe von Produktivitäts- und tools für die Zusammenarbeit für kleine Teams.

Dies ist eine der besten Mavenlink-Alternativen, weil sie konkurrenzlose Einfachheit bietet, ohne Kompromisse einzugehen grundlagen des Projektmanagements eine intuitive, einfache und dennoch leistungsstarke Lösung zu schaffen.

Als All-in-One-Lösung entschlackt Proof Hub Ihren Projektmanagement-Technologiestapel und überlässt Ihnen eine einzige zuverlässige Lösung.

ProofHub-Schlüssel-Features

Detaillierte Aktivitätsprotokolle

Weiße Beschriftung

Workflows

Ausgezeichnetes Aufgabenmanagement (Kanban-Boards und Gantt-Diagramme)

Erstaunliche Collaboration Features wie Chats, Ankündigungen und Diskussionen

ProofHub Vorteile

Eine fast nicht vorhandene Lernkurve

Beeindruckende Anpassungsmöglichkeiten geben Ihrem Team maximale Flexibilität

Die Erstellung und Zuweisung von Aufgaben ist so einfach wie möglich

Wettbewerbsfähige Preise und kostenlose Testversionen

ProofHub Nachteile

Das Gantt Diagramm ist noch verbesserungswürdig

Die mobile App ist relativ begrenzt

ProofHub Preise

Eine Pauschale von $89/Monat mit jährlicher Abrechnung

Eine Pauschale von $45/Monat, die jährlich abgerechnet wird (ohne die meisten Features)

ProofHub-Kundenbewertungen

G2: 4.5/5 (63 Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (67 Bewertungen)

7. Teamarbeit

über Teamarbeit Teamwork ist kein neuer Name im Projektmanagement und ein Name, der so schnell nicht verschwinden wird. Wie der Name schon sagt, steht dieses Tool auf der Liste der Mavenlink-Alternativen, weil es sich auf die Zusammenarbeit konzentriert und seit 2007 Teams effizienter macht, eine Automatisierung nach der anderen.

Verwechseln Sie seine Einfachheit und intuitive Oberfläche nicht mit Unfähigkeit; seine Features für Zusammenarbeit, Visualisierung und Automatisierung haben es in sich. Als eine der besten Mavenlink-Alternativen bieten die professionellen Dienstleistungen automatisierung Software ist ideal für alle, die mit Clients arbeiten oder detaillierte Lösungen für das Portfolio-Management benötigen.

Teamwork Schlüssel-Features

Das Feature Portfolios ermöglicht die Erstellung und Verwaltung komplexer Projekte

Integrierte Zeiterfassung für nahtlose Abrechnung

Workload-Management macht das Ressourcenmanagement einfach

Features für die Projektbuchhaltung wie Fakturierung und Rechnungsstellung machen es zu einer besseren Business Intelligence-Lösung

Vorgefertigte Vorlagen für Workflows und Aufgabenmanagement

Clients können kostenlos hinzugefügt werden, um nahtlos mit Projektmanagern zu arbeiten

Teamwork-Profis

Teamwork bietet mehr Produkte (CRM, CHAT, Spaces) als eine einfache Lösung für das Projektmanagement

Freundlicher Kundenservice per Telefon, Live-Chat und Video-Tutorials

Ideale Features für die Projektbuchhaltung für die Verwaltung von Clients

Teamwork Nachteile

Im Gegensatz zu ClickUp gibt es in der kostenlosen Version keine Kanban Boards

Preise für Teamwork

Free Forever : 30 Tage kostenlose Testversion verfügbar

: 30 Tage kostenlose Testversion verfügbar Liefern : 9,99 $ pro Benutzer pro Monat

: 9,99 $ pro Benutzer pro Monat Erweitern : $17.99 pro Benutzer pro Monat

: $17.99 pro Benutzer pro Monat Skalieren: Kontaktieren Sie Teamwork für Details

Teamwork Kundenbewertungen

G2: 4.4/5 (1,011 Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (728 Bewertungen)

8. Jira

über Jira Jira ist ein Projektmanagement-Tool, das speziell für Entwicklerteams entwickelt wurde. Nach jahrelanger Übererfüllung erfreut sich dieses funktionsreiche Tool jedoch auch außerhalb seines ursprünglichen Einzelziels eines großen Nutzens.

Heute bezeichnet sich Jira selbst als Projektmanagement, nachverfolgung von Problemen eine Software zur Nachverfolgung und Zeiterfassung für jedes Team und jede Organisation. Wenn Sie auf der Suche nach Alternativen zu Mavenlink sind, hat diese sicherlich ihre Vor- und Nachteile.

Jira-Software, die Teil des größeren Jira-Software-Stacks ist, ist Ihre Anlaufstelle für agile Softwareentwicklung, Aufgabenzuweisung, Priorisierung und Datenschutz. Es ist ein Favorit für Projektmanager, um, nun ja, Projekte effizienter zu verwalten.

Jira Schlüssel-Features

Hervorragende Nachverfolgung von Problemen und Fehlerverwaltung für Softwareprojekte

Benutzerdefinierte Workflows ermöglichen es Ihnen, Arbeitsabläufe von Grund auf zu erstellen

Scrum- und Kanban-Boards für Ihre agile Entwicklung

Projekt-Roadmaps ermöglichen es Ihnen, den gesamten Weg Ihres Projekts bis zum Abschluss zu visualisieren

Erweiterte Berechtigungen und Zugriffskontrollen

Audit-Protokolle

Jira-Profis

Jira ist das einzige Tool in dieser Liste, das sich auf die Verwaltung von Problemen spezialisiert hat

Tausende von Integrationen mit Tools von Drittanbietern

Unübertroffene Berichterstellung mit mehr als 12 Berichten in der Software

Unübertroffene Berichterstellung mit mehr als 12 Berichten in der Software

Jira Nachteile

Die bevorstehenden Änderungen im Februar 2024 erfordern möglicherweise eine vollständige oder teilweise Systemmigration

Jira verfügt nicht über ein Diagramm oder eine Zeitleiste und kann keine Aufgaben innerhalb einer Ansicht zuweisen

Der Grad der benutzerdefinierten Anpassung macht Jira zu einer steilen Lernkurve

Die Verwaltung von Erweiterungen und Plugins in Jira ist keine angenehme Erfahrung

Jira verfügt nicht über ein integriertes Tool für Kommunikation und Zusammenarbeit

Jira Preise

Free : $0 für maximal 10 Benutzer

: $0 für maximal 10 Benutzer Standard : $7,50 pro Benutzer (Durchschnitt)

: $7,50 pro Benutzer (Durchschnitt) Premium : $14,50 pro Benutzer (Durchschnitt)

: $14,50 pro Benutzer (Durchschnitt) Enterprise: Kontaktieren Sie Jira für weitere Informationen

Jira Kundenbewertungen

G2: 4.2/5 (4,869 Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (12, 343 Bewertungen)

9. Basecamp

über Basecamp Basecamp ist ein grundlegendes Projektmanagement-Tool, das die Komplexität der Projektplanung für kleine Geschäfte und Teams bewältigt.

Die Einfachheit und Einfachheit, die von vielen Projektmanagern als die größte Schwäche von Basecamp angesehen wird, ist auch die größte Stärke von Basecamp für andere Leiter von Projektteams.

Für einige Kunden sind ein einfaches Dashboard, Tabellenkalkulationen und ein paar Visualisierungen alles, was sie brauchen, um ihren Projekten Leben einzuhauchen.

Das heißt, BaseCamp ist nur dann eine Alternative zu Mavenlink, wenn Ihr Projekt zu einfach ist, um ein komplizierteres tool zu benötigen.

Basecamp Schlüssel-Features

Hill-Diagramme helfen Ihnen, den Fortschritt von Projekten zu visualisieren

Ein integriertes Message Board, auf dem Sie Ankündigungen posten und Brainstorming betreiben können

Das Campfire Feature ermöglicht es Ihnen, mit Ihren Teammitgliedern zu chattenCampfire Chat Feature ermöglicht die Kommunikation mit Ihrem Team

Zu erledigen-Listen bieten eine einfache Möglichkeit, Aufgaben zu erstellen

Die Terminplanung kann mit dem Google Kalender verknüpft werden

Basecamp Vorteile

Eine saubere und intuitive Schnittstelle

Erschwinglicher Preis aufgrund der begrenzten Nummer der Features

Verfügbarkeit von vorgefertigten Vorlagen für Projekte

Basecamp Nachteile

Fehlen von Projektmanagement-Tools wie Zeitleisten und Ansichten

Fehlen von Projektmanagement tools wie Kanban Boards und Gantt Diagramme

Fehlende grundlegende Features wie Zeitleisten und Unteraufgaben

Fehlende Projektmanagement-Funktionen wie Gantt-Diagramme

Basecamp Preise

99 $/Monat pauschal (mit der Möglichkeit einer kostenlosen Testversion)

Basecamp Kundenbewertungen

G2: 4.1/5 (5,061 Bewertungen)

Capterra: 4.3/5 (13, 669)

10. Notion

über Notion Notion sticht aus dieser Liste von Mavenlink-Alternativen als anpassbarer Assistent hervor, der es Ihnen erlaubt, zu erstellen und zuzuweisen, was immer Sie wollen und wann immer Sie es wollen.

Dieses PM-Tool zeichnet sich durch die Konsolidierung Ihrer Workflows, die Schaffung von Sichtbarkeit und die Integration von fast allem unter einem leistungsstarken und anpassbaren Tool aus.

Auch seine Funktionen zur Dokumentenverwaltung sind vorbildlich, so dass Ihre Teams sicher auf die Ressourcen zugreifen können, die sie zur Erfüllung ihrer täglichen Funktionen benötigen.

Notion Schlüssel-Features

Mehrere Ansichten, einschließlich Tabelle, Liste, Kalender, Kanban und Galerie

Live-Zusammenarbeit von Dokumenten

Mehr als 50 Vorlagen für den Einstieg

Mehrere Integrationen mit anderer Software von Drittanbietern

Vorteile von Notion

Geeignet für die Erstellung von Notizen und die Verwaltung von Dokumenten

Eine einfache und leicht zu erlernende Schnittstelle

Notion ist eine zentrale Anlaufstelle, die eine Zentralisierung ermöglicht

Notion Nachteile

Die Fülle an Features und benutzerdefinierten Anpassungen führt zu einer steilen Lernkurve

Einige Kunden sind nicht zufrieden mit der Nummer der Vorlagen, die Notion anbietet

Einige sind der Meinung, dass die Business-Intelligence-Angebote von Notion nicht so stark sind wie die anderer Anbieter auf dieser Liste

Notion Preise

free : Kostenlos

Kostenlos Persönlich Pro : $4 pro Monat, jährlich abgerechnet

: $4 pro Monat, jährlich abgerechnet Team : $8 pro Benutzer und Monat, jährliche Abrechnung

: $8 pro Benutzer und Monat, jährliche Abrechnung Enterprise: Kontaktieren Sie Notion für weitere Informationen

Notion Kundenbewertungen

G2: 4.6/5 (863 Bewertungen)

Capterra: 4.8/5 (782 Bewertungen)

Warum mehrere Apps haben, wenn man eine haben kann?

