die 10 besten Prognosetools im Jahr 2024 (Bewertungen & Preisgestaltung)

Wäre es nicht großartig, zu sehen, was für Ihr Unternehmen in der Zukunft liegt?

Unübersichtliche Daten, die mit Lücken und Verzerrungen behaftet sind, bergen das Risiko irreführender Prognosen. Selbst mit den besten Daten und Modellen ist es nicht immer einfach, die zukünftigen Bedingungen für Ihr Unternehmen vorherzusehen.

Unerwartete Ereignisse können Ihre besten Vorhersagen zunichte machen. Der Schlüssel liegt also in der Kombination von menschlichem Urteilsvermögen und algorithmischen Erkenntnissen. Glücklicherweise senkt eine hervorragende Prognosesoftware die Risiken und macht es einfach, die Zukunft vorherzusehen.

Das richtige Prognosetool ermöglicht intelligente Entscheidungen, effiziente ressourcenzuweisung und die rechtzeitige Nutzung von Chancen, indem Sie im Handumdrehen Umsatzprognosen erstellen, Hindernisse erkennen und die Preise anpassen können!

Prognosewerkzeuge versprechen keinen reibungslosen Ablauf, aber sie helfen Ihnen, Unwägbarkeiten souverän zu meistern.

Wir haben eine Liste der besten Optionen zusammengestellt, die Ihnen helfen, Ihr Bauchgefühl gegen fundierte Maßnahmen einzutauschen und blinde Sprünge in kalkulierte Schritte zu verwandeln.

Was ist Prognosesoftware?

Prognosesoftware hilft Managern oder Teams bei der Analyse vergangener und aktueller Vertriebsdaten, um verborgene Trends und Muster aufzudecken. Diese Daten helfen bei der Vorhersage von Abschlussquoten, zukünftigem Lead-Volumen (FLV) und Gesamtumsatz.

Beliebte Beispiele für Prognosesoftware sind ClickUp, HubSpot und Zendesk, um nur einige zu nennen.

Ein Einzelhändler, der seine Lagerbestände für die Feiertage optimieren möchte, kann eine Software zur Absatzprognose wie ClickUp verwenden. Durch die Auswertung vergangener Verkäufe und aktueller Markttrends prognostiziert dieses Tool künftige Verkäufe, sodass die Marke während des Weihnachtsgeschäfts keine Probleme mit der Lagerhaltung hat.

Die folgenden Faktoren sind entscheidend, wenn Sie das beste Tool auswählen möchten, das genau auf Ihren Geschäftsplan, Ihre Strategie und Ihr Modell abgestimmt ist:

Benutzerfreundlichkeit : Wählen Sie ein Tool mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche, um Prognosen einfach zu erstellen und zu ändern

Datenintegration : Achten Sie darauf, dass es mit mehreren Datenquellen verbunden werden kann, einschließlich Buchhaltungssoftware, ERP-Systemen, CRM-Plattformen und mehr. Es sollte Zugang zu einem breiteren und umfassenden Überblick über die Unternehmensleistung bieten

Prognoseansätze: Es sollte verschiedene Prognosemethoden anbieten, wie z. B. Regression, gleitender Durchschnitt und exponentielle Glättung, je nach Ihren Präferenzen

Szenarioanalyse: Prüfen Sie, ob die Software Ihnen hilft, hypothetische Szenarien (Was-wäre-wenn-/Best-Case-/Worst-Case-Szenarien) zu erstellen, die auf verschiedenen Faktoren oder Geschäftsannahmen basieren

Berichterstellung und Visualisierung: Die Software sollte es Ihnen ermöglichen, klare und übersichtliche Berichte und Dashboards mit Diagrammen, Grafiken, Tabellen und anderen visuellen Elementen zu erstellen, um die Weitergabe von Prognosen an die Unternehmensbeteiligten zu erleichtern

Zusammenarbeit: Prüfen Sie, ob die Software Feedback unterstützt, indem sie es Ihnen ermöglicht, Ergebnisse mit Teamkollegen, Führungskräften oder Managern zu teilen, um Input zur Verbesserung Ihrer Prognosen zu erhalten

Echtzeit-Updates: Die Software sollte in der Lage sein, Sie über alle Änderungen an Ihren verkaufsziele und Prognosen zu informieren

Arten der Prognose

Es gibt verschiedene Arten von Prognosen, je nach Zweck und Umfang Ihrer Projekte. Schauen wir uns einige dieser Arten von Prognosen an.

1. Absatzprognose:

Bei der Absatzprognose werden vergangene Absatzdaten zur Vorhersage künftiger Verkäufe verwendet. Mit Software für Absatzprognosen können Sie Ziele festlegen, die Produktion optimieren und die langfristige Absatzleistung verfolgen.

Verkaufsprognosen helfen Ihnen, kluge Entscheidungen über Bestand und Ressourcen zu treffen, verkaufsziele , Budgets, und strategische Planung . Prognostizieren Sie den Absatz mithilfe von quantitativen Modellen, Marktforschung, Trendanalysen und speziellen Softwaretools, um zukünftige Absatzzahlen vorherzusagen.

2. Nachfrageprognose:

Bei der Nachfrageprognose wird die künftige Nachfrage nach einem Produkt oder einer Dienstleistung geschätzt. Sie beinhaltet die Vorhersage der Menge an Waren oder Dienstleistungen, die Verbraucher innerhalb eines bestimmten Zeitraums auf einem bestimmten Markt kaufen.

Die Nachfrageprognose verbessert die Lagerbestände, indem sie den Prozess der Verbrauchernachfrage automatisiert. Dabei werden Faktoren wie Verbrauchertrends, Saisonabhängigkeit und Käuferverhalten berücksichtigt. Diese Prognosemethode hilft Ihnen, die Produktion zu planen, Bestände zu verwalten, Ressourcen zuzuweisen, Preise festzulegen und intelligente Entscheidungen zu treffen, um die erwartete Verbrauchernachfrage zu erfüllen.

3. Finanzielle Vorausschau:

Die Finanzprognose sagt voraus, wie sich ein Unternehmen finanziell entwickeln wird. Dabei werden vergangene Finanzen, Markttrends und wirtschaftliche Faktoren berücksichtigt, um künftige Einnahmen, Ausgaben, den Cashflow und die allgemeine finanzielle Gesundheit innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens zu schätzen.

Dies hilft bei der Vorhersage und Planung von Finanzergebnissen wie Einnahmeänderungen, Cashflow-Schwankungen, potenziellen Ausgaben, Rentabilität und allgemeiner finanzieller Stabilität. Finanzprognosen helfen bei der Budgetierung, bei Investitionsentscheidungen, bei der Festlegung finanzieller Ziele und bei der Formulierung künftiger Wachstums- und Nachhaltigkeitsstrategien.

1. ClickUp

Verwalten Sie Ihr Inventar, prognostizieren Sie Ihre Ausgaben und erstellen Sie genauere Budgets mit ClickUp ClickUp bietet eine umfassende Reihe von Prognosefunktionen, die die Kommunikation und Zusammenarbeit von Vertriebsteams verbessern, verkaufsleistung und Produktivitätssteigerung. Die meisten Vertriebsprofis bevorzugen ClickUp wegen seiner intuitiven Benutzeroberfläche, kapazitätsplanung und Funktionen für benutzerdefinierte Optionen.

Verwalten Sie Ihren Cashflow effektiv und setzen Sie Ressourcen für zukünftiges Wachstum ein, indem Sie die ClickUp Vorlage für Umsatzprognosen verwenden. Prognostizieren Sie die kurz- und langfristige Geschäftsentwicklung durch präzise Schätzung von Ausgaben und Einnahmen.

Egal, ob Sie ein Unternehmen oder den Vertrieb leiten, prognostizieren Sie die Zukunft Ihres Unternehmens mit der ClickUp Umsatzprognose-Vorlage . Diese Vorlage für Umsatzprognosen hat Tausenden von Unternehmen bei Cashflow- sowie kurz- und langfristigen Leistungsprognosen geholfen.

Erstellen Sie detaillierte KPI-Dashboards in ClickUp, um Ihre Arbeit zu analysieren, zu visualisieren und zu priorisieren

Verfolgen Sie Ihre KPIs, ohne ins Schwitzen zu kommen mit dem Vorlage für die Nachverfolgung von KPIs in der Bedarfsplanung . Es hilft bei der Kundennachfrage, den Lagerbeständen und der Effizienz der Lieferkette.

Abgesehen davon, dass es sich um eine End-to-End-Lösung handelt, treibt ClickUp mit leistungsstarken Updates und einfachen Integrationen, die es vom Rest der Konkurrenz abheben, weitere Innovationen in seinem System voran.

ClickUp beste Eigenschaften

Interaktionen verwalten: Verwalten Sie Kundeninteraktionen und -beziehungen mit der ClickUp CRM software. Integrieren mit anderen Nicht-ClickUp-Tools

Vertriebs-CRM-Vorlage von ClickUp

Alles an einem Ort : ClickUp bietet jede Lösung, einschließlich Projektmanagement, Kommunikationsbedarf, vertriebsbefähigung, projekt-Dashboards, und Buchhaltung.

: ClickUp bietet jede Lösung, einschließlich Projektmanagement, Kommunikationsbedarf, vertriebsbefähigung, projekt-Dashboards, und Buchhaltung. Tonnenweise Vorlagen: Erhalten Sie Zugriff auf mehrere Umsatzprognosen und CRM-Vorlagen die Ihren geschäftlichen Anforderungen entsprechen.

Leistung messen: Prognostizieren Sie Ihren Umsatz, verfolgen Sie Ihre Vertriebspipeline und messen Sie Ihre Vertriebsleistung mit ClickUp's Sales Forecast Vorlagen.

Erhalten Sie Zugriff auf mehrere Umsatzprognosen und CRM-Vorlagen die Ihren geschäftlichen Anforderungen entsprechen. Prognostizieren Sie Ihren Umsatz, verfolgen Sie Ihre Vertriebspipeline und messen Sie Ihre Vertriebsleistung mit ClickUp's Sales Forecast Vorlagen. Kontrolle der Buchhaltungsabläufe: ClickUp Buchhaltung verwaltet Ihre Buchhaltungsabläufe, einschließlich Rechnungsstellung, Fakturierung und Berichterstattung.

Verwalten Sie Ihre Leads, Kundenbeziehungen und Ihre Vertriebspipeline an einem Ort mit ClickUp.

ClickUp Einschränkungen

In der mobilen Anwendung sind die Funktionen eingeschränkt

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7 pro Monat und Benutzer

: $7 pro Monat und Benutzer Business : $12 pro Monat und Benutzer

: $12 pro Monat und Benutzer Unternehmen : Benutzerdefinierte Preise

: Benutzerdefinierte Preise ClickUp Brain: Verfügbar für alle kostenpflichtigen Tarife für $5/Workspace-Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (9000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (9000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3500+ Bewertungen)

2. Zendesk

über Zendesk Zendesk Sell ist eine Komponente der Zendesk CRM-Anwendungssuite. Mit der Funktion für Verkaufsprognosen können Sie bei der Verwaltung von Leads auf genaue Daten für Verkaufsprognosen zugreifen. Zendesk Sell verfügt über mehrere Funktionen, mit denen Vertriebsteams interne Vertriebsdaten importieren können, um ihre Vertriebsarbeit mit genauen Prognosen zu überprüfen, zu steuern und zu messen.

Zendesk Sell vereinfacht die Durchführung von Finanzplanungen. Passen Sie Prognosen an, ermitteln Sie Gewinnwahrscheinlichkeiten und sagen Sie Abschlussdaten für neue oder bestehende Geschäfte voraus.

Die besten Funktionen von Zendesk

Benutzerdefinierte Prognosen : Erstellen Sie benutzerdefinierte Prognosen und sagen Sie die Gewinnwahrscheinlichkeit von Geschäften voraus

: Erstellen Sie benutzerdefinierte Prognosen und sagen Sie die Gewinnwahrscheinlichkeit von Geschäften voraus Integration : Einfacher Zugriff auf Daten und Integration mit mehreren Quellen

: Einfacher Zugriff auf Daten und Integration mit mehreren Quellen Echtzeit-Überwachung : Erstellen und überwachen Sie Ihre Pipelines in Echtzeit

: Erstellen und überwachen Sie Ihre Pipelines in Echtzeit Benutzerfreundlichkeit: Alles an einem Ort - von der Suche nach, über die Gewinnung von und den Umgang mit potenziellen Kunden

Einschränkungen von Zendesk

Begrenzte Prognosemethoden und Szenarien

Zu viele Funktionen, die für einen Kleinunternehmer irrelevant sein könnten

Kein Offline-Modus

Zendesk-Preise

Verkaufsteam : $25 pro Agent/Monat

: $25 pro Agent/Monat Wachstum verkaufen : $69 pro Agent/Monat

: $69 pro Agent/Monat Verkaufsprofi: $149 pro Agent/Monat

Zendesk Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (450+ Bewertungen)

: 4.2/5 (450+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (150+ Bewertungen)

3. Hubspot

Über HubSpot Hubspot ist eine führende Cloud-basierte Plattform für Marketing, Vertrieb und Kundenservice. Es bietet ein Prognosetool, mit dem Sie zukünftige Umsätze prognostizieren und Leads in der Pipeline überwachen können.

Detaillierte Leistungsanalysen für jede Pipeline und Prognose sind auf Hubspot einfacher. Fassen Sie die Schätzungen Ihrer verschiedenen Vertriebsmitarbeiter in einem einheitlichen Bericht für das Management zusammen.

Hubspot ist ein vielseitiges CRM-Tool, das mit verschiedenen Marketingkanälen wie E-Mail, Social Media, Web und anderen integriert werden kann, damit Sie Ihre Marketingkampagnen verfolgen und optimieren können.

Hubspot eignet sich hervorragend für die Verwaltung von Kundenbeziehungen und Prognosen an einem Ort.

Beste Funktionen von Hubspot

Hochgradig anpassbare Prognosen : Konsolidieren Sie benutzerdefinierte Prognosen von Vertretern in einem einzigen Bericht für das Management

: Konsolidieren Sie benutzerdefinierte Prognosen von Vertretern in einem einzigen Bericht für das Management Fortschrittsverfolgung : Analysieren Sie die Leistung und den Fortschritt der einzelnen Pipelines und Prognosen im Detail mithilfe der Drilldown-Funktion

: Analysieren Sie die Leistung und den Fortschritt der einzelnen Pipelines und Prognosen im Detail mithilfe der Drilldown-Funktion Mobilfreundlichkeit: Zugriff und Aktualisierung Ihrer Prognosen von jedem Gerät und Standort aus

Hubspot Einschränkungen

Keine Funktionen für Budgetierung oder Finanzprognosen

Nur in bestimmten Editionen der Hubspot-Lösungen für Vertrieb und Service verfügbar

Hubspot-Preise

Sie müssen ein Premium-Abonnement für den Sales Hub oder den Service Hub abschließen, um Zugriff auf die tatsächliche Umsatzprognosefunktion zu erhalten.

Die Preise für beide Pläne beginnen bei 500 $ pro Monat oder 5400 $ pro Jahr.

Hubspot Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (10500+ Bewertungen)

: 4.4/5 (10500+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (3500+ Bewertungen)

4. Aviso

über Aviso Aviso ist eine Cloud-basierte, KI-gestützte Software, die die Erstellung und Verwaltung von Finanzplänen und Prognosen vereinfacht. Sie lässt sich mit verschiedenen Datenquellen wie Buchhaltungssoftware, ERP-Systemen und CRM-Plattformen integrieren, um einen umfassenden Überblick über Ihre Unternehmensleistung zu erhalten.

Aviso liefert Echtzeitdaten und Metriken, um die finanzielle Gesundheit oder Stärke vorherzusagen. Verwenden Sie das Tool, um die besten, schlechtesten und Was-wäre-wenn-Szenarien zu vergleichen und die Auswirkungen verschiedener Annahmen auf Ihre Finanzprognosen zu messen.

Aviso gibt seinen Preisplan nicht öffentlich bekannt, so dass Sie für ein Angebot Kontakt aufnehmen müssen.

Aviso beste Eigenschaften

Automatisierung : Verwendung einer KI-gesteuerten Zeitreihen-Engine zur Prognose

: Verwendung einer KI-gesteuerten Zeitreihen-Engine zur Prognose Optimierte Empfehlungen : Zugriff auf Vorschläge zu Hebeln, die die Erfolgschancen eines Geschäfts erhöhen könnten

: Zugriff auf Vorschläge zu Hebeln, die die Erfolgschancen eines Geschäfts erhöhen könnten Anpassbarkeit : Entwickeln Sie individuelle Prognosen mit KI-gesteuerten Pipeline-Daten

: Entwickeln Sie individuelle Prognosen mit KI-gesteuerten Pipeline-Daten Variabilität: Erstellen Sie verschiedene Szenarien auf der Grundlage unterschiedlicher Variablen in Ihren Prognosen

Avisio Einschränkungen

Die Preisgestaltung ist unbekannt, was den Prozess intransparent macht

Kein kostenloser Plan oder Testversion

Noch keine mobile Anwendung verfügbar

Avisio Preise

Kontaktieren Sie Avisio für Preise und Demo-Optionen

Avisio Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (600+ Bewertungen)

: 4.4/5 (600+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (30 Bewertungen)

5. Weflow

über Weflow Weflow ist die Prognosesoftware für Salesforce, die Änderungen überwacht, bewertet und Übersichten über die Leistung eines Geschäftsverkaufsprozesses liefert. Es synchronisiert alles von E-Mails und Anrufen bis hin zu Aufgaben nahtlos mit Salesforce.

Weflow unterstützt auch kollaborative Vertriebstools für Prognosen, Wasserfälle und vierteljährliche Vorhersagen über Ihre Umsatzprognosen.

Weflow beste Eigenschaften

Salesforce-affin : Am besten geeignet für Salesforce-Benutzer

: Am besten geeignet für Salesforce-Benutzer Benachrichtigungen : Einrichten von Geschäftswarnungen und Benachrichtigungen in Salesforce

: Einrichten von Geschäftswarnungen und Benachrichtigungen in Salesforce Erschwinglichkeit: Verwenden Sie weflow kostenlos mit bis zu fünf Benutzern

Weflow Einschränkungen

Nur für Salesforce-Benutzer entwickelt

Keine Integration mit anderen CRM-Tools möglich

Weflow-Preise

Team : $39 pro Benutzer/Monat

: $39 pro Benutzer/Monat Business: $59 pro Benutzer/Monat

Weflow Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (90 Bewertungen)

: 4.7/5 (90 Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

6. Pipedrive

Über Pipedrive Pipedrive nutzt künstliche Intelligenz, historische Daten und Automatisierung, um Teams bei der Erstellung korrekt definierter und genauer Prognosen zu unterstützen. Pipedrive vergleicht die Funktionen seines Prognosetools mit denen eines persönlichen Vertriebsmanagers. Prüfen Sie die anpassbare Prognoseansicht regelmäßig, um die Planung zu beschleunigen und Kurskorrekturen.

Darüber hinaus bietet Pipedrive interessante Funktionen, darunter die Insights-Umsatzprognose zur Vorhersage künftiger Umsätze. Sie ist in den Professional- und Enterprise-Tarifen der Prognosesoftware enthalten.

Greifen Sie auf eine Fülle von Integrationen zu, von ERP-Systemen bis hin zu CRM-Plattformen, und vereinfachen Sie so die Verbindung zu anderen Online-Geschäfts-Tools.

Pipedrive beste Eigenschaften

Zielverfolgungsfunktion: Verfolgt Ziele auf Einzel- und Gruppenebene

Verfolgt Ziele auf Einzel- und Gruppenebene Integrationen: Integriert sich mit einer Vielzahl vonCRM-Tools um Kundendaten effizient zu übertragen und die Zusammenarbeit zwischen Teams zu erleichtern

Integriert sich mit einer Vielzahl vonCRM-Tools um Kundendaten effizient zu übertragen und die Zusammenarbeit zwischen Teams zu erleichtern Berichtsfunktionen: Zugriff auf verschiedenevertriebsberichte software

Zugriff auf verschiedenevertriebsberichte software Preisgestaltung: Kostenlose Testversionen und eine Vielzahl von Preisplänen

Pipedrive Einschränkungen

Eingeschränkte Funktionen im Basic-Tarif

Pipedrive Preise

Wesentlich : $11,90 pro Benutzer/Monat

: $11,90 pro Benutzer/Monat Erweitert : $24,90 pro Benutzer/Monat

: $24,90 pro Benutzer/Monat Profi : $49,90 pro Benutzer/Monat

: $49,90 pro Benutzer/Monat Power : $59,90 pro Benutzer/Monat

: $59,90 pro Benutzer/Monat Enterprise: $74,90 pro Benutzer/Monat

Pipedrive Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (1700+ Bewertungen)

: 4.2/5 (1700+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2900+ Bewertungen)

7. Clari

über Clari Clari ist eine Software, mit der Sie Prognosen auf der Grundlage aktueller Daten und vorausschauender Erkenntnisse erstellen können. Die Prognosesoftware hat viele interessante Funktionen, darunter ein Bestands-Dashboard, das leicht zugängliche Informationen über laufende Geschäfte in einer Prognose liefert.

Clari fördert Einzelberechnungen und reduziert so das menschliche Risiko. Alle Eingaben, die Sie in die Software eingeben, erscheinen automatisch in Ihrer CRM-Anwendung.

Clari beste Eigenschaften

Vorausschauende Prognosen : Visualisieren Sie Prognosen in Echtzeit und leiten Sie vierteljährliche Vorhersagen mit der Funktion für vorausschauende Prognosen ab

: Visualisieren Sie Prognosen in Echtzeit und leiten Sie vierteljährliche Vorhersagen mit der Funktion für vorausschauende Prognosen ab Einfachheit : Präsentiert Erkenntnisse in einfachen und leicht verständlichen Formaten

: Präsentiert Erkenntnisse in einfachen und leicht verständlichen Formaten Verkaufszyklusverkürzung: Bestens geeignet für B2B-Verkaufsleiter, die an einer Verkürzung der Verkaufszyklen interessiert sind

Clari Einschränkungen

Sie können die Vorteile von Clari nur dann nutzen, wenn es mit einer CRM-Software integriert ist

Clari-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Clari Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (1500+ Bewertungen)

: 4.5/5 (1500+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

8. Mediafly

über Mediafly Mediafly setzt seine Intelligence360-Prognosesoftware ein, um das Pipeline-Management und die Umsatzprognose zu unterstützen. Durch den Einsatz von maschinellem Lernen validiert sie menschliche Eingaben und sorgt für präzise und automatisierte Umsatzprognosen.

Weisen Sie auf der Grundlage der Mediafly-Prognosen für das Enddatum kürzere Fristen zu, um die Effizienz Ihres Geschäftsabschlusses zu verbessern.

Mediaflys beste Eigenschaften

Intelligence360-Prognose: Erhalten Sie einen 360°-Überblick über Ihr Geschäft, einschließlich aller Verkaufs- und Kaufaktivitäten

Erhalten Sie einen 360°-Überblick über Ihr Geschäft, einschließlich aller Verkaufs- und Kaufaktivitäten Benutzerfreundlichkeit: Einfache Erkennung von Chancen und Gefahren in der Pipeline

Einfache Erkennung von Chancen und Gefahren in der Pipeline Erkennung des Nutzerverhaltens: Identifizieren Sie das Kaufverhalten und bestimmen Sie, was funktioniert

Identifizieren Sie das Kaufverhalten und bestimmen Sie, was funktioniert Integration: Integriert mit Salesforce Sales CloudBullhorn ATS & CRM

Mediafly Einschränkungen

Begrenzte Funktionen zur Anpassung des Dashboards

Mediafly Preise

Benutzerdefinierte Preise

Mediafly Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (1300+ Bewertungen)

: 4.4/5 (1300+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

9. BoostUp

über BoostUp.ai BoostUp.ai bietet prädiktive Analysefunktionen mit einer KI-Engine für Umsatzprognosen von Unternehmen.

Diese Prognosesoftware nutzt Daten aus der Vergangenheit, um Verkaufstrends zu analysieren, fundierte Entscheidungen zu treffen und Muster zu erkennen. Passen Sie einzigartige Verfahren auf der Grundlage Ihrer Präferenzen an.

BoostUp beste Eigenschaften

Automatisierung : Nutzen Sie künstliche Intelligenz für Vorhersagen und Pipeline-Risikobewertungen. Automatische Abdeckung des Pipeline-Risikos

: Nutzen Sie künstliche Intelligenz für Vorhersagen und Pipeline-Risikobewertungen. Automatische Abdeckung des Pipeline-Risikos Verfolgung : Behalten Sie Echtzeittrends im Auge und analysieren Sie Änderungen sofort für Prognosezwecke

: Behalten Sie Echtzeittrends im Auge und analysieren Sie Änderungen sofort für Prognosezwecke Geschneidert für CMOs: Ideal für Vertriebsprofis in Führungspositionen, wie Chief Marketing Officers (CMOs)

BoostUp Einschränkungen

Keine Preisinformationen auf der Verkaufsseite

BoostUp-Preise

Benutzerdefinierte Preise

BoostUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (300+ Bewertungen)

: 4.5/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (20+ Bewertungen)

10. Anaplan

über Anaplan Anaplan ermöglicht die Verfolgung von Vertriebsketten und -prognosen in Echtzeit, indem es Daten aus verschiedenen Systemen miteinander verbindet. Die prädiktive Analytik beschleunigt die Erschließung von Wachstumschancen.

Anaplan ist eines der wenigen Vertriebsprognosetools, die keine CRM-Tools sind. Stattdessen konzentriert es sich ausschließlich auf die operative Planung und Modellierung und lässt das Management von Kundenbeziehungen außen vor.

Die besten Eigenschaften von Anaplan

Geschaffen für große Unternehmen : Ideal für große und schnell skalierende Unternehmen, die Lösungen für das Finanz- und Liefermanagement benötigen

: Ideal für große und schnell skalierende Unternehmen, die Lösungen für das Finanz- und Liefermanagement benötigen Erweiterte kostenlose Testversion : Bis zu 90 Tage Nutzung des kostenlosen Testplans für alle neuen Benutzer

: Bis zu 90 Tage Nutzung des kostenlosen Testplans für alle neuen Benutzer Integration : Integrierbar mit CRM-Tools wie Salesforce, Hubspot und Zendesk

: Integrierbar mit CRM-Tools wie Salesforce, Hubspot und Zendesk Optimale Vorhersage: Simulieren Sie mögliche Szenarien für Vorhersagen und modellieren Sie das Ergebnis

Einschränkungen von Anaplan

Zu teuer, da Bewertungen darauf hindeuten, dass der Low-Cost-Plan zwischen $30000 und $50000 pro Jahr liegt

Schlechte Kommunikationsfunktionen, da die Software Daten in komplexen grafischen Formaten darstellt

Preise für Anaplan

Benutzerdefinierte Preise

Anaplan Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (300+ Bewertungen)

: 4.6/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (20+ Bewertungen)

Verstärken Sie Ihre Umsatzprognose mit ClickUp

Die beste Prognosesoftware führt Sie in die Zukunft, aber um das Tool zu beherrschen, müssen Sie die Datenintegrität verwalten, die richtigen Modelle auswählen und verschiedene Szenarien interpretieren.

Ein einziger Fehltritt kann die Vorhersagen verfälschen und sogar Ihre Geschäftserwartungen verschlechtern. ClickUp minimiert solche Risiken kontinuierlich.

ClickUp genießt weltweit einen guten Ruf und unterstützt Tausende von Unternehmen mit seinen einfachen, aber leistungsstarken Prognosefunktionen. Verzichten Sie auf komplexe Tabellenkalkulationen und nutzen Sie die intuitive Benutzeroberfläche von ClickUp. Erforschen Sie Gantt-Diagramme und Echtzeit projekt-Dashboards um sich ein klares Bild von Ihrer künftigen Arbeitsbelastung zu machen.

Verfolgen und Überwachen von Aufgaben, Ressourcen und Projektfortschritt in der ClickUp Dashboard-Ansicht

ClickUp integriert nahtlos vorhandene Daten, verfolgt Abhängigkeiten und aktualisiert automatisch Zeitpläne, damit Ihre Prognosen auf dem Boden der Realität bleiben. Sie müssen nicht mehr mit Tabellenkalkulationen jonglieren oder auf unübersichtliche Dashboards schielen.